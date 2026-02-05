10 plantillas gratuitas de tarjetas de puntuación de proveedores para evaluar a los proveedores

La evaluación de proveedores suele desglosarse de forma predecible: la «tarjeta de puntuación» se encuentra en la hoja de cálculo de alguien, los comentarios reales se encuentran en Slack y las renovaciones se deciden en una reunión en la que cada uno recuerda incidencias diferentes.

En un mundo en el que el riesgo de suministro es constante, esa configuración es demasiado frágil. Los responsables de compras consideran sistemáticamente la mitigación del riesgo como una prioridad máxima, y muchos señalan que mantener fuentes alternativas activas es la medida más eficaz.

Esta guía le ofrece 10 plantillas de tarjetas de puntuación de proveedores listas para usar, de modo que pueda puntuar a los proveedores con criterios coherentes, detectar riesgos de forma temprana y tomar decisiones de abastecimiento que realmente pueda defender. También le mostraremos cómo realizar puntuaciones ponderadas dentro de ClickUp cuando desee algo más que una simple valoración del 1 al 5.

Plantillas de tarjetas de puntuación de proveedores de un vistazo

Plantilla Enlace para descargar Ideal para Mejores funciones Formato visual Plantilla de lista de control para la gestión de proveedores de ClickUp Obtenga una plantilla gratuita Equipos que incorporan proveedores y gestionan los pasos de cumplimiento normativo. Lista de control de cualificación predefinida, Campos personalizados para datos de proveedores, personas asignadas y fechas límite, compatibilidad con la adición de puntuaciones. Flujo de trabajo de la lista de control Plantilla de evaluación de proveedores de ClickUp Obtenga una plantilla gratuita Equipos que revisan el rendimiento de los proveedores tras proyectos o contratos. Secciones de reflexión estructuradas, documentos colaborativos, etiquetas, captura de información cualitativa. Plantilla retrospectiva Plantilla de lista maestra de proveedores de ClickUp Obtenga una plantilla gratuita Organizaciones que gestionan múltiples proveedores en un solo lugar Base de datos de proveedores centralizada, vista Tabla, Campos personalizados para contactos, certificaciones y riesgos. Base de datos maestra Plantilla de matriz comparativa de ClickUp Obtenga una plantilla gratuita Equipos de compras que comparan proveedores entre sí durante las solicitudes de propuestas (RFP). Diseño de matriz, campos de puntuación ponderada, indicadores codificados por colores, clasificación automatizada. Matriz comparativa Plantilla de tarjetas de puntuación equilibradas de ClickUp Obtenga una plantilla gratuita Equipos que evalúan a los proveedores en aspectos financieros, de calidad, de procesos y de crecimiento. Tarjeta de puntuación de cuatro cuadrantes, puntuación de campos personalizados, integración con paneles. Cuadro de mando integral Plantilla de evaluación de software de ClickUp Obtenga una plantilla gratuita Equipos de TI, compras y operaciones que evalúan proveedores de software y SaaS. Evaluación de integraciones, cumplimiento, soporte, precios, puntuaciones ponderadas y comentarios interfuncionales. Tarjeta de puntuación de software Plantilla de acuerdo con proveedores de ClickUp Obtenga una plantilla gratuita Equipos que documentan contratos, acuerdos de nivel de servicio, cronogramas de renovación y obligaciones de los proveedores. Realiza un seguimiento de los términos del contrato, los acuerdos de nivel de servicio (SLA), las fechas de renovación, los flujos de trabajo enlazados de revisión y los campos personalizados. Seguimiento de acuerdos Formulario de evaluación de proveedores de Jotform Descargar esta plantilla Organizaciones que desean un proceso de evaluación de proveedores sencillo basado en formularios. Creador de formularios personalizables, escalas de valoración, campos estructurados, envíos en tiempo real, almacenamiento centralizado de respuestas. Formulario de evaluación Plantilla de puntuación de clientes potenciales de HubSpot Descargar esta plantilla Teams que necesitan un modelo sencillo de puntuación de proveedores basado en hojas de cálculo. Campos de puntuación básicos, métricas personalizables, fácil comparación, diseño compatible con hojas de cálculo. Plantilla de hoja de cálculo Plantilla de lista de control para la gestión de proveedores de Coefficient. io Descargar esta plantilla Equipos que realizan el seguimiento de los pasos de cumplimiento y los flujos de trabajo de los procesos de los proveedores. Seguimiento de tareas basado en listas de control, flujo de trabajo estructurado, campos de documentación, coherencia de los procesos. Plantilla de lista de control

¿Qué es una plantilla de tarjeta de puntuación de proveedores?

Una plantilla de tarjeta de puntuación de proveedores es un marco estándar para medir y comparar el rendimiento de los proveedores utilizando siempre los mismos criterios, como la calidad, la fiabilidad de las entregas, el coste, la capacidad de respuesta y el riesgo.

En lugar de basarse en opiniones o comentarios puntuales, le ofrece a su equipo una forma repetible de puntuar a los proveedores de manera consistente, detectar tendencias de rendimiento a lo largo del tiempo y tomar decisiones que realmente se pueden explicar durante las renovaciones o las escaladas.

📮 Información de ClickUp: el 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas en chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para capturar y realizar el seguimiento de las decisiones, la información empresarial crítica se pierde en el ruido digital. Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, nunca tendrá que preocuparse por esto. Cree tareas a partir de chats, comentarios de tareas, documentos y correos electrónicos con un solo clic.

¿Por qué utilizar una plantilla de tarjeta de puntuación de proveedores?

Si no dispone de un sistema de tarjetas de puntuación, la gestión de proveedores se vuelve rápidamente reactiva. Solo se percata de los problemas cuando algo falla: un envío tardío, un SLA incumplido, una escalada de soporte técnico que de repente se convierte en una emergencia.

Una tarjeta de puntuación cambia la dinámica. Obtiene señales tempranas, un registro documental y una forma de comparar proveedores sin cambiar las reglas del juego a mitad de trimestre.

El uso de una tarjeta de puntuación estandarizada para la gestión de proveedores le ayuda a:

Realice comparaciones objetivas entre proveedores: deje de basarse en decisiones intuitivas y evalúe a todos los proveedores según el mismo conjunto de criterios. Esto garantiza la imparcialidad y le ayuda a identificar a los que obtienen mejores resultados basándose en datos concretos.

Identifique los riesgos de forma temprana: detecte las tendencias de descenso del rendimiento a lo largo de varios periodos de revisión, lo que le permitirá intervenir antes de que un pequeño problema se convierta en una detecte las tendencias de descenso del rendimiento a lo largo de varios periodos de revisión, lo que le permitirá intervenir antes de que un pequeño problema se convierta en una interrupción importante de la cadena de suministro , algo fundamental, ya que el 74 % de los directores de compras citan la búsqueda de fuentes de suministro alternativas como su palanca más eficaz para mitigar los riesgos.

Establezca relaciones más sólidas con los proveedores: proporcione a los proveedores comentarios claros y constructivos respaldados por datos. Esto les proporciona objetivos concretos de mejora y fomenta una colaboración más estrecha.

Tome decisiones de adquisición más rápidas: cuando llegue el momento de cuando llegue el momento de renovar el contrato , podrá ver rápidamente qué proveedores cumplen las expectativas y cuáles no, lo que le ahorrará tiempo en largas reevaluaciones.

Mantenga la documentación lista para auditorías: mantenga un registro claro y coherente de todas las evaluaciones de rendimiento de los proveedores, asegurándose de estar siempre preparado para mantenga un registro claro y coherente de todas las evaluaciones de rendimiento de los proveedores, asegurándose de estar siempre preparado para las comprobaciones de cumplimiento.

💡 Consejo profesional: El historial de los proveedores no debe quedar en la memoria de las personas. Cuando surge un problema con un proveedor, la peor pregunta es «¿Dónde se documentó eso?». Con ClickUp Enterprise Search, puede recuperar tarjetas de puntuación anteriores, notas de incidencias, decisiones de renovación, términos contractuales y comentarios de las partes interesadas con una sola consulta, de modo que la evaluación se base en pruebas, no en la arqueología de Slack. Encuentre cualquier cosa en sus entornos de trabajo con Enterprise Search.

Cómo crear una tarjeta de puntuación que realmente funcione

Antes de elegir una plantilla, asegúrese de tres cosas. Esta es la diferencia entre una tarjeta de puntuación en la que su equipo confía y una tarjeta de puntuación que la gente ignora.

Escala: manténgala sencilla (1-5 o 1-10).

Ponderación: Decida qué es lo más importante (entrega frente a coste frente a riesgo) y documéntelo.

Cadencia: ajuste la periodicidad de las revisiones (mensual para los proveedores críticos, trimestral para la mayoría de los demás).

Una vez realizado el ajuste de la lógica de puntuación, puede elegir la plantilla que mejor se adapte a su flujo de trabajo.

Métricas clave que debe incluir en su tarjeta de puntuación de proveedores

Hacer un seguimiento de métricas erróneas es tan problemático como no hacer ningún seguimiento. Una buena tarjeta de puntuación para la evaluación de proveedores se centra en un conjunto equilibrado de indicadores clave de rendimiento (KPI) que reflejan lo que realmente importa para su empresa. Aunque los detalles dependen de su sector, la mayoría de las tarjetas de puntuación incluyen estos KPI básicos de adquisición.

Métricas de calidad: permiten realizar el seguimiento del grado en que el producto o servicio de un proveedor cumple con sus estándares. Incluyen índices de defectos, índices de devolución y conformidad con las especificaciones.

Rendimiento de la entrega: mide la fiabilidad y la puntualidad. Las métricas clave son la tasa de entrega puntual, mide la fiabilidad y la puntualidad. Las métricas clave son la tasa de entrega puntual, la precisión del plazo de entrega y la completitud del cumplimiento de los pedidos.

Métricas de costes: esto va más allá del precio de venta para evaluar el valor total. Realice un seguimiento de la competitividad de los precios en el mercado, la precisión de las facturas y el coste total de propiedad.

Capacidad de respuesta y servicio: evalúa la facilidad para trabajar con el proveedor. Mida el tiempo de respuesta en la comunicación, la rapidez en la resolución de problemas y su flexibilidad ante solicitudes urgentes.

Cumplimiento normativo y riesgo: evalúa la estabilidad del proveedor y su cumplimiento de la normativa. Incluye su estado en materia de seguros y certificaciones, indicadores de estabilidad financiera y evalúa la estabilidad del proveedor y su cumplimiento de la normativa. Incluye su estado en materia de seguros y certificaciones, indicadores de estabilidad financiera y cumplimiento de las normas del sector

Factores relacionales: reflejan el valor estratégico de la relación. Puntúe la calidad de la gestión de cuentas, la disposición a colaborar en mejoras y las contribuciones a la innovación.

🎥 A la hora de evaluar a los proveedores de software, comprender las métricas clave de desarrollo puede ayudarle a evaluar sus capacidades técnicas y su rendimiento de entrega de forma más eficaz. Este vídeo ofrece una panorámica de los KPI esenciales del desarrollo de software que pueden servir de base para sus criterios de evaluación de proveedores.

10 plantillas gratuitas de tarjetas de puntuación de proveedores

Estas 10 plantillas gratuitas de tarjetas de puntuación de proveedores le dan una ventaja inicial, para que pueda elegir la que mejor se adapte a sus necesidades y personalizarla a partir de ahí.

1. Plantilla de lista de control para la gestión de proveedores de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Plantilla de lista de control para la gestión de proveedores de ClickUp que muestra una lista de control estructurada para la incorporación de proveedores con tareas y estados.

¿Cansado de que se pasen por alto pasos durante la incorporación de proveedores? Esta plantilla de lista de control basada en tareas de ClickUp garantiza que todas las comprobaciones de cumplimiento y actividades de gestión se sigan de principio a fin. Es perfecta para equipos que necesitan un proceso repetible para incorporar nuevos proveedores y realizar revisiones periódicas.

Esta plantilla combina el proceso con el seguimiento del rendimiento.

Qué incluye esta plantilla:

Elementos de la lista de control predefinidos para cada paso del proceso de calificación de proveedores.

Campos personalizados de ClickUp para realizar el seguimiento del estado de los proveedores, las fechas de los contratos y la documentación de cumplimiento.

las fechas límite de ClickUp. Responsabilidad clara mediante las personas asignadas de ClickUp

Estructura flexible que ofrece compatibilidad para añadir criterios de puntuación junto con el seguimiento de listas de control.

Deje de realizar un seguimiento manual de las fechas de renovación: la automatización de los procesos de adquisición ofrece un retorno de la inversión medio del 18 % con una amortización de solo 12 meses. No vuelva a incumplir un plazo contractual configurando ClickUp Automations para desencadenar automáticamente tareas de revisión o enviar notificaciones cuando se acerque una fecha límite. Generador de reglas «Automatizar con IA (beta)» de ClickUp: cuando el estado cambie a «Listo para diseño», cambie automáticamente las personas asignadas al equipo de diseño.

2. Plantilla de evaluación de proveedores de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Plantilla retrospectiva de proveedores de ClickUp: optimice su proceso de revisión de proveedores con esta plantilla completa.

A veces, una simple puntuación no lo dice todo. Esta plantilla retrospectiva de ClickUp ayuda a su equipo a realizar revisiones significativas de los proveedores tras la finalización de un proyecto o contrato para extraer valiosas lecciones aprendidas. Es ideal para equipos que desean comprender el «porqué» del rendimiento de un proveedor.

Esta plantilla transforma los comentarios en información útil.

Qué incluye esta plantilla:

3. Plantilla de lista maestra de proveedores de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Lista de proveedores en la vista Tabla de ClickUp, agrupados por estado, con seguimiento del tipo de suministros, datos de contacto, dirección y una valoración de «calidad del servicio» basada en estrellas de cada proveedor.

¿La información de sus proveedores está dispersa en una docena de archivos diferentes? Esta plantilla de lista maestra de proveedores de ClickUp resuelve ese problema al realizar el seguimiento de todos sus proveedores en un solo lugar, con detalles clave e indicadores de rendimiento. Es imprescindible para cualquier organización que gestione múltiples proveedores y necesite una base de datos centralizada de proveedores.

Esta plantilla de tarjeta de puntuación de proveedores sirve como base para todo su programa de gestión de proveedores.

Qué incluye esta plantilla:

Seguimiento estilo hoja de cálculo con la vista Tabla de ClickUp.

Campos personalizados de ClickUp para información de contacto, certificaciones y valoraciones de riesgo.

Búsqueda y clasificación rápidas con el filtrado de ClickUp.

Posibilidad de enlazar las tarjetas de puntuación individuales con la base de datos maestra de proveedores.

Convierta los datos sin procesar en información valiosa. Obtenga una visión general de toda su red de proveedores de un solo vistazo extrayendo los datos de esta lista y convirtiéndolos en panorámicas del rendimiento de los proveedores en tiempo real con los paneles de ClickUp. Ejemplo de paneles de ClickUp para obtener una panorámica del rendimiento de los proveedores y realizar la elaboración de informes.

4. Plantilla de matriz comparativa de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Plantilla de matriz comparativa de ClickUp para evaluar y puntuar a los proveedores de forma comparativa.

Elegir entre varios proveedores durante un proceso de solicitud de propuestas puede parecer como comparar manzanas con naranjas. Esta plantilla de matriz de comparación de ClickUp aporta claridad al proceso de evaluación de proveedores, ya que permite evaluar a varios proveedores con los mismos criterios. Está diseñada para equipos de compras que necesitan tomar decisiones de selección justificadas y basadas en datos.

Esta plantilla está diseñada específicamente para ayudarle a pasar de una lista larga a una lista reducida con confianza.

Qué incluye esta plantilla:

Diseño de matriz estructurada que compara a los proveedores con los mismos criterios de evaluación.

Clasificación automatizada mediante los campos de puntuación ponderada de ClickUp (campos de fórmula).

Indicadores visuales de rendimiento con indicadores de estado codificados por colores de ClickUp.

Marco de evaluación claro y defendible que respalda la selección final de proveedores.

¿Quiere una puntuación ponderada sin tener que hacer cálculos en hojas de cálculo? En ClickUp, añada cada KPI como un campo personalizado y, a continuación, utilice los campos de fórmula para calcular automáticamente los totales ponderados. De este modo, la plantilla se mantiene coherente incluso cuando varios revisores puntúan a los proveedores. ✨ Utilice fórmulas avanzadas con facilidad en los campos personalizados de ClickUp.

5. Plantilla de tarjetas de puntuación equilibradas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Plantilla de tarjetas de puntuación equilibradas de ClickUp para la evaluación multidimensional del rendimiento de los proveedores.

Centrarse únicamente en el coste es un error habitual que puede llevarle a elegir un proveedor barato que, a la larga, le acabará saliendo más caro debido a la mala calidad o al mal servicio. Esta plantilla estratégica de tarjetas de puntuación equilibradas de ClickUp le ayuda a evaluar a los proveedores en múltiples dimensiones de rendimiento, lo que le garantiza una vista holística de su valor.

Esta plantilla evita que se dé un índice demasiado alto para el precio en detrimento de la calidad o la innovación.

Qué incluye esta plantilla:

Evaluación en cuatro cuadrantes desde las perspectivas financiera, de clientes/calidad, de procesos internos y de aprendizaje/crecimiento.

Puntuación en todas las dimensiones utilizando los Campos personalizados de ClickUp.

Formato listo para el panel de control para la elaboración de informes a nivel ejecutivo.

Basado en la metodología de la tarjeta de puntuación equilibrada adaptada para la gestión del rendimiento de los proveedores.

6. Plantilla de evaluación de software ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Plantilla de evaluación de software ClickUp para evaluar a los proveedores de SaaS en materia de integraciones de seguridad y soporte.

La evaluación de proveedores de software conlleva una serie de retos únicos. Esta plantilla especializada de tarjeta de puntuación para la evaluación de software de ClickUp está diseñada específicamente para los equipos de TI, compras y operaciones encargados de evaluar a los proveedores de tecnología y las herramientas SaaS.

Esta plantilla aborda las consideraciones específicas de la adquisición de software. 🛠️

Qué incluye esta plantilla:

Evaluación de la adecuación de las funciones, las capacidades de integración, la seguridad/cumplimiento normativo, la calidad del soporte técnico y el modelo de precios.

Recopilación estructurada de comentarios de las partes interesadas de diferentes departamentos.

Clasificación de proveedores mediante campos de puntuación ponderada.

Ayuda a evaluar factores técnicos a largo plazo, como la disponibilidad de API y la portabilidad de datos.

7. Plantilla de acuerdo con proveedores de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Plantilla de acuerdo con proveedores de ClickUp para documentar los términos del contrato, los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y el seguimiento de las renovaciones.

Un contrato con un proveedor es más que un simple documento legal: es una promesa de rendimiento. Esta plantilla de acuerdo con proveedores de ClickUp le ayuda a salvar la brecha entre los acuerdos legales y la realidad operativa, ya que documenta los acuerdos con los proveedores junto con las expectativas de rendimiento y los acuerdos de nivel de servicio (SLA). Es perfecta para equipos que quieren que los proveedores rindan cuentas de lo que realmente prometieron.

Esta plantilla convierte sus contratos en documentos vivos.

Qué incluye esta plantilla:

Documentación estructurada de los términos clave del contrato, las confirmaciones del SLA y los parámetros de rendimiento.

Realice el seguimiento del estado de los acuerdos, las fechas de renovación y el cumplimiento mediante los campos personalizados de ClickUp .

Flujos de trabajo de revisión de contratos respaldados por ClickUp tareas enlazadas .

Ayuda a garantizar que las condiciones negociadas se supervisen y se apliquen de forma activa.

8. Formulario de evaluación de proveedores de Jotform

Descargar esta plantilla Ejemplo de diseño de la plantilla del formulario de evaluación de proveedores de Jotform para revisiones estructuradas de proveedores.

La plantilla del formulario de evaluación de proveedores proporciona una forma estructurada de evaluar el rendimiento de los proveedores mediante criterios de valoración estandarizados y campos de comentarios. Ayuda a los equipos a recopilar datos de evaluación coherentes sobre la calidad, la fiabilidad y la eficiencia del servicio de los proveedores, lo que facilita la comparación entre ellos y la identificación de áreas de mejora. Esta plantilla es ideal para organizaciones que desean un enfoque sencillo, basado en formularios, para el seguimiento del rendimiento de los proveedores sin una configuración compleja.

Esta plantilla ofrece compatibilidad con evaluaciones de proveedores coherentes y estructuradas.

Qué incluye esta plantilla:

Evaluación estructurada del rendimiento de los proveedores mediante escalas de valoración y campos de comentarios.

Recoge datos clave de los proveedores, como información sobre ellos y criterios de evaluación.

Creador de formularios personalizable para añadir o modificar campos de puntuación y preguntas de evaluación.

Recopilación de datos en tiempo real para un seguimiento coherente del rendimiento de los proveedores.

Fácil uso compartido a través de un enlace seguro al formulario o incrustación para que las partes interesadas aporten sus comentarios.

Almacenamiento centralizado de respuestas para su análisis y comparación.

Proporciona soporte tanto para valoraciones cuantitativas como para comentarios cualitativos para una evaluación equilibrada.

9. Plantilla de puntuación de clientes potenciales de HubSpot

Descargar esta plantilla Vista previa de la plantilla de puntuación de clientes potenciales de HubSpot para puntuaciones basadas en hojas de cálculo.

Si busca un punto de partida sencillo y sin complicaciones para su plantilla de valoración de proveedores Lead Scoring Template de HubSpot, esta hoja de cálculo descargable de HubSpot es una opción rápida y fácil. Proporciona un marco básico que puede personalizar en Excel o Hojas de cálculo de Google.

Esta plantilla es ideal para empezar rápidamente.

Qué incluye esta plantilla:

Estructura de puntuación básica que cubre las métricas comunes de los proveedores.

Campos y criterios de evaluación totalmente personalizables.

Formato compatible con hojas de cálculo para facilitar su uso.

Comparación sencilla entre proveedores

Al tratarse de una hoja de cálculo estática, esta plantilla requiere actualizaciones y cálculos manuales. Existe fuera de los flujos de trabajo de gestión de proyectos, lo que puede dar lugar a silos de datos y a una dispersión del contexto.

10. Plantilla de lista de control para la gestión de proveedores de Coeffiennt. io

Descargar esta plantilla Coefficient. io Plantilla de lista de control para la gestión de proveedores Vista previa para la supervisión de proveedores basada en procesos

Esta plantilla de lista de control para la gestión de proveedores de Coefficient. io se centra en el aspecto procedimental de la gestión de proveedores, como el cumplimiento normativo y el seguimiento de tareas. Es una opción práctica para los equipos que desean un enfoque orientado a las tareas para la supervisión de proveedores.

Esta plantilla destaca por su cumplimiento de los procesos.

Qué incluye esta plantilla:

Cualificación de proveedores basada en listas de control y seguimiento del cumplimiento normativo.

Flujo de trabajo estructurado para los procesos de gestión de proveedores.

Documentación de soporte para los procedimientos y requisitos de los proveedores.

Céntrese en el cumplimiento normativo y la coherencia de los procesos.

Aunque es excelente para realizar el seguimiento de la finalización de los procesos, este enfoque basado en listas de control es menos adecuado para la puntuación cuantitativa del rendimiento y el análisis de tendencias a lo largo del tiempo.

Buenas prácticas para el uso de plantillas de tarjetas de puntuación de proveedores

Incluso la mejor plantilla de tarjeta de puntuación de proveedores fracasará si su equipo no sigue un proceso coherente. A continuación, le ofrecemos algunas buenas prácticas para garantizar el éxito de su programa de evaluación de proveedores. 🙌

Defina los criterios antes de empezar a puntuar: consiga que todas las partes interesadas se pongan de acuerdo sobre qué métricas son importantes y cómo se ponderarán. Cambiar las reglas a mitad del juego socava la coherencia y la equidad.

Mantenga las escalas de puntuación sencillas: una escala simple del uno al cinco suele ser suficiente. Las escalas demasiado complejas pueden dar lugar a confusión y a valoraciones inconsistentes por parte de diferentes evaluadores.

Programe ciclos de revisión periódicos: la coherencia es fundamental. Las revisiones trimestrales funcionan bien para la mayoría de las relaciones con proveedores, pero puede considerar la posibilidad de realizar controles mensuales para los proveedores de alto riesgo como estrategia la coherencia es fundamental. Las revisiones trimestrales funcionan bien para la mayoría de las relaciones con proveedores, pero puede considerar la posibilidad de realizar controles mensuales para los proveedores de alto riesgo como estrategia de mitigación de riesgos

Involucre a múltiples partes interesadas: el departamento de compras no debe puntuar a los proveedores de forma aislada. Recabe opiniones de las personas que trabajan en primera línea con los proveedores a diario.

Comparta sus comentarios con sus proveedores: las tarjetas de puntuación son más eficaces cuando se utilizan como herramienta de mejora. Comparta los resultados con sus proveedores para ofrecerles una vía clara hacia una colaboración más sólida.

Siga las tendencias, no solo las instantáneas: una sola puntuación baja podría ser una anomalía. Lo que realmente debe tener en cuenta es la disminución de las puntuaciones a lo largo de varios periodos de revisión, ya que esto indica un problema real.

Deje de perder información valiosa en informes estáticos. Visualice las tendencias de puntuación a lo largo del tiempo y convierta sus datos en inteligencia útil utilizando los paneles de control de ClickUp, que extraen datos en tiempo real de sus tareas y Campos personalizados. Para profundizar aún más y convertir sus datos en inteligencia útil al instante, pida a ClickUp Brain que resuma los datos de rendimiento de los proveedores o identifique a los que obtienen mejores resultados.

💡 Consejo profesional: Mantenga las revisiones de proveedores al día. Las tarjetas de puntuación de proveedores fallan cuando el proceso no se aplica de forma coherente. Los superagentes de ClickUp pueden supervisar las fechas límite de las tarjetas de puntuación, señalar a los proveedores con puntuaciones en descenso a lo largo de los ciclos y avisar a los propietarios cuando una revisión está atrasada, de modo que las «revisiones trimestrales» dejen de ser una frase ambiciosa y se conviertan en un hábito operativo. Acelere los flujos de trabajo con Super Agents.

De datos dispersos a decisiones estratégicas

Las tarjetas de puntuación de proveedores funcionan porque hacen visible el rendimiento antes de que se convierta en una situación de emergencia. Con un sistema de puntuación coherente, puede detectar desviaciones de forma temprana, recompensar a los proveedores que realmente cumplen y abordar las renovaciones con recibos en lugar de con impresiones.

Elija la plantilla que se adapte a su caso de uso, establezca su lógica de puntuación una vez y ejecute su primer ciclo de revisión. A partir de ahí, el proceso se acumula.

Empiece gratis con ClickUp y personalice las plantillas para que se adapten a la forma en que su equipo evalúa a los proveedores.

Preguntas frecuentes

Las revisiones trimestrales funcionan bien para la mayoría de las relaciones con proveedores, ya que proporcionan tiempo suficiente para observar patrones de rendimiento significativos sin crear una carga administrativa excesiva. En el caso de los proveedores críticos o aquellos con problemas de rendimiento recientes, puede ser adecuado realizar revisiones mensuales. La clave es la coherencia: las revisiones irregulares socavan la credibilidad de su proceso de evaluación y hacen que el análisis de tendencias sea poco fiable.

Una evaluación de proveedores suele ser una valoración puntual que se lleva a cabo durante la selección o calificación de proveedores, es decir, una instantánea de sus capacidades y adecuación. Por otro lado, una tarjeta de puntuación de proveedores es una herramienta de seguimiento continuo del rendimiento que mide en qué medida un proveedor establecido cumple las expectativas a lo largo del tiempo. Piense en las evaluaciones como en una entrevista de trabajo y en las tarjetas de puntuación como en revisiones continuas del rendimiento.

Comience por demostrar el coste del enfoque actual: el tiempo perdido buscando información, las decisiones tomadas sobre datos incompletos y los problemas que no se detectaron a tiempo. A continuación, proponga un programa piloto con tres o cinco de sus proveedores más importantes. Los rápidos beneficios del programa piloto impulsan una adopción más amplia, y los primeros participantes suelen convertirse en defensores de la ampliación del programa.