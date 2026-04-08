Las 10 mejores alternativas a Outmarket IA en 2026

Es posible que Outmarket IA se te haya quedado pequeño porque una herramienta de propuestas con una única función no da la talla cuando tu equipo también necesita realizar el seguimiento de las tareas de los clientes, distribuir los seguimientos y gestionar las operaciones entre departamentos.

🧠 Dato curioso: los trabajadores cambian de aplicación 1200 veces al día, lo que supone casi 4 horas a la semana en reajustar la atención, o el 9 % del tiempo de trabajo anual.

Eso supone una enorme pérdida de tiempo y recursos, algo a lo que también se enfrentan muchos usuarios de Outmarket IA. Por eso, este artículo desglosa las principales alternativas a Outmarket IA, desde herramientas de automatización de seguros especializadas hasta sistemas totalmente conectados. 👇

Alternativas a Outmarket IA de un vistazo

ClickUp Equipos que necesitan un entorno de trabajo todo en uno para pasar de los flujos de trabajo de seguros a la ejecución de tareas ClickUp Brain para el conocimiento contextual de la agencia y Automatizaciones para la gestión del proceso de pólizas Gratis para siempre; personalización disponible para corporaciones Cara de Oyster Technologies Corredores de seguros que necesitan generar propuestas y comparar pólizas de forma rápida y basada en IA Extracción automatizada de datos de pólizas y correlación de coberturas en paralelo Gratis; los planes de pago empiezan en 29,99 $ al mes. 1Fort Agencias comerciales que realizan la automatización de envíos a múltiples mercados y portales de clientes Distribución de envíos en múltiples mercados y portales de autoservicio para clientes con marca blanca Gratis; precios personalizados Sonant IA Agencias que necesitan recepción de voz con IA las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y automatización de la gestión de llamadas IA de voz específica para el sector de los seguros, para la calificación de clientes potenciales y la programación automatizada de citas Precios personalizados Gaya IA Agentes que desean eliminar las entradas manuales en los distintos portales de las aseguradoras Portapapeles con IA y visión artificial para la asignación dinámica de campos en distintos portales Precios personalizados Informer de Entrinsik Directivos sin conocimientos técnicos que necesitan inteligencia empresarial de autoservicio y elaboración de informes en tiempo real Elaboración de informes ad hoc con solo hacer clic y distribución automatizada de informes de rendimiento Precios personalizados Neural Earth Suscriptores y aseguradoras que necesitan información en tiempo real sobre los riesgos climáticos a escala planetaria Puntuación de riesgos multirriesgo a nivel de propiedad y análisis medioambiental basado en datos satelitales Precios personalizados Acolite IA Agents Equipos de operaciones que implementan agentes de IA personalizados para tareas especializadas en seguros Agentes de comparación automatizada de presupuestos y correlación de la tabla de valores (SOV) Precios personalizados LinqCo-Pilot Profesionales del equipo de ventas que necesitan redes digitales y seguimiento automatizado de clientes potenciales Uso compartido de contactos digitales mediante NFC y captura de clientes potenciales asistida por IA a partir de tarjetas físicas Plus desde 25 $ al mes Indemn IA Agencias que desarrollan una estrategia de conversación omnicanal a través de voz y chat Unified IA Associates para un servicio 24/7 y AI Studio para procesos de seguros personalizados Precios personalizados

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Por qué optar por alternativas a Outmarket IA?

Si tu equipo dedica más tiempo a cambiar de tarea que a realizar el trabajo, es hora de plantearse por qué una alternativa unificada podría ser la mejor opción.

Centraliza todo tu flujo de trabajo reuniendo las propuestas de seguros, los datos de los clientes y la gestión de tareas en un único entorno de trabajo, en lugar de tener que alternar entre distintos compartimentos estancos.

Reduce el exceso de suscripciones utilizando una plataforma todo en uno que sustituye la necesidad de soluciones puntuales de IA especializadas, al tiempo que reduce los costes por usuario.

Aprovecha el contexto multifuncional para extraer datos en tiempo real de tus tareas, documentos y wikis, de modo que tu contenido generado por IA se base en los datos reales de tu empresa.

Automatiza el trabajo administrativo repetitivo con con agentes de IA que gestionan actualizaciones de estado, puestas al día y traspasos de proyectos sin intervención manual.

Amplíe sus operaciones de forma predecible utilizando una plataforma que crezca con su equipo sin toparse con los límites técnicos de las herramientas específicas del sector.

🔎 ¿Sabías que...? El 81 % de las aseguradoras da ahora prioridad a la gestión de riesgos a nivel corporativo con GenAI, mucho más allá de la mera generación de propuestas.

Las mejores alternativas a Outmarket IA

Encontrar el sustituto adecuado implica navegar por una confusa mezcla de plataformas generales y soluciones puntuales hiperespecíficas. Si eliges la incorrecta, acabarás con una herramienta demasiado limitada para tu crecimiento o demasiado compleja para tus necesidades específicas de cotización y atención telefónica.

Hemos analizado las principales alternativas a Outmarket IA en función de sus puntos fuertes.

¡Prueba ClickUp gratis! Mantén tus proyectos y tareas a la vista en un entorno de trabajo conectado con ClickUp

ClickUp es el primer entorno de trabajo convergente con IA del mundo, que mantiene tus chats, documentos y tareas centralizados en un ecosistema habilitado para la IA. Te ayuda a evitar la dispersión del trabajo y a pasar de una consulta inicial del cliente a una póliza definitiva y formalizada en un único flujo ininterrumpido.

Aunque Outmarket AI y otras herramientas de seguros independientes se centran en generar una propuesta de proyecto rápida o realizar la automatización de un documento específico, carecen del contexto operativo que las rodea. El plan de proyecto real, las asignaciones de tareas de renovación, los traspasos internos del equipo y el seguimiento general del progreso de la agencia suelen acabar almacenados en otro lugar, en un silo desconectado.

ClickUp aborda la automatización de los seguros desde un ángulo diferente al de las herramientas diseñadas únicamente para la generación de propuestas o tareas de servicios especializados.

¡Veamos cómo!

Conecta los conocimientos de la agencia con la ejecución mediante Docs y tareas

ClickUp Docs actúa como una base de conocimientos que se actualiza automáticamente con la información de tu empresa. Garantiza que todos los POE, resúmenes de pólizas y informes de clientes estén disponibles exactamente donde se realiza el trabajo. Al tratarse de un sistema colaborativo, tu equipo puede realizar la edición en tiempo real, dejar comentarios en línea para aclarar dudas y utilizar el historial de versiones para asegurarse de que nadie consulte un calendario de comisiones caducado.

¿Lo mejor de todo? Puedes guardar la información en ClickUp Docs y utilizarla para crear directamente tareas de ClickUp con seguimiento.

Cada tarea es más que una simple lista de tareas pendientes; es un contenedor de datos personalizados. Con los Campos personalizados, puedes realizar el seguimiento de metadatos específicos de seguros, como números de póliza, nombres de aseguradoras o fechas de renovación, directamente desde la vista de tareas.

Esto garantiza que, cuando un agente abre una tarea «Renovar ABC Corp», pueda ver todo el contexto técnico de la cuenta en la que está trabajando.

También puedes usar ClickUp para incrustar un documento directamente en una tarea o en una carpeta.

📌 Por ejemplo: Si un equipo directivo decide cambiar de estrategia durante una reunión, no es necesario enviar un correo electrónico de seguimiento. Puedes resaltar cualquier texto en un documento y convertirlo en una tarea rastreable con un solo clic. Esto asigna al instante la acción a un agente con una fecha límite y una prioridad establecidas, lo que garantiza que una decisión tomada en un documento se traduzca en un progreso inmediato y rastreable.

Acelera el ciclo de vida de tus seguros con ClickUp Brain

Una vez que tus conocimientos y tareas estén conectados, ClickUp Brain actúa como el hilo conductor inteligente que elimina las misiones de búsqueda y rescate que suelen ser necesarias para encontrar los datos de la agencia. Se trata de una IA integrada que comprende el contexto específico de tus flujos de trabajo de seguros.

Utiliza ClickUp Brain para redactar y realizar la edición de correos electrónicos o documentos de pólizas en cuestión de segundos

Por ejemplo, cuando un cliente llama de forma inesperada, no tienes que cambiar de pestaña ni buscar un límite de cobertura específico. Basta con pedirle a la IA que te muestre ese contexto. Esto te permite acudir a cada reunión de renovación o revisión de reclamaciones con un historial completo de la cuenta al alcance de la mano, en lugar de unas pocas notas inconexas.

Las mejores funciones de ClickUp:

Automatizaciones de ClickUp : Haz que las pólizas avancen automáticamente por el proceso reasignando tareas a los equipos de incorporación y actualizando los estados en el momento en que se firma un contrato provisional. : Haz que las pólizas avancen automáticamente por el proceso reasignando tareas a los equipos de incorporación y actualizando los estados en el momento en que se firma un contrato provisional.

Paneles de ClickUp: Supervisa el rendimiento de la agencia de un vistazo creando informes visuales en tiempo real sobre el volumen de reclamaciones activas y las próximas fechas de renovación en toda la cartera de clientes. Supervisa el rendimiento de la agencia de un vistazo creando informes visuales en tiempo real sobre el volumen de reclamaciones activas y las próximas fechas de renovación en toda la cartera de clientes.

ClickUp Chat: Centraliza la comunicación interna vinculando directamente las conversaciones sobre pólizas y las actualizaciones de las aseguradoras a la tarea correspondiente, para conservar el historial completo de un expediente. Centraliza la comunicación interna vinculando directamente las conversaciones sobre pólizas y las actualizaciones de las aseguradoras a la tarea correspondiente, para conservar el historial completo de un expediente.

Vistas de ClickUp: Adapta el entorno de trabajo a roles específicos del sector de los seguros permitiendo que los peritos utilicen la vista Tablero para los procesos de ventas, mientras que los responsables de cumplimiento normativo utilizan la vista Tabla para las auditorías de pólizas. Adapta el entorno de trabajo a roles específicos del sector de los seguros permitiendo que los peritos utilicen la vista Tablero para los procesos de ventas, mientras que los responsables de cumplimiento normativo utilizan la vista Tabla para las auditorías de pólizas.

Integraciones de ClickUp: Sincroniza las comunicaciones con los clientes conectando Gmail u Outlook directamente a ClickUp para que todos los correos electrónicos sean visibles dentro de la tarea de la póliza y así tener un contexto completo. Sincroniza las comunicaciones con los clientes conectando Gmail u Outlook directamente a ClickUp para que todos los correos electrónicos sean visibles dentro de la tarea de la póliza y así tener un contexto completo.

Ventajas de ClickUp:

Imágenes, tareas, documentos y chatear en una sola plataforma para eliminar el cambio de contexto

Los permisos detallados te permiten controlar el acceso individual a ubicaciones y elementos específicos del entorno de trabajo

La personalización avanzada mediante Campos personalizados y carpetas anidadas permite a los equipos crear un entorno de trabajo que se correlaciona perfectamente con sus flujos de trabajo técnicos específicos.

Contras de ClickUp:

El amplio conjunto de funciones de la plataforma puede requerir una inversión inicial de tiempo para la incorporación del equipo.

La pizarra móvil ofrece menos funciones de edición que la versión de escritorio

Precios de ClickUp:

Valoraciones y reseñas de ClickUp:

G2: 4,7/5 (más de 10 900 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esto es lo que opina un crítico de Capterra:

«Me gusta mucho cómo ClickUp te permite colaborar en proyectos, y su automatización facilita mucho las cosas».

«Me gusta mucho cómo ClickUp te permite colaborar en proyectos, y su automatización facilita mucho las cosas».

💡Consejo profesional: Puedes ampliar aún más estas ventajas utilizando Super Agents, compañeros de equipo autónomos que se integran en tu organigrama y gestionan el ciclo de vida de los seguros. En lugar de pasar la tarde redactando mensajes de seguimiento, un Super Agent puede gestionar, redactar y enviar correos electrónicos claros y precisos. Dado que estos agentes tienen una memoria infinita y acceso a tus documentos privados y al historial de tareas, operan con una comprensión a nivel humano de las metas de tu agencia. Mientras tú te centras en cerrar cuentas de alto valor, tus Superagentes trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en segundo plano, auditando las pólizas existentes para verificar su cumplimiento o preparando informes de renovación complejos.

2. Cara de Oyster Technologies (la mejor para la generación de propuestas de seguros basadas en IA)

vía Cara

Es normal cansarse del ciclo de copiar, pegar y repetir cada vez que un cliente solicita una propuesta. Cara, de Oyster Technologies, se aleja de eso. Elimina el trabajo manual tedioso al convertir los datos de tus pólizas en presentaciones profesionales sin los típicos quebraderos de cabeza de formato.

La herramienta está diseñada para esos momentos en los que necesitas mostrarle a un cliente potencial exactamente por qué tu cobertura es la mejor, sin tener que pasar tres horas haciendo malabarismos con hojas de cálculo. También identifica los matices del lenguaje de las pólizas, como exclusiones específicas o límites, y los correlaciona directamente en un formato de propuesta comparativa.

Las mejores funciones de Cara by Oyster Technologies:

Extrae datos de pólizas de las cotizaciones de las aseguradoras utilizando IA que reconoce la terminología de seguros y los límites de cobertura para eliminar la transcripción manual

Crea comparativas de coberturas en paralelo que resaltan automáticamente las diferencias en exclusiones y cláusulas adicionales entre las distintas opciones de aseguradoras.

Correlaciona los datos de los clientes de tu AMS directamente con los formularios ACORD y con las plantillas de propuestas para evitar errores por doble introducción de datos

Crea propuestas de seguros con la imagen de tu marca incorporando la información de las aseguradoras en diseños personalizados para agencias en cuestión de minutos

Ventajas de Cara by Oyster Technologies:

Especializada en el flujo de trabajo de las propuestas de seguros para realizar comparaciones precisas de coberturas

Reduce significativamente el tiempo de tramitación de las propuestas mediante la automatización de los pasos de extracción de datos

Resultados claros que las agencias pueden enviar directamente a los clientes

Contras de Cara by Oyster Technologies:

Se limita a la generación de propuestas y no cubre operaciones más amplias de la agencia

El ecosistema de integración es más limitado que el de las plataformas de uso general

Precios de Cara by Oyster Technologies:

Free

Precio habitual: 29,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Cara by Oyster Technologies:

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🧠 Dato curioso: Los encuestados del sector de los seguros dedican más del 50 % de su tiempo solo a la preparación de datos, mientras que el 69 % preferiría dedicarle menos del 25 %.

3. 1Fort (La mejor opción para la automatización integral de agencias de seguros comerciales)

vía 1Fort

Las agencias de seguros comerciales suelen lidiar con un caótico mosaico de herramientas de cotización, envío de solicitudes y facturación. Introducir los mismos datos de envío en múltiples portales de aseguradoras crea enormes atascos, lo que limita el número de cotizaciones que un agente puede procesar en un día.

1Fort pone orden en ese caos. Está diseñado para funcionar como un motor comercial que lleva una solicitud desde su recepción hasta su formalización sin tener que cambiar constantemente de herramienta. Utiliza IA para automatizar el proceso de envío y generar automáticamente propuestas comparativas. Esto elimina de forma efectiva el trabajo administrativo rutinario que suele establecer un límite en el número de cuentas que un agente puede gestionar, facilitando la gestión de tareas.

Las mejores funciones de 1Fort:

Automatice los envíos a múltiples mercados mediante la distribución de un único conjunto de datos de solicitud a más de 500 mercados de aseguradoras simultáneamente para eliminar la entrada manual de datos en los portales.

Analiza presupuestos con IA para generar comparativas de coberturas y precios en paralelo que destaquen las discrepancias en la redacción de las pólizas en cuestión de segundos

Implemente un portal de clientes de marca blanca donde los asegurados puedan ver propuestas, firmar documentos y gestionar sus propios certificados en un entorno de autoservicio con su propia marca

Optimice la facturación y el cobro mediante herramientas de procesamiento de pagos automatizado y financiación de primas que reducen los gastos generales de contabilidad administrativa.

Ventajas de 1Fort:

Aumento significativo de la eficiencia: los usuarios afirman ahorrar hasta 8 horas a la semana en tareas administrativas manuales.

Aporta importantes mejoras en la eficiencia en cuanto a capacidad de envío de reclamaciones y tasas de aceptación

Cumple con la norma SOC 2 Tipo II y cuenta con licencia en los 50 estados de EE. UU.

1Fort: contras:

Se centra exclusivamente en seguros generales comerciales, por lo que no es la opción más adecuada para agencias que también gestionan un gran volumen de seguros personales o de vida y salud.

La integración con los sistemas de gestión de agencias (AMS) más antiguos y heredados aún está en fase de maduración en comparación con las plataformas ya consolidadas.

Precios de 1Fort:

Free

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de 1Fort:

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre 1Fort?

Esto es lo que opina un crítico de Capterra:

«La facilidad y rapidez para ponerlo en marcha, así como la interfaz de usuario limpia y sencilla. Es muy intuitivo saber dónde hay una amenaza o un problema que requiere atención.»

«La facilidad y rapidez para ponerlo en marcha, así como la interfaz de usuario limpia y sencilla. Es muy intuitivo saber dónde hay una amenaza o un problema que requiere atención.»

4. Sonant AI (La mejor para la recepción de llamadas y la gestión de llamadas con tecnología de IA)

a través de Sonant IA

Sonant IA aborda la pérdida inmediata de ingresos causada por llamadas perdidas y recepciones desbordadas. En lugar de un IVR genérico que obliga a los clientes a seguir un menú del tipo «pulse 1 para ventas», esta IA de voz entiende el contexto específico de los seguros. Por ejemplo, la diferencia entre una consulta sobre la franquicia y una primera notificación de siniestro (FNOL).

Gestiona el tráfico entrante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, califica a los clientes potenciales y se encarga de tareas de atención al cliente rutinarias, como solicitudes de certificados o consultas sobre facturación. Todo esto ocurre sin que un agente del centro de llamadas tenga que descolgar el teléfono. Esto garantiza que cada persona que llama reciba una respuesta inmediata, mientras que tus agentes autorizados se centran en cerrar cuentas complejas.

Las mejores funciones de Sonant IA:

Ofrece atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para consultas rutinarias como el estado de las pólizas, el pago de primas y preguntas básicas sobre la cobertura, sin intervención humana.

Sincroniza los datos de las llamadas con tu AMS/CRM, incluyendo transcripciones completas y resúmenes generados por IA que actualizan automáticamente los archivos de los clientes tras cada interacción.

Califica y deriva los clientes potenciales en tiempo real identificando a los que muestran mayor interés y realizando transferencias directas al agente autorizado adecuado

Programa citas de forma autónoma mediante la integración con los calendarios de la agencia para reservar seguimientos, renovaciones o revisiones de reclamaciones en función de la disponibilidad de los agentes

Ventajas de Sonant IA:

El preentrenamiento específico para el sector de los seguros permite una implementación más rápida que las plataformas genéricas de IA de voz

Las integraciones nativas con plataformas AMS de seguros ampliamente utilizadas reducen las dificultades de implementación

Certificado SOC 2 Tipo II y conforme al RGPD

Contras de Sonant IA:

El agente de IA puede desviarse ocasionalmente de los guiones personalizados

Los traspasos de llamadas de la IA a un humano no siempre son fluidos

Precios de Sonant IA:

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sonant IA:

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sonant IA?

Opinión de un usuario de G2:

«El sistema es muy intuitivo y funciona de manera eficaz y eficiente para dirigir las llamadas a donde deben ir. Esto permite a nuestro equipo dedicarse a tareas de mayor valor añadido. El equipo de soporte nos ayuda a adaptar constantemente nuestro agente para que funcione de forma personalizada y se ajuste a las necesidades de nuestra agencia. »

«El sistema es muy intuitivo y funciona de manera eficaz y eficiente para dirigir las llamadas a donde deben ir. Esto permite a nuestro equipo dedicarse a tareas de mayor valor añadido. El equipo de soporte nos ayuda a adaptar constantemente nuestro agente para que funcione de forma personalizada y se ajuste a las necesidades de nuestra agencia. »

5. Gaya IA (La mejor para eliminar las entradas manuales en los portales de las aseguradoras)

a través de Gaya IA

Las tareas repetitivas, como volver a introducir la misma información de los clientes en diferentes portales de aseguradoras, son un trabajo agotador. Agotan a tu personal y dan lugar a errores tipográficos que pueden arruinar la precisión de un presupuesto. Gaya IA está diseñada para el agente que dedica el 50 % de su jornada a actuar como puente humano entre un AMS y una docena de portales de aseguradoras.

Funciona como un portapapeles impulsado por IA que elimina la necesidad de volver a escribir manualmente los mismos más de 200 campos en cada presupuesto. A diferencia de las herramientas genéricas de autocompletado, Gaya utiliza visión artificial y modelos de lenguaje grande (LLM) específicos para seguros para comprender el significado semántico detrás de los campos. Reconoce que la «Fecha de entrada en vigor» en un portal es lo mismo que el «Inicio de la póliza» en otro.

Las mejores funciones de Gaya IA:

Extrae datos de fuentes no estructuradas, como páginas de pólizas de aseguradoras, capturas de pantalla e incluso fotos de permisos de conducir, utilizando OCR avanzado y visión artificial.

Correlaciona campos de forma dinámica utilizando un diccionario específico para seguros que entiende la terminología técnica, garantizando que los datos se introduzcan en la casilla de selección o el botón de opción correctos, independientemente de la interfaz de usuario del portal.

Exporta registros a CSV para extraer rápidamente listas de conductores o vehículos de los documentos de las aseguradoras sin tener que limpiar manualmente las hojas de cálculo.

Sincronízate con API públicas y webhooks para enviar los datos extraídos de los documentos directamente a tu CRM interno o a los sistemas propios de tu agencia.

Ventajas de Gaya IA:

Minimiza los errores tipográficos, como la transposición de números de chasis o fechas de nacimiento, que provocan presupuestos inexactos y retrasos en la suscripción.

La sencilla implementación de la extensión de Chrome permite que tu equipo pueda empezar a usarla de inmediato sin necesidad de una compleja migración del backend.

Se adapta automáticamente a los cambios en el diseño del portal de la aseguradora, evitando los frecuentes fallos habituales en las herramientas tradicionales de RPA (automatización robótica de procesos).

Contras de Gaya IA:

Las tasas de error pueden acumularse en los flujos de trabajo de varias páginas

Solo navegadores Chromium de escritorio, sin compatibilidad con dispositivos móviles

Precios de Gaya IA:

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Gaya IA:

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📮 ClickUp Insight: El 43 % de las personas afirma que las tareas repetitivas aportan una estructura útil a su jornada laboral, pero el 48 % las considera agotadoras y una distracción que les aleja del trabajo significativo. Aunque la rutina puede ofrecer una sensación de productividad, a menudo limita la creatividad y te impide lograr progresos significativos. ClickUp te ayuda a romper este ciclo automatizando las tareas rutinarias mediante agentes de IA inteligentes, para que puedas centrarte en el trabajo profundo. Automatiza recordatorios, actualizaciones y asignaciones de tareas, y deja que funciones como el bloqueo de tiempo automatizado y las prioridades de tareas protejan tus horas de mayor productividad. 💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias a las automatizaciones de ClickUp, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

6. Informer de Entrinsik (la mejor opción para la inteligencia empresarial de autoservicio)

a través de Informer de Entrinsik

Depender de un analista de datos para cada informe operativo ralentiza la toma de decisiones. Puede romper esa dependencia con Informer de Entrinsik. Porque ofrece a los directivos sin conocimientos técnicos una interfaz de «apuntar y hacer clic» para acceder a sus propios números.

Funciona como una capa de análisis de autoservicio que se integra en tus sistemas existentes, como AMS360 o Sagitta. En definitiva, esto te permite combinar datos de múltiples fuentes en un único informe en tiempo real. De este modo, la agencia pasa de un modelo reactivo en la elaboración de informes a fin de mes a uno proactivo.

De este modo, cada agente puede ver sus propias tasas de retención, el reparto de comisiones y el estado de su cartera de clientes en tiempo real, sin tener que esperar a que un analista de datos genere un informe personalizado.

Las mejores funciones de Informer by Entrinsik:

Crea informes ad hoc con una interfaz de tipo «apuntar y hacer clic» que permite a los usuarios sin conocimientos técnicos realizar consultas en tiempo real sobre bases de datos y hojas de cálculo sin escribir una sola línea de SQL.

Crea paneles interactivos y gráficos espectaculares con herramientas asistidas por IA que transforman automáticamente los datos sin procesar en gráficos de tendencias, mapas de calor y tableros comparativos.

Controle la visibilidad de los datos con seguridad a nivel de fila, garantizando que los agentes solo vean su cartera específica, mientras que la dirección mantiene una vista global de todas las cuentas.

Automatiza la distribución de informes programando envíos masivos de correos electrónicos diarios o semanales que envían resúmenes de rendimiento personalizados a todos los miembros del equipo

Ventajas de Informer by Entrinsik:

Su excepcional conexión nativa con Ellucian Colleague la convierte en una opción destacada para la educación superior

Alta satisfacción de los usuarios en las principales plataformas de reseñas

Las opciones de implementación flexibles se adaptan a los estrictos requisitos de residencia de datos

Contras de Informer by Entrinsik:

Se queda atrás respecto a la competencia en cuanto a profundidad de visualización y opciones de personalización del panel de control

Las funciones avanzadas dependen en gran medida de scripts de JavaScript

Precios de Informer by Entrinsik:

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Informer by Entrinsik:

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,8/5 (más de 40 opiniones)

7. Neural Earth (la mejor opción para la inteligencia de riesgos climáticos basada en IA)

vía Neural Earth

Los modelos de catástrofes tradicionales son, en esencia, instantáneas históricas: te dicen lo que ocurrió en el pasado. Pero les cuesta predecir cómo afectará mañana un clima cambiante a un tejado concreto. Neural Earth sustituye los mapas estáticos por una capa de decisión en tiempo real que fusiona imágenes de satélite, sensores ambientales e IA propia para cuantificar el riesgo en tiempo real.

En lugar de que un suscriptor pase días cotejando manualmente las zonas inundables y los perímetros de incendios forestales, la plataforma ofrece puntuaciones de riesgo a nivel de propiedad para múltiples riesgos en cuestión de segundos. Está diseñada para convertir datos ambientales abstractos en una señal operativa clara. Esto ayuda a las agencias y reaseguradoras a ajustar su exposición antes de que se produzca el próximo evento.

Las mejores funciones de Neural Earth:

Genere puntuaciones de riesgo multirriesgo para inundaciones, incendios forestales y vientos utilizando modelos de IA que analizan las vulnerabilidades a nivel de propiedad en lugar de promedios generales por código postal.

Agregue la exposición de la cartera para identificar y priorizar los activos de alto riesgo en grandes carteras inmobiliarias para inversores institucionales y aseguradoras.

Automatice los procesos de suscripción enviando señales de riesgo medioambiental en tiempo real directamente a los flujos de trabajo de envío existentes a través de una arquitectura centrada en API.

Coordina datos planetarios unificando conjuntos de datos dispersos procedentes de imágenes satelitales, registros gubernamentales y sensores medioambientales en una única plataforma de inteligencia para la toma de decisiones.

Ventajas de Neural Earth:

Cobertura multirriesgo más amplia que la de los competidores especializados

La interfaz de lenguaje natural reduce la barrera técnica para el análisis geoespacial

Sólida validación del sector gracias a colaboraciones estratégicas con operadores como Orion180 para el análisis avanzado de incendios forestales

Contras de Neural Earth:

Los módulos principales del producto llevan el rótulo «acceso anticipado», lo que indica una posible inestabilidad de la plataforma.

No hay SLA definidos públicamente para el tiempo de actividad o los tiempos de respuesta

Precios de Neural Earth:

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Neural Earth:

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

8. Acolite IA Agents (La mejor opción para implementar agentes de IA personalizados para seguros)

a través de Acolite IA Agents

Acolite AI Agents está diseñado para aquellas agencias que han superado los límites de la RPA tradicional, pero que no cuentan con los recursos de desarrollo necesarios para crear flujos de trabajo LLM personalizados desde cero. Funciona como un compañero de equipo de IA al que puedes recurrir para cubrir vacíos operativos específicos y problemáticos, como la emisión de certificados de seguro (COI) o la correlación de la lista de valores (SOV).

A diferencia de un chatbot genérico, estos agentes están preentrenados para leer documentos de seguros e interactuar con tu AMS tal y como lo haría un gestor de cuentas humano. Solo tienes que reenviar un correo electrónico o un presupuesto de la aseguradora al agente, y este se encarga de la extracción de datos, el rellenado de formularios y las actualizaciones del sistema en segundo plano.

Las mejores funciones de Acolite IA Agents:

Automatice la comparación de presupuestos utilizando agentes para extraer primas, límites y franquicias de los archivos PDF de las aseguradoras y normalizarlos en una propuesta para el cliente con comparación lado a lado.

Gestiona la lista de valores (SOV) con agentes que validan y estandarizan hojas de cálculo de múltiples propiedades, señalando los datos que faltan o las discrepancias para los suscriptores.

Actualice su AMS automáticamente haciendo que los agentes de IA extraigan los datos de las pólizas de los portales de las aseguradoras durante las renovaciones para garantizar que su sistema de registro se mantenga preciso

Coordina los envíos a las aseguradoras utilizando agentes que rellenan previamente los formularios ACORD y validan las solicitudes antes de enviarlas al mercado

Ventajas de Acolite IA Agents:

Diseñadas específicamente para flujos de trabajo de seguros, listas para usar

Configurable sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados

Se centra en mejorar la toma de decisiones humana en lugar de sustituirla por completo

Contras de Acolite IA Agents:

La escasa documentación pública y las reseñas de usuarios externos dificultan la comparación del rendimiento con respecto a los operadores tradicionales más antiguos.

La estabilidad a largo plazo y la calidad del soporte técnico están menos probadas que en las alternativas ya consolidadas

Precios de Acolite IA:

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Acolite IA Agents:

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

9. LinqCo-Pilot (La mejor para el networking digital y el seguimiento de clientes potenciales)

a través de LinqCo-Pilot

Olvidarse de hacer un seguimiento de un cliente potencial significa desperdiciar ingresos potenciales y malgastar el dinero gastado en asistir a la conferencia. LinqCo-Pilot evita que cometas ese error. Sustituye las tarjetas de visita físicas por dispositivos con tecnología NFC que actúan como desencadenantes de acciones digitales inmediatas.

En pocas palabras, con solo tocar tu insignia o tarjeta Linq, tu información de contacto, enlaces a redes sociales y herramientas de programación se envían directamente al teléfono de un cliente potencial. A continuación, la capa Co-Pilot utiliza IA para gestionar las tareas administrativas, transcribiendo tus notas rápidas de la reunión y sugiriendo el mejor momento para volver a contactar con el cliente basándose en vuestras interacciones recientes. Esto simplifica la gestión de clientes.

Las mejores funciones de LinqCo-Pilot:

Comparte datos de contacto a través de NFC utilizando tarjetas físicas, insignias o hubs que permiten a los clientes potenciales guardar tu información al instante sin necesidad de descargar una aplicación

Automatiza el seguimiento de clientes potenciales con un asistente de IA que te da indicaciones para contactar con nuevos contactos y te ofrece plantillas de mensajes adaptadas al contexto basadas en tus notas de reuniones.

Captura clientes potenciales con formularios asistidos por IA que te permiten escanear tarjetas de visita o insignias en papel y sincronizar automáticamente los datos extraídos con tu CRM

Realice un seguimiento de los análisis de interacción para ver exactamente cuándo y dónde se ha realizado la vista de su perfil digital, incluyendo en qué enlaces o archivos específicos han hecho clic sus nuevos contactos

Ventajas de LinqCo-Pilot:

La fuerte aceptación en el mercado indica una comprovada adecuación del producto al mercado

Análisis más detallados y automatización de seguimientos mediante IA en comparación con la competencia directa

Certificado SOC 2 Tipo II con SSO de nivel corporativo

Contras de LinqCo-Pilot:

Algunos usuarios informan de problemas de compatibilidad con dispositivos NFC

Los equipos grandes no pueden gestionarse por sí mismos y deben pasar por el equipo de ventas

Precios de LinqCo-Pilot:

LinqCo-Pilot Plus: 25 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de LinqCo-Pilot:

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

10. Indemn IA (La mejor para agentes de IA conversacionales omnicanal)

a través de Indemn IA

Gestionar las conversaciones con los clientes a través de voz, chat, SMS y correo electrónico sin una estrategia de comunicación multicanal unificada crea enormes silos de comunicación. Los clientes se frustran cuando tienen que repetir su problema por teléfono después de haberlo explicado ya de forma asíncrona, lo que hace que tu agencia parezca desorganizada.

Indemn AI unifica los chats con clientes externos, garantizando que el contexto de la conversación siga al cliente. En lugar de gestionar cuatro herramientas aisladas diferentes, tu equipo dispone de un asistente de IA unificado. Puede gestionar de forma autónoma el servicio rutinario de pólizas o la captación inicial de clientes potenciales, pero sabe exactamente cuándo pasar la conversación a un agente humano con licencia, proporcionándole un resumen completo de lo que ya se ha discutido.

Las mejores funciones de Indemn IA:

Analiza el comportamiento de los corredores y las tendencias del mercado con la categorización automatizada de cada interacción, convirtiendo los datos de las conversaciones en información útil para el crecimiento de la agencia.

Captura y amplía el conocimiento institucional entrenando la IA con tus materiales de marketing específicos, documentos de cobertura y guiones internos para garantizar que «hable» como tu agencia.

Implementa IA Associates en todos los canales, incluyendo teléfono, correo electrónico, texto y chat web, para ofrecer una experiencia de servicio constante las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Personaliza los flujos de trabajo en AI Studio para crear procesos específicos de seguros, como evaluaciones de riesgos para corredores o clasificación de siniestros para asegurados, sin necesidad de escribir código.

Ventajas de Indemn IA:

Los resultados de los casos prácticos publicados demuestran un impacto operativo real

La especialización en el sector de los seguros permite una implementación más rápida que las plataformas de uso general

La cobertura omnicanal reduce la complejidad de integración que supone gestionar herramientas independientes

Contras de Indemn IA:

Carece de conectores preconfigurados listos para usar para muchos sistemas AMS

Depende de proveedores externos de modelos de lenguaje grande (LLM) que procesan los datos de los clientes

Precios de Indemn IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Indemn IA:

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué alternativa a Outmarket IA es la adecuada para ti?

Cada vez que añades otra solución puntual para resolver un único problema, haces que tu pila tecnológica sea más complicada, costosa y difícil de usar para tu equipo. Esto no solo conduce a una proliferación de herramientas, sino que aumenta el riesgo de elegir el software equivocado, lo que afecta a toda la pila.

A la larga, este proceso atrapará a tu equipo en un ciclo de migraciones interminables.

Puedes romper este ciclo eligiendo una plataforma que se adapte a toda tu empresa. Un entorno de trabajo conectado, como ClickUp, sustituye a las herramientas dispersas que te ralentizan. Tu equipo dedica menos tiempo a gestionar el software y más tiempo a realizar el trabajo que genera ingresos.

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Preguntas frecuentes (FAQ)

Un entorno de trabajo convergente unifica tareas, documentos y comunicaciones en una única plataforma, mientras que una solución puntual es una herramienta especializada diseñada para resolver solo un problema específico. Al centralizar tus operaciones, un entorno de trabajo convergente elimina la necesidad de alternar entre aplicaciones inconexas, lo que reduce el trabajo fragmentado y mejora la coordinación del equipo.

Los agentes de IA mejoran la gestión de los flujos de trabajo al ejecutar de forma autónoma tareas repetitivas basadas en desencadenantes específicos y eventos del entorno de trabajo. A diferencia de la automatización básica, la tecnología de agentes sigue instrucciones complejas para gestionar las tareas administrativas rutinarias, como redactar actualizaciones de pólizas o derivar clientes potenciales, lo que permite a su equipo centrarse en estrategias de alto valor y en las relaciones con los clientes.

La dispersión del contexto se produce cuando los datos del proyecto, las notas de los clientes y las comunicaciones internas se encuentran dispersos en múltiples aplicaciones desconectadas entre sí. Esta fragmentación es perjudicial porque provoca la pérdida de información, el incumplimiento de plazos y una pérdida de tiempo considerable en tareas de búsqueda y recuperación para encontrar los documentos adecuados.