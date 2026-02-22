Monday, Asana y ClickUp: ¿cuál es la opción más económica para las pequeñas empresas?

Abre la página de facturación y se detiene un segundo. El número es más alto de lo que esperaba. No ha habido cambios importantes, pero, de alguna manera, su herramienta de gestión de proyectos cuesta más que hace unos meses. Se han añadido algunos usuarios nuevos, una función que necesitaba estaba incluida en un plan superior y otra actualización le pareció más fácil que reestructurar su proceso.

Así es como la mayoría de las pequeñas empresas acaban pagando de más por las herramientas. Lo que comienza como «simplemente organizar tareas» se convierte en múltiples suscripciones, restricciones de funciones y pagos por cosas que no sabías que necesitarías.

Esta entrada del blog compara Monday, Asana y ClickUp para ayudarte a obtener el máximo valor por el mínimo dinero. 🤩

Precios de Monday, Asana y ClickUp de un vistazo

Cada plataforma tiene una etiqueta diferente y un conjunto diferente de funciones incluidas. Una utiliza precios por asiento, otra tiene un mínimo de asientos y una tercera oculta funciones esenciales tras niveles de precios elevados.

Aquí tienes un resumen rápido de cómo se comparan. 👇

Categoría ClickUp Monday.com Asana Nivel gratis Plan Free Forever con tareas y miembros ilimitados, y 60 MB de almacenamiento. Gratis para hasta 2 asientos con funciones limitadas. El plan personal es gratuito para hasta 2 asientos. Plan de pago básico Plan Unlimited con almacenamiento, integraciones y mensajes de chat ilimitados. Plan inicial sin límite de usuarios. Plan inicial con vista de cronograma y creador de flujos de trabajo. Precios de IA ClickUp Brain está disponible como complemento en todos los planes de pago. La IA de Asana está incluida en los planes superiores. Los créditos para funciones de IA están incluidos en los planes de pago. Tamaño del equipo Se adapta tanto a particulares como a corporaciones sin mínimos de asientos. Se adapta tanto a particulares como a corporaciones. Se adapta tanto a particulares como a corporaciones. Modelo de precios Mensual/anual por usuario; Free Forever disponible gratis. Precios por paquete mensual/anual Precios por usuario mensuales/anuales

Panorámica de ClickUp

El trabajo de tu equipo está disperso. Los planes de los proyectos están en una herramienta, los documentos en otra y las conversaciones se pierden en una tercera aplicación. Esto es lo que se conoce como «dispersión del trabajo» y acaba con la productividad, ya que te obliga a cambiar constantemente de contexto solo para encontrar información.

Esta fragmentación le cuesta dinero debido a las múltiples suscripciones a herramientas que no se comunican entre sí.

ClickUp, el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, es una plataforma segura en la que conviven tus proyectos, documentos, conversaciones y análisis, con IA contextual integrada como capa de inteligencia que comprende tu trabajo y te ayuda a avanzar.

Estas son algunas de sus ventajas:

Generosidad del plan Free Forever: obtienes tareas ilimitadas y puedes añadir miembros ilimitados en el nivel gratuito.

Integración de IA: ClickUp Brain , la IA integrada en la plataforma, funciona directamente en tu entorno de trabajo para la creación de tareas, la asistencia en la redacción y la recuperación de conocimientos.

Plataforma todo en uno: reduce la necesidad de utilizar herramientas independientes y disminuye tu coste total con ClickUp Pizarras, ClickUp Chat y ClickUp Paneles integrados. reduce la necesidad de utilizar herramientas independientes y disminuye tu coste total con ClickUp Documentos

Vistas flexibles sin necesidad de actualizaciones: tendrás acceso a más de 15 tendrás acceso a más de 15 vistas de ClickUp , incluidas las vistas Lista, Tablero, Calendario, Gantt y Cronograma, en todos los planes.

Sin mínimo de asientos: paga solo por los usuarios que tienes, sin paquetes obligatorios.

Aunque ClickUp es potente, su amplia gama de funciones puede suponer una curva de aprendizaje para los equipos que solo buscan la gestión de tareas más básica.

¿Qué obtienes por tu dinero con ClickUp?

Aquí tienes un breve desglose del valor:

Free Forever: Empieza con tareas ilimitadas, miembros ilimitados, 60 MB de almacenamiento y acceso a todas las aplicaciones necesarias. Plan Unlimited: desbloquea almacenamiento, integraciones y paneles ilimitados, además de añadir invitados con permisos y crear desbloquea almacenamiento, integraciones y paneles ilimitados, además de añadir invitados con permisos y crear formularios ClickUp Plan Business: accede a automatizaciones avanzadas, gestión de la carga de trabajo y funciones de exportación personalizadas. Enterprise: Obtenga permisos avanzados, marca blanca, un gestor de éxito especializado y SSO/SAML para seguridad y soporte a gran escala.

Comprenda al instante el contexto del entorno de trabajo con ClickUp Brain .

Por ejemplo, una agencia de marketing boutique con un equipo de cinco personas puede utilizar la herramienta de IA para reducir el trabajo rutinario mediante indicaciones a Brain que:

Convierte notas, chats o ideas en tareas, listas de control, cronogramas y resúmenes.

Redacta y actualiza la documentación del trabajo, como resúmenes de proyectos, POE y actualizaciones para los clientes.

Encuentre respuestas en sus entornos de trabajo y en las herramientas conectadas.

Gestiona la redacción y la síntesis repetitivas.

Panorámica de Monday

Cuando una herramienta es difícil de usar, los equipos suelen rendirse y volver a las hojas de cálculo. Monday.com soluciona este problema con su «Work OS» visual, que destaca por su facilidad de uso con tableros intuitivos de arrastrar y soltar.

Su interfaz colorida, similar a una hoja de cálculo, está diseñada para ayudar a los equipos sin conocimientos técnicos a crear y adaptar flujos de trabajo de forma visual. Estas son algunas de sus ventajas:

Interfaz visual intuitiva: te ofrece tableros de arrastrar y soltar con estados codificados por colores, lo que facilita ver el progreso del proyecto de un vistazo.

Ecosistema multiproducto: ofrece productos independientes para diferentes funciones empresariales, como CRM, desarrollo y servicio, lo que permite flujos de trabajo especializados.

Sólida biblioteca de plantillas: te permite utilizar un amplio intervalo de plantillas prediseñadas para acelerar el proceso de configuración de proyectos y casos de uso comunes.

Creador de automatizaciones sencillo: incluye un creador de automatizaciones sencillo del tipo «si esto, entonces aquello» para gestionar tareas repetitivas.

❗Nota: El modelo de precios de Monday.com requiere un mínimo de tres puestos en todos los planes de pago y utiliza precios por lotes, lo que te obliga a comprar puestos en paquetes de cinco, diez o quince. Esto significa que un equipo de seis personas tiene que pagar por diez puestos. Las funciones clave, como la vista de cronograma y las automatizaciones avanzadas, también están bloqueadas en los planes más caros.

¿Qué obtienes por tu dinero con Monday.com

A continuación, te ofrecemos un desglose de los precios de Monday.com.

Gratis: limitado a un límite de dos asientos y tres tableros con funciones básicas. Básico: Obtén tableros y funciones de IA ilimitadas, pero no tendrás acceso a la vista de cronograma ni a las automatizaciones. Estándar: Desbloquea las vistas de cronograma y calendario, el acceso de invitados y un límite de 250 acciones de automatización al mes. Pro: Accede a tableros privados, control de tiempo nativo, la columna de fórmulas y hasta 25 000 acciones de automatización al mes. Enterprise: incluye funciones de seguridad avanzadas, un registro de auditoría e integraciones premium.

Panorámica de Asana

a través de Asana

Asana se posiciona como una plataforma de gestión del trabajo de nivel empresarial, que ofrece un modelo de datos propio denominado «Work Graph» que correlaciona las relaciones entre tareas, proyectos y personas para proporcionar una visión más profunda.

Esto es lo que ofrece la plataforma:

Modelo de datos Work Graph: esta tecnología patentada le ayuda a comprender cómo se conecta el trabajo en toda su organización para obtener una mejor visión estratégica.

IA incluida en los planes de pago: Asana AI, que incluye campos inteligentes y actualizaciones de estado generadas por IA, se incluye en los planes de pago sin coste adicional.

Funciones de planificación avanzadas: obtienes acceso a funciones de gestión de carteras y cargas de trabajo en los niveles superiores para obtienes acceso a funciones de gestión de carteras y cargas de trabajo en los niveles superiores para una planificación avanzada de los recursos.

Gran reconocimiento corporativo: su estado como líder entre las principales firmas de análisis es sinónimo de fiabilidad para las grandes corporaciones y simplifica el proceso de adquisición.

❗Nota: Por el lado negativo, Asana requiere un mínimo de dos asientos en sus planes de pago, lo que puede resultar costoso para los usuarios individuales. Las funciones esenciales, como el control de tiempo nativo y las carteras, solo están disponibles en los planes más caros (Advanced y Enterprise).

¿Qué obtienes por tu dinero con Asana?

Explora sus opciones de precios:

Personal (gratis): para un máximo de dos compañeros de equipo con gestión básica de tareas en vistas Lista y Tablero.

Starter: añade la vista de cronograma, un generador de flujos de trabajo, formularios y automatizaciones ilimitadas.

Avanzado: Desbloquea carteras, gestión de la carga de trabajo y elaboración de informes avanzados.

Enterprise/Enterprise+: ofrece controles administrativos avanzados, opciones de exportación de datos, SAML y personalización de la marca.

Comparación de precios entre ClickUp, Monday y Asana

Los límites de los planes Free, el número mínimo de asientos y el acceso a la IA determinan cuánto gastará realmente a lo largo del tiempo.

Para que esta comparación sea útil, en esta sección se desglosan los precios en tres áreas concretas que afectan directamente a los presupuestos de las pequeñas empresas. 📊

Nivel n.º 1: Plan Free

Los límites de usuarios, las funciones que faltan o los pagos inesperados pueden obligarte a actualizar antes de tiempo o a cambiar de herramienta una vez que empiezas a utilizarla con el plan Free. Comparemos:

ClickUp

Con el plan Free Forever, obtienes tareas ilimitadas y puedes añadir miembros ilimitados, por lo que no hay que preocuparse por el límite de puestos. Incluye 60 MB de almacenamiento total, todas las vistas principales como Lista, Tablero y Gantt, grabación de vídeo en la aplicación y acceso a ClickUp Docs para la colaboración básica.

El plan Free de Monday.com tiene un límite máximo de dos puestos, tres tableros y más de 200 plantillas, lo que dificulta su uso para equipos. Ofrece vistas básicas, sin Cronograma ni Calendario, y no incluye automatizaciones ni integraciones.

Asana

El plan Personal de Asana es gratuito para hasta dos compañeros de equipo e incluye tareas y proyectos ilimitados. Sin embargo, solo ofrece vistas Lista y Tablero, sin acceso al Cronograma, campos personalizados o carteras.

🏆 Ganador: ¡ClickUp! Su plan Free ofrece una amplia funcionalidad que proporciona compatibilidad para equipos en crecimiento sin límites artificiales.

Crea tu propio superagente ClickUp personalizado para automatizar tareas repetitivas.

Mientras que Asana y Monday solo te ofrecen automatizaciones basadas en reglas, ClickUp ofrece agentes de IA que actúan, siguen reglas y operan continuamente en segundo plano. Un superagente puede:

Supervise los plazos de las tareas en todos los espacios de los clientes.

Marca el trabajo atrasado antes de que se convierta en un problema para el cliente.

Genere automáticamente actualizaciones semanales del estado a partir de la actividad real de las tareas.

Haga preguntas de seguimiento cuando las tareas se atasquen.

Identifica los riesgos y prepara resúmenes de traspaso cuando el trabajo cambie de propietario.

Nivel n.º 2: estructura de niveles de pago para la escalabilidad

Una vez que dejas el plan Free, las decisiones sobre precios cobran mucha más importancia. Los mínimos de asientos, los precios de los paquetes y las restricciones de funciones pueden hacer que tus costes se disparen rápidamente por encima de lo esperado. A continuación te mostramos cómo se comparan estas tres herramientas entre sí una vez que empiezas a pagar por ellas:

ClickUp

Los planes de ClickUp se adaptan a cada usuario, por lo que pagas exactamente por las licencias que necesitas. Además, el plan Business ofrece funciones avanzadas para equipos en crecimiento.

Todos los planes de pago requieren un mínimo de tres asientos. A partir de ahí, te ves obligado a pagar por tramos de cinco, diez y quince asientos. Esto suele significar que pagas por más asientos de los que realmente utilizas.

Asana

Asana requiere un mínimo de dos asientos en sus planes de pago. A partir de ahí, el precio es por usuario, pero las funciones avanzadas, como las carteras y la gestión de la carga de trabajo, solo están disponibles en el nivel Avanzado.

🏆 Ganador: ¡ClickUp se lleva la victoria! Su precio lineal sin mínimo de puestos permite a los equipos escalar de forma predecible a medida que crecen.

Nivel n.º 3: complementos de IA

Todas las herramientas dicen que tienen IA, pero uno se queda con la duda de cuánto costará realmente. Con esta incertidumbre, es posible que acabes con una herramienta que carece de la IA que necesitas o que te sorprenda con una factura inesperada, lo que contribuye a la proliferación de la IA. Aquí tienes una panorámica rápida:

ClickUp

Con ClickUp Brain, las funciones de IA están disponibles como complemento de los planes de pago. Esto te da acceso a asistencia de escritura basada en IA, creación de tareas a partir de lenguaje natural y recuperación de conocimientos en todo tu entorno de trabajo. Para necesidades más avanzadas, ClickUp Brain MAX ofrece funciones como acceso a múltiples LLM y conversión de voz a texto.

El asistente de IA de Monday solo se incluye en los planes Pro y Enterprise, no en los planes Basic o Standard. Puede ayudar a generar descripciones de tareas y resumir contenido.

Asana

La IA de Asana está incluida en todos sus planes de pago, desde Starter hasta Enterprise. Esto significa que funciones como los campos inteligentes y las actualizaciones de estado generadas por IA están disponibles sin un complemento adicional.

🏆 Ganador: ¡Empate entre Asana y ClickUp! Asana incluye funciones de IA directamente en los planes de pago, mientras que ClickUp ofrece una profunda integración de IA en tu flujo de trabajo como complemento.

Evita gastar dinero en múltiples herramientas de IA utilizando ClickUp Brain MAX .

Obtendrá:

Acceso a múltiples LLM en un solo lugar: cambia entre diferentes modelos de IA como GPT, Claude y Gemini, dependiendo de la tarea

Razonamiento avanzado: comprenda mejor sus datos para tareas de planificación, análisis y toma de decisiones .

Voz a texto: convierte tus notas de voz en guiones, notas y tareas al instante con ClickUp Talk-to-Text

Costes ocultos y consideraciones sobre los precios

Ha calculado el coste por usuario, pero ¿qué hay de los gastos que no aparecen en la página de precios? Cosas como el acceso de invitados, los límites de almacenamiento y la formación pueden inflar rápidamente el coste total de propiedad.

Ten cuidado con estos costes ocultos:

Costes de invitados y colaboradores externos: la forma en que se cobra a los colaboradores externos varía. Con ClickUp, los invitados con permisos específicos están disponibles en los planes de pago. la forma en que se cobra a los colaboradores externos varía. Con ClickUp, los invitados con permisos específicos están disponibles en los planes de pago. Monday.com , sin embargo, cuenta cuatro invitados como un asiento facturable y te actualizará automáticamente cuando superes ese límite.

Límites de almacenamiento y archivos adjuntos: los planes gratuitos suelen tener límites de almacenamiento muy estrictos. ClickUp ofrece 60 MB en su plan Free y almacenamiento ilimitado en todos los planes de pago.

Formación y adopción: Las tres plataformas tienen una curva de aprendizaje, lo que se traduce en tiempo dedicado a la incorporación. Para reducir este coste oculto, puede utilizar recursos gratuitos como ClickUp University y la página de asistencia de Asana y Monday, que ofrece cursos y certificaciones para ayudar a su equipo a ponerse al día.

La mejor relación calidad-precio según el tamaño del equipo

La mejor herramienta para una empresa de 500 personas no es la adecuada para una startup de cinco personas. Elegir la herramienta equivocada para el tamaño de tu equipo significa que o bien compras un sistema complejo innecesario o bien eliges una herramienta sencilla que te quedará pequeña en unos meses.

Para evitarlo, aquí tienes nuestras recomendaciones adaptadas al tamaño y las necesidades específicas de tu equipo. ⚓

Usuarios individuales y autónomos (una persona): utilice el plan Free Forever de ClickUp para disfrutar de todas las funciones para usuarios individuales.

Equipos pequeños (de dos a diez personas): opta por el plan Unlimited de ClickUp para disfrutar de funciones robustas para equipos en crecimiento, o por el nivel Starter de Asana para disfrutar de funciones básicas y una incorporación sencilla.

Equipos medianos (11-50 personas): accede al plan Business de ClickUp para escalar de manera eficiente y acceder a funciones avanzadas. También puedes utilizar el plan Pro de Monday y los planes avanzados de Asana aquí.

Empresas (más de 50 personas): las tres plataformas ofrecen planes para empresas con precios personalizados. ClickUp Enterprise incluye permisos avanzados y SSO, el plan Enterprise de las tres plataformas ofrecen planes para empresas con precios personalizados. ClickUp Enterprise incluye permisos avanzados y SSO, el plan Enterprise de Monday.com añade funciones de seguridad y Asana Enterprise+ ofrece controles de administración premium.

Esto es lo que Brian McGary, director de TI de 3A Composites, opinó sobre ClickUp:

Aunque Asana funcionaba bien para aquellos que sabían cómo utilizarlo, la implementación original carecía de formación y, en última instancia, provocó una baja adopción por parte de los usuarios... ClickUp tiene precios muy competitivos y, en general, es más rentable que sus competidores en cada nivel de funciones.

Aunque Asana funcionaba bien para aquellos que sabían cómo utilizarlo, la implementación original carecía de formación y, en última instancia, provocó una baja adopción por parte de los usuarios... ClickUp tiene precios muy competitivos y, en general, es más rentable que sus competidores en cada nivel de funciones.

¿Qué herramienta de gestión de proyectos tiene el mejor precio para tu equipo?

Ya has visto todos los detalles, pero sigues sin poder decidirte. Necesitas un marco sencillo que te ayude a elegir una herramienta de gestión de proyectos basada en lo que más valora tu equipo.

Este marco te ayudará a encontrar la herramienta adecuada para tus prioridades principales.

Elige ClickUp si:

Quieres funciones completas en todos los niveles de los planes.

El tamaño del equipo no se ajusta a paquetes de asientos definidos.

Debes eliminar la proliferación de herramientas reuniendo los documentos, el chat y la gestión de proyectos en una sola plataforma.

La IA que se conecta directamente con tu trabajo es una prioridad.

Elige Monday.com si:

La simplicidad visual y la facilidad de adopción son sus principales prioridades.

Es necesario contar con productos independientes para CRM, desarrollo o servicios.

El tamaño de tu equipo se ajusta a sus paquetes de asientos.

Elige Asana si:

El reconocimiento de la corporación y la validación de los analistas son importantes para su proceso de adquisición.

Las funciones de IA deben incluirse directamente en tu plan.

Sus flujos de trabajo pueden beneficiarse del modelo de datos Work Graph.

Compare las tres herramientas para encontrar la que mejor se adapta a sus necesidades:

¿Qué herramienta de gestión de proyectos es la mejor?

Si dejamos de lado las páginas de precios, las listas de funciones y los nombres de los planes, la verdadera diferencia entre estas herramientas se reduce a la previsibilidad.

Tanto Monday como Asana funcionan bien para casos de uso específicos, pero sus modelos de precios pueden obligarte a actualizar antes de lo esperado. Esto puede ser en forma de paquetes de puestos, bloqueos de funciones o requisitos de niveles superiores.

ClickUp destaca porque te ofrece más margen de maniobra antes de que el dinero se convierta en un problema. Puedes empezar gratis sin preocuparte por los límites de usuarios, ampliar sin pagar por asientos que no utilizas y acceder a las funciones principales sin cambiar de nivel.

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencia el plan Free Forever de ClickUp de los planes gratuitos de Monday y Asana?

El plan Free Forever de ClickUp incluye tareas ilimitadas y miembros ilimitados con 60 MB de almacenamiento. Supera al plan gratuito de Monday, que incluye dos puestos y tres tableros, y al nivel gratuito Personal de Asana, que admite hasta dos compañeros de equipo con vistas de lista y tablero.

¿Cómo se comparan ClickUp y Asana para equipos con más de 10 usuarios?

ClickUp funciona bien para equipos de diez o más personas, ya que no tiene un número mínimo de puestos e incluye funciones sólidas en todos los niveles, lo que permite a los equipos acceder a lo que necesitan sin tener que realizar actualizaciones obligatorias.

¿Qué herramienta funciona mejor para las startups que pasan de planes gratuitos a planes de pago?

ClickUp ofrece una trayectoria de escalabilidad fluida para las empresas emergentes. Su plan Free Forever no tiene límites de puestos, y el plan Unlimited ofrece todas las funciones, lo que permite a los equipos crecer sin encontrarse con limitaciones inesperadas.

¿En qué se diferencia ClickUp Brain de las funciones de IA de Asana?

ClickUp Brain ofrece una profunda integración del entorno de trabajo, conectando la IA con tus tareas, documentos y búsqueda de conocimientos en toda la plataforma. Asana AI, por otro lado, se centra más en los campos inteligentes y las actualizaciones de estado.