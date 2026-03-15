Las 10 mejores herramientas de gestión de proyectos para escritores en 2026

Hoy en día, un solo artículo puede implicar investigación en cinco pestañas, entrevistas por Zoom, borradores compartidos para su revisión, ediciones de SEO, coordinación del diseño, aprobaciones de los clientes y seguimiento del rendimiento.

Y ahí es donde las cosas empiezan a fallar.

Redactas en una herramienta, realizas el seguimiento de las tareas en otra y generas ideas en una tercera. La redacción en sí se convierte en la parte fácil, pero gestionarlo todo se convierte en el verdadero trabajo.

La gestión de proyectos para escritores se basa en la claridad. Algunas herramientas están pensadas para planificadores visuales, otras son mejores para manuscritos extensos, mientras que otras destacan en equipos editoriales colaborativos.

En esta guía, hemos recopilado las 10 mejores herramientas de gestión de proyectos para escritores, para que puedas dedicar menos tiempo a organizar tu trabajo y más tiempo a escribirlo. ✍️

Aquí tienes una tabla comparativa de todas las herramientas de gestión de proyectos para escritores que aparecen en este blog. 📊

Herramienta Ideal para Las mejores funciones Precios ClickUp Gestión integral del conocimiento y las tareas con automatización potenciada por IA y flujos de trabajo entre herramientas para escritores independientes, equipos pequeños y corporaciones que coordinan proyectos, tickets y documentos Una única plataforma con tareas, listas, documentos y metas, ClickUp Brain, múltiples modelos de IA, gestión del tiempo y automatizaciones personalizadas Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones Notion Creación de un entorno de trabajo de escritura personalizable con IA integrada para escritores que deseen crear un entorno de trabajo totalmente personalizable desde cero Vistas de base de datos (tabla, tablero, cronograma, calendario), bloques sincronizados, asistente de redacción con IA de Notion, notas de reuniones con IA que incluyen elementos pendientes para ayudarte a mantenerte organizado Gratis; los planes de pago empiezan en 12 $ al mes por usuario Scrivener Gestión de manuscritos extensos, desde el borrador hasta la exportación, para novelistas que estructuran manuscritos complejos de varios capítulos Organización de manuscritos al estilo de una carpeta, tablón de corcho con tarjetas virtuales, esquema con reestructuración mediante arrastrar y soltar, vista de investigación en pantalla dividida Los planes de pago empiezan en 23,99 $ al mes por usuario. Trello Flujos de trabajo de redacción visuales al estilo Kanban para escritores que piensan de forma visual y prefieren los flujos de trabajo de este tipo. Tableros Kanban visuales, automatización Butler (reglas y comandos), Power-Ups para ampliar la funcionalidad, vista de Calendario y planificador Gratis; los planes de pago empiezan en 6 $ al mes por usuario Google Workspace Operaciones de redacción y edición colaborativas en la nube para equipos editoriales distribuidos que necesitan colaborar en tiempo real Colaboración en tiempo real en Documentos de Google (modo de sugerencias e historial de versiones), Gemini IA en Documentos de Google/Gmail/Drive, almacenamiento en la nube de Google Drive El plan de pago cuesta a partir de 5,60 $ al mes por usuario. Asana Flujos de trabajo editoriales estructurados con dependencias entre tareas para editores y gestores de proyectos que supervisan flujos de trabajo de publicación de varios pasos Dependencias de tareas para flujos de trabajo estructurados, campos personalizados para el seguimiento editorial, generador de flujos de trabajo y automatización de reglas, vistas de gestión de la carga de trabajo y los recursos Gratis; los planes de pago empiezan en 30,49 $ al mes por usuario. Airtable Creación de sistemas de contenido basados en datos sin código para equipos de operaciones que gestionan bases de datos editoriales estructuradas Bases de datos relacionales con registros enlazados, automatizaciones basadas en desencadenantes, campos y agentes de IA de Airtable, formularios de registro personalizables con lógica de enrutamiento Gratis; los planes de pago empiezan en 20 $ al mes por usuario Monday.com Gestión del trabajo flexible y visual con IA integrada para responsables que necesitan visibilidad de la carga de trabajo y paneles de control entre proyectos Tableros visuales con flujos de trabajo personalizables, bloques de IA (resumir, traducir, categorizar), Workdocs para la colaboración en tiempo real y vistas de la carga de trabajo y los recursos en una interfaz fácil de usar. Gratis; los planes de pago empiezan en 12 $ al mes por usuario Milanote Lluvia de ideas visual y planificación creativa de proyectos para narradores que correlacionan espacialmente los caracteres y las tramas Tableros visuales ilimitados, recortador web para capturar inspiración al instante, plantillas de caracteres y esquemas de la historia, incrustación de archivos multimedia (imágenes, vídeos, enlaces) Gratis; los planes de pago empiezan en 12,50 $ al mes por usuario. Evernote Crear un «segundo cerebro» con función de búsqueda para escritores, destinado a profesionales que desean capturar ideas rápidamente en todos sus dispositivos Cuadernos con pilas anidadas y etiquetas, recortador web para capturar información de investigación, tareas integradas dentro de las notas, escaneo de documentos con OCR Los planes de pago empiezan en 14,99 $ al mes por usuario.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y sin sesgos hacia ningún proveedor, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Qué debe buscar en una herramienta de gestión de proyectos para escritores?

Los escritores llevan sus ideas a través de varias fases: investigación, esquema, borrador, revisión y publicación. Eso significa que la herramienta adecuada debe tener compatibilidad con las realidades del trabajo editorial. Estas son las capacidades fundamentales que debes evaluar a la hora de elegir una herramienta de gestión de proyectos creativos. 👇

Hace que los plazos sean visibles y manejables: muestra las fechas límite, los cronogramas de publicación y los hitos clave a través de vistas muestra las fechas límite, los cronogramas de publicación y los hitos clave a través de vistas de calendario editorial , cronograma o vista Gantt.

Las estructuras funcionan por fases de redacción: Dividen los proyectos en fases claras, como la elaboración del esquema, la redacción del borrador, la edición, la aprobación y la publicación, con un seguimiento del estado que muestra el progreso.

Centraliza la colaboración y los comentarios editoriales: permite comentarios en línea, hilos de discusión y el uso compartido de borradores para que las revisiones se realicen en contexto

Conecta la investigación directamente con los proyectos: almacena notas, enlaces a fuentes, resúmenes y archivos de referencia junto al trabajo correspondiente para evitar tener que buscar en carpetas y aplicaciones separadas

Mantiene un historial de versiones claro: realiza el seguimiento de las revisiones y conserva los borradores anteriores, de modo que los cambios quedan documentados, son recuperables y fáciles de comparar.

Ofrece vistas flexibles del flujo de trabajo: cambia entre listas, tableros y calendarios dependiendo de si estás planificando contenido, gestionando ediciones o revisando plazos.

Compatibilidad para trabajar desde cualquier lugar: se sincroniza en tiempo real entre el escritorio y el móvil para que los escritores puedan capturar ideas, actualizar tareas o responder a comentarios sobre la marcha

📮 ClickUp Insight: ¿Sabías que el 45 % de las personas revisan sus teléfonos cada pocos minutos, a menudo en busca de respuestas rápidas o para desconectar un rato? Pero esas constantes consultas al teléfono, como echar un vistazo al correo electrónico mientras escribes un informe, en realidad fragmentan tu atención y socavan el trabajo profundo. 🖤 Ahí es donde entra en juego ClickUp Brain MAX. Como tu compañero de escritorio impulsado por IA, Brain MAX te permite chatear, planificar, crear tareas y buscar aplicaciones de terceros sin salir de tu entorno de trabajo ni tener que coger el teléfono. ¿Necesitas un poco de inspiración creativa? Usa tu voz para escribir un haiku, generar contenido con múltiples modelos de IA o gestionar tareas administrativas, dando a tus ojos (y a tu concentración) un descanso muy necesario.

La mejor gestión de proyectos para escritores

Tanto si eres un profesional autónomo que gestiona varios clientes como si formas parte de un equipo editorial dinámico, estas herramientas están diseñadas para aportar claridad, visibilidad y dinamismo a tu flujo de trabajo de redacción. 💁

1. ClickUp (Ideal para escritores que buscan un entorno de trabajo convergente con IA)

ClickUp para equipos de gestión de proyectos es el primer espacio de trabajo convergente con IA del mundo, un entorno digital que reúne tareas, documentos, chat, metas, paneles y IA.

Elimina la dispersión del trabajo, lo que significa que ya no tendrás que redactar en una aplicación, realizar el seguimiento de los plazos en otra, gestionar los comentarios por correo electrónico ni hacer lluvias de ideas en una tercera herramienta. Todo se encuentra en un único ecosistema, y la IA lo entiende todo.

Así es como funciona en la práctica:

Organiza tu contenido con ClickUp Documentos

Piensa en ClickUp Docs como tu centro de escritura para esquemas, borradores, investigación, guías de estilo, materiales de referencia, calendarios editoriales e incluso comentarios del equipo. Los documentos están conectados directamente a tus flujos de trabajo, por lo que puedes vincular un resumen a una tarea de ClickUp, incrustar una guía de estilo dentro de un flujo de trabajo o generar automáticamente índices.

Estructura el contenido con títulos, crea tablas, incrusta archivos multimedia, inserta bloques de código y organiza borradores extensos de forma clara con ClickUp Docs

Por ejemplo, puedes crear un documento titulado «Borradores del boletín semanal», en el que puedes incluir enlaces de investigación, notas editoriales y @menciones para tus compañeros de equipo. También puedes vincular tareas directamente dentro del documento, convertir texto en acciones pendientes y establecer plazos.

Acelera la redacción con ClickUp Brain

Como parte del flujo de trabajo de gestión del conocimiento de ClickUp, ClickUp Brain es la IA contextual integrada en tu entorno de trabajo, que incluye documentos, tareas, comentarios y chats, lo que significa que funciona con el contexto completo de tus proyectos.

Para los escritores, actúa tanto como socio creativo como asistente de productividad.

Puedes redactar borradores directamente en cualquier campo de texto. Para entradas de blog, esquemas, textos de páginas de destino, hilos en redes sociales y guiones de vídeo, solo tienes que escribir una indicación y Brain generará un borrador. Resalta el texto existente y elige entre:

Mejora tu escritura

Corrige la ortografía y la gramática

Alarga o acorta el texto

Simplifica el contenido complejo

Sigue escribiendo desde donde lo dejaste

Genera elementos a partir de un borrador

Traducir a varios idiomas

Pide a ClickUp Brain resúmenes, sugerencias creativas y elementos pendientes, directamente desde ClickUp Documentos

Si generas tareas a partir de un documento con el resumen del contenido, ese resumen se convierte en una tarea estructurada de ClickUp. También puedes utilizar indicaciones personalizadas o comandos de barra inclinada /write para realizar la edición, reescritura o creación de contenido rápidamente con un tono específico (profesional, coloquial, humorístico) y ajustar los niveles de creatividad dependiendo de si estás escribiendo un informe o una entrada de blog.

📌 Ejemplo de indicación: Mejora este párrafo para que resulte más atractivo para nuestro público y sugiere tres opciones de titulares llamativos.

Una guía rápida para usuarios noveles:

Amplía la investigación y la productividad con ClickUp Brain MAX

Para llevar la escritura con IA más allá del borrador y convertirla en un completo motor de investigación, utiliza ClickUp Brain MAX, tu avanzado compañero de escritorio con IA. Amplía ClickUp Brain más allá de la asistencia en la escritura y lo convierte en un motor de investigación y productividad más completo.

Brain MAX ofrece:

Búsqueda avanzada en tu entorno de trabajo y en las aplicaciones conectadas, además de en la web

Acceso a modelos de IA premium para una lluvia de ideas y una edición más matizadas

Respuestas contextuales sobre tus proyectos y documentos

Para los escritores, esta es una herramienta muy útil durante las fases de investigación. En lugar de rebuscar en carpetas o pestañas del navegador, puedes pedirle a Brain MAX que te muestre notas relevantes, resuma los comentarios de clientes anteriores o encuentre borradores relacionados al instante.

Dicta tus ideas, genera borradores más rápido y transcribe automáticamente cada palabra con ClickUp Talk to Text

Y si piensas más rápido de lo que escribes, puedes dictar tus ideas directamente en documentos o tareas con ClickUp Talk to Text. La herramienta transcribe automáticamente tu voz en texto estructurado que puedes editar inmediatamente con ClickUp Brain.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Con tantas funciones y opciones de personalización, los nuevos usuarios pueden sentirse abrumados al principio

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña lo dice todo:

Lo que más me gusta de ClickUp es que sustituye a múltiples herramientas en un solo lugar. Se acabó el tener que cambiar entre varias aplicaciones. Ofrece un número de funciones sin igual en comparación con otros programas. Además, es muy personalizable para adaptarse a cualquier flujo de trabajo gracias a funciones como las vistas múltiples, que me permiten configurar los proyectos exactamente como necesito; los paneles, que me ofrecen una visión clara de los informes y las estadísticas; y las automatizaciones, que me ahorran horas al encargarse de las tareas repetitivas.

Lo que más me gusta de ClickUp es que sustituye a múltiples herramientas en un solo lugar. Se acabó el tener que cambiar entre varias aplicaciones. Ofrece un número de funciones sin igual en comparación con otros programas. Además, es altamente personalizable para adaptarse a cualquier flujo de trabajo gracias a funciones como las vistas múltiples, que me permiten configurar los proyectos exactamente como necesito; los paneles, que me ofrecen una visión clara de los informes y las estadísticas; y las automatizaciones, que me ahorran horas al encargarse de las tareas repetitivas.

🚀 Ventaja de ClickUp: Automatiza tu flujo de trabajo de redacción con los Superagentes de ClickUp. A diferencia de las herramientas habituales que solo responden, estos compañeros de equipo con IA planifican, desglosan el trabajo, lo llevan a cabo y te mantienen informado a medida que avanzan los proyectos. Combinan contexto, razonamiento en varios pasos y memoria para hacerse cargo de flujos de trabajo completos, desde la redacción de contenido hasta la asignación de tareas. Realiza la automatización de las tareas repetitivas para que puedas centrarte en escribir con ClickUp Super Agents Úsalas para: Convierte automáticamente notas breves en esquemas de contenido estructurados

Asegúrate de cumplir con los plazos y envía resúmenes de estado antes de las reuniones editoriales

Extrae información de campañas anteriores y elabora resúmenes de rendimiento Por ejemplo, puedes asignar a un Superagente la meta «Preparar el informe semanal de progreso editorial», y este analizará la actividad, detectará los trabajos atrasados, redactará resúmenes, creará tareas de seguimiento y entregará un informe. Crea tu primer agente:

2. Notion (ideal para crear un entorno de trabajo de escritura personalizable con IA integrada)

a través de Notion

Notion reúne tus proyectos de redacción, investigaciones, calendarios editoriales y documentación en un entorno de trabajo flexible. Te permite crear todo dentro de páginas que pueden contener texto, bases de datos, tableros kanban, tablas, cronogramas y elementos incrustados.

Además, Notion IA y Notion Agent pueden buscar en tus páginas, archivos PDF y herramientas de documentación conectadas para mostrar el contexto al instante. Esto significa que los escritores pueden convertir transcripciones de reuniones desordenadas en esquemas estructurados, generar primeros borradores basados en las directrices de marca almacenadas o transformar notas de investigación en resúmenes listos para publicar.

También puedes confiar en AI Meeting Notes para registrar las conversaciones y extraer automáticamente los elementos a realizar, lo cual resulta especialmente útil a la hora de coordinar a colaboradores, editores y partes interesadas en distintos proyectos.

Las mejores funciones de Notion

Crea flujos de contenido estructurados utilizando vistas de base de datos (tabla, Tablero, Cronograma, Calendario)

Mantén la coherencia de la información en todas las páginas con bloques sincronizados

Crea borradores, resúmenes y reescrituras con el Asistente de redacción con IA de Notion

Controla el acceso con permisos avanzados y ajustes de verificación

Limitaciones de Notion

La estructura del entorno de trabajo puede parecer desordenada debido a la falta de una jerarquía de carpetas tradicional

Automatización nativa limitada en comparación con las herramientas específicas de gestión de proyectos de marketing

Precios de Notion

Free

Además: 12 $ al mes por usuario

Empresa: 24 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,6/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Esto es lo que señaló un cliente:

Cada página de Notion es como un lienzo en blanco que puedes moldear según tus necesidades. Algunas páginas se convierten en gráficos, otras son listas y otras son documentos de trabajo con uso compartido entre diferentes personas. Esa flexibilidad es una gran ventaja, y además es fácil de aprender y usar de inmediato para casi cualquier persona… La falta de una estructura de carpetas y la organización general son realmente frustrantes. Cuando tengo dos documentos relacionados, quiero poder colocarlos en una carpeta sin cambiar la forma en que esos documentos se presentan o se muestran a otras personas…

Cada página de Notion es como un lienzo en blanco que puedes moldear a tu antojo. Algunas páginas se convierten en gráficos, otras son listas y otras son documentos de trabajo con uso compartido entre diferentes personas. Esa flexibilidad es una gran ventaja, y además es fácil de aprender y usar de inmediato para casi cualquier persona… La falta de una estructura de carpetas y la organización general son realmente frustrantes. Cuando tengo dos documentos relacionados, quiero poder colocarlos en una carpeta sin cambiar la forma en que esos documentos se presentan o se muestran a otras personas…

Si eres redactor técnico, ¡esto es para ti!

3. Scrivener (Ideal para gestionar manuscritos largos, desde el borrador hasta la exportación)

a través de Scrivener

Scrivener está diseñado específicamente para proyectos de escritura largos que no encajan perfectamente en un solo documento. En lugar de obligarte a desplazarte por cientos de páginas, te permite dividir tu manuscrito en secciones pequeñas y movibles dentro de una «barra lateral tipo carpeta». Puedes redactar escenas sin seguir el orden, guardar ideas sin terminar en carpetas separadas y reorganizar capítulos enteros con la función de arrastrar y soltar.

Para novelistas, autores de no ficción y escritores académicos, esta herramienta de redacción de contenidos hace que las ediciones estructurales sean mucho menos tediosas que en un procesador de textos tradicional.

Puedes dividir el editor para ver material de referencia junto a tu texto, lo cual resulta especialmente útil para periodistas, biógrafos e investigadores que comprueban datos mientras redactan. Cuando llega el momento del uso compartido, Scrivener recopila tus secciones dispersas en un manuscrito limpio, con formato para Word, PDF o incluso Final Draft.

Las mejores funciones de Scrivener

Organiza capítulos y escenas de forma visual utilizando el tablón de corcho con tarjetas virtuales de índice.

Reorganiza manuscritos completos con el Outliner y las carpetas de arrastrar y soltar

Establece metas de manuscritos y sesiones con Word & Character Targets

Realiza un seguimiento de las fases de los borradores mediante metadatos personalizados, rótulos y marcadores de estado

Limitaciones de Scrivener

Herramientas de colaboración poco eficaces para la redacción en equipo

Es necesario leer las guías o tutoriales para comprender plenamente las funciones.

Precios de Scrivener

iOS y iPadOS: 23,99 $

macOS: 59,99 $

Windows: 59,99 $

Valoraciones y reseñas de Scrivener

G2: 4,5/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 200 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Scrivener?

Un crítico de G2 lo expresó así:

Normalmente me encargo de múltiples tareas de redacción y organización, y lo que más valoro de Scrivener es que mantiene mis textos estructurados en una sola herramienta, desde el esquema inicial hasta el contenido final. Y gracias a su flexibilidad, puedo utilizar la versión de escritorio para tareas más intensivas y la aplicación móvil para realizar ajustes rápidos o tomar notas cuando estoy fuera de casa. Aunque ofrece herramientas básicas para detectar errores, la integración de un sistema de corrección en tiempo real más avanzado supondría un gran paso para quienes buscan perfeccionar los textos dentro de la misma aplicación.

Normalmente me encargo de múltiples tareas de redacción y organización, y lo que más valoro de Scrivener es que mantiene mis textos estructurados en una sola herramienta, desde el esquema inicial hasta el contenido final. Y gracias a su flexibilidad, puedo utilizar la versión de escritorio para tareas más intensivas y la aplicación móvil para realizar ajustes rápidos o tomar notas cuando estoy fuera de casa.

Aunque ofrece herramientas básicas para detectar errores, la integración de un sistema de corrección en tiempo real más avanzado supondría un gran paso para quienes buscan perfeccionar sus textos dentro de la misma aplicación.

🧠 Dato curioso: La escritura cuneiforme está reconocida como uno de los primeros sistemas de escritura, si no el primero, desarrollado en la antigua Mesopotamia (concretamente en Sumeria, en el actual Irak) alrededor del 3400-3100 a. C. Fue creada por administradores y funcionarios del templo para satisfacer necesidades prácticas y económicas, como el seguimiento del comercio, la gestión de los cereales y la contabilidad del ganado.

4. Trello (ideal para flujos de trabajo de redacción visuales al estilo kanban)

vía Trello

Trello es una herramienta Kanban basada en web que se utiliza para la gestión de proyectos por parte de principiantes. Ha sido desarrollada por Atlassian y utiliza tableros, listas y tarjetas para organizar el trabajo de forma visual. Puedes crear un tablero para un proyecto, dividirlo en listas (como Ideas, Borrador, Edición, Publicado) y mover las tarjetas de una fase a otra a medida que hay progreso en el proyecto. Esto permite ver de un vistazo y con facilidad qué es lo que hay exactamente en proceso.

Cada tarjeta puede contener listas de control, adjuntos, enlaces, comentarios y fechas límite, lo que la hace muy práctica para gestionar trabajos que requieren mucha investigación. Los escritores pueden guardar enlaces a fuentes directamente en la tarjeta correspondiente, anotar notas clave en la descripción y realizar el seguimiento de las rondas de revisión.

Trello también ofrece compatibilidad para convertir correos electrónicos y mensajes de Slack en tareas, lo cual resulta útil cuando los detalles de los encargos llegan a través de conversaciones dispersas.

Las mejores funciones de Trello

Automatiza las acciones repetitivas con Butler Automatización (reglas, botones, comandos)

Amplía la funcionalidad con Power-Ups para calendarios, campos personalizados y mucho más.

Planifica los plazos junto con las tareas con Trello Planner (vista de Calendario y programación)

Duplica tareas en varios tableros con Card Mirroring

Limitaciones de Trello

Se vuelve desordenado y más difícil de gestionar a medida que crecen los tableros

No es ideal para proyectos complejos o con múltiples niveles

Precios de Trello

Free

Estándar: 6 $ al mes por usuario

Premium: 12,50 $ al mes por usuario

Enterprise: 17,50 $ al mes por usuario (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Trello

G2: 4,4/5 (más de 13 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trello?

Este comentario proviene directamente de un usuario:

Me gusta usar Trello para la gestión de proyectos y tareas, ya que me ayuda a manejar varias tareas a la vez y facilita la revisión. Me gustan los entornos de trabajo y las funciones de control de tiempo. Gestionamos varios proyectos a la vez creando diferentes entornos de trabajo para cada cliente y, para las distintas tareas, creamos diferentes tableros para gestionarlo todo fácilmente… A veces resulta difícil gestionar proyectos complejos y a largo plazo. En los proyectos complejos, se complica gestionar los cronogramas, los hitos y las tareas. Para múltiples tareas, tenemos que crear varios tableros, y eso lleva mucho tiempo.

Me gusta usar Trello para la gestión de proyectos y tareas, ya que me ayuda a manejar varias tareas a la vez y facilita la revisión. Me gustan los entornos de trabajo y las funciones de control de tiempo. Gestionamos varios proyectos a la vez creando diferentes entornos de trabajo para cada cliente y, para las distintas tareas, creamos diferentes tableros para gestionarlo todo fácilmente… A veces resulta difícil gestionar proyectos complejos y a largo plazo. En los proyectos complejos, se complica gestionar los cronogramas, los hitos y las tareas. Para múltiples tareas, tenemos que crear varios tableros, y eso lleva mucho tiempo.

🔍 ¿Sabías que...? Lo que hoy conocemos como The Chicago Manual of Style se publicó por primera vez en 1906 como un sencillo manual de normas tipográficas y, a lo largo de décadas, se convirtió en una de las referencias más influyentes para editores y autores en Estados Unidos.

5. Google Workspace (Ideal para la redacción colaborativa y las operaciones editoriales en la nube)

a través del entorno de trabajo de Google

Google Workspace es una suite de productividad y colaboración basada en la nube desarrollada por Google que combina comunicación, creación de documentos, almacenamiento y gestión de tareas. Incluye Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet, Chat y Tasks, todos ellos diseñados para funcionar conjuntamente en tiempo real.

Docs actúa como el entorno de escritura principal, y ofrece compatibilidad con la colaboración en tiempo real, los comentarios, el modo de sugerencias y la creación de documentos estructurados.

Gemini IA está integrado directamente en Gmail, Docs y Drive para resumir largos hilos de correos electrónicos, generar borradores estructurados, extraer información de archivos de investigación e incluso tomar notas de reuniones en Meet. Como todo es nativo de la nube, los colaboradores pueden realizar la edición simultáneamente desde cualquier lugar, lo que lo hace muy práctico para equipos editoriales distribuidos.

Las mejores funciones de Google Workspace

Redacta y perfecciona el contenido de forma colaborativa con Documentos de Google ( Modo de sugerencias y Historial de versiones )

Almacena y organiza tu material de investigación de forma segura con Google Drive (hasta 5 TB por usuario en determinados planes).

Registra automáticamente las conversaciones de las reuniones con la función « Toma notas por mí» en Google Meet

Extrae información de los materiales subidos utilizando NotebookLM con respuestas respaldadas por citas.

Limitaciones del entorno de trabajo de Google

No es adecuado para gestionar archivos de registro de gran tamaño o datos técnicos complejos

Gestionar los permisos de Drive a gran escala puede resultar complicado

Precios de Google Workspace

Empresa Starter: 5,60 $ al mes por usuario

Business Standard: 13,44 $ al mes por usuario

Business Plus: 21,12 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Google Workspace

G2: 4,6/5 (más de 47 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 17 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre el entorno de trabajo de Google?

Un usuario lo resumió así:

Lo que más me gusta del entorno de trabajo de Google es cómo facilita la colaboración de forma fluida, manteniendo las campañas de marketing y las iniciativas del equipo de ventas en marcha sin retrasos ni confusiones con las versiones. Todo, desde el correo electrónico y el calendario hasta los documentos y el uso compartido de archivos, se encuentra en un único ecosistema conectado, lo que aumenta la eficiencia y la visibilidad en todo el equipo. Para una pequeña empresa, ofrece funcionalidad de nivel empresarial sin una complejidad innecesaria… La organización debe ser deliberada e intencionada para evitar que las cosas se conviertan en un caos creativo. Dicho esto, no hay muchas opciones de personalización avanzadas que te ayuden a configurarlo a tu gusto.

Lo que más me gusta de Google Workspace es la fluidez con la que facilita la colaboración, manteniendo las campañas de marketing y las iniciativas del equipo de ventas en marcha sin retrasos ni confusiones entre versiones. Todo, desde el correo electrónico y el Calendario hasta los documentos y el uso compartido de archivos, se encuentra en un único ecosistema conectado, lo que aumenta la eficiencia y la visibilidad en todo el equipo. Para una pequeña empresa, ofrece funcionalidad de nivel empresarial sin una complejidad innecesaria… La organización debe ser deliberada e intencionada para evitar que las cosas se conviertan en un caos creativo. Dicho esto, no hay muchas opciones de personalización avanzadas que te ayuden a configurarlo como tú quieras.

🧠 Dato curioso: El autor más antiguo de la que se tiene constancia es Enheduanna, una poeta y sacerdotisa mesopotámica que vivió entre los años 2285 y 2250 a. C. y compuso himnos y poemas que han perdurado a lo largo de la historia.

6. Asana (Ideal para flujos de trabajo editoriales estructurados con dependencias entre tareas)

vía Asana

Otra plataforma de gestión del trabajo basada en la nube de esta lista es Asana. Te ofrece múltiples formas de visualizar el trabajo en forma de listas, tableros Kanban, cronogramas (estilo Gantt) o calendarios, para que puedas gestionar los proyectos en el formato que mejor se adapte a tu proceso de escritura.

Puedes dividir un artículo en subtareas (esquema, borrador, edición, revisión SEO, publicación), asignar cada paso a diferentes colaboradores y establecer dependencias para que nada avance antes de que esté listo. Las actualizaciones de estado mantienen informadas a las partes interesadas sin necesidad de reuniones adicionales, y las tareas periódicas facilitan la gestión de boletines semanales, informes mensuales o flujos de trabajo continuos de blogs.

Las mejores funciones de Asana

Estandariza los flujos de trabajo con Campos personalizados , que incluyen 17 tipos de campos en los planes de pago.

Automatiza los pasos repetitivos mediante Workflow Builder y Rules Automation

Controla la capacidad con herramientas de gestión de la carga de trabajo y los recursos

Limitaciones de Asana

Las funciones avanzadas (cronograma, elaboración de informes, carga de trabajo, metas, automatización) están restringidas a los planes de pago.

No se puede asignar la misma tarea a varias personas

Precios de Asana

Personal: Plan Free

Starter : 13,49 $ al mes

Avanzado: 30,49 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4,4/5 (más de 13 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 17 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?

Aquí tienes una opinión sincera de G2:

Te permite configurar tareas repetitivas y automatizar flujos de trabajo complejos en cuestión de segundos, lo que ayuda a ahorrar tiempo. Además, su interfaz es limpia, organizada y visualmente atractiva, por lo que los equipos pueden empezar a utilizarla rápidamente y sin una curva de aprendizaje pronunciada… No se puede asignar la misma tarea a varias personas, lo que complica el uso compartido del trabajo y la coordinación del equipo. Además, la estructura de tareas, subtareas y proyectos puede volverse confusa y desorganizada rápidamente si no se gestiona con cuidado.

Te permite configurar tareas repetitivas y automatizar flujos de trabajo complejos en cuestión de segundos, lo que ayuda a ahorrar tiempo. Además, su interfaz es limpia, organizada y visualmente atractiva, por lo que los equipos pueden empezar a utilizarla rápidamente y sin una curva de aprendizaje pronunciada… No se puede asignar la misma tarea a varias personas, lo que complica el uso compartido del trabajo y la coordinación del equipo. Además, la estructura de tareas, subtareas y proyectos puede volverse confusa y desorganizada rápidamente si no se gestiona con cuidado.

🔍 ¿Sabías que...? Antes de la imprenta, la rubricación —la práctica de escribir los títulos y las secciones importantes con tinta roja— ayudaba a los lectores a orientarse en los manuscritos. Esta tradición se remonta al antiguo Egipto, donde los escribas marcaban las partes clave de los textos en rojo.

7. Airtable (Ideal para crear sistemas de contenido basados en datos sin necesidad de escribir código)

vía Airtable

Airtable es una aplicación de gestión de tareas sin código que combina la flexibilidad de una hoja de cálculo con la estructura de una base de datos relacional. Te permite crear aplicaciones personalizadas que centralizan ideas, briefings, colaboradores, plazos, recursos y datos de rendimiento. De esta forma, puedes crear una base de datos de contenido dinámica en la que cada artículo, campaña y recurso esté estructurado y sea fácil de buscar.

Lo que hace que Airtable sea útil es su capacidad para convertir datos estructurados en flujos de trabajo totalmente operativos. Puedes diseñar formularios de solicitud para nuevos contenidos, enviarlos automáticamente al editor adecuado y realizar el seguimiento del progreso a través de múltiples vistas. Incluso puedes incorporar IA para resumir briefings, generar ideas para campañas o analizar comentarios a gran escala.

Las mejores funciones de Airtable

Estructura los datos editoriales utilizando bases relacionales con registros enlazados

Automatiza los flujos de trabajo editoriales con desencadenantes y automatizaciones condicionales

Genera resúmenes y análisis con Airtable AI (Agentes y campos de IA)

Recopila solicitudes estructuradas a través de formularios personalizables con Routing Logic

Limitaciones de Airtable

Límites estrictos de registros por plan (por ejemplo, 1000 en el plan Free, 50 000 en el plan Team)

La configuración de fórmulas puede resultar confusa para los principiantes

Precios de Airtable

Free

Equipo: 20 $ al mes por usuario (facturación anual)

Empresa: 45 $ al mes por usuario (facturación anual)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Airtable

G2: 4,6/5 (más de 3000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Airtable?

Así es como lo ve un usuario:

Como startup de servicios, utilizamos Airtable al máximo para gestionar el flujo de trabajo de nuestra empresa y realizamos todo el trabajo relacionado con la introducción de datos de inventario en su software. Esta herramienta nos ayuda a asegurarnos de que todas las compras de aprovisionamiento de nuestro negocio se realicen correctamente a tiempo y se mantengan al día con la hoja de cálculo que proporciona. Una de las principales quejas que tengo con el software Airtable es que su interfaz de usuario es bastante compleja y, además, no es compatible con mi teléfono móvil.

Como startup de servicios, utilizamos Airtable al máximo para gestionar el flujo de trabajo de nuestra empresa y realizamos todo el trabajo relacionado con la introducción de datos de inventario en su software. Esta herramienta nos ayuda a asegurarnos de que todas las compras de aprovisionamiento de nuestra empresa se realicen correctamente a tiempo y se mantengan con la hoja de cálculo que proporciona. Una de las principales quejas que tengo con el software Airtable es que su interfaz de usuario es bastante compleja y, además, no es compatible con mi teléfono móvil.

🧠 Dato curioso: Muchos escritores famosos utilizaban máquinas de escribir mecánicas; por ejemplo, Ernest Hemingway escribió novelas enteras en su Olivetti Lettera 22, aprovechando el ritmo deliberado y la disciplina que esta aportaba a su prosa.

8. Monday.com (Ideal para una gestión del trabajo flexible y visual con IA integrada)

Monday.com te ofrece un entorno de trabajo muy visual donde todo —ideas, borradores, plazos, comentarios y aprobaciones— convive en un mismo lugar. En lugar de adaptar el flujo de trabajo de redacción de tu blog a un sistema rígido, creas tableros que se ajustan a la forma en que tu equipo trabaja realmente.

La plataforma es un «sistema operativo de trabajo» basado en la nube que permite a los equipos gestionar proyectos, procesos, recursos y metas con éxito. Actúa como gestor de clientes, canal de propuestas y tablero de producción, al tiempo que ofrece automatización, acciones impulsadas por IA, paneles de control, vistas de carga de trabajo, gráficos de Gantt y documentos integrados (Workdocs).

Las mejores funciones de Monday.com

Genera resúmenes y clasifica el contenido con AI Blocks (Resumir, Traducir, Detección de opiniones, Indicaciones personalizadas)

Centraliza la documentación con Workdocs (colaboración en tiempo real, etiquetas, widgets integrados)

Controla la capacidad mediante las vistas Carga de trabajo y asignación de recursos

Conecta tu conjunto de herramientas mediante más de 200 integraciones y complementos de productos

Limitaciones de Monday.com

Requiere un mínimo de tres miembros de pago, y los controles de seguridad avanzados están restringidos a los usuarios de pago, lo que supone un problema para los escritores autónomos.

Cambiar de plantilla o reorganizar los tableros no resulta intuitivo

Precios de Monday.com

Free

Básico: 12 $ al mes por usuario

Estándar: 14 $ al mes por usuario

Pro: 19 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Monday.com

G2: 4,7/5 (más de 17 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Monday.com?

Un cliente compartió esta opinión:

monday Work Management es una plataforma excelente para organizar proyectos, realizar el seguimiento del trabajo y mantener a los equipos coordinados en un solo lugar. La interfaz resulta limpia, flexible y fácil de personalizar. Con tableros, automatizaciones, paneles y plantillas, es sencillo crear flujos de trabajo que reflejen cómo opera realmente un equipo… Dado que la plataforma es muy flexible, puede llevar tiempo diseñar la estructura «adecuada» para los tableros y los flujos de trabajo, especialmente para equipos nuevos. Además, algunas de las funciones clave más avanzadas —como automatizaciones más complejas, permisos o elaboración de informes— pueden estar limitadas a los planes de nivel superior, lo que puede aumentar los costes para los equipos más grandes.

monday Work Management es una plataforma excelente para organizar proyectos, realizar el seguimiento del trabajo y mantener a los equipos coordinados en un solo lugar. La interfaz resulta limpia, flexible y fácil de personalizar. Con tableros, automatizaciones, paneles y plantillas, es sencillo crear flujos de trabajo que reflejen cómo opera realmente un equipo… Dado que la plataforma es muy flexible, puede llevar tiempo diseñar la estructura «adecuada» para los tableros y los flujos de trabajo, especialmente para equipos nuevos. Además, algunas de las funciones clave más avanzadas —como automatizaciones más complejas, permisos o elaboración de informes— pueden estar limitadas a los planes de nivel superior, lo que puede aumentar los costes para los equipos más grandes.

🧠 Dato curioso: En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, ostenta el récord de ser una de las novelas más largas jamás escritas, lo que demuestra cómo la narración puede extenderse tanto en extensión como en profundidad.

9. Milanote (Ideal para la lluvia de ideas visual y la planificación creativa de proyectos)

a través de Milanote

Milanote está diseñado para personas que piensan de forma visual. En lugar de listas y filas rígidas, dispones de tableros flexibles en los que puedes arrastrar, soltar, agrupar y reorganizar ideas de forma natural.

Con esta herramienta de colaboración visual, puedes combinar notas de texto, imágenes, vídeos, enlaces, listas de tareas y bocetos en pizarras infinitas. Traza estructuras argumentales, crea perfiles de personajes y esboza escenas.

Para los equipos de contenido, ofrece tableros de inspiración, planificación de campañas y briefs creativos. Además, la plataforma permite la colaboración a distancia, los comentarios y la sincronización en la nube, para que los equipos puedan intercambiar ideas y perfeccionarlas juntos sin perder el contexto.

Las mejores funciones de Milanote

Captura la inspiración al instante con Milanote Web Clipper (extensión de Chrome)

Estructura las historias utilizando el perfil de carácter y las plantillas de esquema de la historia

Combina contenidos multimedia a la perfección mediante la inserción de imágenes, vídeos, enlaces y archivos

Colabora con mentores mediante la edición y los comentarios en tiempo real

Limitaciones de Milanote

No dispone de función de Calendario integrada (se requieren soluciones alternativas)

Algunos usuarios informan de que las actualizaciones afectan al formato de los datos existentes

Precios de Milanote

Free

Precio por persona: 12,50 $ al mes por usuario

Mejora tu equipo: 49 $ al mes (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Milanote

G2: 4,5/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 60 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Milanote?

Así es como un usuario describió su experiencia:

Milanote es uno de los sistemas de gestión de proyectos y contenidos más limpios y fáciles de usar que he tenido el placer de utilizar para crear y gestionar calendarios de redes sociales… Le faltan algunas funciones (concretamente, la imposibilidad de realizar el seguimiento del historial de ediciones, lo que hace que varios clientes se queden fuera de los tableros por falta de confianza), y en la app hay algunas restricciones de contenido que hacen que la publicación nativa en TikTok e Instagram resulte ineficaz.

Milanote es uno de los sistemas de gestión de proyectos y contenidos más limpios y fáciles de usar que he tenido el placer de utilizar para crear y gestionar calendarios de redes sociales… Le faltan algunas funciones (concretamente, la imposibilidad de realizar el seguimiento del historial de ediciones, lo que hace que varios clientes se queden fuera de los tableros por falta de confianza), y en la app hay algunas restricciones de contenido que hacen que la publicación nativa en TikTok e Instagram resulte ineficaz.

🔍 ¿Sabías que...? La imprenta de tipos móviles de Johannes Gutenberg, desarrollada entre 1440 y 1450, contribuyó a difundir la alfabetización y las ideas por toda Europa, sentando las bases del Renacimiento y de la industria editorial moderna.

10. Evernote (Ideal para crear un «segundo cerebro» con función de búsqueda para escritores)

a través de Evernote

Si constantemente tienes ideas dando vueltas, como enfoques para artículos, fragmentos de investigación, notas de voz y capturas de pantalla, este software wiki está diseñado para capturarlas antes de que desaparezcan. Funciona como un segundo cerebro digital, ofreciéndote un único lugar donde almacenar notas, recortes web, documentos, tareas e incluso transcripciones de reuniones para que nada se pierda.

Es una plataforma de toma de notas y organización multidispositivo que ayuda a escritores, estudiantes y profesionales a capturar información en cualquier formato y recuperarla al instante.

Puedes estructurar el contenido en cuadernos, añadir etiquetas para una mejor organización, integrar tareas directamente en las notas y sincronizarlo todo entre el escritorio y el móvil. Sus nuevas funciones de IA te ayudan a resumir notas largas, transcribir reuniones y encontrar información relevante mediante la búsqueda en lenguaje natural.

Las mejores funciones de Evernote

Organiza la información utilizando cuadernos , pilas anidadas y etiquetas personalizadas

Captura información de investigación al instante con Web Clipper (Chrome, Safari, Firefox)

Incorpora elementos pendientes utilizando tareas integradas en tus notas

Escanea y almacena documentos físicos con Escaneo de documentos y OCR

Limitaciones de Evernote

Problemas de interoperabilidad al transferir notas (por ejemplo, etiquetas que provocan errores)

Algunos usuarios se quejan de que las funciones de IA son decepcionantes

Precios de Evernote

Starter: 14,99 $ al mes por usuario

Avanzado: 24,99 $ al mes por usuario

Plan Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Evernote

G2: 4,3/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 8000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Evernote?

Testimonio de un cliente:

Valoro Evernote por ser rápido y fiable, con una interfaz sencilla. La función de sincronización me parece que funciona bien, lo que hace que pueda acceder fácilmente a mis notas siempre que las necesito. Es sencillo crear y guardar notas al instante sin preocuparse por la estructura o el formato. Además, la configuración inicial fue muy fácil y nunca tuve ningún problema al usar Evernote en mi teléfono para tomar notas rápidas… La versión gratuita parece bastante limitada ahora, lo que reduce su utilidad para la toma de notas básica. Un nivel gratuito más generoso o una estructura de precios más sencilla lo haría más atractivo para los usuarios ocasionales.

Valoro Evernote por ser rápido y fiable, con una interfaz sencilla. La función de sincronización me parece que funciona bien, lo que hace que pueda acceder fácilmente a mis notas siempre que las necesito. Es sencillo crear y guardar notas al instante sin preocuparse por la estructura o el formato. Además, la configuración inicial fue muy fácil y nunca tuve ningún problema al usar Evernote en mi teléfono para tomar notas rápidas… La versión gratuita parece bastante limitada ahora, lo que reduce su utilidad para la toma de notas básica. Un nivel gratuito más generoso o una estructura de precios más sencilla lo haría más atractivo para los usuarios ocasionales.

📮 ClickUp Insight: Mientras que el 46 % de los participantes en nuestra encuesta afirma tener una rutina consolidada que les ayuda a ponerse en «modo trabajo», el 11 % dice que empieza la mayoría de los días en «modo supervivencia», reaccionando a los mensajes y plazos a medida que surgen. Eso suele ocurrir cuando no hay un punto de entrada claro para empezar el día. Abres el portátil, empiezan a llover las notificaciones y, antes de que te hayas orientado, el día ya está tomando decisiones por ti. En un entorno de trabajo de IA convergente como ClickUp, las tareas pendientes, los comentarios recientes, las prioridades y los hilos activos ya están conectados en un solo lugar, por lo que puedes abrir el entorno de trabajo y ver inmediatamente qué está activo, qué ha cambiado y qué requiere atención. En lugar de revisar correos electrónicos, chats y notas para reconstruir el contexto, el sistema te ofrece un punto de partida claro, con un comienzo del día más planificado.

Algunas indicaciones adicionales para cuando utilices ChatGPT dentro de ClickUp Brain MAX. 💁

En resumen, elige ClickUp

La herramienta de gestión de proyectos adecuada determina la fluidez con la que tus ideas pasan del borrador a la publicación. Algunas herramientas destacan en la planificación visual. La mejor opción depende de si gestionas un proceso de escritura en solitario, coordinas a colaboradores o diriges una operación de contenido completa.

Dicho esto, si tu mayor reto es hacer malabarismos con borradores, comentarios, investigación, plazos y comunicación a través de múltiples aplicaciones, entonces un entorno de trabajo unificado se convierte en una gran ventaja.

Ahí es donde ClickUp destaca. Al reunir la redacción, la colaboración, la automatización y la IA en un único entorno, reduce las fricciones que suelen ralentizar a los equipos creativos. En lugar de acumular herramientas inconexas, creas tu flujo de trabajo una sola vez y todo fluye a través de él.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp de forma gratuita! ✅

Preguntas frecuentes (FAQ)

Los escritores suelen utilizar herramientas de gestión de proyectos como Trello, Asana y Notion. Sin embargo, una herramienta que destaca es ClickUp, que ayuda a crear jerarquías personalizables en proyectos complejos. Destaca especialmente para los escritores gracias a la generación de tareas impulsada por IA a partir de notas y comentarios, junto con documentos colaborativos integrados en el contexto de trabajo.

Los escritores dividen los proyectos en hitos como la elaboración del esquema, la redacción del borrador y la revisión, al tiempo que reservan tiempo para escribir y utilizan el método Pomodoro para mantener el impulso. La priorización mediante la Matriz de Eisenhower ayuda a abordar primero los trabajos urgentes, con recordatorios automáticos que evitan los retrasos. Los gráficos de Gantt y las automatizaciones de plazos de ClickUp facilitan el cumplimiento de los plazos a los escritores.

Grammarly es una buena herramienta para obtener sugerencias en tiempo real sobre gramática, tono y claridad, mientras que la aplicación Hemingway simplifica la prosa al señalar los adverbios y la voz pasiva. Además, ClickUp es una herramienta excelente para redactar y editar, gracias a ClickUp Docs, que permite la edición colaborativa, la detección del cursor en tiempo real y la asignación de comentarios. También puedes utilizar ClickUp Brain, integrado en tus documentos, para generar primeros borradores, mejorar la redacción y resumir el contenido.

Los escritores realizan un seguimiento de las revisiones y los comentarios utilizando herramientas con historial de versiones, comentarios en línea y comentarios enlazados a tareas. Herramientas como ClickUp, Documentos de Google y Notion permiten revertir versiones y crear hilos de comentarios claros vinculados a borradores o tareas específicos.

Empieza a escribir con herramientas intuitivas y de fácil acceso, como ClickUp o Google Workspace, ya que son sencillas de configurar y utilizar. Estas plataformas utilizan tableros visuales o documentos compartidos que requieren una configuración mínima y, al mismo tiempo, permiten organizar el trabajo de forma eficiente.