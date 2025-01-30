Les 5 meilleures alternatives et concurrents du raccourci (2025 avis)

Vous recherchez les meilleures alternatives aux raccourcis ?

En matière de gestion de projet, il y a beaucoup d'éléments à organiser !

De l'organisation de la distribution de votre travail à la gestion des échéances approchant, vous devez gérer des tonnes de tâches simultanément.

Heureusement, vous disposez d'outils de gestion de projet tels que Shortcut pour vous aider dans cette tâche.

Mais si Shortcut est un bon outil, ce n'est pas le logiciel de gestion de projet idéal.

Et bien sûr, si vous avez recherché cet article, c'est que vous êtes probablement d'accord avec nous et que vous recherchez des alternatives à un raccourci.

Mais avec des centaines d'outils de gestion disponibles, lequel choisir ?

Ne vous inquiétez pas !

Dans cet article, nous expliquerons pourquoi vous avez besoin d'une alternative à Shortcut et passerons en revue cinq outils de gestion de projet afin de vous aider à trouver celui qui vous convient le mieux. Nous mettrons en avant leurs principales fonctionnalités, leurs avantages, leurs inconvénients, leurs tarifs et les évaluations des clients afin de vous aider à comparer chaque outil.

Et pour rendre cela plus amusant, nous utiliserons des exemples tirés des films Pitch Perfect.

Après tout, lorsqu'il s'agit d'adopter de nouvelles méthodes, qui mieux que Beca, dont les techniques modernes ont aidé les Barden Bellas (le groupe a cappella) à remporter le championnat national, peut vous aider ?

C'est parti !

Qu'est-ce que le raccourci ?

Avant de découvrir ces alternatives, voyons d'abord ce qu'est le logiciel Shortcut et les 3 raisons pour lesquelles vous avez besoin d'une alternative. Ne vous contentez pas de nous croire sur parole lorsque nous affirmons que le programme Shortcut n'est pas un outil de gestion de projet parfait !

Shortcut est un outil de gestion de projet basé sur Kanban destiné aux équipes travaillant sur des projets de développement logiciel, où chaque tâche est présentée sous forme d'histoire.

Qu'est-ce qu'une Story ?

Une histoire est une unité de travail standard représentant des tâches individuelles.

Dans Raccourci, il existe trois types d'histoires :

Fonctionnalité : tâche liée aux fonctionnalités d'un logiciel.

Bug : tâche liée aux défauts d'un logiciel.

Tâche : toute tâche qui ne peut être qualifiée de fonctionnalité ou de bug.

Une histoire peut être classée dans les catégories Projets, Épiques, Flux de travail et Jalons.

Quelles sont-elles ?

Projet : chaque histoire appartient à un projet.

Flux de travail : processus par lequel une histoire progresse.

Epic : une collection d'histoires appartenant à divers projets ou flux de travail.

Jalons : le niveau le plus élevé de la hiérarchie organisationnelle, composé d'épopées épiques.

3 raisons principales de rechercher une alternative au raccourci

Bien sûr, le raccourci est un outil correct qui vous aide à gérer vos tâches, mais est-ce vraiment l'outil qu'il vous faut ?

Pour commencer, dans le cadre de son forfait Free, vous pouvez accéder à l'assistance du personnel de Shortcut uniquement via la communauté Shortcut. C'est un peu comme aller sur un forum en ligne, poster une question et attendre que quelqu'un y réponde.

Quelle perte de temps !

Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg en ce qui concerne les inconvénients de cet outil !

Examinons trois problèmes majeurs que vous pouvez rencontrer avec le raccourci :

1. Convient uniquement aux projets de développement logiciel

L'harmonie est l'aspect fondamental de tout groupe a cappella, n'est-ce pas ?

De même, une tâche est l'unité fondamentale de tout projet, et un outil de gestion de projet doit être capable de gérer toutes les tâches liées à un projet.

Dans Shortcut, vous pouvez attribuer un type (fonctionnalité, bug ou tâche) à chaque tâche que vous créez.

Mais avec seulement trois options, il est très limité.

Je veux dire, cette catégorisation est idéale pour les tâches qu'un développeur de logiciels pourrait gérer.

Mais pour tous les autres, vous n'avez d'autre choix que de libeller vos tâches dans la catégorie « Tâches ménagères ». Vous vous retrouvez alors avec une multitude de tâches « ménagères » sans rapport les unes avec les autres, qui peuvent être difficiles à identifier et à suivre.

On peut vraiment parler de « corvée » !

2. Limité au tableau Kanban

Les utilisateurs de Shortcut sont limités à une vue Kanban ou vue Tableau.

Si cela limite l'utilisateur à une seule vue, cela rend également l'application inadaptée à certains projets et méthodologies spécifiques.

Par exemple, il ne convient pas lorsque vous travaillez sur un projet complexe impliquant plusieurs attributs liés au projet. Cela peut entraîner un encombrement du tableau Kanban, ce qui peut rendre le suivi des tâches difficile.

De plus, comme les utilisateurs de Shortcut sont limités à une seule vue de projet, il peut leur être difficile d'avoir un aperçu complet de plusieurs projets.

3. Pas de diagrammes de Gantt disponibles

Le diagramme de Gantt est un élément important dans la gestion de projet.

Pourquoi ?

Il fournit un aperçu visuel de l'échéancier, des ressources et des dépendances d'un projet.

Vous pouvez utiliser un diagramme de Gantt pour évaluer la durée d'un projet et déterminer les tâches à accomplir (chemin critique) pour achever le projet dans les délais.

Cependant, comme le programme Shortcut ne dispose pas de cette fonctionnalité, vous ne pourrez pas bénéficier de cet outil pratique pour la planification, la programmation et la gestion de projets.

Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez notre analyse approfondie du raccourci.

Maintenant que vous connaissez les principaux inconvénients du raccourci, que devriez-vous rechercher à la place ?

Les 5 meilleures alternatives aux raccourcis en 2022

Bien que Shortcut puisse vous aider dans vos tâches de projet, ce n'est certainement pas le meilleur outil qui existe.

Après tout, un outil de gestion de projet doit répondre à tous les types de besoins liés aux projets, et pas seulement à ceux liés au développement de logiciels.

Mais avec la multitude d'outils de gestion disponibles, comment choisir celui qui vous convient le mieux ?

Bien que cela ne soit pas possible ici, nous pouvons vous proposer une visite virtuelle des meilleurs outils de gestion de projet.

C'est parti !

1. ClickUp

ClickUp est le numéro 1 mondial des outils de gestion de projet.

Qu'il s'agisse de gestion des tâches, de suivi de la progression ou de gestion des ressources, ClickUp peut gérer tout ce que vous lui confiez !

Principales fonctionnalités

Voici un aperçu de certaines fonctionnalités clés proposées par ClickUp pour vous aider à y croire :

1. Plusieurs vues pour répondre aux différents besoins des projets

Contrairement à Shortcut, ClickUp est aussi polyvalent que The Treblemakers en matière de vues.

(Les Treblemakers ont remporté six fois le championnat international d'acapella universitaire, soit dit en passant. )

Cet outil de gestion de projet flexible s'adapte à tous les changements*, qu'il s'agisse d'Agile, de Scrum, de Kanban ou de n'importe quelle méthodologie de projet.

Et c'est exactement ce que vous offre la fonctionnalité Multiple Views de ClickUp : la flexibilité.

Il vous permet de travailler comme vous le souhaitez afin de refléter fidèlement les besoins de votre projet.

Voici un aperçu de ce que ClickUp vous offre :

A. Vues de tâches requises

Grâce aux deux vues de tâches requises de ClickUp, vous pouvez vous adapter à deux styles courants de gestion de projet :

La vue Liste affiche vos tâches sous forme de liste de tâches à faire de type GTD, avec une tâche sous l'autre.

Grâce à cette vue, vous pouvez effectuer des tâches dans un ordre séquentiel et les cocher au fur et à mesure que vous avancez.

Vous pouvez également trier vos tâches en ajoutant les colonnes de votre choix, telles que :

Statut

identifiant de tâche

Créé par

Date de création

Si vous souhaitez continuer à utiliser un tableau Kanban, la vue Tableau de ClickUp est parfaite pour vous.

Grâce à la fonctionnalité glisser-déposer, vous pouvez rapidement déplacer vos tâches en fonction de vos besoins.

La vue Tableau vous aide à visualiser rapidement l'avancement de votre projet. Il vous suffit d'un coup d'œil pour déterminer à quelle étape en sont vos tâches !

La vue Équipe de ClickUp offre une vue d'ensemble visuelle des tâches et des projets de votre équipe.

Grâce à lui, les chefs de projet peuvent éviter d'avoir à organiser d'interminables réunions avec leur équipe juste pour savoir qui travaille sur quoi !

Les chefs de projet peuvent utiliser cette vue pour connaître rapidement :

Sur quelles tâches les membres de leur équipe travaillent-ils actuellement ?

Ce qui a été achevé jusqu'à présent

Quel membre de l'équipe à distance a trop de tâches ?

De plus, vous pouvez répartir équitablement la charge de travail entre vos employés en identifiant ceux qui ont trop de tâches à gérer.

Gestion efficace des ressources : objectif atteint !

Beca avait du mal à suivre tout ce qui se passait à cause de son stage et de ses répétitions, n'est-ce pas ?

Ne vous inquiétez pas, la vue Calendrier de ClickUp résout ce problème pour vous.

C'est le moyen le plus rapide de planifier et de gérer vos calendriers de projet, sans oublier aucune tâche !

Vous pouvez même activer/désactiver les modes d'affichage suivants :

Jours : affichez toutes vos tâches pour n'importe quel jour sélectionné.

4 jours : consultez votre planning de tâches sur une période de quatre jours consécutifs.

Semaine : affichez votre planning hebdomadaire de projets

Mensuel : vue d'ensemble de toutes les tâches pour l'ensemble du mois

Souhaitez-vous que votre environnement de travail n'affiche que les tâches qui vous sont assignées ?

Alors Me Mode est la solution qu'il vous faut !

Le mode Me de ClickUp vous permet d'afficher toutes les tâches qui vous sont assignées uniquement à vous. Il aide les membres à mieux se concentrer sur leur charge de travail individuelle en éliminant les tâches des autres membres de l'équipe.

Et en plus ?

Vous pouvez même personnaliser cet espace en cochant simplement les éléments (commentaires, sous-tâches, checklists) que vous souhaitez voir apparaître dans votre mode « Moi ».

2. Diagrammes de Gantt pour suivre la progression de votre projet

Pour devenir les championnes d'acapella, les Bellas ont établi leur échéancier complet, jusqu'à la finale.

Vous pouvez faire de même.

Comment ?

Avec les diagrammes de Gantt de ClickUp !

Les diagrammes de Gantt présentent l'échéancier complet du projet, du début à la fin. Ils vous aident à planifier vos projets, à gérer vos ressources et à visualiser les dépendances entre les tâches, ce qui facilite grandement le suivi de la progression de votre projet !

Il vous suffit de jeter un coup d'œil à votre diagramme de Gantt pour connaître l'avancement de votre projet.

Cette fonctionnalité incroyable peut même réaliser l’automatisation de tonnes de processus, rien que pour vous !

Voici ce qu'il peut faire :

Réajustez automatiquement les dépendances entre les tâches lorsque le calendrier de votre projet change.

Comparez l'avancement actuel de votre projet par rapport à l'avancement prévu.

Calculez le pourcentage d'avancement de votre projet en fonction des tâches achevées par rapport au nombre total de tâches.

Calculez votre chemin critique pour identifier les tâches que vous devez achever afin de respecter les délais de votre projet.

3. Suivi du temps natif pour suivre le temps que prennent vos projets

Aubrey devait s'assurer personnellement que les membres de son équipe respectaient le programme d'entraînement.

Mais cela doit être épuisant de suivre le temps passé par chaque personne sur chaque exercice, n'est-ce pas ?

Pour vous aider à éviter cela dans la gestion de projet, ClickUp vous permet de suivre le temps consacré à votre projet grâce à son extension Google Chrome 100 % GRATUITE.

Cette fonctionnalité native de suivi du temps vous aide à :

Obtenez un aperçu complet des personnes qui ont travaillé sur chaque tâche et pendant combien de temps.

Surveillez la productivité des membres de votre équipe grâce à la distribution du temps

Effectuez le suivi de toutes les informations dont vous avez besoin pour facturer un client.

De plus, ClickUp vous permet de vous intégrer à des logiciels de suivi du temps populaires tels que Everhour et Time Doctor. Vous pouvez ainsi vous adapter rapidement à ce que votre personnel utilise déjà !

La fonctionnalité Automatisation de ClickUp apporte de nombreuses automatisations de flux de travail à votre environnement de travail. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité intéressante pour automatiser les tâches répétitives afin d'accélérer les choses, ce qui vous permet non seulement de gagner beaucoup de temps, mais aussi de vous concentrer sur les tâches essentielles.

La structure d'automatisation des processus de ClickUp se présente comme suit :

Lorsqu'un déclencheur est activé et qu'une condition est remplie, une certaine action est exécutée automatiquement.

Pour Sammy, le patron de Beca, un flux de travail d'automatisation pourrait être le suivant :

Pour s'assurer que Beca envoie sa démo audio à temps, il pourrait configurer un rappel pour la prévenir.

Voici :

Déclencheur : date d'échéance approchant

Condition : Beca est l’assigné.

Action : Poster un commentaire « Comment se passe la démo ? »

Si ClickUp propose plus de 50 automatisations prédéfinies, vous pouvez également créer vos propres automatisations.

Voici quelques-unes de ces automatisations prédéfinies :

Attribuez automatiquement de nouvelles tâches à des membres spécifiques de votre équipe.

Ajoutez une étiquette ou déplacez une tâche vers une liste lorsque la priorité change.

Postez un commentaire lorsque toutes les sous-tâches d'une tâche sont marquées comme fermées.

Ajoutez, supprimez ou réattribuez une tâche lorsque son statut change.

Appliquez des modèles et des étiquettes lors de la création d'une tâche.

Pour découvrir d'autres options, renseignez-vous sur les Automatisations ClickUp.

5. Pulsation pour suivre le « pouls » de votre équipe

La fonctionnalité Pulse de ClickUp utilise l'apprentissage automatique pour analyser la tâche sur laquelle votre équipe se concentre le plus.

Pulsation vous permet également de :

Vérifiez leur statut d'activité (en ligne/hors ligne)

Découvrez en temps réel les tâches que vos membres affichent ou commentent.

Automatisez vos réunions Scrum

Affichez l'activité de votre équipe sur une période donnée.

Une mauvaise communication peut semer la confusion parmi les membres de votre équipe, comme Amy ici :

Et comme la collaboration est la clé de la réussite des projets, ce logiciel de gestion de projet vous aide à communiquer efficacement avec chaque membre de l'équipe grâce à sa fonctionnalité Commentaires.

Chaque tâche ClickUp est accompagnée d'une section de commentaires dédiée que vous pouvez utiliser pour améliorer le travail d'équipe sur n'importe quelle tâche.

Vous pouvez l'utiliser pour :

Discutez de la manière d'effectuer la tâche avec votre équipe à distance.

Partagez facilement des fichiers et des liens pertinents

Traitez tous les problèmes dans le bon contexte

Marquez les membres de l'équipe pour garantir la bonne suite des opérations.

Et en plus ?

ClickUp vous permet de convertir les commentaires en tâches et de les attribuer aux membres de votre équipe grâce à sa fonctionnalité Assign Comments. Ainsi, vous n'aurez plus jamais à vous soucier que vos commentaires passent inaperçus !

Une fois que vous avez attribué la tâche à un membre de l'équipe, celui-ci en est immédiatement informé. Elle apparaît même dans sa barre des tâches afin qu'il ne perde pas de vue le commentaire.

Une fois la tâche achevée, ils peuvent marquer le commentaire comme résolu. Cela évitera tout suivi inutile !

7. Rapports pour analyser les performances de votre équipe

Que ce soit pour les Treblemakers ou les Barden Bellas, le suivi des performances de votre équipe est important pour garantir sa productivité.

Bon, Aubrey peut parfois s'emballer un peu !

Ne vous inquiétez pas, grâce aux rapports de ClickUp, les chefs de projet comme elle peuvent obtenir une analyse détaillée des performances de l'équipe, sans avoir à se fatiguer.

Ce logiciel de gestion de projet fournit six rapports précis, tels que :

Rapport des tâches achevées : met en évidence les tâches achevées par chaque membre de l'équipe.

Rapport sur le suivi du temps : voyez combien de temps chaque membre de l'équipe consacre à ses tâches.

Rapport sur le travail effectué : affiche la distribution des tâches de chaque membre, c'est-à-dire ce sur quoi ils ont travaillé un jour donné, au cours d'une semaine ou d'un mois.

Rapport sur l'estimation de durée : comparez l'estimation de durée et le temps réel nécessaire à votre équipe pour achever rapidement ses tâches.

Workspace Points Report : gamifiez votre environnement de travail pour inciter votre équipe interne ou : gamifiez votre environnement de travail pour inciter votre équipe interne ou à distance à être performante.

Qui est à la traîne pour le rapport : affiche les membres qui ont des tâches en cours ou inachevées.

Avantages

Interface conviviale pour les utilisateurs

Offre une version gratuite riche en fonctionnalités.

Permet d'attribuer facilement une tâche à n'importe quel membre de l'équipe

Fonctionnalité glisser-déposer pour une gestion rapide et facile des tâches

Statuts de tâches personnalisés pour suivre les différentes étapes d'un projet

Possibilité d'assigner plusieurs membres de l'équipe à une tâche spécifique pour une meilleure gestion des ressources

Droits d'accès personnalisés pour partager votre espace de projet avec des parties prenantes ou un client sans compromettre votre confidentialité.

Retrouvez rapidement toutes les ressources de votre projet grâce à la fonctionnalité de recherche intelligente.

Fonctionnalité de priorité pour représenter l'urgence des tâches

Créez des dépendances entre les tâches pour les effectuer dans le bon ordre.

Accédez facilement à tous les fichiers de projet stockés grâce à la fonctionnalité Docs.

Fonctionnalité de création de formulaires Web détaillés

Vous pouvez personnaliser la manière dont vous recevez les notifications relatives aux projets.

Vous pouvez soumettre des demandes de fonctionnalités via la communauté ClickUp.

Offre des intégrations avec diverses applications tierces pour une gestion transparente des tâches.

Disponible sous forme d'applications web, de bureau et mobiles.

Inconvénients

Pas de marque blanche disponible

Aucune étiquette pour Docs

Pas de possibilité d'exporter les tableaux de bord

Vous pouvez consulter la feuille de route des produits ClickUp ici.

Prix

ClickUp propose une version gratuite très performante avec de nombreuses fonctionnalités utiles. Cependant, pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires, les forfaits payants sont disponibles à partir de seulement 5 $ par utilisateur et par mois.

Évaluations des clients

G2 : 4,7/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 800 avis)

2. Jira

Jira est une plateforme de projet puissante qui facilite la gestion de projet, le suivi des bogues et le suivi des problèmes.

Il propose trois formules distinctes :

Jira Core : une plateforme de gestion de projet basique pour les utilisateurs non techniciens.

Jira Software : une version améliorée de Jira Core qui aide les équipes de développement logiciel à créer de meilleurs produits.

Jira Service Desk : une plateforme pour les professionnels de l'informatique et le service client

Grâce à ces offres polyvalentes, vous pouvez gérer tout type de travail.

Tout comme les équipes d'acapella devaient chanter différents genres musicaux qui leur étaient attribués lors des riff-offs !

Principales fonctionnalités

Dispose de deux puissantes vues de tâches Agile : les tableaux Scrum et Kanban.

Créez des flux de travail personnalisés en fonction de votre processus de développement logiciel.

Jira Portfolio pour gérer et partager les feuilles de route des projets avec le client ou les parties prenantes

Rapports Agile détaillés pour suivre l'avancement des projets

Automatisez les tâches répétitives grâce au moteur d'automatisation de Jira.

Avantages

Possibilité de créer des filtres de recherche personnalisés

Générateur d'automatisation par glisser-déposer

Utilisation gratuite pour les projets open source qui répondent à certaines exigences.

Dispose d'une application mobile pour les appareils iOS, iPad et Android.

Assistance pour l'intégration d'applications tierces avec des logiciels tels que GitHub, Slack et Lucidchart.

Inconvénients

Interface utilisateur compliquée pour les débutants

Pas de possibilité de créer des modèles personnalisés pour les tâches

Le forfait de base peut être coûteux pour les PME.

Pas d'échéancier intégré pour suivre la progression de votre projet

Prix

Les forfaits payants pour Jira Core commencent à 7 $ par utilisateur et par mois.

Évaluations des clients

G2 : 4,2/5 (plus de 3 500 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 8 800 avis)

Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez notre revue détaillée de Jira.

3. Asana

Asana est un outil de gestion des tâches basé sur le cloud qui organise toutes vos tâches liées à un projet dans un seul et même espace.

Cet outil aide les entreprises de toutes tailles à gérer plusieurs projets simultanément.

Ainsi, si les Barden Bellas souhaitent planifier des stratégies pour deux tournois simultanément, elles peuvent utiliser Asana pour le faire.

Principales fonctionnalités

Ajoutez une tâche à plusieurs projets en toute simplicité

Échéancier pour vous aider à créer des plans de projet

Automatisez les tâches manuelles à l'aide de règles

Jalons pour définir les objectifs du projet

Affichage des fichiers pour accéder rapidement à tous les documents partagés pour une tâche ou un projet

Avantages

Permet de partager des informations dans des listes organisées avec une mise en forme enrichie.

Permet de créer des champs personnalisés adaptés à vos besoins pour vos tâches

Dispose de fonctionnalités de collaboration en temps réel pour les équipes

Permet de créer des formulaires de demande de travail standard

Offre d'assistance pour les intégrations avec des logiciels tels que Slack et Gmail pour une communication améliorée.

Inconvénients

Pas de mode hors ligne

Impossible d'attribuer une tâche à plusieurs membres

Bien que son forfait de base soit gratuit, il n'offre que des fonctionnalités limitées.

Interface utilisateur confuse

Pas de statuts personnalisables pour refléter les différents besoins des projets

Prix

Les forfaits payants commencent à 10,99 $ par utilisateur et par mois.

Évaluations des clients

G2 : 4,3/5 (plus de 6 500 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 8 600 avis)

Vous en voulez plus ? Découvrez quelques-unes des meilleures alternatives à Asana.

4. Trello

Trello est l'un des outils de gestion de projet les plus simples du marché. Il s'agit d'un logiciel basé sur la méthode Kanban qui organise vos projets dans des tableaux Trello.

(Note : un projet individuel dans Trello correspond à un tableau Trello. )

Avec les tableaux Trello, vous pouvez créer des tâches sous forme de cartes et les glisser-déposer facilement.

Principales fonctionnalités

Attribuez une tâche ou une carte Trello à plusieurs membres de l'équipe

Butler bot : automatisation des tâches manuelles

Des fonctionnalités supplémentaires telles que les champs personnalisés et Twitter pour plus de fonctionnalités.

Checklists pour le suivi des sous-tâches

Modèles spécifiques à chaque secteur pour créer rapidement des tableaux Kanban

Avantages

Interface utilisateur simple pour les utilisateurs

Gérez facilement vos tâches grâce à la fonction glisser-déposer.

Possibilité d'ajouter des fichiers et des liens pertinents à une carte Trello pour une collaboration optimisée.

Permet de classer n'importe quelle carte Trello à l'aide de libellés.

Offre d'assistance pour les intégrations avec des applications telles que GitLab et Box pour un meilleur travail d'équipe.

Inconvénients

Limité à une vue Tableau

Intégrations d'applications tierces proposées sous forme de Power-ups payants

Pas de fonctionnalité permettant de voir rapidement qui travaille sur quoi (vous devrez vérifier manuellement la carte)

Butler Bot limité à une seule commande avec les forfaits gratuits

Prix

Les forfaits payants commencent à 9,99 $ par utilisateur et par mois.

Évaluations des clients

G2 : 4,3/5 (plus de 10 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 16 400 avis)

Vous en voulez plus ? Consultez notre analyse détaillée de Trello.

5. Wrike

Wrike est un logiciel de gestion de projet basé sur le cloud qui permet aux utilisateurs de gérer leurs projets et leurs tâches avec une visibilité et un contrôle total.

Principales fonctionnalités

Modèles gratuits pour la gestion collaborative des tâches

Diagrammes de Gantt et dépendances pour planifier des projets

Générateur de formulaires pour créer des formulaires de demande dynamiques

Offre une vue à trois volets pour les activités de gestion des tâches.

Outil de suivi du temps intégré pour suivre le temps passé sur chaque tâche

Avantages

Vous pouvez obtenir une vue d'ensemble des missions de votre équipe pour faciliter la gestion des tâches.

Permet de créer des rapports personnalisés pour analyser vos tâches et vos projets.

Dispose d'une application mobile pour les appareils iOS et Android.

Peut s'intégrer à des applications tierces telles que Salesforce, Google Drive et GitHub.

Inconvénients

L'interface est difficile à naviguer.

Les applications mobiles manquent de fonctionnalités

Fonctionnalités limitées pour le suivi des projets

Aucune possibilité d'importer des données provenant d'autres logiciels de gestion de projet.

Impossible d'attribuer des commentaires aux membres de l'équipe

Prix

Les forfaits payants commencent à 9,80 $ par utilisateur et par mois.

Évaluations des clients

G2 : 4,2/5 (plus de 1 100 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 1 500 avis)

Vous en voulez plus ? Consultez notre analyse détaillée de Wrike et notre guide sur la gestion de projet avec Wrike.

Conclusion

Bien que le programme Shortcut puisse vous aider à gérer vos projets, il est exclusivement axé sur le développement de logiciels.

C'est pourquoi ce n'est pas une excellente option pour la plupart de vos besoins en matière de gestion de projet.

Il vous suffit de passer en revue les cinq outils de gestion de projet que nous avons répertoriés ci-dessus pour trouver celui qui vous convient le mieux.

Et si chacun des logiciels que nous avons mentionnés a ses avantages, ClickUp offre bien plus, depuis des tonnes de fonctionnalités puissantes jusqu'à plus de 50 automatisations de processus prédéfinies !

Pour commencer, pourquoi ne pas vous inscrire dès aujourd'hui à ClickUp et profiter de son forfait Free riche en fonctionnalités ? Vous pourrez transformer votre équipe d'un groupe d'adorables marginaux (mais désorganisés) en une équipe hautement performante, tout comme les Barden Bellas !