¿Eres un creador o una persona que quiere ganar dinero con la IA?

La buena noticia es que es totalmente posible, incluso sin crear nada desde cero. Lo que necesitas es un flujo de trabajo sencillo y la disciplina necesaria para cumplir de forma constante.

McKinsey estima que la IA generativa podría añadir entre 2,6 y 4,4 billones de dólares en valor cada año en docenas de empresas. Ese valor se refleja en que los equipos pagan por una creación de contenidos más rápida y unas operaciones más estrictas a nivel mundial. Con la IA, puedes hacer todo eso y mucho más.

En esta guía, hablaremos sobre cómo ganar dinero con la IA. Analizaremos fuentes de ingresos aptas para principiantes, qué vender y cómo fijar el precio.

También aprenderás a elegir las herramientas de IA adecuadas y a evitar errores comunes. Repasaremos cómo crear sistemas que sigan generando ingresos con la IA, incluso si empiezas con herramientas de IA gratis y conocimientos técnicos básicos.

Cómo ganar dinero con la IA: las mejores fuentes de ingresos que funcionan.

Ganar dinero con la IA puede ser fácil. Tanto si te dedicas a escribir código, crear contenido o diseñar automatizaciones con IA, hay un enorme margen para sacar partido de ello. Lo único que necesitas saber es qué herramientas utilizar y cómo vender lo que produces.

✅ Veamos algunos planes y procesos infalibles para ganar dinero utilizando herramientas y servicios de IA:

1) Trabajar como autónomo con IA (redacción, diseño, código, automatización)

El trabajo autónomo es la forma más rápida de ganar dinero con la IA, ya que vendes resultados que los clientes ya comprenden. Utilizas herramientas basadas en IA entre bastidores para ofrecer resultados más rápidos y, a continuación, cobras por el resultado, no por la herramienta.

Escribe entradas de blog, páginas de destino y secuencias de correo electrónico utilizando utilizando herramientas de escritura con IA y asistentes de escritura con IA.

Diseña miniaturas, creatividades publicitarias y kits de marca con generadores de arte con IA, generadores de imágenes con IA y arte generado con IA.

Cree scripts e integraciones sencillos con herramientas de codificación de IA para acelerar la entrega al cliente.

Configura automatizaciones para la incorporación, el seguimiento y la elaboración de informes como servicios de IA de pago.

📌 Ejemplo: Vendes un paquete de «motor de contenido mensual» que incluye 4 entradas de blog + 12 publicaciones en redes sociales. Utilizas la generación de contenido con IA para trabajar más rápido y, a continuación, realizas la edición, verificas los datos y adaptas el tono para que siga sonando humano.

📖 Leer también: Cómo utilizar la IA para automatizar tareas

2) Creación de contenido con IA (blogs, YouTube, vídeos cortos)

Vía Canva

Puedes convertir la creación de contenido en una fuente de ingresos produciendo contenido visual con IA. Elige un nicho y publica de forma constante, reutilizando las mismas ideas en todos los canales. Esto hará que tu esfuerzo se acumule con el tiempo.

Crea entradas de blog más rápido con asistentes de escritura de IA y, a continuación, añade ejemplos reales y opiniones originales.

Escribe y planifica vídeos de YouTube con IA y, a continuación, corta clips con herramientas de vídeo basadas en IA.

Crea plantillas para ganchos, títulos y miniaturas para no tener que empezar desde cero cada semana.

📌 Ejemplo: gestionas un canal de YouTube especializado (como «IA para agentes inmobiliarios»). Un vídeo semanal se convierte en una entrada de blog, un correo electrónico breve y varios vídeos cortos.

📖 Leer también: Cómo optimizar la gestión de proyectos con la automatización

3) Consultoría o coaching mejorados con IA

Si tienes experiencia en un ámbito (fitness, diseño, operaciones de ventas, recursos humanos, finanzas), puedes vender «IA + tu criterio». En este caso, los clientes te pagarán por elegir herramientas, reducir el ensayo y error, y configurar sistemas que realmente funcionen.

Paquete de incorporación a la IA con configuración de herramientas, bibliotecas de indicaciones, POE y formación como servicios de consultoría de IA.

Ofrece la elaboración de informes semanales y soporte en la toma de decisiones mediante el análisis de datos, la visualización de datos y el análisis predictivo.

Recomienda una solución práctica de IA para un flujo de trabajo (clasificación de clientes potenciales, soporte con preguntas frecuentes, canalización de contenidos) y, a continuación, amplía

📌 Ejemplo: Ayudas a una pequeña agencia a combinar la IA con su proceso actual y, a continuación, les proporcionas un manual repetible que pueden ejecutar cada semana.

📖 Lea también: Tipos de agentes de IA para impulsar la eficiencia de la empresa

4) Venta de indicaciones de IA o paquetes de indicaciones

Si puedes crear indicaciones que ahorren tiempo y dinero a los equipos, puedes sacarles partido. Piensa en las indicaciones como «mini flujos de trabajo» reutilizables para la creación de contenido, la divulgación, las descripciones de productos o la atención al cliente.

Vende paquetes basados en roles (agente inmobiliario, entrenador, vendedor de Etsy, clínica local) con secuencias de indicaciones paso a paso.

Incluye «campos de entrada» y ejemplos para que los principiantes puedan utilizarlos sin tener que adivinar.

Añade un conjunto de preguntas frecuentes sobre IA para el soporte al cliente y las objeciones de ventas.

📌 Ejemplo: Vendes un «paquete de contenido para empresas locales» con indicaciones para publicaciones en Google Business, publicaciones en redes sociales y textos publicitarios breves, además de una lista de control semanal para publicaciones.

5) Creación y venta de flujos de trabajo de automatización con IA.

Con los flujos de trabajo automatizados mediante IA, puedes ganar más dinero al reducir las tareas repetitivas. Al establecer conexiones y configurar desencadenantes, puedes crear un flujo de trabajo que te ahorre tiempo cada semana, lo que facilita la fijación de precios.

Crea flujos de trabajo para la captación de clientes potenciales (formulario → CRM → seguimiento).

Crear canales de contenido (resumen → borrador → revisión → programación)

Automatizar la elaboración de informes (recopilación de datos → panel → resumen semanal)

📌 Ejemplo: Vendes una «automatización de la incorporación de clientes» como una tarifa única de configuración más una cuota mensual por actualizaciones y mejoras.

6) Venta de productos digitales creados con IA

Los productos digitales funcionan bien para los principiantes porque se pueden crear una vez y vender repetidamente. La IA te ayuda a redactar más rápido, pero sigues ganando si haces que el producto sea realmente útil.

Vender plantillas (calendarios de contenido, presentaciones, POE, paquetes de propuestas).

Vende paquetes especializados (bibliotecas de pies de foto, secuencias de correo electrónico, listas de control para la incorporación).

Vende activos creativos (iconos, fondos, imágenes de IA de estilo stock).

📌 Ejemplo: Creas un «kit de inicio para autónomos» con plantillas de propuestas, un formulario de admisión de clientes y una sencilla lista de control de entregas.

7) Creación de chatbots con IA para pequeñas empresas

A través de ChatBot

Las pequeñas empresas suelen querer respuestas más rápidas y menos preguntas repetitivas. Puedes crear chatbots con IA que se encarguen de las preguntas frecuentes y califiquen a los clientes potenciales.

Crea un chatbot a partir de las preguntas frecuentes, las políticas y la lista de servicios existentes de una empresa.

Añadir captura de clientes potenciales (nombre, correo electrónico, tipo de solicitud) y reglas de enrutamiento.

Mantén un traspaso humano para los casos complejos para no prometer más de lo que puedes cumplir.

📌 Ejemplo: Configuras un chatbot con IA para una clínica que responde a preguntas sobre precios, horarios y citas, y luego remite cualquier cuestión médica al personal.

8) Ofrecer servicios de vídeo y audio con IA.

Los creadores y las empresas pagan por la rapidez. Puedes utilizar la IA para redactar, limpiar o reutilizar contenido y luego ofrecer resultados pulidos.

Edita podcasts más rápido (limpieza, resúmenes, marcas de tiempo)

Convierte vídeos largos en clips cortos

Crea guiones y borradores de locución con IA y, a continuación, perfecciónalos para que sean más claros.

📌 Ejemplo: Vendes «10 clips cortos por semana» a partir de una grabación de 1 hora del fundador, además de subtítulos y orientación para la publicación.

📖 Leer también: Los mejores agentes de IA para la gestión de proyectos

9) Marketing de afiliación utilizando contenido generado por IA.

Los ingresos por afiliación aumentan cuando se publica contenido útil que se ajusta a la intención del comprador. La IA respalda el flujo de trabajo, pero es necesario generar credibilidad para impulsar las conversiones.

Crea publicaciones comparativas , guías prácticas y resúmenes de nichos.

Utiliza la IA para crear esquemas y borradores , y luego añade notas de prueba, capturas de pantalla y pros y contras.

Realiza un seguimiento del rendimiento y actualiza el contenido a medida que cambian las tendencias del mercado.

Una posición más clara sería la de un comercializador afiliado impulsado por IA que envía contenido rápidamente, pero sin dejar de dar prioridad a la precisión.

📌 Ejemplo: Tienes un blog en el que reseñas herramientas para creadores. Publicas con regularidad y ganas comisiones por los enlaces de afiliados.

10) Gestión de redes sociales con IA

Las redes sociales son una empresa de servicios. La IA te ayuda a producir más, y los clientes te pagan por la coherencia, la adecuación a la marca y los resultados (ya sean más clics, registros o compras).

Planifica los pilares de contenido y los calendarios semanales .

Borradores de pies de foto y variaciones para diferentes plataformas.

Crea materiales de marketing como gráficos promocionales, marcos de historias y variaciones de anuncios.

📌 Ejemplo: gestionas la creación de contenido de una marca local, lo que incluye 3 publicaciones semanales, 5 historias y un tema de campaña mensual.

11) IA para dropshipping y optimización del comercio electrónico.

Puedes utilizar la IA para proporcionar soporte a la investigación de productos y la optimización de la tienda.

Genera descripciones de productos y preguntas frecuentes rápidamente.

Mejora la búsqueda en el sitio , las colecciones y las ideas de comercialización.

Utiliza el análisis predictivo para detectar patrones en devoluciones, reembolsos y productos más vendidos.

📌 Ejemplo: Ofreces un servicio de «Actualización de listas de comercio electrónico»: reescribir 30 listas, mejorar las indicaciones de imágenes para las tiras y añadir mejores preguntas frecuentes para reducir las solicitudes de soporte.

12) Microproductos SaaS de IA

Si quieres crear una empresa de IA sin necesidad de recaudar fondos, los microproductos te permiten mantener un alcance manejable. Crear microproductos SaaS de IA te permite resolver un problema concreto y cobrar una suscripción.

Crea una pequeña herramienta de software de IA para un flujo de trabajo (resúmenes, admisión, etiquetado, elaboración de informes).

Ofrece integraciones sencillas para que los clientes puedan integrar soluciones de IA en las herramientas existentes.

Mantén la primera versión centrada para no perder meses en funciones.

📌 Ejemplo: creas una microherramienta que convierte las notas desordenadas de las reuniones en elementos pendientes y las envía a un tablero de proyectos.

13) IA para servicios de análisis de datos y elaboración de informes

Vía Julius IA

Muchos equipos disponen de datos, pero les cuesta obtener claridad. Si puedes convertir las hojas de cálculo en decisiones prácticas, podrás generar ingresos rápidamente, incluso sin crear tú mismo modelos de aprendizaje automático.

Limpia y organiza la recopilación de datos de múltiples fuentes de datos.

Cree paneles y informes semanales con información clara.

Añadir modelos predictivos ligeros (previsiones, indicadores de riesgo de abandono, tendencias simples).

Esto aborda conceptos de aprendizaje automático y análisis predictivo, pero puedes empezar con la elaboración de informes prácticos y pasar a proyectos más avanzados más adelante.

📌 Ejemplo: Entregas semanalmente un «Resumen de ventas + marketing» con gráficos, anomalías y recomendaciones para los siguientes pasos.

14) Venta de cursos o formación sobre IA

La formación se vende cuando tiene como objetivo un público específico y ofrece resultados rápidos. Sea práctico y evite la sobrecarga de teoría.

Enseña a los principiantes a utilizar la IA para flujos de trabajo aptos para principiantes (indicaciones, plantillas, barreras de seguridad).

Ofrece talleres en directo para equipos y, a continuación, vende una repetición y un kit de herramientas.

Crea una biblioteca de cursos online para roles especializados (agentes inmobiliarios, entrenadores, gestores de proyectos de agencias).

📌 Ejemplo: Vendes un curso breve titulado «Cómo ganar dinero utilizando la IA como autónomo», con plantillas y productos listos para entregar al cliente.

Los ingresos pasivos rara vez comienzan siendo pasivos. Se crea un activo, se mejora y luego se deja que se venda repetidamente.

Plantillas de suscripción (paquetes de contenido semanales, bibliotecas de indicaciones, plantillas para la elaboración de informes).

Canales de YouTube sobre IA que monetizan a través de anuncios, afiliados y patrocinadores.

Herramientas basadas en API o automatizaciones ligeras que vendes como un servicio productizado.

Asistentes personalizados al estilo GPT (cuando estén disponibles) que agrupan un flujo de trabajo para un público específico.

OpenAI dejó de ofrecer los complementos de ChatGPT en 2024 y pasó a ofrecer experiencias GPT personalizadas, así que céntrate en lo que tiene actualmente compatibilidad la herramienta que elijas.

📌 Ejemplo: Vendes una suscripción mensual de «30 paquetes de subtítulos + 10 creatividades» para un nicho específico y la actualizas cada mes para mantener una alta retención.

📖 Lea también: Las mejores plantillas gratuitas de flujos de trabajo en Excel y ClickUp.

Cómo empezar a ganar dinero con la IA

Si quieres aprender a ganar dinero con la IA como principiante, empieza por vender un resultado claro y utiliza las herramientas de IA adecuadas para ofrecerlo más rápidamente. No necesitas tener profundos conocimientos técnicos sobre aprendizaje automático o algoritmos de IA para ganar dinero; lo que necesitas es un flujo de trabajo que puedas repetir.

1) Elige un servicio o herramienta que resuelva un problema real.

Elige un producto que la gente ya compre y luego utiliza herramientas de IA para reducir el tiempo que lleva fabricarlo.

Escribe entradas de blog y páginas de destino con herramientas de escritura con IA.

Produce recursos artísticos con IA mediante generadores de imágenes y generadores de arte con IA.

Configura chatbots con IA para preguntas frecuentes y clasificación de clientes potenciales.

Paquete de elaboración de informes semanales mediante análisis de datos y visualización sencilla de datos.

🧠 ¿Sabías que...? Las investigaciones y los materiales de prensa de Upwork destacan una fuerte demanda de habilidades relacionadas con la IA, como el «modelado generativo de IA» y el «aprendizaje automático», lo que sugiere que las empresas pagan activamente por trabajos freelance relacionados con la IA.

2) Crea un sistema repetible de «entrada → salida».

Ganarás más dinero con la IA cuando dejes de reinventar tu proceso.

Crea una lista de control para cada entrega (entradas, pasos, control de calidad, tiempo de respuesta).

Guarda plantillas reutilizables para la creación de contenido, la divulgación y la asistencia técnica.

Añade un paso de revisión humana para que el contenido generado por IA sea preciso y se ajuste a la marca.

Mantén la regla de «sin fuente, sin reclamación» para las estadísticas y los detalles del producto.

Guarda un breve fragmento de «voz de marca» para que tus resultados sean coherentes en varias herramientas de IA.

Se requieren al menos dos fuentes fiables para las afirmaciones basadas en hechos.

3) Valora el resultado, no el tiempo

La IA te ayuda a entregar más rápido, pero los clientes pagan por los resultados.

Paquetes fijos (por ejemplo, «4 entradas de blog al mes» o «10 clips cortos a la semana»).

Configuración y soporte mensual ( por ejemplo, configuración y actualizaciones del chatbot).

Ofertas por niveles para que los clientes realicen la selección en función de su presupuesto.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas de gestión financiera en Excel para optimizar los gastos

4) Crea entre dos y tres muestras antes de presentar tu propuesta.

Cerrarás un trato más rápido si muestras pruebas. Las empresas quieren resultados tangibles antes de invertir en ti.

Una transformación antes/después (copia antigua → copia nueva)

Una «muestra del sistema» (una plantilla o flujo de trabajo repetible).

Un mini caso práctico (problema → proceso → resultado)

Ejemplos reales de personas que ganan dinero con la IA.

Puedes verificar las vías reales de obtener dinero observando las plataformas en las que la gente ya vende servicios y productos asistidos por IA.

1) Autónomos que venden servicios asistidos por IA en Upwork

A través de Soporte técnico de Upwork

Upwork publica estudios sobre la demanda de habilidades y comunicados de prensa que apuntan a un creciente interés en las categorías de trabajo relacionadas con la IA.

Como autónomo, necesitas vender productos (redacción, diseño, automatización y elaboración de informes) y aprovechar la IA para entregarlos más rápido.

2) Vendedores que ofrecen arte generado por IA en Etsy.

Vía Etsy

Etsy afirma que permite a los vendedores utilizar sus indicaciones originales con herramientas de IA para crear las obras de arte que venden, y exige que se revele la información sobre los elementos creados con IA según sus normas de creatividad.

Como vendedor en Etsy, puedes producir paquetes de arte generados por IA (impresiones, plantillas y recursos) y venderlos como descargas digitales.

📖 Leer también: Las mejores herramientas de IA para agentes

3) Vendedores de PromptBase que monetizan

Vía PromptBase

PromptBase funciona con un modelo de mercado en el que las tarifas varían en función de si el comprador llega a través del mercado o de tu enlace. Si vendes en PromptBase, puedes sacar partido a los paquetes de indicaciones. Estos paquetes de indicaciones suelen ayudar a los compradores a obtener resultados en materia de localización y ventas.

4) Desarrolladores que publican GPT en la tienda GPT de OpenAI.

a través de OpenAI

OpenAI anunció la tienda GPT Store y dijo que lanzaría un programa de ingresos para creadores de GPT, comenzando por los creadores estadounidenses, a quienes se les pagaría en función de la interacción de los usuarios con sus GPT.

Esto consiste en integrar un flujo de trabajo repetible en un GPT y centrarse en la distribución. Incluye un asistente de preguntas frecuentes de soporte y un asistente de propuestas.

5) Los creadores de YouTube utilizan la IA, pero la monetización sigue requiriendo originalidad.

Vía YouTube

En YouTube, puedes utilizar la IA para crear guiones o realizar la edición, pero sigues necesitando un valor original si quieres obtener ingresos a largo plazo con un canal de YouTube.

Con un canal de YouTube, puedes ganar dinero con el Programa de socios de YouTube. Esto te permite crear vídeos sobre cualquier tema, desde sectores tan diversos como la publicidad hasta las finanzas y el estilo de vida.

También puedes utilizar programas de afiliados, como los de compras, para ganar dinero utilizando la IA en YouTube.

🧠 ¿Sabías que YouTube pagó más de 70 000 millones de dólares a creadores, artistas y empresas de medios de comunicación entre 2021 y 2023?

Errores comunes al intentar ganar dinero con la IA

Se puede ganar dinero rápidamente con la IA, pero también se puede perder tiempo y credibilidad con la misma rapidez si se tratan las herramientas de IA como un atajo en lugar de como un flujo de trabajo. A continuación se indican algunos errores comunes que se deben evitar cuando se intenta ganar dinero con la IA:

Publicación de contenido generado por IA sin verificar los hechos.

Los asistentes de escritura con IA pueden inventar fuentes, números y citas con total confianza. Esto se denomina «alucinación de la IA». Si vendes contenido, debes garantizar su precisión y credibilidad.

Confirma todas las estadísticas con una fuente primaria antes de publicar.

Mantén un «registro de fuentes» para las entradas del blog, los guiones y los materiales de marketing.

Evita las reclamaciones médicas, legales y financieras a menos que puedas citar una autoridad.

🧠 ¿Sabías que...? Las directrices de la Oficina de Derechos de Autor de EE. UU. sobre trabajos que contienen material generado por IA hacen hincapié en el rol de la autoría humana, lo que es un buen recordatorio de que debes documentar tu contribución humana y tu control editorial, especialmente si tienes planificado reutilizar o licenciar el trabajo más adelante.

Ignorar las normas de divulgación en el marketing de afiliación.

Si ganas comisiones a través del marketing de afiliación, necesitas divulgaciones claras. No puedes ocultarlo en un pie de página o con un lenguaje ambiguo.

Revela las relaciones de afiliación de forma clara y visible cerca del enlace.

Haz que las divulgaciones sean fáciles de ver y comprender.

Evita las afirmaciones sin fundamento sobre el rendimiento durante la promoción de herramientas.

Realice el seguimiento de las directrices actuales de la FTC sobre este tema.

Intentar monetizar contenidos producidos en masa a gran escala.

Los principiantes suelen apostar por el volumen. Pero hay que entender que las plataformas premian la originalidad.

Crea menos activos, pero mejores , que muestren experiencias reales y ejemplos únicos.

Evita subir docenas de vídeos casi idénticos o páginas con plantillas.

Añade valor humano con demostraciones, comparaciones, resultados y flujos de trabajo específicos.

Vender arte creado con IA sin seguir las reglas del mercado

Si vendes arte generado por IA o imágenes de IA, debes seguir las normas de divulgación de la plataforma y establecer claramente las expectativas. Cualquier infracción de las normas del mercado puede resultar en la desactivación de tu cuenta.

Revela el uso de la IA cuando sea necesario .

Describe exactamente lo que obtiene el comprador (tipos de archivos, tamaños, derechos de uso).

Evita insinuar exclusividad si no puedes garantizarla.

🧠 ¿Sabías que...? Las directrices para vendedores de Etsy establecen que los vendedores deben indicar en la descripción del elemento si este ha sido creado con IA, y hacen referencia explícita a las «creaciones con IA impulsadas por el vendedor».

Los clientes pagarán por los resultados, pero es tu responsabilidad garantizar la fiabilidad. Si ofreces «soluciones de IA personalizadas» o «soluciones de IA integradas», debes establecer límites claros.

Explique lo que configura frente a lo que construye.

Ofrezca primero una prueba piloto (1 flujo de trabajo, 1 equipo, 1 semana).

Pon por escrito el soporte y el mantenimiento si vendes servicios basados en IA.

Manejo incorrecto de los datos de los clientes

Muchas herramientas de IA procesan los datos introducidos en servidores externos. Si pegas datos confidenciales de clientes en el lugar equivocado, pones en riesgo la confianza y eso puede sabotear tu credibilidad como creador/vendedor.

Elimine los datos personales antes de probar las indicaciones.

Utiliza ejemplos anónimos para borradores y prototipos.

Elige proveedores con compromisos claros en materia de privacidad y controles de retención.

Para empezar, solo necesitas un pequeño conjunto de herramientas de IA que se adapten a lo que vendes. Una vez que empieces a ganar dinero con la IA de forma constante, podrás ampliarlo.

1) Un asistente general para escribir, planificar y repetir

Estas herramientas te ayudan a generar ideas, esbozar, reescribir y empaquetar los resultados rápidamente, especialmente si estás aprendiendo a crear con IA sin tener profundos conocimientos técnicos.

Utiliza ChatGPT para redactar borradores, generar ideas y realizar iteraciones rápidas.

Elige Claude para escribir, resumir, responder preguntas y obtener soporte para la codificación.

Utiliza el entorno de trabajo de Google con Gemini si utilizas Gmail, Documentos de Google y Meet y deseas incorporar la IA a tu trabajo diario.

Prueba ClickUp Brain MAX si quieres acceder a múltiples modelos de IA premium (ChatGPT, Claude, Gemini, etc.) en una única interfaz.

Si tu oferta es la creación de contenido, utiliza herramientas de IA para ganar velocidad y añade valor con tu proceso de edición y verificación de datos.

Genera borradores iniciales con asistentes de escritura con IA y, a continuación, reescríbelos para mejorar la voz y la precisión.

Utiliza indicaciones estructuradas para la generación de contenido, de modo que los resultados sean coherentes en todas las entradas del blog y las publicaciones en redes sociales.

📖 Leer también: Cómo crear un agente de IA para una mejor automatización

a través de Adobe Firefly

Si vendes miniaturas, anuncios o activos de marca, los generadores de arte con IA te ayudan a producir arte e imágenes con IA rápidamente.

Genera elementos visuales dentro de tus diseños en Canva utilizando las funciones de Magic Studio , como «Texto a imagen».

Utiliza Adobe Firefly si te preocupa la posición «comercialmente segura», ya que Adobe afirma que los modelos Firefly se han entrenado con contenido con licencia de Adobe Stock y contenido de dominio público cuyos derechos de autor han expirado. si te preocupa la posición «comercialmente segura», ya que Adobe afirma que los modelos Firefly se han entrenado con contenido con licencia de Adobe Stock y contenido de dominio público cuyos derechos de autor han expirado.

Prueba Midjourney si quieres un flujo de trabajo dedicado a la generación de imágenes y un ecosistema comunitario.

Vía Canva

Si trabajas con vídeos de YouTube o tienes que realizar la edición de podcasts, elige herramientas que reduzcan el tiempo de producción.

Elige Descript si quieres una edición basada en transcripciones que funcione como la edición de texto, además de transcripción con IA y opciones como Overdub.

Prueba Runway si quieres generar vídeos con IA y controles creativos en una plataforma de vídeo dedicada a la IA.

Utiliza las funciones de vídeo con IA de Canva si ya has creado recursos en Canva y quieres clips de vídeo rápidos dentro del mismo entorno de trabajo.

5) Plataformas de automatización para crear flujos de trabajo remunerados.

Vía n8n

Si vendes servicios basados en IA, procesos de incorporación o flujos de trabajo de operaciones internas, necesitas una capa de automatización fiable.

Conecta aplicaciones con desencadenantes y acciones utilizando Zapier y sus más de 7000 integraciones.

Utiliza Make si quieres un constructor visual y más de 3000 conexiones de aplicaciones preconstruidas.

Elige n8n IA si quieres una plataforma de automatización de flujos de trabajo preferida por los equipos técnicos, que te ofrece un mayor control sobre cómo implementas los flujos de trabajo.

a través de DeepL Translator

Si ofreces servicios de traducción o localización, empieza con herramientas que gestionen tanto texto como archivos.

Traduce textos y documentos como PDF, DOCX y PPTX con DeepL .

Ofrezca traducción con IA como un servicio de «borrador + revisión humana» para mantener una alta calidad y que los clientes confíen en su trabajo.

7) Ayudantes de programación si vendes trabajos de desarrollo ligero o automatización.

A través de GitHub Copilot

Si realizas ajustes en sitios web, scripts o pequeñas integraciones, las herramientas de codificación de IA aceleran la entrega sin que tengas que entrenar tú mismo los modelos de aprendizaje automático.

Una herramienta como GitHub Copilot ayuda con sugerencias de código que pueden incluir líneas completas o funciones enteras.

8) Elaboración de informes y paneles para servicios de datos

a través de Looker Studio

Si tu oferta incluye análisis de datos o conocimientos de marketing digital, necesitas herramientas que faciliten el uso compartido de la visualización de datos.

Consigue Power BI para BI de autoservicio y empresarial.

Prueba Looker Studio , paneles interactivos gratis.

Elige Tableau si quieres análisis visuales de arrastrar y soltar y flujos de trabajo para el uso compartido.

Cómo ClickUp te ayuda a crear y ampliar un negocio secundario impulsado por la IA.

Realiza un seguimiento de todo el trabajo de tus clientes sin problemas con ClickUp.

Cuando se intenta ganar dinero con la IA, la velocidad y la concentración son importantes, pero la mayoría de los equipos acaban ralentizados por sus propias herramientas. Les cuesta convertir la experimentación con IA en ingresos porque su trabajo se distribuye entre demasiados sistemas desconectados.

Las ideas se documentan en un lugar, el seguimiento de la ejecución se realiza en otro y el rendimiento se mide en una herramienta independiente. Este tipo de dispersión del trabajo aumenta la fricción y ralentiza la transición del concepto a la monetización.

Con la IA, los equipos se enfrentan hoy en día a una proliferación de herramientas de IA, lo que les obliga a hacer malabarismos con múltiples herramientas de IA para la generación de contenidos, la automatización y el análisis.

ClickUp aborda este reto como un espacio de trabajo de IA convergente y reúne la gestión de tareas, la documentación y las capacidades de IA en una única plataforma. Este enfoque unificado permite a los equipos diseñar y optimizar flujos de trabajo impulsados por la IA sin perder el contexto ni el control.

Simplifica la creación de contenido, la automatización de tareas y la investigación.

Utiliza ClickUp Brain para hacer cualquier pregunta, independientemente del ámbito.

La mayoría de las herramientas de escritura con IA te proporcionan texto. Pero aún tienes que convertir ese texto en un producto real, crear tareas, asignar propietarios y mantener todo conectado con la solicitud del cliente.

ClickUp Brain está diseñado para funcionar dentro de tu entorno de trabajo, de modo que puedas pasar de la idea a la ejecución sin tener que saltar de una aplicación a otra.

✅ Esto es lo que puedes hacer con ella cuando creas servicios basados en IA:

Haz preguntas y obtén respuestas utilizando el contexto de tu entorno de trabajo, y luego pasa a la acción desde ahí. utilizando el contexto de tu entorno de trabajo, y luego pasa a la acción desde ahí.

Resumir las tareas de ClickUp , comentarios, chats y documentos para ponerte al día rápidamente y responder con contexto.

Crea elementos como tareas, documentos y recordatorios directamente con ClickUp Brain.

💡 Consejo profesional: Estandariza la entrega a los clientes impulsada por IA con ClickUp Brain MAX. Utiliza la función Talk to Text de ClickUp para capturar indicaciones rápidas y convertirlas en texto sobre la marcha. Cuando los equipos utilizan la IA para generar ingresos, el verdadero cuello de botella es aplicar los comentarios y convertir los resultados finales en pasos de ejecución claros. ClickUp Brain MAX ayuda a los equipos a gestionar todo este proceso en un único entorno de trabajo, lo que reduce las fricciones y mejora la coherencia en la entrega. ✅ Así es como los equipos pueden optimizar los flujos de trabajo de los clientes impulsados por la IA: Captura y perfecciona los resúmenes más rápidamente con Talk to Text: Utiliza Utiliza Talk to Text de ClickUp Brain para dictar notas preliminares inmediatamente después de las reuniones o llamadas. Convierte la información no estructurada en contenido pulido y listo para el cliente sin necesidad de reescribirlo manualmente.

Recupere el contexto rápidamente con Enterprise Search: utilice ClickUp Brain utilice ClickUp Brain Enterprise Search para encontrar información relevante en tareas, documentos, chats y herramientas conectadas. Revele el contexto clave y resuma los siguientes pasos en lugar de revisar manualmente largos hilos o documentos.

Pasa sin problemas de la producción a la ejecución: convierte los resultados generados por la IA en tareas y seguimientos directamente en ClickUp, asegurándote de que el trabajo del cliente avance sin interrupciones entre la creación y la entrega.

Elige el modelo de IA adecuado para tus necesidades: elige entre múltiples LLM, incluidos Claude, GPT-4 y Gemini, para diferentes requisitos de indicación.

Crea flujos de trabajo de IA para la entrega a los clientes.

Crea formularios para recopilar información y comentarios importantes con ClickUp Forms.

Si vendes servicios de IA, como paquetes de contenido y configuración de automatización, tu cuello de botella gira en torno a los traspasos y los seguimientos.

✅ ClickUp te proporciona los bloques básicos para gestionar la entrega como un sistema:

Convierte las solicitudes en trabajo rastreable utilizando utilizando los formularios de ClickUp y, a continuación , envía los envíos a tu flujo de trabajo.

Automatiza los pasos repetitivos con con ClickUp Automations , incluyendo la asignación de tareas, la publicación de comentarios y el cambio de estados utilizando más de 100 plantillas de automatización.

Mantén las conversaciones con los clientes vinculadas a la ejecución creando tareas a partir de los mensajes de chat y vinculando las discusiones al trabajo relacionado.

🎥 Vea el vídeo: Realice la automatización de sus tareas y ahorre hasta 26 horas a la semana con ClickUp.

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Super Agents para gestionar el traspaso desde la recepción hasta la entrega. Pon a los superagentes de ClickUp a trabajar para ti. Cuando empiezas a vender servicios de IA (paquetes de contenido, elaboración de informes, automatizaciones), a menudo son los pequeños trabajos los que bloquean el progreso: detalles breves que faltan y seguimientos lentos. Los superagentes de ClickUp pueden estar atentos a un desencadenante en una lista o un chat y luego actuar según tus instrucciones. Una configuración sencilla que funciona para la mayoría de autónomos y creadores: Desencadenante en nuevos trabajos: configura el agente para que se ejecute cuando se cree una tarea en tu lista «Solicitudes de clientes» (perfecto si tu formulario crea tareas allí).

Haz que compruebe si faltan datos: en las instrucciones del agente, indícale que analice la descripción de la tarea en busca de elementos esenciales (meta, público, fecha límite, enlaces, notas de marca) y publique un comentario en la tarea preguntando solo qué es lo que falta.

Cree automáticamente el plan de entrega: Haga que cree subtareas, establezca propietarios, añada fechas límite y actualice el estado para que cada solicitud se convierta instantáneamente en un flujo de trabajo rastreable.

Obtenga indicación para activar el agente: utilice la opción «Ask Brain for help» (Pedir ayuda a Brain) dentro del generador de agentes para redactar instrucciones más claras con mayor rapidez. Si también gestionas un canal de chat de ClickUp orientado al cliente, puedes habilitar Ambient Answers (un agente Autopilot preconfigurado) para responder a preguntas comunes del tipo «¿cómo hacemos...?» en el hilo.

Productiza plantillas y servicios.

Toma notas y almacena tus datos en un lugar centralizado con ClickUp Docs.

Las indicaciones, los POE, las plantillas de propuestas, las listas de control de entregas y las guías de incorporación se convierten en productos de mayor margen cuando dejas de reconstruirlos para cada cliente.

ClickUp Docs está diseñado para crear documentos vivos que permanecen conectados a las tareas y actualizaciones.

✅ Con ClickUp Docs, puedes:

Crea documentos, wikis y bases de conocimiento ilimitados. documentos, wikis y bases de conocimiento ilimitados.

Utiliza páginas anidadas, plantillas, tablas e incrustaciones para estructurar servicios productizados.

Colabora en tiempo real y realiza el uso compartido de documentos públicamente sin necesidad de iniciar sesión.

Almacena todos tus documentos y accede a ellos en cualquier momento con y accede a ellos en cualquier momento con el hub de documentos de ClickUp

Gestiona tus entregas como autónomo sin problemas.

Utiliza los tableros Sprint de ClickUp para tener visibilidad en tiempo real de tus proyectos .

Cuando gestionas múltiples fuentes de ingresos, tu semana se complica rápidamente. Es posible que tengas plazos de entrega de contenido, revisiones de clientes y tareas administrativas que compiten por tu atención.

ClickUp Sprints te ofrece una forma estructurada de planificar bloques de entrega, realizar el seguimiento del progreso y mantener el trabajo en marcha. ClickUp admite la gestión de sprints a través de la aplicación Sprints ClickApp, que proporciona ajustes específicos para sprints.

✅ Una forma práctica de utilizar esto como autónomo:

Mantén un registro de las solicitudes de los clientes y las tareas personales pendientes.

Incluye solo lo que puedas terminar en el sprint actual.

Revisa lo que se ha enviado, lo que te ha bloqueado y lo que hay que cambiar en el próximo sprint.

Realiza el seguimiento de las consultas y los pagos en un solo lugar.

Realiza el seguimiento de tus proyectos con la configuración CRM de ClickUp.

Muchos negocios secundarios se estancan porque los clientes potenciales están en los mensajes directos, las facturas están en el correo electrónico y los seguimientos están en tu cabeza. La configuración del CRM de ClickUp gira en torno a canales flexibles y campos de seguimiento, lo que funciona bien cuando no se desea otro sistema independiente.

✅ En las páginas y plantillas CRM de ClickUp, verás bloques básicos como:

Estado personalizado flujos de trabajo para gestionar un canal para gestionar un canal

Campos personalizados para realizar el seguimiento de detalles como clientes potenciales, puntuaciones o fases de negociación. como clientes potenciales, puntuaciones o fases de negociación.

Plantillas de CRM que incluyen estados y campos listos para usar (útiles si quieres empezar rápidamente).

También puedes combinar tu canalización con plantillas y campos de seguimiento de tipo financiero, y luego realizar la elaboración de informes al respecto en paneles.

Convierte los resultados de la IA en un sistema empresarial repetible con ClickUp.

Puedes ganar dinero con la IA más rápido de lo que crees, pero solo seguirás ganando si lo tratas como un sistema. Lo ideal es que elijas un servicio y lo prestes de forma constante. También debes reinvertir en mejores flujos de trabajo a medida que avanzas.

Una vez que hayas elegido tu conjunto de herramientas de IA y hayas empezado a generar credibilidad, podrás ganar dinero con la IA de forma constante.

Si quieres un lugar donde gestionar tus tareas, documentos y herramientas mientras amplías tus fuentes de ingresos, prueba ClickUp. Esta plataforma basada en IA está diseñada para reunir equipos, tareas y herramientas en un único entorno de trabajo. Con ClickUp, estarás al tanto de tus prioridades sin perder nunca el contexto ni perderte en los detalles.

Regístrate hoy mismo en ClickUp de forma gratuita y comprueba la diferencia ✅.