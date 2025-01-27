Los 10 mejores programas de gestión de proyectos con portales para clientes 2025

Hoy en día, las empresas dan prioridad a la participación directa de los clientes a través de software que ofrece portales para clientes.

Estas plataformas garantizan que las empresas mantengan la coordinación entre sus equipos y fomenten la confianza, la retroalimentación oportuna y la colaboración con sus clientes.

Este artículo presenta la lista de las 10 mejores opciones de software que involucran a los clientes en los flujos de trabajo de los proyectos de forma fluida. ¡Empecemos y le ayudaremos a encontrar el mejor software de gestión de proyectos con portales para clientes para su organización!

¿Qué es un software de portal de clientes?

Un software de portal de clientes es una plataforma online segura que permite el uso compartido de documentos, archivos, activos digitales, información y mensajes con los clientes.

Incorporar un portal de clientes a su proceso de gestión de proyectos tiene muchas ventajas:

Mejor colaboración y comunicación: con una ubicación centralizada para el uso compartido de la información sobre los proyectos, los gestores de proyectos pueden reducir la cantidad de correos electrónicos y llamadas que deben intercambiar. Muchos programas de software con portal para clientes ofrecen sistemas de chat y comentarios en tiempo real para mejorar aún más la comunicación.

Mejora de la interacción con los clientes: proporciona un método de comunicación y colaboración fluido que anima a sus clientes a compartir libremente sus opiniones, comentarios y solicitudes.

Mayor transparencia: ofrece a los clientes acceso a información sobre los proyectos en tiempo real.

Mayor eficiencia: le ayuda a ahorrar tiempo y dinero al realizar la automatización de tareas como el uso compartido de archivos y la gestión de documentos.

Seguridad mejorada: protege la información confidencial proporcionando una forma segura para el uso compartido de archivos y documentos.

Si está buscando una forma de mejorar la comunicación, la colaboración y la eficiencia con sus clientes, debería incluir en su lista la búsqueda de un buen software de portal de clientes con funciones clave, como herramientas de colaboración.

Ventajas de un portal de clientes en el software de gestión de proyectos

Elegir un software de gestión de proyectos con portal para clientes ofrece muchas ventajas, entre las que se incluyen mejoras en:

Integraciones

Seguridad

Rentabilidad

Facilidad de uso

Si está buscando herramientas de gestión de clientes para mejorar la comunicación, la colaboración y la eficiencia con sus clientes, integrar un portal de clientes en su software de gestión de proyectos puede ser una excelente opción.

Los 10 mejores programas de gestión de proyectos con portal para clientes

Consulte las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar su flujo de trabajo según sus necesidades.

El software de gestión de proyectos ClickUp es una potente plataforma con herramientas de portal de clientes que le permite crear un lugar de trabajo universal para equipos con comunicaciones fluidas con los clientes.

Ofrece muchas funciones de gestión de proyectos, como paneles, comentarios, pizarras y herramientas de colaboración. Puede crear tareas, establecer plazos, asignar tareas a los miembros del equipo y realizar el seguimiento del progreso del proyecto.

Si busca una solución completa de gestión de proyectos y un software que ayude a su equipo a establecer relaciones sólidas con los clientes, ClickUp CRM es una excelente opción.

ClickUp también ofrece varias herramientas de elaboración de informes que le ayudarán a medir el éxito de sus proyectos.

Las herramientas empresariales del software ClickUp son altamente personalizables y se pueden adaptar a las necesidades específicas de sus objetivos empresariales, su equipo y sus clientes. También puede utilizar el portal de clientes para incorporar nuevos clientes, gestionar contratos y proporcionar soporte al cliente.

Las mejores funciones de ClickUp

Totalmente personalizable para la gestión de recursos.

Acceso desde escritorios y dispositivos móviles para que pueda colaborar con los clientes desde cualquier lugar.

Más de 1000 plantillas le permiten añadir funciones, herramientas y características a medida que crece.

La incorporación de clientes es muy sencilla con la plantilla personalizada de incorporación de clientes de ClickUp , que le ayudará a optimizar la incorporación de clientes y a proporcionar una experiencia positiva al cliente.

Los paneles permiten realizar el seguimiento del progreso de los proyectos, visualizar datos y tomar decisiones informadas. Se pueden personalizar para mostrar la información que más le interese y puede crear varios paneles para realizar el seguimiento de diferentes aspectos de su trabajo.

Los comentarios se pueden utilizar para colaborar con los miembros del equipo, proporcionar opiniones y hacer preguntas. Puede asignar comentarios a tareas específicas o hacer menciones a miembros del equipo con @ para llamar su atención.

Las pizarras son una forma estupenda de visualizar su trabajo y poner a todo el mundo en sintonía.

Limitaciones de ClickUp

Su amplio conjunto de funciones puede suponer una curva de aprendizaje para algunos usuarios.

No todas las vistas están disponibles en la aplicación móvil, por el momento.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario

Empresa : 12 $ al mes por usuario

Enterprise : Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp AI: disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 8566 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3775 opiniones)

2. Monday

a través de Monday

Monday es un software de gestión de proyectos con un portal para clientes que ayuda a los equipos a colaborar y a terminar el trabajo.

Su interfaz de usuario intuitiva y sencilla y su flexibilidad hacen que Monday destaque. A diferencia de otras alternativas a Monday, puede ser utilizado por equipos de todos los tamaños y sectores.

Monday es ideal para empresas que trabajan con clientes remotos o que necesitan realizar el uso compartido de información confidencial.

Las mejores funciones de Monday

Plataforma muy intuitiva y fácil de usar para los usuarios.

Gran cantidad de complementos, plantillas y opciones de personalización.

Se adapta perfectamente a medida que crece su negocio.

Limitaciones de los lunes

Algunos usuarios se quejan de que reciben demasiados correos electrónicos diarios procedentes de la plataforma.

Algunos críticos opinan que el soporte al cliente necesita mejorar.

Precios de Monday

Free

Básico : 8 $ al mes por asiento

Estándar : 10 $ al mes por asiento

Pro : 16 $ al mes por usuario

Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de los lunes

Echa un vistazo a nuestra comparación completa entre Monday y Airtable.

3. Zoho

a través de Zoho

El software Zoho Projects es una plataforma de gestión de proyectos basada en la nube con una función de portal para clientes. Se trata de un portal para clientes de gestión de proyectos que permite a las empresas compartir información sobre los proyectos con sus clientes en un entorno seguro y organizado.

A diferencia de muchas alternativas a Zoho, la plataforma es muy asequible y fácil de usar. Esto la convierte en una opción ideal para pequeñas empresas y equipos que buscan una forma rentable de gestionar sus proyectos.

Las mejores funciones de Zoho

Ofrece numerosas funciones y capacidades.

Paneles personalizables y funciones de elaboración de informes.

Excelente soporte al cliente

Limitaciones de Zoho

Los ajustes pueden resultar difíciles de navegar.

Algunos críticos elaboran informes sobre integraciones inestables.

No todos los navegadores tienen compatibilidad.

Precios de Zoho

Free

Premium : 5 $ al mes por usuario

Enterprise: 10 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Zoho

G2 : 4,3/5 (más de 376 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 372 opiniones)

4. Freshdesk

a través de Freshdesk

El software de portal de clientes Freshdesk proporciona una plataforma de asistencia técnica mejorada con automatización e IA que optimiza el soporte al cliente.

Diseñada para empresas, ya sean B2B, de comercio electrónico, SaaS o remotas, esta solución fácil de usar y escalable hace hincapié en la seguridad de los datos, la colaboración y la fácil integración con las herramientas existentes.

Si es una corporación moderna que busca un sistema de soporte intuitivo, Freshdesk puede ser una buena opción.

Las mejores funciones de Freshdesk

Capaz de unir muchas funciones en una sola plataforma, como marketing, equipo de ventas, etc.

Fácil de navegar con correos electrónicos, chat y llamadas en una ubicación centralizada.

Simplifica la carga de trabajo con una solución completa.

Limitaciones de Freshdesk

En determinados momentos, la respuesta de los clientes puede ser lenta, incluso en problemas urgentes.

Es difícil coordinar todas las herramientas adecuadas para crear una plataforma personalizada.

Hay poca flexibilidad con los módulos personalizados.

Precios de Freshdesk

Free

Crecimiento : 15 $ al mes

Pro : 49 $ al mes

Corporación: 79 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Freshdesk

G2 : 4,4/5 (más de 2961 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3127 opiniones)

Bonificación: las 10 mejores alternativas y competidores de Freshdesk en 2023

5. Wrike

a través de Wrike

Wrike es una herramienta de gestión OKR (objetivos y resultados clave) todo en uno que incluye tableros Kanban, diagramas de Gantt, control de tiempo y más de 400 integraciones.

Con flujos de trabajo personalizados, asignación automática y elaboración automática de informes, optimiza la entrega y ofrece una visibilidad clara del progreso del equipo.

Aunque algunas alternativas a Wrike pueden resultar más sencillas, la plataforma ofrece una sólida solución integral con vistas e integraciones difíciles de igualar.

Wrike es ideal para equipos que desean optimizar el logro de sus metas.

Las mejores funciones de Wrike

Solución integral todo en uno

Funciones útiles para la gestión de dependencias

Evita que las tareas «se pierdan por el camino».

Limitaciones de Wrike

Los servidores a veces funcionan con lentitud.

Menos personalizable que algunos de sus competidores.

Algunos usuarios consideran que el sistema es confuso.

Precios de Wrike

Free

Equipo : 9,80 $ al mes por usuario.

Empresa : 24,80 $ al mes por usuario.

Enterprise : Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

Pinnacle: Póngase en contacto para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2 : 4,2/5 (más de 3469 opiniones)

Capterra: 4./5 (más de 2454 opiniones)

6. Accelo

a través de Accelo

¿Desea gestionar los proyectos y las cargas de trabajo de los clientes, resolver de forma proactiva los problemas de los proyectos y comprender claramente el estado de sus proyectos? ¡El software de gestión del trabajo de los clientes Accelo puede ser una buena opción para usted!

La plataforma ofrece una vista completa de los proyectos con datos en tiempo real sobre personal, presupuesto y progreso. Además, su portal para clientes es fácil de usar tanto para las empresas como para los clientes. Los clientes pueden encontrar fácilmente información, tickets de asistencia, cargar archivos y dejar comentarios.

Accelo es utilizado por agencias, consultoras, empresas de TI, empresas de marketing y muchas otras.

Las mejores funciones de Accelo

Acceso fácil y rápido a información crítica.

Gestiona todo, desde tareas hasta tickets, campañas y mucho más.

Interfaz de usuario excepcional para usuarios

Limitaciones de Accelo

Debido a las dificultades con los acuerdos de retención, Accello a veces asigna automáticamente las horas restantes.

Algunos usuarios han informado de incidencias ocasionales y problemas de funcionalidad.

Personalizaciones limitadas

Precios de Accelo

Plus : 24 $ al mes por usuario.

Premium : 39 $ al mes por usuario

Paquete: 89 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Accelo

G2 : 404/5 (más de 490 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 159 opiniones)

7. Asana

a través de Asana

Asana es una herramienta de gestión de proyectos que ayuda a los equipos a colaborar y a terminar el trabajo.

Ofrece una variedad de funciones, entre las que se incluyen la gestión de tareas, el uso compartido de archivos y herramientas de comunicación.

Asana también cuenta con una función completa de gestión de proyectos con portal para clientes que permite a las empresas compartir información sobre los proyectos con sus clientes de forma segura y organizada.

Si está buscando alternativas a Asana, puede considerar ClickUp o Monday.

Las mejores funciones de Asana

Interfaz limpia, colorida e intuitiva que facilita el seguimiento.

Amplia variedad de opciones de integración.

Ofrece un generoso plan Free.

Limitaciones de Asana

Funciones limitadas para tareas periódicas.

Requiere una conexión a Internet potente para funcionar correctamente.

Debe adquirir al menos 2 licencias para pasar de la versión gratuita a la de pago.

Precios de Asana

Básico : Gratis

Premium : 10,99 $ al mes por usuario.

Empresa: 24,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Asana

G2 : 4,3/5 (más de 9457 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 12 096 opiniones)

8. Smartsheet

a través de Smartsheet

El software de hojas de cálculo Smartsheet es una plataforma basada en la nube para la ejecución del trabajo que ayuda a los equipos a planificar, realizar el seguimiento, automatizar y realizar la elaboración de informes sobre todo su trabajo. Proporciona potentes herramientas de automatización, gran flexibilidad y personalización, y funciones colaborativas para mejorar su comunicación.

El portal de clientes de Smartsheet es una forma segura y personalizada de compartir información sobre proyectos con clientes y consumidores. Permite a los clientes ver los cronogramas, presupuestos e hitos de los proyectos, cargar archivos y dejar comentarios.

Aunque las alternativas a Smartsheet pueden ofrecer una selección mucho más amplia de funciones, herramientas y automatizaciones, es una opción excelente para las pequeñas empresas que buscan mantener la sencillez.

Las mejores funciones de Smartsheet

Las sólidas funciones de comunicación permiten elaborar planes de comunicación completos.

Excelentes funciones de automatización, control de tiempo e informes de progreso.

Realiza un excelente trabajo de seguimiento y priorización de las cargas de trabajo.

Limitaciones de Smartsheet

Varios usuarios tienen problemas para encontrar la forma más sencilla de personalizar y visualizar las vistas personalizadas.

Tiene una curva de aprendizaje pronunciada.

Precios de Smartsheet

Free

Pro : 7 $ al mes por usuario

Empresa : 25 $ al mes por usuario

Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Smartsheet

G2 : 4,4/5 (más de 14 193 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 2980 opiniones)

9. Trello

a través de Trello

Trello ofrece un enfoque muy visual para la gestión de proyectos y clientes. Su sistema de tableros Kanban ayuda a los equipos a organizar y realizar el seguimiento de su trabajo de una forma divertida.

Por último, puede utilizar los Power-Ups de Trello para añadir la funcionalidad de portal de clientes a sus tableros. Hay un número de Power-Ups que se pueden utilizar para este fin, como el Power-Up Portal de clientes y el Power-Up Colaboradores.

Es difícil encontrar alternativas a Trello que igualen su simplicidad visual, pero puede considerar Wrike o ClickUp, ya que ambos también ofrecen vistas Tablero Kanban.

Las mejores funciones de Trello

Diseño visual impresionante y plataforma fácil de usar para usuarios.

Muy fácil de usar, incluso para principiantes.

Una gran oferta por el precio.

Limitaciones de Trello

En algunas circunstancias, su diseño puede tener límites (por ejemplo, no permite el desplazamiento lateral).

Puede resultar difícil gestionar las tareas cuando se compaginan varios proyectos y clientes.

Es fácil perder información si comete un error.

Precios de Trello

Free

Estándar : 5 $ al mes por usuario

Premium : 10 $ al mes por usuario

Enterprise: 7,38 $+/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Trello

G2 : 4,4/5 (más de 13 367 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 22 691 opiniones)

10. OneDesk

a través de OneDesk

¿Busca una combinación de herramientas de asistencia técnica y gestión de proyectos? El portal de clientes de gestión de proyectos OneDesk ayuda a los equipos a colaborar, realizar el seguimiento del progreso y obtener resultados.

OneDesk ayuda a los equipos a gestionar proyectos de principio a fin, proporcionar soporte al cliente y comunicaciones, y generar informes que realizan el seguimiento del progreso e identifican tendencias.

El software de gestión de proyectos basado en la nube OneDesk es una buena opción para las pequeñas y medianas empresas que desean acceder a los datos desde cualquier lugar con conexión a internet.

Las mejores funciones de OneDesk

Combina múltiples funciones en una sola plataforma.

Fácil de usar y configurar.

Hace un buen trabajo optimizando todos los datos del proyecto.

Limitaciones de OneDesk

Opciones de personalización limitadas.

No es adecuado para empresas de nivel empresarial.

No hay versión gratuita.

Precios de OneDesk

Estándar : 11,99 $ al mes por usuario.

Premium : 13,99 $ al mes por usuario.

Enterprise: 15,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de OneDesk

G2 : 4,3/5 (más de 31 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 9 reseñas)

Elegir el software de gestión de proyectos adecuado para la colaboración con los clientes

La colaboración eficiente del equipo de gestión de proyectos y la comunicación fluida con los clientes son más importantes que nunca.

Las 10 herramientas de software de gestión de proyectos con portales para clientes que hemos analizado en este artículo ponen de relieve la combinación de funcionalidad, facilidad de uso y transparencia que demandan las empresas en 2023.

ClickUp ofrece un completo conjunto de herramientas diseñadas para satisfacer las necesidades únicas de cada equipo.

Ya sea que esté gestionando múltiples proyectos, colaborando con clientes o buscando una mejor organización de las tareas, ClickUp le ofrece todo lo que necesita. Sumérjase en sus cientos de funciones y compruebe de primera mano cómo puede revolucionar la forma de trabajar de sus equipos.

