Plantillas gratuitas de posicionamiento de marca para definir y diferenciar su marca

Un posicionamiento de marca claro ayuda a las personas a comprender al instante quién es usted, mantiene a su equipo alineado y garantiza que se muestre fuerte en el mercado. Ahí es donde entran en juego las plantillas de posicionamiento de marca: facilitan la definición de su valor, le permiten destacar entre la multitud y establecer una conexión (a internet) con las personas que más importan.

En esta guía, encontrarás plantillas que convierten el posicionamiento de marca de «otra tediosa tarea de branding» en un momento de «por fin, todo encaja».

*¿Qué son las plantillas de la posición de marca?

Las declaraciones de posicionamiento de marca son herramientas prácticas que le ayudan a definir el núcleo de su estrategia de marca. En lugar de empezar con una página en blanco, dispone de un formato estructurado para hacer el trabajo con las preguntas clave: ¿A quién se dirige? ¿Qué ofrece? ¿En qué se diferencia? ¿Por qué debería importarle a alguien?

Una declaración de posicionamiento de marca sólida define lo que realmente vendes, no solo el producto o servicio, sino también el valor, la sensación y la experiencia. Ayuda a garantizar que tus mensajes, imágenes y campañas vayan en la misma dirección.

Algunas plantillas de branding son sencillas y se basan en frases. Otras ofrecen modelos más visuales, como un mapa de posicionamiento que muestra la posición de su marca en relación con la competencia. Dependiendo de cómo piense y trabaje, ambas pueden resultarle útiles.

🧠 Dato curioso: La palabra «marca» proviene del nórdico antiguo brandr, que significa «quemar». Se refiere a las marcas quemadas en productos o ganado para indicar su propiedad

*¿Qué hace que una plantilla de la posición de marca sea buena?

No todas las declaraciones de posicionamiento de marca son iguales. Una buena declaración le proporciona claridad, orientación y las herramientas necesarias para comunicar su valor con confianza.

Por lo tanto, antes de realizar la selección, asegúrate de que cumple con tu lista de control, que debe incluir funciones como:

Incluye una estructura clara: una plantilla sólida le guía a través de la elaboración de una declaración de posición eficaz que abarca su objetivo, categoría de mercado, punto de diferencia y beneficio clave

Deja espacio para el lenguaje real: Las mejores plantillas no imponen palabras de moda ni jerga de marca. Dejan espacio para el lenguaje sencillo, de modo que su declaración de posicionamiento suene como algo que dirían y creerían personas reales

Se conecta con herramientas estratégicas más amplias: algunas plantillas se vinculan de forma natural con mapas de posicionamiento de marca o funciones de gestión de proyectos, para que puedas pasar de la estrategia a la ejecución

propuesta de valor basada en los beneficios: *en lugar de listar las funciones que diferencian al producto , la plantilla debe guiarle para que posicione su producto de forma única, centrándose en el resultado o la transformación que ofrece

Perfil del público objetivo: La mejor plantilla de posicionamiento en el mercado le guía para identificar sus segmentos de clientes con mayor objetivo en función de la edad o el título, las necesidades reales, los retos y las motivaciones

estructura flexible*: las mejores plantillas dejan espacio para borradores, versiones alternativas y notas. Tanto si está lanzando una nueva idea como si está perfeccionando una marca ya consolidada, una útil plantilla de posición se adapta a su fase

➡️ Más información: Las mejores plantillas de propuesta de valor de empresa

Las mejores plantillas de la posición de marca

ClickUp, la app, aplicación, todo para el trabajo, elimina el caos del posicionamiento de marca: se acabaron las notas dispersas o los momentos de «¿Dónde guardamos ese documento?».

Con una variedad de plantillas listas para usar, le ayudan a organizar sus ideas, definir el valor único de su marca y mantener a su equipo alineado en cada paso del camino. Estas son las mejores declaraciones de posicionamiento de marca que puede utilizar:

1. Plantilla de branding de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Garantiza una imagen de marca coherente en todos los canales con la plantilla de branding de ClickUp

La plantilla de branding de ClickUp es tu kit de herramientas todo en uno para crear una identidad de marca coherente. Te ayuda a definir tu estilo visual, agilizar las aprobaciones y organizar todos los activos.

La plantilla garantiza que los valores de su marca conecten con sus clientes al crear una imagen coherente en todos los canales. Además, como es personalizable, ahorrará tiempo al colaborar con los miembros de su equipo.

🌟 Por qué te gustará:

Realice un seguimiento de las tareas de branding con estados claros como «Pendiente», «en curso» y «Completada»

Personaliza los campos para incluir detalles como el tipo de aprobación, el miembro del equipo responsable y la fase del proyecto

Utiliza múltiples vistas, como el calendario y el tablero de marca, para una mejor visualización

Almacene todos los materiales de marca en un único espacio y asegúrese de que todos estén en la misma página

🔑 Ideal para: Equipos de marketing y gestores de marca que buscan un enfoque estructurado para el branding.

💡 Consejo profesional: Utiliza diferentes vistas para gestionar mejor tu marca. Planifica tareas y visualiza plazos con la vista Calendario. Almacena y accede a materiales que requieren la aprobación del cliente con la vista Para aprobación del cliente. ¡Genera ideas y organiza recursos con la vista Tablero de marca!

2. Plantilla de directrices de marca de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Crea directrices fácilmente accesibles con la plantilla de directrices de marca de ClickUp

La plantilla de directrices de marca de ClickUp está diseñada para ayudar a los equipos a documentar y organizar los estándares de marca en un espacio flexible y colaborativo. Ofrece un diseño limpio para definir los elementos centrales de su marca, incluyendo el uso del logotipo, la tipografía, el tono de voz y los principios de diseño.

Gracias a su flexibilidad de arrastrar y soltar, puede correlacionar su identidad de forma visual y colaborativa, lo que facilita que tanto los equipos internos como externos mantengan la coherencia en la presentación de la marca.

🌟 Por qué te gustará:

Asegúrate de tener acceso rápido a las directrices para todos los esfuerzos de marketing de marca

Indique lo que está pendiente y no se debe hacer con su marca

Invite los miembros del equipo a ayudar a formular directrices claras y fáciles de entender

Incluya la misión de su marca y los detalles de su empresa para garantizar que los nuevos miembros se familiaricen rápidamente con ella

🔑 Ideal para: Equipos de marketing y diseñadores que desean mantener una imagen de marca coherente y profesional.

➡️ Más información: Plantillas de estrategia de producto para equipos de producto

3. Plantilla de pizarra de ClickUp con directrices de marca

Obtenga plantillas gratis Asegúrate de que las directrices de tu marca sean accesibles con la plantilla de pizarra de directrices de marca de ClickUp

¿Le cuesta mantener la coherencia de su marca en todos los equipos y canales? ¡No busque más, esta plantilla de directrices de marca es lo que necesita! La plantilla de pizarra de ClickUp para directrices de marca le permite definir, documentar y facilitar el uso compartido de todos los elementos de su identidad visual.

Crea un hub centralizado donde se describen y se comparten con tu equipo las decisiones creativas, y se adapta a las necesidades cambiantes de tu marca, al tiempo que mantiene una identidad y una imagen de marca coherentes.

🌟 Por qué te gustará:

Defina elementos de marca como logotipos, color y fuentes en una ubicación centralizada

Colabora en tiempo real con los miembros del equipo para perfeccionar las directrices de marca en una pizarra interactiva

Visualice los componentes de la marca para garantizar la coherencia en todas las plataformas

Acceda a la plantilla al instante, sin necesidad de configuración

Observa cómo tu visión de marca cobra vida, de forma fluida y colaborativa con ClickUp:

🔑 Ideal para: Equipos que buscan un enfoque estructurado para desarrollar directrices de marca.

➡️ Más información: Plantillas gratuitas de directrices de marca para su equipo de marketing

4. Plantilla de libro de marca de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Crea un libro de marca completo con la plantilla de libro de marca de ClickUp

La plantilla ClickUp Brand Book te ayuda a documentar todo, desde tu misión y valores hasta logotipos y tipografía. Con un vídeo explicativo y indicaciones guiadas, te permite crear un libro de marca que contiene todos los elementos cruciales, incluidos los activos de marca, la marca digital, los iconos y el color.

La plantilla le permite colaborar en tiempo real para garantizar que todos estén en sintonía. Además, puede hacer uso compartido del libro sin problemas con enlaces públicos y privados. ​

🌟 Por qué te gustará:

Documenta la misión, los valores y la historia de tu marca en un solo lugar

Organice elementos visuales como logotipos, color y fuentes de forma sistemática

Personaliza las secciones de forma personalizada para adaptarlas a los componentes únicos de tu marca

Genere ideas, comparta comentarios y realice cambios en su libro de marca fácilmente

🔑 Ideal para: Equipos que desean crear una guía de marca completa y accesible.

5. Plantilla de identidad de marca de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Cree una identidad de marca impactante con la plantilla de identidad de marca de ClickUp

¿Quiere crear una marca desde cero o renovar una ya existente? La plantilla de identidad de marca de ClickUp ofrece un enfoque estructurado para definir la personalidad, los valores y los elementos visuales de su marca.

Te ayuda a establecer la conexión entre los valores, la personalidad y los elementos visuales de tu marca, de modo que todo transmita el mismo mensaje. En lugar de buscar entre archivos dispersos, dispondrás de un espacio claro y accesible para captarlo todo.

🌟 Por qué te gustará:

Defina la personalidad y los valores fundamentales de su marca para orientar todos los esfuerzos de branding

Utilice campos personalizables para gestionar y categorizar los elementos de marca de forma eficiente

Establece una voz de marca clara que se alinee con la misión y el público de tu empresa

Asigna diferentes secciones a los miembros del equipo y configura notificaciones para realizar un seguimiento del progreso

🔑 Ideal para: Equipos de marketing que desean crear una identidad de marca cohesionada e impactante.

🧠 ¿Sabías que... el 71 % de los clientes son más propensos a comprar una marca que reconocen? No es de extrañar que una marca coherente pueda ayudarte a experimentar un crecimiento de hasta un 20 % y un aumento de los ingresos del 33 %

6. Plantilla de guía de estilo del logotipo de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Asegúrate de que tu logotipo se utilice de forma coherente con la plantilla de guía de estilo del logotipo de ClickUp

Ver una versión estirada o pixelada de su logotipo en algún sitio es frustrante. Su logotipo es una parte fundamental de su estrategia de equipo de ventas y marketing, y merece ser tratado como tal.

Y la plantilla de guía de estilo del logotipo de ClickUp es la solución ideal para mantener la coherencia del logotipo en todas las plataformas.

Proporciona un espacio colaborativo para definir y documentar todos los aspectos del uso de su logotipo, desde los códigos de color hasta las directrices de espaciado. Esto garantiza que todo el mundo, desde los equipos internos hasta los socios externos, utilice su logotipo correctamente.

🌟 Por qué te gustará:

Establece directrices claras para el uso del logotipo, incluyendo valores de color, tamaños y espacio

Organice todos los recursos del logotipo, como la paleta de color principal, los iconos de app y lo que está pendiente y no se debe hacer al utilizar el logotipo, en una ubicación de fácil acceso

Realice un seguimiento del progreso de las actualizaciones del logotipo con estados personalizados

Asegúrate de que todas las partes interesadas conozcan las políticas de uso del logotipo

🔑 Ideal para: Equipos de diseño y gestores de marca que desean optimizar el uso y la gestión de logotipos.

7. Plantilla de gestión de marca de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Haz que tu marca destaque entre la competencia con la plantilla de gestión de marca de ClickUp

La gestión de una marca implica combinar numerosos elementos: campañas, activos, comentarios y mucho más. La plantilla de gestión de marca de ClickUp centraliza estos componentes y proporciona un espacio para plan, ejecutar y supervisar sus estrategias de marca.

Con estados y campos personalizables, puede asegurarse de que se realice el seguimiento de todas las tareas y aprovechar cualquier oportunidad. Además, coordine los esfuerzos de su equipo y mantenga la coherencia de la marca en todos los canales sin esfuerzo con esta herramienta de gestión de marca.

🌟 Por qué te gustará:

Organice los activos de marca y las directrices de gestión de productos en una ubicación centralizada para facilitar el acceso

Utilice la vista de lista y vista Tablero para visualizar las tareas y el progreso

Asigna tareas y establece plazos para garantizar la responsabilidad y la ejecución oportuna

Integre funciones como paneles de control y documentos para una gestión integral

🔑 Ideal para: Gerentes de marca que buscan desarrollar y supervisar estrategias de marca que logren un intento correcto.

8. Plantilla de guía de estilo de marca de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Desarrolle una marca reconocible con la plantilla de guía de estilo de marca de ClickUp

¿Te sientes abrumado por la idea de crear una guía de estilo de marca? La plantilla «Crear guía de estilo de marca» de ClickUp simplifica este proceso, especialmente para los principiantes. Ofrece un enfoque estructurado para definir los elementos visuales y de comunicación de tu marca.

Desde definir el tono de voz y los mensajes principales hasta establecer reglas para el uso del logotipo y el color, esta plantilla sienta las bases para una identidad de marca sólida y clara que refleje su posición en el mercado.

🌟 Por qué te gustará:

Muestra color, fuente e iconografía en una guía clara y desplazable

Utilice la vista Tablero del proceso de creación para revisar sus tareas y ajustar sus detalles

Añada referencias rápidas para su equipo, autónomos o socios

Realiza edición y actualiza fácilmente tu guía de marca a medida que esta evoluciona

🔑 Ideal para: Equipos que buscan establecer una identidad de marca profesional.

9. Plantilla de proyecto de cambio de marca de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Asegura una experiencia de cambio de marca fluida con la plantilla de proyecto de cambio de marca de ClickUp

La plantilla «Proyecto de renovación de marca » de ClickUp está diseñada para ayudarte a renovar tu marca y hacer que el proceso sea emocionante. Plan, ejecuta y supervisa todos los aspectos de tu iniciativa de renovación de marca en un único espacio.

Con múltiples vistas, puede crear una hoja de ruta que le guíe hacia el lanzamiento exitoso de su nueva identidad de marca. ¿Lo mejor de todo? Le permite colaborar con varios departamentos y asignar responsabilidades desde el entorno de trabajo.

🌟 Por qué te gustará:

Realice un seguimiento del progreso de diferentes tareas con más de 12 estados personalizados, entre los que se incluyen «pendiente», «en curso» y «Revisión interna»

Anote ideas y conceptos que pueden no estar directamente relacionados con el cambio de imagen de la marca en la Lista de desarrollo de conceptos

Supervise el progreso con las funciones de seguimiento integradas para cumplir con los plazos previstos

Utilice las dependencias para comprender qué tareas deben completarse antes

🔑 Ideal para: Equipos que lideran una renovación completa de la marca, desde startups que renuevan su imagen hasta empresas heredadas/a que evolucionan su identidad.

10. Plantilla de plan de lanzamiento de marca de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Lanza tu marca con intento correcto con la plantilla de plan de lanzamiento de marca de ClickUp

La plantilla del plan de lanzamiento de marca de ClickUp garantiza que todas las tareas, plazos y miembros del equipo estén perfectamente sincronizados. Transforma el complejo proceso de lanzamiento de una marca en un viaje gestionable y colaborativo.

Con esta plantilla, planifica tu estrategia de lanzamiento, asigna responsabilidades y realiza un seguimiento del progreso, todo en un solo hub. Te ayuda a crear un cronograma para un lanzamiento oportuno, mantener informadas a las partes interesadas y garantizar que tu modelo de empresa esté bien definido

🌟 Por qué te gustará:

Divida su lanzamiento en fases con estados personalizados como «No iniciado», «En curso» y «Completada»

Asigna tareas a equipos o personas concretas, garantizando la responsabilidad y la claridad

Visualice todo el cronograma de lanzamiento con vistas de reunión, tareas de proyecto y cronograma

Supervise el progreso y ajuste los planes de forma dinámica con las funciones de seguimiento integradas

🔑 Ideal para: Equipos y gestores de proyectos que planifican un lanzamiento integral de marca.

💡 Consejo profesional: colabora con tu equipo sin problemas y planifica reuniones utilizando la vista de reuniones. Realiza un seguimiento de tus tareas en una vista semanal con la vista de cronograma. ¿Qué más? ¡Código tus tareas por color para ver rápidamente cuáles aún no están programadas y cuáles están vencidas!

11. Plantilla de posición de producto de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Desarrolle una posición de producto atractiva con la plantilla de posicionamiento de producto de ClickUp

posicionar su producto en un mercado saturado puede parecer como intentar hacerse oír en una fiesta ruidosa. La plantilla de posicionamiento de productos de ClickUp le ayuda a destacar entre el ruido al definir la propuesta de valor único de su producto.

La plantilla le ayuda a definir su público objetivo, correlacionar sus puntos débiles y destacar claramente cómo se diferencia su producto. Además, es totalmente personalizable para adaptarse al flujo de trabajo de su equipo, lo que garantiza la coordinación entre todas las partes interesadas.

🌟 Por qué te gustará:

Crea listas de control detalladas para llevar el seguimiento de tu lista de pendientes

Visualice su progreso utilizando el campo personalizado «Progreso del contenido»

Defina los puntos de venta únicos y los diferenciadores clave de su producto

Colabora con equipos multifuncionales para alinear los mensajes

🔑 Ideal para: Gerentes de producto que buscan establecer una estrategia de posición de producto convincente.

➡️ Más información: El mejor software de gestión de marketing para pequeñas empresas

12. Plantilla de mapa perceptual de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Comprenda cómo ven sus clientes su producto con la plantilla de mapa perceptual de ClickUp.

La plantilla ClickUp Perceptual Map es perfecta para visualizar cómo perciben los clientes su marca en comparación con la competencia. Le permite trazar un mapa de los atributos clave para identificar las lagunas del mercado y las oportunidades de diferenciación.

La plantilla es una herramienta esencial para los profesionales del marketing que desean comprender e influir en las percepciones de los clientes objetivo. Además, puede obtener una representación visual clara de la posición de su marca para la toma de decisiones estratégicas.

🌟 Por qué te gustará:

Visualice y analice la percepción de los consumidores para identificar la posición en el mercado.

Evalúa cómo tu producto puede mejorar en comparación con sus competidores.

Tome decisiones informadas y estratégicas con información basada en datos.

Mejora tu esfuerzo de marketing comprendiendo los puntos de vista de los clientes.

🔑 Ideal para: Profesionales del marketing y estrategas de marca que desean comprender y mejorar la posición de mercado de sus productos.

13. Plantilla de hoja de ruta estratégica empresarial de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Alcanza tus metas deseadas con la plantilla de hoja de ruta estratégica empresarial de ClickUp.

La planificación estratégica a menudo se parece a navegar por un laberinto: hay muchos caminos, pero ¿cuál te lleva a tu meta? La plantilla de hoja de ruta estratégica empresarial de ClickUp te sirve de brújula. Te ayuda a encontrar un camino claro desde la posición actual de tu empresa hasta el estado futuro deseado.

La plantilla desglosa su estrategia global en iniciativas manejables y basadas en el tiempo. Esto facilita la coordinación y la ejecución eficaz de los equipos. También se adapta a su sector y a la estructura de su equipo, lo que garantiza que siga siendo relevante y fácil de usar. ​

🌟 Por qué te gustará:

Describa la misión, la situación actual y las metas futuras de su empresa en un formato estructurado.

Utilice vistas personalizables, como la hoja de ruta estratégica, el tablero de progreso, la capacidad actual y la base de datos de estrategias, para visualizar el progreso y las dependencias.

Asigna responsabilidades y establece prioridades para garantizar la rendición de cuentas.

Fomente una comunicación fluida entre departamentos para alcanzar las metas.

🔑 Ideal para: Equipos ejecutivos y gestores de proyectos que buscan alinear las metas de la organización con planes viables.

14. Plantilla de estrategia de comercialización de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Lanza con intento correcto nuevos productos con la plantilla de estrategia de comercialización de ClickUp.

Los lanzamientos de productos pueden complicarse rápidamente con diferentes equipos, cronogramas contradictorios y cientos de tareas. La plantilla de estrategia de comercialización de ClickUp ayuda a los equipos a planear y ejecutar cada parte de su estrategia de comercialización en un espacio de trabajo organizado.

Incluye grupos de tareas predefinidos para las fases principales, como el posicionamiento, la habilitación de equipo de ventas y la preparación del lanzamiento. Con esta plantilla, puede realizar fácilmente un seguimiento de los cronogramas, asignar responsabilidades y supervisar el progreso sin crear confusión adicional.

🌟 Por qué te gustará:

Divida su estrategia GTM en tareas manejables con estados personalizados como «Abierto» y «Completada».

Centralice todos los documentos relacionados con la estrategia para facilitar el acceso y la organización.

Fomente la colaboración en equipo con asignaciones de tareas y actualizaciones en tiempo real.

Realice un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento y del progreso con paneles personalizables.

🔑 Ideal para: Equipos de marketing y de producto que buscan una herramienta colaborativa para gestionar el lanzamiento de productos.

🧠 Dato curioso: ¡ La gestión de marcas surgió en la década de 1950! Empresas como Procter & Gamble fueron pioneras en la gestión de marcas para dotar a los productos de identidades distintivas, lo que les ayudó a destacar en mercados cada vez más saturados. ​

15. Plantilla de seguimiento de la competencia de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Supervise a sus competidores e identifique oportunidades con la plantilla de seguimiento de la competencia de ClickUp.

La plantilla de seguimiento de la competencia de ClickUp es perfecta para supervisar lo que están creando tus competidores, cómo fijan sus precios y cómo se posicionan en el mercado.

Le permite realizar un seguimiento de aspectos clave como las funciones del producto, los precios, las estrategias de marketing y los comentarios de los clientes, todo ello en una única ubicación centralizada. Al organizar y analizar estos datos, podrá identificar las tendencias del mercado, descubrir nuevas oportunidades y tomar decisiones informadas para perfeccionar sus estrategias.

🌟 Por qué te gustará:

Realice el seguimiento de las funciones, los precios y los datos de lanzamiento en múltiples categorías de productos

Visualice fácilmente información competitiva con análisis e (elaboración de) informes

Utilice múltiples vistas (reloj inteligente, ordenador portátil, teléfono inteligente y todos los productos) para supervisar eficazmente las líneas de productos de sus competidores

Detecta deficiencias y oportunidades comparando visualmente los distintos atributos

🔑 Ideal para: Equipos de producto y marketing que desean recopilar y organizar información sobre la competencia.

➡️ Más información: Maximice el impacto de su marketing con estos KPI de reconocimiento de marca

*cree marcas más sólidas con ClickUp

El uso de plantillas para el posicionamiento, la estrategia y la gestión de la marca proporciona a su equipo una estructura clara, reduce la confusión y ayuda a todos a mantenerse alineados a medida que su marca evoluciona.

En lugar de empezar desde cero, puedes basarte en formatos probados que te guían a lo largo del proceso y te permiten personalizarlos.

Las plantillas de branding personalizables de ClickUp ayudan a optimizar el proceso y mejorar la colaboración, proporcionándote las herramientas necesarias para crear una estrategia de marca coherente. Con potentes funciones como la automatización de tareas, documentos colaborativos y seguimiento de metas, todo lo que necesitas para llevar tu marca al siguiente nivel está en un solo lugar.

¡Regístrate gratis hoy mismo y comprueba el resultado por ti mismo!