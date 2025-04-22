10 plantillas gratuitas de calendario de marketing para contenido en 2025

Como profesional del marketing, tienes que hacer malabarismos con varios proyectos a la vez, y mantenerlos todos dentro del plazo previsto es todo un reto. No solo haces un seguimiento de las métricas y los resultados, sino que probablemente también gestionas un equipo que participa en diversos proyectos, desde la gestión de anuncios de pago y la programación de publicaciones en redes sociales hasta la publicación de contenido en blogs.

El uso de plantillas de calendario de marketing puede ayudarte a controlar todos tus proyectos de marketing de principio a fin. A continuación, repasaremos lo que hacen estas plantillas y discutiremos cómo encontrar la más adecuada.

También compartiremos 10 de las mejores plantillas de calendario de marketing para utilizar en campañas de marketing exitosas. ✨

¿Qué es una plantilla de calendario de marketing?

Una plantilla de calendario de marketing es una hoja de cálculo o documento que contiene todas las fechas límite importantes, las tareas del proyecto y las personas asignadas a tus campañas de marketing. Estas plantillas facilitan el inicio de proyectos de marketing similares y proporcionan una panorámica de tu progreso.

La idea detrás de la creación de un calendario de marketing es que puedas empezar con una hoja de ruta para alcanzar metas específicas y seguir el progreso de principio a fin. De esta manera, podrás identificar rápidamente las áreas que hay que mejorar y determinar los posibles retrasos antes de que tengan la oportunidad de descarrilar el proyecto.

Empieza a usar el calendario de ClickUp. Visualiza el trabajo, reprograma tareas y gestiona los cronogramas de los proyectos de marketing con la vista de calendario adaptable de ClickUp.

Hay varios tipos de casos de uso de plantillas de calendario de marketing, incluidos los calendarios de marketing por correo electrónico, editoriales, de contenido y de redes sociales. Algunas pequeñas empresas y departamentos de marketing utilizan un solo calendario para realizar el seguimiento de toda su estrategia y campañas de marketing de contenido, mientras que las entidades más grandes pueden optar por varios calendarios de marketing para estar al tanto de campañas más complejas. 🗓️

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de calendario de marketing?

Hay un montón de opciones de plantillas de calendario de marketing, pero algunas son más útiles que otras. Encontrar la adecuada puede aumentar la productividad, gestionar los recursos de marketing y conducir a campañas más exitosas. 💪

Esto es lo que debe buscar en una plantilla de calendario de marketing:

Diferentes tipos de contenido: tu plantilla de calendario de marketing debe tener compatibilidad con etiquetas o campos para diferentes tipos de contenido. Esto facilita el seguimiento de varias campañas y te permite obtener una mejor vista del rendimiento de cada pieza de contenido y del tiempo que lleva crearla.

Delegación automática de tareas: una buena plantilla de calendario de marketing realiza el trabajo rutinario por ti, asignando automáticamente las tareas al miembro adecuado del equipo.

Varias vistas: a algunas personas les gusta ver las tareas integradas en un calendario mensual. Otras prefieren realizar el seguimiento del progreso con vistas diarias o semanales. Elige una plantilla de calendario de marketing que ofrezca flexibilidad a la hora de ver lo que hay en la agenda.

Funciones de colaboración: optimiza el trabajo en equipo buscando una plantilla de calendario de marketing que te permita trabajar con todos los miembros del equipo y obtener actualizaciones en tiempo real.

10 plantillas de calendario de marketing para usar en 2025

El mejor tipo de calendario de marketing depende de tus metas de marketing, el tipo de contenido que estés programando y tu nicho de mercado. Es posible que también necesites calendarios de marketing para este trimestre y otros tipos diferentes cuando cambies tu enfoque de marketing para el próximo trimestre.

Desde calendarios de marketing por correo electrónico hasta programas de redes sociales y planes de contenido, aquí tienes 10 de las mejores plantillas de calendario de marketing para probar hoy mismo. 👀

1. Plantilla de calendario de marketing de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Empieza a crear tu calendario de marketing ideal con la plantilla personalizable de ClickUp.

La plantilla de calendario de marketing de ClickUp te permite obtener fácilmente una visión general de todas tus campañas de marketing y mantenerlas al día. Esta plantilla gratuita de calendario de marketing es una parte integral de cualquier estrategia de marketing, ya que te permite controlar varias campañas, todas en un único y práctico espacio.

Utiliza la plantilla para realizar el seguimiento de los flujos de trabajo y supervisar la capacidad para ajustarla en función de las necesidades de tu equipo de marketing. La automatización de tareas agiliza el proceso al asignar instantáneamente tareas y subtareas a otras partes interesadas cuando se completa un paso.

Esta plantilla ofrece seis tipos de vista diferentes, para que puedas profundizar en proyectos de marketing individuales, obtener una visión general de todas las campañas de marketing y realizar el seguimiento del impacto en el presupuesto. Además, puedes priorizar las tareas con cuatro ajustes de indicadores diferentes, que van desde prioridad baja a urgente. Ahora, todos los miembros de tu equipo de marketing sabrán qué es lo que tiene prioridad.

2. Plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica campañas de marketing desde la producción hasta el lanzamiento con la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp.

Planifica el éxito y realiza el seguimiento de los proyectos de marketing con la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp. La plantilla incluye muestras de tareas para cada fase de la campaña de marketing, lo que facilita el inicio y el aprovechamiento del documento para satisfacer las necesidades específicas de tu equipo de marketing.

Empieza por crear la estructura de la campaña e identificar la meta general, el público objetivo y los recursos necesarios para el proyecto. A continuación, crea tareas utilizando un software de gestión de proyectos y ¡manos al trabajo!

Esta plantilla de calendario de marketing incluye vistas y secciones para todo tipo de campañas de equipos de marketing, entre las que se incluyen:

Campaña de lanzamiento de producto: facilita la creación y agrupación de tareas que deben completarse para el desarrollo exitoso del producto.

Calendario de redes sociales: supervisa los resultados de las redes sociales con tareas diseñadas para identificar el tipo de contenido, los borradores, el contenido final y la aprobación para su publicación.

Fase de marketing: Obtén una Obtén una vista visual del Tablero con las diferentes fases de la campaña de marketing. Arrástralas y suéltalas de una fase a otra, y accede a las tarjetas de tareas individuales para obtener más detalles sobre los pasos del proyecto.

Calendario: la la vista Calendario muestra todas las tareas y subtareas en un calendario para obtener información diaria, semanal y mensual sobre la carga de trabajo y el progreso.

Referencias: Crea una Crea una base de conocimientos con guías de estilo, directrices de marca , buenas prácticas de SEO e información sobre productos a la que tu equipo pueda recurrir al crear contenido.

Control del presupuesto: la la vista Tabla realiza el seguimiento de todos los gastos relacionados con la campaña de marketing digital para que no te salgas del presupuesto.

3. Plantilla de calendario de redes sociales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Gestiona tu calendario de redes sociales y publica en todos los canales en la vista Calendario de ClickUp y la plantilla Calendario de redes sociales.

El moderno calendario de redes sociales de ClickUp te permite adelantarte a la competencia y estar al tanto de tus campañas de marketing en redes sociales. Utiliza la plantilla de calendario de marketing para programar publicaciones en redes sociales en todas las plataformas y asignar tareas a todos los miembros de tu equipo, desde el director de marketing hasta el especialista en publicidad.

Esta plantilla de calendario de redes sociales ofrece un flujo de trabajo optimizado gracias a los estados, vistas y campos personalizados. Asigna categorías como canal, hashtags y fecha de publicación para supervisar tu presencia en las redes sociales a medida que tus campañas avanzan por el proceso.

Con indicadores de prioridad codificados por colores, puedes ajustar tus esfuerzos de marketing y reducir la probabilidad de que se te pase algo por alto. ¡Esta plantilla de marketing es especialmente útil para las empresas emergentes! Utiliza la vista del Calendario para obtener información sobre lo que se ha publicado, lo que está funcionando bien y lo que está pendiente. ✅

4. Plantilla de calendario editorial de marketing de contenidos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Vea de un vistazo cómo es su próximo calendario de contenido con la plantilla de calendario editorial de marketing de contenidos de ClickUp.

La planificación del contenido es un aspecto fundamental de cualquier campaña de marketing, ya sea que estés escribiendo artículos importantes para tu blog, creando publicaciones creativas para redes sociales o redactando correos electrónicos de marketing llamativos.

Con la plantilla de calendario editorial de marketing de contenidos de ClickUp, puedes desarrollar y supervisar el proceso de creación de contenidos, desde la lluvia de ideas hasta la comprobación del calendario de publicación.

Utiliza una plantilla de plan de marketing como esta para crear un calendario de marketing de contenidos visualmente atractivo. Siete estados y 12 campos personalizados facilitan la planificación de contenidos.

Accede a los cuatro tipos de vista, incluido el Plan de contenido, para ver las palabras clave que tienes como objetivo y los diferentes tipos de contenido programados. La vista Calendario de publicación ofrece visibilidad sobre el momento en que está previsto que se publique el contenido.

Además, puedes utilizar el tablero de progreso del calendario de marketing de contenidos para obtener detalles sobre lo que se ha publicado y cómo ha funcionado. Realiza el uso compartido o da acceso a la plantilla de calendario de marketing con clientes o compañeros internos de tu equipo de marketing.

5. Plantilla de lista de calendario editorial de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Con la plantilla de lista de calendario editorial de ClickUp, supervisa el proceso de publicación de principio a fin en un panel fácil de ver.

Con esta plantilla de calendario de marketing de ClickUp, puedes supervisar el proceso de publicación de principio a fin en un panel con una lista fácil de ver.

Utiliza la plantilla de calendario editorial de ClickUp para sentar las bases de una comunicación activa y coherente, y para supervisar las tareas editoriales desde la concepción hasta la publicación. Tanto si estás realizando un seguimiento del lanzamiento de un producto como si supervisas el calendario de publicación de diferentes tipos de contenido, alcanza tus metas de marketing con esta práctica plantilla.

Utiliza los cinco estados personalizados (pendiente, revisión, en curso, en revisión y completada) para avanzar en los proyectos y tareas. Prioriza las tareas y utiliza filtros para limitar la vista en función de la fecha de publicación o el tipo de contenido en este calendario de marketing de contenidos.

6. Plantilla de calendario de publicaciones de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realiza un seguimiento de todo tu contenido listo para publicar con la plantilla de calendario de publicaciones de ClcikUp.

Realiza un seguimiento de todo tu contenido listo para publicar utilizando calendarios de marketing que te proporcionan información detallada sobre los calendarios de publicación de blogs, redes sociales o campañas de correo electrónico.

Una de las mejores fases del proceso de producción de contenido es la publicación. Has realizado un gran trabajo, has colaborado con otros creadores de contenido y has elaborado el contenido perfecto. Ahora es el momento de publicarlo y mostrarlo a tu público objetivo para respaldar tus actividades de marketing.

Utiliza la plantilla de calendario de publicaciones de ClickUp para realizar el seguimiento de todas tus iniciativas en la fase de publicación. Siete estados personalizados crean un marco de trabajo para tu equipo de contenido, que incluye pasos para la investigación, la redacción de contenido y la aprobación para su publicación.

Con los tres campos personalizados, podés ver el progreso por fecha de publicación, plataforma y tipo de contenido. Este sencillo calendario de marketing de contenidos será un rayo de sol para todo tu proceso. 🌻

7. Plantilla de calendario de marketing editorial del blog ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Crea un calendario de publicaciones de blog coherente con la plantilla de calendario de marketing editorial para blogs de ClickUp.

Una parte importante de la estrategia de contenido de la mayoría de las empresas es la redacción de entradas de blog. Muchas empresas lo hacen bien, pero a menudo se deja de lado y el contenido no se crea con regularidad. A veces es porque el fundador no tiene tiempo para escribir contenido. Otras veces, es el resultado de una mala planificación y de la falta de un calendario de contenido.

Independientemente del motivo, una cadencia de publicación deficiente afecta a los rankings de búsqueda y reduce el tráfico a tu sitio web. Eso se traduce en menos conversiones y ventas.

Utiliza la plantilla de calendario editorial para blogs de ClickUp para crear una hoja de ruta de publicación coherente para las entradas del blog. Utiliza los cuatro estados para realizar el seguimiento de cada tarea y contenido a medida que avanza en el proceso. Accede a la vista del calendario del blog para ver los hitos del equipo de contenido y lo que tienen previsto para el futuro.

8. Plantilla de calendario de contenido de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Organiza tu contenido para la semana, el mes o el trimestre utilizando la plantilla personalizable de calendario de marketing de contenidos de ClickUp.

La publicación constante de contenido no se limita a las entradas de blog. Los planes de gestión de contenido exitosos también incluyen pasos para crear regularmente otros tipos de contenido de marketing, como boletines informativos por correo electrónico, publicaciones en redes sociales y especificaciones técnicas de productos.

Crea un calendario de contenido claro y conciso con la plantilla de calendario de contenido de ClickUp. Divide las tareas por semanas y crea campos personalizados para realizar el seguimiento del progreso y los diferentes tipos de contenido. Otros campos personalizados útiles son la fecha de publicación, la aprobación y las valoraciones, para que tu equipo pueda trabajar primero en las tareas más importantes.

Con cinco tipos de vista, puedes crear un calendario de marketing de contenidos y supervisar el proceso más rápido que nunca. La vista Lista de planes de contenido es un lugar ideal para almacenar ideas de palabras clave y temas para próximas publicaciones. Además, la vista Tablero de producción agrupa las tareas en una vista Kanban basada en el estado para maximizar la eficiencia. 🛠️

9. Plantilla de calendario de contenido de Hojas de cálculo de Google de Spreadsheetpoint

vía Spreadsheetpoint

Spreadsheetpoint ofrece una plantilla gratuita para crear un calendario de contenido sencillo en Hojas de cálculo de Google. La plantilla incluye una vista general del calendario mensual en la parte izquierda y columnas para las fechas límite, los tipos de contenido y los detalles de formato. Pide a los miembros del equipo que utilicen las casillas de selección para realizar un seguimiento del progreso de cada pieza de contenido y que añadan notas cuando sea relevante.

La plantilla incluye una pestaña para cada mes del año. Planifica con antelación programando el contenido para todo el trimestre y consulta las pestañas anteriores para ver en qué has trabajado.

Las Hojas de cálculo de Google ofrecen integraciones con Google Calendar para importar fechas límite y tareas clave para todos los miembros del equipo. Ya se trate de gestores de proyectos, de contenido o de redes sociales, los equipos de marketing disponen de una hoja de cálculo fácil de compartir que incluye información sobre múltiples campañas de marketing.

10. Plantilla de calendario de contenido de marketing en Excel de Vertex42

vía Vertex42

Si te gusta utilizar plantillas de calendario de contenido en Microsoft Office, considera la plantilla de calendario de contenido de marketing de Excel de Vertex42.

Diseñada para planificar diferentes tipos de contenido en múltiples canales, esta plantilla es ideal para equipos pequeños y grandes con una estrategia de marketing de amplio alcance. La plantilla también es útil para programar las vacaciones del equipo, las reuniones periódicas y las revisiones.

La plantilla gratuita funciona en Excel y en Hojas de cálculo de Google e incluye vistas de calendario mensual y de diagrama de Gantt. Dentro de la plantilla, crea una carpeta compartida para almacenar imágenes para diversos contenidos y realiza un seguimiento de las descripciones y los hashtags de varias campañas. Añade columnas personalizadas para realizar un seguimiento de métricas importantes y utiliza códigos de colores para resaltar diferentes tipos de contenido o etapas del proceso.

Crea útiles calendarios de marketing con las plantillas de ClickUp.

Crear un calendario de contenido es una tarea esencial para cualquier director de marketing. Es necesario publicar contenido de calidad de forma constante para llegar a su público y a sus clientes.

Un calendario te ayuda a planificar lo que estás produciendo y cómo lo estás haciendo. También sienta las bases para realizar el seguimiento del éxito de cada pieza. Además, un calendario puede ofrecer información sobre la capacidad de trabajo y el flujo de trabajo para que tu equipo rinda al máximo.

Desde la estrategia en redes sociales hasta el marketing de contenidos del blog y otras campañas, contar con una buena plantilla puede ahorrarte tiempo y dinero a la hora de correlacionar tu proceso.

Empieza hoy mismo con ClickUp para mejorar tu proceso de creación de contenido y crear calendarios de marketing que respalden todos tus proyectos. Accede a más de 1000 plantillas para encontrar la herramienta perfecta para tu equipo. 🙌