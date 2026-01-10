Les 9 meilleurs outils d'IA pour une gestion d'évènements plus fluide en 2026

Vous organisez la plus grande fête de l'année pour votre entreprise ? De la programmation des publications sur les réseaux sociaux à la billetterie en passant par le choix du lieu, vous avez fort à faire pour offrir une expérience exceptionnelle à vos participants.

Mais l'organisation d'évènements comporte de nombreux aspects à gérer, et vous n'êtes qu'un être humain. Pourquoi ne pas laisser l'IA faire une partie du travail à votre place ?

Même les organisateurs d'évènements les plus expérimentés tirent profit de l'automatisation. Qu'il s'agisse des enregistrement et des inscriptions à vos évènements, de la messagerie sur votre plateforme de gestion d'évènements ou de la gestion des plannings, il existe un outil d'IA pour vous faire gagner du temps.

Dans ce guide, nous vous montrerons comment choisir le meilleur outil d'IA pour planifier, organiser et analyser l'impact de la gestion d'évènements, et nous vous présenterons neuf de nos outils favoris. ?️

L'organisation d'une conférence internationale est très différente de celle d'une grande réunion d'affaires B2B pour votre équipe commerciale. Les évènements ont leurs propres subtilités ; si vous recherchez un outil de gestion d'évènements basé sur l'IA, privilégiez des fonctionnalités utiles telles que :

Automatisation des flux de travail : vous recherchez un outil de gestion d'événements qui vous recherchez un outil de gestion d'événements qui simplifie au maximum le processus de planification . Optez pour une technologie d'IA qui utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour rationaliser la sélection des lieux, les plannings ou les paramètres de la plateforme pour les évènements virtuels. Gestion des participants : Laissez l'IA prendre les rênes de l'inscription et de l'enregistrement des participants. Si vous choisissez le bon outil d'IA, celui-ci peut même faciliter les rencontres pour favoriser le réseautage lors de l'évènement. Aide au marketing : Vous avez besoin d'aide pour rédiger des publications sur les réseaux sociaux ou pour créer l'e-mail de promotion parfait ? L'IA dédiée à la gestion d'évènements est là pour vous aider. Vous avez besoin d'aide pour rédiger des publications sur les réseaux sociaux ou pour créer l'e-mail de promotion parfait ? L'IA dédiée à la gestion d'évènements est là pour vous aider. Elle prend en charge tous les efforts marketing , de la rédaction de textes à la création de graphiques en passant par la production de vidéos. Analyse de données: Donnez un coup de pouce à vos futurs évènements. L'IA extrait les données de votre outil de gestion d'évènements et identifie rapidement les tendances intéressantes en matière d'engagement des participants, de suivi, et bien plus encore. Si vos yeux se croisent dès que vous essayez d'examiner des données démographiques, Donnez un coup de pouce à vos futurs évènements. L'IA extrait les données de votre outil de gestion d'évènements et identifie rapidement les tendances intéressantes en matière d'engagement des participants, de suivi, et bien plus encore. Si vos yeux se croisent dès que vous essayez d'examiner des données démographiques, les meilleurs outils d'IA repèrent des informations précieuses en quelques minutes seulement

Les organisateurs d'évènements ont l'habitude de jongler entre les sélections de menus, la réservation d'invités et la négociation des contrats de location de salles. Mais pourquoi faire plus de travail que nécessaire ?

Les professionnels de l'événementiel ont désormais la formidable opportunité d'intégrer l'intelligence artificielle à leurs processus. Ces outils ont été conçus pour assurer l'automatisation des flux de travail, recueillir des informations précieuses et alléger la charge de travail liée à la logistique des évènements. Le résultat ? Des évènements plus réussis, des données événementielles plus riches et un gain de temps considérable.

Si vous êtes prêt à trouver votre propre assistant IA, vous êtes au bon endroit. Parcourez notre sélection et essayez nos neuf outils d'IA favoris pour la gestion d'évènements en 2024.

Commencez à utiliser ClickUp pour vos évènements ClickUp AI permet aux équipes commerciales d'être plus sûres d'elles dans leurs communications en effectuant une révision, raccourcissant ou rédigeant le contenu de leurs e-mails

Vous recherchez une application de planification d'évènements qui fasse tout ? ClickUp est surtout connu comme une plateforme de gestion de projet, mais notre outil d'IA vaut vraiment le détour. ?

Avec des centaines de suggestions fondées sur la recherche, ClickUp AI est le seul assistant alimenté par l'IA spécialement conçu pour votre rôle d'organisateur d'évènements. Que vous ayez besoin d'aide pour trouver des prestataires, un lieu, des intervenants ou des thèmes de session, ClickUp AI est suffisamment puissant pour venir à bout des tâches les plus complexes et garantir la réussite de votre processus de planification d'évènements. Vous pouvez également utiliser ClickUp AI pour :

Générez des tâches de gestion d'évènements dans ClickUp

Rédigez des plans d'évènement et utilisez des modèles de planification d'évènement

Trouvez des idées d'évènements d'entreprise originales qui plairont à vos participants

Créer du contenu pour des évènements

ClickUp Brain fournit un résumé généré par l'IA des dernières mises à jour concernant la réservation du lieu pour un évènement à venir.

Comme ClickUp AI s'intègre aux projets et tâches ClickUp, il n'a jamais été aussi simple de suivre toutes vos tâches liées à l'évènement en un seul endroit. Assurez-vous que votre équipe respecte ses engagements et suivez votre progression dans un tableau de bord ClickUp personnalisable.

De plus, ClickUp propose des centaines de modèles conçus pour faire tout le travail à votre place, vous n'aurez donc pratiquement rien à faire. Découvrez le modèle de gestion d'évènements ClickUp pour enregistrer les tâches et les échéances, collaborer avec votre équipe de planification et suivre votre budget.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

ClickUp AI n'est disponible que pour les forfaits payants

Certains utilisateurs de ClickUp se sentent intimidés lorsqu'ils s'inscrivent pour la première fois, car il y a tellement d'outils à essayer

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 8 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 700 avis)

ClickUp nous permet à tous de travailler dans un seul programme et de collaborer sur l'évènement tout au long de la préproduction, mais aussi le jour même, où nous pouvons mener à bien notre mission en sachant que toutes nos informations sont regroupées au même endroit

ClickUp nous permet à tous de travailler dans un seul programme et de collaborer sur l'évènement tout au long de la préproduction, mais aussi le jour même, où nous pouvons mener à bien notre mission en sachant que toutes nos informations sont regroupées au même endroit

2. ChatGPT

Via ChatGPT

ChatGPT d'OpenAI a failli faire exploser Internet lors de son lancement en 2022. Ce n'est pas l'outil d'IA le plus avancé pour les organisateurs d'évènements, mais si vous avez besoin d'aide pour les supports textuels, c'est un excellent outil gratuit à garder sous le coude.

ChatGPT est idéal pour trouver des idées et de l'inspiration. Partagez les informations sur votre public cible, le thème de l'évènement et les résultats que vous souhaitez obtenir. Le résultat ne sera pas parfait dès le premier essai, mais avec quelques invitations, instructions, l'IA vous donnera exactement ce dont vous avez besoin.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Utilisez le chatbot pour trouver des thèmes de sessions de brainstorming ou des idées de lieux

Créez des forfaits d'évènements qui attirent davantage de participants potentiels

Créez des textes de promotion, des flux d'enregistrement en ligne et bien plus encore pour le site web de votre évènement

Limites de ChatGPT

ChatGPT est souvent indisponible

ChatGPT ne peut pas créer de contenu multimédia ni gérer le processus de planification de l'évènement proprement dit

Tarifs de ChatGPT

Free

Plus : 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 340 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 20 avis)

3. Soundraw

Via Soundraw

Alors que ChatGPT ne génère que du contenu textuel, Soundraw ne génère que de la musique IA. Si vos organisateurs d'évènements recherchent des rythmes endiablés pour une prochaine soirée DJ, Soundraw est fait pour vous. ??

Elles vous évitent les tracas liés aux droits d'auteur en créant des morceaux entièrement uniques, spécialement pour votre entreprise ou votre évènement. Il vous suffit d'entrer quelques lignes de texte, et l'outil IA se charge du reste.

Même si cet outil ne planifiera pas l'intégralité de votre évènement, il reste une bonne option pour les organisateurs d'évènements qui ont besoin de musique personnalisée sans se ruiner.

Les meilleures fonctionnalités de Soundraw

Créez vos propres morceaux uniques pour des évènements exceptionnels

Créez une musique illimitée à partir de vos critères d'ambiance, de genre et de durée

Personnalisez vos morceaux avec le mixeur musical Soundraw

Limites de Soundraw

Soundraw ne propose pas d'outils de planification d'évènements ni de logistique

Soundraw propose une sélection limitée d'ambiances et de genres

Tarifs de Soundraw

Free

Créateur : 16,99 $/mois, facturé annuellement

Artist : 29,99 $/mois, facturé annuellement

Évaluations et avis sur Soundraw

G2 : N/A

Capterra : N/A

4. Jasper

Via Jasper

Jasper est spécialisé dans le contenu de marque généré par l'IA. À l'instar de ChatGPT, il fonctionne principalement avec du contenu textuel, mais il intègre des fonctionnalités marketing pour faire connaître votre évènement. Utilisez l'IA de Jasper pour rédiger des articles de blog, générer un calendrier de contenu, planifier des campagnes sur les réseaux sociaux, optimiser le contenu pour le référencement naturel (SEO) et mener des campagnes marketing intégrées.

Cependant, si vous avez besoin d'images, Jasper a également une solution pour cela. Le générateur d'images par IA de Jasper crée des images haute résolution et gratuites pour vos évènements. Bien sûr, il faudra peut-être donner quelques invitations ou instructions pour obtenir exactement ce dont vous avez besoin, mais cela reste plus rapide que de parcourir les sites de photos d'archives.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Indiquez votre style et Jasper fera de son mieux pour s'adapter à la personnalité de votre marque

Créez des illustrations générées par l'IA à partir de quelques lignes de texte

Utilisez les plus de 50 modèles de Jasper pour la création de contenu

Limites de Jasper

Le générateur d'images par IA de Jasper ne produit pas toujours des images de qualité

Certains utilisateurs affirment que la technologie de reconnaissance de ton de Jasper ne fonctionne pas toujours bien

Tarifs de Jasper

Créateur : 39 $/mois pour un utilisateur

Teams : 99 $/mois pour trois utilisateurs

Entreprises : Contactez-nous pour connaître nos tarifs

Évaluations et avis sur Jasper

G2 : 4,7/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 800 avis)

5. Lumen5

Via Lumen5

Lumen5 est une plateforme vidéo intuitive de type glisser-déposer. Elle ressemble beaucoup à des solutions comme PowerPoint : si vous savez créer un diaporama de présentation, vous pouvez créer une vidéo dans Lumen5. ?️

Lumen5 est avant tout une plateforme de création vidéo en libre-service, mais elle dispose également d'un outil d'IA destiné aux organisateurs d'évènements. Sa fonctionnalité d'IA convertit automatiquement les articles de blog en vidéos, ce qui réduit considérablement le temps que vous passerez à promouvoir les moments forts de l'évènement sur les réseaux sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de Lumen5

Convertir du texte écrit en vidéos

Découvrez les centaines de modèles proposés par Lumen5

Accédez à des images et des vidéos sous licence sur Unsplash et Shutterstock

Limites de Lumen5

Certains utilisateurs trouvent que les modèles sont limités

D'autres utilisateurs estiment que les fonctionnalités audio, comme les voix off, nécessitent un travail d'amélioration

Tarifs de Lumen5

Formule Basic : 19 $/mois, facturé annuellement

Formule Starter : 59 $/mois, facturée annuellement

Professionnel : 149 $/mois, facturé annuellement

Personnalisé : Contactez-nous pour obtenir un devis

Évaluations et avis sur Lumen5

G2 : 4,5/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 130 avis)

6. Marketing CoPilot

Via Marketing CoPilot

Vous recherchez un outil de marketing événementiel ? Marketing CoPilot est là pour vous. Cet outil de calendrier marketing et d'entonnoir de vente facilite la promotion d'évènements. Si vous avez hâte d'augmenter la fréquentation de vos évènements, cet outil pourrait bien être celui qu'il vous faut.

L'outil IA de Marketing CoPilot s'appuie sur ChatGPT, mais il ajoute une couche de connaissances axées sur le marketing aux réponses pour vous fournir des informations plus pertinentes. Cet outil est conçu pour le B2B ; ainsi, si vous organisez une grande conférence sectorielle destinée aux dirigeants d'entreprise, Marketing CoPilot se chargera pour vous de la création de l'entonnoir de conversion, de la promotion et du traitement des données des participants.

Les meilleures fonctionnalités de Marketing CoPilot

Générez du contenu IA grâce à l'outil IA de Marketing CoPilot basé sur ChatGPT

Élaborez une stratégie de contenu unique et générez du contenu rédactionnel grâce à son logiciel de gestion d'évènements basé sur l'IA

Marketing CoPilot s'intègre parfaitement aux solutions Microsoft ; si votre entreprise utilise Microsoft, c'est donc un choix évident.

Limites de Marketing CoPilot

Marketing CoPilot n'a pas beaucoup d'avis

Cet outil d'IA se concentre davantage sur les entonnoirs de conversion, le chiffre d'affaires et le marketing que sur la planification proprement dite des évènements

Tarifs de Marketing CoPilot

Contactez-nous pour connaître nos tarifs

Évaluations et avis sur Marketing CoPilot

G2 : N/A

Capterra : N/A

7. Murf

Via Murf

Vous souhaitez guider les participants tout au long d'une conférence avec un présentateur au ton professionnel ? Inutile d'engager un comédien voix off : utilisez Murf pour générer des voix off par IA. ?

Cet outil de gestion d'évènements basé sur l'IA crée des voix off de qualité studio qui sonnent exactement comme celles de vraies personnes. Utilisez Murf pour les annonces de conférence, les vidéos et les présentations lors de votre prochain évènement. Vous êtes libre de personnaliser Murf comme vous le souhaitez, ce qui en fait un outil de rêve pour toute entreprise ayant besoin de générer des voix off personnalisées en quelques minutes.

Les meilleures fonctionnalités de Murf

Créez des voix off uniques et professionnelles grâce à la technologie de synthèse vocale de Murf basée sur le texte

Utilisez le clonage vocal pour imiter un enregistrement audio existant

Ajoutez des voix off à vos vidéos et à vos présentations Google Slides

Limites de Murf

Certains utilisateurs trouvent que les voix off de Murf ont parfois un son robotique

Les filtres vocaux ne sont pas aussi perfectionnés que certains utilisateurs le souhaiteraient

Tarifs de Murf

Free

Formule Basic : 19 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

Pro : 26 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

Enterprise : 75 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

Évaluations et avis sur Murf

G2 : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,5/5 (4 avis)

8. Taskade

Via Taskade

Taskade se présente comme un outil IA tout-en-un. Il n'est pas spécifiquement destiné à la planification d'évènements, mais ses cinq outils basés sur l'IA rationalisent votre travail pour vous faire gagner du temps.

Si vous souhaitez vivre une expérience similaire à celle de ChatGPT, discutez avec l'IA de Taskade pour générer du contenu adapté aux tâches courantes de planification d'évènements. L'IA s'intègre également aux autres fonctionnalités de Taskade, vous aidant ainsi à accomplir plus de travail en moins de temps.

Les meilleures fonctionnalités de Taskade

Faites votre choix parmi plus de 700 tâches d’automatisation intégrées

Visualisez vos notes grâce à la synchronisation en temps réel

Créez des cartes mentales et des flux de travail IA en quelques secondes

Limites de Taskade

Taskade n'est pas une application dédiée aux évènements, elle ne dispose donc pas de certaines fonctionnalités spécifiques à la planification d'évènements

Tarifs de Taskade

Pro : 19 $/mois pour un maximum de 10 utilisateurs, facturé annuellement

Entreprise : 49 $/mois pour un maximum de 25 utilisateurs, facturé annuellement

Ultimate : 99 $/mois pour un maximum de 50 utilisateurs, facturé annuellement

Évaluations et avis sur Taskade

G2 : 4,7/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 40 avis)

9. Namelix

Via Namelix

Namelix n'est pas un outil d'IA dédié exclusivement à la gestion d'évènements, mais il permet tout de même d'accélérer certains aspects de la planification d'évènements. Il s'agit d'un générateur gratuit de noms d'entreprise qui propose des noms et des phrases courts mais accrocheurs. ✨

Si vous cherchez des noms ou des slogans originaux pour vos évènements, Namelix est l'outil qu'il vous faut. Son algorithme d'apprentissage automatique s'adapte à votre utilisation : plus vous le sollicitez, plus il vous propose des options pertinentes.

Les meilleures fonctionnalités de Namelix

Créez des noms ou des slogans accrocheurs pour vos évènements

Filtrez les résultats par mot-clé, durée et plus encore

Utilisez Namelix plus souvent pour entraîner la plateforme

Limites de Namelix

Namelix ne dispose pas de fonctionnalités spécifiques à la planification d'évènements

Il n'y a pas beaucoup d'avis

Tarifs Namelix

Free

Évaluations et avis sur Namelix

G2 : N/A

Capterra : N/A

Combinez la technologie liée aux évènements avec la gestion de projet et bien plus encore

La gestion d'évènements est un exercice logistique délicat. Heureusement, il existe de nombreux outils d'IA destinés à la gestion d'évènements, conçus pour vous simplifier la vie et vous aider à organiser des évènements encore plus réussis.

Même si nous apprécions beaucoup les outils d'IA de cette liste, la plupart d'entre eux nécessitent tout de même que vous disposiez d'une poignée d'autres outils pour mener à bien un évènement.

Si vous en avez assez de passer d'une plateforme à l'autre (et nous vous comprenons parfaitement), optez pour ClickUp. ClickUp regroupe votre outil IA, vos tâches, vos modèles, vos automatisations, vos Tableaux blancs et la collaboration en équipe au sein d'une seule et même plateforme.

Mais ne vous contentez pas de nous croire sur parole. Essayez ClickUp dès aujourd'hui : c'est gratuit Free Forever.

Oui ! De nombreux outils d'IA sont conçus pour les évènements virtuels ou hybrides. Ils permettent d'optimiser la planification entre les fuseaux horaires, de personnaliser l'expérience des participants et de gérer les indicateurs d'engagement, le tout avec moins d'intervention manuelle de la part de votre équipe.

Si Jasper et ChatGPT sont parfaits pour la création de contenu en autarcie, ClickUp intègre l'IA directement dans vos flux de travail de projet. Cela signifie que vous pouvez créer, attribuer et suivre le contenu lié à vos évènements en un seul endroit, sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Tout à fait. Grâce aux tâches personnalisables, aux automatisations et aux commentaires intégrés de ClickUp, vous pouvez centraliser les validations d'évènements, suivre les retours et vous assurer que toutes les tâches (même la commande de café) soient terminées.

Recherchez des outils qui offrent l'automatisation des flux de travail, un soutien marketing, la gestion des participants et des analyses en temps réel. C'est un plus s'ils s'intègrent à votre infrastructure technologique actuelle et favorisent la collaboration au sein de l'équipe.