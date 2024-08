Wrike Review 2024 (fonctionnalités, prix, pour, & ; contre)

Si vous vous occupez d'un aspect quelconque de la gestion de projet, vous avez probablement entendu parler de Wrike.

Wrike est l'une des plateformes de gestion de projet et de collaboration d'équipe les plus populaires. Elle offre un large intervalle de fonctionnalités utiles qui peuvent vous faciliter la vie.

Mais est-ce le meilleur outil de gestion de projet que vous puissiez ajouter à votre ceinture utilitaire ? Pas du tout, loin de là.

Wrike n'est pas l'outil le plus facile à utiliser (en particulier sur mobile), ses capacités de gestion des tâches sont limitées et certains utilisateurs lui ont reproché des problèmes de performance.

À fait aussi des points forts ? Absolument. Par instance, si vous êtes un adepte du nombre et que vous aimez les points de données utiles, Wrike fera de vous un gestionnaire de projet heureux.

Dans cet examen de Wrike, nous allons examiner en profondeur les points positifs et négatifs de Wrike, ainsi que sa comparaison avec ClickUp.

Qu'est-ce que Wrike ?

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Wrike il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'association Wrike est un gestion de projet logiciel qui vous aide à organiser des projets, à collaborer avec votre équipe et à suivre la progression du travail.

Il vous aide à gérer les tâches du projet, facilite la collaboration et le partage de fichiers avec votre équipe et permet de suivre la progression du travail.

Si tout le monde peut utiliser ce logiciel, les équipes d'entreprise peuvent tirer le meilleur parti de cet outil. Wrike offre des fonctionnalités avancées telles que des diagrammes de Gantt et des rapports avancés approfondis, ce qui le place dans les favoris des grandes organisations.

À quoi Wrike peut-il donc faire exactement pour les équipes de gestion d'un projet ?

Les fonctionnalités clés de Wrike

1. Affichage à trois volets

L'affichage en trois volets de Wrike vous permet d'accéder facilement à toutes vos activités de gestion de tâches en une seule vue

Voici comment cela fonctionne :

Le volet de gauche permet d'accéder rapidement à vos projets, équipes et finances, ce qui simplifie la gestion des ressources

Le volet du milieu permet de créer de nouvelles tâches, de définir des dates d'échéance et de les assigner aux membres de l'équipe de manière efficace

Le volet de droite affiche toutes vos tâches en même temps, ce qui permet d'afficher une vue consolidée de votre flux de travail et d'améliorer la gestion des sous-tâches

Si vous faites partie de l'équipe marketing, Wrike vous permettra de gérer rapidement les tâches liées aux campagnes, de suivre les budgets et de surveiller les échéances sans changer d'écran.

2. Formulaires de demande personnalisés

Vous souhaitez adapter vos formulaires d'envoi à des besoins spécifiques ? Wrike propose un générateur de formulaires qui vous permet de créer des formulaires réactifs à l'aide d'une logique conditionnelle.

Ce qui rend Wrike unique est ceci : lorsque des formulaires de demande sont soumis, Wrike peut attribuer automatiquement des tâches ou des projets, peupler les éléments de la tâche avec les informations du formulaire, et classer les formulaires pour un ou plusieurs utilisateurs.

Par exemple, les équipes d'assistance client peuvent utiliser Wrike pour automatiser l'attribution et le suivi des tickets d'assistance, ce qui permet d'accélérer les délais de résolution.

3. Visualisation des données

Wrike offre une visibilité à 360 degrés sur les projets grâce à ses fonctionnalités de visualisation variées.

L'appli de gestion de projet offre des applications analytiques et des aperçus détaillés par le biais de diagrammes et d'infographies-toutes mises à jour toutes les 15 minutes. Les équipes peuvent accéder à tout moment aux indicateurs de performance, aux mises à jour du statut du projet et aux données sur l'achèvement des tâches.

4. Étiquettes et dossiers pour faciliter le partage et l'accès

Wrike assiste les étiquettes et les dossiers, ce qui vous permet de trier les données par projet, par tâche et par d'autres indicateurs

Par exemple, les équipes de gestion de produits peuvent catégoriser les histoires d'utilisateurs, les sprints et les backlogs, ce qui facilite la gestion et l'accès aux données du projet, la gestion des ressources et le partage de la progression avec les parties prenantes.

5. Suivre la progression avec l'outil de gestion des tâches

Vous voulez suivre le statut de chaque activité ? La fonctionnalité de gestion des tâches de Wrike permet aux équipes de diviser les projets en tâches plus petites et de faire exactement cela.

Les équipes marketing et créatives, par exemple, peuvent utiliser ce logiciel de gestion de projet pour suivre la progression des actifs d'une campagne et s'assurer qu'ils sont livrés à temps.

Bien entendu, en tant que l'un des meilleurs outils de gestion de projet, Wrike offre des fonctionnalités complètes de gestion de projet et fournit un aperçu clair des charges de travail, aidant ainsi les chefs de projet à allouer les ressources de manière efficace et à respecter les délais.

Prix de Wrike

Forfait Free

Teams: 9,80 $/utilisateur par mois

9,80 $/utilisateur par mois Business: $24.80/utilisateur par mois

$24.80/utilisateur par mois Enterprise: Disponible sur demande

Disponible sur demande Pinnacle: Disponible sur demande

Avantages de l'utilisation de Wrike

Voici quelques éléments dont les utilisateurs font l'éloge au cours de leur expérience avec Wrike :

1. Des fonctionnalités de premier ordre pour une meilleure gestion de projet

Wrike n'est pas seulement destiné aux petites équipes ; il a été conçu pour les entreprises qui gèrent des projets complexes

Des diagrammes de Gantt qui vous aident à visualiser l'ensemble de votre projet à un outil de révision et de retour d'information sur les fichiers, Wrike vous couvre pour toutes les situations.

De plus, il vous permet de créer des flux de travail personnalisés en fonction du style de votre équipe.

2. Teams vous aide à garder un onglet sur votre équipe

Vous voulez savoir où va le temps de chacun ?

Wrike propose un chronomètre intégré qui vous aide à suivre la durée des tâches. Cela change la donne pour repérer les goulots d'étranglement au sein des équipes et déterminer où concentrer les efforts de votre équipe.

3. Des statistiques intelligentes qui conduisent à des décisions plus intelligentes

Les analyses de Wrike vous donnent une vision claire de vos projets. Vous pouvez voir quelles tâches prennent trop de temps, qui est le plus performant, et même s'il y a des conflits de planification.

Points de douleur communs auxquels les utilisateurs de Wrike sont confrontés

Mais tout n'est pas rose avec Wrike.

Comme tout logiciel sur le marché, il a son lot d'inconvénients qui peuvent causer des problèmes aux équipes.

Voici une liste des problèmes les plus fréquents rencontrés par les utilisateurs de Wrike :

Cons Issue Wrike est un outil de gestion de projet qui permet aux utilisateurs d'accéder à des informations sur les projets en cours et d'en tirer profit L'application mobile de Wrike manque de fonctionnalités essentielles, ce qui nuit à la productivité en déplacement Les prix de Wrike sont élevés par rapport à d'autres applications de gestion de projet, avec le forfait équipe à partir de 9,80 $ par utilisateur et par mois et le forfait entreprise à partir de 11,50 $ par utilisateur et par mois. De plus, les places doivent être achetées par paramètres de cinq Gestion des tâches inadéquate - L'absence de hiérarchisation des tâches, la difficulté à modifier le statut des tâches et l'impossibilité de convertir les commentaires en tâches actives limitent l'efficacité de Wrike Wrike Integrate se connecte à plusieurs applications, mais l'absence d'une fonction de discussion intégrée et les notifications tardives des intégrations entravent la connexion entre les utilisateurs Problèmes d'interface - L'interface utilisateur confuse, les options de personnalisation limitées et les filtres par défaut non modifiables ont un impact sur l'expérience de l'utilisateur Problèmes de performance - Les temps de chargement trop courts et les téléchargements de fichiers peuvent nuire à la productivité Service client de Wrike Alors que la plupart des commentaires de G2 notent que Wrike offre une assistance client satisfaisante, certains l'ont Wrike Review qualifiée de lente et de dédaigneuse.

Wrike Reviews on Reddit

Une plainte majeure que les utilisateurs de Wrike semblent avoir est son application mobile. Les rédacteurs de Reddit ont des griefs similaires.

La transition d'une équipe vers Wrike s'est déroulée sans problème, et ils ont trouvé les puissantes fonctionnalités de Wrike, telles que la gestion de la charge de travail, l'allocation des ressources et les rapports personnalisés, tout à fait utiles.

Cependant, c'est là que les problèmes ont commencé : La courbe d'apprentissage était abrupte, l'interface semblait encombrée et il a fallu du temps pour que tout le monde se mette au diapason.

Mon équipe est récemment passée à Wrike pour la gestion de projet. Nous avons été impressionnés par ses fonctionnalités puissantes - gestion de la charge de travail, affectation des ressources, rapports personnalisés - qui semblaient parfaites pour nos projets complexes. Mais voici le hic : Courbe d'apprentissage: L'installation initiale et l'adoption par les utilisateurs ont été difficiles. L'interface semblait encombrée et il a fallu un certain temps pour que tout le monde comprenne les fonctionnalités. Surcharge de personnalisation: Nous avons passé beaucoup trop de temps à personnaliser les flux de travail et les tableaux de bord pour les adapter à nos besoins. J'aurais aimé qu'il y ait plus de modèles préconstruits pour les agences de design. L'application bureau est plus compliquée que la version web. Certaines fonctionnalités semblent parfois boguées. Ne vous méprenez pas, Wrike est un outil de gestion de projet riche en fonctionnalités. Mais pour la taille de notre équipe et notre flux de travail, la courbe d'apprentissage et les demandes de personnalisation étaient un peu trop importantes. Nous explorons actuellement d'autres solutions offrant un meilleur équilibre entre puissance et convivialité. Quelqu'un peut-il nous recommander un outil un peu moins complexe mais pas aussi simple que les tableaux Trello ? Electronic-Tart3381 Malgré la richesse de ses fonctionnalités, l'équipe a trouvé sa complexité insurmontable et s'est mise en quête d'un logiciel de gestion de projet plus convivial.

Il est temps de chercher un meilleur outil de gestion de projet ? Oui, et vous avez une tonne d'outils à votre disposition Les alternatives à Wrike dont ClickUp.

Rencontrez ClickUp : La meilleure alternative à Wrike

Un outil de gestion de projet idéal vous offrira des capacités de collaboration, des flux de travail rationalisés et, surtout, une visibilité claire sur la progression de la gestion de projet. Contrairement à Wrike, ClickUp remplit toutes ces conditions (et même plus). ClickUp' 15+ affichages couplés à des statuts de tâches personnalisés et à l'automatisation, sont incroyablement utiles pour les visualiser et gérer vos flux de travail mieux.

ClickUp dispose également d'une fonction de commentaires d'affectation utiles une fonction qui peut être utilisée pour établir une boucle de rétroaction entre les différents services et équipes. Cela permet d'améliorer la communication au sein des équipes et d'éviter toute marge d'erreur.

Avantages de l'utilisation de ClickUp pour la gestion de projet

ClickUp Espaces vous aide à organiser

clickUp vous aide à tout organiser grâce aux Espaces ClickUp personnalisables

Ce qui fait de ClickUp le meilleur logiciel de gestion de projet est sa structure intuitive, qui se compose d'environnements de travail, de dossiers, de listes, de tâches en cours, de sous-tâches et de checklists.

Les équipes sont en mesure de décomposer les projets compliqués en éléments gérables grâce à l'interface facile de ClickUp. Cette dernière contraste achevé avec l'interface difficile à naviguer de Wrike.

Fonctionnalités Espaces ClickUp simplifie la gestion de projets.

Par exemple, les équipes de marketing peuvent utiliser les Espaces pour séparer leurs campagnes, tandis que les équipes de développement peuvent avoir leurs propres Espaces séparés pour le développement de produits. Ainsi, chacun sait exactement où trouver les informations et les tâches pertinentes

ClickUp Docs et ClickUp Brain sont parfaits pour le contenu alimenté par l'IA

transformez vos idées en actions avec les documents et le cerveau de ClickUp ClickUp Brain est intégré dans Documents ClickUp pour améliorer la gestion des documents et la collaboration

En termes simples-Si vous souffrez souvent du bloc de l'écrivain, l'édition assistée par l'IA suggère des améliorations et contribue à améliorer la qualité du contenu. De plus, les fonctionnalités de collaboration en temps réel permettent à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur le même document.

Ainsi, une personne du service marketing peut rapidement informer l'équipe produit d'une nouvelle version, en s'assurant que toutes les informations pertinentes sont partagées rapidement et avec précision.

ClickUp Tasks pour la gestion des tâches

gérer n'importe quel projet avec des tâches flexibles sur ClickUp_

La plupart des projets réussis sont gérés en décomposant les livrables en petites tâches. Or, avec Wrike ou même une simple feuille de calcul, la gestion de ces tâches de bout en bout peut s'avérer un véritable casse-tête. De plus, il est toujours possible que des choses passent inaperçues, sans que personne ne puisse vraiment en assumer le compte. Tâches ClickUp change tout cela. Il vous permet de définir des statuts de tâches personnalisés et des champs personnalisés, de hiérarchiser les tâches attribuées, de lier des tâches dépendantes et de visualiser votre travail à l'aide de listes

De plus, des commandes slash pratiques permettent d'effectuer des actions rapides pour gérer efficacement les tâches, telles que l'attribution de tâches, le paramétrage des dates d'échéance et la modification des statuts des tâches. Cette approche rationalisée réduit le temps consacré aux tâches administratives, ce qui, en fin de compte, libère beaucoup de temps pour l'équipe.

Des automatisations qui font réellement gagner du temps

automatisez votre travail avec la centaine d'automatismes de ClickUp_

Dire que tout le monde déteste le travail répétitif serait un euphémisme.

Nous sommes au 21ème siècle - si Automatisations ClickUp vous permet d'automatiser les tâches manuelles répétitives, pourquoi ne pas en profiter ?

Automatisation Diagramme de Gantt par exemple, fournissent des mises à jour en temps réel, des approbations de tâches et des ajustements, garantissant ainsi que les échéanciers du projet sont toujours maintenus.

De même, les dépendances de tâches automatisées permettent à la gestion de projet de rester sur la bonne voie en ajustant dynamiquement les calendriers en fonction de la progression des tâches.

Le résultat ? Vous avez un contrôle achevé sur vos projets. Pas de répétitions, seulement de la progression.

Intégration facile

ClickUp est moulé pour s'adapter aux besoins spécifiques de toute organisation avec Intégrations ClickUp la plus grande Révision est ses intégrations personnalisées à travers l'accès API.

Il s'intègre également facilement à diverses applications tierces telles que Google Drive, Slack et Zoom.

ClickUp Views pour afficher une vue d'ensemble de votre progression

personnalisez les plus de 15 affichages de ClickUp pour les adapter à votre style de travail

Bien que ClickUp n'utilise pas exactement le terme "360 degrés" comme le fait Wrike, ClickUp Views affiche plusieurs vues pour répondre aux différents besoins des utilisateurs besoins du projet .

Voici comment procéder :

La vue Tableau est idéale pour ceux qui préfèrent lesMéthode Kanbanqui permet aux utilisateurs de glisser-déposer des tâches à différentes étapes du flux de travail

est idéale pour ceux qui préfèrent lesMéthode Kanbanqui permet aux utilisateurs de glisser-déposer des tâches à différentes étapes du flux de travail La vue Liste est parfaite pour les adeptes de la méthodologie GTD (Getting Things Terminé), listant les tâches de manière séquentielle pour en faciliter le suivi et l'achevé du projet

est parfaite pour les adeptes de la méthodologie GTD (Getting Things Terminé), listant les tâches de manière séquentielle pour en faciliter le suivi et l'achevé du projet **La vue Équipe$$ offre un aperçu de la distribution de la charge de travail, ce qui facilite le suivi des affectations et de la progression de l'équipe

La vue Calendrier offre des options de planification complètes, avec des affichages pour les jours, les périodes de quatre jours, les semaines et les mois, ce qui permet une planification et une programmation détaillées

offre des options de planification complètes, avec des affichages pour les jours, les périodes de quatre jours, les semaines et les mois, ce qui permet une planification et une programmation détaillées Le mode Moi affiche une vue personnalisée des tâches assignées et de la gestion des projets, aidant ainsi les individus à se concentrer sur leurs responsabilités et à gérer leur charge de travail de manière efficace

ClickUp Objectifs pour atteindre des cibles

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-547.png

/$$$img/

ClickUp Objectifs accélère la réussite grâce à un suivi automatisé et des objectifs clairs

Alors que l'ensemble de l'organisation travaille à la réalisation des mêmes objectifs, Objectifs de ClickUp s'occupe des petites cibles mesurables, comme l'amélioration de l'engagement sur les médias sociaux d'un certain pourcentage.

Cette fonctionnalité vous permet de suivre les tâches et de les classer par catégories, en veillant à ce que vos objectifs de la gestion de projet sont toujours réunis.

Les options de personnalisation des cibles comprennent des intervalles de nombres, des options vrai/faux, le suivi des devises, et des options d'affichage modèles de liste de tâches qui offrent un fournisseur, prestataire de services pour la réalisation de différents objectifs au sein du projet.

Tableaux de bord ClickUp pour des données visuelles faciles à partager

personnalisez votre affichage du travail avec les tableaux de bord polyvalents de ClickUp_

Les employés et les dirigeants de 2024 sont très portés sur le visuel, et heureusement, ClickUp l'est aussi. Tableaux de bord ClickUp sont hautement personnalisables. Ils disposent de fonctionnalités et de widgets utiles tels que des diagrammes personnalisés, des indicateurs de statut, des niveaux de priorité et des applications tierces intégrées

Vous aimez les graphiques ? ClickUp propose diverses options, telles que les diagrammes de vitesse, les diagrammes de combustion, les diagrammes de combustion et les diagrammes de flux cumulatifs. Tous ces graphiques donnent un aperçu détaillé des éléments suivants la progression du projet et aider les équipes à rester sur la bonne voie et à respecter les délais.

Des estimations de durée précises avec le suivi du temps du projet

le suivi du temps sans effort pour gagner en visibilité et se concentrer sur ce qui compte avec ClickUp_ Fonctionnalités de suivi du temps dans ClickUp aident les équipes à tenir des registres détaillés de la durée enregistrée pour les tâches. Ce suivi du temps facilite la gestion des ressources et permet de s'assurer que les projets respectent le budget et le calendrier.

Collaboration transparente avec Chat View et ClickUp Clips

Même si nous abordons la collaboration en équipe comme un point distinct, elle est omniprésente à travers la plateforme de gestion de projet. Les outils built-in chat (discussion intégrée) fonctionnalité, enregistrement d'écran via ClickUp Clips , et les tableaux blancs assurent une communication efficace et en temps réel au sein de l'équipe.

discutez en temps réel avec votre travail grâce à la vue Chat de ClickUp

Des modèles pour toutes les occasions

Commencer la documentation d'un projet à partir de zéro peut être accablant. C'est pourquoi 800 000 équipes utilisent la vaste collection de modèles prêts à l'emploi et entièrement personnalisables de ClickUp pour atteindre leurs objectifs chaque jour.

Chaque modèle est livré avec plusieurs vues, telles que Documents, Formulaires et Listes, pour s'adapter aux différents styles de travail

Des statuts tels que Fermé, Personnalisé, Terminé et Ouvert facilitent le suivi de la progression. Les champs personnalisés permettent de répondre aux OKR, aux détails du département, aux sponsors exécutifs, aux parties prenantes clés, aux phases du projet et aux indicateurs de réussite

C'est ce qui fait de ClickUp le meilleur logiciel de gestion de projet : Les modèles de gestion de projet de ClickUp offrent une approche structurée pour garantir que tous les aspects du projet et du forfait Business sont couverts.

Les modèles de gestion de projet Modèle de gestion de projet ClickUp offre un espace structuré pour organiser votre travail en phases. Les vues Liste et Document du modèle facilitent le suivi de la progression et l'affichage des tâches. Des statuts de tâches personnalisés vous aident à identifier les tâches en cours, ouvertes ou achevées.

Faites-en plus en combinant ce modèle avec ClickApps, qui offre des fonctionnalités telles que le suivi du temps, les priorités, les étiquettes, les champs personnalisés, les avertissements de dépendance, les assignés multiples et la synchronisation par e-mail.

Modèle de gestion de projet ClickUp

Même si vous êtes novice en matière de gestion de projet, ce modèle peut vous aider :

Visualiser et suivre les ressources de votre projet

Attribuer, gérer et hiérarchiser les tâches grâce à différents affichages du flux de travail

Collaborer de manière transparente avec les parties prenantes et votre équipe

ClickUp pricing

Parlons du pincement de poche - le facteur décisif par excellence.

Il est de notoriété publique que la plateforme Wrike est chère. ClickUp est tout le contraire.

Pour commencer, elle propose une option de compte gratuit. Honnêtement, le forfait Free est un excellent point de départ pour les petites équipes. Les autres forfaits sont d'une grande valeur :

Free Forever pour toujours, utilisateurs illimités

Forfait Unlimited : 7$ par utilisateur et par mois

: 7$ par utilisateur et par mois Forfait Business : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Forfait Enterprise : Tarifs disponibles sur demande

: Tarifs disponibles sur demande ClickUp Brain : Disponible sur tous les forfaits payants pour 7 $ par utilisateur et par mois

Les projets se gèrent eux-mêmes sur ClickUp

Nous avons fait beaucoup de recherches pour rédiger cet avis sur Wrike, et voici le verdict : Wrike est une excellente solution de gestion de projet pour les grandes équipes, mais sa courbe d'apprentissage et son étiquette de prix élevé ne valent pas la peine pour les petites et moyennes équipes.

ClickUp est beaucoup plus facile à collaborer, offre d'excellentes capacités de gestion des tâches, est très facile à utiliser, offre des performances prévisibles, évolue avec votre équipe, et n'épuise pas votre budget technologique.

Que votre équipe soit petite ou en pleine croissance, ClickUp peut vous aider à mettre votre gestion de projet sur les rails. Tout ce que vous avez à faire pour commencer est de créer un compte ClickUp gratuit .