10 plantillas gratuitas para la puntuación de clientes potenciales (y cómo crear una)

Si tu equipo realiza el trabajo con todos los clientes potenciales de la misma manera, tu cartera de proyectos ya está perdiendo tiempo. 🕰️

Porque hoy en día, la puntuación de clientes potenciales consiste en garantizar que se preste atención primero a los clientes potenciales adecuados y que el seguimiento se realice a tiempo.

Y para hacerlo bien, necesitas un sistema de puntuación coherente que tu equipo pueda utilizar en diversas fuentes y campañas.

En esta publicación, compartiremos 10 plantillas gratuitas de puntuación de clientes potenciales, para qué sirve cada una y cómo elegir la configuración adecuada para tu embudo de ventas.

¿Qué es una plantilla de puntuación de clientes potenciales?

Una plantilla de puntuación de clientes potenciales es un marco estructurado que ayuda a los equipos de ventas y marketing a asignar valores numéricos a los clientes potenciales en función de su probabilidad de convertirse en clientes. Organiza los criterios utilizados para evaluar a los clientes potenciales, como datos demográficos, información de la empresa, comportamiento de interacción e intención de compra.

Por ejemplo, un cliente potencial puede recibir puntos por abrir correos electrónicos de marketing, visitar páginas de precios, descargar recursos o ajustarse al perfil de cliente ideal (ICP). Cuanto mayor sea la puntuación, más cualificado estará el cliente potencial para el contacto con el equipo de ventas.

Este marco también evalúa a los clientes potenciales en dos dimensiones principales:

Datos explícitos: Información que el cliente potencial proporciona directamente, como su título, el tamaño de la empresa y el sector.

Datos implícitos: señales de comportamiento que se registran en el proceso de seguimiento, como aperturas de correos electrónicos, visitas a páginas y descargas de contenido

Cómo crear un modelo de puntuación de clientes potenciales con plantillas

Has encontrado una plantilla de puntuación de clientes potenciales, pero es solo un lienzo en blanco.

Para que una plantilla sea eficaz, debes hacerla personalizada según tus datos de ventas y tu ICP. Ahora, veamos cómo crear un modelo de puntuación de clientes potenciales que ofrezca resultados. 🛠️

1. Define tu ICP

La eficacia de su modelo de puntuación de clientes potenciales depende de lo bien que conozca a sus mejores clientes. Empiece por elaborar una lista de las características firmográficas y demográficas de sus operaciones cerradas con mayor éxito.

Analiza los datos de tus clientes actuales para identificar patrones en cuanto al tamaño de la empresa, el sector, los títulos de trabajo y la ubicación.

📝 Ejemplo: Una empresa de SaaS dedicada a la gestión de proyectos podría definir su ICP como directores de marketing o responsables de operaciones en empresas de SaaS B2B con entre 50 y 500 empleados. Un cliente potencial que cumpla estos atributos recibiría una puntuación de adecuación más alta en el modelo de puntuación de clientes potenciales.

2. Identifica las señales de comportamiento clave

No todas las acciones son iguales.

Identifica los comportamientos específicos que se correlacionan con el recorrido del cliente potencial hasta la conversión. Las señales de alta intención, como solicitar demostraciones o visitar páginas de precios, deben ponderarse más que las señales de baja intención, como abrir un solo correo electrónico o realizar una breve visita al sitio web.

📝 Ejemplo: Supongamos que un cliente potencial de tu ICP visita tu sitio web y descarga una guía de productos (+5 puntos). Unos días más tarde, asiste a un seminario web sobre tu producto (+10 puntos) y luego visita la página de precios (+15 puntos). Estas acciones indican un interés creciente, por lo que su puntuación de cliente potencial aumenta a medida que se acerca a convertirse en un cliente potencial cualificado.

3. Asigna valores en puntos

Una vez que hayas identificado tus criterios clave, es el momento de asignar puntos. Ponderar cada criterio en función de su correlación con una conversión exitosa.

Por ejemplo, un cliente potencial con el título de «director» en tu sector objetivo podría valer 20 puntos, mientras que una visita a una entrada de blog podría valer solo dos. También debes aplicar una puntuación negativa a los factores de descalificación, como los clientes potenciales procedentes del dominio de correo electrónico de un competidor o aquellos de un sector al que no prestas servicio.

💡 Consejo profesional: Asigna una puntuación exponencialmente mayor a las acciones basadas en la intención que a las meramente informativas. Una solicitud de demostración (50 puntos) debería tener mucho más peso que una visita al blog (2 puntos), ya que la diferencia de comportamiento es enorme.

4. Establece puntuaciones mínimas

Una vez que tengas tu sistema de puntuación en marcha, debes definir qué significan realmente las puntuaciones. Establece umbrales de puntuación claros que determinen cuándo un cliente potencial se convierte en un cliente potencial cualificado para marketing (MQL) o en un cliente potencial cualificado para el equipo de ventas (SQL).

Puedes crear niveles para segmentar aún más tus clientes potenciales; por ejemplo, clientes potenciales «calientes» (más de 80 puntos), «templados» (entre 50 y 79 puntos) y «fríos» (menos de 50 puntos). En ClickUp, puedes utilizar los estados personalizados para representar visualmente estos niveles en tu canal de ventas.

Crea estados personalizados en ClickUp para realizar el seguimiento de las tareas y mantener la claridad

📚 Lee también: Métricas de generación de demanda

5. Prueba y repite

Una de las mejores prácticas más importantes en la puntuación de clientes potenciales es validar y perfeccionar tu modelo con regularidad. Pasados entre 30 y 60 días, compara tus clientes potenciales puntuados con los datos reales de conversión. Si observas que los clientes potenciales con puntuaciones altas no se están convirtiendo al ritmo esperado, es hora de ajustar tus criterios y valores de puntuación.

Utiliza los paneles de ClickUp para realizar el seguimiento de las tasas de conversión de los diferentes niveles de puntuación y asegurarte de que tu modelo siga siendo un indicador preciso del éxito.

Realiza el seguimiento de las tasas de conversión por nivel de puntuación con los paneles de ClickUp

Plantillas de puntuación de clientes potenciales de un vistazo

A continuación, te ofrecemos una breve panorámica de las plantillas de puntuación de clientes potenciales que se tratan en esta guía y para qué es más adecuada cada una:

Las 10 mejores plantillas de puntuación de clientes potenciales

Sabes qué es una plantilla de puntuación de clientes potenciales y cómo crear un modelo, pero ¿dónde encuentras la adecuada para empezar? Las opciones pueden ser abrumadoras, y podrías perder horas buscando una plantilla solo para descubrir que se trata de una hoja de cálculo poco práctica o que está bloqueada tras un software caro.

Esta búsqueda genera más trabajo innecesario, lo que te aleja de la tarea de priorizar los clientes potenciales.

Para ayudarte a dejar de buscar y empezar a crear, hemos recopilado una lista de las mejores plantillas de puntuación de clientes potenciales. Este resumen incluye todo, desde sistemas CRM totalmente integrados en ClickUp hasta sencillas hojas de cálculo y plantillas especializadas, lo que garantiza que puedas encontrar una plantilla que se adapte perfectamente al flujo de trabajo de tu equipo.

Echemos un vistazo:

1. Plantilla de CRM para el equipo de ventas de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Gestiona el seguimiento de clientes potenciales, los procesos de ventas y los contactos con la plantilla de CRM de ventas de ClickUp

Tener que lidiar con una hoja de cálculo para la puntuación, un CRM independiente para los contactos y una herramienta de gestión de proyectos para las tareas crea silos de información y ralentiza a tu equipo. Este cambio constante de contexto hace que siempre se pierdan detalles y clientes potenciales de gran interés.

Concentra todo tu proceso de ventas en un único entorno de trabajo con la plantilla de CRM de ventas de ClickUp. Se trata de un sistema CRM con todas las funciones que combina la puntuación de clientes potenciales, el seguimiento, la gestión del canal de ventas y la gestión de contactos, eliminando la necesidad de utilizar múltiples herramientas inconexas.

Por qué te gustará esta plantilla:

Utiliza los Campos personalizados de ClickUp para registrar y realizar el seguimiento de todos tus atributos de puntuación, incluyendo la fuente del cliente potencial, el nivel de interacción, el tamaño de la empresa y la puntuación de idoneidad, junto con los datos de contacto y la información de la operación.

Organiza tus clientes potenciales por puntuación, estado o prioridad utilizando las vistas flexibles de ClickUp , como listas, tablas, tableros Kanban y mucho más.

Captura nuevos clientes potenciales a través de los formularios de ClickUp y envíalos al CRM con datos más limpios y coherentes

✅ Ideal para: Equipos de ventas y responsables de operaciones de ingresos que desean crear un canal de clientes potenciales con criterios de puntuación sencillos.

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Super Agents para clasificar y distribuir automáticamente los clientes potenciales entrantes. Puedes asignar un agente para que supervise las nuevas entradas del CRM, revise los atributos de los clientes potenciales, como la fuente o la actividad de interacción, y actualice los campos o asigne tareas de seguimiento al comercial adecuado. Y eso no es todo. El segmentador de listas de correo electrónico puede analizar el historial de interacción y los atributos, y segmentar la lista para campañas con objetivos específicos

El Drip Campaign Builder puede diseñar secuencias de correo electrónico de varios pasos para nutrir a tus clientes potenciales y hacerlos avanzar en el embudo de ventas Echa un vistazo a toda la biblioteca de agentes de IA de ClickUp AI para ver qué otras tareas puedes delegar a tu compañero de equipo de IA.

Aprende hoy mismo a crear tu primer Superagente:

2. Plantilla de canalización de ventas de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Visualiza las fases de los acuerdos y detecta rápidamente los cuellos de botella con la plantilla de canalización de ventas de ClickUp

Sin una vista clara de tu proceso de ventas, es imposible saber en qué fase se atascan los clientes potenciales. Estos pueden acumularse en una fase mientras otra permanece vacía. Y sin una representación visual, solo te queda adivinar dónde están los cuellos de botella.

Consigue la claridad visual que necesitas con la plantilla de canalización de ventas de ClickUp. Está diseñada para equipos que desean ver el progreso de los clientes potenciales de un vistazo e identificar rápidamente dónde se están estancando los acuerdos.

Por qué te gustará esta plantilla:

Arrastra y suelta los clientes potenciales de una fase a otra en la vista Tablero de ClickUp , lo que hace que la gestión del pipeline sea intuitiva y eficiente.

Crea estados personalizados como «Nuevo cliente potencial», «MQL», «SQL» y «Oportunidad» para ver cuántos clientes potenciales hay en cada categoría de calificación.

Utiliza las dependencias de ClickUp para garantizar que los pasos críticos de calificación se completen en el orden correcto, como por ejemplo, evitar que se cierre una tarea de llamada de descubrimiento hasta que la lista de control de calificación esté completada.

✅ Ideal para: Gerentes de SDR que supervisan las fases de calificación de clientes potenciales.

📮ClickUp Insight: El 16 % de los profesionales desea dirigir una pequeña empresa como parte de su cartera, pero solo el 7 % lo hace actualmente. El miedo a tener que hacerlo todo por tu cuenta es una de las muchas razones por las que la gente suele echarse atrás. Si eres un fundador que trabaja en solitario, ClickUp Brain MAX actúa como tu socio comercial. Pídele que priorice los clientes potenciales de ventas, redacte correos electrónicos de captación o realice el seguimiento del inventario, mientras tus agentes de IA se encargan del trabajo rutinario. Todas las tareas, desde la comercialización de tus servicios hasta la gestión de pedidos, se pueden gestionar mediante flujos de trabajo impulsados por IA, lo que te permite centrarte en hacer crecer tu empresa, y no solo en gestionarla.

3. Inicio rápido: Plantilla de equipo de ventas y CRM de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Ponte en marcha rápidamente con la plantilla «Inicio rápido: ventas y CRM» de ClickUp

Crear un sistema de CRM y de puntuación de clientes potenciales desde cero puede resultar abrumador, especialmente para equipos pequeños o para quienes se inician en ello. La complejidad de configurar campos personalizados, procesos de ventas y automatizaciones puede provocar retrasos, lo que obligaría a tu equipo a depender de métodos manuales ineficaces durante demasiado tiempo.

Haz que tu equipo gestione y califique los clientes potenciales en cuestión de minutos con la plantilla «Inicio rápido: ventas y CRM» de ClickUp.

Por qué te gustará esta plantilla:

Campos preconfigurados para los datos básicos de los clientes potenciales y su puntuación, para que puedas empezar a introducir y priorizar clientes potenciales de inmediato.

Evita el bloqueo por exceso de análisis que supone una personalización excesiva. Esta plantilla ofrece una estructura sencilla y eficaz que funciona desde el primer momento.

A medida que tu equipo y tus procesos maduran, podrás utilizar criterios de puntuación, automatizaciones e integraciones más complejos.

✅ Ideal para: Pequeños equipos de ventas que implementan la puntuación de clientes potenciales por primera vez.

🧠 Datos curiosos: Uno de los marcos de ventas más utilizados, SPIN Selling, se desarrolló a partir de un estudio de 35 000 llamadas de ventas. El método consiste, literalmente, en «vender, pero basándose en pruebas».

💡 Consejo profesional: Las automatizaciones de ClickUp pueden agilizar la gestión del CRM y el seguimiento de clientes potenciales al eliminar pasos manuales como las actualizaciones de estado, los traspasos entre listas y los recordatorios de seguimiento. En lugar de que alguien tenga que recordar «cuando ocurra X, haz Y», las automatizaciones aplican esas reglas de forma sistemática. Automatiza la asignación de tareas, las notificaciones y los flujos de trabajo con ClickUp Automations Úsalas para: Avanza los clientes potenciales por tu canal de ventas de forma automática actualizando automáticamente el estado de las tareas

Estandariza los seguimientos para que nada se quede en el tintero

Notifica a las partes interesadas pertinentes sobre los clientes potenciales más prometedores o cualquier asunto que requiera una acción inmediata

4. Plantilla de KPI del equipo de ventas de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Realiza un seguimiento de los KPI de ventas para validar tu modelo de puntuación de clientes potenciales con la plantilla de KPI de ventas de ClickUp

Ha implementado un modelo de puntuación de clientes potenciales, pero ¿cómo sabe si está funcionando?

La plantilla de KPI de ventas de ClickUp te ayuda a realizar el seguimiento de los KPI de ventas que utilizarás para evaluar un modelo de puntuación de clientes potenciales, incluyendo la actividad de presupuestos, las señales de ingresos y el rendimiento de las ventas adicionales. Cada KPI se configura como una tarea de ClickUp, con estados personalizados para realizar el seguimiento del progreso.

Está diseñado para equipos que necesitan medir la eficacia de su puntuación de clientes potenciales y vincularla directamente al rendimiento del equipo de ventas.

Por qué te gustará esta plantilla:

Utiliza los widgets del panel de control de ClickUp para crear una vista general de tus métricas de ventas más importantes, como las tasas de conversión de clientes potenciales a oportunidades, la duración del ciclo de ventas y las tasas de cierre de acuerdos.

Realiza un seguimiento de las tasas de conversión de los clientes potenciales de diferentes niveles de puntuación. Si tus clientes potenciales «calientes» no se convierten a un ritmo mayor que los «fríos», sabrás que es hora de ajustar tu modelo.

Utiliza campos personalizados para realizar el seguimiento del tamaño del negocio asociado a los clientes potenciales en diferentes niveles de puntuación, lo que te ayudará a comprender qué criterios predicen los clientes de mayor valor.

✅ Ideal para: Responsables del equipo de ventas que realizan revisiones semanales de los KPI vinculados al rendimiento del pipeline y de los ingresos.

5. Plantilla de guía de estrategia de ventas de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Crea un manual de ventas con estrategias y tareas enlazadas utilizando la plantilla de guía de estrategia de ventas de ClickUp

La plantilla «Guía de estrategia de ventas » de ClickUp es un manual, basado en documentos, para crear una estrategia de ventas para tu equipo de ventas.

Y como está creado en ClickUp Docs, puedes mantener la estrategia y la ejecución conectadas en el mismo entorno de trabajo. Añade subpáginas para segmentos o regiones y enlaza tareas de ClickUp relacionadas dentro del documento a medida que evoluciona tu estrategia.

Por qué te gustará esta plantilla:

Actualiza el documento a medida que descubras qué funciona, con el historial de versiones y la edición colaborativa.

Elabora tu estrategia con páginas específicas para inbound frente a outbound, elementos fundamentales, un proceso de desarrollo en 7 pasos y buenas prácticas.

Utiliza los comentarios asignados de ClickUp para recopilar aportaciones de los equipos de ventas, marketing y producto en la sección concreta a la que se refieren.

✅ Ideal para: Directores de ventas y responsables de RevOps que desean crear un proceso de ventas repetible e implementarlo en un equipo de ventas en expansión.

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Brain para acelerar la redacción de estrategias cuando la página esté llena de ideas pero aún no te parezca que hay una estructura definida. Te puede ayudar a resumir notas, perfeccionar secciones y convertir las decisiones de tu documento en pasos a seguir, todo ello dentro del mismo entorno de trabajo de ClickUp. ¡Hablando de convergencia! Resumir las notas estratégicas y convertir las decisiones en pasos a seguir con ClickUp Brain

6. Plantilla de cuadros de mando integrales de ClickUp

Consigue la plantilla gratis Visualiza la puntuación multidimensional de clientes potenciales en una pizarra con la plantilla de cuadros de mando integrales de ClickUp

Un sistema de puntuación simple y unidimensional a veces resulta demasiado rígido. Es posible que no refleje los matices de un cliente potencial que, aunque encaja perfectamente en el perfil demográfico, tiene un bajo nivel de interacción, o viceversa.

Visualiza múltiples dimensiones de puntuación con la plantilla de cuadros de mando integrales de ClickUp. Esta plantilla presenta tu lógica de puntuación en una única pizarra de ClickUp, con Visión y estrategia en el centro y cuatro bloques de cuadro de mando a su alrededor: Cliente, Finanzas, Procesos internos y Aprendizaje y crecimiento.

Por qué te gustará esta plantilla:

Adapta los cuatro cuadrantes de la plantilla para representar diferentes dimensiones de puntuación, como el perfil demográfico, el nivel de compromiso, la intención de compra y la autoridad presupuestaria.

Defina las métricas que validan su puntuación: conversión de MQL a SQL, tasa de descalificación, cartera de oportunidades creada, tasa de cierre y velocidad de respuesta a los clientes potenciales.

Conecta tu tarjeta de puntuación a los paneles de ClickUp para obtener una vista general de cómo se distribuyen tus clientes potenciales entre los diferentes cuadrantes

✅ Ideal para: equipos de generación de demanda que necesitan una forma visual de demostrar si su modelo de puntuación de clientes potenciales está mejorando la calidad del pipeline.

👀 ¿Sabías que...? Las famosas 4 P (Producto, Precio, Distribución, Promoción) fueron introducidas en 1960 por el profesor de marketing E. Jerome McCarthy.

7. Plantilla de puntuación de clientes potenciales de HubSpot

a través de HubSpot

Para los equipos que ya forman parte del ecosistema de HubSpot, crear un modelo de puntuación en una herramienta externa puede resultar inconexo.

Es en estos casos cuando necesitarás la plantilla de puntuación de clientes potenciales de HubSpot. Ofrece una herramienta estructurada y sin conexión para planificar tu modelo de puntuación antes de implementarlo directamente en HubSpot CRM.

Por qué te gustará esta plantilla:

Las hojas de trabajo descargables le guían paso a paso a través del proceso de definir sus criterios de puntuación y asignar ponderaciones.

Utilice la calculadora adjunta para probar diferentes escenarios de puntuación y ver cómo las distintas combinaciones de atributos y comportamientos afectan a la puntuación final de un cliente potencial.

La lógica y la terminología utilizadas en las hojas de cálculo se sincronizan con las funciones nativas de puntuación de clientes potenciales de HubSpot.

✅ Ideal para: Administradores de HubSpot que crean o revisan reglas de puntuación de clientes potenciales.

8. Plantilla de puntuación de clientes potenciales de Demand Metric

vía Demand Metric

A veces, solo necesitas una herramienta sencilla e independiente de la plataforma para poner en marcha tu proceso de puntuación de clientes potenciales.

Consigue una solución clásica basada en hojas de cálculo, perfecta para necesidades independientes de la plataforma, con la plantilla de puntuación de clientes potenciales de Demand Metric. Ofrece un marco listo para usar en un formato familiar de Excel o Hojas de cálculo de Google.

Por qué te gustará esta plantilla:

Categorías de puntuación predefinidas para criterios demográficos, firmográficos y de comportamiento, para que no tengas que empezar desde cero.

Ajusta los valores de puntuación y la ponderación de cada criterio para adaptarlos a las necesidades específicas de tu empresa.

Como se trata de una sencilla hoja de cálculo, puedes exportar los datos y utilizarlos con prácticamente cualquier CRM o plataforma de automatización de marketing.

✅ Ideal para: Responsables de operaciones de marketing que necesitan una hoja de puntuación de clientes potenciales independiente del CRM.

💡 Consejo profesional: Asigna puntos negativos de forma agresiva a los factores de descalificación claros, como los dominios de correo electrónico de estudiantes o las acciones de cancelación de suscripción. Resta entre 50 y 100 puntos de inmediato en lugar de hacer pequeñas deducciones: lo que quieres es que estos clientes potenciales salgan rápidamente de tu canal de ventas, no que permanezcan como contactos de prioridad media.

9. Hoja de cálculo para la puntuación automatizada de clientes potenciales de Belkins

vía Belkins

Aunque las hojas de cálculo básicas son flexibles, también son totalmente manuales. Actualizar constantemente las puntuaciones a mano lleva mucho tiempo y es propenso a errores, lo que va en contra del propósito mismo de contar con un sistema de puntuación.

Disfruta de la simplicidad de una hoja de cálculo con cálculos automatizados gracias a la plantilla de hoja de cálculo para puntuación automatizada de clientes potenciales de Belkins. Se trata de una plantilla de Hojas de cálculo de Google con fórmulas integradas que se encargan de los cálculos de puntuación por ti.

Por qué te gustará esta plantilla:

Las fórmulas predefinidas calculan automáticamente la puntuación de un cliente potencial a medida que introduces sus datos.

Añade, elimina o modifica las columnas de criterios para adaptarlas a tu modelo de puntuación específico.

Al tratarse de una hoja de cálculo de Google, es fácilmente accesible para cualquier persona con una cuenta de Google y se puede realizar el uso compartido y trabajar en colaboración con tu equipo.

✅ Ideal para: Directores de ventas y responsables de RevOps que desean crear un proceso de ventas repetible e implementarlo en un equipo de ventas en expansión.

10. Matriz de calificación de clientes potenciales del equipo de ventas de Template.net

Las puntuaciones numéricas no siempre son la forma más intuitiva de comunicar la prioridad de un cliente potencial, especialmente en reuniones de equipo de ventas de ritmo acelerado. Un cliente potencial con una puntuación de 78 puede no parecer muy diferente de uno con una puntuación de 81, incluso si ese es su umbral de SQL.

Consigue una alternativa sencilla y visual a la puntuación por puntos con la plantilla «Matriz de calificación de clientes potenciales de ventas» de Template.net. Es ideal para equipos que prefieren un enfoque basado en cuadrantes para la calificación de clientes potenciales.

Por qué te gustará esta plantilla:

Matriz de dos ejes para clasificar a los clientes potenciales en función de su idoneidad (por ejemplo, en qué medida se ajustan a tu ICP) y su nivel de interés (por ejemplo, su nivel de compromiso).

Clasifica a los clientes potenciales en niveles de prioridad claros: alta compatibilidad/alto interés (prioridad máxima), alta compatibilidad/bajo interés (cultivar), baja compatibilidad/alto interés (supervisar) y baja compatibilidad/bajo interés (descalificar).

Utiliza el área de gráficos incluida para destacar tus clientes potenciales de mayor prioridad durante los resúmenes de StandUp o las revisiones del pipeline.

✅ Ideal para: Directores del equipo de ventas que realizan revisiones semanales del pipeline y desean una matriz visual, similar a una hoja de cálculo.

💡 Consejo profesional: ¿Sigues gestionando tus procesos de gestión de clientes potenciales y equipo de ventas a la antigua usanza? ¡Este vídeo te muestra 4 formas sencillas de mejorar tus procesos con la IA!

Empieza a puntuar clientes potenciales más rápido con ClickUp

Por supuesto, los criterios de puntuación y la ponderación son importantes a la hora de elegir una plantilla de puntuación de clientes potenciales. Pero lo que realmente influye en tu cartera de proyectos es cómo esa puntuación se traduce en un seguimiento real.

Con ClickUp, las puntuaciones de los clientes potenciales están directamente vinculadas a la ejecución. Una vez que un cliente potencial alcanza el umbral adecuado, puedes asignarlo al propietario correspondiente, desencadenar el siguiente paso y mantener todos los puntos de contacto vinculados al mismo registro, todo ello dentro de tu entorno de trabajo.

En lugar de gestionar la puntuación en un lugar y los seguimientos en otro, todo permanece conectado, desde la primera captura hasta la siguiente acción y el progreso del proceso de ventas.

Deja atrás la puntuación de clientes potenciales estática y empieza a utilizar un sistema que tu equipo pueda seguir realmente.

Regístrate gratis en ClickUp. ✅

Preguntas frecuentes

Una plantilla es un esquema en blanco con campos y categorías predefinidos. Un modelo es el sistema completamente desarrollado, personalizado con tus criterios específicos, valores de puntuación y umbrales que reflejan tu empresa.

El mejor enfoque consiste en analizar los datos de tus operaciones cerradas con éxito en el pasado para identificar rasgos demográficos y firmográficos comunes. A continuación, debes correlacionar esos atributos ganadores con los criterios de tu plantilla y otorgar puntuaciones más altas a aquellos que presenten una mayor correlación con el éxito de la venta.

Las hojas de cálculo son ideales para equipos pequeños o para realizar pruebas iniciales de puntuación de clientes potenciales. Sin embargo, a medida que aumenta el volumen de clientes potenciales y el tamaño del equipo, un sistema basado en CRM se vuelve esencial para automatizar las actualizaciones de puntuación en tiempo real y ampliar el proceso sin verse abrumado por la introducción manual de datos.

Debe revisar su modelo de puntuación al menos una vez al trimestre. Y lo que es más importante, planifique una revisión cada vez que observe una disminución en la calidad de conversión de sus clientes potenciales con puntuación alta o cuando cambie la estrategia de comercialización de su empresa.