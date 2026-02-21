Según un estudio de Pew Research, el 23 % de los adultos estadounidenses afirma que no ha leído un libro en más de un año.

No es porque no quieran, sino porque pierden la pista de lo que han empezado, lo que quieren leer a continuación y las ideas que han recopilado por el camino.

Este artículo te guía a través de ocho plantillas de seguimiento de libros de Notion para organizar tu vida lectora.

PD: También hablaremos de potentes alternativas a ClickUp que resuelven los mayores límites de Notion: rendimiento lento con bibliotecas grandes, acceso sin conexión limitado y colaboración poco fluida para clubes de lectura.

Qué buscar en una plantilla de seguimiento de libros

Has decidido organizarte, así que te diriges a una galería de plantillas.

El problema es que no todas las plantillas son iguales. Puedes perder horas descargando una plantilla de lista de lectura bonita que tiene muy buen aspecto, pero que no admite más de 20 libros, o un sistema complejo con docenas de propiedades que nunca vas a utilizar.

Esta fricción es lo que hace que la mayoría de la gente abandone su hábito de seguimiento. Tu herramienta debería hacer que la lectura sea más agradable, no que se sienta como una tarea. Antes de descargar nada, debes saber qué buscar. Una buena plantilla para el seguimiento de libros te proporciona estructura sin ser rígida.

Vistas flexibles: una buena plantilla no es solo una lista. Debe ofrecer múltiples formas de ver tus datos, como una galería para las portadas, una tabla para ordenar y un calendario para programar tu tiempo de lectura.

Propiedades esenciales: como mínimo, necesitas campos para el título del libro, el autor, tu estado de lectura (por ejemplo, «Por leer», «Leyendo», «Completada»), una valoración con estrellas y la fecha en que lo completaste.

Espacio para notas: Las mejores ideas suelen surgir mientras se lee. Tu gestor debe tener espacio para reflexiones más largas con Las mejores ideas suelen surgir mientras se lee. Tu gestor debe tener espacio para reflexiones más largas con notas y citas, no solo metadatos básicos.

Escalabilidad: el sistema debería funcionar con la misma fluidez tanto si tienes 10 libros como 200. Si se ralentiza a medida que crece tu biblioteca, no es la herramienta adecuada.

Equilibrio entre estética y funcionalidad: un diseño bonito es motivador, pero no si se consigue a costa de la usabilidad. Las mejores plantillas equilibran un aspecto estético con potentes funciones.

Teniendo en cuenta estos criterios, exploremos algunas de las mejores plantillas de seguimiento de libros de Notion disponibles.

Plantillas de seguimiento de libros de Notion para listas de lectura y notas

Encontrar un gestor de lectura de libros en Notion que se adapte a tu estilo puede resultar difícil.

Puede que seas una persona visual a la que le encanta ver las portadas de los libros, un lector que se basa en los datos y realiza el seguimiento de cada página, o un minimalista que solo quiere una plantilla sencilla. En esta sección se presentan cinco plantillas destacadas, cada una de ellas diseñada para un tipo diferente de lector.

1. Plantilla de seguimiento de libros de Notion

vía Notion

Si quieres empezar de inmediato sin una configuración complicada, la plantilla básica Book Tracker Template es para ti. Es una base de datos limpia y sin florituras que proporciona solo lo esencial, lo que la convierte en el punto de partida perfecto para cualquier lector. Es sencilla, funcional y está lista para usar en cuestión de minutos.

Incluye:

Base de datos predefinida que incluye todos los campos esenciales: título, autor, género, estado, valoración y fechas de inicio/finalización.

Múltiples vistas, para que puedas explorar tus libros visualmente en una galería o clasificarlos y filtrarlos en una tabla.

Personalizables para que puedas añadir tus propios campos sin preocuparte por romper la estructura.

Esta plantilla es ideal para lectores que valoran la simplicidad y la rapidez.

2. Seguimiento de libros estético de Notion

vía Notion

Para los lectores a los que les motivan los elementos visuales, Aesthetic Book Tracker convierte tu lista de lectura en una estantería digital. Esta plantilla da prioridad a una experiencia bonita y personal, lo que hace que quieras volver a ella una y otra vez. Es perfecta para aquellos que creen que una herramienta debe ser tan inspiradora como los libros que contiene.

Esta bonita plantilla de lista de lectura está diseñada para una organización visual: ✨

La vista de galería muestra de forma destacada las portadas de los libros, creando una biblioteca visual muy satisfactoria.

Etiquetas de estado codificadas por colores e iconos personalizados para añadir personalidad y facilitar la visualización de lo que estás leyendo de un vistazo.

Etiquetas creativas para «estado de ánimo» o «ambiente», que te permiten clasificar los libros más allá de los géneros estándar.

Solo un aviso: las plantillas muy estéticas a veces pueden sacrificar funciones avanzadas en favor de la apariencia. Asegúrate de que el atractivo visual no te impida realizar el seguimiento de lo que realmente te importa.

3. Seguimiento de libros leídos por Notion

vía Notion

Si eres un lector orientado a metas, este es el rastreador de lectura de Notion ideal para ti. El rastreador de libros de lectura se centra en el impulso, con funciones diseñadas para mostrarte cuánto estás logrando en cuanto a progreso. Te ayuda a mantenerte responsable, especialmente cuando te enfrentas a un gran reto de lectura.

Esta plantilla está diseñada para realizar el seguimiento del progreso y alcanzar metas:

Configurar el seguimiento del progreso lleva un poco más de tiempo, pero la responsabilidad que proporciona es una gran recompensa para los lectores dedicados.

4. Plantilla de seguimiento de libros de mi biblioteca de Notion

vía Notion

Cuando tu biblioteca personal empieza a parecer más una biblioteca pública, necesitas algo más que un simple registro de lectura. La plantilla My Library Book Tracker está diseñada para lectores empedernidos con grandes colecciones que necesitan un sistema de gestión completo. Utiliza bases de datos relacionales para crear una biblioteca potente e interconectada.

Esta plantilla es para lectores que desean gestionar una gran colección. Incluye: 📚

Bases de datos relacionales para enlazar libros con páginas dedicadas a autores, series y géneros.

Separa los libros que ya tienes de tu lista de deseos para gestionar tu colección y futuras compras.

Función de seguimiento de préstamos, para que nunca olvides quién te ha pedido prestada tu novela favorita.

Nota rápida: esta plantilla es ideal para aquellos que ya se sienten cómodos con las funciones más avanzadas de Notion, ya que las bases de datos relacionales pueden tener una curva de aprendizaje.

5. Plantilla de automatización de seguimiento de libros de Notion

vía Notion

Para los usuarios avanzados que desean dedicar menos tiempo a introducir datos y más tiempo a leer, la plantilla de automatización del seguimiento de libros ayuda a automatizar las acciones repetitivas para que puedas centrarte en tus libros. Utiliza las funciones de automatización de Notion para optimizar las acciones repetitivas, lo que agiliza tu flujo de trabajo y lo hace más eficiente.

Esta plantilla está diseñada para reducir el trabajo manual. Te ayuda con:

Acciones desencadenadas por botones para añadir nuevos libros o actualizar su estado con un solo clic.

Los botones de plantilla garantizan que el formato de tus notas sea coherente para todos los libros que registres.

Funciones para conectarse a herramientas externas como Readwise o Goodreads mediante conectores de terceros, lo cual es importante dado que los formatos digitales representan el 14 % de los ingresos totales por publicaciones en EE. UU. y los lectores necesitan cada vez más sincronizar los aspectos más destacados digitales.

Aunque las automatizaciones nativas de Notion son útiles, siguen siendo más limitadas que las que encontrarías en una plataforma dedicada a la productividad.

Limitaciones del uso de plantillas de Notion para el seguimiento de libros

Has encontrado la plantilla perfecta de Notion, pero después de unos meses, te has topado con un obstáculo.

Tu base de datos es lenta, no puedes registrar un libro que terminaste en un vuelo y tratar de organizar un debate de club de lectura en los comentarios es un desastre. La herramienta que se suponía que iba a facilitar las cosas se ha convertido en una nueva fuente de frustración.

Notion es increíblemente flexible, pero esa flexibilidad tiene sus inconvenientes, especialmente para el seguimiento de libros.

Rendimiento a gran escala: cuando tienes cientos de libros con imágenes de portada, cuando tienes cientos de libros con imágenes de portada, las bases de datos de Notion pueden volverse lentas y pesadas, especialmente en dispositivos móviles.

El acceso sin conexión tiene un límite: Notion requiere una conexión a internet para la mayoría de sus funciones. Esto supone un gran inconveniente si quieres tomar notas mientras viajas o lees en la playa.

Sin integraciones de lectura nativas: a diferencia de las aplicaciones de lectura específicas, Notion no se sincroniza automáticamente con tus resaltados de Kindle o tu perfil de Goodreads sin soluciones alternativas de terceros poco prácticas.

Fricción en la colaboración: es posible tener un uso compartido de un gestor con un club de lectura, pero la edición en tiempo real no es fluida y los hilos de comentarios pueden desorganizarse rápidamente. es posible tener un uso compartido de un gestor con un club de lectura, pero la edición en tiempo real no es fluida y los hilos de comentarios pueden desorganizarse rápidamente.

Experiencia móvil: la aplicación móvil de Notion es funcional, pero no está optimizada para la entrada rápida de datos. Añadir un nuevo libro puede resultar engorroso en comparación con la experiencia de escritorio.

Si estos límites te suenan familiares, tal vez sea el momento de plantearte utilizar una plataforma diseñada para ofrecer velocidad, colaboración y fiabilidad.

Plantillas de ClickUp para el seguimiento de libros

Tu sistema de lectura no debería suponer más trabajo.

Si estás cansado de las bases de datos lentas y las aplicaciones móviles poco prácticas, ClickUp te ofrece una solución mejor.

Nuestro Centro de plantillas está repleto de potentes plantillas que resuelven las frustraciones habituales del seguimiento de libros, con ventajas añadidas como la colaboración en tiempo real, el fiable modo sin conexión y ClickUp Brain, el asistente de IA integrado, que te ayuda a conectar ideas.

Estas plantillas son totalmente personalizables, se sincronizan al instante en todos tus dispositivos y están listas para usar en cuestión de segundos.

1. Plantilla de lista de ClickUp™

Obtenga la plantilla gratuita Lleva el seguimiento de tus lecturas con esta sencilla plantilla de lista.

¿Cansado de plantillas demasiado complejas? Empieza con una lista de libros sencilla y clara utilizando la plantilla Lista de ClickUp™. Te ofrece una estructura flexible sobre la que puedes construir, permitiéndote priorizar tu lista de lecturas con una organización intuitiva de arrastrar y soltar.

Esta plantilla es perfecta para lectores que desean una configuración mínima y la máxima flexibilidad.

2. Plantilla de seguimiento de proyectos de ClickUp™

Obtenga la plantilla gratis Estructura tus tareas de lectura con esta plantilla.

Para los lectores que se enfrentan a proyectos estructurados, como investigaciones académicas, trabajos de curso o retos de lectura temáticos, una simple lista no es suficiente.

Necesitas ver el panorama general. Transforma tu lista de lectura en un proyecto manejable con una visibilidad clara de tu progreso utilizando la plantilla de seguimiento de proyectos de ClickUp™. Te ayuda a:

Realiza un seguimiento del progreso de cada libro con el seguimiento de progreso integrado, que incluye columnas de estado y porcentajes de finalización.

Configura las dependencias de ClickUp para asegurarte de leer una serie en el orden correcto.

Visualiza tu progreso de lectura en todos tus libros con los paneles de control de alto nivel de ClickUp.

Esta plantilla es ideal para cualquiera que tenga un «proyecto» de lectura en lugar de una lista informal.

3. Plantilla de notas diarias de ClickUp™

Obtenga la plantilla gratis Mantén el control de tus tareas con la plantilla de notas diarias de ClickUp para capturar ideas, realizar el seguimiento del progreso y mantenerte organizado.

Las mejores ideas de un libro suelen perderse si no se capturan inmediatamente. Captura pensamientos, citas y reflexiones mientras lees con la plantilla Daily Notes Template de ClickUp™. Esta plantilla favorece una lectura activa a través de:

Un formato de entrada diaria estructurado garantiza que tus notas sean coherentes y estén organizadas.

Amplíe sus ideas en diarios de lectura más extensos con nuestra función integrada ClickUp Docs

Utiliza ClickUp Brain para resumir automáticamente tus notas y descubrir patrones y temas en tu historial de lectura.

🎥 Tanto si estás tomando notas sobre lo más destacado de un libro como si estás haciendo una lluvia de ideas sobre conexiones entre conceptos, una organización eficaz de las notas es fundamental para sacar el máximo partido a tu lectura. Mira esta guía práctica para aprender estrategias probadas para organizar tus notas y no perder nunca tus ideas. 👇🏼

4. Plantilla Cornell Note de ClickUp™

Obtenga la plantilla gratis Realice el seguimiento de los puntos críticos y las notas para generar ideas para presentaciones con la plantilla ClickUp Cornell Note.

Si lees para aprender y retener información, necesitas un sistema diseñado para ello. Toma notas centradas en la retención con una estructura de nivel académico utilizando la plantilla Cornell Note Template de ClickUp™. Es especialmente útil para los lectores de no ficción que necesitan sintetizar argumentos e ideas complejos.

Esta plantilla te ayuda a obtener más información de lo que lees:

Utiliza el formato clásico Cornell con una columna de indicaciones, una sección de notas principales y un área de resumen.

La estructura está optimizada para desglosar y comprender material denso de no ficción.

Todas tus notas son totalmente buscables, lo que facilita encontrar información específica cuando la necesitas.

5. Plantilla de productividad personal de ClickUp™

Obtenga la plantilla gratuita Aumenta tu eficiencia y realiza el seguimiento de tus sesiones de lectura con la plantilla de productividad personal de ClickUp.

La lectura no es algo aislado, sino que forma parte de tu vida y tus metas generales. Integra tus hábitos de lectura en tu sistema de gestión de la vida en general con la plantilla de productividad personal de ClickUp™. Deja de tratar tu lista de lecturas como una lista de tareas independiente y conéctala con lo que realmente importa.

Esta plantilla conecta tu lectura con tus metas más amplias. Úsala para:

Realiza un seguimiento de tus metas de lectura junto con tus otros objetivos personales y profesionales.

Programa sesiones de lectura específicas durante la semana utilizando el bloqueo de tiempo.

Crea un hábito de lectura constante con recordatorios de tareas periódicas y funciones de seguimiento de hábitos.

6. Plantilla de lista de control semanal de ClickUp™

Obtenga una plantilla gratuita Organiza tus tareas de lectura semanales y realiza el seguimiento de tus rutinas de preparación con ClickUp Weekly.

Las grandes metas de lectura pueden resultar intimidantes. Divídelas en compromisos pequeños, manejables y recurrentes con la plantilla de lista de control semanal de ClickUp™. Te ayuda a crear un hábito de lectura potente al satisfacer logros diarios constantes. Úsala para:

Configura tareas periódicas en ClickUp para tus metas de lectura semanales, como «Leer 30 minutos al día».

Disfruta de la satisfacción de marcar una tarea cada vez que completes una sesión de lectura.

Duplica fácilmente tu lista de control cada semana para mantener el impulso sin necesidad de realizar la configuración manualmente.

7. Plantilla Getting Things Done (GTD) de ClickUp™

Obtenga la plantilla gratuita Crea, organiza y realiza el seguimiento de tus tareas con la plantilla «Getting Things Done (Simple List)» de ClickUp.

Si eres fan de la metodología Getting Things Done (GTD), ¿por qué no aplicarla a tu vida lectora? Captura recomendaciones de libros al instante y conviértelas en listas de lectura organizadas y prácticas con la plantilla Getting Things Done (GTD) de ClickUp™.

Esta plantilla lleva el poder de GTD a tu estantería:

Utiliza la «Bandeja de entrada» para capturar recomendaciones de libros a medida que te enteras de ellas, sin perder la concentración.

Mueve los libros que estás leyendo activamente a tu lista de «Próximas acciones».

Mantén tu enorme pila de «Por leer» en una lista «Algún día/Quizás» para que no se acumule el desorden.

8. Plantilla de planificación de libros de ClickUp™

Obtenga la plantilla gratis Visualiza tus capítulos, tramas y arcos de carácter de un vistazo con la vista «Proceso de escritura» de la plantilla de planificación de libros de ClickUp.

¿Estás listo para un sistema diseñado específicamente para ayudarte en tu proceso de escritura? Consigue el sistema de seguimiento más completo y específico para la escritura con la plantilla de planificación de libros de ClickUp™. Combina las mejores funciones para realizar el seguimiento de las metas de lectura/escritura, las lecturas actuales y los libros inspiradores en una plantilla lista para usar, lo que elimina todo el trabajo de configuración.

Esta plantilla es el sistema de lectura todo en uno definitivo. 🤩

Incluye una estructura predefinida y campos personalizados de ClickUp para valoraciones, reseñas y etiquetas de género.

Está integrado con ClickUp Brain, que puede resumir tus notas de libros o incluso generar recomendaciones de lectura basadas en tu historial.

Mantiene tus lecturas actuales, la pila de libros por leer y los libros completados claramente separados para facilitar la organización.

Mantén tu racha de lectura con ClickUp.

El gestor de libros adecuado convierte los hábitos de lectura dispersos en un sistema que realmente usarás.

Puede ser una base de datos sencilla y minimalista. O puede ser un entorno de trabajo de ClickUp totalmente estructurado que conecta tu lista de lectura, notas, metas y progreso en un solo lugar.

Lo importante no es la complejidad, sino la continuidad.

Un buen sistema de seguimiento hace mucho más que catalogar títulos. Te ayuda a leer con intención, a detectar patrones en tus elecciones y a capturar ideas antes de que desaparezcan. Con el tiempo, tus lecturas dejarán de parecer aleatorias y empezarán a parecer acumulativas. Cada libro se basa en el anterior.

Si estás listo para pasar de «debería leer más» a un sistema que te ayude a hacerlo, empieza gratis con ClickUp y crea un flujo de trabajo de lectura que crezca contigo.

¿Listo para crear tu sistema de lectura? Empieza gratis con ClickUp.

Preguntas frecuentes sobre las plantillas de seguimiento de libros

Comparte la plantilla con tu grupo, asigna libros a los miembros con las personas asignadas para las tareas de ClickUp, utiliza los comentarios para los hilos de discusión y crea vistas compartidas de ClickUp filtradas por lector. La colaboración en tiempo real y la capacidad de sincronización automática entre dispositivos de ClickUp hacen que esto sea muy fácil para todos.

Una lista de lectura es un simple inventario de los libros que quieres leer (tu pila de libros pendientes). Un gestor de lectura es un sistema más robusto que añade seguimiento del progreso, fechas de finalización, valoraciones y notas; piénsalo como una lista de deseos frente a un diario de lectura completo.

Sí. ClickUp sincroniza automáticamente todos los datos en tiempo real en la web, el escritorio y las aplicaciones móviles. Además, con el modo sin conexión, puedes registrar tu progreso de lectura sin conexión a internet, y tus actualizaciones se sincronizarán tan pronto como vuelvas a estar conectado.