Cómo planear una estrategia de renovación de marca para proyectos de clientes

El cambio de marca de un cliente rara vez se limita a una nueva imagen.

Se trata de un cambio empresarial que afecta a la comunicación, el sitio web, el producto, las ventas, el soporte y la coordinación interna, todo al mismo tiempo.

Por eso, la estrategia debe planificarse como un proyecto. Necesita tener claros los objetivos empresariales, el cambio de público (si lo hay), la posición que desea proteger o cambiar y la ruta de implementación en todos los puntos de contacto.

En esta guía, explicaremos cómo planificar una estrategia de renovación de marca para los proyectos de los clientes, incluyendo los datos de descubrimiento, el trabajo de posicionamiento, los mensajes, la dirección visual, la alineación de las partes interesadas y un plan de lanzamiento que se puede ejecutar sobre la marcha.

⭐ Plantilla destacada La plantilla de proyecto de renovación de marca de ClickUp le ofrece un único centro de comandos para gestionar toda la renovación de marca, desde el descubrimiento hasta el lanzamiento, con un flujo de trabajo claro basado en fases que realmente puede seguir. Obtenga una plantilla gratuita. Ejecute proyectos de renovación de marca con la plantilla de proyecto de renovación de marca de ClickUp.

¿Qué es una estrategia de renovación de marca?

Una estrategia de renovación de marca es un plan integral y deliberado que guía a una empresa (u organización o producto) a través del proceso de cambio o actualización de su identidad de marca para alinearla mejor con las metas comerciales actuales, las realidades del mercado, las expectativas del público o la evolución interna.

📝 Nota: Un breve recordatorio sobre dos términos que a menudo se utilizan indistintamente: Renovación de marca: misma posición, actualizaciones ligeras (elementos visuales, tono, pequeños ajustes en los mensajes).

Renovación de marca: cambio profundo en la identidad y la posición (lo que representa y a quién se dirige), a menudo con cambios más importantes.

Renovación de marca frente a actualización de marca: ¿qué necesita su cliente?

Antes de empezar a rediseñar, es importante diagnosticar el problema real que su cliente está tratando de resolver, ya que un cambio de marca completo y una renovación de marca solucionan cosas muy diferentes.

Categoría Renovación de marca Renovación de marca Qué es Una puesta a punto que moderniza la imagen, la sensación y los mensajes sin cambiar la posición central de la marca. Un reinicio completo que cambia la posición y la percepción de la marca y, a menudo, su presencia en toda la empresa. Lo que suele cambiar Posicionamiento, narrativa, arquitectura de mensajes, sistema de identidad, voz y tono, producto y alineación de la comercialización. Posición, narrativa, arquitectura de mensajes, sistema de identidad, voz y tono, producto y alineación de la comercialización. Lo que permanece prácticamente igual Posicionamiento, narrativa, arquitectura de mensajes, sistema de identidad, voz y tono, producto y alineación de la comercialización. A menudo muy poco, excepto algunos elementos de selección que se mantienen intencionadamente. Ideal para Marcas que funcionan, pero que parecen anticuadas, dan una sensación de incoherencia o carecen de claridad. Las marcas que han superado su identidad, necesitan cambiar la percepción que se tiene de ellas o están entrando en una nueva etapa. Nivel de riesgo Bajo riesgo, estás puliendo lo que ya funciona. Mayor riesgo: está cambiando la percepción que la gente tiene de la marca. Tiempo y esfuerzo Semanas, descubrimiento y lanzamiento más ligeros. Meses, investigación en profundidad, alineación de las partes interesadas y lanzamiento por fases. Resultados ideales Kit de marca actualizado, mensajes renovados, directrices simplificadas, nuevas plantillas. Documento de posicionamiento, sistema de identidad completo, arquitectura de mensajes, plan de lanzamiento, habilitación interna, lista de control de migración.

✅ Su recomendación debería ser:

Renovación de marca: si la estrategia central es sólida, pero la ejecución es obsoleta o inconsistente.

Renovación de marca: si la estrategia ya no encaja o la marca necesita una renovación completa.

Elementos clave para el intento correcto del cambio de marca de un cliente

Hay varios elementos clave para que el cambio de marca de un cliente sea un intento correcto.

1. Estrategia y posición de marca

Su estrategia de marca define el significado exacto que hay detrás del cambio de marca. Responde a preguntas fundamentales sobre el público objetivo, la diferenciación competitiva, la promesa de la marca y la percepción deseada en el mercado.

Este documento sirve como guía para todas las decisiones que tome su equipo.

También puede almacenar su estrategia y posicionamiento de marca en ClickUp Docs, de modo que su equipo siempre tenga una fuente de información fiable a la que poder recurrir. Docs le ofrece un lugar donde definir su público, su diferenciación, la promesa de su marca y los pilares de su mensaje, para que la estrella polar sea fácil de encontrar y no quede sepultada entre montones de documentos.

Centralice la estrategia y la posición de la marca en una única fuente de información con ClickUp Docs.

Y si quieres hacerlo oficial, puedes convertir ese documento en una wiki y mantenerlo fácilmente accesible desde el hub de documentos.

2. Voz y mensajes de la marca

La voz de la marca es la personalidad coherente que su marca expresa a través del lenguaje. Los mensajes se refieren a las declaraciones específicas, como eslóganes, propuestas de valor y argumentos de venta, que comunican el valor de la marca al mundo. Si la nueva voz y los nuevos mensajes no se alinean con la posición actualizada de la marca, el cambio de imagen resultará vacío y poco auténtico.

Si desea desarrollar una voz de marca sólida, vea este vídeo 👇.

3. Sistema de identidad visual

Un sistema de identidad visual es lo que hace que el cambio de marca de su cliente sea reconocible en todos los lugares donde aparece. Es el conjunto de reglas visuales que mantiene la coherencia de la marca en el sitio web, la interfaz de usuario del producto, las publicaciones en redes sociales, los anuncios y el material de ventas.

Como mínimo, un sistema de identidad visual sólido debe incluir:

Sistema de logotipos: logotipo principal, marcas secundarias, icono, reglas de espacio, tamaños mínimos y lo que es pendiente.

Paleta de colores: colores primarios y secundarios, neutros, notas de accesibilidad y guía de uso.

Tipografía: familias de fuentes, jerarquía, reglas de tamaño y dónde se utiliza cada estilo.

Estilo visual: dirección de imágenes, estilo de iconos, reglas de ilustración y orientación sobre el diseño.

🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp Brain puede ser su punto de partida rápido para explorar direcciones y plasmar ideas en páginas, incluso cuando el equipo aún se está coordinando. Genere activos e ideas de marca con ClickUp Brain. Úsela para: Cree variaciones rápidas para elementos como ideas de iconos, imágenes destacadas o estilos gráficos sencillos cuando necesite opciones para reaccionar ante

Piense en múltiples direcciones visuales basadas en la nueva posición, como minimalista, editorial, lúdico, premium y más.

Genere los primeros bocetos visuales con la generación de imágenes por IA de ClickUp, para que pueda crear rápidamente maquetas de conceptos antes de profundizar en el diseño.

Directrices y documentación de la marca

Las directrices de marca codifican todo (estrategia, voz y elementos visuales) en un documento de referencia completo. Esta guía garantiza la coherencia a medida que la marca crece, evitando que los nuevos empleados o socios de la agencia interpreten la marca de forma diferente.

Normalmente incluye:

Reglas claras: espaciado del logotipo, tamaños mínimos y lo que se debe y no se debe hacer.

Conceptos básicos sobre colores y tipos de letra: qué colores combinan bien, cuándo utilizar cada estilo de fuente.

Dirección de imágenes: cómo son las fotos o ilustraciones «acordes con la marca».

Ejemplos de voz: muestras de titulares, descripciones breves y frases comunes.

Plantillas reales: diseños de diapositivas, mosaicos sociales, documentos de una página y encabezados de correo electrónico.

Si desea una forma rápida de reunir todo esto, utilice la plantilla de directrices de marca de ClickUp.

Obtenga una plantilla gratuita. Cree una guía de marca lista para usar con la plantilla de directrices de marca de ClickUp.

Redacte una lista de lo que se debe y no se debe hacer con su logotipo, describa un estilo de imagen coherente o sugiera combinaciones tipográficas para que su equipo tenga un punto de partida sólido.

Cómo planear una estrategia de renovación de marca paso a paso

Conocer los elementos clave de un cambio de marca es una cosa, pero ejecutarlos en el orden correcto es lo que distingue un proyecto fluido de uno caótico. Sin un proceso claro y secuencial, los equipos pasan por alto pasos críticos, toman decisiones apresuradas y dejan a las partes interesadas con la sensación de estar al margen.

Esta guía paso a paso proporciona un marco repetible para cualquier proceso de renovación de marca, desde el inicio inicial hasta la implementación final. 🛠️

Paso 1: Realice un descubrimiento y una auditoría de marca.

La fase de descubrimiento es donde se descubre la verdad sobre la marca del cliente. Implica entrevistas con las partes interesadas, análisis de la competencia, investigación de clientes y una auditoría exhaustiva de la marca de todos los activos existentes. El objetivo es comprender la percepción actual de la marca e identificar las diferencias entre la situación actual de la marca y la que el cliente desea.

Estandarice la incorporación de las partes interesadas y elimine la introducción manual de datos utilizando ClickUp Forms en lugar de tener que manejar múltiples herramientas de encuesta. Ahorre horas de análisis manual, ya que las respuestas se introducen directamente en el entorno de trabajo de su proyecto como tareas.

Estandarice la incorporación de las partes interesadas y convierta las respuestas en tareas con ClickUp Formularios.

Paso 2: Defina las metas del cambio de marca y las métricas de éxito.

Los objetivos vagos, como «hacer que la marca parezca más moderna», son imposibles de medir y conducen a un alcance infinito.

Un proyecto de renovación de marca exitoso necesita metas específicas vinculadas a resultados comerciales concretos, como el reposicionamiento en el mercado, la expansión a un nuevo público o la unificación de la marca después de una fusión.

También necesitará métricas para demostrar el éxito. Estas pueden incluir:

Un aumento en el reconocimiento de la marca

Un cambio en la percepción de la marca

Aumento de las tasas de adopción interna de los nuevos activos.

Realice un seguimiento del progreso en función de estos indicadores clave de rendimiento (KPI) a lo largo del proyecto utilizando los paneles de control de ClickUp, lo que le proporcionará a su cliente una vista transparente y en tiempo real del impacto del cambio de marca.

Realice el seguimiento de los KPI con los paneles de ClickUp.

📮 ClickUp Insight: Imagine perder hasta 3 horas cada semana solo esperando decisiones. Esa es la realidad para el 38 % de los empleados. 👀 Con ClickUp, puede diseñar flujos de trabajo que mantengan el ritmo: aprobaciones automáticas, asignación de tareas basada en roles y seguimiento del progreso en tiempo real. Se acabó perder horas preguntándose qué viene después, solo progreso constante, en cada paso del camino.

Paso 3: Alinear a las partes interesadas y garantizar su aceptación

Un cambio de marca afecta a todos los departamentos, desde marketing y el equipo de ventas hasta producto y recursos humanos. Si no consigue el apoyo de las partes interesadas clave y los patrocinadores ejecutivos desde el principio, se enfrentará a resistencia, retrasos y reelaboraciones más adelante. La falta de alineación es fatal para un proyecto.

Consiga que todos estén en sintonía organizando sesiones de alineación colaborativa con ClickUp Whiteboards. Las partes interesadas pueden visualizar la hoja de ruta del cambio de marca, señalar posibles preocupaciones y aportar ideas en un espacio compartido. A continuación, puede asignar tareas directamente desde la pizarra para garantizar que el impulso continúe una vez finalizada la reunión.

Coordina a las partes interesadas en tiempo real y convierte las notas de la pizarra en elementos con ClickUp Whiteboards.

Paso 4: Desarrollar la estrategia y la posición de la marca

Con la información obtenida en la fase de descubrimiento, es el momento de sentar las bases para el cambio de marca. Esto implica elaborar una declaración de posicionamiento clara, definir los pilares fundamentales de la marca y crear una jerarquía de mensajes. Este documento estratégico se convierte en el briefing creativo que seguirán tus equipos de diseño y redacción.

Paso 5: Crear identidad visual y activos de marca

Esta es la fase en la que el cambio de marca cobra vida visualmente. Incluye el desarrollo del concepto, la exploración del logotipo, la creación de un sistema de diseño completo y la producción de todos los activos de marca necesarios. Esta fase genera la mayor cantidad de resultados y requiere ciclos de retroalimentación estrictos y eficientes para mantener el rumbo.

También puede incorporar a los Superagentes de ClickUp en esta fase. Los Superagentes son compañeros de equipo impulsados por IA que pueden gestionar flujos de trabajo de varios pasos con todo el contexto del entorno de trabajo de ClickUp. Eso significa que ya no hay que cambiar de contexto, con una delegación completa del trabajo.

Por ejemplo, un Super Agent puede supervisar los comentarios recibidos sobre los activos de la marca, resumir lo que ha cambiado y lo que aún requiere una decisión, y convertir las notas sin procesar en los siguientes pasos para los propietarios adecuados.

Paso 6: Elabore el plan de lanzamiento y comunicación.

Un cambio de marca no se da por finalizado hasta que está activo y es coherente en todos los puntos de contacto: el sitio web, los perfiles en redes sociales, el material de ventas y los sistemas internos. El plan de implementación secuencia estas actualizaciones y coordina los anuncios internos y externos para garantizar una transición fluida.

Tener que lidiar con documentos estratégicos en una aplicación, archivos creativos en otra, cronogramas en una hoja de cálculo y comentarios en el correo electrónico es una receta para el desastre. Esto es lo que se conoce como «expansión del trabajo», es decir, la fragmentación de las actividades laborales en múltiples herramientas desconectadas entre sí, lo que obliga a su equipo a perder un tiempo precioso buscando contexto en lugar de dedicarse al trabajo propiamente dicho.

En tiempos como estos, necesitas una solución como ClickUp. Se trata de un entorno de trabajo con IA convergente que reúne todos tus proyectos y recursos en un solo lugar, con el poder de la IA por encima.

Tienes: ✨

ClickUp Docs: redacte, realice el uso compartido y colabore en la estrategia, los mensajes y las directrices de marca sin problemas de control de versiones.

ClickUp Brain MAX: haga preguntas sobre su trabajo y las aplicaciones conectadas, obtenga respuestas rápidamente y utilice Talk to Text para convertir un pensamiento rápido en acciones sin interrumpir su flujo de trabajo. haga preguntas sobre su trabajo y las aplicaciones conectadas, obtenga respuestas rápidamente y utilice Talk to Text para convertir un pensamiento rápido en acciones sin interrumpir su flujo de trabajo.

Vistas de ClickUp: cambie la forma de realizar el seguimiento del mismo trabajo de renovación de marca en función del momento, como Lista para los entregables, Tablero para las fases de revisión, Calendario para los plazos y Gantt para el cronograma completo de lanzamiento. cambie la forma de realizar el seguimiento del mismo trabajo de renovación de marca en función del momento, como Lista para los entregables, Tablero para las fases de revisión, Calendario para los plazos y Gantt para el cronograma completo de lanzamiento.

ClickUp Brain: acelere su flujo de trabajo resumiendo los comentarios de las partes interesadas, generando variaciones de mensajes y sacando a la luz información valiosa a partir de los datos del proyecto.

Automatizaciones de ClickUp: mantenga los proyectos en marcha activando automáticamente notificaciones de revisión, actualizaciones de estado y traspasos de tareas. mantenga los proyectos en marcha activando automáticamente notificaciones de revisión, actualizaciones de estado y traspasos de tareas.

Revisión de ClickUp: consolide los comentarios permitiendo a las partes interesadas dejar comentarios anotados directamente en los activos creativos, como imágenes, vídeos y archivos PDF. consolide los comentarios permitiendo a las partes interesadas dejar comentarios anotados directamente en los activos creativos, como imágenes, vídeos y archivos PDF.

Cómo lanzar con éxito el cambio de marca de un cliente

El día del lanzamiento es la culminación de meses de arduo trabajo, y una mala coordinación puede arruinar la gran revelación. Los equipos suelen apresurarse a actualizar los activos, lo que deja a los departamentos de ventas y asistencia sin preparación para responder a las preguntas de los clientes. Esto crea una experiencia confusa que puede dañar la reputación de la marca desde el principio.

Un lanzamiento exitoso requiere un plan de lanzamiento de marca bien secuenciado:

Secuencia estratégica de los puntos de contacto: los equipos internos siempre deben ver el cambio de marca antes que el público externo. Los puntos de contacto externos clave, como el sitio web y las redes sociales, deben actualizarse simultáneamente.

Prepare preguntas frecuentes y puntos de discusión: los equipos de ventas y de soporte de su cliente deben estar preparados para explicar con confianza el «porqué» del cambio de marca.

Supervise la opinión: siga de cerca las menciones en las redes sociales y los canales de comentarios de los clientes durante los días posteriores al lanzamiento para abordar rápidamente cualquier inquietud.

Tenga un plan de retroceso: si surge un problema crítico, debe saber cómo pausar el lanzamiento o realizar ajustes sobre la marcha.

Errores comunes que se deben evitar al renovar una marca

Incluso las agencias y consultoras más experimentadas pueden caer en errores comunes que descarrilan un proyecto de renovación de marca. Señalar estos errores por adelantado le ayudará a evitar costosas modificaciones posteriores.

Saltarse la fase de descubrimiento

Lanzarse directamente al diseño sin un conocimiento profundo de la percepción actual de la marca, el panorama competitivo y las expectativas de las partes interesadas es una receta para el fracaso. Esto conduce a un trabajo creativo que no da en el blanco y requiere revisiones interminables. El descubrimiento es la base del proyecto.

Ignorar el valor de marca existente

Un cambio de marca debe basarse en los puntos fuertes de la empresa, no borrarlos. No desperdicie el valor de marca existente que los clientes ya reconocen y en el que confían. Su meta es hacer evolucionar la marca, no empezar desde cero, a menos que sea necesario.

Aplicación inconsistente en los puntos de contacto

Un nuevo logotipo bonito no tiene sentido si aparece de forma diferente en el sitio web, en una publicación en redes sociales y en una tarjeta de visita. La inconsistencia denota una falta de atención al detalle y confunde a los clientes, lo que socava la credibilidad de la nueva marca.

Lleve a cabo una implementación de cambio de marca en la que su cliente pueda confiar con ClickUp.

Una estrategia sólida de renovación de marca solo será eficaz si se ejecuta correctamente.

ClickUp le ayuda a mantener la estrategia y la implementación conectadas en un solo lugar. Documente el proceso de reflexión, realice el seguimiento de cada entrega y mantenga a las partes interesadas alineadas con una propiedad y visibilidad claras. Con la IA en el flujo de trabajo, puede resumir los comentarios, adelantar las decisiones y mantener claros los siguientes pasos a medida que avanza el proyecto.

Cuando el trabajo permanece conectado, el cambio de marca permanece controlado.

Empiece gratis con ClickUp.

Preguntas frecuentes

La mayoría de los cambios de marca de los clientes duran entre tres y nueve meses, siendo las renovaciones de marca las más cortas y los cambios de marca completos los que requieren más tiempo para la estrategia, la creatividad y la implementación.

Gestione los comentarios y las aprobaciones ajustando un flujo de revisión transparente: recopile las aportaciones en un único lugar, asigne propietarios y establezca plazos para cada ronda de revisión. Utilice ClickUp Revisión para que las partes interesadas puedan dejar comentarios anotados directamente en activos como imágenes, vídeos y PDF, y luego convierta esas notas en elementos sin perder el contexto.

Un plan de proyecto de renovación de marca es la hoja de ruta operativa para cualquier cambio de marca, mientras que una actualización de marca es un tipo de cambio centrado en actualizar los elementos visuales y los mensajes sin realizar una revisión completa.

Realice un seguimiento de las métricas vinculadas a las metas originales, como encuestas de reconocimiento de marca, análisis de opiniones, cambios en la interacción con el sitio web y tasas de adopción interna de los nuevos activos de marca.