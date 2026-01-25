Las mejores alternativas a Clipto IA

La mayoría de los equipos no se dan cuenta de que su herramienta de transcripción está creando un segundo problema: las notas de las reuniones quedan atrapadas en una aplicación, mientras que el trabajo real se realiza en otra. Dado que la mayoría de las conversaciones deben grabarse y analizarse, los equipos necesitan herramientas de transcripción que se integren realmente en su flujo de trabajo, en lugar de añadir más aplicaciones desconectadas a la creciente pila.

Esta guía le muestra 10 alternativas a Clipto IA que resuelven diferentes puntos débiles, desde la colaboración en tiempo real hasta la precisión de nivel profesional, para que pueda encontrar la herramienta que realmente se adapta a su flujo de trabajo en lugar de obligarle a adaptarse a ella.

¿Por qué optar por alternativas a Clipto IA?

Las alternativas a Clipto IA son herramientas que utilizan IA para la conversión de voz a texto, la generación de notas de reuniones y la transcripción de audio, y sirven como sustituto cuando Clipto.ai no satisface sus necesidades. Es posible que esté buscando una alternativa si forma parte de un equipo de producto que necesita que las notas de las reuniones fluyan directamente a sus planes de proyecto, si es un creador de contenido que necesita realizar la edición de audio a través de la edición de texto o si es un profesional del ámbito jurídico que requiere una precisión garantizada. A menudo, la búsqueda de una alternativa comienza debido a un problema fundamental: su herramienta actual es un callejón sin salida en lo que respecta a la información.

La frustración aumenta cuando te das cuenta de que las transcripciones de tus reuniones están aisladas en una aplicación, mientras que tus tareas y proyectos se encuentran en otro lugar completamente diferente. Esta desconexión te obliga a copiar y pegar manualmente los elementos, como acciones, decisiones y notas, lo que crea una dispersión del contexto, es decir, cuando los equipos pierden el 25 % de su semana laboral buscando la información que necesitan en aplicaciones desconectadas, buscando archivos y repitiendo las mismas actualizaciones en múltiples plataformas, lo que supone una pérdida de tiempo y aumenta el riesgo de errores. Los seguimientos importantes se pierden en la confusión y la coordinación del equipo se ve afectada porque no hay una única fuente de información veraz.

La herramienta de transcripción basada en IA adecuada resuelve este problema al convertir la transcripción en parte de un flujo de trabajo conectado, en lugar de un resultado independiente.

Antes de elegir un sustituto para Clipto. ai, piensa en lo que tu equipo realmente necesita:

Transcripción en tiempo real frente a transcripción por lotes: ¿Necesitas notas en directo durante una reunión o puedes subir una grabación después?

Requisitos de integración: ¿La herramienta necesita enviar datos automáticamente a su ¿La herramienta necesita enviar datos automáticamente a su software de gestión de proyectos , CRM o canales de comunicación?

Umbrales de precisión: ¿Es aceptable la precisión a nivel de IA, o necesita transcripciones verificadas por humanos para casos de uso profesional, como procedimientos legales?

Presupuesto y tamaño del equipo: ¿Es usted un usuario individual con necesidades ocasionales o un equipo de corporación con miles de horas de reuniones que transcribir cada mes?

Alternativas a Clipto IA de un vistazo

Herramienta Lo mejor para Mejores funciones Precios ClickUp Equipos que desean una transcripción integrada con la gestión de proyectos Tamaño del equipo: desde equipos pequeños hasta corporaciones. AI Notetaker, Brain, Clips, creación de tareas a partir de notas, automatizaciones, espacio de trabajo unificado. Free Forever; personalización disponible para corporaciones. Otter. IA Transcripción y colaboración en tiempo real durante las reuniones Tamaño del equipo: equipos pequeños y medianos Transcripción en directo, ID del hablante, preguntas y respuestas con IA, aspectos destacados colaborativos, unión automática. Freemium, planes de pago desde 16,99 $/usuario/mes. Fireflies. IA Equipos de ventas que necesitan integración CRM e inteligencia conversacional Tamaño del equipo: Equipos de ingresos Unión automática, resúmenes con IA, seguimiento de temas, sincronización con CRM, archivos con función de búsqueda. Freemium, planes de pago desde 18 $/usuario/mes. Descript Creadores de contenido que editan podcasts y vídeos con edición basada en texto. Tamaño del equipo: Creadores, equipos de marketing. Edición basada en texto, sobregrabación, sonido de estudio, edición multipista, exportaciones. Freemium, planes de pago desde 24 $/usuario/mes. Transkriptor Transcripción multilingüe en equipos globales Tamaño del equipo: equipos internacionales Más de 100 idiomas, traducción automática, ID del hablante, transcripción basada en cargas. Nivel gratuito, planes de pago desde 9,99 $ al mes. Rev Precisión de nivel profesional con transcripción humanaTamaño del equipo: jurídico, médico, periodístico Transcripción humana, transcripción con IA, subtítulos, subtítulos en idiomas extranjeros. 1,99 $/min por transcripción humana, planes de pago desde 29,99 $/usuario/mes. Happy Scribe Flujos de trabajo de creación de subtítulos y leyendas Tamaño del equipo: equipos de vídeo y creadores Editor de subtítulos, exportaciones en múltiples formatos, transcripción humana, traducción. Nivel gratuito, planes de pago desde 17 $ al mes. Fathom Equipos de ventas que desean grabaciones ilimitadas gratuitas con sincronización CRMTamaño del equipo: Startups, pymes Grabación ilimitada, resaltados con IA, sincronización con CRM, resúmenes instantáneos. Gratis para siempre, planes de pago desde 18 $/usuario/mes. Tactiq Transcripción basada en navegador sin bots de reunionesTamaño del equipo: Equipos preocupados por la privacidad de la información Extensión de Chrome, transcripción en tiempo real en la barra lateral, indicaciones de IA, exportaciones. Freemium, planes de pago desde 12 $/usuario/mes. Whisper (OpenAI) Desarrolladores y equipos centrados en la privacidad que necesitan transcripción local Tamaño del equipo: Equipos técnicos Procesamiento local, transcripción multilingüe, código abierto, uso sin conexión. Gratis (código abierto), API desde 0,006 $/min.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Las mejores alternativas a Clipto IA

Las siguientes herramientas representan las mejores alternativas a Clipto IA para diferentes casos de uso. Cada una de ellas se evalúa en función de la precisión de la transcripción, las capacidades de integración, las funciones de IA y la funcionalidad de colaboración en equipo para ayudarte a encontrar la que mejor se adapta a tu flujo de trabajo.

1. ClickUp (la mejor opción para equipos que desean una transcripción con IA integrada en la gestión de proyectos)

Convierte cada llamada en tareas y decisiones con ClickUp AI Meeting Notetaker.

¿Tu equipo está cansado de que las notas de las reuniones se pierdan en una aplicación mientras el trabajo real se realiza en otra? Esta proliferación de herramientas es un gran obstáculo para la productividad, ya que te obliga a cambiar constantemente de pestaña y a copiar y pegar manualmente las acciones pendientes de las transcripciones en tu herramienta de gestión de proyectos. Este tedioso proceso no solo es lento, sino que también es propicio para los errores humanos, lo que provoca incumplimientos de plazos y descoordinaciones entre los equipos.

Mantén a tu equipo centrado y organizado incorporando la transcripción directamente a tus proyectos con ClickUp, el espacio de trabajo de IA convergente. Mantén toda tu atención en tus llamadas de Zoom, Google Meet o Microsoft Teams gracias a ClickUp AI Notetaker. No te pierdas ningún detalle de tus reuniones: ClickUp AI Notetaker se une automáticamente a tus llamadas, las graba y las transcribe, identificando a los interlocutores y generando resúmenes concisos basados en IA.

Obtenga transcripciones de reuniones en tiempo real y resúmenes generados por IA con ClickUp AI Notetaker.

Mantén a tu equipo alineado después de cada llamada sincronizando automáticamente las transcripciones, los resúmenes y las acciones pendientes en tu entorno de trabajo de ClickUp como un documento privado. Convierte las notas estáticas en conocimiento buscable y procesable con ClickUp Brain. Obtén respuestas instantáneas sobre cualquier reunión pasada, ya que ClickUp Brain extrae información de transcripciones, tareas relacionadas y documentos conectados.

Haz que todas las transcripciones de las reuniones sean buscables con ClickUp Brain.

Esto crea una única fuente de información veraz, lo que garantiza que las decisiones tomadas en las reuniones se traduzcan directamente en el progreso del proyecto.

Las mejores funciones de ClickUp

Captura cada detalle sin esfuerzo: ClickUp AI Notetaker se une automáticamente a tus reuniones programadas para grabar, transcribir y resumir las conversaciones. Identifica a los interlocutores y ClickUp AI Notetaker se une automáticamente a tus reuniones programadas para grabar, transcribir y resumir las conversaciones. Identifica a los interlocutores y extrae los elementos a realizar , sincronizando todo directamente con tu entorno de trabajo para que puedas mantenerte involucrado en la discusión en lugar de preocuparte por las notas.

Respuestas instantáneas, sin necesidad de buscar: ClickUp Brain actúa como su asistente de conocimiento de IA, comprendiendo el contexto de todo su entorno de trabajo. Haga preguntas sobre reuniones pasadas y obtenga respuestas inmediatas de transcripciones, documentos y comentarios de tareas, sin necesidad de buscar en las grabaciones.

Comuníquese visualmente, consulte fácilmente: ClickUp Clips le permite grabar y realizar el uso compartido de mensajes de vídeo asíncronos con transcripción automática. Evite reuniones innecesarias y explique ideas complejas de forma visual, mientras que cada Clip se convierte en un registro de texto que se puede buscar para futuras consultas.

Automatice su flujo de trabajo a partir de conversaciones: ClickUp Automatizaciones conecta los resultados de la transcripción directamente con sus procesos. Cree tareas automáticamente a partir de elementos de acción, notifique a los miembros del equipo cuando se les haga mención en las notas de la reunión o avance en los proyectos basándose en las decisiones recogidas en las transcripciones.

Ventajas y desventajas de ClickUp

Ventajas:

El entorno de trabajo unificado elimina la dispersión laboral: la información de las reuniones fluye directamente a las tareas, lo que reduce el trabajo manual de transferir información entre aplicaciones.

IA que entiende el contexto de tu trabajo: ClickUp Brain conecta el contenido de las reuniones con tus proyectos, tareas e historial del entorno de trabajo.

Flexible para cualquier tamaño de equipo o flujo de trabajo: las funciones de transcripción e IA se adaptan a las necesidades de tu equipo, con las funciones de transcripción e IA se adaptan a las necesidades de tu equipo, con vistas y automatizaciones personalizables de ClickUp.

Contras:

Hay una curva de aprendizaje para los usuarios nuevos en plataformas integrales de gestión de proyectos.

La experiencia de la aplicación móvil no es idéntica a la del escritorio en algunas funciones avanzadas.

Tendrás que invertir algo de tiempo en la configuración inicial para optimizar los flujos de trabajo.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 reseñas)

Esto es lo que un crítico de G2 tiene que decir sobre ClickUp.

Después de probar diferentes plataformas a lo largo de mi carrera como gestor de proyectos, puedo decir que ClickUp se ha convertido en mi favorita. Es una herramienta muy completa que me permite organizar todos mis proyectos en un solo lugar gracias a sus múltiples espacios, tableros y vistas personalizables. No solo hago un seguimiento de las tareas, sino también de los proveedores, las campañas y la documentación, lo que me ofrece una visión integral de todo lo que gestiono. Una de las secciones que más valoro es la de documentos, donde tengo centralizadas todas las actas de las reuniones, lo que me evita tener que depender de archivos dispersos. Me encanta especialmente la función AI Notetaker: como gestor de proyectos, esta función es oro puro. Puedo centrarme en la sesión sin distraerme tomando notas, ya que el sistema genera resúmenes claros con los puntos clave, tanto en reuniones cortas como en largas, en las que es difícil seguir todo el hilo...

📮ClickUp Insight: Descubrimos que el 27 % de los encuestados utiliza blocs de notas digitales para las reuniones, mientras que solo el 12 % utiliza tomadores de notas con IA. Esta diferencia es sorprendente, ya que el 64 % de los encuestados tiene dificultades para definir los siguientes pasos en casi la mitad de sus reuniones. ¡ClickUp AI Notetaker transforma el seguimiento de las reuniones! Captura automáticamente todos los detalles importantes, identifica claramente los elementos a realizar y asigna tareas al instante a los miembros del equipo, eliminando esos frustrantes seguimientos del tipo «¿Qué decidimos?». 💫 Resultados reales: ¡Los equipos que utilizan las funciones de gestión de reuniones de ClickUp informan de una reducción del 50 % en conversaciones y reuniones innecesarias!

2. Otter. IA (la mejor para la transcripción de reuniones en tiempo real y la colaboración en directo)

¿Alguna vez ha estado en una reunión trepidante en la que le ha resultado imposible tomar notas detalladas y participar activamente? O bien se dedica a escribir frenéticamente y se pierde los matices de la conversación, o bien contribuye pero se marcha con un recuerdo difuso de lo que se ha decidido. Esto le obliga a perseguir a sus compañeros después para llenar los vacíos, lo que supone una pérdida de tiempo para todos.

Otter. ai resuelve este problema proporcionando una excelente transcripción en tiempo real. Su función OtterPilot se une automáticamente a tus reuniones en las principales plataformas y genera una transcripción en directo que todos los participantes pueden seguir. Esto te permite estar presente y participar en la discusión, sabiendo que cada palabra se captura con precisión.

Durante la reunión, tú y tus compañeros de equipo podéis destacar de forma colaborativa los momentos clave, añadir comentarios y asignar tareas directamente en la transcripción. Después de la reunión, el asistente Otter AI Chat te permite hacer preguntas sobre el contenido y obtener respuestas instantáneas. Aunque Otter destaca por su capacidad para capturar conversaciones, ten en cuenta que seguirás necesitando una herramienta de gestión de proyectos independiente para realizar el seguimiento del trabajo que surge de estas reuniones.

Otter. ai Mejores funciones

OtterPilot auto-join: se une automáticamente a las reuniones de su calendario en Zoom, Teams y Google Meet, creando un registro completo que combina audio, texto y contenido visual de las diapositivas.

Otter IA Chat: haz preguntas sobre el contenido de tu reunión y recibe respuestas instantáneas con citas de momentos específicos de la transcripción.

Colaboración en tiempo real: comparte transcripciones en directo con los miembros del equipo, que pueden añadir comentarios y resaltar secciones clave durante o después de la reunión.

Otter. /IA: ventajas y desventajas

Ventajas:

Excelente precisión de transcripción en tiempo real para conversaciones en inglés con audio claro.

Interfaz intuitiva que requiere una formación mínima para los nuevos usuarios.

Potente aplicación móvil para transcribir reuniones presenciales y notas de voz.

Contras:

La calidad de la transcripción disminuye significativamente con acentos fuertes o ruido de fondo.

Las capacidades limitadas de gestión de proyectos requieren el uso conjunto con otras herramientas.

El nivel gratuito tiene límites de transcripción mensuales restrictivos.

Precios de Otter.ai

Plan Free: Básico (gratuito para siempre) Pro: 16,99 $/usuario/mes Business: 30 $/usuario/mes Enterprise: Personalizado

Otter. ai Valoraciones y reseñas

G2: 4,3/5 (más de 200 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 80 reseñas)

Esto es lo que un crítico de G2 opina sobre Otter. IA.

Otter se une a las reuniones de forma puntual y fiable, lo que la convierte en una herramienta segura para nuestro equipo. Su capacidad para capturar resúmenes claros y precisos nos permite revisar los puntos importantes sin necesidad de volver a ver toda la grabación. También me resulta especialmente útil la función de captura de pantalla, ya que captura automáticamente los momentos clave y facilita el uso compartido de los aspectos más destacados con los asistentes. Esto ha mejorado enormemente la organización de nuestro equipo y nos ahorra tiempo después de cada llamada. Además, Otter se integra perfectamente con Google Calendar, por lo que se une a las reuniones automáticamente sin necesidad de realizar ningún esfuerzo manual.

3. Fireflies. IA (la mejor para equipos de ventas que necesitan integración CRM e inteligencia de conversación)

Tu equipo de ventas realiza docenas de llamadas cada día (los equipos participan ahora en un 192 % más de reuniones que en 2020), pero ¿dónde quedan todos los valiosos datos que se obtienen de esas conversaciones? Con demasiada frecuencia, quedan atrapados en grabaciones, lo que obliga a los representantes a dedicar horas a introducir manualmente los datos para registrar las notas de las llamadas en tu CRM. Esto provoca la pérdida de contexto, la pérdida de oportunidades de seguimiento y que el equipo de ventas dedique más tiempo a tareas administrativas que a vender.

Fireflies. ai está diseñado para resolver este problema específico de los equipos de ventas. Es más que una simple herramienta de transcripción; es una plataforma de inteligencia conversacional que analiza las llamadas de ventas para identificar las objeciones de los clientes, las menciones de la competencia y los patrones de opinión. El asistente Fred IA se une automáticamente a las reuniones, las graba y las transcribe, y luego genera resúmenes con los temas clave y las medidas a tomar.

El verdadero poder de Fireflies. ai reside en sus profundas integraciones con CRM. Envía automáticamente notas de reuniones, transcripciones y elementos de acción a tus registros en Salesforce, HubSpot y otros CRM populares. Esto crea un historial completo y automatizado de cada interacción con el cliente, lo que libera a tu equipo de ventas para que se centre en establecer relaciones y cerrar acuerdos.

Fireflies. /IA Mejores funciones

Asistente Fred IA: genera resúmenes completos de reuniones con elementos pendientes, preguntas formuladas y temas clave tratados, y puede responder preguntas sobre reuniones anteriores.

Seguimiento de temas: configura palabras clave personalizadas para supervisar todas las reuniones de tu equipo y recibir alertas cuando se haga una mención a la competencia o surjan objeciones sobre los precios.

Integraciones de CRM y colaboración: envía automáticamente las notas de las reuniones y los elementos pendientes a Salesforce, HubSpot, Slack y otras herramientas que tu equipo utiliza a diario.

Fireflies. /IA Pros y contras

Ventajas:

Integraciones profundas con CRM que registran automáticamente la actividad de las reuniones en los registros de contactos.

Las funciones de inteligencia de conversación proporcionan información más allá de la transcripción básica.

El generoso nivel gratuito permite a los equipos probar la plataforma a fondo.

Contras:

La interfaz puede parecer abarrotada debido al gran número de funciones y ajustes disponibles.

Algunos usuarios informan de que el bot de reuniones a veces no se une a las llamadas programadas.

Los análisis avanzados y el almacenamiento prolongado requieren planes de nivel superior.

Precios de Fireflies. IA

Plan Free: gratuito para siempre Pro: 18 $/usuario/mes Business: 29 $/usuario/mes Enterprise: 39 $/usuario/mes

Fireflies. IA Valoraciones y reseñas

G2: 4,5/5 (más de 400 reseñas)

Capterra: 4,0/5 (más de 10 reseñas)

Esto es lo que un crítico de G2 tiene que decir sobre Fireflies. IA. Mi organización lleva casi un año utilizando esta herramienta y, como jefe de equipo, a menudo no puedo atender varias llamadas de clientes al mismo tiempo. Fireflies me facilita mucho la revisión de las grabaciones de las conversaciones y me permite comprender perfectamente lo que se ha hablado. También me ayuda a evaluar la calidad de las llamadas, de modo que puedo hacer un seguimiento con los clientes si una llamada no ha cumplido sus expectativas. Además, me permite mantener conversaciones más productivas con mis subordinados y ofrecerles comentarios sobre aspectos en los que pueden mejorar sus habilidades de comunicación.

4. Descript (la mejor para creadores de contenido que realizan la edición de podcasts y vídeos)

Si alguna vez has grabado un podcast o un vídeo, sabes que el verdadero trabajo comienza después de pulsar «stop». Te enfrentas a horas de tediosa edición de audio o vídeo, intentando navegar por un software complejo, recortando manualmente los «ums» y «ahs» y volviendo a grabar secciones para corregir errores simples. Esta pesadilla de posproducción puede llevar más tiempo que la propia grabación y supone un gran obstáculo para muchos aspirantes a creadores.

Descript es la alternativa a Clipto IA creada para creadores que necesitan editar su contenido, no solo transcribirlo. Revoluciona el proceso de edición al tratar el audio y el vídeo como un documento de texto. Para editar tus archivos multimedia, solo tienes que editar la transcripción; al eliminar una palabra, se elimina del audio, y al reorganizar una frase, se reordena el clip de vídeo correspondiente.

Esto hace que la edición sea accesible para cualquiera que sepa utilizar un procesador de textos. Descript también incluye potentes funciones de IA como Overdub, que te permite clonar tu voz para corregir errores sin tener que volver a grabar, y Studio Sound, que mejora la calidad del audio con un solo clic. Se trata de una suite de producción completa para todo tipo de creadores de contenido, incluidos podcasters, YouTubers y equipos de marketing.

Las mejores funciones de Descript

Edición de audio/vídeo basada en texto: edita tus grabaciones simplemente editando el texto de la transcripción, lo que hace que la edición profesional sea accesible para cualquiera.

Clonación de voz con doblaje: Entrena un modelo de IA con tu voz para generar un nuevo audio que suene como tú, perfecto para corregir errores o añadir frases olvidadas.

Mejora del sonido de estudio: mejora automáticamente la calidad del audio eliminando el ruido de fondo, el eco y otros artefactos con un solo clic.

Ventajas y desventajas de Descript

Ventajas:

Enfoque de edición revolucionario que hace que la edición de audio/vídeo sea accesible para los no expertos.

Su completo conjunto de funciones permite grabar, transcribir, realizar edición y publicar con una sola herramienta.

Desarrollo activo con frecuentes actualizaciones y mejoras de funciones.

Contras:

Aplicación que consume muchos recursos y requiere una potencia de procesamiento informático significativa.

Curva de aprendizaje para usuarios que no están familiarizados con los conceptos de producción multimedia.

La precisión de la transcripción varía en función de la calidad del audio y la claridad del hablante.

Precios de Descript

Plan gratuito Aficionado: 24 $/persona/mes Creador: 35 $/persona/mes Empresa: 65 $/persona/mes Gran empresa: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Descript

G2: 4,6/5 (más de 500 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 200 reseñas)

Esto es lo que un crítico de G2 tiene que decir sobre Descript. Me gusta lo fácil que es insertar un vídeo y un audio en Descript. Acelera el proceso y proporciona un excelente punto de partida para una publicación o los detalles, que luego puedo desarrollar con mis propios conocimientos. Es muy útil para crear transcripciones y publicaciones en LinkedIn, y también lo utilizo para generar fragmentos destacados de podcasts. La configuración inicial fue fácil, lo que hizo que toda la experiencia fuera fluida.

5. Transkriptor (la mejor para necesidades de transcripción y traducción multilingües)

Cuando tu equipo opera a nivel mundial, las barreras lingüísticas pueden suponer un gran obstáculo. Realizar entrevistas, celebrar reuniones y analizar los comentarios de los clientes en varios idiomas a menudo requiere un conjunto de servicios costosos y herramientas de traducción poco fiables. Esto ralentiza tu flujo de trabajo y puede provocar que se retrasen o se pierdan por completo valiosos conocimientos sobre los mercados internacionales.

Transkriptor es la alternativa a Clipto IA diseñada para equipos que trabajan superando estas barreras lingüísticas. Tiene compatibilidad con la transcripción de más de 100 idiomas, lo que la convierte en una potente herramienta para organizaciones e investigadores internacionales. Puede cargar archivos de audio o vídeo pregrabados o grabar directamente en la plataforma para obtener una transcripción.

La plataforma también incluye una función de traducción automática, que le permite convertir una transcripción de un idioma a otro sin salir de la app. Aunque no sustituye a la traducción profesional realizada por humanos, proporciona un punto de partida sólido para comprender contenidos en idiomas desconocidos. La identificación de hablantes ayuda aún más al distinguir entre varias voces en una conversación, lo cual es esencial para organizar entrevistas multilingües o mesas redondas.

Las mejores funciones de Transkriptor

Compatibilidad con más de 100 idiomas: transcribe audio y vídeo en más de 100 idiomas, lo que la hace ideal para equipos internacionales e investigadores.

Traducción automática: convierte transcripciones de un idioma a otro dentro de la plataforma para comprender rápidamente el contenido.

Identificación de hablantes: detecta y coloca automáticamente rótulos para los diferentes hablantes en grabaciones con varias personas, incluso en diferentes idiomas.

Ventajas y desventajas de Transkriptor

Ventajas:

Su amplia compatibilidad lingüística supera a la mayoría de sus competidores en el espacio de la transcripción.

Interfaz sencilla centrada en la función básica de transcripción.

Precisión razonable para los principales idiomas del mundo con audio claro.

Contras:

La calidad de la traducción varía significativamente entre los pares de idiomas.

Opciones de integración limitadas en comparación con los competidores centrados en reuniones.

La precisión disminuye notablemente en el caso de los idiomas y dialectos menos comunes.

Precios de Transkriptor

Plan gratuito Lite: 9,99 $/mes Pro: 19,99 $/mes Equipo: 30 $/mes/asiento

Valoraciones y reseñas de Transkriptor

G2: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 80 reseñas)

Esto es lo que un crítico de G2 tiene que decir sobre Transkriptor. Transkriptor es increíblemente útil para convertir grabaciones de audio en texto de forma rápida y precisa. Trabajo habitualmente con entrevistas y grabaciones de reuniones, y esta herramienta me ahorra mucho tiempo. La interfaz es sencilla y fácil de usar, y valoro mucho lo bien que maneja los diferentes acentos y la claridad del habla. Se ha convertido en una parte esencial de mi flujo de trabajo.

6. Rev (la mejor opción para obtener una precisión de nivel profesional con la opción de transcripción humana).

Para algunas profesiones, una precisión «suficientemente buena» no es una opción. Si eres un abogado que se prepara para una declaración, un médico que documenta las notas de sus pacientes o un periodista que cita una fuente, una sola palabra incorrecta en una transcripción puede tener graves consecuencias legales o éticas. Las herramientas de transcripción con IA estándar, aunque impresionantes, no pueden proporcionar la precisión casi perfecta que se requiere en estas situaciones de alto riesgo.

Rev es la alternativa a Clipto IA para los usuarios que no pueden renunciar a la precisión. Destaca por ofrecer un servicio de transcripción realizado por personas, además de su opción de IA. Cuando eliges la transcripción humana, una red de transcriptores profesionales revisa tu audio para ofrecerte una transcripción con una precisión garantizada del 99 %. Esto proporciona la tranquilidad necesaria para la mejor IA de transcripción de vídeo para abogados y otros profesionales.

Aunque la transcripción humana es más cara y lleva más tiempo que la IA, es la única forma de garantizar la precisión literal en audios complejos con varios interlocutores, jerga técnica o mala calidad de grabación. Rev también ofrece servicios de subtítulos y leyendas, lo que lo convierte en una solución integral para la transcripción de calidad profesional y la accesibilidad de los vídeos.

Rev Mejores funciones

Servicio de transcripción humana: acceda a una red de transcriptores profesionales que ofrecen transcripciones de alta precisión para contenidos en los que la IA se queda corta.

Opción de transcripción con IA: para contenidos menos críticos, la IA de Rev ofrece resultados rápidos a un coste menor, gracias a su entrenamiento con un enorme conjunto de datos de contenidos transcritos por humanos.

Servicios de subtítulos y leyendas: ofrece creación de archivos SRT y VTT, subtítulos incrustados y subtítulos en idiomas extranjeros para la accesibilidad de los vídeos.

Ventajas y desventajas de Rev

Ventajas:

La opción de transcripción humana ofrece niveles de precisión que la IA no puede igualar en contenidos complejos.

Reputación consolidada en los mercados profesionales y de corporaciones.

Proceso de pedido sencillo sin compromisos de suscripción.

Contras:

La transcripción humana cuesta mucho más que los competidores que solo utilizan IA.

Los plazos de entrega de la transcripción humana pueden prolongarse hasta varios días.

Capacidades limitadas de transcripción en tiempo real o en directo.

Precios de Rev

Plan gratuito Essentials: 29,99 $/usuario/mes Pro: 59,99 $/usuario/mes Ilimitado: personalizado Pago por uso (transcripción humana): 1,99 $/min

Valoraciones y revisiones de Rev

G2: 4,7/5 (más de 300 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Esto es lo que un crítico de G2 tiene que decir sobre Rev. Rev es una de las plataformas de transcripción más fluidas disponibles en el mercado. Este software funciona completamente en línea y tiene una precisión superior al 95 %. Por lo general, lo utilizamos para convertir nuestros archivos de vídeo y audio en contenido basado en texto y también para añadirles subtítulos cuando es necesario.

7. Happy Scribe (la mejor para flujos de trabajo de creación de subtítulos y leyendas)

Ha terminado la edición de su vídeo, pero ahora viene la parte tediosa: crear los subtítulos. Sincronizar manualmente cada línea de diálogo, establecer el formato correcto y exportarla como un archivo SRT o VTT es un proceso que lleva mucho tiempo y que los creadores de vídeos temen. Esta fricción a menudo lleva a que los vídeos se publiquen sin subtítulos, lo que los hace inaccesibles para una gran parte de los espectadores potenciales.

Happy Scribe es la alternativa a Clipto IA creada específicamente para resolver este problema. Está optimizada para profesionales del vídeo que necesitan crear subtítulos y leyendas, no solo obtener una transcripción sin procesar. La plataforma combina la transcripción con IA con un editor de subtítulos diseñado específicamente para agilizar todo el flujo de trabajo de subtitulación.

Después de transcribir tu vídeo, puedes utilizar el editor interactivo de Happy Scribe para ajustar la sincronización, dividir o combinar segmentos de subtítulos y previsualizar los cambios en tiempo real. El editor se encarga de todo el formato técnico, para que puedas centrarte en la legibilidad y el estilo. Una vez que hayas terminado, puedes exportar tus subtítulos en todos los formatos principales o elegir grabarlos directamente en tu archivo de vídeo.

Las mejores funciones de Happy Scribe

Editor interactivo de subtítulos: ajusta la sincronización de los subtítulos, modifica las pausas entre segmentos y previsualiza los cambios en tiempo real junto con tu vídeo.

Múltiples formatos de exportación: exporte transcripciones y subtítulos en formatos compatibles con todas las principales plataformas de vídeo, incluidos SRT, VTT y subtítulos incrustados.

Transcripción y traducción humanas: acceda a transcriptores y traductores humanos dentro de la misma plataforma para producciones profesionales que requieren una precisión garantizada.

Ventajas y desventajas de Happy Scribe

Ventajas:

Diseñadas específicamente para flujos de trabajo de vídeo con excelentes herramientas de edición de subtítulos.

Tiene compatibilidad con la transcripción con IA y la transcripción humana en la misma plataforma.

Interfaz limpia e intuitiva, fácil de aprender.

Contras:

Menos adecuada para casos de uso de transcripción de reuniones en directo.

La precisión de la transcripción con IA puede variar en función de la calidad del audio.

Las funciones de colaboración son básicas en comparación con otras alternativas enfocadas en el trabajo en equipo.

Precios de Happy Scribe

Plan gratuito Básico: 17 $/mes Pro: 29 $/mes Empresarial: 89 $/mes Empresa: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Happy Scribe

G2: 4,6/5 (más de 50 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 200 opiniones)

Esto es lo que un crítico de G2 tiene que decir sobre Happy Scribe. Me encanta lo fácil que es usar HappyScribe, lo que hace que la configuración inicial sea muy sencilla. Maneja una gran variedad de acentos sin esfuerzo y ofrece un servicio rápido y sin complicaciones a la hora de añadir subtítulos a vídeos cortos. Los subtítulos generados por IA son impresionantemente precisos, lo que me ahorra tiempo y esfuerzo, especialmente cuando otras aplicaciones no reconocen mis tipos de archivos. Aprecio profundamente las eficientes funciones de descargar y guardar de mis ediciones finales, que garantizan un flujo de trabajo fluido. Además, la oferta de diez minutos gratis fue increíblemente útil, lo que se sumó a la experiencia positiva general con HappyScribe.

8. Fathom (la mejor opción para equipos de ventas que desean grabaciones ilimitadas gratuitas con sincronización CRM)

Tu startup o pequeño equipo de ventas necesita grabar y analizar llamadas para mejorar el rendimiento, pero los elevados costes de suscripción de la mayoría de las herramientas de transcripción suponen un gran obstáculo. Esto te obliga a tomar notas manualmente, perder valiosas oportunidades de formación y dejar escapar información importante sobre los clientes, simplemente porque no puedes permitirte el software adecuado.

Fathom rompe esta barrera de costes al ofrecer grabación y transcripción ilimitadas de reuniones de forma totalmente gratuita. Es la alternativa a Clipto IA para equipos de ventas que necesitan funciones potentes sin el precio de las corporaciones. La IA de Fathom genera automáticamente resúmenes y destaca los momentos clave de tus llamadas, como preguntas, objeciones y acciones pendientes, lo que permite a los representantes y gerentes revisar las conversaciones de manera eficiente.

Más allá de su generosa oferta gratuita, Fathom ofrece integraciones CRM nativas con Salesforce y HubSpot. Esto significa que los resúmenes de reuniones y las notas de llamadas se registran automáticamente en el registro de contacto correcto, lo que elimina la introducción manual de datos y crea un historial completo de cada interacción. Proporciona a los equipos pequeños las herramientas de habilitación de ventas que necesitan para competir.

Las mejores funciones de Fathom

Grabación ilimitada gratuita: graba y transcribe reuniones ilimitadas sin límites mensuales ni cuotas de suscripción.

Características destacadas basadas en IA: identifica y etiqueta automáticamente los momentos clave de las llamadas, lo que te permite saltar directamente a las secciones más relevantes.

Sincronización nativa con CRM: envíe resúmenes de reuniones, transcripciones y elementos pendientes directamente a los registros de contactos de Salesforce y HubSpot.

Ventajas y desventajas de Fathom

Ventajas:

Su nivel ilimitado y totalmente gratuito lo hace accesible para equipos de cualquier tamaño.

Conjunto de funciones específicas que transcriben reuniones correctamente sin complejidades innecesarias.

Procesamiento rápido de transcripciones con un retraso mínimo tras la finalización de las reuniones.

Contras:

Limitado a casos de uso en reuniones: no puede transcribir archivos de audio cargados.

Menos integraciones que los competidores más consolidados.

Algunas funciones de análisis avanzadas requieren una actualización de pago.

Precios de Fathom

Plan gratuito Premium: 20 $/usuario/mes Equipo: 18 $/usuario/mes Business: 28 $/usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Fathom

G2: 5,0/5 (más de 4000 reseñas)

Capterra: 5,0/5 (más de 200 opiniones)

Esto es lo que un crítico de G2 tiene que decir sobre Fathom. Descubrí esta herramienta durante una llamada que tuve con alguien y la probé, ya que había estado probando otras herramientas. Varias de ellas eran buenas, pero bastante complejas de usar... Esto me animó a probarla y ahora es un estándar en todas mis llamadas. Es muy fácil de usar, sin complicaciones. No tengo que hacer mucho para que se una a las reuniones, ya sean las que están en el Calendario o las que se unen de forma improvisada.

9. Tactiq (la mejor para transcripciones basadas en navegador durante reuniones de Google Meet y Zoom)

Desea disfrutar de las ventajas de la transcripción de reuniones, pero las políticas de seguridad de su organización prohíben que bots de terceros se unan a las llamadas. O tal vez simplemente le parece que el anuncio «IA Notetaker se une a la reunión» resulta molesto e incómodo para sus clientes. Esto le deja en una situación difícil, obligándole a elegir entre el cumplimiento normativo y la productividad.

Tactiq ofrece una solución inteligente en forma de extensión ligera para el navegador. En lugar de un bot, Tactiq se ejecuta directamente en tu navegador Chrome para capturar y transcribir tus llamadas web de Google Meet y Zoom de forma local. Este enfoque es más discreto y puede eludir las restricciones de seguridad que bloquean las aplicaciones externas para acceder a las reuniones.

La extensión muestra una transcripción en tiempo real en una barra lateral, lo que le permite resaltar momentos y añadir etiquetas a medida que se desarrolla la conversación. Después de la llamada, puede utilizar las indicaciones de IA para generar resúmenes y elementos de acción, y luego exportar la transcripción a herramientas como Documentos de Google o Notion. Aunque es menos automatizada que las alternativas basadas en bots, es una excelente opción para los usuarios preocupados por la privacidad.

Las mejores funciones de Tactiq

Transcripción basada en navegador: funciona como una extensión de Chrome que captura el audio de las reuniones directamente en tu navegador, evitando la necesidad de un bot para reuniones.

Visualización de transcripciones en tiempo real: vea la transcripción aparecer en una barra lateral a medida que avanza la reunión y resalte los momentos importantes sin cambiar de aplicación.

Sugerencias y plantillas de IA: utilice indicaciones integradas o personalizadas para generar resúmenes de reuniones, extraer elementos de acción o crear resultados específicos, como seguimientos por correo electrónico.

Ventajas y desventajas de Tactiq

Ventajas:

Sin bot de reuniones, no hay notificaciones incómodas para los participantes.

Funciona de inmediato sin integraciones de Calendario ni configuraciones complejas.

Enfoque ligero que no requiere recursos significativos del sistema.

Contras:

Limitado a reuniones basadas en navegador; no funciona con las aplicaciones de escritorio Zoom o Teams.

La calidad de la transcripción depende de las capacidades de captura de audio de tu dispositivo.

Menos opciones de automatización que los competidores basados en bots.

Precios de Tactiq

Plan gratuito Pro: 12 $/usuario/mes Equipo: 20 $/usuario/mes Empresa: 40 $/usuario/mes Gran empresa: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Tactiq

G2: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 50 opiniones)

Esto es lo que un crítico de G2 tiene que decir sobre Tactiq. Taqtics facilita enormemente la captura y el resumen de las conversaciones de Google Meet. Las transcripciones automatizadas ahorran tiempo y proporcionan un registro claro de las reuniones, lo que ayuda con los seguimientos y el control de las acciones.

10. Whisper de OpenAI (la mejor para desarrolladores y usuarios preocupados por la privacidad que desean transcripciones locales).

Para las organizaciones que manejan información altamente confidencial, como datos sanitarios, registros financieros o investigaciones privadas, enviar audio a un servicio en la nube de terceros para su transcripción simplemente no es una opción, independientemente de sus garantías de seguridad. Esto supone un reto importante, ya que parece descartar casi todas las soluciones de transcripción automatizada del mercado.

Whisper de OpenAI es la respuesta para estos usuarios técnicos y preocupados por la privacidad. No es una aplicación pulida, sino un modelo de reconocimiento de voz de código abierto que puedes ejecutar íntegramente en tu propio hardware. Esto significa que tus datos de audio nunca salen de tu control, lo que proporciona el mayor nivel posible de privacidad y seguridad de los datos.

El ajuste de Whisper requiere algunos conocimientos técnicos, pero la recompensa es un sistema de transcripción potente y preciso sin costes continuos. El modelo tiene compatibilidad con varios idiomas y puede incluso traducir audio al inglés en un solo paso. También ha surgido un ecosistema de herramientas de terceros para que Whisper sea más accesible para los no desarrolladores, que ofrecen interfaces fáciles de usar que ejecutan el modelo localmente en su máquina.

Whisper de OpenAI: mejores funciones

Código abierto y gratuito: el modelo es totalmente gratuito, sin cargos por minuto ni cuotas de suscripción.

Procesamiento local/in situ: Realice la transcripción íntegramente en su propio hardware, lo que garantiza que sus datos de audio nunca salgan de su infraestructura.

Soporte multilingüe: entrenado con diversos datos multilingües, Whisper gestiona la transcripción y traducción en muchos idiomas.

Whisper de OpenAI: ventajas y desventajas

Ventajas:

Privacidad total de los datos con procesamiento local.

Sin costes continuos tras la configuración inicial, independientemente del volumen de transcripción.

Comunidad activa de código abierto que mejora continuamente el modelo.

Contras:

Requiere conocimientos técnicos para su ajuste y mantenimiento.

Sin funciones integradas para la automatización de reuniones, resúmenes o integraciones.

La velocidad de procesamiento depende del hardware disponible.

Precios de Whisper de OpenAI

Whisper de código abierto (local): Gratis API de transcripción de OpenAI: 0,006 $/min

Whisper de OpenAI: valoraciones y reseñas

GitHub: más de 75 000 estrellas

Esto es lo que un crítico de G2 opina sobre Whisper de OpenAI. Whisper destaca por su interfaz fácil de usar, que hace que sea muy fácil navegar por ella. Implementarla a la perfección en los sistemas existentes es muy sencillo. El soporte al cliente es encomiable, ya que responde rápidamente a las consultas. Su frecuencia de uso es una prueba de su fiabilidad. Aunque cuenta con un amplio conjunto de funciones, la facilidad de integración aumenta su atractivo general.

Elige la alternativa a Clipto IA más adecuada para tu equipo.

Has visto diez herramientas diferentes y ahora quizá te sientas un poco abrumado. La clave para elegir la adecuada no es solo comparar las listas de funciones, sino comprender el flujo de trabajo principal de tu equipo e identificar el mayor punto de fricción. ¿Te cuesta tomar notas en tiempo real o el problema es lo que ocurre después de que termine la reunión?

El error más común es adoptar una solución puntual que resuelve un problema, pero crea otro. Una buena herramienta de transcripción es inútil si sus resultados están aislados del lugar donde realmente trabaja tu equipo. Elige una solución que conecte la información de las reuniones directamente con el flujo de trabajo de tu equipo, para que nada se pierda.

A medida que la tecnología de transcripción con IA se convierte en un producto básico, el verdadero factor diferenciador es cómo una plataforma utiliza esa transcripción para que su equipo sea más inteligente y productivo. Se trata de conectar los conocimientos con la acción. Para los equipos que estén listos para reunir la transcripción, la gestión de proyectos y los conocimientos basados en IA en un entorno de trabajo unificado, empiecen gratis con ClickUp para optimizar su flujo de trabajo.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor herramienta de transcripción basada en IA para equipos?

La mejor herramienta depende de las necesidades principales de su equipo. Elija una herramienta con una profunda integración en la gestión de proyectos para mejorar la eficiencia del flujo de trabajo, una con colaboración en directo para tomar notas en tiempo real o una con inteligencia conversacional para la formación en ventas.

Sí, muchas herramientas de transcripción con IA ofrecen integraciones con plataformas de gestión de proyectos. Algunas, como ClickUp, tienen funciones de transcripción nativas, mientras que otras, como Fireflies. ai, exportan notas y tareas de ClickUp a otras herramientas de gestión de proyectos.

¿Qué grado de precisión tiene la transcripción con IA en comparación con la transcripción manual?

La transcripción con IA es muy precisa cuando el audio es claro, pero puede tener dificultades con la jerga técnica o los acentos marcados. Para contenidos críticos, como los procedimientos legales, los servicios de transcripción humana siguen ofreciendo garantías de precisión superiores.

¿Existe alguna herramienta de transcripción gratuita que sirva para reuniones de negocios?

Varias herramientas ofrecen planes gratuitos adecuados para reuniones de negocios. Algunas proporcionan grabación ilimitada con funciones básicas, mientras que otras ofrecen un número limitado de minutos de transcripción gratuitos al mes para realizar pruebas.