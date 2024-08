10 modèles gratuits de tableaux Trello pour suivre les projets

La réussite d'un projet exige de la concentration, de la planification et un talent pour faire les choses terminées (GTD). Plus il y a de pièces mobiles, plus il faut être organisé. C'est pourquoi de nombreuses équipes utilisent des outils tels que les tableaux Trello et les modèles Trello pour gérer leurs flux de travail. 🛠️

Trello, qui fait partie de la gamme d'outils d'Atlassian, est un outil visuel de gestion de projet outil de gestion de projet pour le travail au bureau et à distance, et les modèles Trello offrent un raccourci pour la planification et la gestion de vos projets.

Mais un modèle Trello est-il le meilleur modèle de gestion de projet ? Après tout, il existe d'excellents Alternatives à Trello sur le marché. 🤔

Clarifions ce qu'est un modèle Trello et comment il s'inscrit dans l'univers plus large de Trello. Nous explorerons quelques modèles de gestion de projet Trello utiles, puis nous partagerons quelques alternatives qui pourraient mieux vous servir.

Après tout, il n'y a pas qu'une seule façon de s'attaquer à un projet la gestion des tâches .

Qu'est-ce qu'un modèle Trello ?

Un modèle Trello est un document pré-conçu qui vous propose une disposition pour votre Tableau Trello, vous n'avez donc pas besoin de la créer vous-même. Il vous suffit de personnaliser le modèle de base en fonction de vos besoins pour votre Tableau de projet Trello et de le reproduire si nécessaire pour d'autres projets forfait de projet s. ✅

Les tableaux Trello sont des outils de gestion des tâches qui vous donnent un aperçu de la progression de votre projet. Ils permettent également à tous les membres de votre équipe d'être sur la même page et aux parties prenantes de voir facilement ce qui se passe.

Les modèles de tableaux Trello sont conçus pour afficher une vue Effacées de votre projet objectifs du projet et de faciliter l'accès à l'information et à la formation planifier des tâches et optimiser votre flux de travail autant que possible, sans réinventer la roue à chaque fois.

5 modèles de Tableau Trello

Pour vous donner une meilleure idée des modèles de planification de projet Trello, examinons quelques exemples d'utilisation pour vos projets.

The Étonnant modèle de gestion de projet kanban utilise la fonctionnalité Amazing Fields Trello Power-Up pour créer un modèle de gestion de projet Kanban Tableau Kanban et de le personnaliser en fonction de votre travail. Le tableau Kanban vous permet, à vous et à votre équipe, de savoir exactement où vous en êtes dans un projet et quel est votre travail.

**Le tableau Kanban Modèle de gestion de projet vous offre une structure pour construire le flux de travail de votre plan de projet. Stockez en toute sécurité toutes vos ressources, telles que les spécifications et les documents du projet, saisissez les questions auxquelles vous devez répondre et vérifiez si une tâche est À faire, En attente, Bloquée ou Terminée.

**Le système de gestion de projet est un outil de gestion de projet Modèle Premortem vous encourage à réfléchir à l'avance à ce qui vous aiderait à rester sur la voie de votre forfait de projet et aux obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin. Cela vous permet de maximiser les éléments utiles et d'élaborer un forfait pour faire face aux éventuels obstacles. 🚧

The Modèle de Tableau Agile vous aide à faire les choses terminées dans le cadre d'une gestion de projet agile le cadre de gestion de projet agile. Il vous accompagne à chaque étape, de la planification à l'exécution, en passant par la réflexion et l'itération.

The Tableau des tâches de la matrice Eisenhower vous permet de classer vos tâches par ordre de priorité en fonction de catégories. Les catégories comprennent Important et urgent, Important mais moins urgent, Urgent mais moins important, et Pas important et pas urgent. Grâce à ce modèle simple, il est facile de décider ce dont il faut s'occuper en premier.

Limites de l'utilisation des modèles Trello

Les modèles Trello comme ceux-ci peuvent être extrêmement utiles, en particulier pour les petites entreprises et les startups, mais ils font quelques limites. 👀

Par exemple :

Inefficace pour les équipes plus importantes : Avec les récents changements, la version gratuite de Trello limite les environnements de travail à 10 collaborateurs et peut ne pas être le meilleur choix pour les équipes plus importantes

Le suivi de plusieurs projets ou de projets plus complexes que ceux ayant des flux linéaires simples peut dépasser les fonctions de Trello

Bien que Trello soit efficace pour la gestion des tâches, celles-ci ne peuvent pas être liées à une feuille de route globale

Bien que les tableaux Kanban soient disponibles dans tous les forfaits, les vues Tableau de bord, Échéancier et Calendrier ne sont disponibles que dans les forfaits Premium ou Enterprise

Les options de personnalisation sont extrêmement limitées

Les permissions d'accès ne sont pas simples à contrôler, et vous ne voudrez probablement pas que tout le monde ait des cours de modification sur vos tableaux de projet

De nombreuses fonctions, telles que les rapports, le suivi du temps et le suivi des dépenses, reposent sur des intégrations avec des outils tiers via la fonctionnalité Power-Up - et vous devez payer un supplément pour la plupart de ces Power-Ups

Il n'y a pas de fonction native de dépendance des tâches, vous aurez donc besoin d'une autre fonctionnalité Power-Up si vous voulez voir des diagrammes de Gantt

La communication au sein de l'équipe est limitée à la publication de commentaires sur les cartes Trello

10 Modèles alternatifs de Tableau Trello

Si les modèles Trello ne conviennent pas à votre entreprise, il existe de nombreuses autres options, dont l'une des meilleures alternatives à Trello est ClickUp. ✨

ClickUp est idéal pour la gestion de projet. Il facilite la planification, la construction et le déploiement des projets, grâce à des fonctionnalités telles que :

Une plateforme qui gère les projets les plus complexes en toute simplicité avec des modèles gratuits, une visibilité sur votre propre Tableau, et les mêmes fonctionnalités d'installation ou de glisser-déposer

Passage facile entre l'aperçu du tableau de bord et les détails des tâches au micro-niveau

Accès à plusieurs vues Gantt du projet, y compris des diagrammes de Gantt pour suivre les dépendances entre toutes les tâches

Champs personnalisés et statuts qui vous permettent de personnaliser pratiquement tout, même si vous êtes un utilisateur débutant

Des permissions qui protègent les différents niveaux du projet et gèrent qui est autorisé à faire quoi

Beaucoup plus de fonctions intégrées et supplémentairesIntégrations ClickUp sont gratuites, y compris les intégrations avec d'autres outils d'Atlassian commeTrelloconfluence, etJira* Discussion en direct qui permet de conserver toutes les discussions sur votre projet en un seul endroit

Obtenez des rapports sur toutes sortes d'indicateurs, de la progression du projet au suivi des dépenses et du temps 📊

ClickUp couvre également de nombreux autres cas d'utilisation. Utilisez-le en tant que CRM par le service d'assistance de votre client, une outil de développement d'applications par votre service informatique, ou un outil de développement de gestion des médias sociaux par votre équipe de marketing de contenu.

En bref, ClickUp est une gestion de projet et une plateforme de gestion des médias sociaux un logiciel de flux de travail en toute simplicité.

Et les nombreux modèles de gestion de projet et modèles de productivité vous facilitent encore plus la tâche. Jetons un coup d'œil à quelques-uns des modèles qui rationaliseront vos projets.

1. Modèle de feuille de route ClickUp Kanban

Visualisez la feuille de route de votre projet et suivez la progression des tâches avec le modèle de feuille de route Kanban de ClickUp

Alors que Trello vous montre toutes vos tâches sur n'importe quel Tableau, un modèle de feuille de route Kanban de ClickUp vous permet de suivre l'évolution de vos tâches Tableau Kanban ClickUp vous permet de contrôler l'ensemble de votre flux de travail comme vous le souhaitez. Vous pouvez visualiser plusieurs tableaux de projet à la fois ou un seul, et organiser chaque tableau de nombreuses façons, par exemple, par priorité, date d'échéance, statut ou assigné.

Au niveau de la gestion des tâches, l'onglet ClickUp Modèle simple de gestion des tâches est comparable à un modèle de gestion de projet Trello. Il est idéal pour les débutants ou les entrepreneurs qui souhaitent gérer leurs tâches quotidiennes à l'aide de checklists.

Là où ClickUp brille vraiment, c'est dans sa capacité à vous montrer comment les détails sont connectés à la vue d'ensemble. Comme le Modèle de feuille de route ClickUp Kanban qui vous permet de visualiser votre feuille de route et de la gérer à l'aide de la fonction glisser-déposer pour ajouter ou supprimer des tâches. 🛣️

Des statuts personnalisés tels que Backlog, À faire, En cours, Test et Terminé permettent de suivre la progression de chaque tâche. Choisissez parmi plusieurs vues pour afficher votre feuille de route sous tous les angles : sous forme d'Échéancier ou en fonction des priorités ou de la charge de travail de l'équipe.

Vous pouvez également suivre le temps, les dépendances, les communications connexes, et bien plus encore.

2. ClickUp Modèle de calendrier de gestion de projet

Gardez votre projet et votre équipe sur la bonne voie avec le modèle de calendrier de gestion de projet ClickUp

Le modèle Modèle de calendrier de gestion de projet ClickUp vous offre une structure claire pour le forfait de votre projet du début à la fin. Définissez des objectifs avec des échéanciers, puis créez et assignez des tâches pour atteindre ces objectifs. Organisez les tâches en listes à faire et suivez leur progression à l'aide de statuts personnalisés.

Les modèles de gestion de projet Trello disposent de certaines de ces fonctions, mais ClickUp va encore plus loin. Le suivi du temps et les dépendances vous aident à maintenir votre projet sur la bonne voie. De plus, des vues personnalisées, telles que le diagramme Gantt, la phase du projet ou la vue des risques et des problèmes, vous offrent un aperçu unique de votre projet.

ClickUp envoie également des notifications aux membres de votre équipe à l'approche des échéances, optimisant ainsi la productivité et les performances. 📫

Cette alternative de modèle Trello est idéale pour les utilisateurs intermédiaires qui ont une certaine expérience du travail avec ClickUp.

3. ClickUp Modèle Kanban Simple

Tirez le meilleur parti des ressources de votre équipe avec le modèle ClickUp Simple Kanban

Un autre modèle intermédiaire, le modèle Modèle ClickUp Simple Kanban décompose votre grand projet en morceaux gérables à suivre et à gérer jusqu'à son achèvement. Utilisez-le pour gérer vos flux de travail et terminer vos projets à temps et avec style. 😊

Les tâches sont divisées en colonnes en fonction de leur état : À faire, En cours ou Terminé, comme dans les modèles de gestion de projet de Trello. Les règles de flux de travail automatisent le passage des tâches d'une colonne à l'autre, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts.

L'un des avantages de ClickUp est sa fonction de tableau de bord personnalisable, qui vous permet de choisir le niveau auquel vous souhaitez afficher les rapports - par exemple, un aperçu de haut niveau ou des informations détaillées.

La disposition visuelle vous permet de voir facilement les tâches quotidiennes de chaque membre de l'équipe et de savoir exactement où ils en sont dans le processus, ce qui vous permet d'améliorer votre façon de travailler manager d'équipe les ressources et le temps de l'équipe de manière plus efficace.

4. ClickUp Agile Sprint Planning Template (Modèle de planification de sprint Agile)

Respectez les forfaits de vos projets grâce au modèle de planification Agile Sprint de ClickUp

Le cadre de gestion de projet agile est un moyen très efficace de faire avancer les choses rapidement - et si les modèles Trello peuvent s'occuper de faire avancer les choses, ClickUp excelle dans les méthodologies agiles. 🏆

Le Modèle de planification de sprint Agile ClickUp est idéal pour le forfait de sprints complexes avec des délais serrés et pour traiter tout problème ou risque potentiel bien à l'avance. Utilisez ce modèle pour définir clairement vos tâches, vos échéanciers et vos dépendances, et les communiquer à votre équipe.

Gérez vos ressources Charge de travail et éléments du Sprint Backlog tout en gardant un œil sur le temps qu'il vous reste pour achever votre sprint. Lorsque vous suivez la progression de manière visuelle, il est facile de s'ajuster rapidement si les choses ne se déroulent pas comme prévu.

5. Modèle de rapport post-mortem de projet ClickUp

Identifier les problèmes et les domaines d'amélioration avec le modèle ClickUp Project Post Mortem

Le modèle Modèle de post-mortem du projet ClickUp vous offre une forme structurée pour mettre en forme tout ce que vous avez appris d'un projet afin de tirer profit de vos réussites et de vos échecs.

Conçu pour les utilisateurs avancés de ClickUp, ce modèle permet d'identifier ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné dans le cadre de votre projet et de dégager des tendances ou des schémas. À partir de là, il est facile d'identifier les domaines à améliorer et les problèmes sous-jacents, afin que votre prochain forfait soit plus intelligent et plus efficace.

Bien qu'il existe un modèle de gestion de projet Trello similaire, le modèle ClickUp's modèle post mortem vous permet de suivre la progression des problèmes avec des statuts personnalisés, comme Nouvelle entrée, Enquête, Non résolu et Résolu.

Vous pouvez également afficher les informations relatives à votre projet dans plusieurs formes, par exemple par statut ou par tâches en attente, et afficher ce que vous avez appris sur le formulaire de saisie Insight intégré. 📝

6. Modèle de forfait ClickUp 30-60-90 jours

Démarrez dès maintenant avec le modèle de plan 30-60-90 jours de ClickUp

Le ClickUp 30-60-90 Modèle de forfait journalier vous aide à fixer des objectifs, à identifier vos jalons et à mettre en place des étapes d'action pour les atteindre. Bien que ce modèle soit conçu pour assister les nouveaux embauchés à trouver rapidement leurs marques dans leur nouveau rôle, il travaille pour n'importe qui en tant que modèle de gestion de projet pour les trois prochains mois. 🗓️

Avec une vision claire de ce qui doit être terminé dans ce laps de temps, décomposez le tout en planning hebdomadaire et en tâches quotidiennes afin de rester organisé et sur la bonne voie.

Allant au-delà de ce qu'offre le modèle Trello similaire, la version ClickUp propose des statuts personnalisés tels que À faire, En cours, En attente d'un client ou Achevé pour suivre exactement l'état d'avancement de chaque tâche. Vous pourrez également visualiser vos tâches sous forme de calendrier, suivre le temps et les dépendances, ou discuter avec vos collègues directement sur la plateforme ClickUp.

7. Modèle de Business Forfait ClickUp

Planifiez les objectifs, les stratégies et les étapes de votre entreprise avec le modèle de plan d'affaires de ClickUp

Le Modèle de Business Forfait ClickUp est un outil indispensable pour les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises. Il vous aide à clarifier chaque aspect de votre stratégie d'entreprise, en commençant par votre mission, votre vision et votre équipe.

Vous ferez également une analyse approfondie du marché afin d'identifier vos avantages concurrentiels et de forfaiter vos stratégies de vente, de marketing et d'exploitation. Les jalons et les indicateurs mesurent les ressources et la progression de votre projet pour vous aider à identifier les risques dès le début, afin de pouvoir les forfaiter. 🚩

Ce modèle présente plusieurs avantages par rapport au modèle de gestion de projet Trello équivalent, tels que des fonctionnalités de diagramme de Gantt pour vous permettre de forfaiter vos étapes d'action et de leur attribuer des dates d'échéance. Les statuts et champs personnalisés, comme À faire, En cours, Référence, Approuvé, Nécessite une révision ou Achevé, vous indiquent exactement ce qui se passe pour chaque étape.

Une fois votre projet organisé, vous pouvez afficher Tout sous l'angle de votre forfait Business ou choisir de l'afficher en fonction des thèmes, des échéanciers ou du statut.

8. Modèle de journal des décisions et des changements ClickUp

Suivez le raisonnement et la progression de vos décisions d'entreprise avec le modèle de journal des décisions et des changements de ClickUp

Dans le monde d'aujourd'hui, les choses changent rapidement et si vous voulez suivre le mouvement, votre entreprise doit évoluer elle aussi. Le modèle de journal des décisions et des changements de ClickUp Modèle de journal des décisions et des changements de ClickUp est un modèle de niveau intermédiaire conçu pour enregistrer vos décisions, ainsi que toutes les données de sauvegarde qui les assistent. Cela améliore la transparence et le compte rendu et garantit que toutes les parties prenantes sont informées à chaque étape. 💪

À l'étape supérieure d'un modèle Trello, vous pouvez transformer ces décisions en tâches traçables avec un échéancier, documenter leur impact et la décision finale qui est prise, et les assigner aux membres de l'équipe. Les champs personnalisés précisent de quelle catégorie de décision il s'agit - par exemple, une décision relative au processus, au budget ou à la main-d'œuvre - et les statuts personnalisés indiquent si une décision est à examiner, en cours d'examen, approuvée, refusée ou abandonnée.

9. ClickUp Modèle de plan de projet de haut niveau

Affichez votre projet sous forme d'aperçu ou à un niveau de tâche détaillé avec le modèle de plan de projet de haut niveau de ClickUp

La réussite de la planification d'un projet est une tâche complexe, mais le modèle de plan de projet de haut niveau de ClickUp est un outil efficace Modèle de plan de projet de haut niveau ClickUp simplifie le processus et vous permet de démarrer rapidement. Il clarifie également vos objectifs, identifie les parties prenantes et définit les paramètres pour tous les membres de votre équipe, afin que tout le monde soit sur la même page et puisse se concentrer sur les tâches à accomplir. 🎯

Commencez par un aperçu de haut niveau de toutes les phases de votre projet. Définissez ensuite des tâches avec des dates d'échéance et attribuez-les aux membres de l'équipe. Suivez ces tâches à chaque étape grâce à des champs personnalisés, comme l'étape de la copie ou l'étape de la conception, ainsi qu'à des statuts personnalisés comme À faire, En cours et Déployé.

Comme toujours, ClickUp présente plusieurs avantages par rapport aux modèles de gestion de projet Trello, notamment les multiples options d'affichage disponibles, y compris un écran de visualisation Produits à livrer Liste, Échéancier, Tableau des graphistes et Tableau des rédacteurs.

10. ClickUp Modèle de matrice Eisenhower

Définissez clairement vos priorités grâce au modèle de matrice d'Eisenhower de ClickUp

Lorsque l'on a beaucoup à faire, il n'est pas facile de décider sur quoi se concentrer. Le modèle de matrice d'Eisenhower de ClickUp Modèle de matrice ClickUp Eisenhower résout ce problème, en réduisant votre niveau de stress et en améliorant votre productivité. 📈

Utilisez le Tableau blanc intégré pour faire un brainstorming et capturer toutes vos tâches, puis assignez-les à des catégories en fonction de l'urgence et de l'importance, de sorte que vous sachiez toujours exactement quelles sont vos plus grandes priorités. Créez ensuite des tâches dont les dates d'échéance correspondent à ces priorités, afin de faire le travail le plus important en premier. Affichez votre matrice à un niveau élevé pour obtenir un aperçu visuel immédiat ou affichez les détails dans n'importe quel quadrant.

Alors que le modèle Trello n'affiche vos priorités que dans des plans de travail, ClickUp vous permet de les visualiser dans des plans de travail, triés par statut (À faire ou Terminé), sous forme de liste de tâches, d'agenda ou de matrice Tableau blanc.

Maîtrisez vos projets avec les modèles de gestion de projet ClickUp

Trello est un outil de gestion de projet bien connu et réputé et les modèles Trello peuvent vous donner une bonne longueur d'avance sur votre projet, mais ils ne sont pas la seule option - ni même la meilleure.

ClickUp est une plateforme de gestion de projet et de productivité à part entière qui offre tout ce que fait Trello et bien plus encore. Avec des modèles qui couvrent tous les aspects de la gestion de projet, ainsi que des champs personnalisés et des statuts pour vous aider à suivre les catégories et la progression, vous serez toujours au courant de ce qui se passe. Ajoutez à cela un choix d'affichages multiples de votre forfait de projet et ClickUp est difficile à battre. 🥇 S'inscrire gratuitement avec ClickUp dès aujourd'hui, et faites passer votre gestion de projet - et la réussite de votre entreprise - au niveau supérieur. 🙌