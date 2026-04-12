Cómo los flujos de trabajo nativos de IA cambian el trabajo real

La mayoría de los equipos creen que están creando flujos de trabajo nativos de IA cuando, en realidad, solo están añadiendo funciones de IA a los mismos procesos lentos y fragmentados que siempre han tenido.

La encuesta global de McKinsey de 2025 confirma esta brecha: el 88 % de las organizaciones utiliza habitualmente la IA en al menos una función, pero solo alrededor de un tercio ha comenzado a implantarla en toda la corporación.

Esta guía desglosa cómo es un auténtico flujo de trabajo nativo de IA y cómo identificarlo en las herramientas que evalúes.

También descubrirás cómo ClickUp, el primer entorno de trabajo convergente con IA del mundo, está diseñado desde cero para que la IA se encargue de la ejecución mientras tú te centras en las decisiones que realmente importan. 💫

¿Qué es un flujo de trabajo nativo de IA?

Un flujo de trabajo nativo de IA es un proceso creado desde cero para que la IA se encargue de la ejecución predeterminada, como la redacción, el envío, el análisis y la toma de decisiones, mientras tú diriges, apruebas y perfeccionas.

Es lo contrario de «asistido por IA», donde tú sigues haciendo todo el trabajo pesado y la IA solo te da un empujoncito desde la barra lateral. Si tu equipo ya utiliza herramientas de IA pero sigue dedicando horas a traspasos manuales, actualizaciones de estado y copiar cosas entre aplicaciones, esta distinción es muy importante.

En un flujo de trabajo nativo de IA, existe una capa de coordinación de agentes de IA. Conoce el proyecto, el historial del equipo y la meta, por lo que puede actuar. Cinco características distinguen este enfoque del resto:

Ejecución agencial: la tecnología agencial realiza por sí sola tareas de varios pasos, como redactar borradores, actualizar registros o tramitar aprobaciones

Conocimiento del contexto: El sistema se basa en el historial del proyecto y en los datos del equipo para tomar decisiones fundamentadas

Gestión de proyectos adaptativa : Los flujos de trabajo se adaptan en función de la complejidad del problema, en lugar de seguir una secuencia rígida Los flujos de trabajo se adaptan en función de la complejidad del problema, en lugar de seguir una secuencia rígida

Interacción en lenguaje natural: le dices al sistema lo que necesitas en un lenguaje sencillo, en lugar de tener que navegar por los menús

Memoria persistente: Los agentes de aprendizaje se basan en interacciones pasadas y mejoran con el tiempo

El cambio de los sistemas asistidos por IA a los nativos de IA cambia quién realiza el trabajo predeterminado.

Pásate a la IA nativa:

¿Qué diferencia a los productos de flujos de trabajo nativos de IA?

Hoy en día, todas las herramientas anuncian en su página de inicio que están «impulsadas por IA». Pero aquí tienes una prueba rápida que puedes hacer tú mismo: ¿el producto empieza con la IA haciendo el trabajo, o empieza con una pantalla en blanco y ofrece la IA como una función secundaria?

Hay dos patrones de diseño que diferencian los productos genuinamente nativos de IA de las herramientas heredadas renombradas. 👀

En una herramienta heredada, abres un documento, un tablero o un formulario en blanco y empiezas desde cero. Un producto nativo de IA da la vuelta a esto. Genera un primer borrador, una estructura sugerida o un entorno de trabajo preconfigurado basándose en el contexto del que ya dispone, como el tipo de proyecto, trabajos anteriores y la meta establecida.

Piensa en cómo se traduce esto en diferentes tipos de trabajo. Un plan de proyecto que rellena automáticamente las tareas basándose en un resumen. Un diseño que genera opciones a partir de una indicación. Estructuras de código que reflejan los patrones existentes en tu repositorio. En cada caso, la IA se encarga del momento de mayor fricción en cualquier flujo de trabajo: el inicio.

Esto cambia tu rol de creador a editor. Estás perfeccionando algo que ya existe en lugar de quedarte mirando una página en blanco preguntándote por dónde empezar.

📮Perspectiva de ClickUp: Solo el 12 % de los encuestados utiliza las funciones de IA integradas en las suites de productividad. Este bajo índice de adopción sugiere que las implementaciones actuales podrían carecer de la integración contextual y fluida que impulsaría a los usuarios a dejar de utilizar sus plataformas conversacionales independientes preferidas. Por ejemplo, ¿puede la IA ejecutar un flujo de trabajo de automatización basándose en una indicación de texto sin formato del usuario? ¡ClickUp Brain sí puede! La IA está profundamente integrada en todos los aspectos de ClickUp, incluyendo, entre otras cosas, resumir hilos de chat, redactar o pulir textos, extraer información del entorno de trabajo, generar imágenes y mucho más. ¡Únete al 40 % de los clientes de ClickUp que han sustituido más de tres aplicaciones por nuestra aplicación todo en uno para el trabajo!

Editores de IA que repiten y perfeccionan los resultados

Una vez que tengas un primer borrador, la siguiente pregunta es cómo gestiona el producto las revisiones. Las herramientas heredadas tratan la edición de contenido generado por IA como un proceso manual y unidireccional. Los productos nativos de IA crean ciclos colaborativos en los que tú das tu opinión, la IA revisa y el ciclo se repite hasta que quedes satisfecho con el resultado.

No se trata solo de un botón de «regenerar». Una buena edición iterativa significa que la IA recuerda lo que has cambiado y por qué. Aplica esas preferencias en el futuro y puede mejorar o remezclar los resultados en nuevos formatos.

Los mejores editores nativos de IA reducen el número de ciclos de revisión, no solo el esfuerzo por ciclo. Combina eso con la resolución de la página en blanco y habrás optimizado todo el cronograma del flujo de trabajo.

Automatiza tareas complejas:

Cómo evolucionarán los flujos de trabajo nativos de IA

En la actualidad, cada herramienta nativa de IA crea su propio modelo de interacción.

A medida que la categoría madure, cabe esperar protocolos compartidos, como el MCP ( Model Context Protocol ), que permiten a los agentes transferir el contexto entre plataformas. Esto significa que un agente de tu herramienta de gestión de proyectos podría pasar información a un agente de tu repositorio de código.

Los límites entre lo humano y la IA también se volverán más formales. Hoy en día, los equipos están experimentando, tratando de averiguar dónde insertar puntos de control con intervención humana. Con el tiempo, esos límites se volverán explícitos, basados en roles y auditables. Diseñar puntos de traspaso claros entre los humanos y la IA se convertirá en una disciplina real, no en algo secundario.

El panorama ya está cambiando y las propias herramientas están convergiendo en cuanto a capacidades. Los equipos que obtengan resultados serán aquellos que rediseñen sus procesos de empresa con mayor rapidez. La adopción cultural y la formación de tu personal para que trabaje de forma diferente son los verdaderos obstáculos.

🧠 Dato curioso: Uno de los primeros programas de IA, Logic Theorist, fue desarrollado entre 1955 y 1956 por Allen Newell, Herbert A. Simon y Cliff Shaw. Demostró con éxito 38 de los primeros 52 teoremas de Principia Mathematica, de Whitehead y Russell, llegando incluso a encontrar una demostración más elegante para el Teorema 2.85.

Cómo ClickUp potencia los flujos de trabajo nativos de IA

Si la dispersión del contexto es la razón por la que tu equipo obtiene unos resultados insignificantes de la IA incluso después de haber adoptado múltiples herramientas, necesitas pasarte a ClickUp.

Su entorno de trabajo de IA convergente es una plataforma única y segura donde conviven proyectos, documentos, conversaciones y análisis. Además, cuenta con una IA contextual integrada como capa de inteligencia.

Exploremos algunas de sus mejores funciones de IA:

Accede al contexto al instante

Los flujos de trabajo nativos de IA comienzan con el contexto, y ClickUp Brain actúa como una capa de inteligencia unificada en todo tu entorno de trabajo. En lugar de rebuscar en carpetas, hilos o paneles, tu equipo puede simplemente hacer preguntas y obtener respuestas precisas y contextuales en cuestión de segundos.

Consigue un razonamiento más profundo y potente en todo tu flujo de trabajo con ClickUp Brain

Así es como funciona en áreas clave:

Tareas de ClickUp : Analiza las descripciones de las tareas, los comentarios, las personas asignadas, los plazos y el historial para proporcionar actualizaciones o resúmenes instantáneos Analiza las descripciones de las tareas, los comentarios, las personas asignadas, los plazos y el historial para proporcionar actualizaciones o resúmenes instantáneos

ClickUp Docs : Extrae información de la documentación, los POE y las bases de conocimiento para generar contenido y realizar ediciones basadas en indicaciones Extrae información de la documentación, los POE y las bases de conocimiento para generar contenido y realizar ediciones basadas en indicaciones

ClickUp Chat : Analiza conversaciones anteriores para mostrar decisiones, actualizaciones y contexto sin necesidad de desplazarse Analiza conversaciones anteriores para mostrar decisiones, actualizaciones y contexto sin necesidad de desplazarse

Por ejemplo, un gestor de proyectos se está preparando para una reunión con las partes interesadas. Solo tiene que pedirle a ClickUp Brain: «Dame un resumen del estado del proyecto, los riesgos y las aprobaciones pendientes». En cuestión de segundos, dispondrá de un informe completo y preciso extraído de las tareas, los documentos y los chats.

📌 Ejemplos de indicaciones: Crea una lista de los elementos a realizar derivados de este debate

¿Qué está bloqueando el lanzamiento del producto?

Resumir todas las tareas vencidas de este sprint

Crea una lista de control a partir de este POE

¿Qué decidimos la semana pasada sobre el cambio de precios?

🀏 Ventaja de ClickUp: Asegúrate de que cada conversación se registre, se estructure y se convierta al instante en acción con el tomador de notas de IA de ClickUp. Este registra automáticamente los puntos clave, extrae las decisiones, identifica las acciones a realizar y asigna propietarios, todo ello dentro de tu entorno de trabajo.

Mejora la toma de decisiones

Una vez que tienes acceso al contexto, el siguiente paso es utilizar la IA para razonar, analizar y orientar las decisiones. ClickUp Brain MAX se basa en Brain y añade capacidades más avanzadas de síntesis, reconocimiento de patrones y conocimientos estratégicos.

Realiza búsquedas en tus aplicaciones de trabajo y en la web utilizando los mejores modelos de IA con ClickUp Brain MAX

La aplicación de escritorio ofrece:

Flujos de trabajo centrados en la voz: Te permiten expresar tus ideas, tareas y consultas en lenguaje natural, convirtiéndolas al instante en textos estructurados con Te permiten expresar tus ideas, tareas y consultas en lenguaje natural, convirtiéndolas al instante en textos estructurados con ClickUp Talk to Text

Búsqueda unificada: te permite realizar consultas sobre todo, tanto en el entorno de trabajo de ClickUp como en fuentes externas, todo en un solo lugar

Acceso a múltiples modelos de IA: Te da acceso a múltiples modelos de IA, como GPT, Claude y Gemini, para que puedas elegir el más adecuado para cada contexto y poner fin a Te da acceso a múltiples modelos de IA, como GPT, Claude y Gemini, para que puedas elegir el más adecuado para cada contexto y poner fin a la proliferación descontrolada de la IA

Razonamiento y síntesis más profundos: Ofrece análisis y resúmenes entre proyectos y reconoce patrones a lo largo de los cronogramas

Esto es lo que un usuario opinó sobre ClickUp:

Por ejemplo, yo uso Brain (Max) para crear todas mis nuevas listas de proyectos. Le proporciono un resumen y él crea todos mis hitos, tareas, subtareas y listas de control. También establece las dependencias entre todos ellos y configura un intervalo de otros atributos de las tareas. Son más de 100 tareas en una conversación de 15 minutos. Configurar proyectos complejos a medida solía ser una tarea titánica y normalmente teníamos que recurrir a una importación CSV poco práctica. .Si sabes cómo utilizarlo correctamente, puede hacer mucho… Se me olvidó hacer la mención correspondiente a que la wiki de nuestra empresa está en ClickUp y es genial para responder a todo tipo de preguntas.

Por ejemplo, yo uso Brain (Max) para crear todas mis nuevas listas de proyectos. Le proporciono un resumen y él crea todos mis hitos, tareas, subtareas y listas de control. También establece las dependencias entre todos ellos y configura un intervalo de otros atributos de las tareas. Son más de 100 tareas en una conversación de 15 minutos. Configurar proyectos complejos a medida solía ser una tarea titánica y normalmente teníamos que recurrir a una importación CSV poco práctica. .Si sabes cómo utilizarlo correctamente, puede hacer mucho… Se me olvidó hacer mención de que la wiki de nuestra empresa está en ClickUp y es genial para responder a todo tipo de preguntas.

Por ejemplo, yo uso Brain (Max) para crear todas mis nuevas listas de proyectos. Le proporciono un resumen y él crea todos mis hitos, tareas, subtareas y listas de control. También establece las dependencias entre todos ellos y configura un intervalo de otros atributos de las tareas. Son más de 100 tareas en una conversación de 15 minutos. Configurar proyectos complejos a medida solía ser una tarea titánica y normalmente teníamos que recurrir a una importación CSV poco práctica. .Si sabes cómo utilizarlo correctamente, puede hacer mucho… Se me olvidó mencionar que la wiki de nuestra empresa está en ClickUp y es genial para responder a todo tipo de preguntas.

Automatiza el trabajo repetitivo

Los datos solo son valiosos si se traducen en acciones. Las automatizaciones de ClickUp garantizan que, una vez identificado un patrón o una regla, esta se pueda ejecutar al instante sin intervención humana. Funcionan según una lógica sencilla: Desencadenantes > Condiciones > Acciones.

Cómo funciona el proceso de automatización de flujos de trabajo con IA:

Los desencadenantes inician la automatización (por ejemplo, creación de una tarea, cambio de estado, llegada de la fecha límite)

Las condiciones permiten definir cuándo debe ejecutarse la automatización (por ejemplo, solo si la prioridad es alta, solo para una lista específica)

Las acciones definen lo que ocurre a continuación (por ejemplo, asignar una tarea, enviar una notificación, actualizar el estado

Delega el trabajo rutinario a ClickUp Automations

🧠 Dato curioso: En 1951, Claude Shannon construyó un ratón robótico llamado «Theseus » que era capaz de aprender a recorrer un laberinto y recordar el camino correcto.

Implementa flujos de trabajo autónomos

La evolución definitiva de los flujos de trabajo nativos de IA es la autonomía. Los Superagentes de ClickUp actúan como compañeros de equipo impulsados por IA. Operan con contexto, memoria y adaptabilidad, y pueden desencadenarse de forma manual o automática. Estos agentes de IA colaboran con tu equipo y mejoran continuamente basándose en los comentarios recibidos.

Crea tus propios superagentes personalizados de ClickUp para casos de uso específicos

Qué pueden hacer:

Realiza investigaciones utilizando los entornos de trabajo y datos externos

Genera resultados estructurados (resúmenes, informes, correos electrónicos)

Supervisa los flujos de trabajo y notifica a los equipos de forma proactiva

Mantén un contexto dinámico en todas las tareas y proyectos

Ejecuta procesos de varios pasos de principio a fin

Por ejemplo, un equipo de contenido en expansión gestiona blogs, publicaciones en redes sociales y campañas para múltiples partes interesadas. En este caso, puedes implementar un Superagente de operaciones de contenido. Este puede convertir una idea de contenido en un briefing estructurado utilizando documentos anteriores y datos de rendimiento. Además, asigna a los redactores en función de su disponibilidad y realiza un seguimiento automático.

Una guía para crear tu Superagente personalizado:

Tu entorno de trabajo de ClickUp basado en IA ya está listo

Un flujo de trabajo nativo de IA consiste en rediseñar el proceso para que la IA se encargue de la ruta predeterminada y tú te ocupes de las decisiones discrecionales. La diferencia entre ganancias marginales y un cambio significativo radica en esa distinción.

ClickUp destaca en este aspecto. Con ClickUp Brain, tu equipo deja de buscar y empieza a preguntar. Además, ClickUp Brain MAX piensa, busca y razona por ti. Las automatizaciones de ClickUp te liberan de las tareas de coordinación repetitivas, mientras que los Superagentes de ClickUp gestionan flujos de trabajo de varios pasos con contexto, memoria y adaptabilidad. Juntos, cambian radicalmente la forma en que fluye el trabajo.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp de forma gratuita! ✅

Preguntas frecuentes sobre los flujos de trabajo nativos de IA

¿Cuál es la diferencia entre los flujos de trabajo asistidos por IA y los flujos de trabajo nativos de IA?

Un flujo de trabajo asistido por IA añade sugerencias de IA a un proceso empresarial manual ya existente. Por otro lado, un flujo de trabajo nativo de IA se diseña desde cero para que la IA se encargue de la ejecución predeterminada y las personas se ocupen de la supervisión y la aprobación.

¿Cuáles son algunos ejemplos comunes de flujos de trabajo nativos de IA en la gestión de proyectos?

Entre los ejemplos más comunes se incluyen los programas de gestión de proyectos que rellenan automáticamente las tareas y los cronogramas a partir de un resumen en lenguaje natural. Además, también son ejemplos los agentes de IA que clasifican y dirigen las solicitudes entrantes sin necesidad de clasificación manual, y la redacción de documentos en la que la IA elabora una primera versión basada en el contexto del proyecto.

¿Cómo gestionan los flujos de trabajo nativos de IA la seguridad y la confianza en los datos?

La mayoría de los sistemas nativos de IA utilizan marcos como el Model Context Protocol (MCP) para proporcionar a los agentes un acceso supervisado con estrictas medidas de seguridad de datos, e incorporan puntos de control con intervención humana para las decisiones de alto riesgo.