La mayoría de la gente utiliza OneNote como si fuera un cuaderno digital. Anota algo, olvida dónde está y nunca lo vuelve a encontrar. Eso no es una base de conocimientos, es un cementerio de buenas ideas.

Una verdadera base de conocimientos funciona de manera diferente. Conecta lo que aprendes, te muestra lo que necesitas y se vuelve más útil con el tiempo. OneNote tiene todo lo que necesitas para crear una, si sabes cómo configurarla correctamente.

Esta guía ofrece un sistema claro y paso a paso, y explica cómo crear una base de conocimientos en OneNote. También hablaremos de ClickUp como una potente alternativa para aquellos que quieran llevar su gestión del conocimiento aún más lejos.

¿Qué es una base de conocimientos de OneNote?

vía Microsoft

Una base de conocimientos de OneNote es un sistema estructurado y con función de búsqueda integrado en OneNote donde puedes almacenar, organizar y establecer conexiones con todo lo que vale la pena conservar.

Piensa en ello como tu Wikipedia personal, una que gira en torno a tu trabajo, tu forma de pensar y tu vida. A diferencia de los apilamientos aleatorios de notas, una base de conocimientos de OneNote tiene un propósito detrás. Tus notas están enlazadas entre sí, siguen una estructura coherente y están organizadas para que puedas encontrar las cosas fácilmente. Es la diferencia entre una biblioteca y una pila de libros.

Una base de conocimientos de OneNote puede contener cualquier cosa: notas de reuniones, investigaciones, POE, referencias de proyectos, registros de aprendizaje, ideas y mucho más.

📮 ClickUp Insight: El profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas rebuscando entre correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. Un asistente inteligente con IA integrado en tu entorno de trabajo puede cambiar eso. Descubre ClickUp Brain. Ofrece información y respuestas al instante mostrando los documentos, conversaciones y detalles de tareas adecuados en cuestión de segundos, para que puedas dejar de buscar y empezar a trabajar. 💫 Resultados reales: Equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas a la semana gracias a ClickUp —eso supone más de 250 horas al año por persona— al eliminar procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

Antes de profundizar en los detalles de OneNote, vea esta panorámica para comprender los principios fundamentales y las buenas prácticas para crear cualquier base de conocimientos interna que vaya a utilizar su equipo.

Ventajas de utilizar OneNote como base de conocimientos

OneNote ofrece una forma sencilla de iniciarse en la gestión del conocimiento. Estas son las claves:

Sin coste adicional: Si tu equipo ya cuenta con suscripciones a Microsoft 365, puedes empezar a crear tu base de conocimientos de inmediato sin ningún gasto adicional.

Interfaz familiar: La mayoría de los empleados ya ha utilizado OneNote anteriormente, lo que reduce considerablemente la curva de aprendizaje y fomenta su adopción

Acceso multiplataforma: Tu equipo puede ver y realizar la edición de la base de conocimientos en Windows, Mac, navegadores web y dispositivos móviles, y todos los cambios se sincronizan automáticamente.

Tipos de contenido flexibles: No te limitas solo al texto. Puedes insertar imágenes, adjuntar archivos, crear tablas, grabar notas de audio e incluso incluir diagramas escritos a mano en una sola página

Búsqueda integrada: la función de búsqueda de OneNote puede encontrar contenido en todos tus blocs de notas. Incluso utiliza el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para encontrar texto dentro de imágenes y capturas de pantalla.

Colaboración en tiempo real: Varios miembros del equipo pueden Varios miembros del equipo pueden colaborar en tiempo real , realizando la edición de la misma página al mismo tiempo para actualizar documentos juntos.

Acceso sin conexión: Puedes ver y realizar la edición de tu base de conocimientos incluso sin conexión a internet. Tus cambios se sincronizarán automáticamente la próxima vez que te conectes.

🧠 Dato curioso: Uno de los primeros ejemplos de manual de usuario es el Mecanismo de Anticitera, un ordenador analógico de la Antigua Grecia que data del año 100 a. C. De hecho, tenía instrucciones grabadas directamente en sus placas de bronce. Estos manuales explicaban cómo utilizar los engranajes para predecir eclipses y las trayectorias planetarias, lo que lo convierte en la primera interfaz de usuario documentada del mundo.

Cómo crear una base de conocimientos en OneNote

Crear una wiki funcional en OneNote es sencillo y la configuración inicial lleva menos de una hora. Los siguientes pasos sirven tanto para OneNote para Windows y Mac como para la versión web, aunque la interfaz puede presentar ligeras variaciones.

Estas instrucciones serán claras y concisas. 🛠️

Paso n.º 1: Crea un nuevo bloc de notas

En primer lugar, abre OneNote y realiza la selección Nuevo. Dale a tu bloc de notas un nombre claro y descriptivo que todo el mundo pueda entender, como «Base de conocimientos de la empresa» o «Wiki de [departamento]».

vía Microsoft

A continuación, elegirás dónde guardarla. Esta elección es importante para el uso compartido:

OneDrive: Ideal para bases de conocimientos personales o equipos muy pequeños en los que una sola persona gestiona el uso compartido

SharePoint: La opción ideal para bases de conocimientos de un departamento o de toda la empresa. Al guardarlo en un sitio de SharePoint, se garantiza que el bloc de notas sea propiedad del equipo.

🔍 ¿Sabías que...? Antes de que el papel de pasta de madera se abaratara, la documentación de alta calidad estaba terminada en vitela. Se trataba, literalmente, de piel de ternero estirada. Como era tan cara, los escribas solían raspar el texto antiguo para escribir cosas nuevas encima. Estos documentos «reciclados» se denominan palimpsestos.

Paso n.º 2: Configura secciones para las categorías

Ahora, crea secciones que sirvan como categorías principales para tu base de conocimientos. Piensa en ellas como los capítulos principales de tu wiki.

Si tienes muchos temas, puedes agrupar secciones relacionadas en un grupo de secciones. Por ejemplo, un grupo llamado «Departamentos» podría contener secciones de Marketing, Equipo de ventas e Ingeniería.

Empieza con entre cinco y ocho secciones principales para no abrumar a los usuarios. Siempre puedes añadir más más adelante. Utiliza títulos claros y orientados a la acción. Por ejemplo, «Proceso de incorporación» es mucho mejor que un título genérico como «Nuevas contrataciones».

Aquí tienes una estructura sencilla para empezar:

Introducción y puesta en marcha

Políticas y procedimientos

Guías de herramientas y software

Contactos y roles del equipo

Plantillas y recursos

Preguntas frecuentes (FAQ)

💡 Consejo profesional: Acostúmbrate a poner la fecha de última actualización en la parte superior de cada página. Este pequeño detalle transmite a los lectores la confianza de que la información está actualizada y es fiable.

Paso n.º 3: Añadir y organizar páginas

Dentro de cada sección, crea páginas para artículos, guías o temas individuales.

Para crear una estructura lógica, puedes convertir páginas en subpáginas. Solo tienes que hacer clic con el botón derecho en una página del panel de navegación y seleccionar Convertir en subpágina. Esto sangra la página y la conecta visualmente con la página principal situada encima.

vía Microsoft

Una convención de nomenclatura coherente es clave para que su base de conocimientos sea fácil de navegar. También es recomendable crear una página de Índice al principio de cada sección. Esta puede contener enlaces a los artículos más importantes de esa categoría, actuando como una guía de inicio rápido para ese tema.

vía Microsoft

Paso n.º 4: Crea y da formato a tu contenido

vía Microsoft

Al redactar tu contenido, prioriza la claridad y la facilidad de lectura. Nadie quiere leer un muro de texto. Utiliza las herramientas de formato integradas de OneNote para que tu información sea fácil de asimilar.

Utiliza títulos: Divide los artículos largos en secciones lógicas con títulos y subtítulos (utiliza atajos como Ctrl+Alt+1 para el Título 1)

Añade elementos visuales: una captura de pantalla o un diagrama bien colocados pueden explicar un proceso complejo mucho más rápido que el texto por sí solo

Escribe párrafos breves: Intenta que cada párrafo tenga entre dos y tres frases para que el contenido sea fácil de leer en cualquier dispositivo.

Etiqueta los elementos importantes: aplica etiquetas integradas como «Pendiente», «Importante» o «Pregunta» para destacar la información clave o las tareas pendientes.

También puedes crear una plantilla de página a partir de una página existente, lo cual resulta útil para tipos de documentos recurrentes, como notas de reuniones o resúmenes de proyectos. De este modo, te aseguras de que todas las entradas tengan un diseño coherente.

🔍 ¿Sabías que...? Durante la misión del Apolo 11, se activó una alarma 1202 porque el ordenador del módulo lunar se estaba sobrecargando de datos. La misión estuvo a punto de abortarse. Sin embargo, un joven ingeniero llamado Jack Garman había documentado todos los códigos de error posibles en una «chuleta» que tenía en su escritorio. Reconoció el código al instante y le dijo al equipo que era seguro continuar, salvando así la misión.

Paso n.º 5: Enlaza páginas y secciones entre sí

Los enlaces internos son lo que convierte un simple bloc de notas en una auténtica wiki de OneNote interconectada. Ayudan a los usuarios a descubrir información relacionada sin tener que buscarla.

Para crear un enlace, haz clic con el botón derecho del ratón en el nombre de cualquier página o sección y realiza una selección Copiar enlace a la página/sección. A continuación, resalta el texto que quieras convertir en un enlace y pégalo. Para agilizar el flujo de trabajo, escribe dos corchetes [[ seguidos del nombre de la página a la que quieras enlazar, y OneNote te sugerirá páginas a las que realizar una conexión.

vía Microsoft

Crea una página de índice principal al principio de tu bloc de notas con enlaces a cada sección principal. Esto te proporciona un punto de partida central para navegar por toda la base de conocimientos.

Paso n.º 6: Comparte y colabora con tu equipo

La forma de usar compartido y colaborar con tu equipo depende de dónde hayas guardado tu base de conocimientos. Si tu bloc de notas está almacenado en SharePoint, puedes gestionar el acceso a través de tu sitio de SharePoint o del canal de Microsoft Teams asociado.

Si está en OneDrive, haz clic en el botón Compartir en OneNote e invita a los miembros del equipo por correo electrónico. Puedes establecer los permisos como Puede editar para los colaboradores o Puede ver para el acceso de solo lectura.

Ubicación de almacenamiento Ideal para Método para el uso compartido OneDrive Uso personal o en equipos pequeños Compartir mediante invitación por correo electrónico SharePoint A nivel de departamento o de toda la empresa Compartir a través del sitio de SharePoint o Teams

Recuerda el mayor límite en cuanto al uso compartido de OneNote: los permisos se ajustan a nivel del bloc de notas. No puedes restringir el acceso a una página o sección específica, así que planifica la estructura de tu bloc de notas en consecuencia.

🧠 Dato curioso: La palabra «archivo» proviene del latín filum , que significa «hilo». Antes de que existieran las carpetas o las nubes digitales, los empleados llevaban un seguimiento de los documentos haciendo literalmente un agujero en la esquina del papel y uniéndolos con un trozo de cordel.

Consejos para organizar tu base de conocimientos de OneNote

Ya has creado tu base de conocimientos en OneNote, pero el trabajo no ha terminado. Sin un mantenimiento continuo, incluso la wiki más organizada puede convertirse en un vertedero digital. Esto hace que los miembros del equipo vuelvan a caer en viejos hábitos, como pedir a sus compañeros información que no pueden encontrar, lo que frustra por completo el propósito de contar con un repositorio central.

Para evitarlo, es necesario establecer desde el principio un marco sólido de gobernanza del proyecto. Estos hábitos mantendrán tu base de conocimientos como un recurso vivo y fiable.

Asigna un propietario: Una base de conocimientos sin un propietario es como un huérfano. Designa a una persona (o a un pequeño comité) para que se encargue de mantener la estructura, archivar el contenido antiguo y garantizar que se cumplan las normas.

Crea una guía de estilo: un sencillo documento de una página que describa las convenciones de nomenclatura, las reglas de formato y cómo utilizar las etiquetas garantizará la coherencia del contenido, independientemente de quién lo cree.

Utiliza una plantilla de página coherente: para contenidos recurrentes, como guías prácticas o notas de reuniones, crea y utiliza una plantilla. Esto garantiza que todos los artículos tengan una estructura predecible, lo que facilita a los usuarios encontrar lo que necesitan.

Archivar en lugar de eliminar: Cuando un documento quede obsoleto, muévelo a una sección de archivo específica en lugar de eliminarlo. De este modo, se conserva la información por si alguna vez se necesita para contextualizar históricamente.

💡 Consejo profesional: Programa una tarea periódica cada tres meses para revisar la base de conocimientos. Es tu oportunidad para actualizar el contenido obsoleto, corregir los enlaces rotos e identificar cualquier laguna de información.

Limitaciones de OneNote como base de conocimientos

Tu base de conocimientos de OneNote fue un gran comienzo, pero ahora tu equipo está creciendo. El bloc de notas se está volviendo lento, los nuevos empleados no encuentran nada y te preocupa que la información confidencial sea demasiado accesible. La herramienta que antes era una solución se está convirtiendo en parte del problema.

Este es un proceso habitual. Aunque OneNote resulta fiable al principio, sus límites se hacen más evidentes a medida que tu equipo y tu base de conocimientos crecen.

Sin permisos granulares: No se puede restringir el acceso a una página o sección específica. Si necesitas compartir políticas de RR. HH. con los responsables, pero no con todo el equipo, tienes que crear un bloc de notas totalmente independiente, lo que conlleva No se puede restringir el acceso a una página o sección específica. Si necesitas compartir políticas de RR. HH. con los responsables, pero no con todo el equipo, tienes que crear un bloc de notas totalmente independiente, lo que conlleva una mayor dispersión del trabajo.

Historial de versiones limitado: OneNote realiza un seguimiento de las versiones de las páginas, pero restaurar contenido o comparar cambios entre dos versiones no es sencillo. Si alguien borra accidentalmente un párrafo importante, recuperarlo puede ser todo un reto.

Sin flujos de trabajo de aprobación: No hay flujos de trabajo de aprobación; el contenido se publica en el momento en que se escribe, lo que puede dar lugar al uso compartido de información inexacta.

Búsqueda inconsistente: Aunque la búsqueda de OneNote es potente, puede volverse lenta y arrojar resultados irrelevantes en blocs de notas muy grandes, lo que obliga a los usuarios a buscar manualmente lo que necesitan.

Retos de escalabilidad: A medida que un bloc de notas crece hasta alcanzar cientos de páginas y archivos incrustados, te enfrentarás a importantes retos de escalabilidad: el rendimiento se reduce y la sencilla navegación basada en pestañas se vuelve poco manejable

Sin análisis: No tienes forma de saber qué artículos están recibiendo vistas, qué términos buscan los usuarios o qué páginas están desactualizadas. Vas a ciegas a la hora de mejorar tu base de conocimientos.

Enlaces planos: OneNote te permite enlazar a otras páginas, pero no te muestra los enlaces entrantes (qué otras páginas enlazan con esta página). Esto dificulta comprender cómo se conecta la información o actualizar o eliminar una página de forma segura sin romper enlaces en otros lugares

🔍 ¿Sabías que...? La Gran Biblioteca de Alejandría fue el primer intento de documentar todo lo que se conocía en el mundo. Se lo tomaban tan en serio que cualquier barco que atracara en el puerto tenía que entregar sus pergaminos. La biblioteca los copiaba, se quedaba con los originales y devolvía las copias a los propietarios.

ClickUp como alternativa a la base de conocimientos de OneNote

Organiza tus documentos en ClickUp Docs

Los equipos suelen adoptar herramientas para tomar notas con el fin de almacenar ideas, investigaciones y documentación interna. Con el tiempo, esas notas se desvinculan del trabajo real al que dan soporte. La gente busca en múltiples aplicaciones, copia enlaces en chats y pierde el contexto durante las tareas cotidianas.

ClickUp resuelve ese problema mediante un entorno de trabajo de IA convergente donde la documentación convive con los proyectos, las tareas y los debates. El conocimiento permanece vinculado a la ejecución, lo que reduce la proliferación de SaaS y elimina los constantes cambios de contexto.

Crea conocimiento estructurado con ClickUp Documentos

Crea conocimiento estructurado con ClickUp Documentos

ClickUp Docs sirve de base para la gestión del conocimiento dentro del entorno de trabajo. Los equipos organizan la documentación junto con el trabajo al que da soporte, de modo que la información sigue siendo relevante y fácil de localizar.

Imagina que un equipo de producto mantiene una base de conocimientos para la incorporación de nuevos ingenieros. Crean un documento titulado «Guía de incorporación para desarrolladores» que incluye instrucciones de configuración, normas de codificación y enlaces a herramientas internas. Ese mismo documento se enlaza directamente a las tareas de incorporación en ClickUp, de modo que cada nuevo empleado ve la documentación mientras completa los pasos necesarios.

Las herramientas de edición de texto enriquecido de Docs facilitan la estructuración y la revisión de la documentación. Los equipos aplican un formato claro a la información mediante:

Títulos que organizan grandes secciones de documentación

Tablas que forman una lista de datos estructurados, como parámetros de API o acceso a herramientas

Emojis que resaltan comentarios clave o consejos rápidos

Bloques de código que almacenan ejemplos técnicos o scripts

Por ejemplo, un manual para desarrolladores puede incluir una tabla que incluya los entornos de ensayo y producción, mientras que los bloques de código almacenan muestras de solicitudes de API que los ingenieros copian durante la configuración.

Organiza la información de forma lógica utilizando subpáginas

A medida que la documentación crece, la estructura se vuelve fundamental. ClickUp Docs ofrece compatibilidad con subpáginas anidadas que crean jerarquías de conocimiento claras.

Organiza jerarquías de conocimiento utilizando las subpáginas de ClickUp Docs

Por ejemplo, un equipo de marketing crea un documento central denominado «Base de conocimientos de la marca». Las subpáginas dividen el contenido en secciones como directrices de tono de marca, plantillas para redes sociales, marcos de planificación de campañas y listas de control para la revisión de contenidos.

Cada subpágina se centra en un tema, lo que facilita la navegación incluso cuando la documentación crece.

La documentación suele requerir aclaraciones o actualizaciones. ClickUp Docs ofrece compatibilidad con comentarios y menciones que mantienen esas conversaciones vinculadas al contenido.

Comenta los cambios en los documentos de ClickUp mediante los comentarios de ClickUp Docs

Imagina que un gestor de productos revisa un documento de hoja de ruta y se da cuenta de que hay detalles de funciones obsoletos.

Resaltan la sección, etiquetan al jefe de ingeniería y solicitan cronogramas actualizados. El ingeniero responde en el mismo hilo de comentarios y realiza la edición del documento de inmediato. Los equipos resuelven las dudas sin necesidad de abrir herramientas de comunicación externas.

Escucha la opinión de un usuario real de la app:

Yo uso ClickUp para todo. Es fundamental para mi flujo de trabajo diario, mi planificación de proyectos y mi base de conocimientos. Me encanta que todo esté en un solo lugar. He utilizado muchas herramientas a lo largo de los años para ayudarme a llevar un seguimiento del trabajo y ClickUp me resuelve todos los problemas. Me gusta la flexibilidad que ofrece ClickUp: he creado muchísimas listas, desde gestión de tareas, reformas, gestión de proyectos, proyectos de software, inversión inmobiliaria, actas de reuniones e información de seguimiento. Creo que es imprescindible para cualquier empresa, desde empresas unipersonales hasta grandes corporaciones.

Yo uso ClickUp para todo. Es fundamental para mi flujo de trabajo diario, mi planificación de proyectos y mi base de conocimientos. Me encanta que todo esté en un solo lugar. He utilizado muchas herramientas a lo largo de los años para ayudarme a llevar un seguimiento del trabajo y ClickUp me resuelve todos los problemas. Me gusta la flexibilidad que ofrece ClickUp: he creado muchísimas listas, desde gestión de tareas, reformas, gestión de proyectos, proyectos de software, inversión inmobiliaria, actas de reuniones e información de seguimiento. Creo que es imprescindible para cualquier empresa, desde empresas unipersonales hasta grandes corporaciones.

Recupera información al instante con ClickUp Brain

A medida que la documentación crece, la búsqueda se vuelve esencial. ClickUp Brain ayuda a los equipos a encontrar respuestas en documentos, tareas y conversaciones.

Obtén información sobre la documentación con ClickUp Brain

Imagina que un gestor de éxito del cliente necesita conocer la política de escalado actual para cuentas de corporación. En lugar de revisar varios documentos, le hace una pregunta directamente a ClickUp Brain.

📌 Prueba esta indicación: Resumir el proceso de escalado de la corporación y elaborar una lista de los equipos responsables.

ClickUp Brain analiza los documentos existentes y ofrece una explicación concisa junto con enlaces a la documentación pertinente.

Reduce la proliferación de la IA con ClickUp Brain MAX

Muchos equipos utilizan herramientas de IA independientes para redactar, buscar y resumir información. ClickUp Brain MAX centraliza esas funciones dentro del entorno de trabajo.

Por ejemplo, un responsable de investigación dicta las notas de una reunión utilizando la función «Talk to Text». Brain MAX convierte la entrada de voz en documentación estructurada dentro de un documento.

Más adelante, el mismo sistema busca en tareas, documentos y debates de proyectos para mostrar el contexto relevante. Los equipos reducen la fragmentación de herramientas y mantienen una única capa de conocimiento inteligente en todo el entorno de trabajo.

Busca información en tu entorno de trabajo con ClickUp Brain MAX

ClickUp también admite el acceso móvil, lo que permite disponer de la información más allá del entorno de escritorio. La aplicación móvil permite acceder a los documentos sin conexión, de modo que los equipos pueden revisar la documentación durante los viajes, el trabajo de campo o cuando la conexión es limitada.

Una vez que el dispositivo se vuelve a conectar, las actualizaciones se sincronizan automáticamente y se mantiene la coherencia en todo el entorno de trabajo.

Crea una base de conocimientos que se adapte a tus necesidades con ClickUp

OneNote es un punto de partida práctico para una base de conocimientos, especialmente para equipos que ya forman parte del ecosistema de Microsoft. Su intento correcto depende en mayor medida de establecer una estructura clara, un mantenimiento constante y una propiedad bien definida; principios que son fundamentales para cualquier proceso clave, desde la gestión del conocimiento hasta el establecimiento de metas de incorporación.

Pero a medida que tu equipo crece, también lo hacen tus necesidades de gestión del conocimiento.

Aquí es donde ClickUp destaca como una alternativa más escalable. En lugar de mantener la documentación separada de la ejecución, ClickUp conecta el conocimiento directamente con el trabajo. Con Docs, los equipos crean documentación estructurada y anidada que convive con los proyectos y las tareas.

A medida que la documentación crece, ClickUp Brain transforma la forma en que los equipos buscan y recuperan información. Añade comentarios integrados, menciones, historial de versiones, plantillas y documentación enlazada a tareas, y tendrás un sistema inteligente que evoluciona con tu flujo de trabajo.

Regístrate hoy mismo en ClickUp.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. ¿Pueden varios miembros del equipo realizar la edición de una base de conocimientos de OneNote al mismo tiempo?

Sí, OneNote ofrece compatibilidad con la coedición en tiempo real, lo que significa que varias personas pueden realizar la edición de la misma página al mismo tiempo y ver los cambios de los demás en el momento en que se producen.

2. ¿En qué se diferencia una wiki de OneNote del software específico para bases de conocimientos?

OneNote es ideal para necesidades básicas, pero carece de funciones avanzadas como permisos granulares, flujos de trabajo de aprobación y análisis que ofrecen las herramientas específicas de bases de conocimientos para una mejor gestión y escalabilidad.

3. ¿Es OneNote adecuado para una base de conocimientos a nivel de toda la empresa?

Puede funcionar para organizaciones más pequeñas, pero las empresas más grandes suelen encontrarse con problemas de permisos, rendimiento y gestión de contenido que hacen que una solución específica sea una opción más práctica.

4. ¿Qué ocurre con mi base de conocimientos de OneNote si alguien abandona el equipo?

Si el bloc de notas se almacena en un sitio compartido de SharePoint, seguirá siendo accesible. Sin embargo, si se almacenó en el OneDrive personal de un empleado que abandona la empresa, un administrador deberá transferir la propiedad antes de que se desactive la cuenta para evitar la pérdida de datos.