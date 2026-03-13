El mejor software de gestión de proyectos diseñado para usuarios sin conocimientos técnicos

Cuando el software está diseñado para usuarios técnicos en lugar de para equipos de trabajo cotidianos, incluso las tareas más sencillas pueden empezar a parecer complicadas.

Muchas herramientas de gestión de proyectos dan por sentado que los usuarios tienen un alto nivel de conocimientos técnicos, lo que hace que los profesionales sin conocimientos técnicos se vean abrumados por una complejidad innecesaria.

Las mejores herramientas de gestión de proyectos para usuarios sin conocimientos técnicos transforman esa experiencia. Priorizan la claridad frente a la configuración y reducen las dificultades en cada paso.

En esta entrada del blog, analizaremos las herramientas de gestión de proyectos que facilitan a los usuarios sin conocimientos técnicos cumplir con los plazos y mantener su productividad.

👀 ¿Sabías que...? Lo que comenzó como conversaciones informales entre Jim Snyder y un pequeño grupo de compañeros se convirtió poco a poco en una idea más ambiciosa: crear un espacio donde los gestores de proyectos pudieran conectar, intercambiar conocimientos prácticos y abordar juntos los retos comunes. Esa idea tomó forma tras una conversación durante una cena en Filadelfia y se hizo realidad en una reunión formal celebrada el 3 de octubre de 1969 en el Instituto Tecnológico de Georgia, lo que supuso la fundación del Project Management Institute.

Los mejores programas de gestión de proyectos diseñados para usuarios sin conocimientos técnicos: un resumen

Para resumir el panorama, la tabla siguiente ofrece una vista rápida de las mejores herramientas de gestión de proyectos diseñadas para usuarios sin conocimientos técnicos.

Nombre de la herramienta Funciones principales Lo mejor para Precios* ClickUp Gestión de proyectos todo en uno con tareas, documentos, chat, paneles de control, automatizaciones, resúmenes con IA, búsqueda empresarial y agentes de IA para reducir la coordinación manual Gestiona todo el trabajo en un solo lugar con la mínima complicación, especialmente para usuarios sin conocimientos técnicos que buscan claridad sin tener que hacer malabarismos con múltiples herramientas Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones Asana Seguimiento de metas, dependencias entre tareas, carteras, gestión de la carga de trabajo y resúmenes de proyectos basados en IA Planificación estructurada de proyectos y ejecución orientada a metas que se mantiene accesible a medida que el trabajo crece Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 13,49 $ al mes por usuario. Monday.com Tableros visuales, diagramas de Gantt, paneles, plantillas, control de tiempo y automatizaciones sin código Seguimiento visual de proyectos para equipos que desean ver el estado, la propiedad y el progreso de un vistazo Plan Free disponible (hasta 2 usuarios); los planes de pago empiezan en 12 $ al mes por usuario. Trello Tableros Kanban basados en tarjetas, listas de control, Power-Ups, conversión de correos electrónicos en tareas y automatizaciones sencillas Seguimiento sencillo de proyectos y organización de tareas para uso personal o en equipos pequeños Hay un plan gratuito disponible; los planes de pago empiezan en 6 $ al mes por usuario. Notion Proyectos basados en bases de datos, vistas flexibles, documentos enlazados, agentes de IA, notas de reuniones y búsqueda empresarial Organización personalizada de proyectos para equipos que buscan flexibilidad frente a flujos de trabajo rígidos Hay un plan gratuito disponible; los planes de pago empiezan en 12 $ al mes por miembro. Basecamp Paneles de control de proyectos sencillos, mensajería integrada, listas de tareas pendientes, calendarios, gráficos de Hill y complemento opcional de control de tiempo. Equipos que buscan una visibilidad y una comunicación sencillas de los proyectos, sin flujos de trabajo ni elaboración de informes complejos Hay un plan gratuito disponible; los planes de pago empiezan en 15 $ al mes por usuario. Smartsheet Gestión de proyectos al estilo de una hoja de cálculo, fórmulas, formularios, paneles, automatización de flujos de trabajo e información basada en IA Equipos que se sienten cómodos con las hojas de cálculo y desean un seguimiento estructurado de los proyectos sin tener que aprender a usar una nueva interfaz Los planes de pago empiezan en 12 $ al mes por miembro. Airtable Bases de datos estructuradas con vistas flexibles, registros enlazados, automatizaciones sin código, resúmenes con IA e interfaces similares a las de las aplicaciones. Equipos que desean flujos de trabajo personalizables y datos estructurados sin necesidad de conocimientos técnicos ni de bases de datos Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 20 $ al mes por usuario. Trabajo en equipo Proyectos orientados al cliente, control de tiempo basado en tareas, vistas Carga de trabajo, hitos e informes fáciles de facturar Equipos orientados a los servicios que necesitan colaboración en equipo y control de tiempo vinculados directamente al trabajo del proyecto Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 13,99 $ al mes por usuario. Wrike Gráficos visuales de la carga de trabajo, colaboración en las tareas, aprobaciones de documentos, pizarras y resúmenes asistidos por IA Teams que necesitan colaboración creativa sin una configuración técnica compleja Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 10 $ al mes por usuario.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Qué debe buscar en un software de gestión de proyectos diseñado para usuarios sin conocimientos técnicos?

Estas son algunas de las capacidades que debes priorizar en el mejor software de gestión de proyectos para usuarios sin conocimientos técnicos:

Interfaz intuitiva y ordenada : te ayuda a saber rápidamente dónde están las cosas y a completar acciones sin necesidad de formación ni asistencia técnica.

Asignación de tareas y configuración de proyectos: Le permite crear múltiples proyectos, asignar trabajos y realizar el seguimiento del progreso en cuestión de minutos sin necesidad de configuraciones complejas

Flujos de trabajo personalizables sin complicaciones: te permite ajustar los estados o las vistas para adaptarlos a tu forma de trabajar, sin necesidad de conocimientos técnicos.

Fácil de aprender con ajustes predeterminados inteligentes: Funciona bien desde el primer momento y te permite ir adoptando las funciones avanzadas poco a poco, en lugar de abrumarte desde el principio.

Paneles de control e informes claros: te permite crear paneles personalizados y te ofrece una visibilidad general del progreso del equipo sin necesidad de realizar la elaboración de informes manualmente.

Notificaciones específicas: te mantiene informado con actualizaciones relevantes, a la vez que te permite controlarlas para evitar una sobrecarga de alertas.

Ayuda y formación iniciales accesibles: Ofrece guías y tutoriales sencillos para que puedas mantener tu productividad sin depender del departamento de TI.

El mejor software de gestión de proyectos diseñado para usuarios sin conocimientos técnicos

Veamos ahora cada sistema de gestión de proyectos en detalle, analizando sus mejores funciones, límites, precios y opiniones de los usuarios.

1. ClickUp (Ideal para la gestión integral de proyectos con claridad impulsada por IA y una fricción mínima en el flujo de trabajo)

Gestiona todos tus documentos, proyectos, conversaciones y mucho más en una única plataforma integral con ClickUp

Es habitual sentirse abrumado por las herramientas de gestión de proyectos que te obligan a aprender terminología desconocida y flujos de trabajo rígidos solo para completar tareas básicas. En lugar de simplificar el trabajo, añaden fricciones y ralentizan el progreso.

ClickUp resuelve esto actuando como un espacio de trabajo de IA convergente que reúne tareas, documentos, chat, metas e IA en un único sistema conectado. No es necesario combinar varias herramientas ni comprender marcos complejos para gestionar proyectos.

Veamos cómo el software de gestión de proyectos ClickUp elimina la complejidad y facilita la gestión del trabajo diario a los usuarios sin conocimientos técnicos. Aquí tienes una panorámica rápida. 👇🏼

Organiza y pon en marcha proyectos con un plan claro

El trabajo suele comenzar con ideas dispersas en chats y notas de reuniones, y convertir eso en un plan estructurado puede parecer difícil. Las tareas de ClickUp te permiten capturar cada idea en el momento en que surge, añadir subtareas, asignar propietarios, establecer fechas límite, adjuntar documentos relevantes y aplicar etiquetas dentro de un único proyecto para una ejecución clara.

Crea y gestiona el conocimiento del proyecto de forma eficaz

La información de los proyectos suele perderse entre archivos y carpetas compartidas, lo que dificulta saber qué está actualizado o qué pasos seguir a continuación. ClickUp Docs mantiene la información del proyecto directamente vinculada a tus tareas, por lo que documentos como los pliegos de condiciones, los planes de proyecto y los requisitos son fáciles de encontrar y de usar.

Sigue perfeccionando tu contenido con ClickUp Brain en documentos

Puedes crear documentos para cualquier tipo de trabajo con páginas anidadas, plantillas, marcadores y elementos de formato para una gestión eficaz del conocimiento. Y luego, tu equipo puede editarlos conjuntamente en tiempo real, dejar comentarios, etiquetar a compañeros y convertir el texto en tareas cuando las ideas requieran acción.

Además, ClickUp Brain actúa como una capa inteligente en todo tu entorno de trabajo, reuniendo el contexto para que puedas obtener respuestas sin tener que rebuscar en proyectos complejos ni cambiar de herramienta.

En lugar de una IA genérica que solo escribe texto a partir de indicaciones, ClickUp Brain comprende los datos de tu entorno de trabajo y ofrece información útil y recomendaciones directamente en tu entorno de trabajo.

Esta IA aplicada a la gestión de proyectos te ayuda a:

Responde a preguntas en un lenguaje sencillo utilizando datos reales de tus tareas, documentos y chats

Resumir automáticamente el estado del proyecto para que puedas ver el progreso y los riesgos de un vistazo

Destaca lo que requiere atención a continuación en función de los plazos, las actualizaciones o el trabajo bloqueado

Redacta actualizaciones, tareas pendientes o contenido directamente a partir de lo que ya está sucediendo en tu entorno de trabajo

Como Brain entiende tu trabajo real, simplifica el proceso de mantenerte informado y ayuda a los usuarios sin conocimientos técnicos a mantenerse centrados sin depender de la elaboración de informes complejos.

💟 Bonus: ClickUp Brain MAX se basa en ClickUp Brain para poner fin a la proliferación de la IA e integrar la IA contextual en tus herramientas de trabajo diarias. Unifica la búsqueda, la automatización y la creación para que el trabajo no se vea interrumpido cuando la información se encuentra fuera de una sola aplicación. Puedes realizar búsquedas en ClickUp, en herramientas conectadas y en la web, y automatizar acciones sin cambiar de herramienta ni tener que aprender cómo funcionan los diferentes sistemas de IA. Además, puedes alternar entre diferentes modelos de IA, como GPT, Claude y Gemini, según lo que necesites para obtener resultados específicos. Con Talk to Text, puedes expresar ideas, redactar mensajes o resumir interminables reuniones mediante un sistema de dictado optimizado con IA, lo que facilita el trabajo con rapidez sin necesidad de escribir ni de seguir indicaciones complejas. Disfruta de una IA unificada y simplifica los flujos de trabajo con ClickUp BrainMAX

Encuentra cualquier cosa al instante con la búsqueda de corporación

ClickUp Enterprise Search amplía las capacidades de búsqueda con IA a todo tu entorno de trabajo, de modo que las respuestas no se limitan a un único proyecto, documento o herramienta.

Encuentra archivos y actualizaciones al instante con ClickUp Enterprise Search

Enterprise Search te permite buscar entre tareas, documentos, comentarios y aplicaciones conectadas como Google Drive, Notion, Slack y Gmail desde un solo lugar. Puedes escribir una simple palabra clave o pregunta y encontrar inmediatamente el archivo, la actualización o la conversación correctos sin tener que recordar dónde se guardaron ni cambiar de aplicación.

Reduce las tareas rutinarias y mejora la eficiencia

Una vez organizado el trabajo, las fricciones suelen surgir de los seguimientos repetitivos y las actualizaciones manuales. ClickUp Automatizaciones elimina estas tareas tediosas al gestionar las tareas repetitivas en segundo plano.

Activa la automatización que necesites o personaliza las reglas mediante IA en función de tus flujos de trabajo

Te permite asignar tareas automáticamente, actualizar estados, pasar el trabajo de una fase a otra o notificar a las personas adecuadas cuando hay algún cambio. Estas reglas se configuran mediante condiciones sencillas (sin lógica técnica), lo que significa que los flujos de trabajo diarios de los proyectos se mantienen coherentes sin depender de recordatorios ni de intervenciones manuales.

Los Superagentes de ClickUp van un paso más allá al actuar en función del contexto, no solo de las reglas. Los agentes pueden supervisar el trabajo, identificar riesgos, resumir los cambios o sugerir los siguientes pasos basándose en lo que está sucediendo en tu entorno de trabajo.

Por ejemplo, un Superagente puede supervisar el cronograma de un proyecto, detectar cuándo las tareas se están retrasando, señalar posibles riesgos y proporcionar automáticamente una indicación a la persona adecuada para que tome medidas.

Realice un seguimiento eficaz del estado y el rendimiento de los proyectos

Por último, los paneles de ClickUp te ofrecen una vista clara y en tiempo real del rendimiento de los proyectos sin necesidad de interpretar informes o hojas de cálculo complejos. Extraen datos en tiempo real directamente de las tareas que tu equipo actualiza cada día, de modo que el progreso, la carga de trabajo, las aprobaciones y los cronogramas aparecen junto a las métricas que te interesan.

Consulta el progreso del proyecto de un vistazo mediante el seguimiento de cronogramas, carga de trabajo y métricas clave con los paneles de control de ClickUp

Las mejores funciones de ClickUp

Optimice la recepción de proyectos: Recoja las solicitudes y los comentarios entrantes a través de Recoja las solicitudes y los comentarios entrantes a través de los formularios de ClickUp y, a continuación, rediríjalos automáticamente a varios proyectos sin necesidad de clasificarlos manualmente.

Da vida a tus planes de forma visual: Haz una lluvia de ideas en lienzos digitales con Haz una lluvia de ideas en lienzos digitales con Pizarras de ClickUp y convierte figuras o notas adhesivas en tareas que se pueden seguir

Mantén las conversaciones vinculadas a la ejecución: Habla del trabajo directamente en Habla del trabajo directamente en el chat de ClickUp y asigna tareas desde los mensajes sin cambiar de herramienta ni perder el contexto.

Aprovecha las reuniones para generar impulso: graba llamadas, genera resúmenes basados en IA y crea elementos enlazados con graba llamadas, genera resúmenes basados en IA y crea elementos enlazados con ClickUp AI Notetaker en ClickUp, Zoom o Microsoft Teams.

Controla el tiempo y los presupuestos de forma proactiva: gestiona el tiempo facturable y identifica los riesgos presupuestarios de forma temprana con las funciones integradas gestiona el tiempo facturable y identifica los riesgos presupuestarios de forma temprana con las funciones integradas de control de tiempo de ClickUp.

Limitaciones de ClickUp

La aplicación móvil de ClickUp ofrece una experiencia de escritorio completa, pero algunas funciones avanzadas son más fáciles de gestionar en el escritorio.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 11 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4540 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Según un usuario de G2:

Para cualquiera que tenga que compaginar muchas cosas, como el trabajo, los estudios, la familia y las metas personales, ClickUp no es solo una aplicación. Se convierte en tu segundo cerebro. Me ayudó a crear una estructura durante una de las etapas más ajetreadas y abrumadoras de mi vida, y sinceramente no sé cómo habría podido mantener el rumbo sin ella. Si estás indeciso, simplemente empieza. Solo el plan Free es más potente que la mayoría de las herramientas de pago que hay en el mercado.

Para cualquiera que tenga que compaginar muchas cosas, como el trabajo, los estudios, la familia y las metas personales, ClickUp no es solo una aplicación. Se convierte en tu segundo cerebro. Me ayudó a crear una estructura durante una de las etapas más ajetreadas y abrumadoras de mi vida, y sinceramente no sé cómo habría podido mantener el rumbo sin ella. Si estás indeciso, simplemente empieza. Solo el plan Free es más potente que la mayoría de las herramientas de pago que hay en el mercado.

2. Asana (Ideal para la planificación estructurada de proyectos y el seguimiento de metas que se adapta sin abrumar a los usuarios)

vía Asana

Las herramientas tradicionales de gestión de proyectos tienden a simplificar en exceso el trabajo o a volverse complejas a medida que los proyectos crecen. Sin embargo, Asana ofrece una estructura que se adapta a las necesidades y sigue siendo accesible para usuarios sin conocimientos técnicos.

Puedes empezar por las funciones de gestión de objetivos de Asana para definir objetivos de proyecto claros con metas y cronogramas cuantificables. A continuación, realiza el seguimiento del progreso de forma manual o automática y comparte los objetivos con las personas adecuadas para mantener la coordinación entre los equipos internos.

Esta aplicación de gestión de tareas también ofrece compatibilidad para planificar la capacidad de trabajo. Puedes ver dónde se encuentra el personal y compartir planes de recursos generales para ayudar a tu equipo a asignar y equilibrar el trabajo con mayor precisión.

Además, la IA integrada te ayuda a mantenerte informado sin tener que revisar minuciosamente los informes. Esto significa que puedes generar resúmenes concisos del progreso y obtener sugerencias sobre los siguientes pasos lógicos directamente a partir de los datos del proyecto.

Las mejores funciones de Asana

Optimice la distribución de la carga de trabajo en tiempo real comprobando cuántas horas tiene cada persona y haciendo un seguimiento de la duración estimada frente a la duración real.

Supervisa los proyectos conectados mediante carteras para obtener una vista centralizada y colaborar con equipos globales desde un único lugar

Estandarice los procesos en toda la organización creando paquetes de procesos reutilizables que ayuden a los equipos remotos a adoptar formas de trabajo coherentes.

Limitaciones de Asana

La elaboración de informes avanzados a nivel de MIS requiere un esfuerzo manual o herramientas externas para obtener información más detallada y personalizable.

No hay opción para desactivar las personas asignadas y las fechas límite, ni para crear elementos que no sean tareas.

Precios de Asana

Personal: Gratis

Starter: 13,49 $ al mes por usuario

Avanzado: 30,49 $ al mes por usuario

Corporación : Precios personalizados

Enterprise+: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4,4/5 (más de 13 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 13 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?

Una reseña de Capterra dice:

Es fácil de usar y ayuda a los equipos más pequeños a llevar un control de su trabajo. Los tableros y las listas de tareas de Asana mantienen todo en orden y facilitan el cumplimiento de los objetivos. Me gusta lo sencillo que resulta para quienes se inician en la gestión de proyectos.

Es fácil de usar y ayuda a los equipos más pequeños a llevar un control de su trabajo. Los tableros y las listas de tareas de Asana mantienen todo en orden y facilitan el cumplimiento de los objetivos. Me gusta lo sencillo que resulta para quienes se inician en la gestión de proyectos.

👀 ¿Sabías que...? El 42 % de los encuestados dedica uno o más días completos a recopilar manualmente informes de proyectos. Por otra parte, el 72 % cree que el alcance y las responsabilidades de su PMO seguirán ampliándose, según el informe «The State of Project Management Report 2025» de Wellingtone.

3. monday.com (Ideal para el seguimiento visual de proyectos, con una clara propiedad y el progreso a simple vista)

a través de Monday.com

monday.com se basa en tableros visuales, similares a hojas de cálculo, que te permiten ver el estado del trabajo de un solo vistazo. Las columnas codificadas por colores muestran claramente la propiedad, el estado, el progreso y los plazos, por lo que no necesitas conocimientos técnicos para saber dónde hay que prestar atención.

Para la planificación y la programación, la herramienta te ayuda a definir una línea de referencia clara y a comparar los cronogramas previstos con el progreso real. Con funciones como los diagramas de Gantt y las superposiciones de la ruta crítica, puedes detectar dependencias y ajustar los calendarios con antelación para mantener los proyectos por el buen camino.

La plataforma también ofrece funciones de automatización y plantillas listas para usar que garantizan un flujo de trabajo fluido. Puedes automatizar actualizaciones y asignaciones mediante opciones predefinidas, mientras que las plantillas listas para usar te ayudan a poner en marcha múltiples proyectos rápidamente.

Las mejores funciones de monday.com

Realice un seguimiento del tiempo dedicado a las tareas para mejorar la planificación futura y estimar las cargas de trabajo con mayor precisión

Recopila solicitudes de proyectos mediante formularios estructurados y agiliza los procesos de aprobación y priorización.

Supervisa los proyectos y la disponibilidad del equipo mediante paneles y informes detallados para tomar decisiones fundamentadas.

Limitaciones de monday.com

Reorganizar tableros o cambiar de plantilla después de la configuración puede resultar engorroso y frustrante

Precios de monday.com

Free

Estándar: 14 $ al mes por asiento

Pro: 24 $ al mes por asiento

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de monday.com

G2: 4,7/5 (más de 14 900 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5690 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre monday.com?

Aquí tienes una reseña de G2:

Estoy realmente satisfecho con monday.com y con el valor y la claridad de su sistema de gestión. La interfaz es limpia, intuitiva y fácil de configurar, lo que nos permite crear tableros bien organizados y de gran impacto, así como flujos de trabajo sencillos, sin apenas curva de aprendizaje; esto facilita que los nuevos usuarios puedan empezar a trabajar de inmediato, a medida que los voy añadiendo.

Estoy realmente satisfecho con monday.com y con el valor y la claridad de su sistema de gestión. La interfaz es limpia, intuitiva y fácil de configurar, lo que nos permite crear tableros bien organizados y de gran impacto, así como flujos de trabajo sencillos, sin apenas curva de aprendizaje; esto facilita que los nuevos usuarios puedan empezar a trabajar de inmediato, a medida que los voy añadiendo.

📮 Dato de ClickUp: 1 de cada 5 profesionales dedica más de 3 horas al día solo a buscar archivos, mensajes o información adicional sobre sus tareas de ClickUp. ¡Eso supone casi el 40 % de una semana laboral completa desperdiciada en algo que solo debería llevar unos segundos! La búsqueda empresarial basada en IA y ClickUp Brain de ClickUp unifican todo tu trabajo —entre tareas, documentos, correos electrónicos y chats— para que puedas encontrar exactamente lo que necesitas cuando lo necesitas sin tener que cambiar de herramienta.

4. Trello (Ideal para la gestión sencilla de tareas basada en tarjetas y la organización ágil de proyectos)

a través de Trello

Trello, de Atlassian, es una herramienta sencilla de gestión de tareas basada en tarjetas y desarrollada según el método Kanban. Cada tarjeta contiene toda la información relacionada con un trabajo, incluyendo descripciones, listas de control, fechas límite y adjuntos, todo en un solo lugar.

Cuando el trabajo abarca varios proyectos, la duplicación de tarjetas te ayuda a mantenerte organizado. Permite que la misma tarjeta aparezca en varios tableros, lo que te permite realizar el seguimiento del trabajo relacionado en distintos contextos sin duplicar tareas ni perder visibilidad.

Los Power-Ups amplían las posibilidades de un tablero de Trello añadiendo funciones como calendarios, campos personalizados, elaboración de informes o integraciones solo cuando las necesitas. Butler complementa esto con una automatización sencilla basada en reglas que reduce las acciones repetitivas y mantiene el trabajo en movimiento con un esfuerzo manual mínimo.

Las mejores funciones de Trello

Convierte los correos electrónicos en tareas organizadas reenviándolos a tu bandeja de entrada de Trello, donde la IA captura los detalles clave y los enlaces relevantes

Envía mensajes importantes de Slack o Microsoft Teams a Trello para que aparezcan en tu bandeja de entrada con resúmenes generados por IA.

Programa la reasignación de tareas directamente desde Google Calendar y Outlook para mantenerte al día sin esfuerzo

Limitaciones de Trello

La elaboración de informes avanzados y el seguimiento de dependencias suelen depender de complementos o herramientas adicionales.

A medida que los tableros se amplían, pueden parecer desordenados y dificultar el acceso a la información

Precios de Trello

Free

Estándar: 6 $ al mes por usuario

Premium: 12,50 $ al mes por usuario

Ilimitado: 17,50 $ por usuario al mes (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Trello

G2: 4,4/5 (más de 13 960 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 450 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trello?

Una reseña de Reddit dice:

Trello me resulta útil porque me permite tener una visión general de todos los proyectos, tareas, etc. en los que estoy trabajando. Creo que el punto fuerte de Trello es que es muy sencillo (tableros, listas, tarjetas) y fácil de usar, por lo que se puede aplicar a prácticamente cualquier cosa en la que necesites organizar información.

Trello me resulta útil porque me permite tener una vista general de todos los proyectos, tareas, etc. en los que estoy trabajando. Creo que el punto fuerte de Trello es que es muy sencillo (tableros, listas, tarjetas) y fácil de usar, por lo que se puede aplicar a prácticamente cualquier cosa en la que necesites organizar información.

📕 Lee también: Descubre cómo los equipos modernos abordan la gestión de proyectos con los artículos detallados y los consejos prácticos de ClickUp.

5. Notion (Ideal para la organización flexible de proyectos y el uso compartido estructurado de conocimientos en un único entorno de trabajo)

a través de Notion

Notion organiza los proyectos como bases de datos estructuradas, lo que significa que no te limitas a listas de tareas básicas. Puedes registrar detalles como tareas, propietarios, estados, fechas límite, etiquetas y datos complementarios en un solo lugar, al tiempo que enlazas los datos relacionados para evitar la fragmentación.

Organiza el trabajo diario mediante sencillas listas de control y luego pasa a un cronograma cuando necesites comprender cómo se alinean los proyectos. Esto facilita detectar las dependencias y ajustar los plazos sin duplicar planes ni reconstruir vistas.

La plataforma también ofrece agentes de IA para gestionar el mantenimiento repetitivo de los proyectos. Una vez configurados, pueden responder a preguntas habituales o encargarse de los seguimientos rutinarios, lo que permite que el trabajo continúe sin necesidad de una intervención manual constante.

Enterprise Search te ofrece un único lugar donde buscar respuestas. Realiza búsquedas en Notion y en las herramientas conectadas, mostrando resultados de fuentes aprobadas con contexto y citas, lo que te ayuda a encontrar información fiable sin tener que cambiar de aplicación.

Las mejores funciones de Notion

Filtra y ordena la información para centrarte en las tareas que se te han asignado o en los detalles exactos que necesitas en cada momento

Controle la visibilidad y la edición con permisos detallados que otorgan automáticamente el acceso adecuado a las personas adecuadas

Registra automáticamente reuniones interminables y recibe notas de reuniones generadas por IA y resúmenes prácticos listos para usar en tu entorno de trabajo

Limitaciones de Notion

Notion carece de funciones de gestión de proyectos más avanzadas, como el control de tiempo integrado.

Precios de Notion

Free

Además: 12 $ al mes por miembro

Business: 24 $ al mes por miembro

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,6/5 (más de 10 210 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2680 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Según un crítico de Capterra:

La interfaz es limpia, moderna e intuitiva. Incluso los usuarios sin conocimientos técnicos pueden entender rápidamente cómo crear páginas y organizar la información. Los bloques, plantillas y atajos de arrastrar y soltar hacen que el trabajo sea más rápido y esté mejor estructurado.

La interfaz es limpia, moderna e intuitiva. Incluso los usuarios sin conocimientos técnicos pueden entender rápidamente cómo crear páginas y organizar la información. Los bloques, plantillas y atajos de arrastrar y soltar hacen que el trabajo sea más rápido y esté mejor estructurado.

6. Basecamp (Ideal para una comunicación y visibilidad sencillas de los proyectos sin flujos de trabajo complejos)

vía Basecamp

Para equipos de tamaño medio que desean que el trabajo resulte sencillo y manejable, Basecamp es una buena opción. Al abrir la aplicación, la pantalla de inicio muestra tus proyectos, el calendario, las tareas y los próximos eventos en una vista clara.

Si necesitas realizar el seguimiento del tiempo para la facturación o comprender cómo se distribuye el esfuerzo, la herramienta ofrece la hoja de horas como complemento. Te permite registrar el tiempo dedicado a las tareas pendientes y a los documentos para mejorar la gestión del tiempo.

Tampoco necesitas informes complejos para saber en qué punto se encuentran las cosas. LineUp, Mission Control y Hill Charts te ofrecen una visión clara del progreso sin abrumarte con datos. El menú Hey recopila lo que requiere tu atención, y los Pings ofrecen un espacio sencillo para un intercambio rápido de mensajes cuando hay que abordar algún asunto.

Las mejores funciones de Basecamp

Reutiliza plantillas de proyectos para trabajos recurrentes, al tiempo que eliges exactamente lo que los clientes pueden ver y lo que permanece privado.

Organiza eventos con mayor facilidad gracias al acceso a videollamadas con un solo clic y a la compatibilidad con el lenguaje cotidiano

Revisa todo el trabajo sin asignar de todos los proyectos en un único informe para que puedas asignar tareas y establecer plazos antes de que se pase algo por alto.

Limitaciones de Basecamp

El sistema de tareas es sencillo, lo que puede resultar limitante si necesitas flujos de trabajo más avanzados, estados personalizados, dependencias o elaboración de informes.

Las notificaciones pueden resultar abrumadoras o fáciles de pasar por alto debido a un límite en el control

Precios de Basecamp

Free

Plus: 15 $ al mes por usuario

Pro Unlimited: 299 $ al mes (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Basecamp

G2: 4,1/5 (más de 5440 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 14 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Basecamp?

Un usuario de G2 comparte su experiencia:

La simplicidad de Basecamp se convierte en su principal ventaja. Sus paneles de control de proyectos ofrecen una visibilidad clara de las prioridades, los obstáculos y la propiedad, lo que minimiza el tipo de ruido que a menudo ralentiza la toma de decisiones. Me gusta que cada proyecto cuente con herramientas integradas como un tablón de anuncios, tareas pendientes, documentos y archivos, así no tengo que estar buscando actualizaciones en otras plataformas.

La simplicidad de Basecamp se convierte en su principal ventaja. Sus paneles de control de proyectos ofrecen una visibilidad clara de las prioridades, los obstáculos y la propiedad, lo que minimiza el tipo de ruido que a menudo ralentiza la toma de decisiones. Me gusta que cada proyecto cuente con herramientas integradas como un tablón de anuncios, tareas pendientes, documentos y archivos, así no tengo que estar buscando actualizaciones en otras plataformas.

🚀 Ventaja de ClickUp: Con más de 1000 plantillas gratuitas y prediseñadas, ClickUp elimina la parte más difícil de la gestión de proyectos: dar los primeros pasos. No es necesario diseñar flujos de trabajo ni configurar sistemas complejos desde cero. Solo tienes que añadir una plantilla de ClickUp a tu entorno de trabajo y empezar a trabajar de inmediato. Por ejemplo, la plantilla de plan de gestión de proyectos de alto nivel de ClickUp te ayuda a definir metas a largo plazo, realizar el seguimiento de los KPI y supervisar los resultados finales desde una vista clara y general. Consigue una plantilla gratuita Sáltate la configuración y empieza a trabajar con la plantilla de gestión de proyectos de alto nivel de ClickUp Todo funciona en conjunto para ofrecerte una visión general completa y de un solo vistazo del estado del proyecto. Puedes realizar el seguimiento del tiempo, añadir etiquetas, gestionar dependencias e incluso vincular correos electrónicos sin necesidad de una configuración avanzada ni conocimientos técnicos.

7. Smartsheet (Ideal para la gestión de proyectos al estilo de una hoja de cálculo con automatización e información basada en datos)

a través de Smartsheet

Smartsheet es una plataforma de gestión de proyectos basada en la nube que combina la familiaridad de las hojas de cálculo con una gestión estructurada del trabajo. Dispondrás de un lugar centralizado para planificar y gestionar el trabajo sin tener que aprender a utilizar una interfaz completamente nueva.

La plataforma te ofrece potentes fórmulas para automatizar cálculos y enlazar datos entre proyectos, con actualizaciones que se reflejan en tiempo real. También facilita la recopilación de datos mediante formularios personalizables con la marca de tu empresa, que te ayudan a recabar información coherente para solicitudes o comentarios.

Smartsheet IA aporta inteligencia a todo tu trabajo al ofrecerte información útil y ayudarte a interpretar datos complejos sin necesidad de conocimientos avanzados. Esto reduce el esfuerzo manual y facilita la toma de decisiones a medida que tus proyectos crecen.

Las mejores funciones de Smartsheet

Visualiza las tendencias clave mediante gráficos personalizables, como vistas de burndown y series temporales, que facilitan la interpretación de los datos.

Automatiza flujos de trabajo de proyectos flexibles con múltiples acciones y condiciones en herramientas como Microsoft Teams y Slack

Controla las notificaciones para destacar tareas importantes y aprobaciones mediante alertas en la aplicación y actualizaciones por correo electrónico

Limitaciones de Smartsheet

Los paneles de control de Smartsheet carecen de opciones de desglose y filtrado, y las visualizaciones parecen limitadas en comparación con otras herramientas

Precios de Smartsheet

Prueba gratuita

Pro: 12 $ al mes por miembro

Business: 24 $ al mes por miembro

Enterprise: Precios personalizados

Gestión avanzada del trabajo: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Smartsheet

G2: 4,4/5 (más de 21 420 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3470 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Smartsheet?

Una reseña de Capterra dice:

Cuenta con una interfaz intuitiva que combina el aspecto familiar de las hojas de cálculo con potentes funciones de gestión de proyectos. Además, sus sólidas herramientas de colaboración, como las actualizaciones en tiempo real, los comentarios y el uso compartido de archivos, facilitan que los equipos trabajen juntos de manera eficiente.

Cuenta con una interfaz intuitiva que combina el aspecto familiar de las hojas de cálculo con potentes funciones de gestión de proyectos. Además, sus sólidas herramientas de colaboración, como las actualizaciones en tiempo real, los comentarios y el uso compartido de archivos, facilitan que los equipos trabajen juntos de manera eficiente.

📚 Más información: Cómo utilizar ClickUp AI para mejorar la productividad y la eficiencia

8. Airtable (Ideal para flujos de trabajo altamente personalizables basados en datos estructurados sin necesidad de escribir código)

a través de Airtable

El trabajo en Airtable se basa en campos estructurados, como menús desplegables, adjuntos, fechas y registros enlazados. Puedes conectar tablas para que los proyectos y los activos sigan estando relacionados, lo que te ayuda a gestionar flujos de trabajo personalizados sin depender de código ni de archivos independientes.

La forma de ver y utilizar esos datos es flexible. Cambia entre las vistas de cuadrícula, kanban, calendario y cronograma para que los equipos creativos puedan trabajar con los mismos datos en los formatos que más les convengan. La IA integrada en la plataforma y las automatizaciones sin código ejecutan los flujos de trabajo de forma automática, convirtiendo los datos del proyecto en resúmenes claros e información estructurada.

Las mejores funciones de Airtable

Crea interfaces similares a las de las aplicaciones para los jefes de equipo, de modo que solo vean los campos y las acciones relevantes para su trabajo sin alterar los datos subyacentes.

Crea rápidamente aplicaciones listas para producción utilizando Omni para generar aplicaciones basadas en IA a través de conversaciones naturales y extraer información valiosa de tus datos y de la web.

Visualice métricas clave con extensiones creando paneles de control, gráficos e informes que se adapten a las necesidades de elaboración de informes de los responsables de su equipo.

Limitaciones de Airtable

La vista Lista carece de una opción para bloquear el campo principal, y no hay una forma sencilla de descargar imágenes de forma masiva.

Trabajar con fórmulas puede resultar confuso, ya que no siempre está claro qué tipo se aplica en cada caso

Precios de Airtable

Free

Equipo: 24 $ al mes por asiento

Business: 54 $ al mes por asiento

Escala empresarial: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Airtable

G2: 4,6/5 (más de 3180 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Airtable?

Aquí tienes una reseña de Reddit:

Me encanta el hecho de poder añadir casi cualquier función que desee en el momento en que me doy cuenta de que la necesito. Es perfecto para alguien que busca una solución totalmente personalizada y a medida, y que disfruta llevándola a cabo por sí mismo.

Me encanta el hecho de poder añadir casi cualquier función que desee en el momento en que me doy cuenta de que la necesito. Es perfecto para alguien que busca una solución totalmente personalizada y a medida, y que disfruta llevándola a cabo por sí mismo.

9. Teamwork (Ideal para la gestión de proyectos centrada en el cliente, con control de tiempo integrado y visibilidad de la facturación)

vía Teamwork

Para los usuarios sin conocimientos técnicos, suele resultar difícil disponer de una forma sencilla de comprobar el progreso y el tiempo empleado, ya que deben recurrir a múltiples herramientas y aprender diferentes flujos de trabajo para mantenerse informados.

Teamwork aborda esto manteniendo la colaboración y el control de tiempo directamente vinculados al trabajo diario. Puedes dar acceso a los clientes a proyectos específicos para que puedan ver las actualizaciones de estado y los entregables completados en un solo lugar.

Al mismo tiempo, tu equipo registra el tiempo dedicado a las tareas directamente, lo que garantiza que los datos de tiempo sean precisos y estén vinculados al trabajo real, en lugar de a herramientas independientes o informes manuales.

Además, facilita la comprensión de la carga de trabajo y el estado de los proyectos sin introducir conceptos de planificación complejos. Comprueba rápidamente la disponibilidad del equipo para detectar sobrecargas y compara la duración estimada con la real para verificar si los proyectos se mantienen dentro del alcance previsto.

Las mejores funciones de Teamwork

Envía el tiempo registrado directamente a los flujos de trabajo de facturación y ofrece a los equipos de servicio visibilidad financiera sin necesidad de adoptar un nuevo sistema financiero

Organiza el trabajo en torno a resultados medibles o hitos para evitar que los equipos remotos pierdan de vista la meta general.

Guarde y aplique plantillas de proyectos completas para estandarizar la entrega sin tener que volver a crear asignaciones de tareas para trabajos recurrentes o similares

Limitaciones de Teamwork

Las funciones clave pueden ser difíciles de encontrar, y la interfaz de usuario puede parecer anticuada y poco intuitiva.

Las notificaciones pueden acumularse rápidamente debido a las limitadas opciones de personalización

Precios de Teamwork

Free

Deliver: 13,99 $ al mes por usuario

Grow: 25,99 $ al mes por usuario

Escala: Precios personalizados

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Teamwork

G2: 4,4/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Teamwork?

Esto es lo que dice un usuario de G2 sobre la herramienta:

Me encanta cómo Teamwork.com ayuda a revisar todas las tareas, hacer un seguimiento de ellas una por una y asignarlas a desarrolladores o miembros del equipo específicos. También me gusta que sea muy fácil de configurar. Solo tienes que iniciar sesión y empezar a trabajar de inmediato. Además, su integración con Slack nos resulta muy útil, ya que facilita la colaboración.

Me encanta cómo Teamwork.com ayuda a revisar todas las tareas, hacer un seguimiento de ellas una por una y asignarlas a desarrolladores o miembros del equipo específicos. También me gusta que sea muy fácil de configurar. Solo tienes que iniciar sesión y empezar a trabajar de inmediato. Además, su integración con Slack nos resulta muy útil, ya que facilita la colaboración.

10. Wrike (Ideal para gestionar el trabajo creativo y operativo con colaboración contextual y aprobaciones)

vía Wrike

Si gestionas trabajos creativos u operativos, Wrike te ofrece soporte para la gestión de proyectos y la colaboración contextual sin necesidad de conocimientos técnicos.

Ofrece vistas visuales de la carga de trabajo que muestran la capacidad del equipo en gráficos claros y fáciles de leer, lo que facilita comprender quién está sobrecargado y dónde es necesario realizar ajustes.

La plataforma también ofrece funciones de colaboración mejoradas directamente vinculadas al trabajo en sí. Puedes revisar imágenes y otros archivos dentro de las tareas y dejar comentarios o anotaciones en secciones específicas que requieran atención.

Con Wrike Pizarra, que ofrece compatibilidad con la planificación visual, y Wrike Copilot, que ayuda con las descripciones y los resúmenes, puedes generar ideas y gestionar las actualizaciones rutinarias sin necesidad de recurrir a herramientas adicionales.

Las mejores funciones de Wrike

Crea y gestiona agentes de IA sin código para supervisar riesgos, asignar recursos automáticamente y reducir la coordinación manual

Realice un seguimiento y gestione las aprobaciones de documentos en un solo lugar para identificar a tiempo las acciones pendientes y evitar retrasos relacionados con las aprobaciones

Utilice herramientas avanzadas de análisis y elaboración de informes de BI para convertir los datos de los proyectos en información clara que respalde la toma de mejores decisiones

Limitaciones de Wrike

La plataforma tiene una curva de aprendizaje, especialmente cuando se trabaja con funciones más avanzadas, como las automatizaciones y los campos personalizados.

Algunas acciones en la plataforma requieren más clics de lo esperado, y buscar elementos antiguos puede resultar lento

Precios de Wrike

Free

Equipo: 10 $ al mes por usuario

Business: 25 $ al mes por usuario

Pinnacle: Precios personalizados

Apex: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2: 4,2/5 (más de 4500 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 2870 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wrike?

Una reseña de Capterra dice:

Me gusta el diseño y la sensación general del producto y la experiencia de usuario. Creo que las integraciones con Microsoft Teams y los sistemas de notificaciones funcionan muy bien. Me gustan las distintas vistas; creo que el diagrama de Gantt es una de las mejores versiones de esta vista de Wrike. El Calendario funciona muy bien y está mejor integrado que en otras herramientas de gestión de proyectos.

Me gusta el diseño y la sensación general del producto y la experiencia de usuario. Creo que las integraciones con Microsoft Teams y los sistemas de notificaciones funcionan muy bien. Me gustan las distintas vistas; creo que el diagrama de Gantt es una de las mejores versiones de esta vista de Wrike. El Calendario funciona muy bien y está mejor integrado que en otras herramientas de gestión de proyectos.

Simplifica la forma en que planificas y ejecutas tus proyectos. ¡Prueba ClickUp!

El mejor software de gestión de proyectos para usuarios sin conocimientos técnicos debería aportar claridad al trabajo diario. Sin embargo, la mayoría de las herramientas carecen de la estructura suficiente para seguir siendo fiables o resultan abrumadoras a medida que los proyectos crecen.

ClickUp resuelve esto eliminando la complejidad sin dejar de ofrecerte la estructura necesaria para gestionar el trabajo real. Tareas, documentos, chat, paneles de control, formularios y pizarras se encuentran todos en un único entorno de trabajo conectado, para que los planes y la ejecución nunca se desvíen.

Además, ClickUp Brain incorpora IA contextual que responde a preguntas y sugiere los siguientes pasos en función de tu trabajo real.

¡Prueba ClickUp gratis y descubre lo sencilla que puede ser la gestión de proyectos!