Cómo incorporar desarrolladores más rápidamente utilizando Amazon Q IA

La incorporación de un nuevo desarrollador es más lenta de lo que la mayoría de los equipos esperan.

👉🏼 El 44 % de las organizaciones afirman que los nuevos desarrolladores tardan más de dos meses en alcanzar la productividad.

¿Cree que es un problema de talento? En realidad, no. Es un problema de falta de conocimientos.

El primer día, los nuevos ingenieros se enfrentan a una base de código enorme, documentación fragmentada y años de decisiones arquitectónicas en las que no participaron.

¿El resultado? Dedican demasiado tiempo a buscar, preguntar o esperar a que los ingenieros sénior les den respuestas (y no dedican suficiente tiempo a enviar código).

Esta guía le muestra cómo utilizar Amazon Q Developer, el asistente de codificación con IA de AWS, y reducir esa fricción inicial haciendo que su código base y el contexto técnico sean más fáciles de entender. También aprenderá a combinarlo con la gestión estructurada del flujo de trabajo de ClickUp para crear un sistema de incorporación completo.

¡Hagamos que sus desarrolladores contribuyan con código en cuestión de días, no de semanas! 🤩

¿Qué es Amazon Q Developer?

Amazon Q Developer es un asistente de IA de AWS diseñado para ayudar a los desarrolladores a comprender, crear y mantener software de forma más eficiente. Esto reduce directamente uno de los mayores retos de la incorporación: familiarizarse con un código base desconocido.

Cómo funciona Amazon Q Developer

Funciona como un complemento directamente dentro del entorno de desarrollo integrado (IDE) de su desarrollador, como VS Code o una herramienta de JetBrains. Esto significa que la ayuda está disponible justo donde escriben el código, lo que elimina la necesidad de cambiar de contexto y buscar en otros lugares.

Funciona de dos maneras clave:

En primer lugar, una interfaz para chatear permite a los desarrolladores formular preguntas en lenguaje natural. En segundo lugar, proporciona sugerencias en línea, completando automáticamente el código a medida que se escribe, basándose en los patrones que ha aprendido de su base de código.

¿Por qué utilizar Amazon Q para la incorporación de desarrolladores?

Lo que lo hace tan potente para la incorporación es que no se trata de un chatbot genérico. Lo conectas a las fuentes de conocimiento privadas de tu empresa.

Repositorios de código: aprende de su código real en GitHub, GitLab o Bitbucket.

Documentación: extrae el contexto de sus wikis en Confluence o SharePoint.

Seguimiento de problemas: comprende el historial de proyectos de Jira o GitHub Issues.

Al crear un índice de su información interna, Amazon Q proporciona respuestas específicas para sus sistemas, en lugar de sugerencias vagas procedentes de la Internet pública.

👀 ¿Sabías que... Amazon Q no solo es útil para acelerar la incorporación. En realidad, está diseñado para brindar soporte a todo el ciclo de vida del desarrollo de software. Un nuevo empleado puede utilizarlo para: Comprenda una función existente.

Obtenga ayuda para escribir uno nuevo.

Depurar un problema

Genere pruebas unitarias, o incluso

Actualice una parte heredada de la aplicación.

Podrán empezar a contribuir de forma significativa desde el primer día, en lugar de pasar semanas tratando de orientarse.

Por qué la incorporación de desarrolladores lleva demasiado tiempo

La frustración que genera un proceso de incorporación de desarrolladores lento no solo la sienten los nuevos empleados, sino que también afecta a todo el equipo de ingeniería.

💰 Imagínese lo siguiente: incluso el tiempo medio de puesta a punto de un desarrollador, que es de dos meses, resulta caro. Con un coste total de aproximadamente 150 000 dólares al año, un nuevo empleado que trabaje al 50 % de su productividad durante los dos primeros meses puede suponer una pérdida de rendimiento de aproximadamente 12 500 dólares. Si multiplicamos esa cifra por una docena de empleados, una incorporación lenta se convierte rápidamente en un gasto anual de seis cifras para los equipos de ingeniería.

La ralentización en la incorporación de desarrolladores se debe a cuellos de botella comunes que se agravan con el tiempo:

Dispersión de la documentación: la información clave está dispersa: diagramas arquitectónicos en una wiki de Confluence, guías de API en un documento de Notion, instrucciones de configuración en un archivo README y decisiones cruciales enterradas en antiguos hilos de Slack. No existe una única fuente de información veraz, por lo que los nuevos empleados pasan su primera semana en una frustrante búsqueda del tesoro. la información clave está dispersa: diagramas arquitectónicos en una wiki de Confluence, guías de API en un documento de Notion, instrucciones de configuración en un archivo README y decisiones cruciales enterradas en antiguos hilos de Slack. No existe una única fuente de información veraz, por lo que los nuevos empleados pasan su primera semana en una frustrante búsqueda del tesoro.

Conocimiento tribal: el contexto más crítico, el el contexto más crítico, el conocimiento tribal o el porqué detrás del código, a menudo no se documenta en absoluto. Vive en las mentes de sus ingenieros más experimentados. Cuando no están disponibles, están de vacaciones o, finalmente, abandonan la empresa, ese conocimiento se pierde y cada persona nueva tiene que redescubrirlo por sí misma.

Fricción en la configuración del entorno: solo poner en marcha un entorno de desarrollo local puede suponer varios días de trabajo. Microsoft descubrió que la configuración como código puede reducir solo poner en marcha un entorno de desarrollo local puede suponer varios días de trabajo. Microsoft descubrió que la configuración como código puede reducir la incorporación de estaciones de trabajo de 3-5 días a unos minutos . Pero sin las herramientas adecuadas, los nuevos desarrolladores siguen teniendo dificultades para instalar dependencias, acceder a los repositorios adecuados y navegar por el canal de CI/CD.

Complejidad del código base: las aplicaciones modernas rara vez son sencillas. Un nuevo desarrollador puede encontrarse con un monorepo enorme o una red extensa de microservicios. Sin un mapa claro o un punto de entrada, es imposible saber por dónde empezar, lo que provoca una sensación de agobio.

Cómo Amazon Q Developer acelera la incorporación de desarrolladores

Los nuevos desarrolladores suelen quedarse atrapados en un «bucle de descubrimiento»: no saben lo suficiente como para hacer las preguntas adecuadas. Los asistentes de IA como Amazon Q rompen este ciclo al permitir que el conocimiento institucional de su equipo se pueda buscar al instante. Y así, convierten semanas de frustrante descubrimiento en minutos de trabajo productivo.

¿Cómo? A través de estas tres capacidades básicas:

Respuestas instantáneas a preguntas técnicas.

Supongamos que su nuevo desarrollador necesita comprender cómo funciona el flujo de autenticación de su aplicación. La forma tradicional consiste en que publique una pregunta en un canal público de Slack y espere a que la persona adecuada la vea... o en que intente encontrar a un desarrollador sénior que no esté en una reunión. Podría esperar horas para obtener una respuesta sencilla.

Con la interfaz de chat de Amazon Q, solo tienen que preguntar «¿Cómo funciona nuestro flujo de autenticación?» en inglés sencillo. Como está conectado a sus repositorios y wikis, sintetiza una explicación clara basada en su código y documentación reales.

Así, Amazon Q acelera el proceso de incorporación de desarrolladores al permitirles obtener respuestas por sí mismos y desbloquearse al instante.

Sugerencias de código y recomendaciones en tiempo real.

Una de las partes más difíciles de incorporarse a un nuevo equipo es aprender el estilo y los patrones de codificación locales. Esto conlleva dedicar más tiempo a revisar el código para corregir problemas de estilo.

Amazon Q proporciona autocompletado de código en línea que actúa como un mentor en tiempo real.

Reconocimiento de patrones: aprende las convenciones de su equipo, por lo que sus sugerencias guían de forma natural a los nuevos empleados a escribir código que parece encajar perfectamente.

Explicación del código: un desarrollador puede resaltar un bloque de código desconocido y pedirle a Amazon Q que le explique qué hace.

Generación de pruebas: también puede generar pruebas unitarias para un fragmento de código, lo que ayuda a los nuevos desarrolladores a comprender el comportamiento esperado del código y a contribuir de inmediato con pruebas valiosas.

🧠 Dato curioso: El gigante de los servicios financieros DTCC informó de una reducción del 30 % en los defectos de código tras adoptar Amazon Q Developer, lo que ayudó a los desarrolladores a escribir mejor código desde su primera tarea.

Transformaciones y actualizaciones de código automatizadas.

Los nuevos desarrolladores suelen verse sumergidos de inmediato en el trabajo, asignados a partes antiguas de la aplicación que cuentan con años de historia. Es posible que tengan que trabajar con una versión heredada de un lenguaje o un marco obsoleto que nunca han utilizado antes.

Antes de poder realizar incluso un pequeño cambio, primero tienen que entender por qué el código tiene el aspecto que tiene. Esa curva de aprendizaje puede resultar intimidante.

Amazon Q Developer puede ayudarle. Aunque no realiza la automatización completa de las actualizaciones a gran escala de principio a fin, puede generar código actualizado, sugerir refactorizaciones y señalar patrones obsoletos. En lugar de lidiar con cambios de sintaxis o peculiaridades de dependencias, los nuevos empleados pueden centrarse en lo que realmente importa: la lógica empresarial detrás del cambio.

También es muy útil para pequeños logros. Un desarrollador puede pedir a Amazon Q que refactorice una función compleja para hacerla más legible. Su escaneo de seguridad integrado puede identificar vulnerabilidades en el código y sugerir soluciones, evitando que los nuevos empleados introduzcan accidentalmente riesgos de seguridad.

Los nuevos desarrolladores no se ven obligados a andar con pies de plomo con el código heredado. Y esa sensación inicial de impulso marca una gran diferencia en la rapidez con la que sienten que realmente forman parte del equipo.

Requisitos previos para la configuración de Amazon Q Developer

Antes de implementar Amazon Q en su equipo, es útil tener en cuenta algunos aspectos fundamentales. No es nada complicado, considérelo simplemente como la «lista de control previa a la lista de control»:

Cuenta de AWS: Necesitará una cuenta de AWS activa con permisos para habilitar y configurar los servicios de Amazon Q.

Configuración de la gestión de identidades y accesos (IAM): esto es fundamental para la seguridad.

Configuración del proveedor de identidad: para uso en equipo, deberá configurar una solución de inicio de sesión único (SSO). Amazon Q se integra con IAM Identity Center, que admite proveedores de identidad externos a través de SAML u OIDC.

Acceso al repositorio: debe decidir de qué fuentes de conocimiento desea que aprenda Amazon Q. debe decidir de quédesea que aprenda Amazon Q.

Consideraciones de red: asegúrese de que los IDE de sus desarrolladores puedan comunicarse con los puntos de conexión de AWS.

💡 Consejo profesional: para la mayoría de los equipos, el nivel Amazon Q Developer Pro es la opción más práctica para la incorporación a gran escala. Le ofrece los controles administrativos, la configuración organizativa y los límites de uso más altos que necesita para gestionar el acceso en todo el equipo.

Cómo configurar Amazon Q Developer para su equipo

Una vez que se cumplan los requisitos previos, estará listo para implementar Amazon Q Developer. La configuración en sí no es complicada, pero es útil pensar en ella por fases. A grandes rasgos, hay tres partes: instalar la extensión IDE, configurar la autenticación para su equipo y validar que los desarrolladores pueden utilizar la herramienta sin problemas en su trabajo diario.

Una implementación básica se puede realizar en unas pocas horas. Dicho esto, las organizaciones más grandes, o los equipos con permisos complejos, deben planificar tiempo adicional para realizar pruebas y ajustar el acceso.

Paso 1: Instale la extensión Amazon Q Developer.

La instalación se realiza localmente en el equipo de cada desarrollador. Amazon Q se ofrece como una extensión para los IDE más populares, por lo que el proceso de instalación es muy sencillo.

Los usuarios de VS Code pueden encontrar la extensión buscando «Amazon Q» en Visual Studio Marketplace y haciendo clic en Instalar.

Los usuarios de JetBrains IDE (IntelliJ IDEA o PyCharm) pueden instalarlo desde JetBrains Marketplace o a través de los ajustes del IDE, en la sección Plugins.

Después de la instalación, se le indicará al desarrollador que inicie sesión. Puede utilizar un AWS Builder ID para uso individual o, en el caso de configuraciones de equipo, realizar la autenticación a través del IAM Identity Center que ha configurado anteriormente.

Una vez realizada la autenticación, la extensión añade automáticamente un panel de chat al IDE y habilita sugerencias de código en línea. Una forma rápida de verificar que funciona es escribir un comentario que describa una función y ver si Amazon Q comienza a ofrecer sugerencias de código.

Paso 2: Conecte sus repositorios de conocimientos

Este es el paso que transforma Amazon Q de una herramienta de IA genérica a un experto personalizado en su código base. Debe indicarle dónde encontrar el conocimiento de su equipo. Esto se hace en la consola de Amazon Q dentro de AWS.

Verá opciones para establecer conexiones con varias fuentes de datos. Las opciones más comunes para la incorporación de desarrolladores incluyen:

Repositorios de código: GitHub, GitLab, Bitbucket

Plataformas de documentación: Confluence, SharePoint o incluso un sitio web con sus wikis internos.

Sistemas de seguimiento de problemas: Jira, GitHub Issues

Para cada fuente, deberá realizar la autenticación y configurar la frecuencia de sincronización. Es importante recordar que el proceso de índice inicial puede llevar tiempo, especialmente en el caso de bases de código grandes o sitios de documentación extensos, por lo que debe planificar este retraso.

💡 Consejo profesional: Aunque Amazon Q Developer está diseñado para proporcionar asistencia contextual basada en el código en el que está trabajando un desarrollador, es importante establecer claramente las expectativas: no ingesta ni comprende automáticamente todos los sistemas internos de forma predeterminada, por defecto. La calidad de sus respuestas depende del contexto disponible a través del entorno y los permisos del desarrollador.

Paso 3: Configure el acceso y los permisos

Una vez establecidas las conexiones de sus fuentes de conocimiento, el último paso es gestionar cómo accede a ellas su equipo. En la consola de AWS, creará una «aplicación Amazon Q», que es el contenedor de la configuración de su equipo.

Aquí utilizará IAM Identity Center para gestionar la autenticación de los miembros del equipo y crear grupos para controlar el acceso.

📌 Por ejemplo, puede crear un grupo de «desarrolladores frontend» que solo tenga acceso a los repositorios frontend y un grupo de «desarrolladores backend» con acceso a los servicios backend. Este entorno de trabajo garantiza que las sugerencias y respuestas que recibe cada desarrollador sean muy relevantes para su rol.

Los controles administrativos también le permiten:

Establezca límites de uso

Active o desactive funciones específicas , y

Active el registro de auditoría para fines de cumplimiento normativo.

Antes de la implementación completa, pida a algunos desarrolladores que prueben la configuración para asegurarse de que pueden acceder a las fuentes de conocimiento correctas y de que todo funciona según lo previsto.

Buenas prácticas para incorporar desarrolladores con Amazon Q

El simple hecho de instalar una nueva herramienta no garantiza que se vaya a utilizar. La forma en que se implementa es tan importante como la forma en que se configura. Para acelerar realmente la incorporación de desarrolladores, es necesario prestar atención al aspecto humano del cambio: los hábitos, la confianza y los flujos de trabajo diarios.

Las buenas prácticas que se indican a continuación se han extraído de implementaciones de corporaciones exitosas y se centran en generar impulso desde el principio, conseguir la aceptación y mostrar rápidamente el valor real.

Comience con un equipo piloto.

En lugar de implementar Amazon Q en toda su organización de ingeniería de una sola vez, comience con un equipo piloto pequeño y específico. Puede ser un solo equipo o un grupo reducido de desarrolladores de diferentes equipos. Un programa piloto ayuda a garantizar un lanzamiento fluido a gran escala.

¿Cuáles son las ventajas?

Identifique los problemas de forma temprana: puede descubrir y solucionar cualquier problema de configuración o permiso a pequeña escala antes de que afecte a todo el mundo.

Recopile comentarios valiosos: el equipo piloto puede proporcionar comentarios cruciales sobre qué fuentes de conocimiento son más útiles y cuáles faltan.

Cree campeones internos: los desarrolladores del grupo piloto se convertirán en sus expertos y evangelistas internos. Sus historias de éxito y su experiencia de primera mano serán muy valiosas para convencer a otros equipos de que adopten la herramienta.

💡 Consejo profesional: para obtener el máximo impacto, elija un equipo al que se incorporen nuevos empleados próximamente. Esto le permitirá medir directamente el efecto de la herramienta en su experiencia de incorporación y recopilar testimonios convincentes.

Establezca métricas de éxito claras.

Entonces, ¿cómo justifica la inversión en una herramienta como Amazon Q?

Por supuesto, debe poder medir su impacto y, antes de decirlo, las metas vagas como «incorporación más rápida» no son suficientes. Establezca métricas de éxito claras que demuestren el valor tanto para su equipo como para la dirección.

Considere la posibilidad de realizar el seguimiento de los siguientes indicadores clave de rendimiento (KPI):

Métricas Qué mide Tiempo hasta la primera confirmación El tiempo que tarda un nuevo desarrollador en enviar su primera contribución significativa al código. Preguntas para los compañeros de equipo Reducción del número de preguntas formuladas en canales públicos de Slack o mensajes directos a desarrolladores sénior. Confianza autoinformada Una sencilla encuesta en la que se pide a los nuevos empleados que realicen una valoración de su confianza y preparación tras su primera semana o mes. Uso de Amazon Q El volumen de consultas y las fuentes de conocimiento conectadas a las que se accede con mayor frecuencia.

Establezca una referencia para estas métricas antes de iniciar el programa piloto. Esto le permitirá presentar datos claros y convincentes del antes y el después que demuestren la eficacia de la herramienta. También le ayudará a identificar cualquier laguna en sus fuentes de conocimiento.

¿Cómo se adoptan realmente las herramientas? No porque alguien diga que deben adoptarse, sino porque alguien ha visto que funcionan.

Si un nuevo empleado se pone al día en cuestión de segundos en lugar de esperar medio día para recibir una respuesta, eso es una victoria.

Si Amazon Q responde a una pregunta que habría llevado horas de búsqueda en documentos y relaciones públicas antiguas, eso es otra ventaja.

¿Y si alguien envía su primera confirmación antes de lo esperado? ¡Sin duda merece la pena tenerlo en cuenta!

Anime a su equipo piloto a usar compartido estos momentos reveladores. Hable de ellos. Déles protagonismo.

A menudo basta con un sencillo canal de chat de ClickUp, un lugar para compartir consejos rápidos, historias del tipo «esto me ha ahorrado tiempo» o preguntas que dan lugar a un mejor uso. Solo hay que demostrar, de forma abierta, que la herramienta está dando buenos resultados.

Porque si un ingeniero sénior escéptico ve a un nuevo compañero de equipo resolver un problema con el que él mismo ha luchado anteriormente, la curiosidad se despierta. Y una vez que aparece la curiosidad, la adopción no suele tardar en llegar.

Cómo ClickUp agiliza la incorporación de desarrolladores junto con Amazon Q

Aunque Amazon Q es excelente para ayudar a los desarrolladores a navegar por las complejidades técnicas de una base de código, no resuelve todo el rompecabezas de la incorporación. Un nuevo desarrollador también necesita un plan claro y estructurado sobre lo que tiene pendiente, cuándo y con quién tiene que tener una reunión.

Amazon Q responde a la pregunta «¿Cómo funciona este código?», pero no responde a «¿En qué debería estar trabajando ahora mismo?». Ahí es donde ClickUp se convierte en el socio ideal. 🛠️

Juntos, cubren ambos aspectos de la incorporación: el contexto y la coordinación.

De pasos dispersos a un camino claro hacia el futuro.

La mayoría de los procesos de incorporación de desarrolladores no son intencionadamente confusos. Simplemente se vuelven así con el tiempo. La lista de control se encuentra en un documento. Las solicitudes de acceso se realizan en Slack. Las notas sobre la arquitectura están en otro lugar completamente distinto. Los nuevos empleados hacen todo lo posible por reunir toda la información, mientras que los gerentes intentan realizar el seguimiento del progreso desde un segundo plano.

ClickUp aporta estructura a esa expansión del trabajo.

Pase de la dispersión laboral a la convergencia con ClickUp.

Con ClickUp Tasks, puede convertir la incorporación en un plan claro y repetible, con todo, desde la configuración del entorno hasta la primera revisión del código, organizado en un solo lugar. Sin conjeturas. Sin momentos de «¿Ya hice esto?».

Los campos personalizados añaden el contexto que suele faltar y que normalmente se encuentra en la mente de las personas: mentor asignado, acceso al repositorio concedido e introducciones completadas. Son pequeños detalles, pero del tipo que pueden descarrilar la incorporación cuando se pasan por alto.

Haga que el conocimiento sea útil, no solo esté documentado.

La documentación por sí sola no desbloquea a los desarrolladores, pero la documentación accesible sí lo hace.

ClickUp Docs le ofrece un lugar centralizado para las guías de incorporación, las descripciones generales de la arquitectura y las normas del equipo. Pero la verdadera diferencia es cómo Docs se conecta con el trabajo. Un nuevo desarrollador puede leer sobre un proceso y pasar directamente a la tarea de ClickUp donde se aplica, en el mismo entorno de trabajo.

Conecte sus documentos de incorporación con sus tareas y proyectos con ClickUp Docs.

Y cuando las cosas cambian (porque siempre lo hacen), las actualizaciones permanecen conectadas al flujo de trabajo en lugar de quedar obsoletas.

¿Necesita algunos consejos para crear documentación técnica que mantenga a los desarrolladores al día? Este vídeo le servirá de guía:

Deje que la IA se encargue del trabajo rutinario.

Al igual que Amazon Q, ClickUp Brain, el asistente nativo y sensible al contexto de ClickUp, realiza gran parte del trabajo pesado para que la incorporación sea más sencilla y fluida para todos.

¿Los nuevos empleados se preguntan dónde encontrar algo? Brain puede mostrarlo con indicaciones en lenguaje natural.

¿Necesita convertir una meta de incorporación de alto nivel en subtareas concretas? Brain puede redactarlas.

¿Quiere un resumen rápido del progreso sin tener que buscar actualizaciones? Brain lo tiene.

Ayude a los nuevos empleados a resolver por sí mismos sus dudas sobre las políticas de la empresa, las buenas prácticas e incluso el código base con ClickUp Brain.

En lugar de que los gerentes actúen como el pegamento humano, respondiendo las mismas preguntas y verificando los mismos estados, ClickUp Brain ayuda a los nuevos empleados a obtener información por sí mismos en contexto.

Incorpore a los Superagentes de ClickUp como compañeros de equipo de IA y la incorporación comenzará a funcionar por sí sola. Añada una fecha de inicio y se asignarán las tareas. Se notificará a los mentores. Se enviarán mensajes de bienvenida. Nadie tiene que recordar los pasos, simplemente se llevan a cabo.

Descubra cómo los superagentes gestionan el trabajo por usted con sus superpoderes de IA. ¡Vea este vídeo!

Visibilidad sin microgestión.

Para los gerentes, la incorporación suele parecer una caja negra.

¿Va todo según lo previsto? ¿Hay alguien atascado? ¿Estamos a punto de pasar por alto algo importante?

Los paneles de ClickUp cambian eso. Obtienes una vista en tiempo real del progreso de la incorporación en todo el equipo. Es más fácil saber quién se está adaptando sin problemas y quién podría necesitar ayuda. Incluso puedes configurar tarjetas de IA para resumir cuánto tiempo tardan los nuevos empleados en alcanzar hitos como su primera confirmación.

Utilice las tarjetas de IA en los paneles de ClickUp para resumir el rendimiento de los nuevos empleados.

Plantillas para empezar con ventaja

Convierta la incorporación de desarrolladores en un sistema, no en una carrera frenética.

Amazon Q ayuda a los desarrolladores a moverse más rápido dentro del código base. ClickUp se asegura de que todo lo relacionado con ese código (tareas, conocimientos, personas y progreso) se mueva con la misma fluidez.

Juntos, convierten la incorporación de nuevos desarrolladores de una experiencia fragmentada en un sistema. Uno en el que los nuevos desarrolladores dedican menos tiempo a averiguar cómo funcionan las cosas y más tiempo a realizar un trabajo significativo.

Preguntas frecuentes (FAQ)

La configuración inicial de Amazon Q se puede terminar en unas pocas horas, pero el tiempo que tarda la herramienta en indexar completamente sus fuentes de conocimiento variará en función del tamaño de sus repositorios. Los desarrolladores pueden empezar a utilizar las funciones de chat y sugerencia de código inmediatamente después de instalar la extensión IDE.

Amazon Q ofrece compatibilidad con un amplio intervalo de lenguajes de programación populares, incluidos Python, Java, JavaScript, TypeScript y C#. La profundidad del soporte y la calidad de las sugerencias son mayores para los lenguajes que se utilizan habitualmente en entornos AWS.

Puede conectar sus documentos de ClickUp como fuente de conocimiento para Amazon Q, lo que le permite incluir la documentación de los procesos de su equipo y el contexto del proyecto en sus respuestas. Esto crea un flujo de trabajo en el que la gestión de tareas y la asistencia con el código se combinan para facilitar la incorporación.

El nivel gratuito está diseñado para desarrolladores individuales y ofrece funciones básicas. Para la incorporación de equipos, normalmente es necesario el nivel Pro, ya que incluye funciones administrativas esenciales como controles organizativos, límites de uso más altos y la posibilidad de personalizar las fuentes de conocimiento para diferentes equipos.