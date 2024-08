10 Meilleures alternatives et concurrents de Milanote en 2024 (gratuits et payants)

Vous cherchez une alternative à la $$$a ? Pas de problème !

Milanote est une excellente outil de prise de notes pour la recherche, l'idéation, la création collaboration dans le cadre d'un projet , l'organisation, les cartes mentales et les diagrammes.

Les fans de Milanote adorent sa version gratuite et son interface simple, mais il ne convient pas à tout le monde. Heureusement, il existe d'autres options fantastiques. Nous avons dressé une liste des 10 meilleures alternatives à Milanote en 2024 pour vous aider à organiser vos projets créatifs.

Prêt à explorer de nouveaux outils de prise de notes ? À faire ! 🙂

Qu'est-ce que Milanote ?

Milanote est une application populaire de prise de notes numériques et un outil de collaboration qui vous permet d'organiser des idées à l'aide de grands tableaux visuels. Elle vous permet, à vous et à votre équipe, de partager des notes autocollantes, des listes à faire, des liens, des fichiers, des images et des rappels.

De nombreux utilisateurs de Milanote font l'éloge de ses fonctions avancées, de ses prix compétitifs et de sa personnalisation. Il est privilégié par les designers, les écrivains et les autres professionnels de la création qui ont besoin de capturer leurs idées, leurs inspirations et leurs forfaits dans un espace de travail visuel. 🎨

Via Milanote Aucun outil n'est parfait pour tout le monde, et Milanote ne fait pas exception à la règle. Il est excellent pour le brainstorming visuel et l'organisation, mais certains utilisateurs ont besoin de plus de fonctionnalités ou d'une disposition différente pour optimiser le flux de travail de leur équipe. Et ce n'est pas grave !

$$$a quoi ressemblerait une alternative à Milanote ?

Si vous êtes à la recherche d'une alternative à Milanote, nous parions que vous avez besoin de fonctionnalités supplémentaires dans votre outil de prise de notes. Voici quelques éléments à garder à l'esprit lorsque vous chercherez votre prochain outil pour garder vos notes organisées :

Calendrier facile à afficher: De nombreux outils de prise de notes offrent des fonctionnalités de planification temporelle et de gestion de projet basées sur le calendrier

De nombreux outils de prise de notes offrent des fonctionnalités de planification temporelle et de gestion de projet basées sur le calendrier **Intégration : plusieurs fournisseurs prestataires proposent des intégrations avec d'autres outils populaires pour vous faciliter la vie

Suivi des progrès: Vous trouverez plusieurs options pour suivre les taux d'achèvement, les statuts des tâches et les échéanciers, que ce soit pour la vie personnelle ou le travail professionnel

Bien sûr, Milanote possède de superbes fonctions que vous ne voudrez pas perdre ! Voici quelques fonctionnalités à garder à l'esprit lorsque vous passez à un nouvel outil :

Interface élégante: Assurez-vous que votre nouvel outil a une interface facile à utiliser et à comprendre

Assurez-vous que votre nouvel outil a une interface facile à utiliser et à comprendre Collaboration: Ne sacrifiez pas le travail d'équipe ! Le travail en temps réel est crucial pour les équipes créatives avec des fonctionnalités de notes collaboratives

Ne sacrifiez pas le travail d'équipe ! Le travail en temps réel est crucial pour les équipes créatives avec des fonctionnalités de notes collaboratives Brainstorming : Vous voudrez un outil suffisamment flexible pour permettre un brainstorming efficace

Vous voudrez un outil suffisamment flexible pour permettre un brainstorming efficace Les modèles personnalisables : Recherchez un outil avec de nombreux modèles personnalisables pour gagner du temps

Recherchez un outil avec de nombreux modèles personnalisables pour gagner du temps Gestion de projets : Organiser les notes dans le cadre de votre gestion de projet et de vos projets logiciel de collaboration est essentielle pour les projets qui nécessitent plusieurs utilisateurs

10 Best Milanote Alternatives & Competitors in 2024

Êtes-vous prêt à prendre votre gestion des tâches à un niveau supérieur ? Nous avons le secret des 10 meilleures alternatives à Milanote !

Ces outils rationaliseront votre flux de travail et permettront à votre équipe de rester sur la bonne voie. Plongeons dans l'histoire et voyons ce qui vous convient le mieux.

Donnez vie à vos idées ou détendez-vous simplement en griffonnant à main levée avec les Tableaux blancs ClickUp sur votre mobile

Nous sommes très attachés aux avis des utilisateurs, et c'est en grande partie pour cette raison que nous avons placé ClickUp en tête de liste. Mais vous n'êtes pas obligé de nous croire sur parole. Cette année encore, ClickUp est arrivé en tête de la liste des meilleurs logiciels de G2 Meilleurs logiciels de gestion de projet pour 2024 ! 🏆 🙌

ClickUp est un logiciel gratuit de gestion de projet avec tout ce que l'on peut attendre d'une alternative à $$$a.

Combinez le brainstorming avec le suivi de la progression grâce à Cartes mentales ClickUp . Vous utiliserez les objets du projet et des tâches pour créer des processus visuels étape par étape qui donnent vie à votre échéancier. Et notre modèles de cartes mentales permettent de démarrer facilement.

Personnalisez facilement vos Tableaux blancs en y ajoutant des documents, des tâches, etc

Connectez votre équipe à l'aide de Tableaux blancs ClickUp qui vous permet de voir l'activité de chacun, que vous travailliez côte à côte ou à plusieurs pays de distance. Chacun peut ajouter des notes, mettre ses idées créatives sur le canevas et participer à des séances de remue-méninges avec les autres membres de l'équipe collaboration en temps réel .

Gérez vos projets en les affichant de haut en bas à l'aide de la fonction Tableau ClickUp Kanban . Les fonctionnalités de glisser-déposer, le tri des tâches et le filtrage rendent notre système Kanban personnalisable aussi agile que votre équipe.

Et n'oubliez pas Automatisations ClickUp ! Vous pouvez personnaliser les Automatisations prédéfinies en fonction de vos besoins afin de mettre les tâches routinières en auto-pilote et de permettre à votre équipe de se concentrer sur les choses importantes.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Créez de magnifiques wikis, documents, et plus encore en utilisantClickUp Documents et connectez-les à des flux de travail pour que vous puissiez mettre en œuvre vos idées avec votre équipe

Visualisez, organisez et résumez vos idées créatives à l'aide de l'outil personnalisableModèle de plan conceptuel ClickUp* Tirez parti demodèles de briefing créatif,modèles de suivi des habitudesetmodèles de flux de travail pour que votre équipe ne perde pas de vue sa cible

Gardez les équipes multiplateformes sur la même page grâce à la compatibilité avec Mac, iPhone, iPad, Linux, Windows, Android et la plupart des navigateurs

Intégrez ClickUp à plus de 1 000 outils pour faire de votre équipe un outil de travail efficacela gestion du flux de travail plus facile pour tout le monde, notamment Dropbox, Slack, Asana, Trello, GitLab et Outlook

Personnalisez l'interface utilisateur et les tableaux de bord pour que les membres de votre équipe aient tout ce dont ils ont besoin à portée de main

Accédez à toutes les fonctionnalités mentionnées ci-dessus sans rien dépenser en utilisant le forfait Free Forever

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage avec les fonctionnalités de ClickUp (résolue avec des tonnes de tutoriels vidéo gratuits !)

Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que sur le navigateur et les applications de bureau (comme le tableau blanc numérique collaboratif)

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'environnement de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (8,700+ reviews)

4.7/5 (8,700+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

2. Evernote

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Document-editing-software-from-Evernote-1400x875.png logiciel de modification en cours d'un document evernote /$$img/

Via Evernote Evernote est un logiciel de prise de notes de premier plan qui existe depuis $$$a. Cette application de prise de notes simple a établi un paramètre pour le secteur aux côtés de Microsoft OneNote. Elle est appréciée des petites équipes qui souhaitent gérer des listes à faire, organiser des tâches et (vous l'aurez deviné) prendre des notes.

Au lieu d'un Tableau visuel comme Milanote, Evernote utilise des carnets et des étiquettes pour organiser vos idées et vos informations. Evernote existe depuis un certain temps, mais ses fonctionnalités ont été mises à jour : accès aux fichiers hors ligne, mode sombre et assistance à la prise de notes manuscrites. ✏️

Vous avez déjà essayé ? Il en existe beaucoup d'autres Alternatives à Evernote pour ceux qui souhaitent découvrir d'autres options.

Meilleures fonctionnalités d'Evernote

Utilisez des fonctionnalités de prise de notes spécialisées telles que la numérisation de documents, le clipper web, les intégrations de calendriers et les notes manuscrites

Organisez vos idées et vos notes à l'aide d'étiquettes qui facilitent la recherche des informations dont vous avez besoin

Accédez aux fonctionnalités de base pour les particuliers et les petites équipes en utilisant la version gratuite

Travailler de manière multiplateforme avec des applications de bureau et mobiles compatibles avec Windows, iOS et Android

Limites d'Evernote

L'organisation et la mise en forme des documents n'offrent pas autant de fonctionnalités que certains autres outils de prise de notes

Les utilisateurs signalent une faible compatibilité avec d'autres outils de gestion de projet

Cette alternative à Milanote envoie des messages publicitaires répétitifs à ses utilisateurs gratuits et limite les utilisateurs gratuits à 50 carnets de notes

Prix d'Evernote

Free

Personnel: $14.99/mois par utilisateur payé mensuellement

$14.99/mois par utilisateur payé mensuellement Professionnel: $17.99/mois par utilisateur payé mensuellement

G2: 4.4/5 (2,000+ reviews)

4.4/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (8,000+ commentaires)

3. Rodeo Drive

via Rodeo Drive Rodeo Drive est une outil de gestion de projet avec de multiples fonctionnalités qui assistent les équipes d'assistance à la création. Mettez fin aux flux de travail fragmentés et guidez vos projets du début à la fin à l'aide d'une seule interface axée sur les données.

Contrairement au Tableau visuel gratuit de Milanote, Rodeo Drive met l'accent sur l'organisation et la gestion financière. Vous pouvez prendre des notes sur vos projets, gérer la charge de travail de votre équipe avec une planification précise des tâches et utiliser une gestion de projet basée sur le calendrier pour que tout le monde soit sur la même page.

Meilleures fonctionnalités de Rodeo Drive

Échéancier de collaboration d'équipe et de gestion de projet avec des fonctionnalités simples d'attribution de tâches, des échéanciers de projet et une application simple de prise de notes

Obtenez des informations sur vos projets à l'aide de la fonction de rapports pour superviser le suivi du temps et les performances de l'équipe

Intégrez QuickBooks et Xero à votre système d'informationrationaliser votre processus de comptabilité* Tirez parti des fonctionnalités de budgétisation et de rapports financiers pour surveiller la santé financière de vos projets tout au long de leur cycle de vie

Limites de Rodeo Drive

Le forfait gratuit est limité à 10 utilisateurs et ne donne pas accès à certaines fonctionnalités avancées

Certains utilisateurs signalent un manque de fonctionnalités par rapport à d'autres applications de prise de notes

Prix de Rodeo Drive

Free

Achiever: $14.99/mois par utilisateur payé mensuellement

G2: 4.5/5 (4+ reviews)

4.5/5 (4+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3+ avis)

4. Miro

via Miro Miro est un outil de cartes mentales destiné aux équipes qui souhaitent capturer, structurer et organiser leurs idées. Facilitez la collaboration en utilisant le chat et les commentaires, organisez automatiquement les cartes mentales en un seul clic et ajoutez du contenu à un canevas infini pour illustrer vos idées.

En tant qu'alternative ultra-flexible à Milanote, Miro brille par ses fonctionnalités telles que le partage d'écran, le mode présentation et la conférence d'équipe. Il dispose d'une bibliothèque de modèles conviviaux pour faciliter la prise en main, quel que soit le projet sur lequel vous travaillez.

Pour ceux qui l'ont déjà essayé, il existe de nombreuses possibilités d'utilisation Miro alternatives -Vous avez le choix !

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Utilisez le tableau blanc pour un brainstorming créatif, la carte mentale pour capturer les idées et le forfait de planification pour créer une représentation visuelle de chaque projet

Importez des feuilles de calcul Microsoft Excel et Google Sheets en un clic de bouton, grâce aux intégrations de Miro

Utilisez le modèle de calendrier des médias sociaux pour suivre vos idées de campagne, prendre des notes sur les projets et garder votre équipe sur la bonne voie sur tous vos profils sociaux

Créez des outils et des plugins personnalisés à l'aide de HTML, JavaScript et CSS

Limites de Miro

Le forfait Free est limité à un seul espace de travail, ce que certaines équipes avec plusieurs utilisateurs trouvent trop limite

Certains utilisateurs signalent des bugs avec l'éditeur de texte et les fonctions de glisser-déposer, ainsi qu'un besoin d'assistance Markdown dans l'application de notes

Prix de Miro

Free

Démarrage: 10 $/mois par utilisateur payé mensuellement

10 $/mois par utilisateur payé mensuellement Business: 20$/mois par utilisateur payé mensuellement

20$/mois par utilisateur payé mensuellement Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.8/5 (5,100+ reviews)

4.8/5 (5,100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,300+ reviews)

5. Notion

via Notion Notion est un environnement de travail élégant pour la collaboration, la prise de notes et les listes à faire. Les équipes l'utilisent pour organiser les tâches sous forme de tableaux Kanban, de vues Tableur et de tableaux. Cet espace de travail logiciel de gestion des tâches connecte des notes flexibles, des listes à faire et des wikis, ce qui permet aux membres de l'équipe de rester informés et connectés.

Autre excellente alternative à Milanote, Notion unifie plusieurs outils dans un seul tableau de bord à la disposition simple, tout en fournissant des fonctionnalités supplémentaires telles que des feuilles de calcul. Sa structure basée sur des blocs vous permet de créer des bases de données personnalisées, des pages et bien d'autres choses encore pour répondre aux besoins de la gestion de projet.

Il existe des tonnes de Alternatives à Notion si vous avez déjà essayé celle-ci. 👀

Notion meilleures fonctionnalités

Conservez les informations de votre équipesessions de brainstorming et les idées créatives de votre équipe grâce à une simple fonctionnalité de vérification grammaticale

Utilisez l'API de Notion pour intégrer vos pages et vos bases de données aux outils déjà utilisés par votre équipe pour une polyvalence achevée

Concevez des espaces collaboratifs personnalisés, des échéanciers de projet, des tableaux Kanban, des calendriers et des listes de tâches qui contiennent tout ce dont vous avez besoin

Travaillez avec des équipes multiplateformes à l'aide d'un tableau de bord simplifié qui permet à tout le monde d'être sur la même page

Les limites de Notion

Certains utilisateurs signalent un temps d'intégration long et la nécessité d'une installation plus poussée que pour d'autres outils de gestion de projet

Certaines mentions mentionnent que l'interface utilisateur de l'application mobile est confuse ou difficile à naviguer

Prix de Notion

Free

Plus: 10$/mois par utilisateur payé mensuellement

10$/mois par utilisateur payé mensuellement Business: 18$/mois par utilisateur payé mensuellement

18$/mois par utilisateur payé mensuellement Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (4,700+ reviews)

4.7/5 (4,700+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,800+ reviews)

6. Asana

via Asana Asana est un outil de gestion du travail et des projets de premier plan qui aide les équipes de toutes tailles à exécuter leurs idées et à respecter les délais. Il excelle dans la gestion des listes à faire avec un fantastique suivi de la progression des tâches. L'interface conviviale permet aux utilisateurs de changer d'affichage, de hiérarchiser les tâches et de prendre des notes spécifiques à un projet.

Asana pourrait être la voie à suivre si vous cherchez une alternative plus organisée à $$$a et que vous êtes d'accord avec la perte de la fonctionnalité de brainstorming en forme libre. Utilisez ses jalons de projet, ses champs personnalisés et ses dépendances de tâches pour faciliter la vie de toute votre équipe.

Vous connaissez déjà Asana ? Vous avez le choix entre plusieurs autres Alternatives à Asana pour trouver une meilleure solution.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Suivez la progression de vos projets, informez tous les membres de votre équipe de la mise à jour des tâches et laissez des commentaires avec des mentions @ pour une communication en temps réel

Mettez-vous au travail plus rapidement grâce à l'interface épurée qui minimise la courbe d'apprentissage pour les membres de l'équipe

Choisissez entre les vues Tableau, Liste ou Échéancier pour afficher votre projet de la manière qui vous convient le mieux

Utilisez des automatisations pour gérer les petites choses et faire gagner du temps aux membres de votre équipe

Limites d'Asana

Certaines équipes signalent un manque de fonctionnalités de personnalisation pour le tableau de bord et les fonctionnalités de suivi de projet

Certaines mentions font état d'un manque de fonctionnalités avancées et de flexibilité en utilisant le forfait gratuit (sur plusieurs appareils)

Prix d'Asana

Basic: Free

Free Premium: $13.49/mois par utilisateur payé mensuellement

$13.49/mois par utilisateur payé mensuellement Business: $30.49/mois par utilisateur payé mensuellement

$30.49/mois par utilisateur payé mensuellement Enterprise: Contact pour les tarifs

G2: 4.3/5 (9,400+ reviews)

4.3/5 (9,400+ reviews) Capterra: 4.5/5 (12 000+ avis)

7. Google Keep

via Google KeepGoogle Keep est une application de prise de notes personnelle conçue pour les consommateurs plus que pour les équipes collaboratives. C'est une option idéale pour organiser vos pensées et prendre des notes à la volée. Personnalisez l'interface, ajoutez des images et utilisez l'espace de stockage illimité pour toutes vos idées.

Vous pouvez utiliser Google Keep gratuitement pour suivre vos notes personnelles, vos idées brillantes et vos pensées. C'est l'alternative Milanote pour ceux qui n'utilisent pas les fonctionnalités de collaboration et n'ont pas besoin de fonctionnalités de gestion de projet. 🌻

Meilleures fonctionnalités de Google Keep

Utilisez Google Keep sur Android, iOS et Chrome pour une prise de notes facile, où que vous soyez

Bénéficiez d'un accès gratuit à toutes les fonctionnalités de prise de notes ; il vous suffit de disposer d'un compte Gmail

Enregistrez vos fichiers sur Google Drive d'un simple clic sur un bouton pour un accès plus pratique à vos notes

Prenez des notes rapidement et facilement tout en naviguant sur le Web, pour gagner du temps et organiser vos idées

Limites de Google Keep

Les notes Keep ne sont pas disponibles hors ligne, sauf si vous utilisez un Chromebook

N'est pas conçu pour la collaboration, le travail télétravail ou la gestion de projet

Tarifs de Google Keep

**Free

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (150+ avis)

8. Nuclino

via Nuclino Nuclino est un environnement de travail collaboratif avec une interface utilisateur légère pour aider votre équipe à rester concentrée. Il offre une fonctionnalité de recherche rapide et permet aux utilisateurs d'unifier tous leurs projets, connaissances et documents sur une seule plateforme.

Nuclino met l'accent sur l'essentiel avec un affichage pour chaque flux de travail. Il manque peut-être certaines fonctions avancées présentes dans d'autres alternatives de Milanote sur cette liste, mais il exécute magnifiquement les fonctionnalités qu'il inclut.

Nuclino meilleures fonctionnalités

Basculez entre les vues Liste, Tableau, Tableau et Graphique pour changer la façon dont vous explorez visuellement les idées et les connaissances de votre équipe

Collaborez avec des membres de votre équipe du monde entier en temps réel en utilisant une plateforme rapide et fiable

Réduirele changement de contexte et dites adieu au chaos de la gestion des dossiers et des fichiers en conservant tout dans un espace de travail collaboratif partagé par votre équipe

Travaillez avec des membres de l'équipe multiplateforme sur Windows, macOS, Linux, iOS et les appareils Android

Limites de Nuclino

Certaines mentions font état d'un manque d'intégration avec les outils de gestion de projet existants

Il peut ne pas être utile pour les grandes bases de données et les équipes, d'après les avis des clients

Prix de Nuclino

Free

Standard: 5$/mois par utilisateur payé mensuellement

5$/mois par utilisateur payé mensuellement Premium: 10$/mois par utilisateur payé mensuellement

G2: 4.7/5 (20+ reviews)

4.7/5 (20+ reviews) Capterra: 4.8/5 (60+ avis)

Bonus : Regardez le top

**10 Nuclino Alternatives et Concurrents

9. Roam Research

via Recherche sur l'itinérance Roam Research est un outil de prise de notes basé sur le cloud qui permet d'organiser les recherches et les documents. Créez des notes à puces, liez vos notes, enregistrez automatiquement votre travail et conservez vos notes dans un onglet latéral pour une consultation rapide lors de vos recherches sur le web.

Roam fonctionne comme un wiki avec des liens automatiques, de sorte que les utilisateurs peuvent connecter leurs notes et leurs idées à l'aide de hiérarchies qui se chevauchent. Utilisez-le pour la gestion collaborative des connaissances au sein d'équipes distantes afin que chacun puisse partager ses idées, organiser ses pensées et être plus productif.

Roam meilleures fonctionnalités

Passez d'une fonction à l'autre, comme la gestion de projet, le résumé progressif et le bullet journaling, pour obtenir la forme parfaite à chaque fois

Gardez la trace de vos recherches grâce aux liens bidirectionnels, aux étiquettes liées et aux pages individuelles

Créez un réseau interconnecté de connaissances auquel votre équipe peut contribuer et sur lequel elle peut s'appuyer dans tous vos projets

Travaillez avec des équipes multiplateformes grâce à un espace de travail en ligne accessible à tous

Limites de l'itinérance

L'interface simple peut entraver la fonction de certaines équipes d'après les commentaires des utilisateurs

Il n'y a pas de version $$$a, et certaines mentions font état d'une frustration liée au manque de transparence des prix

Prix de Roam

Pro: $15/mois par utilisateur payé mensuellement

$$$A: N/A

N/A Capterra: 4.4/5 (15+ reviews)

10. Trello

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Boards\_2x-1400x873.png Capture d'écran du tableau de bord de Trello /$$img/

via Trello Trello est l'un des meilleurs outils Kanban, grâce à son interface conviviale. Il n'a pas la flexibilité de Mon travail, mais de nombreux utilisateurs trouvent que cette structure plus rigide facilite souvent l'organisation de leur travail.

Choisissez parmi la vaste bibliothèque de Power-ups (alias plugins) de Trello pour ajouter les fonctionnalités et les intégrations dont vous avez besoin pour chaque projet ou équipe. Même sans Power-ups, Trello facilite la visualisation de votre liste à faire, la gestion des tâches à venir et la création de tableaux et de cartes personnalisés pour suivre les dates d'échéance, les détails du projet et les fichiers. 📚

Avez-vous déjà essayé Trello ? Vous avez plusieurs Alternatives à Trello à choisir.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Passez d'une vue Tableau à une vue Calendrier, tableau de bord, échéancier, tableau, carte et espace de travail à une autre pour avoir une nouvelle perspective de votre projet

Affichez une vue de haut en bas de votre projet à l'aide d'un tableau Kanban pour suivre la progression sous tous les angles

Organisez votre travail à l'aide de tableaux et de cartes auxquels toute l'équipe peut accéder, partager, mettre à jour et commenter

Tirez parti de plus de 200 intégrations pour tout réunir dans un seul et même espace de travail simple

Les limites de Trello

L'absence de fonctionnalités de gestion de projet supplémentaires, telles que les rapports et les analyses, freine certains projets, selon les avis

Certains Power-ups ne sont pas disponibles pour les utilisateurs gratuits

Prix de Trello

Free

Standard: $6/mois par utilisateur payé mensuellement

$6/mois par utilisateur payé mensuellement Premium: $12.50/mois par utilisateur payé mensuellement

$12.50/mois par utilisateur payé mensuellement Enterprise: $17.50+/mois par utilisateur payé annuellement

G2: 4.4/5 (13,000+ reviews)

4.4/5 (13,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (22,000+ commentaires)

Faites passer votre gestion de projet au niveau supérieur

Voici 10 alternatives fantastiques à Milanote pour améliorer votre gestion de projet. Vous méritez un outil qui vous permet d'organiser vos tâches avec facilité et d'atteindre vos objectifs comme le pro que vous êtes. 🤩

Alors, qu'attendez-vous ? Faites passer votre gestion de projet au niveau supérieur sans dépenser un centime.