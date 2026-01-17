15 programas de gestión del equipo de ventas publicitarias

La mayoría de los equipos de ventas de publicidad dedican toda la semana a mantener la información sincronizada.

Actualizan el CRM, vuelven a introducir los mismos datos del cliente en las herramientas de gestión de proyectos y se comunican con los miembros del equipo a través de herramientas de chat para comprobar si los activos creativos están listos.

En este blog, presentamos 15 plataformas de gestión de ventas publicitarias que prometen solucionar este caos.

Desde entornos de trabajo unificados que conectan todo el proceso, desde la venta hasta la entrega, hasta herramientas especializadas creadas para tipos específicos de inventario publicitario, lo tenemos todo cubierto.

Software de gestión de ventas publicitarias de un vistazo

Esta tabla comparativa resume las mejores opciones. 🛠️

ClickUp CRM, tareas, chat y documentos; superagentes de IA; traspasos automatizados. Desde empresas individuales hasta grandes corporaciones (equipos multifuncionales de ventas/operaciones) Free Forever; planes de pago disponibles. Salesforce Media Cloud Modelo de datos multimedia; Agentforce IA; Gestión de pedidos omnicanal. Corporación global (organizaciones mediáticas complejas con múltiples departamentos) Desde 165 $/usuario/mes (facturado anualmente) HubSpot Ads Seguimiento del ROI en circuito cerrado; sincronización de la audiencia CRM; automatización del marketing. Pymes y medianas empresas (equipos de ventas con gran peso del marketing) Gratis; planes de pago desde 20 $/usuario/mes. Pipedrive Canalización visual Kanban; coaching basado en actividades; asistente de IA. Pequeñas y medianas empresas (representantes de ventas visuales y de alta velocidad) Planes de pago desde 19 $/usuario/mes. Freshsales Puntuación de clientes potenciales con Freddy IA; teléfono/correo electrónico integrados; secuencias de ventas. Pequeñas y medianas empresas (equipos que dan prioridad a la interacción con los clientes potenciales) Gratis; planes de pago desde 11 $/usuario/mes. Zoho CRM Zia IA; Diseñador de interfaz de usuario Canvas; Profunda integración con el ecosistema Zoho. Solo to Enterprise (equipos con presupuesto limitado y escalables) Gratis; planes de pago desde 20 $/usuario/mes. ADvendio Nativo de Salesforce; inventario omnicanal; facturación automatizada. Medianas y corporaciones (editores y especialistas en operaciones publicitarias) Precios personalizados Google Ad Manager Subasta unificada; asignación dinámica; elaboración de informes avanzados de rendimiento. Editores medianos y grandes (gestores de operaciones publicitarias y rendimiento) Precios personalizados Meta Ads Manager Ventaja+ Creatividad con IA; Segmentación precisa; Alcance multiplataforma De agencias individuales a grandes agencias (marketing en redes sociales y marketing de resultados) Sin cuota de plataforma (pago por gasto publicitario) Zendesk Sell Vista unificada de ventas/asistencia; listas inteligentes; herramientas de ventas móviles. Pequeñas y medianas empresas (equipos de ventas centrados en las relaciones) Planes de pago desde 25 $ al mes. Insightly Vinculación de relaciones; seguimiento integrado de proyectos; AppConnect. Pequeñas y medianas empresas (equipos que se encargan de las ventas y la entrega) Planes de pago desde 29 $/usuario/mes. Monday Equipo de Ventas CRM Tableros sin código; seguimiento visual de acuerdos; enriquecimiento de clientes potenciales mediante IA. Pequeñas y medianas empresas (equipos de ventas visuales y colaborativos) Gratis; planes de pago desde 18 $/usuario/mes. WideOrbit Gestión del tráfico de difusión; Automatización de la facturación; Análisis del alcance Organizaciones de medios de comunicación (equipos de ventas y tráfico de televisión y radio) Precios personalizados Bitrix24 CRM todo en uno; videollamadas; opción de autoalojamiento; intranet social. De pequeño a mediano (equipos que necesitan una solución integral «business-in-a-box») Precios personalizados AdRoll Retargeting multicanal; elaboración de informes de atribución; IA similar. Pequeñas y medianas empresas (equipos de crecimiento de comercio electrónico y D2C) Precios personalizados

¿Qué es el software de gestión de ventas publicitarias?

El software de gestión de ventas publicitarias es una plataforma especializada que ayuda a las empresas de medios de comunicación, editoriales y equipos publicitarios a gestionar todo el ciclo de vida de las ventas publicitarias. El proceso comienza con la generación de clientes potenciales y la creación de propuestas, y continúa con la ejecución de campañas y el seguimiento de los ingresos.

Acorta la distancia entre la funcionalidad tradicional de CRM y las necesidades únicas de vender inventario publicitario en canales digitales, impresos, televisivos y exteriores. En lugar de hacer malabarismos con herramientas inconexas, los entornos de trabajo convergentes eliminan esta fragmentación al consolidar todo en una única plataforma unificada.

Los elementos clave de estas plataformas incluyen:

Gestión del proceso de ventas: seguimiento de las relaciones con los anunciantes, desde el cliente potencial hasta el cierre del acuerdo.

Gestión de inventario: visibilidad de las ubicaciones publicitarias disponibles y la programación.

Automatización de propuestas y contratos: optimización del proceso desde el presupuesto hasta el cierre, desde el kit de medios hasta la orden de inserción.

Coordinación de campañas: Garantiza que los activos creativos, los plazos y los entregables se alineen para el tráfico de la campaña.

Seguimiento e elaboración de informes de ingresos: supervisión del rendimiento en relación con los objetivos para una mejor gestión del rendimiento.

⚡️ Archivo de plantillas: Plantillas publicitarias aprobadas por expertos para profesionales del marketing

Qué buscar en un software de gestión del equipo de ventas publicitarias

Su equipo está teniendo dificultades porque eligió una herramienta basándose en una larga lista de controles, solo para descubrir que no se adapta a su flujo de trabajo real.

La mejor herramienta de gestión de ventas publicitarias depende de si vendes inventario directo, programático o híbrido, y del grado de integración que necesiten tus procesos de ventas y entrega. Esto es lo que debes buscar:

Gestión del flujo de trabajo y de los contactos: su software debe ser capaz de gestionar relaciones complejas con anunciantes que tienen múltiples contactos. Debe permitirle realizar el seguimiento de los acuerdos en diferentes productos publicitarios (como anuncios gráficos, vídeos y patrocinios) y ofrecer compatibilidad con fases de ventas personalizadas que se ajusten a su proceso real.

Capacidades de coordinación de campañas: garantiza que el equipo de ventas pueda transferirse a las operaciones sin problemas y sin tener que volver a introducir los datos. La herramienta debe conectar las propuestas con las tareas reales de la campaña y proporcionar visibilidad sobre el estado creativo, el tráfico y las fechas de lanzamiento.

Informes y inteligencia de ingresos: Necesitas poder ver el valor del proceso de ventas, Necesitas poder ver el valor del proceso de ventas, los OKR del equipo de ventas , las tasas de éxito y la precisión de las previsiones en tiempo real. Busca un software que realice el seguimiento de los ingresos en relación con los objetivos por representante o cliente y que ofrezca informes personalizables sin necesidad de un científico de datos.

Integración y automatización del flujo de trabajo: la herramienta adecuada se conecta con su servidor de anuncios, su sistema de facturación y sus aplicaciones de comunicación. Debe automatizar los seguimientos, las actualizaciones de estado y las notificaciones de traspaso, con la ayuda de la IA para priorizar los clientes potenciales.

📮 ClickUp Insight: 1 de cada 4 empleados utiliza cuatro o más herramientas solo para crear contexto en el trabajo. Un detalle clave puede estar oculto en un correo electrónico, ampliado en un hilo de Slack y documentado en una herramienta independiente, lo que obliga a los equipos a perder tiempo buscando información en lugar de realizar su trabajo. ClickUp converge todo su flujo de trabajo en una plataforma unificada. Con funciones como ClickUp Gestión de Proyectos por Correo Electrónico, ClickUp Chat, ClickUp Documentos y ClickUp Brain, todo permanece conectado, sincronizado y accesible al instante. Diga adiós al «trabajo sobre el trabajo» y recupere su tiempo de productividad. 💫 Resultados reales: los equipos pueden recuperar más de 5 horas cada semana utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

Los 15 mejores programas de gestión del equipo de ventas publicitaria

1. ClickUp (el mejor para flujos de trabajo unificados desde la venta hasta la entrega)

Gestiona todos tus documentos, proyectos, conversaciones y mucho más en una plataforma integral con ClickUp.

El equipo de ventas publicitaria rara vez fracasa por el argumento de venta. Fracasa en el traspaso.

Se cierra un acuerdo, el entusiasmo es alto y luego llega la realidad. El resumen se encuentra en un solo lugar, los detalles de la campaña están en la bandeja de entrada de alguien, los cronogramas se «discuten» en el chat y el departamento de marketing comienza la ejecución sin tener todo el contexto. Para cuando surgen las preguntas, el impulso ya se ha perdido.

Como primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, ClickUp soluciona este problema al tratar las ventas publicitarias y el marketing como un flujo de trabajo continuo, en lugar de dos departamentos separados que se pasan notas a través de herramientas. Así es como lo hace.

Las ventas gestionan el proceso en ClickUp CRM. Su equipo de ventas realiza el seguimiento de los anunciantes, las agencias, el valor de los acuerdos, el inventario y las fases directamente en ClickUp CRM . Los campos personalizados recogen todo lo que es importante para los anuncios: presupuesto, ubicaciones, formatos, fechas de emisión, audiencia y requisitos creativos. Nada queda atrapado en una presentación o en un hilo de correo electrónico. A medida que los acuerdos avanzan por las distintas fases, ClickUp mantiene un proceso visible y en tiempo real que el departamento de marketing ya puede ver.

Captura fácilmente los detalles importantes con los campos personalizados de ClickUp Tareas.

El marketing se ejecuta con todo el contexto del equipo de ventas El marketing trabaja directamente desde tareas de ClickUp , vinculado al acuerdo original. Los briefings creativos, las especificaciones, las aprobaciones y las listas de control de lanzamiento se encuentran todos en el mismo entorno de trabajo. Si alguien pregunta: «¿Por qué este anuncio está estructurado de esta manera?», la respuesta ya está ahí. ClickUp Brain conecta campañas anteriores, notas del ciclo de ventas, referencias de rendimiento y conversaciones, para que los equipos no pierdan tiempo buscando o volviendo a explicar.

Todas las conversaciones, elementos de acción y tareas se pueden buscar con IA en ClickUp.

Se cierra el acuerdo → la ejecución comienza automáticamente Cuando una oportunidad pasa a Cerrada/Ganada, ClickUp Automatizaciones y Super Agents toman el control. Las tareas de la campaña se crean al instante. Se asignan los propietarios. Las fechas límite se rellenan en función del cronograma de la campaña. Se genera una carpeta o documento enlazado a la campaña con todos los detalles del acuerdo ya rellenados.

Cree agentes de IA personalizados con instrucciones preconfiguradas a través de ClickUp Super Agents.

Las actualizaciones se transmiten automáticamente al equipo de ventas A medida que avanza el marketing, las actualizaciones del estado de las tareas y los hitos clave se transmiten al equipo de ventas sin necesidad de reuniones adicionales. Los agentes pueden publicar resúmenes, señalar retrasos o destacar la disponibilidad para el lanzamiento de forma automática. El equipo de ventas siempre sabe qué está activo, qué está bloqueado y qué vendrá después. Eso se traduce en una mejor comunicación con los clientes y menos prisas de última hora.

La colaboración se mantiene centralizada, no dispersaEn lugar de saltar entre Slack, el correo electrónico y las reuniones, los equipos colaboran en ClickUp Chat , justo al lado de las tareas y campañas que están discutiendo. Las conversaciones permanecen vinculadas al trabajo, no enterradas en hilos que nadie puede encontrar más tarde.

Comuníquese con su equipo y cree tareas dentro de su ventana de chat con ClickUp Chat.

ClickUp elimina la fricción entre la venta de anuncios y su entrega. El equipo de ventas cierra acuerdos más rápidamente porque la ejecución es predecible. El departamento de marketing lanza campañas con menos sorpresas porque el contexto es completo. ¡Los directivos obtienen una visibilidad real del proceso, la capacidad y la entrega sin tener que estar pendientes de las actualizaciones!

Las mejores funciones de ClickUp

ClickUp CRM: cree procesos personalizados que reflejen su proceso real de ventas de publicidad con fases para la prospección, la propuesta, la negociación y el cierre. Puede realizar el seguimiento del valor de los acuerdos, las fechas de cierre previstas y la probabilidad de generar previsiones precisas, así como enlazar los contactos con las empresas para ver el historial completo de la relación en una sola vista.

Paneles de control de ClickUp: obtenga visibilidad en tiempo real del valor del proceso de ventas, las tasas de éxito y los ingresos en comparación con los objetivos sin tener que esperar a los informes semanales. Cree obtenga visibilidad en tiempo real del valor del proceso de ventas, las tasas de éxito y los ingresos en comparación con los objetivos sin tener que esperar a los informes semanales. Cree paneles de control de ventas personalizados que muestren los acuerdos por representante o línea de productos, de modo que pueda detectar los cuellos de botella al instante y tomar medidas antes de que se pierdan las oportunidades.

ClickUp Brain: Obtenga asistencia basada en IA que realmente entiende su contexto de ventas, ya que está conectada a todo su entorno de trabajo de ClickUp. Resumir el historial de comunicación con los clientes antes de las llamadas de descubrimiento, redactar correos electrónicos de seguimiento personalizados basados en las notas de las reuniones y destacar los acuerdos que requieren atención según los patrones de actividad.

ClickUp Automatizaciones: elimine los traspasos manuales y las actualizaciones de estado con flujos de trabajo basados en reglas. Notifique automáticamente a operaciones cuando se cierren acuerdos, cree tareas de configuración de campañas con datos de clientes prellenados y active recordatorios de seguimiento cuando los acuerdos se estanquen.

ClickUp Docs: mantén las propuestas, los kits de medios y las plantillas de órdenes de inserción conectadas a los acuerdos y las campañas. Colabora en las respuestas a las solicitudes de propuestas en tiempo real con comentarios e historial de versiones, para que nada se pierda en los adjuntos de los correos electrónicos. mantén las propuestas, los kits de medios y las plantillas de órdenes de inserción conectadas a los acuerdos y las campañas. Colabora en las respuestas a las solicitudes de propuestas en tiempo real con comentarios e historial de versiones, para que nada se pierda en los adjuntos de los correos electrónicos.

Ventajas y desventajas de ClickUp

Ventajas:

En lugar de pagar por herramientas separadas de CRM y gestión de proyectos, todo se encuentra en una sola plataforma, por lo que la información de los clientes y el estado de las campañas están siempre conectados.

Tanto si vendes campañas directas como inventario programático, los campos personalizados y las vistas de ClickUp se adaptan a tu proceso.

ClickUp Brain se vuelve más inteligente a medida que su equipo lo utiliza, aprendiendo de sus patrones de ventas específicos y de los acuerdos exitosos para ofrecer mejores sugerencias.

Contras:

La profundidad de las opciones de personalización puede resultar abrumadora al principio; los equipos se benefician de empezar con plantillas.

La funcionalidad de la aplicación móvil, aunque completa, aún no incluye todas las funciones de la versión de escritorio.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 900 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 4100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario opina:

La flexibilidad de ClickUp es la mayor ventaja para nosotros. Hemos personalizado todo el entorno de trabajo en función de nuestros flujos de trabajo empresariales, en lugar de ajustar nuestros procesos a la herramienta. Lo utilizamos en los departamentos de Éxito del Cliente, Crecimiento, Operaciones, Cumplimiento Normativo, Finanzas y Tecnología, y tener todo en un solo lugar nos ha proporcionado una estructura sólida y una gran visibilidad. Los estados, campos, automatizaciones y paneles personalizados nos ayudan a gestionar la incorporación, el cumplimiento normativo, las integraciones y el seguimiento interno de forma fluida, con mucha menos dependencia de los correos electrónicos y los seguimientos.

La flexibilidad de ClickUp es la mayor ventaja para nosotros. Hemos personalizado todo el entorno de trabajo en función de nuestros flujos de trabajo empresariales, en lugar de ajustar nuestros procesos a la herramienta. Lo utilizamos en los departamentos de Éxito del Cliente, Crecimiento, Operaciones, Cumplimiento Normativo, Finanzas y Tecnología, y tener todo en un solo lugar nos ha proporcionado una estructura sólida y una gran visibilidad. Los estados, campos, automatizaciones y paneles personalizados nos ayudan a gestionar la incorporación, el cumplimiento normativo, las integraciones y el seguimiento interno de forma fluida, con mucha menos dependencia de los correos electrónicos y los seguimientos.

2. Salesforce Media Cloud (ideal para operaciones mediáticas de corporaciones complejas)

vía Salesforce

Salesforce Media Cloud es el campeón de peso pesado para las corporaciones de medios de comunicación a escala que necesitan hacer malabarismos con operaciones publicitarias complejas y multicanal. Va mucho más allá de un CRM básico, ya que ofrece un modelo de datos específico para el sector que unifica las ventas, la gestión de suscriptores y la monetización de contenidos.

La plataforma cuenta con una función de potente motor CPQ que gestiona sin esfuerzo precios complejos basados en atributos y multiplicadores estacionales. Con la reciente integración de Agentforce IA, los equipos ahora pueden obtener información de forma proactiva y automatizar el proceso de cotización a cobro en canales digitales y lineales.

Elimina eficazmente el problema del «silo de datos» al reunir la previsión de inventario y la gestión de pedidos bajo un mismo techo. Aunque su implementación supone un compromiso importante, la recompensa es una única fuente de información veraz para toda su cadena de valor mediática. Es una buena opción para las organizaciones que buscan aumentar sus ingresos publicitarios sin perder precisión en la facturación.

Las mejores funciones de Salesforce Media Cloud en la nube

Gestión de ventas publicitarias: realice el seguimiento de acuerdos mediáticos complejos que impliquen múltiples productos y modelos de precios en una vista unificada.

Sistema de gestión de pedidos: convierta los acuerdos cerrados en pedidos operativos sin tener que volver a introducir datos ni realizar transferencias manuales.

Optimización de ingresos: Aproveche la IA de Einstein para identificar oportunidades de precios y realizar la previsión de la demanda.

Ventajas y desventajas de Salesforce Media Cloud en la nube

Ventajas:

Diseñado específicamente para los flujos de trabajo únicos de la venta de publicidad, lo que reduce las necesidades de personalización.

Ofrece una vista unificada de los canales digitales, televisivos e impresos.

Se adapta para gestionar el volumen y la complejidad de las grandes organizaciones de medios de comunicación.

Contras:

La implementación es compleja y a menudo requiere consultores externos.

La amplitud de sus funciones crea una curva de aprendizaje pronunciada.

La personalización personalizada requiere experiencia en desarrollo de Salesforce.

Precios de Salesforce Media Cloud en la nube

Growth: Desde 165 $ por usuario/mes (facturado anualmente)

Avanzado: desde 475 $ por usuario/mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Salesforce Media Cloud

G2: 4,3/5 (más de 18 000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 18 700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Salesforce Media Cloud?

Un usuario opina:

Para mí, la función más destacada es la capacidad de automatización de la plataforma. Journey Builder, la segmentación de audiencias y las campañas basadas en desencadenantes son muy eficaces cuando se configuran correctamente. Aunque hay una curva de aprendizaje inicial, una vez que te familiarizas con el sistema, resulta fiable y requiere un mantenimiento continuo mínimo. Otra de sus principales ventajas es su capacidad para consolidar datos de diversas fuentes de datos. El uso de Marketing Cloud junto con Data Cloud ha transformado por completo mi flujo de trabajo. Esta combinación me permite obtener información valiosa, crear segmentos más inteligentes, activar audiencias y ofrecer comunicaciones personalizadas que resultan realmente relevantes y útiles.

Para mí, la función más destacada es la capacidad de automatización de la plataforma. Journey Builder, la segmentación de audiencias y las campañas basadas en desencadenantes son muy eficaces cuando se configuran correctamente. Aunque hay una curva de aprendizaje inicial, una vez que te familiarizas con el sistema, resulta fiable y requiere un mantenimiento continuo mínimo. Otra de sus principales ventajas es su capacidad para consolidar datos de diversas fuentes de datos. El uso de Marketing Cloud junto con Data Cloud ha transformado por completo mi flujo de trabajo. Esta combinación me permite obtener información valiosa, crear segmentos más inteligentes, activar audiencias y ofrecer comunicaciones personalizadas que resultan realmente relevantes y útiles.

3. HubSpot Marketing Hub (el mejor para la atribución de clientes potenciales integrada en CRM)

a través de HubSpot Marketing Hub

Los equipos de marketing publican anuncios en herramientas específicas de cada plataforma, mientras que el equipo de ventas realiza su trabajo en un CRM independiente. Esta desconexión hace imposible ver qué campañas generan realmente ingresos y cuáles solo clics, lo que conduce a un gasto publicitario innecesario.

HubSpot Marketing Hub está diseñado para equipos modernos que creen que el marketing y las ventas nunca deben ser conversaciones separadas. Su función más destacada es la capacidad de conectar los anuncios de Google, Meta y LinkedIn directamente con sus datos de CRM para realizar la elaboración de informes de ciclo cerrado reales.

En lugar de limitarse al seguimiento de los clics, puede ver qué campaña publicitaria específica ha dado lugar a la firma de un contrato y a un alto valor de por vida. La plataforma le permite sincronizar automáticamente sus listas de CRM con las plataformas publicitarias, lo que garantiza que su retargeting se centre exclusivamente en los clientes potenciales reales.

Con la incorporación de «ChatSpot» y la puntuación predictiva de clientes potenciales, el software le ayuda a identificar qué clientes potenciales están listos para comprar incluso antes de que lo soliciten. Simplifica el caos de la atribución multicanal en paneles visuales que cualquier miembro del equipo puede entender. Para las marcas en crecimiento, ofrece la combinación perfecta de automatización de alta gama y una interfaz que no requiere un título en informática.

Las mejores funciones de HubSpot Marketing Hub

Audiencias basadas en CRM: sincronice las listas de contactos directamente con las plataformas publicitarias para realizar segmentaciones basadas en datos reales de los clientes.

Elaboración de informes de atribución: vea qué campañas publicitarias contribuyen a los ingresos reales, no solo a los clics o al rellenado de formularios.

Recomendaciones para la optimización de anuncios: obtenga sugerencias para mejorar el rendimiento de las campañas basadas en los resultados del CRM.

Ventajas e inconvenientes de HubSpot Marketing Hub

Ventajas:

Proporciona la elaboración de informes de ciclo cerrado reales mediante el seguimiento de los contactos a lo largo de todo el proceso de ventas.

Simplifica la gestión de la audiencia sincronizando los segmentos de CRM entre plataformas.

Ofrece integración nativa para equipos que ya utilizan HubSpot CRM.

Contras:

La funcionalidad se limita a Google, Facebook/Instagram y LinkedIn.

Las funciones avanzadas de gestión publicitaria siguen requiriendo trabajo en plataformas nativas.

La precisión de la atribución depende de una configuración adecuada del seguimiento.

Precios de HubSpot Marketing Hub

Free

Starter: desde 20 $ al mes.

Profesional: desde 890 $ al mes.

Enterprise: desde 3600 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de HubSpot Marketing Hub

G2: 4,4/5 (más de 11 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 6000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubSpot Marketing Hub?

Un usuario opina:

Lo que más me gusta de HubSpot Marketing Hub es que es muy fácil de usar y que podemos generar y organizar los clientes potenciales de todo el equipo en un único portal, de modo que las cosas no se complican y cada persona puede ver sus propios clientes potenciales de forma eficaz.

Lo que más me gusta de HubSpot Marketing Hub es que es muy fácil de usar y que podemos generar y organizar los clientes potenciales de todo el equipo en un único portal, de modo que las cosas no se compliquen y cada persona pueda ver sus propios clientes potenciales de forma eficaz.

📖 Más información: Más de 15 ejemplos de campañas publicitarias que funcionaron

4. Pipedrive (el mejor para la venta visual basada en actividades)

vía Pipedrive

Pipedrive está diseñado por el equipo de ventas y para el equipo de ventas, y da prioridad al impulso real de un acuerdo por encima del trabajo administrativo. Fue pionero en el canal visual de estilo Kanban, que hace que sea increíblemente fácil ver exactamente dónde se encuentra cada anunciante en su embudo de ventas.

La filosofía de «venta basada en actividades» garantiza que sus representantes se centren siempre en el siguiente paso, ya sea una llamada de seguimiento o una revisión creativa del briefing. Su asistente de ventas con IA actúa como un entrenador personal, señalando los acuerdos estancados y sugiriendo los mejores momentos para ponerse en contacto con sus contactos. Puede automatizar tareas repetitivas, como crear una tarea de campaña cuando un acuerdo llega a la fase de negociación, sin necesidad de ayuda del departamento de TI.

La plataforma es famosa por su facilidad de adopción, lo que significa que su equipo realmente la utilizará en lugar de luchar contra ella. Es una herramienta ágil para cerrar acuerdos, ideal para equipos que desean un proceso de ventas de alta velocidad sin la sobrecarga de la corporación.

Las mejores funciones de Pipedrive

Canal de ventas visual: arrastre y suelte los acuerdos entre las distintas fases con visibilidad instantánea del estado del canal.

Venta basada en actividades: realice el seguimiento y programe las acciones que impulsan los acuerdos, con recordatorios de las próximas actividades.

Asistente de ventas con IA: obtenga sugerencias de automatización sobre los siguientes pasos y la priorización de acuerdos basadas en los patrones del canal de ventas.

Ventajas y desventajas de Pipedrive

Ventajas:

Su diseño limpio y visual fomenta su adopción entre los representantes del equipo de ventas.

Todas las funciones están diseñadas para ayudar a cerrar acuerdos, no solo para el seguimiento administrativo.

La aplicación móvil proporciona acceso completo al canal de ventas, algo esencial para los equipos de ventas sobre el terreno.

Contras:

Carece de funciones sólidas de automatización de marketing y gestión de campañas, a diferencia de otras alternativas a Pipedrive.

Las capacidades de elaboración de informes no alcanzan el nivel de profundidad de las plataformas CRM de corporación.

Las opciones de personalización son más limitadas que las plataformas altamente flexibles.

Precios de Pipedrive

Essential: 19 $ por usuario al mes.

Avanzado: 34 $ por usuario/mes

Profesional: 64 $ por usuario/mes

Power/Enterprise: 89 $ por usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Pipedrive

G2: 4,3/5 (más de 1800 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 2900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pipedrive?

Un usuario opina:

Pipedrive me parece excelente para gestionar mis clientes y llamadas. Me gusta mucho cómo me permite organizar la información y contactar con los clientes, al tiempo que realiza el seguimiento de a quién he llamado, cuántas veces y los motivos de cada llamada. También valoro la posibilidad de tomar notas sobre mis interacciones, lo que me ayuda a mantenerme organizado con cada cliente.

Pipedrive me parece excelente para gestionar mis clientes y llamadas. Me gusta mucho cómo me permite organizar la información y contactar con los clientes, al tiempo que realiza el seguimiento de a quién he llamado, cuántas veces y los motivos de cada llamada. También valoro la posibilidad de tomar notas sobre mis interacciones, lo que me ayuda a mantenerme organizado con cada cliente.

5. Freshsales (el mejor para la puntuación de clientes potenciales basada en IA)

vía Freshsales

Freshsales aporta un nuevo nivel de inteligencia al proceso de venta de publicidad al integrar la comunicación y la IA directamente en la pantalla de operaciones. Su IA patentada, Freddy, puntúa sus clientes potenciales en tiempo real, lo que le ayuda a ignorar el ruido y a centrarse en los anunciantes con mayor intención de compra.

Con funciones integradas de teléfono, correo electrónico y chat, su equipo nunca tendrá que cambiar de pestaña para registrar una conversación o grabar una llamada de un cliente. Las «secuencias de ventas» de la plataforma le permiten automatizar un acercamiento personalizado que parece humano, pero que funciona en piloto automático. Obtendrá una visión de 360 grados del recorrido de sus clientes, incluidas sus interacciones en el sitio web y los tickets de asistencia anteriores, junto con sus notas de ventas.

Las mejores funciones de Freshsales

Freddy IA: Obtenga una puntuación inteligente de clientes potenciales que prioriza los contactos con mayor probabilidad de conversión en función de las señales de interacción.

Teléfono y correo electrónico integrados: realice llamadas y envíe correos electrónicos directamente desde los registros de contactos con registro automático.

Secuencias de ventas: automatice campañas de divulgación de varios pasos que se adaptan en función de las respuestas de los clientes potenciales.

Ventajas y desventajas de Freshsales

Ventajas:

La comunicación unificada elimina el cambio de herramientas y mejora la productividad.

/IA ofrece sugerencias prácticas basadas en sus datos, no consejos genéricos.

La interfaz limpia y moderna reduce la carga cognitiva que supone navegar por sistemas complejos.

Contras:

La personalización avanzada puede requerir soporte técnico.

La profundidad de la elaboración de informes no se corresponde con las plataformas de la corporación.

El ecosistema de integración es más pequeño que el de las principales plataformas CRM.

Precios de Freshsales

Gratis: 0 $

Growth: 11 $ por usuario/mes

Pro: 47 $ por usuario/mes

Corporación: 71 $ por usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Freshsales

G2: 4,5/5 (más de 1100 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Freshsales?

Un usuario opina:

Me gusta lo rentable que es Freshsales; por el precio, obtienes un paquete completo con muchas funciones, como secuencias y la posibilidad de enviar correos electrónicos masivos. Fue muy fácil configurarlo todo, ya que proporciona instrucciones paso a paso. Creamos campos de cuentas y empresas, y Freshsales proporciona plantillas para otras cosas. Probamos el estado del correo electrónico sin conectar las bandejas de entrada y, a continuación, lo probamos con la configuración de DKIM, SPF y DMARC en Freshsales. Puedes utilizar Secuencias para enviar correos electrónicos siguiendo una lógica determinada, como enviar seguimientos a los clientes que han abierto los correos electrónicos. Te permite enviar campañas de correo electrónico automatizadas y, con el correo electrónico masivo, podemos enviar un solo correo electrónico como campaña y personalizar todos los aspectos de cada correo electrónico.

Me gusta lo rentable que es Freshsales; por el precio, obtienes un paquete completo con muchas funciones, como secuencias y la posibilidad de enviar correos electrónicos masivos. Fue muy fácil configurarlo todo, ya que proporciona instrucciones paso a paso. Creamos campos de cuentas y empresas, y Freshsales proporciona plantillas para otras cosas. Probamos el estado del correo electrónico sin conectar las bandejas de entrada y, a continuación, lo probamos con la configuración de DKIM, SPF y DMARC en Freshsales. Puedes utilizar las secuencias para enviar correos electrónicos siguiendo una lógica determinada, como enviar seguimientos a los clientes que han abierto los correos electrónicos. Te permite enviar campañas de correo electrónico de automatización y, con el correo electrónico masivo, podemos enviar un solo correo electrónico como campaña y personalizar todos los aspectos de cada correo electrónico.

6. Zoho CRM (el mejor por su precio asequible y su profunda personalización)

vía Zoho CRM

Los equipos en crecimiento necesitan una funcionalidad CRM que se adapte a sus necesidades, pero las plataformas de corporación son caras y las herramientas para pequeñas empresas se quedan obsoletas rápidamente.

Zoho CRM es el «camaleón» para equipos con presupuestos ajustados que aún así exigen potencia a nivel empresarial y una personalización profunda. Ofrece una increíble gama de funciones, desde la automatización del flujo de trabajo hasta el asistente Zia IA, que puede predecir el cierre de acuerdos y detectar anomalías en sus datos.

El estudio de diseño Canvas de la plataforma le permite reconstruir completamente la interfaz de usuario para adaptarla a la terminología específica y al flujo de trabajo de ventas publicitarias de su equipo. Al formar parte del enorme ecosistema de Zoho, se integra de forma nativa con todo, desde su software de facturación hasta sus plataformas de seminarios web. Puede configurar «SalesSignals» para recibir una notificación en el momento en que un cliente potencial abra su correo electrónico o visite su página de precios, lo que le permitirá actuar en el momento perfecto.

Las mejores funciones de Zoho CRM

Asistente Zia IA: obtenga predicciones sobre la probabilidad de cierre de acuerdos y los mejores momentos para contactar con los clientes potenciales.

Automatización del flujo de trabajo: cree reglas de automatización complejas sin necesidad de escribir código utilizando un generador visual de flujos de trabajo.

Comunicación multicanal: interactúe con los clientes potenciales a través del correo electrónico, el teléfono, el chat en vivo y las redes sociales desde el CRM.

Ventajas e inconvenientes de Zoho CRM

Ventajas:

Ofrece un valor excepcional, proporcionando funciones empresariales sin los costes que estas conllevan.

La profunda integración con otros productos de Zoho crea una plataforma empresarial unificada.

Altamente personalizable para adaptarse a prácticamente cualquier proceso de ventas.

Contras:

La amplitud de opciones puede abrumar a los nuevos usuarios.

Algunas funciones avanzadas requieren planes de nivel superior.

Los tiempos de respuesta del servicio de soporte pueden variar.

Precios de Zoho CRM

Free

Estándar: 20 $ por usuario/mes

Profesional: 35 $ por usuario/mes

Corporación: 50 $ por usuario/mes

Ultimate: 65 $ por usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Zoho CRM

G2: 4,1/5 (más de 2600 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 6900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho CRM?

Un usuario opina:

Para los equipos que buscan control sin sobrecargar la empresa, Zoho CRM es increíblemente flexible y asequible. Las integraciones del ecosistema Zoho son perfectas y las opciones de personalización (campos, flujos de trabajo, automatizaciones) son muy amplias. Es excelente para realizar el seguimiento de los procesos, las actividades y los seguimientos en una ubicación única para las operaciones de contratación o ventas. Cuando se configura correctamente, la elaboración de informes es fiable.

Para los equipos que buscan control sin sobrecargar la corporación, Zoho CRM es increíblemente flexible y asequible. Las integraciones del ecosistema Zoho son perfectas y las opciones de personalización (campos, flujos de trabajo, automatizaciones) son muy amplias. Es excelente para realizar el seguimiento de los procesos, las actividades y los seguimientos en una ubicación única para las operaciones de contratación o de equipos de ventas. Cuando se configura correctamente, la elaboración de informes es fiable.

7. ADvendio (el mejor para operaciones publicitarias nativas de Salesforce)

vía ADvendio

Las empresas de medios que utilizan Salesforce para CRM suelen carecer de funciones nativas para gestionar el inventario publicitario y los pedidos, lo que crea silos de datos y problemas de integración.

ADvendio es una potente solución nativa de Salesforce diseñada específicamente para salvar la brecha entre la compra de medios y la venta de publicidad. Al integrarse directamente en el ecosistema de Salesforce, esta herramienta elimina la necesidad de sincronizar datos de forma complicada y garantiza una única fuente de información veraz para todas sus operaciones publicitarias.

La plataforma destaca en la gestión omnicanal del inventario, lo que le permite realizar un seguimiento en tiempo real de la disponibilidad de los activos digitales, impresos y exteriores. Su motor financiero integrado automatiza la compleja transición desde un pedido firmado hasta la factura final, lo que reduce drásticamente los errores manuales. Con integraciones programáticas con los principales SSP y exchanges, proporciona una vista unificada de las fuentes de ingresos directas y automatizadas.

Las mejores funciones de ADvendio

Gestión de pedidos: gestiona todo el flujo de trabajo de ventas publicitarias, desde la propuesta hasta la ejecución de la campaña, dentro de Salesforce.

Previsión de inventario: consulte la disponibilidad en tiempo real de todos sus productos publicitarios antes de realizar la confirmación con los clientes.

Integración programática: conecta las ventas directas con la demanda programática a través de una gestión unificada del inventario.

Ventajas y desventajas de ADvendio

Ventajas:

Al ser una aplicación nativa de Salesforce, elimina los problemas de integración.

Comprende los flujos de trabajo publicitarios, como las tarjetas de tarifas y las compensaciones, que las herramientas genéricas no comprenden.

Se adapta a diferentes modelos de negocio de medios, desde los exclusivamente digitales hasta los multicanal.

Contras:

Requiere Salesforce como plataforma subyacente.

La complejidad de la implementación refleja los proyectos de Salesforce.

Las funciones ajenas a las operaciones publicitarias pueden requerir aplicaciones adicionales de Salesforce.

Precios de ADvendio

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ADvendio

G2: 4,6/5 (más de 15 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 5 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ADvendio?

Un usuario opina:

Advendio es un excelente CRM, ideal para todos los procesos de venta relacionados con los servicios multimedia. La gestión de clientes, la clasificación, las ofertas, las confirmaciones de pedidos, los envíos por correo, los informes y mucho más están muy bien implementados. Funciona completamente en la nube, por lo que no hay que preocuparse por las copias de seguridad de los datos ni por el mantenimiento del software. Hasta ahora, la disponibilidad es del 100 % para mí.

Advendio es un excelente CRM, ideal para todos los procesos de venta relacionados con la comercialización de servicios multimedia. La gestión de clientes, la clasificación, las ofertas, las confirmaciones de pedidos, los envíos por correo, la elaboración de informes y mucho más están muy bien implementados. Existe completamente en la nube, no hay que preocuparse por la copia de seguridad de los datos y el mantenimiento del software, y hasta ahora la disponibilidad es del 100 % para mí.

📖 Más información: 10 funciones esenciales del software de gestión de ventas para alcanzar el éxito

8. Google Ad Manager (el mejor para optimizar el rendimiento digital de los editores)

a través de Google Ads

Google Ad Manager sigue siendo el estándar de referencia para los editores que necesitan maximizar el rendimiento de un volumen masivo de impresiones digitales. Su tecnología de subasta unificada obliga a todas las fuentes de demanda, incluidos los acuerdos directos y los compradores programáticos, a competir simultáneamente por cada espacio publicitario.

Recientemente, la plataforma ha evolucionado con «Informes interactivos» que utilizan la IA para detectar de forma proactiva oportunidades de ingresos e identificar cuellos de botella en la entrega. Proporciona un control granular sobre su inventario, desde tiras publicitarias estándar hasta ubicaciones de vídeo y CTV de alto valor. La función de asignación dinámica del sistema garantiza que nunca pierda dinero, ya que prioriza automáticamente los anuncios mejor pagados en tiempo real.

Aunque su interfaz es notoriamente compleja, la profundidad de sus datos y su integración con el amplio ecosistema de Google la convierten en indispensable para los sitios web con mucho tráfico. Para los editores que buscan un control total sobre su estrategia de monetización, esta plataforma es la mejor opción del sector.

Las mejores funciones de Google Ad Manager

Subasta unificada: maximice los ingresos haciendo que todas las fuentes de demanda compitan simultáneamente por cada impresión.

Asignación dinámica: equilibra automáticamente las campañas de venta directa con la demanda programática para optimizar la tasa de ocupación y el rendimiento.

Elaboración de informes avanzados: comprenda el rendimiento de los ingresos en diferentes dimensiones, como bloques de anuncios, zonas geográficas y dispositivos.

Ventajas e inconvenientes de Google Ad Manager

Ventajas:

La integración con el ecosistema publicitario de Google proporciona una demanda significativa para los editores.

Sofisticados algoritmos optimizan continuamente los ingresos en escenarios complejos.

Se adapta a cualquier tamaño, con un nivel gratis para editores más pequeños.

Contras:

La complejidad de las funciones crea una curva de aprendizaje pronunciada.

Crea dependencia del ecosistema de Google.

El soporte varía según el nivel del editor.

Precios de Google Ad Manager

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Google Ad Manager

G2: 4,2/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Ad Manager?

Un usuario opina:

Me gusta Google Ad Manager por su potente control de anuncios y sus análisis detallados. Ofrece una segmentación precisa, formatos publicitarios flexibles y potentes herramientas de optimización de ingresos. También aprecio cómo me ayuda a optimizar la entrega de anuncios, realizar el seguimiento del rendimiento y maximizar los ingresos de manera eficiente. El cambio a Google Ad Manager desde las redes publicitarias básicas y la colocación directa de anuncios proporcionó un mejor control, escalabilidad e informes detallados, todo en una sola plataforma.

Me gusta Google Ad Manager por su potente control de anuncios y sus análisis detallados. Ofrece una segmentación precisa, formatos publicitarios flexibles y potentes herramientas de optimización de ingresos. También aprecio cómo me ayuda a optimizar la entrega de anuncios, realizar el seguimiento del rendimiento y maximizar los ingresos de manera eficiente. El cambio a Google Ad Manager desde las redes publicitarias básicas y la colocación directa de anuncios proporcionó un mejor control, escalabilidad e informes detallados, todo en una sola plataforma.

9. Meta Ads Manager (el mejor para el alcance de campañas en redes sociales)

vía Meta Ads

Los equipos suelen tener dificultades para llegar a su público objetivo de forma eficaz en las plataformas sociales, desperdiciando presupuesto en impresiones irrelevantes porque la optimización manual no puede seguir el ritmo de los algoritmos de las plataformas.

Meta Ads Manager es el centro de comandos esencial para llegar a miles de millones de usuarios a través de Facebook, Instagram, Messenger y Threads. Las herramientas Advantage+ de la plataforma, impulsadas por IA, automatizan las variaciones creativas y la segmentación de la audiencia para encontrar las combinaciones más eficaces. Le permite crear audiencias personalizadas profundas utilizando sus propios datos de CRM o el tráfico de su sitio web rastreado a través de la API de Conversions para un retargeting altamente preciso.

El panel de control visual simplifica el proceso mediante pruebas A/B de titulares y recursos de vídeo para ver qué es lo que realmente impulsa las conversiones. Con compatibilidad nativa para formatos inmersivos como los anuncios Reels y Carousel, ofrece una sofisticada segmentación por comportamiento, lo que lo convierte en una herramienta imprescindible para las marcas que buscan aumentar rápidamente la adquisición de clientes. Se trata de la herramienta definitiva para convertir la interacción en las redes sociales en ingresos cuantificables a través de campañas optimizadas mediante aprendizaje automático.

Las mejores funciones de Meta Ads Manager

Segmentación de público: cree públicos precisos utilizando datos demográficos, intereses, comportamientos y datos personalizados, como listas de clientes.

Optimización de campañas: Deje que los algoritmos de Meta optimicen la entrega hacia el objetivo que haya elegido, ya sean conversiones, clientes potenciales o tráfico.

Alcance multiplataforma: gestiona campañas en Facebook, Instagram y Messenger desde una sola interfaz.

Ventajas y desventajas de Meta Ads Manager

Ventajas:

Una audiencia sin igual, que llega a miles de millones de usuarios en todo el mundo.

Sofisticadas capacidades de segmentación basadas en datos declarados y señales de comportamiento.

Los anunciantes se benefician de la inversión continua de Meta en aprendizaje automático para la entrega de anuncios.

Contras:

La atribución se ha vuelto más difícil con los cambios en la privacidad de iOS.

La dependencia de la plataforma significa que los cambios en los algoritmos pueden afectar significativamente al rendimiento.

La fatiga creativa requiere una renovación constante del contenido.

Precios de Meta Ads Manager

Sin cuota de plataforma

Paga por uso

Valoraciones y reseñas de Meta Ads Manager

G2: 4,2/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 800 opiniones)

📖 Más información: Cómo la IA crea momentos reveladores para que los directores del equipo de ventas impulsen los ingresos

10. Zendesk Sell (el mejor para la visibilidad del equipo de ventas y el Soporte)

vía Zendesk Sell

Los equipos de ventas suelen carecer de visibilidad sobre las interacciones de soporte, lo que da lugar a conversaciones incómodas en las que los representantes no están al tanto de los problemas recientes.

Zendesk Sell es el CRM ideal para equipos que creen que la mejor arma de un vendedor es el historial completo de la experiencia del cliente. Rompe de forma única la barrera entre ventas y asistencia al mostrar a sus representantes todos los tickets abiertos y las quejas anteriores directamente en el registro de contacto. Esta transparencia evita el problema de la «comunicación incómoda» y permite a su equipo sincronizar sus presentaciones en función del nivel de satisfacción actual del cliente.

Las «listas inteligentes» de la herramienta priorizan automáticamente sus tareas diarias, lo que le garantiza un seguimiento de los clientes potenciales más interesantes en el momento adecuado. Su app, la mejor del sector, ofrece herramientas de geolocalización y acceso sin conexión para los representantes del equipo de ventas que están constantemente en movimiento.

Las mejores funciones de Zendesk Sell

Vista unificada del cliente: vea los datos del proceso de ventas junto con el historial de tickets de soporte en una sola interfaz.

Listas inteligentes: cree listas dinámicas que se actualizan automáticamente para priorizar las actividades diarias de los representantes.

Seguimiento de correos electrónicos y llamadas: registre automáticamente todas las comunicaciones con todo el contexto adjunto a los registros de contactos y acuerdos.

Ventajas e inconvenientes de Zendesk Sell

Ventajas:

La integración nativa con Zendesk Soporte proporciona una visibilidad única del cliente.

La interfaz limpia y centrada evita la sobrecarga de funciones y es intuitiva para los representantes.

La potente aplicación móvil permite a los equipos de ventas trabajar desde cualquier lugar.

Contras:

La propuesta de valor es más sólida para los usuarios actuales de Zendesk Soporte.

Las opciones de personalización son más limitadas en comparación con otras plataformas CRM.

Las capacidades de elaboración de informes no alcanzan el nivel de profundidad de las herramientas de análisis de ventas de corporaciones.

Precios de Zendesk Sell

Equipo de ventas: 25 $ por usuario al mes.

Sell Growth: 69 $ por usuario/mes

Sell Professional: 149 $ por usuario/mes

Sell Enterprise: desde 199 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Zendesk Sell

G2: 4,2/5 (más de 480 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zendesk?

Un usuario opina:

Una de las cosas que más me gusta de Zendesk Support Suite es lo intuitivo y fácil de usar que es, incluso para los nuevos miembros del equipo. La interfaz es limpia y está bien organizada, lo que facilita la gestión de múltiples conversaciones a través de canales como el correo electrónico, el chat y las redes sociales, todo en un solo lugar. El sistema de tickets es especialmente potente: nos ayuda a estar al tanto de las solicitudes de los clientes, asignarlas de manera eficiente y realizar un seguimiento de su progreso sin que se nos escape nada.

Una de las cosas que más me gusta de Zendesk Support Suite es lo intuitivo y fácil de usar que es, incluso para los nuevos miembros del equipo. La interfaz es limpia y está bien organizada, lo que facilita la gestión de múltiples conversaciones a través de canales como el correo electrónico, el chat y las redes sociales, todo en un solo lugar. El sistema de tickets es especialmente potente: nos ayuda a estar al tanto de las solicitudes de los clientes, asignarlas de manera eficiente y realizar el seguimiento de su progreso sin que se nos escape nada.

11. Insightly (el mejor para conectar las ventas con los proyectos)

vía Insightly

Insightly resuelve el problema del «traspaso discordante» combinando un CRM de alto rendimiento con un sólido sistema de gestión de proyectos en una única plataforma. En lugar de perder impulso una vez firmado el acuerdo, puede convertir instantáneamente una oportunidad en un proyecto con todos los archivos y notas originales intactos.

Su exclusiva función «Relationship Linking» va más allá de las listas básicas para mostrarle la compleja red de contactos, organizaciones y proyectos anteriores que conectan a sus partes interesadas. La IA «Insightly Copilot» ayuda a resumir largas cadenas de correos electrónicos y a redactar respuestas de seguimiento para que su canal de ventas siga avanzando a toda velocidad. También ofrece un paquete integrado de automatización de marketing, que le permite ejecutar campañas coordinadas de generación de clientes potenciales que se incorporan directamente a su embudo de ventas.

El motor AppConnect de Insightly ofrece integraciones sin código con más de 2000 herramientas diferentes, lo que lo convierte en un hub altamente flexible para toda su empresa. Es la opción ideal para equipos que necesitan mantenerse organizados desde la primera presentación hasta la entrega final de la campaña.

Las mejores funciones de Insightly

Vinculación de relaciones: conecta contactos, organizaciones y proyectos con mapas de relaciones visibles para comprender las redes de partes interesadas.

Gestión de proyectos: convierta las oportunidades cerradas en proyectos sin tener que volver a introducir la información.

Automatización del flujo de trabajo: cree procesos automatizados para el enrutamiento de clientes potenciales, la asignación de tareas y las notificaciones por correo electrónico.

Ventajas y desventajas de Insightly

Ventajas:

La combinación de CRM y gestión de proyectos resuelve el problema del traspaso de las ventas a la entrega.

La inteligencia relacional ayuda a los equipos a comprender las complejas relaciones entre las partes interesadas en las ventas B2B.

Ofrece una funcionalidad sólida para empresas en crecimiento a precios razonables.

Contras:

Las funciones de gestión de proyectos no alcanzan el nivel de detalle de las plataformas especializadas.

La elaboración de informes personalizados requiere cierto aprendizaje.

La integración del correo electrónico puede experimentar ocasionalmente retrasos al sincronizar.

Precios de Insightly

Además: 29 $ por usuario/mes

Profesional: 49 $ por usuario/mes

Enterprise: 99 $ por usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Insightly

G2: 4,2/5 (más de 890 opiniones)

Capterra: 4,0/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Insightly?

Un usuario opina:

Me encantan las nuevas funciones que tenemos en Insightly Marketing. Las plantillas y la creación de correos electrónicos son increíbles, y le sacamos mucho partido a la función de recorridos.

Me encantan las nuevas funciones que tenemos en Insightly Marketing. Las plantillas de correo electrónico y su creación son increíbles, y le sacamos mucho partido a la función de recorridos.

12. Monday Sales CRM (el mejor por su flexibilidad visual y sin código)

vía Monday

Monday Sales CRM transforma el tradicional y rígido mundo del seguimiento de ventas en un entorno de trabajo dinámico y visual que los equipos disfrutan utilizando. Basado en una estructura flexible sin código, le permite arrastrar y soltar elementos para crear un proceso perfectamente personalizado sin necesidad de recurrir a un desarrollador.

Su vista «Tablero» proporciona una visión general del estado de sus acuerdos, utilizando códigos de colores para resaltar exactamente dónde se ha estancado una campaña. Con las automatizaciones integradas, puede desencadenar notificaciones instantáneas para su equipo creativo en el momento en que se firma una orden de inserción.

Las funciones de IA incluyen el enriquecimiento automatizado de clientes potenciales, recopilando datos de toda la web para darle una ventaja inicial sobre cada cliente potencial. Tiende un puente entre las ventas y las operaciones al mantener todas las comunicaciones y archivos en un centro centralizado y con capacidad de búsqueda.

Las mejores funciones de Monday para el equipo de ventas CRM

Canales personalizados: cree canales de ventas que se adapten a su proceso mediante la personalización con la función de arrastrar y soltar.

Gestión visual de acuerdos: vea todo su proceso de ventas de un vistazo con estados codificados por colores y vistas intuitivas del Tablero.

Integración nativa de la gestión del trabajo: conecta las actividades de ventas con las campañas de marketing, la incorporación de clientes y las solicitudes de asistencia.

Ventajas e inconvenientes de Monday Sales CRM

Ventajas:

La extrema flexibilidad sin código permite a los equipos crear el CRM exacto que necesitan.

La interfaz intuitiva y visual minimiza el tiempo de formación y fomenta la adopción por parte de los usuarios.

Crea una plataforma unificada para ventas y operaciones para los usuarios actuales de monday.com.

Contras:

Las funciones específicas para el equipo de ventas, como las secuencias de correo electrónico, están menos desarrolladas que en las plataformas dedicadas.

La flexibilidad puede dar lugar a configuraciones inconsistentes si no se gestiona con cuidado.

La elaboración de informes, aunque es visual, puede no satisfacer a los equipos que necesitan análisis de ventas profundos, en comparación con algunas alternativas de Monday.

Precios del equipo de ventas de Monday CRM

Básico: 18 $ por asiento/mes

Estándar: 25 $ por asiento/mes

Pro: 41 $ por asiento/mes

Enterprise: Presupuesto personalizado

Valoraciones y reseñas de Monday Sales CRM

G2: 4,6/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Monday Sales CRM?

Un usuario opina:

Me encanta la función de correos electrónicos y actividades de monday CRM, que etiqueta automáticamente los correos electrónicos a clientes y clientes potenciales, lo que hace que el seguimiento sea increíblemente eficiente. Esta automatización, combinada con las funciones de IA, me ayuda a extraer información crucial, como fechas de seguimiento y detalles importantes, sin esfuerzo. El Centro de flujo de trabajo es otra característica destacada, que ofrece una automatización mejorada similar a las declaraciones «si esto, entonces aquello», que impulsan mi trabajo y evitan el estancamiento, lo que en última instancia ahorra tiempo y dinero.

Me encanta la función de correos electrónicos y actividades de monday CRM, que etiqueta automáticamente los correos electrónicos a clientes y clientes potenciales, lo que hace que el seguimiento sea increíblemente eficiente. Esta automatización, combinada con las funciones de IA, me ayuda a extraer información crucial, como fechas de seguimiento y detalles importantes, sin esfuerzo. El Centro de flujo de trabajo es otra característica destacada, que ofrece una automatización mejorada similar a las declaraciones «si esto, entonces aquello», que impulsan mi trabajo y evitan el estancamiento, lo que en última instancia ahorra tiempo y dinero.

13. WideOrbit (el mejor para televisión y radio)

vía WideOrbit

Las empresas de medios de comunicación operan con flujos de trabajo fundamentalmente diferentes de los de la publicidad digital, y las herramientas genéricas no comprenden conceptos como la disponibilidad, las compensaciones o la compleja programación de los medios lineales.

WideOrbit sigue siendo el estándar indiscutible del sector para las empresas de medios de comunicación que necesitan gestionar la complejidad de ese inventario lineal de alto riesgo. A diferencia de las herramientas exclusivamente digitales, está diseñado específicamente para hacer frente a los retos únicos de la televisión y la radio, desde la gestión de la «disponibilidad» hasta la programación precisa de los espacios publicitarios.

Su motor de facturación integrado contabiliza automáticamente las preemptions y las «makegoods», lo que garantiza que sus informes financieros sean precisos al centavo. Al conectar las ventas, el tráfico y el liderazgo ejecutivo, crea un flujo continuo de datos que maximiza los ingresos en todas las redes de radiodifusión. Otras funciones incluyen la integración mejorada de los datos de audiencia, lo que permite a las emisoras demostrar el valor de su alcance con análisis en tiempo real. Para las organizaciones que operan en el espacio de los medios tradicionales, este software proporciona una infraestructura especializada que los CRM genéricos no pueden igualar.

Las mejores funciones de WideOrbit

Gestión del tráfico: programe espacios publicitarios en complejas parrillas de emisión, evitando conflictos y optimizando el inventario.

Automatización de la facturación: genere facturas que reflejen con precisión lo que se ha emitido, incluyendo compensaciones y preemptions.

Integración de datos de audiencia: conecta las valoraciones para demostrar el rendimiento de las campañas a los anunciantes.

Ventajas y desventajas de WideOrbit

Ventajas:

Una amplia experiencia en radiodifusión significa menos personalización y una implementación más rápida.

Cubre todo el flujo de trabajo de la publicidad televisiva, desde las ventas hasta la facturación, en un solo sistema.

Como estándar del sector, ofrece una plataforma madura y estable.

Contras:

La especialización es un límite para las empresas con operaciones digitales significativas.

La implementación requiere recursos y formación específicos.

La interfaz de usuario puede parecer anticuada en comparación con las plataformas más recientes.

Precios de WideOrbit

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de WideOrbit

G2: 4,1/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre WideOrbit?

Una reseña de un usuario dice :

Facilidad de uso. Capacidad para personalizar y crear múltiples pedidos.

Facilidad de uso. Capacidad para personalizar y crear múltiples pedidos.

vía Bitrix24

Bitrix24 es una enorme sede digital todo en uno que sustituye la necesidad de media docena de suscripciones independientes. Combina un CRM de alto rendimiento con herramientas de gestión de proyectos, videoconferencia y creación de sitios web en un único entorno unificado.

La herramienta destaca por su colaboración interna, ya que ofrece «flujos de actividad» de estilo social y ventanas de chat instantáneo junto a sus acuerdos de venta activos. Puede automatizar todo su embudo de ventas, desde el formulario inicial de captura de clientes potenciales en su sitio web hasta la firma electrónica final en un contrato.

Para equipos con requisitos de seguridad estrictos, es una de las pocas plataformas modernas que aún ofrece una versión autohospedada en las instalaciones. Su IA «Super Agent» le ayuda a gestionar su calendario, resumir las notas de las reuniones e incluso redactar borradores de textos de marketing para su próxima campaña de divulgación.

Las mejores funciones de Bitrix24

CRM integral: gestión de clientes potenciales, acuerdos y presupuestos con procesos personalizables y reglas de automatización.

Colaboración integrada: el chat, las videollamadas y los flujos de actividad mantienen a los equipos conectados en el contexto de los registros de CRM.

Gestión de proyectos y tareas: realice el seguimiento de los proyectos con diagramas de Gantt y tableros Kanban, conectados a los acuerdos de CRM.

Ventajas y desventajas de Bitrix24

Ventajas:

Buena relación de valor, ya que reúne múltiples herramientas en una sola plataforma para ahorrar costes.

Hay una opción autohospedada disponible para organizaciones con requisitos de seguridad específicos.

El generoso nivel gratuito permite a los equipos evaluar la plataforma a fondo.

Contras:

La amplitud de funciones puede resultar abrumadora para los nuevos usuarios.

Es posible que los componentes individuales no alcancen el nivel de especialización de las mejores herramientas del mercado.

La interfaz puede parecer abarrotada con tantas funciones en comparación con las alternativas a Bitrix24

Precios de Bitrix24

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Bitrix24

G2: 4,1/5 (más de 590 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 800 opiniones)

⚡️ Archivo de plantillas: 15 plantillas gratuitas de planes de ventas en Word, Excel y ClickUp

15. AdRoll (el mejor para campañas de retargeting de comercio electrónico)

vía AdRoll

AdRoll actúa como un potente multiplicador de fuerzas para las marcas de comercio electrónico y D2C que necesitan convertir a los navegadores ocasionales en clientes fieles. Se especializa en el retargeting sofisticado, lo que le permite seguir a los usuarios con alta intención de compra con mensajes personalizados y coherentes en redes de display, redes sociales y correo electrónico.

Esta herramienta también simplifica el a menudo frustrante mundo de la atribución multicanal, mostrándole exactamente cómo cada punto de contacto contribuyó a la venta final. Con integraciones nativas para Shopify y WooCommerce, puede sincronizar su catálogo de productos y lanzar campañas creativas dinámicas con solo unos clics.

Elimina las barreras técnicas de entrada a la publicidad digital de alta gama, lo que proporciona a las marcas más pequeñas el mismo poder de retargeting que a los gigantes minoristas globales. En 2026, su suite «Brand Awareness» ha evolucionado para ayudarle a llegar a nuevas audiencias similares que reflejan a sus mejores clientes actuales.

Las mejores funciones de AdRoll

Retargeting multicanal: llegue a los visitantes del sitio web con mensajes coordinados en redes de display, Facebook y correo electrónico.

Segmentación de la audiencia: crea segmentos basados en el comportamiento en el sitio web, como las páginas visitadas o el abandono del carrito.

Atribución de ingresos: establece la conexión entre las impresiones y los clics de los anuncios y las compras reales mediante el seguimiento entre dispositivos.

Ventajas y desventajas de AdRoll

Ventajas:

La gestión multicanal simplificada ahorra tiempo y mejora la coherencia.

Su enfoque en el comercio electrónico significa que comprende flujos de trabajo como feeds de productos y creatividades dinámicas.

Hace que la tecnología de retargeting sea accesible para las marcas que no cuentan con equipos dedicados a las operaciones publicitarias.

Contras:

Capacidades limitadas en la parte superior del embudo para campañas de concienciación.

La precisión de la atribución se ha visto afectada por los cambios en la privacidad de los navegadores.

Las opciones creativas tienen un límite más grande que las herramientas creativas específicas.

Precios de AdRoll

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de AdRoll

G2: 4,0/5 (más de 690 opiniones)

Capterra: 4,0/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre AdRoll?

Un usuario opina:

Lo que más me gusta de AdRoll es lo fácil que resulta hacer retargeting en múltiples canales desde un solo lugar. La configuración es sencilla y la elaboración de informes es lo suficientemente clara como para comprender rápidamente qué es lo que impulsa las conversiones. Es especialmente útil para mantenerse en la mente de los usuarios con alta intención de compra sin necesidad de realizar un gran esfuerzo manual.

Lo que más me gusta de AdRoll es lo fácil que resulta hacer retargeting en múltiples canales desde un solo lugar. La configuración es sencilla y la elaboración de informes es lo suficientemente clara como para comprender rápidamente qué es lo que impulsa las conversiones. Es especialmente útil para mantenerse en la mente de los usuarios con alta intención de compra sin necesidad de realizar un gran esfuerzo manual.

El mejor software de gestión de ventas publicitarias depende de sus necesidades específicas, ya sea que venda inventario directo, gestione programas o coordine campañas personalizadas. La elección adecuada equilibra la gestión del proceso de ventas, la coordinación de campañas y las capacidades de elaboración de informes. Los equipos que eligen plataformas integradas en lugar de soluciones puntuales dedicarán menos tiempo al trabajo administrativo y más tiempo a establecer relaciones con los anunciantes. ¿Está listo para unificar su canal de ventas publicitarias y la gestión de campañas? Empiece gratis con ClickUp. ✅

Preguntas frecuentes

El software de gestión de ventas publicitarias incluye funciones específicas del sector, como la gestión de inventario, las tarifas publicitarias y el tráfico de campañas, de las que carecen los CRM generales. Mientras que los CRM realizan el seguimiento de las relaciones, las plataformas de ventas publicitarias también gestionan lo que vendes y cómo se entrega.

Las plataformas de gestión de proyectos pueden encargarse del seguimiento del flujo de trabajo y la coordinación de campañas, especialmente en el caso de soluciones publicitarias personalizadas. Sin embargo, los equipos con necesidades de inventario complejas pueden seguir necesitando herramientas especializadas, aunque los entornos de trabajo convergentes reducen la necesidad de utilizar múltiples sistemas.

Busque funciones prácticas de IA, como la puntuación de clientes potenciales para priorizar la divulgación, información sobre los acuerdos para identificar oportunidades en riesgo y sugerencias de seguimiento automatizadas. La mejor IA ofrece información útil que le ayuda a vender de forma más inteligente, no solo a generar más informes.

Sí, los niveles gratuitos de plataformas como ClickUp, HubSpot y Zoho ofrecen un valor real para los equipos pequeños que están empezando. Debes evaluar los límites en cuanto al número de usuarios y las funciones, pero las opciones gratuitas son puntos de partida absolutamente viables.