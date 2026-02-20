¿Qué pila de IA es la adecuada para los equipos que dan prioridad a la IA en 2026?

La promesa del trabajo centrado en la IA parece sencilla: decisiones más rápidas, menos trabajo rutinario y una colaboración más inteligente. Pero para la mayoría de los equipos, la realidad no se parece en nada a lo que se promete. Nuestra encuesta sobre la madurez de la IA revela que solo el 12 % de los trabajadores del conocimiento han integrado plenamente la IA en sus flujos de trabajo, y que el 38 % no la utiliza en absoluto. Esa brecha entre la ambición y la ejecución es un problema de pila.

Crear un equipo verdaderamente centrado en la IA significa ir más allá de las herramientas individuales y preguntarse qué tipo de pila es compatible con el funcionamiento de su equipo, en todos los niveles y en todos los flujos de trabajo.

En esta entrada del blog, analizaremos qué pila de IA es la adecuada para los equipos que dan prioridad a la IA. Además, veremos cómo ClickUp encaja en ese panorama como un entorno de trabajo de IA convergente diseñado para adaptarse a tu forma de trabajar.

¿Qué es una pila tecnológica de IA?

Una pila tecnológica de IA es la combinación de herramientas, plataformas y sistemas que utiliza un equipo para integrar la IA en su trabajo diario. Piensa en ella como la base que determina el buen funcionamiento de la IA dentro de tu organización.

Por lo general, incluye los modelos o asistentes de IA con los que interactúa su equipo, las plataformas en las que se realiza el trabajo y las integraciones que conectan todo ello.

Una pila tecnológica sólida hace que la IA sea útil en contextos en los que ya se están llevando a cabo tareas, conversaciones y decisiones. Por el contrario, una pila débil deja a la IA al margen, como una herramienta independiente que los usuarios deben recordar abrir en una pestaña separada.

🧠 Dato curioso: Aunque pensamos que la IA es algo futurista, el concepto tiene miles de años de antigüedad. En la mitología griega, se dice que el dios Hefesto construyó robots de oro para ayudarle a desplazarse.

Capas básicas de una pila tecnológica de IA moderna

Una pila tecnológica de IA moderna se organiza en cinco capas distintas, cada una de las cuales se encarga de una fase específica del ciclo de vida de la IA. Comprender esta arquitectura por capas le ayuda a identificar lagunas, evitar herramientas redundantes y crear un sistema que se adapte.

Capas de la pila tecnológica de IA

Cada capa depende de las demás; una debilidad en una de ellas socava toda la pila.

Capa de datos

La capa de datos es la base de su pila. Se encarga de la ingesta, el almacenamiento, la transformación y la ingeniería de características del material bruto para cada modelo de IA. Los componentes clave incluyen lagos de datos para datos sin procesar, almacenes de datos para datos estructurados y almacenes de características para entradas de modelos reutilizables.

Un error común es tener fuentes de datos aisladas con formatos inconsistentes, lo que hace casi imposible reproducir experimentos o depurar problemas de producción.

🧠 Dato curioso: En 1958, John McCarthy desarrolló LISP, un lenguaje de programación que se convirtió en uno de los más importantes para la investigación en IA. Siguió siendo una herramienta clave durante décadas e influyó en los lenguajes posteriores diseñados para el trabajo de IA simbólica.

Capa de modelado

Aquí es donde sus científicos de datos e ingenieros de ML crean, entrenan y validan modelos. La capa de modelado incluye herramientas de ML como PyTorch o TensorFlow, herramientas de seguimiento de experimentos y registros de modelos para realizar la versión y el almacenamiento de los modelos entrenados.

Los equipos centrados en la IA realizan cientos de experimentos y, sin un seguimiento adecuado, es fácil perder el modelo con mejor rendimiento o duplicar el trabajo.

Capa de infraestructura

La capa de infraestructura proporciona la potencia bruta necesaria para entrenar y servir modelos a gran escala. Esto incluye computación en la nube, como clústeres de GPU, orquestación de contenedores con Kubernetes y orquestadores de flujos de trabajo como Airflow o Kubeflow.

El principal reto aquí es equilibrar el coste y el rendimiento. El exceso de aprovisionamiento agota su presupuesto, mientras que el aprovisionamiento insuficiente ralentiza la velocidad de iteración de su equipo.

Capa de servicio

La capa de servicio es la que entrega las predicciones de su modelo a los usuarios u otros sistemas. Incluye marcos de servicio de modelos, puertas de enlace API y herramientas para la inferencia en tiempo real y por lotes.

Además, el servicio no es una configuración única; se necesitan mecanismos como implementaciones canarias y pruebas A/B para actualizar de forma segura los modelos en producción sin causar tiempo de inactividad.

🔍 ¿Sabías que...? Una encuesta realizada a más de 1200 profesionales revela que el 95 % utiliza ahora la IA en el trabajo o en casa. La mayoría afirma haber experimentado un aumento constante de la productividad y el 76 % incluso paga por estas herramientas de IA de su propio bolsillo.

Capa de supervisión y retroalimentación

Una vez que un modelo está en funcionamiento, su trabajo acaba de empezar.

La capa de supervisión realiza un seguimiento del rendimiento del modelo, detecta desviaciones en los datos y emite alertas cuando algo va mal. También incluye canales de retroalimentación que envían las correcciones de los usuarios o los nuevos datos al sistema, lo que permite que sus modelos aprendan y mejoren continuamente con el tiempo.

El mercado está inundado de herramientas de IA, y es casi imposible saber cuáles están listas para la producción y cuáles son solo moda pasajera. Los equipos pierden innumerables horas evaluando docenas de opciones, y a menudo eligen una herramienta que no es adecuada y que genera deuda técnica a largo plazo.

Estas son algunas de las herramientas que impulsan a los equipos líderes actuales que dan prioridad a la IA:

Ingeniería de datos y funciones

Apache Spark gestiona el procesamiento de datos a gran escala para equipos que trabajan con conjuntos de datos distribuidos y de gran volumen.

dbt transforma los datos sin procesar en modelos limpios y estructurados, listos para el análisis y el aprendizaje automático.

Feast y Tecton gestionan almacenes de funciones, lo que facilita el uso compartido y la reutilización de funciones en diferentes modelos.

🧠 Dato curioso: En 1966, el gobierno de los Estados Unidos financió un proyecto de IA para traducir automáticamente del ruso al inglés. Después de casi una década de trabajo, el sistema falló tan estrepitosamente que se cortó la financiación de forma abrupta. Esta única incidencia desencadenó el primer gran invierno de la IA y enseñó a los investigadores que la comprensión del lenguaje era mucho más difícil de lo esperado.

Desarrollo de modelos

PyTorch y TensorFlow son los marcos de trabajo más utilizados para crear y entrenar modelos de aprendizaje profundo a gran escala.

Hugging Face Transformers proporciona una biblioteca de modelos de PLN preentrenados que los equipos pueden ajustar para casos de uso específicos.

scikit-learn sigue siendo una opción fiable para tareas clásicas de aprendizaje automático, como la clasificación, la regresión y la agrupación.

Seguimiento de experimentos

MLflow permite a los equipos registrar, comparar y reproducir experimentos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de modelos.

Weights & Biases ofrece visualizaciones detalladas y funciones de colaboración para realizar el seguimiento del rendimiento de los modelos a lo largo del tiempo.

Neptune está diseñado para equipos que necesitan metadatos detallados de los experimentos y un historial de experimentos a largo plazo.

Orquestación

Apache Airflow se utiliza ampliamente para programar y gestionar datos complejos y canalizaciones de aprendizaje automático en entornos de producción.

Kubeflow está diseñado para equipos que ejecutan flujos de trabajo de ML en Kubernetes a gran escala.

Prefect y Dagster ofrecen enfoques más modernos ofrecen enfoques más modernos para la organización del flujo de trabajo , con una mejor observabilidad y gestión de errores integrada.

Servicio de modelos

TensorFlow Serving y TorchServe están diseñados específicamente para implementar modelos de aprendizaje profundo como API escalables y de baja latencia.

Seldon Core proporciona una capa de servicio flexible para equipos que gestionan múltiples modelos en diferentes marcos.

BentoML simplifica el empaquetado y la implementación de modelos, lo que facilita el paso del desarrollo a la producción.

Supervisión

Evidently IA, Arize y WhyLabs detectan desviaciones en los modelos y problemas de calidad de los datos, y avisan cuando el rendimiento de los modelos comienza a degradarse en producción.

Prometheus y Grafana proporcionan observabilidad a nivel del sistema, lo que ofrece a los equipos visibilidad sobre el estado de la infraestructura y el rendimiento de los modelos.

Modelos de lenguaje grandes (LLM)

OpenAI ChatGPT se utiliza ampliamente para la generación de contenidos, la asistencia en la codificación y las tareas de razonamiento en equipos de corporaciones.

Anthropic Claude maneja documentos largos y complejos e instrucciones matizadas, lo que lo convierte en una opción ideal para flujos de trabajo con gran volumen de investigación.

Google Gemini ofrece capacidades multimodales, lo que permite a los equipos trabajar con texto, imágenes y datos en una sola interfaz.

Zapier conecta aplicaciones y actúa como desencadenante de flujos de trabajo automatizados sin necesidad de asistencia técnica.

Make ofrece una automatización más flexible para equipos que necesitan una lógica de flujo de trabajo compleja y de varios pasos.

n8n es una herramienta de automatización de código abierto que ofrece a los equipos técnicos un control total sobre cómo se crean y alojan los flujos de trabajo.

Plataformas de productividad basadas en IA

ClickUp reúne tareas, documentos, chat e IA en un único entorno de trabajo convergente, para que los equipos no tengan que cambiar constantemente de herramienta para realizar su trabajo.

Notion AI añade capacidades de escritura y resumen a los documentos y la estructura de bases de datos existentes de Notion.

Microsoft Copilot está integrado en toda la suite Microsoft 365, lo que resulta útil para los equipos que ya trabajan intensamente con Word, Excel y Teams.

Gestión del conocimiento y búsqueda con IA

Glean recopila información de todas las aplicaciones conectadas de una empresa y la muestra bajo demanda a través de la búsqueda de la corporación.

Guru ayuda a los equipos a crear y mantener una base de conocimientos centralizada que se mantiene precisa y accesible en toda la organización.

Cómo elegir la pila de IA adecuada para su equipo

Conoce las capas y ha visto las herramientas, pero se siente paralizado por la cantidad de opciones disponibles. Sin un marco claro para la toma de decisiones, los equipos suelen elegir herramientas basándose en lo que es popular o se quedan atascados en el análisis, sin llegar a tomar ninguna decisión.

No existe una pila «óptima» universal; la adecuada depende de sus metas, limitaciones y madurez del equipo. A continuación le indicamos cómo tomar la decisión correcta:

Comience por sus objetivos empresariales.

Antes de evaluar cualquier herramienta, defina específicamente qué se espera que haga la IA por su organización. Los equipos que se saltan este paso acaban con herramientas impresionantes que resuelven los problemas equivocados.

Una vez que tengas claro la meta, deja que esta marque tus prioridades:

Si lo más importante es la inferencia de baja latencia, lo primero debe ser la infraestructura de servicio y las herramientas de implementación periférica.

Si la prioridad es la experimentación rápida, la flexibilidad informática y los sistemas sólidos de seguimiento de experimentos son imprescindibles.

Si opera en un sector regulado, el linaje de los datos, la auditabilidad y las opciones de implementación local deben ser prioritarios.

Si la meta es la productividad interna, un entorno de trabajo convergente con IA integrada, como ClickUp, aportará más valor que un conjunto de soluciones puntuales inconexas.

🔍 ¿Sabías que...? Mientras que la mayor parte del mundo aún está probando la IA, los equipos que dan prioridad a la IA ya han superado oficialmente el periodo de prueba. Más del 40 % de los experimentos de IA en organizaciones de primer nivel ya se han trasladado a la producción a gran escala.

Evalúa cómo se integra con lo que ya tienes.

Su pila de IA no existirá de forma aislada. Debe conectarse de forma limpia con su almacén de datos, sus canalizaciones de CI/CD y sus aplicaciones empresariales existentes. Antes de comprometerse con cualquier herramienta, pregúntese:

¿Tiene compatibilidad con su proveedor de nube sin necesidad de conectores personalizados?

¿Puede escalarse a medida que crece el volumen de datos y el tamaño del equipo?

¿Cuánto esfuerzo de ingeniería se necesitará para mantener las integraciones a lo largo del tiempo?

¿Funciona bien con las herramientas que su equipo ya utiliza a diario?

Una herramienta con ligeramente menos funciones, pero con una gran interoperabilidad, casi siempre superará a la mejor opción de su clase que crea problemas de integración.

Equilibra el coste, la seguridad y la capacidad del equipo.

Cada decisión sobre la pila implica concesiones reales, y tres de ellas suelen pillar desprevenidos a los equipos:

Coste : la computación en la nube para entrenar modelos grandes puede encarecerse rápidamente a medida que aumenta el uso. Incorpora la supervisión de costes desde el principio, en lugar de tratarla como algo secundario.

Seguridad : su pila manejará datos confidenciales, por lo que debe evaluar los estándares de cifrado, los controles de acceso y las certificaciones de cumplimiento antes de realizar la confirmación.

Capacidad del equipo: la mejor herramienta es inútil si nadie en su equipo sabe cómo utilizarla. Sea realista en cuanto al tiempo de puesta en marcha, la documentación disponible y el tipo de asistencia continua que ofrece el proveedor.

Las pilas de IA más eficaces son sistemas por capas en los que el flujo de datos es limpio desde la ingestión hasta la supervisión, y cada capa se comunica con la siguiente. Al evaluar una nueva herramienta, pregúntese:

¿Refuerza las capas que lo rodean o añade complejidad?

¿Hay alguien en su equipo que sea claramente propietario de esta capa de la pila?

¿Se puede sustituir sin afectar a todo el proceso?

¿Crea una única fuente de verdad o otro silo?

🔍 ¿Sabías que... Aunque el 88 % de las empresas utilizan actualmente la IA, solo el 6 % de las organizaciones se consideran «de alto rendimiento». Estos equipos están obteniendo rendimientos de más de 10,30 dólares por cada dólar invertido en IA, casi tres veces la media.

Errores comunes en las pilas de IA y cómo evitarlos

Incluso los equipos con buenos recursos se equivocan en esto. Estos son los errores más comunes en las pilas de IA y qué hacer en su lugar:

Error Por qué ocurre esto Cómo evitarlo Crear antes de validar Los equipos se lanzan a infraestructuras complejas antes de confirmar que el caso de uso realmente aporta valor. Comience con una prueba piloto específica, valide el impacto y, a continuación, amplíe la pila en torno a casos de uso probados. Ignorar la calidad de los datos Los equipos invierten mucho en modelos, pero descuidan la calidad de los datos que los alimentan. Considere la infraestructura de datos como una prioridad absoluta antes de invertir en el desarrollo de modelos. Subestimar la complejidad de la integración Las herramientas se evalúan de forma aislada, sin tener en cuenta cómo se conectan con la pila más amplia. Planifica todo tu ecosistema de datos y flujo de trabajo antes de comprometerte con cualquier herramienta nueva. Optimización de las funciones por encima del ajuste Los equipos buscan la herramienta más impresionante desde el punto de vista técnico, en lugar de la que se adapta mejor a su flujo de trabajo. Da prioridad a las herramientas que se integran perfectamente con la forma de trabajar de tu equipo. Omitiendo la supervisión Los modelos se implementan, pero nunca se realiza un seguimiento de su deriva o degradación a lo largo del tiempo. Incorpore la supervisión en su pila desde el primer día, no como una idea de último momento. Ignorar la adopción La pila está diseñada para ingenieros, pero nunca para que la utilice el equipo en general. Elige herramientas con interfaces accesibles e invierte en la incorporación para que su adopción se extienda más allá de los usuarios técnicos.

Ejemplos reales de pilas de IA de empresas líderes

Puede resultar difícil visualizar cómo se combinan todas estas capas y herramientas sin verlas en acción. Aunque los detalles específicos están en constante evolución, al observar las arquitecturas de empresas conocidas que dan prioridad a la IA se pueden apreciar patrones y prioridades comunes. Estos son algunos ejemplos:

Spotify: El gigante del streaming musical utiliza un El gigante del streaming musical utiliza un almacén de características basado en Feast, TensorFlow para sus modelos de recomendación y Kubeflow para la orquestación de procesos. Su idea clave fue realizar una fuerte inversión en la reutilización de características, lo que permitió a diferentes equipos crear modelos sin tener que rediseñar las mismas entradas de datos.

Uber: Para gestionar el aprendizaje automático a gran escala, Uber creó su propia plataforma interna llamada Para gestionar el aprendizaje automático a gran escala, Uber creó su propia plataforma interna llamada Michelangelo . Esta plataforma estandariza el ciclo de vida completo del aprendizaje automático, lo que permite a cientos de ingenieros crear e implementar modelos utilizando un conjunto coherente de flujos de trabajo.

Airbnb: su su plataforma Bighead combina estrechamente la experimentación con el aprendizaje automático con las métricas empresariales. Hace hincapié en el seguimiento de los experimentos y la integración de las pruebas A/B, lo que garantiza que cada modelo se mida por su impacto en el producto.

Netflix: Pionera en recomendaciones a gran escala, Netflix utiliza Pionera en recomendaciones a gran escala, Netflix utiliza Metaflow para la coordinación de flujos de trabajo y ha creado una infraestructura de servicio personalizada optimizada para el rendimiento. Han dado prioridad a la experiencia de los desarrolladores, lo que facilita a los científicos de datos llevar sus ideas a la producción.

🔍 ¿Sabías que...? Desde finales de 2022, el coste de ejecutar una IA al nivel de GPT-3. 5 se ha reducido en más de 280 veces. Para los equipos que ya están desarrollando con IA, esto significa que ahora pueden hacer por unos céntimos lo que hace solo dos años costaba una pequeña fortuna.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. ¿Cuál es la diferencia entre una pila tecnológica de IA y una pila tecnológica de aprendizaje automático?

Una pila tecnológica de IA es una categoría amplia que incluye el aprendizaje automático, la IA generativa y otros enfoques. Por otro lado, una pila tecnológica de aprendizaje automático se refiere específicamente a las herramientas para entrenar e implementar modelos de ML, aunque los términos se utilizan a menudo de forma intercambiable.

2. ¿Cómo trabajan los equipos no técnicos con una pila tecnológica de IA?

Los equipos no técnicos interactúan con los resultados de la IA, como los paneles, y proporcionan comentarios que mejoran los modelos. Un entorno de trabajo unificado como ClickUp les ofrece visibilidad del estado del proyecto sin necesidad de navegar por la compleja organización del flujo de trabajo de la infraestructura de ML.

3. ¿Las empresas que dan prioridad a la IA deben crear o comprar los componentes de su pila de IA?

La mayoría de las empresas que dan prioridad a la IA utilizan un enfoque híbrido. Adquieren servicios gestionados para la infraestructura básica y crean herramientas personalizadas solo cuando estas les proporcionan una ventaja competitiva única.

Se crean dos fuentes de información para el desarrollo de modelos y el estado de los proyectos, lo que provoca malentendidos y retrasos. El entorno de trabajo convergente de ClickUp garantiza que el progreso técnico y las tareas del proyecto permanezcan sincronizados.