Las 10 mejores alternativas a Cluely para obtener información sobre IA y análisis de contenido

Cluely está diseñado para un momento muy específico: estás en una conversación en directo y quieres respuestas en tiempo real y notas de IA, sin añadir un bot asistente de reuniones de IA con visibilidad a la llamada.

Esto funciona para algunas llamadas de ventas y reuniones generales. Pero si formas parte de un equipo de marketing, GTM (Go-To-Market) o de información, el verdadero problema comienza después de la llamada.

Necesitas respuestas fiables, notas que puedas citar y búsquedas que se conviertan en informes y correos electrónicos de seguimiento.

Esta guía compara las mejores alternativas a Cluely que ofrecen mejores funciones de IA para obtener información y contenido, y que suelen adaptarse mejor a los equipos de investigación y marketing.

Las 10 mejores alternativas a Cluely de un vistazo

Aquí tienes un resumen rápido de las mejores alternativas a Cluely para que puedas encontrar la herramienta adecuada para tu flujo de trabajo antes de sumergirte en las reseñas detalladas.

Herramienta Ideal para Funciones principales Precios* ClickUp Convierta los conocimientos de las reuniones en trabajo de comercialización respaldado por investigaciones en un entorno de trabajo convergente. Resúmenes de IA y próximos pasos, informes y wikis dinámicos, chat vinculado al trabajo, tareas vinculadas a decisiones, búsqueda entre entornos de trabajo. Gratis para siempre; personalizaciones disponibles para corporaciones. Notion IA Investigación y redacción ligeras dentro de un hub de conocimiento. Resúmenes y reescrituras dentro de documentos, preguntas y respuestas en todo tu entorno de trabajo, autocompletado de bases de datos, borradores rápidos para informes y páginas. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 12 $ al mes por usuario. Airtable IA Ayuda de IA en campañas estructuradas y datos de investigación. Campos de IA para obtener resultados consistentes, extracción de notas a registros estructurados, flujos de trabajo de operaciones de investigación repetibles. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 24 $ al mes por usuario. Claude 3. 5 Sonnet Razonamiento, análisis y redacción detallados. Resumir el contexto largo, análisis estructurado de fuentes desordenadas, redacción sólida y síntesis para informes. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 20 $ al mes por usuario. ChatGPT (GPT-5. 1) Soporte rápido para la ideación, la reescritura y la investigación. Resúmenes y puntos de debate, preguntas de seguimiento, variaciones de contenido, reescrituras multilingües, resultados estructurados como preguntas frecuentes. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 20 $ al mes por usuario. Jasper Contenido de marketing a escala con el estilo de la marca. Controles de voz de marca, generación de textos para campañas, flujos de trabajo en equipo para revisión y aprobación, reescritura para mayor claridad y conversión. Planes de pago a partir de 69 $ al mes por usuario. Surfer IA Análisis y optimización de contenido basado en SEO. Directrices basadas en SERP, generador de esquemas, comprobaciones de optimización, flujos de trabajo de Documentos de Google, cobertura de lagunas de contenido. Planes de pago a partir de 59 $ al mes por usuario. Writer. com Gobernanza de contenido de nivel corporativo y resultados coherentes con la marca. Aplicación de las normas de la marca, base de conocimientos, flujos de trabajo regulados para equipos, controles de administradores y seguridad. Precios personalizados Copy. IA Flujos de trabajo GTM para contenido de ventas y marketing Flujos de trabajo GTM repetibles, resúmenes estructurados a partir de notas desordenadas, resultados coherentes para los equipos de marketing y de ventas. Planes de pago a partir de 29 $ al mes por usuario. Perplexity IA Investigue con citas y resúmenes rápidos. Investigación web con respuestas citadas, comprobación rápida de reclamaciones después de las llamadas, resultados limpios que puede pegar en informes. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 20 $ al mes por usuario.

¿Qué debe buscar en las alternativas a Cluely?

Si está evaluando alternativas a Cluely, decida si necesita un asistente de reuniones con IA para conversaciones en directo o un sistema que convierta los conocimientos en trabajo.

Busca:

Respuestas de gran calidad con fuentes y indicaciones contextuales (para que sus «conocimientos» no se conviertan en conjeturas).

Notas con función de búsqueda y transcripción en tiempo real que puede reutilizar en presentaciones, documentos de mensajes y planes de lanzamiento.

Postura clara sobre la transparencia y la privacidad de los datos.

Compatibilidad multiplataforma con Zoom, Google Meet y Microsoft Teams.

Un camino desde los puntos de discusión hasta las tareas con propietarios, plazos, preguntas de seguimiento y correos electrónicos de seguimiento.

Funciones como la detección del uso compartido de pantalla y la grabación de pantalla.

Precios totalmente transparentes con planes iniciales y profesionales claros. Las funciones de asistencia en directo y orientación en tiempo real serían grandes ventajas adicionales.

Las 10 mejores alternativas a Cluely

Si desea una investigación y una inteligencia de contenido más sólidas basadas en IA, necesita algo más que respuestas en tiempo real durante las conversaciones en directo. Las herramientas que se indican a continuación le ayudarán a capturar información y convertirla en trabajo que su equipo pueda reutilizar.

1. ClickUp (ideal para convertir la información de las reuniones en trabajo de comercialización respaldado por investigaciones en un entorno de trabajo convergente).

Crea, gestiona y amplía la información de GTM en un espacio colaborativo con ClickUp.

Todas las decisiones de GTM comienzan con una conversación, pero la evidencia rara vez permanece en un solo lugar. Usted sale de una reunión de Google Meet, alguien añade notas de IA a un documento y los puntos de discusión «definitivos» quedan en un hilo de chat.

Cuando llega el momento de redactar un resumen o una narrativa de lanzamiento, te ves obligado a buscar contexto en múltiples herramientas. Eso es lo que se conoce como «expansión del trabajo», cuando cada paso de tu investigación y flujo de trabajo de contenido se encuentra en una aplicación diferente. Esto ralentiza las revisiones y dificulta demostrar de dónde provienen los conocimientos.

Ahora añada a la mezcla herramientas de IA desconectadas y un asistente de reuniones de IA independiente. Eso es la expansión de la IA , y a menudo produce resultados que parecen rápidos en el momento, pero en los que es difícil confiar más adelante.

Con ClickUp para equipos de marketing, obtienes un entorno de trabajo de IA convergente que conecta la investigación, los documentos, la colaboración y la ejecución en un solo lugar. Capturas lo que se ha dicho, rastreas la fuente detrás de las afirmaciones clave y conviertes los conocimientos en trabajo que tu equipo puede revisar y enviar sin tener que reconstruir el contexto desde cero.

Convierta las conclusiones de las reuniones en información útil para la comercialización.

Captura la conversación y conviértela en notas y pasos a seguir con ClickUp Brain.

Terminas una llamada y la misma pregunta llega a tu bandeja de entrada. ¿Qué hemos decidido y qué va a pasar ahora? ClickUp Brain puede convertir una llamada en una transcripción con función de búsqueda, un resumen y una lista clara de los siguientes pasos para que no tengas que volver a reproducir la grabación.

A continuación, pase de las notas a la acción sin perder el hilo. Redacte un breve resumen, cree correos electrónicos de seguimiento y convierta los puntos de discusión en trabajo rastreable. Así es como se reduce la dispersión del trabajo sin perder de vista la calidad de las respuestas.

📽️ Vea un vídeo: Si desea disponer de notas de reuniones que sean realmente útiles después de la llamada, aquí tiene un breve vídeo que muestra cómo ClickUp AI Notetaker y ClickUp Brain capturan las decisiones y los elementos pendientes en todas sus reuniones.

💡 Consejo profesional: Convierte cada resumen posterior a una llamada en un informe de GTM con ClickUp Super Agents. Crea agentes de IA personalizables que pueden realizar diversas tareas con ClickUp Super Agents*. En lugar de dejar que las notas de IA se queden en un documento que nadie vuelve a consultar, configura un Super Agente de ClickUp dedicado para el seguimiento de GTM. Los Super Agentes de ClickUp pueden investigar, ofrecer sugerencias e incluso notificar a tu equipo cuando los proyectos se retrasan, de modo que las conclusiones de tus reuniones se convierten en trabajo listo para revisar, en lugar de hilos sueltos. Cree un «resumen GTM» Super Agent que convierta transcripciones y notas en un breve informe con decisiones, riesgos, preguntas de seguimiento y puntos de discusión.

Haz que redacte correos electrónicos de seguimiento y comparte un resumen claro en Chat para que las partes interesadas comprendan el «qué» y el «por qué» sin necesidad de otra reunión.

Pídele que cree tareas a partir del resumen, asigne propietarios y marque lo que se ha quedado atrás, para que el equipo se mantenga centrado en la ejecución.

Restringe el acceso otorgando al agente permisos solo para los documentos, tareas y espacios adecuados, de modo que la privacidad de los datos se mantenga estricta.

Utiliza ClickUp AI para ayudarte a redactar las instrucciones para los agentes, de modo que las indicaciones sean coherentes y tengan en cuenta el contexto en todos los proyectos.

Cree resúmenes y hubs de conocimiento listos para su revisión.

Documenta tu investigación, coordina a las partes interesadas y facilita la búsqueda de decisiones con ClickUp Docs.

Un asistente de reuniones puede proporcionarte notas de IA, pero tu equipo sigue necesitando un lugar donde validarlas y reutilizarlas. ClickUp Docs te permite crear resúmenes, wikis y bases de conocimientos dinámicos para que tu investigación no desaparezca después de la llamada.

Puedes colaborar en tiempo real, etiquetar a tus compañeros de equipo en los comentarios y asignar tareas directamente en el documento para que las revisiones no se estanquen en los hilos de chat.

Cuando necesites realizar el uso compartido de trabajo fuera de tu equipo, puedes establecer permisos y controlar quién puede ver o realizar la edición de documentos y páginas específicos.

Mantenga los comentarios de las partes interesadas vinculados al trabajo.

Envía mensajes a tu equipo y convierte las decisiones en acciones con ClickUp Chat

Cuando su asistente de reuniones deja las notas en un lugar y su equipo las debate en otro, usted dedica más tiempo a buscar el contexto que a avanzar en el trabajo.

ClickUp Chat mantiene tus conversaciones conectadas al trabajo, para que puedas debatir ideas en canales o mensajes directos, o en tareas conectadas, sin tener que cambiar de herramienta.

Tan pronto como una decisión se convierta en trabajo, cree una tarea a partir de un mensaje con un solo clic para que los propietarios y los siguientes pasos queden claros.

💡 Consejo profesional: convierte las decisiones de ClickUp Chat en resúmenes de GTM instantáneos y compartibles con ClickUp Brain. Convierta todos sus chats en elementos procesables para obtener mejores resultados con ClickUp Brain. Cuando los comentarios y las decisiones se producen dentro de ClickUp Chat, el siguiente riesgo es sencillo. Alguien se pierde el hilo y tú repites la misma conversación en otra reunión. Utiliza ClickUp Brain para mantener el impulso sin saturar a la gente con capturas de pantalla o largos resúmenes. Genere un resumen claro a partir del hilo de chat para que las partes interesadas comprendan el «qué» y el «por qué» en cuestión de segundos.

Extraiga decisiones, propietarios y próximos pasos para que su equipo pueda pasar de la teoría a la práctica más rápidamente.

Redacta mensajes de seguimiento que puedes pegar en ClickUp Chat, para que todo el equipo se mantenga alineado en el mismo lugar.

Tarea de ClickUp le permite capturar elementos de acción con propietarios, fechas límite y estados, para que el resultado de su asistente de reuniones no se quede estancado como notas de IA.

💡 Consejo profesional: convierte las tareas de ClickUp en un centro de comandos de GTM siempre actualizado con ClickUp Brain MAX Convierte las actualizaciones de tareas en resúmenes de GTM que se pueden compartir con ClickUp Brain MAX. Una vez que su equipo convierta las conclusiones de las reuniones en tareas de ClickUp, el siguiente reto será mantenerse alineados a medida que cambien las prioridades. ClickUp Brain MAX le ayuda a mantener la ejecución conectada al contexto original sin tener que buscar actualizaciones en diferentes herramientas. Registra el progreso más rápidamente con Talk to Text : Después de una llamada o un resumen StandUp interno, haz una actualización rápida, como «Obstáculo, siguiente paso, propietario, fecha límite». ClickUp Brain MAX lo convierte en una actualización de tarea clara, para que tu equipo mantenga el impulso sin tener que escribir notas largas. Después de una llamada o un resumen StandUp interno, haz una actualización rápida, como «Obstáculo, siguiente paso, propietario, fecha límite». ClickUp Brain MAX lo convierte en una actualización de tarea clara, para que tu equipo mantenga el impulso sin tener que escribir notas largas.

Haga preguntas sobre su flujo de trabajo: realice consultas en ClickUp Brain MAX con indicaciones como «¿Qué tareas están en riesgo esta semana y por qué?» o «Resumir todos los elementos pendientes relacionados con la narrativa de lanzamiento». Le ayuda a obtener claridad en tiempo real sin tener que revisar todas las listas.

Descubra el motivo detrás de una tarea con ClickUp’s Enterprise Search : Cuando alguien pregunte «¿Por qué hacemos esto?», utilice ClickUp Enterprise Search para recuperar la decisión original, la nota de la reunión o el documento que dio lugar a la tarea. De este modo, las revisiones serán más rápidas y las conversaciones profesionales estarán protegidas contra las conjeturas. Cuando alguien pregunte «¿Por qué hacemos esto?», utilice ClickUp Enterprise Search para recuperar la decisión original, la nota de la reunión o el documento que dio lugar a la tarea. De este modo, las revisiones serán más rápidas y las conversaciones profesionales estarán protegidas contra las conjeturas.

Elija el modelo adecuado para el resultado que necesita: Cambie de modelo en función del trabajo. Utilice uno para resúmenes de estado concisos, otro para análisis más profundos y otro para reescribir las actualizaciones de las partes interesadas, de modo que cada actualización de la tarea se convierta en un resumen de GTM que se pueda compartir.

Las mejores funciones de ClickUp

Captura las solicitudes de campañas, las aportaciones de investigación y los comentarios de las partes interesadas utilizando los formularios de ClickUp , y luego convierte los envíos en trabajo procesable en lugar de copiar y pegar detalles en múltiples herramientas.

Planifique visualmente el posicionamiento, los mensajes y los planes de lanzamiento en las pizarras de ClickUp y, a continuación, convierta las ideas en tareas y documentos, para que la planificación no se quede estancada en la fase de lluvia de ideas.

Envía informes y realiza seguimientos posteriores a las llamadas de forma automática con ClickUp Automations , incluido el AI Automation Builder, que puede generar desencadenantes y acciones a partir de una simple solicitud.

Acelere las revisiones creativas y de activos con ClickUp Revisión , donde puede anotar imágenes, vídeos y archivos PDF y asignar comentarios directamente en el archivo.

Limitaciones de ClickUp

Al principio, es probable que haya una curva de aprendizaje, ya que la plataforma cuenta con numerosas funciones.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7 / 5 (más de 10 500 opiniones)

Capterra: 4,6 / 5 (más de 4600 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre ClickUp

Un crítico de G2 compartió:

«Lo que más me gusta de ClickUp es su flexibilidad y su amplia gama de funciones, que nos permiten gestionar tareas, proyectos y documentación en un solo lugar. Es fácil de usar, altamente personalizable, se integra bien con otras herramientas y es algo que utilizamos a diario para mantener a los equipos alineados y productivos».

«Lo que más me gusta de ClickUp es su flexibilidad y su amplia gama de funciones, que nos permiten gestionar tareas, proyectos y documentación en un solo lugar. Es fácil de usar, altamente personalizable, se integra bien con otras herramientas y es algo que utilizamos a diario para mantener a los equipos alineados y con alta productividad».

2. Notion IA (la mejor opción para convertir investigaciones dispersas en hubs de contenido estructurados)

A través de Notion IA

Si el mayor problema de su equipo es «tenemos las notas de IA, pero nadie puede encontrarlas después», Notion AI es una opción práctica.

Su flujo de trabajo AI Meeting Notes captura las reuniones y genera un resumen justo después de que finaliza la llamada. También guarda transcripciones, decisiones y elementos pendientes en su entorno de trabajo para que sigan siendo notas que se pueden buscar en lugar de conclusiones dispersas.

Para los equipos de marketing e investigación, esto resulta útil cuando se recopilan hilos de entrevistas con partes interesadas, llamadas con clientes y sincronizaciones internas. Puede guardar fragmentos de investigación, puntos de discusión y borradores junto al material original y reutilizarlos en diferentes informes.

Las mejores funciones de Notion IA

Resuma páginas largas y convierta notas de IA incompletas en conclusiones claras.

Redacta y reescribe contenido de marketing directamente en documentos y wikis.

Rellene automáticamente bases de datos y extraiga campos estructurados de texto no estructurado.

Responda a preguntas utilizando el contexto de su entorno de trabajo Notion.

Traduce y ajusta el tono para equipos globales cuando sea necesario.

Limitaciones de Notion IA

Requiere tiempo de configuración y gestión, ya que el alto nivel de personalización puede ralentizar a los equipos.

Sufre ralentizaciones en entornos de trabajo más grandes y bases de datos pesadas.

Limitaciones del plan Free, como límites de carga de archivos más pequeños.

Precios de Notion IA

Free

Además: 12 $ al mes por usuario.

Empresas: 24 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion IA

G2: 4,6/5 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 2600 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Notion IA

Un usuario de Reddit dijo:

«Creo que vale la pena explorar la herramienta de IA de Notion y probarla durante un tiempo para ver si te resulta útil».

«Creo que vale la pena explorar la herramienta de IA de Notion y probarla durante un tiempo para ver si te resulta útil».

3. Airtable IA (la mejor opción para convertir los datos de investigación en conjuntos de datos estructurados y flujos de trabajo GTM repetibles)

A través de Airtable IA

Airtable IA tiene sentido cuando tu equipo ya trabaja con datos estructurados: lanzamientos de rastreadores, matrices de la competencia, calendarios de campañas y repositorios de investigación.

En lugar de tratar la IA como una ventana de chat independiente, Airtable la integra en el sistema que ya estás utilizando. Puedes utilizar Airtable AI para generar o analizar contenido en campos y estandarizar entradas desordenadas para que la elaboración de informes sea coherente.

Donde destaca para los equipos de GTM es en la creación de flujos de trabajo. Omni de Airtable se posiciona como un creador conversacional que puede ayudarte a crear tablas y automatizaciones describiendo lo que necesitas. Esto resulta útil cuando intentas escalar contenidos repetibles y flujos de trabajo de investigación en un plan de equipo.

Las mejores funciones de Airtable IA

Resumir textos y extraiga información a partir de datos de investigación dentro de Airtable.

Utilice un campo de IA para ejecutar resultados de IA coherentes y basados en texto dentro de los flujos de trabajo.

Cree aplicaciones y flujos de trabajo basados en IA utilizando las capacidades de IA de Airtable.

Estandarice el etiquetado y el análisis de comentarios para los equipos de GTM y de contenido.

Limitaciones de la IA de Airtable

Requiere dedicar tiempo a diseñar la estructura base adecuada antes de que los flujos de trabajo funcionen con fluidez.

Los costes aumentan a medida que tu equipo crece y más editores necesitan acceso.

Supone una curva de aprendizaje si su equipo está acostumbrado a documentos sencillos en lugar de bases de datos.

Precios de Airtable IA

Free

Equipo: 24 $ al mes por usuario

Business: 54 $ al mes por usuario.

Escala empresarial: precios personalizados.

Valoraciones y reseñas de Airtable IA

G2: 4,5/5 (más de 3100 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 2200 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Airtable IA

Un crítico de Capterra dijo :

«Airtable es una herramienta muy valiosa para organizar datos, gestionar productos y optimizar flujos de trabajo en diversos sectores y casos de uso, y utiliza funciones de colaboración, capacidades de integración, capacidades de automatización, accesibilidad móvil y una comunidad y recursos de apoyo».

«Airtable es una herramienta muy valiosa para organizar datos, gestionar productos y optimizar flujos de trabajo en diversos sectores y casos de uso, y utiliza funciones de colaboración, capacidades de integración, capacidades de automatización, accesibilidad móvil y una comunidad y recursos de soporte».

4. Claude 3. 5 Sonnet (ideal para sintetizar investigaciones extensas en información clara sobre GTM)

A través de Claude 3.5 Sonnet

Claude 3. 5 Sonnet es una opción sólida cuando se trata de entradas largas y desordenadas y se necesita un pensamiento claro. Para los especialistas en marketing y analistas de productos, eso a menudo significa combinar transcripciones de entrevistas, documentos de productos e investigaciones de mercado en una narrativa con afirmaciones claras y detalles de respaldo.

Anthropic posiciona a Claude 3. 5 Sonnet como potente también en razonamiento visual, incluyendo la interpretación de gráficos y tablas y la extracción de texto de imágenes imperfectas. Esto resulta útil cuando los informes llegan en forma de capturas de pantalla o PDF.

Sin embargo, Claude no es un asistente de reuniones de IA en el sentido de «unirse a tu Google Meet». Es mejor como capa de análisis que se utiliza después de las llamadas, especialmente cuando se desean indicaciones sensibles al contexto y un razonamiento más deliberado en ventanas de contexto amplias.

Claude 3. 5 Las mejores funciones de Sonnet

Resumir largas investigaciones y convertir notas sin procesar en conclusiones listas para revisar.

Gestione ventanas de contexto amplias para la síntesis de múltiples documentos de origen.

Tiene compatibilidad con análisis estructurados para flujos de trabajo como informes competitivos y pruebas de mensajes.

Ofrezca acceso a la API con precios publicados basados en tokens para una planificación predecible del uso.

Claude 3. 5 Limitaciones de Sonnet

Requiere que traigas tu propia transcripción o notas, ya que no es una grabadora de reuniones.

Alcanza los límites de uso en los planes más ligeros cuando ejecuta flujos de trabajo de investigación frecuentes y pesados.

En ocasiones, puede parecer cauteloso o prolijo, según las opiniones de los usuarios.

Claude 3. 5 Precios de Sonnet

Free

Pro: 20 $ al mes por usuario.

Máximo: Desde 100 $ al mes por usuario.

Equipo: 25 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Claude 3. 5 Valoraciones y reseñas de Sonnet

G2: 4,4/5 (90 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 reseñas)

Qué opinan los usuarios sobre Claude 3. 5 Sonnet

Un usuario de Reddit dijo:

«Claude 3. 5 Sonnet me ha impresionado por su destreza en la codificación, su precisión al resumir y su estilo de comunicación natural».

«Claude 3. 5 Sonnet me ha impresionado por su destreza en la codificación, su precisión al resumir y su estilo de comunicación natural».

5. ChatGPT (GPT-5. 1) (Ideal para borradores rápidos, síntesis y resúmenes listos para la toma de decisiones a partir de entradas desordenadas).

ChatGPT es la opción «multifuncional» para el trabajo de GTM: iteraciones de mensajes, comparaciones competitivas, preguntas frecuentes sobre lanzamientos, preguntas de seguimiento y reescrituras con el tono adecuado.

OpenAI posiciona GPT-5. 1 como un modelo insignia con razonamiento configurable, que se correlaciona bien con el funcionamiento de los equipos de marketing: a veces se necesitan opciones rápidas y otras veces se requiere un esquema más cuidadoso con una lógica más sólida.

También se utiliza habitualmente para preparar entrevistas. Si eres un gestor que asesora a candidatos o un candidato que realiza simulacros de entrevistas, puedes practicar preguntas sobre comportamiento, entrevistas técnicas, pruebas de codificación o incluso indicaciones de ciencia de datos.

Las mejores funciones de ChatGPT

Resuma transcripciones largas y convierta notas dispersas en conclusiones claras.

Redacte borradores de marcos de mensajes, informes de lanzamiento y narrativas listas para las partes interesadas.

Genere listas de preguntas para llamadas de investigación y perfeccione las preguntas de seguimiento.

Reescribe el texto para mejorar el tono, la claridad y las variantes regionales en varios idiomas.

Cree resultados estructurados como preguntas frecuentes, tarjetas de batalla y comparaciones competitivas.

Limitaciones de ChatGPT

Requiere indicaciones claras y entradas de origen limpias para proteger la calidad de las respuestas.

A veces produce errores fiables, por lo que sigue siendo necesaria la revisión humana y la verificación de los datos.

Se siente menos integrado si su proceso depende de un asistente de reuniones que captura automáticamente el contexto en su flujo de trabajo.

Precios de ChatGPT

Free

Plus : 20 $ al mes por usuario.

Pro : 200 $ al mes por usuario

Business : 30 $ al mes por usuario.

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2: 4,6/5 (más de 300 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre ChatGPT

Un usuario de Reddit dijo:

«Yo me decantaría por GPT 5. 1 pro, ya que es realmente bueno... Utilizo 5. 1 Pro en varias pestañas sin parar, también 5. 1 thinking high para otras tareas en paralelo y nunca he alcanzado el límite».

«Yo me decantaría por GPT 5. 1 pro, ya que es realmente bueno... Utilizo 5. 1 Pro en varias pestañas sin parar, también 5. 1 thinking high para otras tareas en paralelo y nunca he alcanzado el límite».

6. Jasper (ideal para contenido de marketing coherente con la marca en todas las campañas)

A través de Jasper.ai

Jasper se basa en un problema de marketing muy común: necesitas mucho contenido y necesitas que suene como tu marca en todo momento. El posicionamiento de Jasper se centra en gran medida en los controles de la voz de la marca y en los mensajes específicos para cada público, de modo que los equipos puedan generar activos para las campañas sin que cada borrador adopte un tono diferente.

Para los equipos de GTM, resulta útil cuando se producen variantes en distintos canales (correo electrónico, páginas de destino, pago, redes sociales) y se busca coherencia y rapidez.

Jasper también centra su plataforma en los flujos de trabajo y los agentes de marketing, lo que se adapta a los equipos que intentan estandarizar la producción de contenido repetible, y no solo generar copias únicas.

Las mejores funciones de Jasper

Genere borradores de marketing para anuncios, páginas de destino y correos electrónicos a partir de entradas preliminares.

Mantenga la coherencia de la voz utilizando controles de marca y estilo.

Reescribe el texto para mejorar la claridad, el tono y el enfoque en la conversión.

Provea la compatibilidad con los flujos de trabajo colaborativos para la revisión y las aprobaciones.

Limitaciones de Jasper

Resulta caro en comparación con las herramientas de IA generales para equipos más pequeños.

Requiere gobernanza para mantener la coherencia de los resultados entre muchos usuarios.

Aún requiere revisión humana para afirmaciones basadas en hechos y matices de posición.

Precios de Jasper

Pro: 69 $ al mes por usuario.

Empresas: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jasper

G2: 4,7/5 (más de 1200 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 1800 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Jasper

Un crítico de Capterra dijo:

«Puedes utilizar Jasper para generar ideas, reformularlas, organizar tus pensamientos y escribir mucho más rápido que si empezaras desde cero. En general, ha introducido mejoras tangibles en la eficiencia individual y del equipo, ¡y estamos muy contentos con las constantes mejoras que se realizan en la plataforma!».

«Puedes utilizar Jasper para generar ideas, reformularlas, organizar tus pensamientos y escribir mucho más rápido que si empezaras desde cero. En general, ha introducido mejoras tangibles en la eficiencia individual y del equipo, ¡y estamos muy contentos con las constantes mejoras que se realizan en la plataforma!».

7. Surfer IA (la mejor para el análisis y la optimización de contenidos basados en SEO)

A través de Surfer IA

Si su equipo publica mucho contenido, lo más difícil suele ser escribir algo que se ajuste a la intención de búsqueda, cubra el tema adecuadamente y no omita los términos que Google espera. Surfer IA está diseñado para ese flujo de trabajo.

Empieza con una palabra clave y Surfer IA genera un borrador basado en las directrices de SERP, luego lo perfecciona dentro del editor de contenido de Surfer para que la página se mantenga alineada con las recomendaciones de la página.

Para los equipos de GTM y marketing de productos, Surfer AI funciona mejor cuando ya sabes lo que quieres publicar (páginas de lanzamiento, publicaciones comparativas, blogs BOFU) y quieres que la capa SEO forme parte del proceso de redacción, en lugar de ser un paso independiente.

Las mejores funciones de Surfer IA

Genere esquemas utilizando el generador de esquemas para planear borradores más rápidamente.

Optimice los borradores utilizando directrices de contenido vinculadas a Google y a la visibilidad de búsqueda de IA.

Mantenga la coherencia de la marca con plantillas y opciones de voz personalizadas.

Colabora con tu equipo en una sola plataforma y conéctate a Documentos de Google.

Limitaciones de Surfer IA

Requiere una configuración sólida y familiaridad con el SEO para obtener resultados consistentes a gran escala.

Resulta caro cuando pasas de un plan Free a un plan de pago para un uso más intensivo.

Genera resultados que aún requieren revisión humana, especialmente cuando los hechos y las referencias son importantes.

Precios de Surfer IA

Descubrimiento: 59 $ al mes por usuario.

Estándar: 119 $ al mes para 3 usuarios.

Pro: 219 $ al mes para 5 usuarios.

Tranquilidad: 359 $ al mes para 10 usuarios.

Corporación: Desde 999 $ al mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Surfer IA

G2: 4,8/5 (más de 530 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 420 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Surfer IA

Un crítico de Capterra dijo:

«Surfer es una excelente herramienta integral de SEO... Surfer es mi herramienta preferida para la optimización de entidades. Sin embargo, además de la optimización de entidades, su herramienta de investigación de palabras clave, la creación de mapas temáticos y las auditorías son igualmente sólidas».

«Surfer es una excelente herramienta integral de SEO... Surfer es mi herramienta preferida para la optimización de entidades. Sin embargo, además de la optimización de entidades, su herramienta de investigación de palabras clave, la creación de mapas temáticos y las auditorías son igualmente sólidas».

8. Writer.com (la mejor opción para la gestión de contenidos a nivel de corporación y resultados coherentes con la marca)

A través de Writer.com

Cuando varios equipos envían contenido, los riesgos pueden incluir terminología incorrecta y violaciones accidentales de políticas que se cuelan en los activos destinados a los clientes.

Writer.com se posiciona como una plataforma de IA corporativa que se centra en la gobernanza y el control de la marca, incluyendo aspectos como los perfiles de marca y voz y la supervisión de nivel de administrador para los equipos.

Writer también se inclina por «utilizar tus conocimientos aprobados» como forma de reducir las respuestas inventadas. Su Knowledge Graph (gráfico de conocimientos) tiene compatibilidad con la generación aumentada por recuperación, de modo que los equipos pueden basar los resultados en fuentes internas y seguir escribiendo en consonancia con lo que la empresa ha aprobado.

Si le preocupa la privacidad de los datos, la auditabilidad y la coherencia de los mensajes en grandes superficies de contenido, Writer está diseñado para eso.

Las mejores funciones de Writer.com

Aplique las normas de voz y estilo de la marca para que el contenido sea coherente en todos los equipos.

Fundamente los resultados con Knowledge Graph para mejorar la trazabilidad y reducir los errores.

Cree flujos de trabajo repetibles con agentes y guías para tareas comunes de GTM.

Compatibilidad con los controles de seguridad y administración de la corporación para una adopción regulada.

Limitaciones de Writer.com

Resulta pesado para equipos pequeños que solo necesitan borradores rápidos.

Requiere trabajo de configuración para obtener los controles de marca y los conocimientos básicos adecuados.

Depende de sus aportaciones internas para mantener una alta calidad en las respuestas.

Precios de Writer.com

Starter: Versión de prueba gratuita; precios personalizados.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Writer.com

G2: 4,3/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Qué opinan los usuarios sobre Writer.com

Un crítico de G2 dijo:

«Aprecio cómo Writer.com garantiza que todo nuestro contenido escrito sea coherente con la voz de nuestra marca. ... La plataforma también facilita la colaboración entre equipos y la gestión de los flujos de trabajo, lo que ayuda a todos a mantenerse alineados y con alta productividad».

«Aprecio cómo Writer.com garantiza que todo nuestro contenido escrito sea coherente con la voz de nuestra marca. ... La plataforma también facilita la colaboración entre equipos y la gestión de los flujos de trabajo, lo que ayuda a todos a mantenerse alineados y con alta productividad».

9. Copy. IA (ideal para convertir los flujos de trabajo de comercialización en resultados repetibles, desde la investigación hasta el contenido)

A través de Copy.ai

Si su estrategia de comercialización depende de la velocidad y la relevancia, ya conoce el proceso: investigación de cuentas, comprobación de contactos, mensajes de primer contacto, correos electrónicos de seguimiento y, a continuación, volver a hacerlo para el siguiente segmento.

Copy. ai se posiciona como una plataforma de IA para GTM, con casos de uso como «Prospecting Cockpit», que se centra en la inteligencia de cuentas y la redacción de comunicaciones específicas para cada cuenta.

Copy. ai también puede extraer información de las transcripciones de ventas para ofrecer orientación sobre el cierre de acuerdos y previsiones. No te da pistas en directo durante una llamada, pero es mejor a la hora de convertir esas conversaciones en resultados de ventas reales y procesos organizados para el equipo.

Las mejores funciones de Copy.ai

Cree flujos de trabajo de comercialización repetibles para resúmenes, informes y variaciones de contenido.

Convierta notas desestructuradas en resultados estructurados que sean más fáciles de revisar.

Provea soporte para los flujos de trabajo de marketing y ventas que se basan en puntos de conversación coherentes.

Reduzca el trabajo repetitivo manteniendo los resultados organizados dentro de los flujos de trabajo, en lugar de dispersos en borradores.

Limitaciones de Copy.ai

Requiere tiempo de configuración para que los flujos de trabajo se adapten al proceso de su equipo.

Depende de la calidad de su fuente, por lo que aún necesita una verificación rápida de la precisión.

Se vuelve caro una vez que pasas de un plan Free a un plan de pago para equipos más grandes.

Precios de Copy.ai / IA

Chatear: 29 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Copy. ai / IA

G2: 4,7/5 (más de 180 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (más de 60 reseñas)

Qué opinan los usuarios sobre Copy. ai

Un crítico de Capterra dijo:

«... Copy. IA tiene compatibilidad con varios tipos de contenido, desde textos de ventas hasta entradas de blog y textos publicitarios digitales, por lo que siempre podrá crear el tipo de contenido que su público necesita, sea cual sea. 3. Fácil integración con los flujos de trabajo existentes...»

«... Copy. IA tiene compatibilidad con varios tipos de contenido, desde textos de ventas hasta entradas de blog y textos publicitarios digitales, para que siempre puedas crear el tipo de contenido que necesita tu público, sea cual sea. 3. Fácil integración con los flujos de trabajo existentes...»

10. Perplexity IA (la mejor para investigaciones con citas que puede consultar en el trabajo de GTM)

A través de Perplexity

Para los especialistas en marketing de productos y los analistas de investigación, las «respuestas rápidas» solo son útiles cuando se puede mostrar de dónde provienen.

El argumento principal de Perplexity es la investigación verificable: le ofrece respuestas con citas, además de preguntas de seguimiento inteligentes para que pueda profundizar en el análisis sin tener que empezar de nuevo. Esto lo convierte en una herramienta ideal para la investigación competitiva, el trabajo de posicionamiento y los resúmenes de contenido que necesitan fuentes.

Perplexity también fomenta la colaboración a través de espacios, que permite a los equipos organizar búsquedas y hilos por proyecto para que la investigación no se pierda entre múltiples herramientas.

Puede realizar búsquedas en la web y en archivos internos con controles de permiso, lo que resulta útil cuando su investigación debe incluir tanto fuentes públicas como documentos de la empresa.

Las mejores funciones de Perplexity IA

Obtenga respuestas con citas para una verificación más rápida de la investigación.

Realice búsquedas en la web en tiempo real para que su resumen se mantenga actualizado.

Genere resultados limpios y con un formato adecuado que podrá reutilizar en informes y presentaciones.

Permite realizar preguntas de seguimiento en profundidad sin necesidad de reiniciar el hilo.

Limitaciones de Perplexity IA

Requiere un asistente de reuniones independiente si desea realizar capturas automáticas durante las reuniones.

Aún es necesario realizar una rápida comprobación de las fuentes cuando las citas son escasas o no coinciden con la afirmación.

Aumenta el coste una vez que pasas de un plan Free a un plan de pago para un uso más intensivo de la investigación.

Precios de Perplexity IA

Free

Pro: 20 $ al mes por usuario

Enterprise Pro : 40 $ al mes por usuario.

Enterprise Max: 325 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Perplexity IA

G2: 4,5/5 (más de 120 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 reseñas)

Qué opinan los usuarios sobre Perplexity IA

Un crítico de G2 dijo:

«Las fuentes son fiables y la información es precisa. Lo utilizo [Perplexity. IA] a diario para el marketing de contenido. Me ha sido útil en muchos sentidos. Escribir blogs y artículos, los textos y el contenido son fáciles».

«Las fuentes son fiables y la información es precisa. Lo utilizo [Perplexity / IA] a diario para el marketing de contenido. Me ha sido útil en muchos sentidos. Escribir blogs y artículos, los textos y el contenido son fáciles».

Si aún estás comparando opciones más allá de las principales alternativas a Cluely, estas tres herramientas pueden cubrir las lagunas habituales una vez que finaliza la conversación en directo.

Son útiles cuando necesitas notas de IA más claras, un recuerdo más rápido o una práctica más estructurada para las entrevistas de trabajo.

fireflies.ai : un asistente de reuniones basado en IA que graba sus reuniones y las convierte en transcripciones, resúmenes y elementos pendientes que se pueden buscar. Funciona en plataformas de vídeo como Google Meet e incluye una extensión de Chrome que puede capturar y resumir sin necesidad de añadir un bot a la reunión.

Otter.ai : un asistente para reuniones que captura transcripciones en tiempo real y crea notas estructuradas de las reuniones que puedes revisar rápidamente. Puede unirse automáticamente a reuniones en Zoom, Microsoft Teams y Google Meet, lo que resulta muy útil si tus llamadas se realizan con diferentes herramientas cada semana.

Final Round AI : Diseñado para simulacros de entrevistas de IA y prácticas de entrevistas estructuradas, para que puedas ensayar tus respuestas y mejorar su calidad antes de las rondas decisivas. Es especialmente útil si quieres practicar de una forma más parecida a las videollamadas reales y si te estás preparando para entrevistas de programación como parte de tu ciclo de entrevistas.

ClickUp aporta los recibos (y el flujo de trabajo)

Elegir entre las alternativas a Cluely no solo consiste en obtener respuestas en tiempo real en conversaciones en directo a través de un asistente de entrevistas de IA. Si está comprando para equipos de ventas, la productividad del equipo y el coaching en tiempo real son tan importantes como la calidad de las notas.

Para los equipos de marketing y GTM, lo más adecuado sería elegir herramientas con información en tiempo real para reuniones generales que ofrezcan algo más que simples indicaciones al estilo de una entrevista.

Busque herramientas que proporcionen soporte integral para su flujo de trabajo en múltiples plataformas. Las herramientas ideales también deben incluir notas con función de búsqueda, sugerencias en tiempo real basadas en IA y comentarios en tiempo real potenciados por IA.

ClickUp destaca cuando se desea un entorno de trabajo convergente y un asistente de IA para conectar información de IA, documentos, colaboración y entrega. Puede:

Resumir las reuniones con ClickUp Brain.

Documente sus ideas en ClickUp Docs.

Encuentre pruebas rápidamente con ClickUp Enterprise Search.

Automatice los seguimientos repetitivos con ClickUp Agents.

Obtenga soporte multilingüe y funciones de toma de notas mejoradas con IA.

