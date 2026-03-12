Los 10 mejores programas de gestión de proyectos para equipos creativos con funciones de Revisión

El trabajo creativo es caótico, en el mejor sentido de la palabra. Las ideas surgen de mensajes de Slack. Los comentarios se esconden en largos hilos de correos electrónicos. Los nombres de las versiones se convierten en «Final_v7_ReallyFinal» y, de repente, tu diseñador está revisando el archivo equivocado.

Si lideras un equipo creativo, ya sabes cómo funciona.

Incluso los equipos consolidados tienen dificultades porque gran parte de la colaboración sigue realizándose fuera de los sistemas centralizados. Forbes informa de que el 75 % de la colaboración creativa se realiza ahora de forma remota. Cuando las revisiones, ediciones y aprobaciones se dispersan entre diferentes herramientas, la descoordinación se vuelve inevitable. El propio flujo de trabajo empieza a generar retrasos y costosas repeticiones del trabajo.

Puede elevar el listón por completo cuando el software de gestión de proyectos con Revisión integrada se convierte en el lugar donde realmente se realizan todas las revisiones, comentarios y aprobaciones. Le ayuda a proporcionar comentarios precisos, fotograma a fotograma, sobre diseños, vídeos, páginas de destino y archivos PDF sin comentarios dispersos.

En esta guía encontrarás las 10 herramientas de gestión de proyectos que realmente entienden cómo trabajan los equipos creativos.

¿Qué es un software de gestión de proyectos para equipos creativos (con funciones de Revisión)?

El software de gestión de proyectos para equipos creativos con funciones de revisión es un tipo de sistema de gestión del trabajo colaborativo que combina el seguimiento de tareas, la gestión del flujo de trabajo creativo y herramientas de revisión integradas. Estas plataformas le permiten gestionar proyectos desde el briefing creativo inicial hasta la entrega final, todo ello mientras recopila comentarios directamente sobre los activos visuales.

Es muy útil para equipos creativos que se enfrentan a una proliferación de contextos. Esto ocurre cuando la información se fragmenta en herramientas desconectadas, lo que obliga a los equipos a buscar actualizaciones, aprobaciones y archivos en distintos sistemas.

👀 ¿Sabías que... El 82 % de las corporaciones expresan su preocupación por el caos digital causado por la complejidad de los procesos y la desconexión entre plataformas.

📮 ClickUp Insight: el 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas en chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para capturar y realizar el seguimiento de las decisiones, la información empresarial crítica se pierde en el ruido digital. Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, nunca tendrás que preocuparte por esto. Crea tareas desde chats, comentarios de tareas, documentos y correos electrónicos con un solo clic.

Software de gestión de proyectos para equipos creativos (con funciones de Revisión) de un vistazo

Si solo necesita lo más destacado, aquí tiene un resumen del mejor software de gestión de proyectos para equipos creativos con funciones de Revisión:

Nombre de la herramienta Ideal para Mejores funciones Precios* ClickUp Flujo de trabajo creativo todo en uno con revisión y gestión de tareas basadas en IA. Tamaño del equipo: desde individuos hasta corporaciones. ClickUp Revisión para anotaciones directas en imágenes/PDF/vídeos, ClickUp Brain para resúmenes de comentarios basados en IA, ClickUp Automatizaciones para el envío de aprobaciones. Plan Free disponible; precios personalizados para corporaciones. monday. com Equipos creativos visuales que desean tableros coloridos e intuitivos. Tamaño del equipo: equipos pequeños y medianos. Gestión de activos creativos, automatización de aprobaciones, vistas Carga de trabajo para la planificación de recursos. Plan gratuito disponible; planes de pago a partir de 14 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones. Wrike Operaciones creativas de corporación con revisión avanzada. Tamaño del equipo: De mediano a grande. Revisión para más de 30 formatos de archivo, flujos de trabajo de aprobación personalizados, predicción de riesgos basada en IA. Plan gratuito disponible; planes de pago a partir de 10 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones. Asana Equipos multifuncionales que necesitan una gestión de tareas clara con funciones básicas de revisión. Tamaño del equipo: De mediano a grande. Revisión, IA Studio para la automatización del flujo de trabajo, gestión de carteras. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 13,49 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones. Trabajo en equipo Agencias orientadas al cliente que gestionan proyectos creativos y trabajos facturables. Tamaño del equipo: agencias pequeñas y medianas. Revisión integrada, control de tiempo, permisos de clientes, plantillas de proyectos. Plan gratuito disponible; planes de pago a partir de 13,99 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones. Ziflow Equipos que necesitan flujos de trabajo de revisión dedicados y de nivel empresarial. Tamaño del equipo: equipos creativos de tamaño medio a grande. Envío automatizado de revisiones, comparación de versiones, registros de auditoría listos para el cumplimiento normativo. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 249 $ al mes; precios personalizados para corporaciones. Filestage Equipos de marketing que necesitan un sistema centralizado para la revisión y aprobación de contenidos. Tamaño del equipo: equipos de marketing pequeños y medianos. Revisión multiformato, recordatorios automáticos, acceso para revisores externos. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 249 $ al mes; precios personalizados para corporaciones. Hive Equipos creativos dinámicos que desean vistas y revisión flexibles. Tamaño del equipo: equipos pequeños y medianos. Revisión nativa, plantillas de acciones, paneles de recursos. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 1,50 $ al mes por usuario. Notion Equipos creativos que dan prioridad a la documentación junto con un seguimiento ligero de los proyectos. Tamaño del equipo: desde startups hasta equipos de tamaño medio. Bases de datos flexibles, Notion IA para la generación de contenido, bases de conocimiento estilo wiki. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 12 $ al mes por usuario. ProofHub Equipos que desean una gestión de proyectos sencilla con Revisión integrada. Tamaño del equipo: equipos pequeños y medianos. Herramienta de revisión en línea, anotaciones de marcado, hilos de discusión sobre archivos. Los planes de pago comienzan en 50 $ al mes.

Qué buscar en un software de gestión de proyectos para equipos creativos con funciones de Revisión

Los flujos de trabajo creativos suelen tener dificultades con las herramientas diseñadas para el seguimiento de tareas genéricas. La diferencia se reduce a tres cosas:

Cómo gestiona el software los comentarios visuales

Cómo controla las versiones

Cómo se gestionan las aprobaciones

Para evaluar esto adecuadamente, estos son los criterios clave en los que debe centrarse:

Revisión y anotación nativas: la capacidad de marcar imágenes, archivos PDF y vídeos directamente en la plataforma es imprescindible. No debería necesitar herramientas de terceros para dejar un simple comentario en un diseño.

Control y comparación de versiones: Busque vistas de versiones en paralelo. Esto permite a los revisores ver exactamente qué ha cambiado entre iteraciones, lo que evita que den comentarios sobre problemas obsoletos.

Fases de revisión estructuradas : su software debe dirigir automáticamente los activos a través de : su software debe dirigir automáticamente los activos a través de un flujo de trabajo de aprobación claramente definido y automatizado , asegurando que todas las partes interesadas sepan exactamente cuándo se requiere su opinión. Por ejemplo, cuando un diseñador marca una tarea como «Lista para revisión», se notifica automáticamente a la parte interesada correspondiente.

Acceso para revisores externos: los clientes o las partes interesadas externas necesitan proporcionar comentarios sin la molestia de crear una cuenta completa. Para ello, es esencial contar con permisos de invitado o enlaces compartibles.

Asistencia basada en IA: casi casi el 75 % de los trabajadores del conocimiento ya utilizan la IA generativa en el trabajo para aumentar su productividad. Las capacidades suelen incluir resumir largos hilos de comentarios, convertir los comentarios en tareas estructuradas o generar borradores iniciales de briefings creativos

Integración con herramientas creativas: tu software de gestión de proyectos debe conectarse con el software de diseño que ya utiliza tu equipo, como Adobe Creative Cloud y Figma, así como con plataformas de almacenamiento como Google Drive. Las integraciones sólidas evitan tu software de gestión de proyectos debe conectarse con el software de diseño que ya utiliza tu equipo, como Adobe Creative Cloud y Figma, así como con plataformas de almacenamiento como Google Drive. Las integraciones sólidas evitan la proliferación de herramientas

Colaboración enlazada a los activos: Todos los comentarios y debates deben aparecer directamente junto a los activos y tareas específicos a los que hacen referencia, creando Todos los comentarios y debates deben aparecer directamente junto a los activos y tareas específicos a los que hacen referencia, creando una comunicación centralizada dentro del entorno de trabajo del proyecto. Esto pone fin a la búsqueda en cadenas de correo electrónico o canales de Slack para encontrar ese comentario concreto.

📮 ClickUp Insight: El profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas en buscar entre correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. Un asistente inteligente con IA integrado en tu entorno de trabajo de ClickUp puede cambiar eso. Entra en ClickUp Brain. Proporciona información y respuestas instantáneas al mostrar los documentos, conversaciones y detalles de tareas adecuados en cuestión de segundos, para que puedas dejar de buscar y empezar a trabajar. 💫 Resultados reales: Equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas semanales utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

Los 10 mejores programas de gestión de proyectos para equipos creativos con funciones de Revisión

Aquí tienes nuestra lista seleccionada de las 10 mejores plataformas de software creadas para equipos creativos que necesitan potentes funciones de Revisión:

1. ClickUp (el mejor para reunir la planificación, la creación y la revisión de diseños en un solo entorno de trabajo)

Pruebe ClickUp gratis. Anote imágenes, vídeos y archivos PDF directamente en las tareas de ClickUp para capturar comentarios precisos y específicos de cada versión con ClickUp Revisión.

El trabajo creativo se ralentiza cuando tu equipo tiene que saltar entre diferentes herramientas para la gestión de tareas, el almacenamiento de archivos y la revisión. Cada pestaña adicional crea fricción. Los diseñadores acaban persiguiendo los últimos comentarios, las partes interesadas revisan versiones obsoletas y los comentarios importantes se pasan por alto o quedan ocultos en largos hilos.

ClickUp elimina esa fragmentación al reunir la planificación, los activos y la revisión en un único entorno de trabajo conectado. Anote directamente en imágenes, PDF y vídeos sin salir de la plataforma con ClickUp Revisión. Cada comentario se puede convertir al instante en una tarea asignada y ejecutable, para que los comentarios nunca se pierdan en la traducción.

Combina esto con ClickUp Automatizaciones para crear potentes flujos de trabajo de aprobación que dirigen automáticamente los activos a través de las fases de revisión y notifican a las partes interesadas cuando se necesita su opinión. Y cuando los comentarios se alargan o se vuelven confusos, resumir hilos de comentarios completos, genera resúmenes creativos a partir de los requisitos del proyecto y obtén sugerencias sobre los siguientes pasos con ClickUp Brain.

Genere resúmenes, resumir hilos de comentarios y convierta las discusiones en acciones concretas utilizando la IA dentro de su entorno de trabajo con ClickUp Brain.

En lugar de obligar a su equipo a clasificar comentarios dispersos, la asistencia basada en IA aclara los comentarios al instante, lo que libera más tiempo para centrarse en el trabajo creativo.

Las mejores funciones de ClickUp

ClickUp Revisión: Anote imágenes (PNG, GIF, JPEG, WEBP), PDF y vídeos (MP4, WEBM, Ogg) directamente en las tareas. Las partes interesadas pueden hacer clic en cualquier parte de un archivo para añadir un comentario, que luego se muestra en el archivo y se publica en la sección de actividad de la tarea. Puede asignar estos comentarios a los miembros del equipo para garantizar que los comentarios se traduzcan en acciones rastreables.

ClickUp Brain: resume al instante los hilos de comentarios cuando las partes interesadas dejan comentarios largos o contradictorios. También puedes utilizarlo para resumir creativamente a partir de descripciones sencillas de proyectos, sugerir prioridades de tareas en función de los plazos y sacar a la luz contextos relevantes de proyectos anteriores, lo que reduce la carga mental que supone gestionar múltiples campañas.

Automatizaciones de ClickUp: crea flujos de trabajo de aprobación personalizados que mueven automáticamente las tareas a través de las fases de revisión. Por ejemplo, puedes crear un desencadenante para que, cuando el estado de una tarea cambie a «Listo para revisión», se asigne automáticamente la tarea al director creativo y se establezca una fecha límite.

ClickUp Docs: Crea y almacena todos tus resúmenes creativos, directrices de marca y especificaciones de proyectos junto con tus tareas. Crea y almacena todos tus resúmenes creativos, directrices de marca y especificaciones de proyectos junto con tus tareas. ClickUp Docs ofrece compatibilidad con la colaboración en tiempo real, páginas anidadas y medios incrustados, lo que permite mantener todo el contexto del proyecto en un lugar accesible.

Pizarras ClickUp: genere ideas para conceptos de campaña, correlacione flujos de trabajo creativos y colabore visualmente con su equipo y las partes interesadas. Puede convertir cualquier objeto de una genere ideas para conceptos de campaña, correlacione flujos de trabajo creativos y colabore visualmente con su equipo y las partes interesadas. Puede convertir cualquier objeto de una pizarra ClickUp en una tarea, transformando sus ideas en planes de proyecto viables sin problemas.

🎥 Bonificación: si estás buscando herramientas de colaboración visual para tu equipo creativo, este vídeo compara ClickUp con otras pizarras digitales populares, lo que te ayudará a comprender qué plataforma se adapta mejor a tus necesidades de flujo de trabajo.

Ventajas y desventajas de ClickUp

Ventajas:

Con las tareas, los documentos, la Revisión y la comunicación en una sola plataforma, reducirá la proliferación de SaaS (cambio de contexto que fragmenta los flujos de trabajo creativos).

Vistas flexibles para diferentes estilos de trabajo: cambia entre cambia entre los tableros Kanban de ClickUp para un seguimiento visual, los diagramas de Gantt de ClickUp para la planificación de cronogramas y las vistas Lista para una gestión detallada de las tareas.

Funciones de IA integradas: ClickUp Brain ayuda a generar contenido y resumir comentarios sin necesidad de herramientas de IA independientes.

Contras:

Los nuevos usuarios pueden necesitar algo de tiempo para explorar todas las funciones de la plataforma.

La experiencia de la aplicación móvil difiere ligeramente de la funcionalidad del escritorio.

Las automatizaciones personalizadas requieren un tiempo de configuración inicial para adaptarse perfectamente a los flujos de trabajo específicos de su equipo.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 900 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 comparte:

ClickUp también ofrece excelentes funciones de colaboración. Las menciones con etiquetas, la asignación de comentarios y los comentarios centralizados en imágenes (Revisión) hacen que sea muy sencillo mantener todas nuestras comunicaciones en un solo lugar y ver quién es responsable de qué.

ClickUp también ofrece excelentes funciones de colaboración. Las menciones con etiquetas, la asignación de comentarios y los comentarios centralizados en imágenes (Revisión) hacen que sea muy sencillo mantener todas nuestras comunicaciones en un solo lugar y ver quién es responsable de qué.

2. monday. com (ideal para creadores de flujos de trabajo visuales que necesitan columnas de aprobación estructuradas y seguimiento de revisiones basado en el estado)

Si la visibilidad es su mayor obstáculo, monday. com lo resuelve en primer lugar. Sus tableros codificados por colores muestran al instante el progreso de la campaña, lo que facilita el seguimiento de múltiples entregables creativos sin tener que perseguir las actualizaciones de estado.

El modelo Work OS de la plataforma permite a los equipos crear columnas de aprobación estructuradas, calendarios de contenido y canales de entrada adaptados a flujos de trabajo creativos específicos. La carga de archivos admite comentarios, aunque los equipos que requieren anotaciones avanzadas en los activos suelen conectar una herramienta de revisión dedicada.

monday. com mejores funciones

Personalización visual de tableros: crea tableros adaptados a tus flujos de trabajo creativos con columnas personalizadas para el tipo de activo, la fase de revisión y las asignaciones de las partes interesadas.

Gestión de la carga de trabajo: visualice la capacidad de su equipo en todos los proyectos para evitar la sobrecarga de trabajo y el agotamiento.

Generador de automatizaciones: configura reglas del tipo «si esto, entonces aquello» para automatizar las actualizaciones de estado, las notificaciones y la asignación de tareas.

Ventajas e inconvenientes de monday.com

Ventajas:

Interfaz muy visual e intuitiva para equipos creativos.

Amplia biblioteca de plantillas para flujos de trabajo creativos comunes.

Sólidas integraciones con herramientas de diseño y comunicación.

Contras:

Las capacidades de revisión nativas tienen un límite; las anotaciones avanzadas requieren herramientas de terceros.

Los requisitos de tamaño del equipo pueden no ser adecuados para todas las organizaciones.

Las automatizaciones complejas pueden llevar mucho tiempo configurarlas.

Precios de monday.com

Free

Estándar : 14 $/usuario/mes

Pro: 24 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de monday.com

G2 : 4,7/5 (más de 10 900 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre monday.com?

Un usuario de G2 comparte tanto las ventajas como los inconvenientes:

Me encanta el hecho de tener todas las opciones posibles para estar al tanto de las tareas, asignar trabajo a mi equipo y definir los pasos críticos de los procesos... La automatización parece fallar de vez en cuando. Me gustaría que funcionara mejor y que quizá un gestor se encargara de gestionar cada conexión fallida mediante una notificación cuando se produce el fallo.

Me encanta el hecho de tener todas las opciones posibles para estar al tanto de las tareas, asignar trabajo a mi equipo y definir los pasos críticos de los procesos... La automatización parece fallar de vez en cuando. Me gustaría que funcionara mejor y que quizá un gestor se encargara de gestionar cada conexión fallida mediante una notificación cuando se produce el fallo.

3. Wrike (ideal para departamentos de marketing que gestionan formularios de admisión complejos, aprobaciones por niveles y registros de auditoría)

a través de Wrike

Cuando el trabajo creativo de la corporación pasa por la revisión legal, de cumplimiento y ejecutiva, Wrike simplifica cada paso. Está diseñado para este nivel de supervisión. Combina la revisión con una gobernanza estructurada, lo que lo hace adecuado para organizaciones en las que el seguimiento de la documentación y las aprobaciones es fundamental.

Su herramienta de revisión ofrece compatibilidad con más de 30 formatos de archivo, permite realizar anotaciones detalladas, compara versiones en paralelo y realiza el seguimiento de las fases de aprobación mediante flujos de trabajo configurables diseñados para la aprobación en varias capas.

Las mejores funciones de Wrike

Revisión avanzada para más de 30 formatos de archivo: revise y anote imágenes, vídeos, PDF e incluso archivos HTML directamente en la plataforma.

Flujos de trabajo de aprobación personalizados: cree procesos de aprobación de varias fases con enrutamiento automático basado en el tipo de proyecto o los requisitos de las partes interesadas.

Work Intelligence IA: Obtenga predicciones basadas en IA sobre los riesgos de los proyectos y los retrasos en el cronograma a partir de datos históricos.

Ventajas y desventajas de Wrike

Ventajas:

Funciones de revisión completas para casi cualquier tipo de archivo.

Las funciones de seguridad de nivel de corporación satisfacen los requisitos de cumplimiento normativo.

Integración profunda con Adobe Creative Cloud de la nube.

Contras:

Curva de aprendizaje pronunciada para equipos que no están familiarizados con las herramientas de gestión de proyectos de corporación.

La interfaz puede parecer densa y abrumadora.

Las funciones avanzadas suelen requerir compras adicionales.

Precios de Wrike

Free

Equipo: 10 $/usuario/mes

Business: 25 $/usuario/mes

Corporación: Precios personalizados

Pinnacle: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2: 4,2/5 (más de 4400 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (más de 2800 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wrike?

Esto es lo que opinó un crítico de Capterra:

En general, mi experiencia con Wrike es de 3 estrellas. Es potente y claramente capaz, pero su uso resulta más complicado de lo necesario. La curva de aprendizaje es pronunciada e, incluso una vez que lo entiendes, el uso diario sigue sin ser tan intuitivo como otras plataformas.

En general, mi experiencia con Wrike es de 3 estrellas. Es potente y claramente capaz, pero su uso resulta más complicado de lo necesario. La curva de aprendizaje es pronunciada e, incluso una vez que lo entiendes, el uso diario sigue sin ser tan intuitivo como otras plataformas.

4. Asana (ideal para equipos orientados a campañas que coordinan tareas creativas entre partes interesadas de diferentes departamentos)

a través de Asana

Asana destaca cuando la producción creativa interfuncional debe mantenerse alineada con las metas generales de la campaña. Conecta las tareas individuales con las iniciativas de toda la empresa, lo que proporciona a las partes interesadas claridad sobre cómo cada activo contribuye a las metas generales.

Se pueden cargar imágenes y archivos PDF para su revisión, y dejar comentarios directamente en los archivos. Si bien las funciones de anotación cubren las necesidades básicas, la fortaleza de Asana radica en la automatización del flujo de trabajo, lo que permite a los equipos crear flujos de aprobación estructurados sin complejidad técnica.

Las mejores funciones de Asana

Revisión de imágenes y PDF: recopile comentarios con comentarios fijados en áreas específicas de sus activos creativos.

Creador de flujos de trabajo AI Studio: cree automatizaciones personalizadas para tareas como el envío de aprobaciones sin necesidad de escribir código.

Gestión de carteras: realice el seguimiento de múltiples campañas creativas en una sola vista para ver el estado, los plazos y la asignación de recursos.

Ventajas e inconvenientes de Asana

Ventajas:

Interfaz limpia e intuitiva, fácil de aprender para los nuevos miembros del equipo.

Las potentes funciones de seguimiento de metas conectan las tareas con las metas de la empresa.

Sólidas funciones de elaboración de informes y paneles.

Contras:

Las funciones de revisión son básicas y carecen de anotaciones en vídeo.

Los requisitos de tamaño del equipo pueden no ser adecuados para organizaciones más pequeñas.

Configurar flujos de trabajo avanzados puede resultar complejo.

Precios de Asana

Free

Starter: 13,49 $/usuario/mes

Avanzado: 30,49 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Enterprise+: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4,4/5 (más de 12 800 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 13 500 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?

Según un crítico de G2:

Las distintas vistas visuales, como la lista, el tablero y el cronograma, facilitan la visualización de las prioridades y los plazos de un vistazo. Además, las automatizaciones y las integraciones ayudan a minimizar el esfuerzo manual y garantizan que todo permanezca sincronizado... Muchas herramientas avanzadas, como los cronogramas, las metas y la elaboración de informes, solo están disponibles en planes más caros, lo que puede suponer un aumento de los costes a medida que tu equipo crece.

Las distintas vistas visuales, como la lista, el tablero y el cronograma, facilitan la visualización de las prioridades y los plazos de un vistazo. Además, las automatizaciones y las integraciones ayudan a minimizar el esfuerzo manual y garantizan que todo permanezca sincronizado... Muchas herramientas avanzadas, como los cronogramas, las metas y la elaboración de informes, solo están disponibles en planes más caros, lo que puede suponer un aumento de los costes a medida que tu equipo crece.

5. Teamwork (ideal para agencias que trabajan con clientes y necesitan un seguimiento facturable junto con ciclos de comentarios sobre los activos).

a través de Teamwork

Para las agencias que equilibran la entrega creativa con la facturación al cliente, Teamwork integra el control operativo con la gestión de comentarios. Combina la revisión, el control de tiempo y los ajustes de permisos en un solo sistema diseñado para entornos de servicio al cliente.

Los clientes pueden anotar archivos sin necesidad de tener acceso completo al backend, lo que simplifica la colaboración. Las entradas de tiempo se conectan directamente a las tareas, lo que hace que el seguimiento de las horas facturables forme parte del flujo de trabajo de producción en lugar de ser un proceso independiente.

Las mejores funciones para el trabajo en equipo.

Revisión integrada con acceso para clientes: invite a los clientes a revisar y aprobar los activos con un simple enlace, manteniendo todos los comentarios centralizados.

Control de tiempo integrado: realice el seguimiento del tiempo dedicado a tareas y proyectos específicos para obtener una facturación precisa y un análisis de rentabilidad.

Plantillas de proyectos: cree flujos de trabajo estandarizados para proyectos creativos comunes, como campañas de marca o rediseños de sitios web.

Ventajas y desventajas del trabajo en equipo

Ventajas:

Diseñado específicamente para agencias, con funciones para la gestión de clientes y la facturación.

Las funciones de revisión admiten los tipos de archivos creativos más comunes.

El seguimiento de hitos ayuda a gestionar proyectos basados en entregables.

Contras:

La interfaz puede parecer anticuada en comparación con herramientas más modernas.

Las funciones avanzadas de elaboración de informes requieren un acceso mejorado.

Integraciones nativas con algunas herramientas de diseño con un límite.

Precios para equipos

Free

Entrega: 13,99 $/usuario/mes

Grow: 25,99 $/usuario/mes

Escala: precios personalizados.

Valoraciones y reseñas sobre el trabajo en equipo.

G2: 4,4/5 (más de 1200 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 900 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Teamwork?

Una mención de un crítico de G2:

Teamwork.com ofrece una amplia gama de funciones esenciales para la gestión de proyectos, desde el presupuesto hasta el seguimiento y la Revisión, entre otras. Contamos con plantillas personalizables que nos ayudan a ajustar los roles y crear nuevos objetivos para que la empresa sea más sostenible y tenga mayor productividad.

Teamwork.com ofrece una amplia gama de funciones esenciales para la gestión de proyectos, desde el presupuesto hasta el seguimiento y la Revisión, entre otras. Contamos con plantillas personalizables que nos ayudan a ajustar los roles y crear nuevos objetivos para que la empresa sea más sostenible y tenga mayor productividad.

💡 Consejo profesional: En The Forrester Wave™: Collaborative Work Management Tools, Q2 2025, las plataformas con mejor rendimiento se evalúan en función de su capacidad para coordinar la ejecución interfuncional y reducir los obstáculos operativos. Esa distinción es especialmente importante en las operaciones creativas, donde los retrasos rara vez se deben al trabajo de diseño en sí, sino a las aprobaciones, las lagunas de visibilidad y las prioridades desalineadas. A la hora de evaluar las herramientas de revisión y gestión de proyectos, busca plataformas que: Vincula cada campaña, activo o lanzamiento a los KPI de ingresos, cartera de proyectos y crecimiento, para que el trabajo creativo no quede aislado del rendimiento de la empresa.

Proporcione vistas de uso compartido del estado en tiempo real en los departamentos de marketing, diseño, jurídico y dirección para eliminar las consultas del tipo «¿en qué punto se encuentra esto?».

Estructura las aprobaciones con flujos de trabajo predefinidos, control de versiones y automatización del enrutamiento para reducir los bucles de revisión y evitar que las partes interesadas tengan que volver a trabajar.

6. Ziflow (ideal para equipos que realizan revisiones formales en varias fases con comparación de versiones en paralelo)

a través de Ziflow

Ziflow está diseñado específicamente para entornos de revisión estructurados. En lugar de funcionar como un sistema de gestión de proyectos general, se centra profundamente en la precisión de las revisiones y la documentación de cumplimiento.

La plataforma ofrece compatibilidad con una amplia gama de tipos de archivos, herramientas de marcado avanzadas y envía los activos automáticamente a través de fases de revisión predefinidas. La comparación de versiones y los registros de auditoría lo hacen especialmente útil para sectores regulados u operaciones de marketing a gran escala.

Las mejores funciones de Ziflow

Flujos de trabajo de revisión automatizados: configura procesos de aprobación en varias fases que envían automáticamente los activos a los revisores adecuados.

Comparación avanzada de versiones: compara versiones en paralelo o superpuestas para ver exactamente qué ha cambiado entre iteraciones.

Registros de auditoría listos para el cumplimiento normativo: cada acción de revisión se registra con marcas de tiempo y atribución de usuario para garantizar la responsabilidad.

Ventajas y desventajas de Ziflow

Ventajas:

Funciones de revisión exhaustiva que superan a la mayoría de las herramientas generales de gestión de proyectos.

Los flujos de trabajo automatizados reducen el envío manual y el seguimiento.

Las pistas de auditoría satisfacen los requisitos de cumplimiento normativo de los sectores regulados.

Contras:

Está enfocado en la revisión, por lo que necesitará una herramienta de gestión de proyectos independiente para la gestión de tareas.

Puede ser excesivo para equipos creativos pequeños con necesidades sencillas.

Precios de Ziflow

Free

Estándar: 249 $ al mes

Pro: 399 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Ziflow

G2: 4,5/5 (más de 9300 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 400 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Ziflow?

Según un crítico de Capterra:

Tengo una buena experiencia con Ziflow. Pude intercambiar sugerencias de forma sencilla y segura con usuarios, visitantes y grupos, al tiempo que gestionaba los comentarios desde cualquier navegador. Ziflow ofrece herramientas en tiempo real, basadas en el trabajo en equipo y fáciles de usar para marcar y comentar.

Tengo una buena experiencia con Ziflow. Pude intercambiar sugerencias de forma sencilla y segura con usuarios, visitantes y grupos, al tiempo que gestionaba los comentarios desde cualquier navegador. Ziflow ofrece herramientas en tiempo real, basadas en el trabajo en equipo y fáciles de usar para marcar y comentar.

a través de Filestage

Si suele perseguir a los clientes o a las partes interesadas externas para obtener comentarios, Filestage hace que el proceso de revisión sea casi sin fricciones para ellos.

Puede compartir un sencillo enlace que permite a los revisores comentar directamente sobre imágenes, vídeos y archivos PDF sin necesidad de crear una cuenta ni aprender a utilizar un nuevo sistema. Esa baja barrera de entrada agiliza las aprobaciones y reduce los retrasos causados por problemas de inicio de sesión o confusión con las herramientas, lo que resulta especialmente útil cuando los comentarios provienen de personas ajenas a su equipo principal.

Las mejores funciones de Filestage

Revisión multiformato: revise imágenes, vídeos y documentos con herramientas de anotación uniformes para todos los formatos de archivo.

Acceso para revisores externos: comparte enlaces de revisión con clientes que pueden proporcionar comentarios sin necesidad de crear una cuenta.

Recordatorios de revisión automatizados: establezca plazos para los comentarios y deje que la plataforma recuerde automáticamente a las partes interesadas que se han retrasado.

Ventajas e inconvenientes de Filestage

Ventajas:

Muy fácil de usar para los revisores externos.

Los recordatorios automáticos reducen el seguimiento manual.

Interfaz limpia centrada en la revisión.

Contras:

Capacidades limitadas de gestión de proyectos; necesitará una herramienta independiente para la planificación de tareas.

Menos integraciones con herramientas de diseño en comparación con las plataformas completas de gestión de proyectos.

Precios de Filestage

Free

Starter: 249 $ al mes

Business: 399 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y revisiones de Filestage

G2: 4,6/5 (más de 240 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Filestage?

Un revisor de G2 describió su experiencia con Filestage:

Lo que más me gusta de Filestage. io es la posibilidad de dejar comentarios directamente en puntos específicos de los vídeos. Esto simplifica considerablemente el proceso de revisión, ya que, como editor, puedo trabajar paso a paso, de un punto a otro, sin perder el hilo. El resaltado visual de los puntos marcados garantiza que no se pase por alto ningún comentario.

Lo que más me gusta de Filestage. io es la posibilidad de dejar comentarios directamente en puntos específicos de los vídeos. Esto simplifica considerablemente el proceso de revisión, ya que, como editor, puedo trabajar paso a paso, de un punto a otro, sin perder el hilo. El resaltado visual de los puntos marcados garantiza que no se pase por alto ningún comentario.

8. Hive (ideal para equipos que desean vistas de tareas colaborativas combinadas con marcas nativas en los archivos)

a través de Hive

Tu equipo no tiene por qué comprometerse con una única forma de ver el trabajo en Hive. Puedes cambiar entre tableros Kanban, diagramas de Gantt, vistas de calendario y tablas, dependiendo de lo que requiera el proyecto.

Las anotaciones en imágenes y PDF se encuentran directamente dentro de las tareas, por lo que los comentarios permanecen vinculados al producto final real en lugar de dispersarse en herramientas separadas. Es ideal para equipos que desean flexibilidad en la visualización sin sacrificar la Revisión integrada.

Las mejores funciones de Hive

Revisión nativa: anote imágenes y archivos PDF directamente en las tareas, con comentarios fijados en ubicaciones específicas.

Vistas de proyectos flexibles: cambia entre tableros Kanban, diagramas de Gantt y vistas de calendario para adaptarte a diferentes estilos de trabajo.

Plantillas de acción: cree flujos de trabajo estandarizados para proyectos creativos comunes que puede implementar con unos pocos clics.

Ventajas y desventajas de Hive

Ventajas:

Combina sólidas funciones de gestión de proyectos con Revisión nativa en un paquete optimizado.

Las vistas flexibles se adaptan a diferentes estilos de trabajo.

Las funciones de asignación de recursos ayudan a evitar el agotamiento de los diseñadores.

Contras:

Las funciones de revisión son menos avanzadas que las herramientas específicas y carecen de anotaciones de vídeo.

Una comunidad de usuarios más pequeña significa menos plantillas disponibles.

Precios de Hive

Free

Starter: 1,50 $ al mes por usuario.

Equipos: 5 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Recopile valoraciones y reseñas.

G2: 4,6/5 (más de 650 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 200 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Hive?

Una mención de un crítico de G2 :

Está altamente automatizado, lo que favorece un excelente flujo de trabajo mediante la asignación automática de tareas y plantillas de proyectos, lo que ha promovido una gran productividad. Crea una excelente colaboración en equipo a través de chats en tiempo real, comentarios y mucho más.

Está altamente automatizado, lo que favorece un excelente flujo de trabajo mediante la asignación automática de tareas y plantillas de proyectos, lo que ha promovido una gran productividad. Crea una excelente colaboración en equipo a través de chats en tiempo real, comentarios y mucho más.

9. Notion (ideal para equipos de operaciones creativas que gestionan informes, directrices y comentarios breves en un único entorno de trabajo).

vía Notion

Para los equipos que consideran la documentación como parte del proceso creativo, Notion te ofrece un entorno de trabajo altamente personalizable para conectar briefings, sistemas de marca, planes de campaña y rastreadores de proyectos.

Puede crear bases de datos relacionales que reflejen su flujo de trabajo exacto, enlazar proyectos relacionados e incrustar archivos en las páginas para añadir comentarios contextuales. Aunque no ofrece herramientas de anotación avanzadas, destaca por organizar el conocimiento y la ejecución en un entorno estructurado.

Las mejores funciones de Notion

Bases de datos flexibles: cree rastreadores de proyectos personalizados con propiedades adaptadas a los flujos de trabajo creativos, como el tipo de activo o el estado de revisión.

Notion AI: Genere resúmenes creativos, resuma las notas de las reuniones y redacte la documentación del proyecto con la ayuda de la IA.

Bases de conocimiento estilo wiki: crea documentación interconectada para las directrices de marca y los flujos de trabajo de los procesos.

Ventajas y desventajas de Notion

Ventajas:

Su extrema flexibilidad te permite crear el entorno de trabajo que necesitas.

Sólidas capacidades de documentación y gestión del conocimiento.

Contras:

No hay funciones nativas de revisión o anotación; necesitará herramientas de terceros.

Curva de aprendizaje pronunciada para configuraciones complejas del entorno de trabajo.

El rendimiento puede ralentizarse con bases de datos muy grandes.

Precios de Notion

Free

Plus : 12 $/usuario/mes

Business : 24 $/usuario/mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 9200 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 2600 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Un usuario de Capterra comparte:

He podido guardar ideas de campañas, notas de clientes y calendarios en un solo lugar, lo que me ha permitido eliminar las hojas de cálculo y la confusión de última hora... No me gusta que las páginas complicadas puedan asustar a los principiantes y que la incorporación requiera más discusión en comparación con herramientas menos complicadas.

He podido guardar ideas de campañas, notas de clientes y calendarios en un solo lugar, lo que me ha permitido eliminar las hojas de cálculo y la confusión de última hora... No me gusta que las páginas complicadas puedan asustar a los principiantes y que la incorporación requiera más discusión en comparación con herramientas menos complicadas.

10. ProofHub (ideal para equipos que necesitan una gestión de proyectos con tarifa plana y revisión y aprobación de archivos integradas)

a través de ProofHub

El control de costes puede influir tanto en tus decisiones sobre software como las funciones. El precio fijo de ProofHub elimina las preocupaciones sobre el escalado por usuario, lo que hace que el presupuesto sea más predecible a medida que tu equipo crece.

Puede cargar imágenes y archivos PDF para marcar, gestionar hilos de discusión sobre cada activo y realizar el seguimiento de las aprobaciones dentro del mismo sistema. Es ideal para equipos que desean una supervisión sencilla de los proyectos con Revisión integrada, sin la complejidad de la configuración a nivel de corporación.

Las mejores funciones de ProofHub

Herramienta de revisión en línea: suba imágenes y archivos PDF para su revisión con herramientas de marcado que mantienen los comentarios adjuntos a la ubicación exacta a la que hacen referencia.

Hilos de discusión: mantén las conversaciones de comentarios organizadas dentro del contexto de archivos o tareas específicos.

Acceso escalable para el equipo: añada miembros al equipo a medida que crece su organización sin interrumpir el flujo de trabajo.

Ventajas y desventajas de ProofHub

Ventajas:

Una estructura de precios sencilla que funciona bien para equipos de distintos tamaños.

La revisión integrada cubre las necesidades básicas de anotación.

La interfaz fácil de usar reduce el tiempo de incorporación para los usuarios.

Contras:

Las funciones de revisión son menos avanzadas que las herramientas específicas y carecen de anotaciones de vídeo.

Menos integraciones con herramientas de diseño en comparación con plataformas más grandes.

Precios de ProofHub

Essential: 50 $ al mes

Control definitivo: 99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de ProofHub

G2: 4,6/5 (más de 110 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 140 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ProofHub?

Un crítico de G2 señala:

Antes de ProofHub, la información importante se dispersaba entre correos electrónicos y chats. Ahora todo está centralizado, se puede buscar y es fácil acceder a ello cuando se necesita.

Antes de ProofHub, la información importante se dispersaba entre correos electrónicos y chats. Ahora todo está centralizado, se puede buscar y es fácil acceder a ello cuando se necesita.

Al fin y al cabo, los equipos creativos no necesitan más herramientas de gestión de proyectos o Revisión. En cambio, necesitan una herramienta de trabajo todo en uno que les ayude a organizar las tareas y mantenga la visibilidad de los comentarios.

Al revisar las opciones de esta lista, no se fije solo en las funciones. Pregúntese:

¿Esto reducirá la fricción?

¿Esto agilizará las aprobaciones?

¿Ayudará esto a mi equipo a mantener el flujo en lugar de quedarse estancado en el limbo de los comentarios?

Preguntas frecuentes (FAQ)

La revisión es todo el flujo de trabajo de revisión y aprobación, mientras que la anotación es el acto específico de marcar un archivo con comentarios.

Los flujos de trabajo de aprobación automatizan el envío de los activos a través de las fases de revisión, lo que elimina los traspasos manuales y permite obtener comentarios en una fase más temprana del proceso.

Para muchos equipos, la revisión integrada es suficiente. Sin embargo, los equipos con necesidades complejas de cumplimiento normativo o con un gran volumen de vídeos pueden seguir beneficiándose de una herramienta específica integrada en su plataforma de gestión de proyectos.

Las funciones de revisión centralizan los comentarios de los clientes directamente en los activos creativos, lo que elimina la confusión de los hilos de correo electrónico dispersos y garantiza que los comentarios estén vinculados a la versión correcta del archivo.