las 12 mejores herramientas de IA para la edición de vídeo en 2024

¿Qué debes buscar en las herramientas de edición de vídeo de IA?

Al elegir herramientas de edición de vídeo de IA, busque facilidad de uso, funciones de automatización, salida de alta calidad, opciones de personalización, capacidades de integración, velocidad y compatibilidad confiable.

Estos son algunos de los factores clave que tuve en cuenta (y que tú también deberías) antes de seleccionar una herramienta de edición de vídeo con IA:

Sugerencias de edición automatizada : Asegúrate de que la herramienta de edición de vídeo con IA puede analizar tu metraje y sugerirte ediciones, cortes y transiciones óptimos en función del contenido y el flujo

: Asegúrate de que la herramienta de edición de vídeo con IA puede analizar tu metraje y sugerirte ediciones, cortes y transiciones óptimos en función del contenido y el flujo Corrección del color mediante IA : Opta por un software que pueda ajustar automáticamente la gradación del color, equilibrar los matices y mejorar los efectos visuales para que se ajusten a un estándar profesional

: Opta por un software que pueda ajustar automáticamente la gradación del color, equilibrar los matices y mejorar los efectos visuales para que se ajusten a un estándar profesional Texto a voz y voz a texto : Elija una herramienta de edición de vídeo que pueda convertir texto en voz en off con sonido natural y transcribir voz a texto, agilizando el proceso de narración

: Elija una herramienta de edición de vídeo que pueda convertir texto en voz en off con sonido natural y transcribir voz a texto, agilizando el proceso de narración Reconocimiento de objetos y rostros : Dar prioridad a las herramientas de edición de vídeo con IA que puedan reconocer y seguir objetos o caras, lo que permite técnicas de edición avanzadas como el zoom automático o el enfoque

: Dar prioridad a las herramientas de edición de vídeo con IA que puedan reconocer y seguir objetos o caras, lo que permite técnicas de edición avanzadas como el zoom automático o el enfoque Subtítulos y subtítulos automatizados : Seleccione un software de edición de vídeo que genere automáticamente subtítulos precisos

: Seleccione un software de edición de vídeo que genere automáticamente subtítulos precisos Mejora de la voz y reducción del ruido : Asegúrese de que la herramienta de edición de vídeo incluye funciones de procesamiento de audio basadas en IA para mejorar la claridad de la voz y reducir el ruido de fondo

: Asegúrese de que la herramienta de edición de vídeo incluye funciones de procesamiento de audio basadas en IA para mejorar la claridad de la voz y reducir el ruido de fondo Creación de vídeo basada en plantillas : Busca herramientas de edición de vídeo con IA que ofrezcan plantillas controladas por IA que te permitan crear vídeos profesionales rápidamente

: Busca herramientas de edición de vídeo con IA que ofrezcan plantillas controladas por IA que te permitan crear vídeos profesionales rápidamente Música y efectos de sonido generados por IA: Elige un software de edición de vídeo con IA que pueda generar o sugerir música de fondo y efectos de sonido que encajen con el estado de ánimo y el tono de tu vídeo

Las 12 mejores herramientas de edición de vídeo con IA

La edición de vídeo tradicional suele implicar un meticuloso trabajo manual: recortar clips, ajustar transiciones, etalonar y sincronizar el audio. Esto puede llevar mucho tiempo y requiere un alto nivel de habilidad.

Las herramientas de IA para vídeo eliminan las complicaciones de la edición y te permiten crear vídeos de calidad profesional con facilidad.

Exploremos las mejores herramientas de IA para la edición de vídeo, cada una de ellas diseñada para agilizar tu flujo de trabajo y mejorar tu creatividad:

1. Synthesia (la mejor para crear avatares de IA)

via sintesis Usar Synthesia es fácil: no tienes que ser un experto en edición de vídeo. Sólo tienes que introducir tu guión en este editor de vídeo de IA y elegir un avatar. Synthesia genera un vídeo con un personaje realista que transmite tu mensaje

Puedes elegir entre innumerables voces, estilos e incluso idiomas. Este editor de vídeo de IA en línea me ha ahorrado mucho tiempo y dinero en comparación con la producción de vídeo tradicional.

Las mejores funciones de Synthesia

Elige entre un amplio intervalo de personajes realistas y animados para representar tu marca

Transforma guiones o artículos en atractivos contenidos de vídeo sin esfuerzo

Crea vídeos en varios idiomas con pronunciación precisa y sincronización labial

Limitaciones de sintonía

Los usuarios pueden encontrar limitaciones a la hora de ajustar los elementos visuales de sus vídeos

Su plan gratuito es limitado, y acceder a funciones avanzadas y avatares de alta calidad suele requerir una suscripción

Precios de Synthesia

Gratuito

Inicio : 18$/mes

: 18$/mes Creador : 59 $/mes

: 59 $/mes Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y valoraciones de Synthesia

G2: 4,7/5 (más de 1500 opiniones)

4,7/5 (más de 1500 opiniones) Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

2. InVideo IA (Lo mejor para crear vídeos de marketing atractivos)

en video AI en video

Con InVideo IA, es muy fácil convertir una idea en un vídeo profesional en cuestión de minutos. Cargué el guión de mi vídeo y el editor de vídeo con IA generó los efectos visuales, la música y la voz en off adecuados.

También ofrece muchas plantillas personalizables, para que no tengas que empezar desde cero. He utilizado la herramienta de IA para todo, desde vídeos de YouTube y mensajes en las redes sociales a vídeos de formación para mi equipo. Ofrece constantemente resultados impresionantes para todas mis necesidades de marketing.

Las mejores funciones de la IA de InVideo

Convierte texto en vídeos visualmente atractivos con locuciones e imágenes generadas por IA

Elimina el fondo de imágenes o vídeos fácilmente

Acceda a un intervalo de herramientas de edición como recortar, cortar y añadir efectos

Utiliza imágenes, vídeos y música gratuitos/a

Limitaciones de IA en vídeo

Los usuarios han notado que las plantillas disponibles pueden ser limitantes para necesidades más específicas

El plan gratuito de este editor de vídeo IA a menudo añade marcas de agua a los vídeos exportados

Precios de IA en vídeo

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Plus : 20$/mes

: 20$/mes Máximo: 48 $/mes

Valoraciones y reseñas de IA en vídeo

G2: 4.5/5 (más de 100 opiniones)

4.5/5 (más de 100 opiniones) Capterra: 4.6/5 (300+ opiniones)

3. Runway (Lo mejor para crear vídeos con animación)

via Runway Utilicé Runway para transformar mis imágenes en bruto en un vídeo cautivador. Con sus funciones de IA, pude cambiar fácilmente fondos, eliminar objetos no deseados y animar personajes con sólo unos clics.

Este editor de vídeo con IA me permitió aumentar la escala, mejorar la calidad del vídeo y hacer más nítidas las secuencias antiguas sin perder detalle. Runway también tiene un montón de efectos creativos con los que jugar. Experimenté con diferentes estilos de vídeo y filtros, y los resultados fueron impresionantes.

Las mejores funciones de Runway

Edita y modifica secuencias de vídeo sin esfuerzo con ayuda de IA

Mejora la calidad del audio y crea efectos de sonido

Generación de imágenes de alta calidad basadas en descripciones textuales

Limitaciones de recorrido

Los usuarios observan que su contenido generado por IA refleja sesgos presentes en los datos de entrenamiento

El acceso a las funciones avanzadas de este editor de IA requiere elevadas cuotas de suscripción

Precios de Runway

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Estándar : $12/mes

: $12/mes Pro: 28 $/mes

28 $/mes Ilimitado : $76/mes

: $76/mes Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y valoraciones de los corredores

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Wondershare Filmora (Lo mejor para mejorar vídeos con música, filtros y transiciones)

www.wondershare.com wondershare Filmora Con Wondershare Filmora, es fácil recortar, dividir, añadir transiciones y superposiciones de texto, combinar clips y añadir animaciones geniales. He utilizado el generador de vídeo IA para editarlo todo, desde clips cortos para redes sociales hasta vlogs más largos.

Filmora es compatible con muchos formatos de vídeo diferentes, lo que me ayudó a importar y exportar archivos sin problemas. Su función de pantalla verde es excelente para crear vídeos de aspecto profesional. Las herramientas de edición de audio son geniales para limpiar el ruido de fondo o añadir música.

Las mejores funciones de Wondershare Filmora

Accede a una biblioteca de música, efectos de sonido y gráficos

Inserta música de fondo y aumenta la claridad del sonido

Añade varias transiciones, títulos, filtros y superposiciones a los vídeos

Limitaciones de WonderShare Filmora

En comparación con el software de nivel profesional, puede carecer de algunas herramientas de gama alta

Puede ser lento para vídeos de alta resolución

Precios de Wondershare Filmora

Plan mensual multiplataforma: $9.99/mes

$9.99/mes Plan anual multiplataforma: 29,99 $/mes

29,99 $/mes Plan perpetuo: 49,99 $/mes

Valoraciones y críticas de Wondershare Filmora

**G2: 4,4/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4.5/5 (600+ opiniones)

5. Descript (Mejor para edición y transcripción de audio)

via Descript Descript es una plataforma de edición de audio y vídeo basada en IA que ofrece un enfoque único e intuitivo de la edición. La he utilizado para editar mis vídeos modificando la transcripción: eliminando ums, ahs y otras palabras y sonidos de relleno con un solo clic, o incluso sustituyendo frases enteras. El vídeo se adapta automáticamente a los cambios, lo que me ahorra tiempo y esfuerzo.

He aprovechado sus funciones de IA para eliminar el ruido de fondo, ajustar los niveles de volumen e incluso generar locuciones realistas. Descript también ofrece potentes herramientas de colaboración, que me permiten trabajar con miembros del equipo en tiempo real y perfeccionar proyectos juntos. Esta plataforma combina sencillez con funciones avanzadas, lo que la hace ideal tanto para ediciones rápidas como para trabajos de posproducción detallados.

Las mejores funciones de Descript

Sustituye o añade audio escribiendo el texto y dejando que la IA genere el guión del vídeo

Exporta vídeos y audio en varios formatos mientras editas vídeos

Accede a herramientas para recortar, cortar y añadir efectos visuales

Limitaciones del guión

Los usuarios han informado de que la sobregrabación y latranscripción a veces puede ser inexacta

Sus funciones de edición de vídeo son limitadas en comparación con sus funciones de edición de audio y texto

Precios descriptivos

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Aficionado: $12/mes

$12/mes Creador: 24 $/mes

24 $/mes Empresa: $40/mes

$40/mes Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y valoraciones descriptivas

**G2: 4,6/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 100 opiniones)

6. DeepBrain IA (Lo mejor para la edición de vídeo de humanos generados por IA)

/%img/ DeepBrain AI DeepBrain IA es una de las mejores herramientas de IA para la edición de vídeo. Me ayudó a crear un vídeo generado por IA para demostraciones de productos y.. vídeos de formación en cuestión de minutos. Subí un script, seleccioná un avatar de IA y generá un vídeo de aspecto real. Usando este generador de vídeo de IA, puedes crear vídeos explicativos, tutoriales o incluso vídeos con títulos hablados.

DeepBrain IA también ofrece muchas opciones de personalización y me ha ahorrado horas de grabación y edición de vídeo. El resultado final es siempre de calidad profesional.

Las mejores funciones de DeepBrain IA

Crear avatares de IA con apariencia y comportamiento humanos

Habilite conversaciones fluidas y atractivas con humanos de IA

Adapte los avatares humanos de IA a las necesidades específicas de su marca con la edición de vídeo asistida por IA

Limitaciones de la IA de DeepBrain

La herramienta de IA requiere una gran cantidad de datos para crear avatares de IA precisos y eficaces

La herramienta tiene problemas para reproducir interacciones emocionales complejas

Precios de la IA de DeepBrain

**Personal:24 $/mes

**Equipos:72 $/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y valoraciones de DeepBrain IA

**G2: 4,4/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: N/A

7. Wisecut (Mejor para crear contenido para redes sociales)

/%img/ Wisecut Wisecut es uno de los mejores editores de vídeo con IA para convertir fácilmente vídeos largos en clips compartibles. Subí un vídeo largo para mi canal de YouTube y Wisecut encontró automáticamente las mejores partes, añadió música pegadiza e incluso generó subtítulos.

Con su función de guión gráfico de IA, puedo reorganizar fácilmente los clips y añadir texto directamente al guión gráfico sin tener que lidiar con un cronograma complicado. He utilizado Wisecut para todo, desde cortometrajes para YouTube hasta carretes para Instagram, y me ha ahorrado mucho tiempo.

Las mejores funciones de Wisecut

Edita vídeos, elimina pausas y crea saltos de corte automáticamente con funciones avanzadas de IA

Permite la optimización de vídeos para diferentes relaciones de aspecto (cuadrado, vertical, horizontal)

Acceda a un amplio intervalo de opciones de música sin derechos de autor

Limitaciones de uso

Los usuarios han notado que el editor de vídeo de IA tiene problemas con ciertos géneros o estilos de vídeo

Es posible que el editor de vídeo IA no siempre alinee perfectamente el audio y el vídeo

Precios de Wisecut

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) **Principiante:$10/mes

**Profesional:$29/mes

Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y comentarios de Wisecut

**G2: 4,6/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4.7/5 (60+ opiniones)

8. Aivo IA (El mejor para convertir rápidamente texto en vídeos)

vía Aivo AI Experimenté con Aivo IA y lo utilicé para convertir una entrada de blog en un vídeo con sólo unos clics. Generó automáticamente imágenes, añadió música de fondo e incluso creó una voz en off en pocos minutos. Todo está personalizado, desde los estilos de texto hasta las transiciones.

Aivo IA entiende el contenido y sugiere elementos visuales relevantes para generar vídeos. La capacidad de la herramienta para crear rápidamente diferentes formatos de vídeo para las redes sociales es un gran ahorro de tiempo.

Las mejores funciones de Aivo IA

Accede a una amplia colección de imágenes y vídeos libres de derechos para crear contenidos sorprendentes

Recibe sugerencias automáticas en vídeos para cortes, transiciones y efectos

Convierta fácilmente contenido escrito en vídeos visualmente atractivos

Limitaciones de IA de Aivo

Dominar sus funciones de edición de vídeo con IA implica una curva de aprendizaje

Acceder a las funciones avanzadas del editor de vídeo IA requiere una tarifa de suscripción más elevada

Precios de IA Aivo

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) **Lite:$10/mes

**Elite:$19/mes

**Supremo:99 $/mes

Valoraciones y reseñas de Aivo IA

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Adobe Premiere Pro (Mejor para gradación de color y postproducción)

traducción blog de Adobe Adobe Premiere Pro es un clásico y, sin duda, una de las mejores herramientas de edición de vídeo con IA. Sin embargo, tiene una curva de aprendizaje, y me llevó un tiempo aprender a fondo las funciones del software. La herramienta puede agilizar el proceso de producción de vídeo . Lo he utilizado para todo, desde cortes sencillos hasta efectos visuales complejos.

Las herramientas de gradación de color de este generador de vídeo son increíbles, y las capacidades de edición de audio son de primera categoría. El editor de vídeo puede resultar abrumador para los principiantes, pero una vez que le coges el tranquillo, no hay casi nada que no puedas hacer con Premiere Pro.

Las mejores funciones de Adobe Premiere Pro

Accede a una amplia biblioteca de efectos visuales y transiciones necesarios para el proceso de edición de vídeo

Genera vídeos, audio e imágenes en varios formatos para tus diferentes necesidades

Reorganice y modifique los clips de vídeo con total flexibilidad

Limitaciones de Adobe Premiere Pro

Su modelo basado en suscripción puede resultar caro

La falta de algunas funciones de fácil uso dificulta la experiencia de edición de vídeo a los usuarios principiantes

Precios de Adobe Premiere Pro

34,49 $/mes

Valoraciones y críticas de Adobe Premiere Pro

G2: 4,5/5 (más de 1500 opiniones)

4,5/5 (más de 1500 opiniones) Capterra: 4.7/5 (400+ opiniones)

10. Clipchamp (Lo mejor para crear vídeos cortos)

vía clipchamp Clipchamp es otra excelente herramienta de edición de vídeo de IA para crear vídeos cortos y ágiles para las redes sociales y el marketing. Puedes recortar clips fácilmente, añadir superposiciones de texto e incluso crear presentaciones de diapositivas básicas. Tiene una interfaz fácil de usar, y puedo acceder a ella desde cualquier dispositivo.

La biblioteca de material de archivo de Clipchamp y las secuencias y música gratuitas son impresionantes. Tiene la capacidad de comprimir vídeos (creados para compartir en línea) sin sacrificar la calidad.

Las mejores funciones de Clipchamp

Utiliza una gran variedad de vídeos, imágenes y música libres de derechos de su biblioteca de stock

Colabora fácilmente con miembros de tu equipo o clientes en tus proyectos

Elige entre planes gratuitos/a y de pago para adaptarte a diferentes necesidades

Limitaciones de Clipchamp

La versión gratuita puede incluir una marca de agua de Clipchamp para resoluciones 720p y 1080p

Carece de funciones para editar proyectos de vídeo complejos

Precios de Clipchamp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Premium: $11/mes

Valoraciones y críticas de Clipchamp

G2: 4.1/5 (30+ opiniones)

4.1/5 (30+ opiniones) Capterra: 4.3/5 (80+ opiniones)

11. Lumen5 (El mejor para crear vídeos rápidamente)

vía lumen5 Lumen5 es otra gran herramienta para convertir entradas de blog en vídeos atractivos. Introduje el enlace de un artículo y la herramienta creó un guión gráfico. La IA hace un buen trabajo de selección de imágenes y música que coinciden con el contenido. Me encanta la variedad de plantillas que ofrece para crear diferentes estilos de vídeo.

Todo se puede personalizar con Lumen5-cambia el texto y las imágenes e incluso añade tu propia voz en off. Aunque no es tan flexible como los editores de vídeo profesionales, Lumen5 es sin duda una gran herramienta para generar vídeos rápidamente.

Lumen5 mejores funciones

Agiliza el proceso de creación de vídeo con la función de arrastrar y soltar

Elige entre un intervalo de plantillas prediseñadas para adaptarlas al estilo de tu marca y al propósito de tu vídeo

Convierte el guión en locuciones de sonido natural con múltiples acentos y opciones de voz

Limitaciones de Lumen5

Inadecuado para proyectos de vídeo complejos que requieren una edición de nivel profesional

Los usuarios han encontrado limitaciones al utilizar plantillas en términos de personalización para diseños específicos

Precios de Lumen5

**Básico:$19/mes

**Principiante:$59/mes

**Profesional:149 $/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y comentarios de Lumen5

G2: 4.5/5 (60+ opiniones)

4.5/5 (60+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (más de 100 opiniones)

12. FlexClip (Lo mejor para crear contenido de vídeo para redes sociales)

/%img/

https://www.flexclip.com/video-editor.html FlexClip /%href/

FlexClip te ayuda a crear publicaciones en redes sociales o vídeos de marketing sin esfuerzo. Ofrece plantillas prediseñadas que puedes personalizar fácilmente con tu propio texto, imágenes y música.

Además, puedes utilizar FlexClip para añadir transiciones, animaciones de texto e incluso animaciones básicas. Es perfecto para quien quiera crear vídeos de aspecto profesional sin pasar horas aprendiendo complejos programas de edición de vídeo como Adobe Premiere Pro.

Las mejores funciones de FlexClip

Accede a herramientas basadas en IA para tareas como la eliminación del fondo del vídeo y la conversión de texto a vídeo

Convierta texto en voces en off que suenen naturales y añada subtítulos al contenido automáticamente

Exporte vídeos en varios formatos y resoluciones

Limitaciones de FlexClip

El acceso a las funciones premium de FlexClip requiere una suscripción de pago

Algunos formatos o resoluciones de exportación pueden estar restringidos en el plan gratuito/a

Precios de FlexClip

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Plus: $10/mes

$10/mes Business: 20 $/mes

Valoraciones y críticas de FlexClip

**G2: 4,4/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4.6/5 (100+ opiniones)

Otras herramientas de editor de vídeo IA

Mientras que herramientas como Synthesia, InVideo, Lumen5, Filmora y Runway proporcionan impresionantes capacidades de IA para la creación y edición de vídeo, usted necesita una solución integral para conceptualizar, ejecutar y complementar sus iniciativas de contenido y vídeo.

Herramientas como

ClickUp

ofrece un potente conjunto de funciones basadas en IA que agilizan todo su flujo de trabajo, desde la gestión de proyectos y la automatización de tareas hasta la comunicación, la colaboración y la generación de vídeo.

ClickUp

ClickUp se ha convertido en mi herramienta favorita para simplificar mis tareas, ya que hace el trabajo pesado en mi flujo de trabajo. Con ClickUp Brain, gracias a la IA integrada en la herramienta, la gestión de mis proyectos es más fluida, eficaz y menos estresante.

pero ClickUp Brain no sólo gestiona tareas, sino que también ayuda a generar contenido. Puedo introducir indicaciones para crear sin esfuerzo guiones de vídeo, entradas de blog, correos electrónicos y contenidos de marketing, lo que me ahorra horas de redacción y garantiza que mis contenidos sean siempre nítidos y atractivos.

generación de entradas de blog con indicaciones sencillas mediante ClickUp Brain_

Yo también aprecio los resúmenes automatizados de los proyectos. En lugar de redactar manualmente las actualizaciones, ClickUp Brain las resume para que pueda compartirlas con mi equipo.

resuma notas de reuniones sin esfuerzo con ClickUp Brain_

ClickUp Clips

Puedo grabar mi pantalla o crear un vídeo rápido para compartir ideas con mi equipo utilizando Clips de ClickUp . En lugar de escribir largas explicaciones o descargar una herramienta de vídeo basada en IA, utilizo Clips para grabarme a mí mismo mientras realizo tareas complejas, describo una experiencia en línea o proporciono información sobre un proyecto de forma visual. Clips también es perfecto para crear vídeos explicativos.

Nota: Visita este blog para aprender Cómo grabarte en vídeo presentando un PowerPoint

Grabe clips en cualquier conversación con ClickUp Clips y compártalos con equipos fácilmente

ClickUp Clips se integra perfectamente con ClickUp Brain. Después de grabar, ClickUp Brain transcribe automáticamente el vídeo, lo que facilita la búsqueda posterior de información específica. Esto me resultó especialmente útil cuando necesité volver a consultar los detalles de un vídeo grabado por un miembro del equipo: ya no tuve que buscar en vídeos enteros para encontrar lo que necesitaba.

Transcriba sus grabaciones en cuestión de minutos con ClickUp Clips

Mientras exploraba Clips, me encantó saber que puedes comentar directamente el vídeo y convertir Clips en tareas procesables.

También puedes aprovechar el Plantilla de producción de vídeo ClickUp para mantener organizados los proyectos de producción de vídeo. Con los estados y campos personalizados, puede realizar un seguimiento de cada fase de la producción, desde el concepto hasta la edición final del vídeo, confiar en la vista de (diagrama de) Gantt para gestionar los plazos y asignar tareas a su equipo sin esfuerzo.

Descargar esta plantilla

Plantilla de producción de vídeo de ClickUp

Utilicé la vista Fecha de estreno para coordinar el lanzamiento de un vídeo el mes pasado, asegurándome de que todo se ajustaba al calendario. La estructura racionalizada de la plantilla redujo las posibilidades de perder pasos cruciales, mantuvo la comunicación clara y me ayudó a gestionar los recursos de forma eficaz.

Descargar esta plantilla

Las mejores funciones de ClickUp

Obtenga respuestas instantáneas, genere contenido y automatice las actualizaciones con la ayuda de la IA

Supervise el tiempo dedicado a las tareas con el control de tiempo integrado

Colabore en documentos y wikis enlazados a tareas y proyectos dentro de ClickUp

Definir y gestionar metas, alineándolas con tareas y proyectos para un mejor enfoque

Integre ClickUp con Slack, Google Drive y Zoom para una colaboración fluida

Generar rápidamente resúmenes de comentarios de tareas y actualizaciones de proyectos para una fácil comprensión

Cree paneles inteligentes para conocer el progreso del proyecto y el rendimiento del equipo

Traducir automáticamente el contenido y realizar comprobaciones ortográficas para garantizar la precisión en documentos y tareas

Limitaciones de ClickUp

El ajuste de los flujos de trabajo puede suponer un esfuerzo inicial, pero los usuarios pronto lo encuentran fácil e intuitivo

Algunas funciones avanzadas de ClickUp requieren una curva de aprendizaje

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por $7 por miembro de entorno de trabajo al mes

Valoraciones y valoraciones de ClickUp

G2 : 4.7/5 (8,000+ reseñas)

: 4.7/5 (8,000+ reseñas) Capterra: 4.7/5 (3.000+ reseñas)

Aproveche la IA para transformar su flujo de trabajo de vídeo

Exploramos las 12 mejores herramientas de edición de vídeo con IA, detallando sus funciones, limitaciones y reseñas de fuentes de confianza para ayudarte a tomar una decisión informada. Cada herramienta aporta capacidades únicas para mejorar tu proceso de creación de vídeo.

Sin embargo, para sacar el máximo partido a sus vídeos, necesita ClickUp. Con él, se beneficiará de todo un conjunto de funciones de IA integradas diseñadas para mejorar la productividad en todos los aspectos de su trabajo.

