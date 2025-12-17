Plantillas gratuitas para videojuegos con las que planificar, diseñar y realizar el seguimiento del desarrollo de tu juego.

Tu juego tiene un bucle central espectacular, un diseño único y una estructura que funciona en su mayor parte. Pero tu lista de incidencias está en Discord, tus notas sobre los niveles están enterradas en Documentos de Google y nadie sabe dónde está la versión final «aprobada» del guion de las escenas cinemáticas.

Eso no es un proceso de producción. Eso es una proliferación de trabajo.

A medida que más equipos y estudios independientes lanzan sus productos de forma más rápida y ágil, tu capacidad para planificar y ejecutar con claridad se convierte en una ventaja competitiva. Tanto si estás creando un solo nivel como si te estás preparando para el lanzamiento, necesitas sistemas que puedan seguir tu ritmo.

Esta guía recopila las mejores plantillas para videojuegos, desde documentos de diseño hasta tableros de sprints, que te ayudarán a crear de forma más inteligente, coordinar a tu equipo y evitar reconstrucciones dolorosas antes del lanzamiento.

Las 12 mejores plantillas de videojuegos para desarrolladores de juegos de un vistazo

Tanto si eres un desarrollador independiente, un estudio o acabas de empezar tu primer juego, estas plantillas te ayudarán a organizar, planificar y optimizar cada fase del proceso de desarrollo de tu videojuego.

¿Qué son las plantillas para videojuegos?

Una plantilla para videojuegos es una estructura ya preparada para planificar una parte del desarrollo, como documentos de diseño, seguimiento de incidencias, sprints o listas de control para el lanzamiento.

En lugar de empezar cada vez desde cero, comienza con un formato que ya incluye las secciones que probablemente olvidarás cuando estés inmerso en la producción.

La mayoría de las plantillas de juegos te ayudan a registrar decisiones y mantener la coherencia de los elementos fundamentales, como la mecánica, los niveles, los activos, las notas de prueba y las tareas de lanzamiento. Tanto si realizas el trabajo solo como en equipo, estas plantillas te ayudan a evitar que se pierdan detalles y a pasar más rápidamente de la idea al lanzamiento.

¿Qué hace que una plantilla de videojuego sea buena?

Una buena plantilla para videojuegos debe mantener la planificación clara y, al mismo tiempo, ofrecer funciones que se adapten a tu género y flujo de trabajo.

Esto es lo que debe tener la plantilla ideal para vídeos:

Secciones claras para el concepto, la jugabilidad, la mecánica, los caracteres, los activos y las pruebas.

Estructura fácil de seguir para la planificación y la documentación.

Espacio para registrar cambios, comentarios y revisiones.

Compatibilidad con herramientas y flujos de trabajo populares para proyectos.

Campos personalizables para adaptar la plantilla a diferentes equipos y estilos de juego.

Funciones de colaboración en tiempo real para equipos o estudios.

Listas de control y cronogramas integrados para garantizar un seguimiento completo del proyecto.

Las 12 mejores plantillas para videojuegos

El desarrollo de videojuegos ya no consiste solo en gestionar archivos y tareas, sino en gestionar la inteligencia. Pero cuando las herramientas de IA para documentos, chat, notas y planificación se encuentran en sistemas separados, se produce lo que llamamos «expansión de la IA»: información inconexa, actualizaciones dispersas y ausencia de una fuente única de verdad.

Ahí es donde el entorno de trabajo convergente con IA de ClickUp cambia las reglas del juego. Reúne todo (tareas, documentos, activos, cronogramas y ahora IA) en un solo lugar que entiende tu trabajo. Así que no solo avanzas más rápido... sino que lo haces de forma más inteligente.

A continuación, encontrarás 12 plantillas de desarrollo de videojuegos creadas para reducir el trabajo repetitivo, eliminar los puntos ciegos y, en definitiva, ayudarte a lanzar tu juego, tanto si estás esbozando tu primera mecánica como si estás planificando un lanzamiento global.

1. Plantilla de documento de diseño de juegos ClickUp

Obtenga plantillas gratis Planifica, documenta y gestiona todos los elementos del juego en un solo lugar con la plantilla de documento de diseño de juegos de ClickUp.

Cuando estás inmerso en la producción, es muy fácil olvidar lo que el equipo acordó realmente. La plantilla ClickUp Game Design Doc mantiene tu ciclo central, mecánica, funciones y planes de activos en un hub editable, para que las decisiones no desaparezcan a mitad del sprint.

Creada como una plantilla de ClickUp Docs, está diseñada para abarcar metas, funciones, formación sobre el juego, mecánicas y activos, y también ofrece compatibilidad para crear un flujo de trabajo más amplio con funciones como listas, diagramas de Gantt, carga de trabajo, Calendario y mucho más. También está pensada para facilitar el seguimiento con edición colaborativa, automatizaciones, grabación de pantalla e IA dentro de tu proceso.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Define las metas de desarrollo para que el equipo pueda acordar qué significa «terminado».

Describe las funciones y la mecánica para que las decisiones sobre el alcance se registren desde el principio.

Documenta los activos para que el trabajo artístico, el audio y la interfaz de usuario no tengan que replantearse repetidamente.

Crea un flujo de trabajo más allá del documento utilizando las vistas Lista, Gantt, Carga de trabajo y Calendario.

Realiza un seguimiento del progreso con la edición colaborativa, las automatizaciones y la grabación de pantalla, para que las actualizaciones sigan teniendo visibilidad.

✨ Ideal para: desarrolladores independientes, usuarios de software de diseño de videojuegos, estudiantes y estudios que desean una plantilla de videojuego para documentar las decisiones y realizar el seguimiento de la ejecución en un mismo lugar.

💡 Consejo profesional: Un buen documento de diseño de juegos solo es útil si se mantiene actualizado a medida que la mecánica, los niveles y el alcance del juego siguen evolucionando. Escribe, realiza la edición y accede a todos tus documentos relacionados con el juego con ClickUp Docs. Utiliza ClickUp Docs como «fuente de verdad» para tu documento. A continuación, conéctalo directamente al trabajo de producción para no tener que copiar secciones en tareas cada sprint. ClickUp Docs admite páginas anidadas, tablas, incrustaciones y plantillas, y puedes colaborar en tiempo real y convertir el texto en tareas rastreables directamente desde el documento. Para que tu equipo pase de las ideas a la ejecución: Redacta el documento de diseño de tu juego en ClickUp Docs y, a continuación, convierte los párrafos clave en tareas para el combate, la interfaz de usuario, el audio y el diseño de niveles. y, a continuación, convierte los párrafos clave en tareas para el combate, la interfaz de usuario, el audio y el diseño de niveles.

Esboza bucles centrales, flujos de misiones o escenas cinemáticas en ClickUp Pizarras y, a continuación, vincula los fotogramas a las tareas para que el «por qué» permanezca vinculado al «qué».

Mantén una sección de «Cambios» dentro del documento y etiqueta a los propietarios cuando cambien las mecánicas para mantener a todos informados. La IA puede facilitar la redacción de documentos, desde guías de usuario y procedimientos operativos estándar hasta contratos legales y descripciones de productos.

📽️ En este vídeo, te mostraremos cómo utilizar la IA para redactar documentación con ejemplos reales y indicaciones probadas.

2. Plantilla de seguimiento de errores y problemas de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Realiza un seguimiento, asigna y corrige incidencias rápidamente con actualizaciones en tiempo real utilizando la plantilla de seguimiento de incidencias de ClickUp.

Una gran creación puede parecer defectuosa cuando se informan errores en Discord, se reproducen en mensajes y se «seguen» en las notas personales de alguien. La plantilla de seguimiento de errores y problemas de ClickUp proporciona a tu equipo un registro compartido para los problemas, de modo que nada se pierda entre las pruebas y las correcciones.

Está diseñado para ofrecer compatibilidad con la elaboración de informes estructurados, la asignación de tareas, el seguimiento de prioridades y la resolución de problemas, de modo que los equipos de control de calidad y desarrollo no pierdan tiempo volviendo a clasificar los mismos problemas. Puedes guardar los pasos de reproducción, las capturas de pantalla, los registros y las actualizaciones de estado vinculados al registro del problema para que cualquiera pueda intervenir sin tener que hacer conjeturas.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Captura informes de errores con campos claros para la gravedad, el propietario y la plataforma.

Asigna los problemas al compañero de equipo adecuado para que las soluciones no se estanquen en una lista de tareas pendientes.

Realiza un seguimiento del estado, desde abierto hasta resuelto, para que el equipo de control de calidad siempre sepa qué hay que volver a probar.

Almacena capturas de pantalla, registros y pasos de reproducción en el registro de problemas para garantizar una transferencia fluida.

Agrupa los problemas por función, nivel o versión para que los patrones se muestren antes.

✨ Ideal para: probadores de control de calidad, desarrolladores y estudios que necesitan un registro de errores fiable que puedan mantener actualizado en todas las versiones.

💡 Consejo profesional: Combina ClickUp Agents con algunas automatizaciones específicas con objetivos claros para que tu proceso de control de calidad se mantenga constante incluso cuando el equipo trabaje a un ritmo acelerado. Recibe actualizaciones y mensajes fácilmente a través de flujos de trabajo preconfigurados con ClickUp Agents. Los agentes de ClickUp pueden actuar de forma autónoma basándose en las instrucciones que les des (incluidas opciones predefinidas y un generador sin código). También son ideales para flujos de trabajo repetitivos y que requieren mucho tiempo, como resumir las actualizaciones en un canal de liderazgo o crear tareas a partir de elementos de acción. Aquí tienes una configuración práctica que se adapta a las pruebas de juegos: Utiliza un agente de ClickUp para resumir la actividad diaria relacionada con las incidencias (nuevos problemas críticos, bloqueos, lo que se ha resuelto) y publica una actualización clara en tu canal de desarrollo.

Utiliza automatizaciones para pasos predecibles como reglas de asignación, cambios de estado y recordatorios de vencimientos utilizando desencadenantes y acciones.

Si tu equipo guarda artefactos en otras herramientas, ClickUp Agents puede extraer el contexto de las aplicaciones conectadas (como Google Drive o GitHub) para que aparezcan los enlaces correctos con el informe de errores.

3. Plantilla de gestión de tareas de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Organiza las tareas de desarrollo y realiza la automatización de los flujos de trabajo con la plantilla de gestión de tareas de ClickUp.

Si tu plan de desarrollo está solo en tu cabeza, tendrás que reconstruirlo cada vez que surja algún imprevisto. La plantilla de gestión de tareas de ClickUp te ayuda a convertir el trabajo en un plan real que puedes asignar y revisar, tanto si trabajas solo como si coordinas un pequeño estudio.

Se trata de una base flexible para organizar tareas por hitos, roles o áreas de funciones. Esta plantilla funciona especialmente bien cuando se trata de mantener el ritmo de producción sin dejar de realizar el seguimiento de las pruebas y la preparación de la compilación.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Divide la producción en tareas por función, nivel y hito para que el alcance tenga visibilidad.

Asigna propietarios y fechas para que el trabajo no se estanque cuando cambien las prioridades.

Realiza un seguimiento de las dependencias para que el trabajo «bloqueado» sea evidente antes de que se cumpla el plazo.

Revisa los siguientes pasos en diseños de estilo Lista, Tablero o Calendario según el modo de trabajo de tu equipo.

Registra el progreso en un solo lugar, para que las actualizaciones no se dispersen entre chats y documentos.

✨ Ideal para: Desarrolladores independientes y pequeños estudios que desean un lugar donde planificar tareas, realizar el seguimiento del progreso y mantener la coherencia desde el prototipo hasta el lanzamiento.

🧠 Dato curioso: en ingeniería de software, los estudios demuestran que los desarrolladores introducen entre 15 y 30 defectos por cada 1000 líneas de código, y que corregirlos suele llevar más tiempo que escribir la función inicial.

📮 ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones críticas dispersas en chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Ahí es donde entra en juego ClickUp. Con sus potentes funciones de gestión de tareas, puedes convertir las conversaciones en acciones al instante. Crea tareas directamente desde mensajes de chat, comentarios, documentos o incluso correos electrónicos, todo con un solo clic.

¡Aquí tienes el testimonio de uno de nuestros clientes!

Una plataforma de gestión de proyectos es esencial para un equipo de marketing, y nos encanta que nos ayude a tener una conexión con otros departamentos. Usamos ClickUp literalmente todos los días, para todo. Ha sido muy útil para nuestro equipo creativo y ha mejorado su flujo de trabajo, haciéndolo más eficiente.

4. Plantilla de guion gráfico de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Visualiza escenas y perfecciona la historia de tu juego de forma colaborativa con la plantilla de guion gráfico de ClickUp.

Los juegos con una trama compleja se vuelven confusos cuando el guion se encuentra en un documento, la lista de escenas cinemáticas está en una hoja de cálculo y las referencias visuales están dispersas en varias carpetas. La plantilla de guion gráfico de ClickUp te ayuda a correlacionar escenas y secuencias para que la narrativa sea coherente mientras realizas iteraciones.

Es útil para planificar escenas cinemáticas, tutoriales, misiones o incluso el flujo de la interfaz de usuario. Esta plantilla de guion gráfico es especialmente útil cuando varias personas necesitan revisar la misma escena en contexto y dejar comentarios sin tener que reescribir todo.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Planifica escenas y secuencias para que la estructura narrativa sea clara.

Realiza un seguimiento de los cambios por escena para que las revisiones no borren las decisiones anteriores.

Recopila referencias por secuencia para que los equipos artísticos y narrativos revisen los mismos datos.

Asigna propietarios a las escenas para que la redacción, la voz en off y la implementación se mantengan coordinadas.

Mantén la visibilidad de las aprobaciones para que no haya confusión con el «borrador final».

✨ Ideal para: Diseñadores narrativos y equipos creativos que crean juegos basados en historias con muchas escenas y revisiones.

💡 Consejo profesional: La coherencia es la parte más difícil de la creación de un juego, sobre todo a la hora de documentar los comentarios durante la producción. ClickUp BrainGPT lo hace muy fácil con Talk to Text, que te permite registrar notas de las pruebas de juego, resumir las actualizaciones y hacer preguntas como «¿Qué nivel tiene más incidencias sin resolver?» sin perder la concentración. Utiliza tu voz para dictar notas, resúmenes y actualizaciones con Talk to Text de ClickUp BrainGPT. Incluso puedes realizar búsquedas en GitHub, Google Drive y tu entorno de trabajo con la extensión de Chrome, elegir entre varios modelos de IA (como Claude o ChatGPT) y confiar en el diseño de ClickUp, que da prioridad a la privacidad, para mantener tu propiedad intelectual segura.

5. Plantilla de documento creativo de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Define claramente la visión, el tono y las metas del juego con la plantilla de documento creativo de ClickUp.

Cuando tu equipo no está alineado con lo que el juego pretende conseguir, acabas con un gran trabajo que no encaja. La plantilla de documento creativo de ClickUp te ayuda a definir la visión desde el principio, de modo que el arte, la redacción, el diseño de la experiencia del usuario (UX) y el desarrollo se orienten hacia el mismo objetivo.

Proporciona un marco estructurado para definir las metas, el público, el tono, los resultados clave y las limitaciones, y es fácil de mantener actualizado a medida que evoluciona el proyecto.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Define las metas, el público y las técnicas creativas para que el equipo se ponga de acuerdo desde el principio.

Registra las limitaciones, como los objetivos de la plataforma y el alcance, para que las decisiones se mantengan con los pies en la tierra.

Comparte un resumen con las partes interesadas, de modo que los comentarios se basen en el mismo flujo de trabajo de gestión de documentos.

Vincula el resumen a las tareas de producción para que permanezca conectado a la ejecución.

Mantén la visibilidad de las revisiones para que la «dirección actual» nunca sea confusa.

✨ Ideal para: Estudios y equipos independientes que necesitan un resumen conciso para alinear la dirección creativa antes de comenzar la producción.

💡 Consejo profesional: una vez que tu resumen creativo tenga los elementos básicos definidos (objetivos, resultados deseados, cronograma, presupuesto), utiliza ClickUp Brain para convertir ese documento en un plan listo para ejecutar. Obtén resúmenes y panorámicas generales de alto nivel de tus documentos al instante con ClickUp Brain. Pide a ClickUp Brain que resuma el resumen en una «estrella polar» que tu equipo pueda consultar y, a continuación, haz que extraiga los resultados y las limitaciones en una breve lista de control que facilite el seguimiento de todo. ClickUp Brain también puede resumir documentos en segundos, lo que es perfecto para mantener a todos alineados cuando el briefing evoluciona inevitablemente durante la producción.

6. Plantilla de planificación de sprints y scrums de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Realiza sprints ágiles y realiza un seguimiento eficiente de los ciclos de desarrollo con la plantilla de planificación de sprints y scrums de ClickUp.

Los plazos de desarrollo de los juegos se incumplen cuando la planificación de sprints es imprecisa, no se priorizan las tareas pendientes y los obstáculos se descubren demasiado tarde. La plantilla de planificación de sprints y Scrum de ClickUp te ofrece una estructura de sprints repetible para que puedas planificar iteraciones, enviar mejoras y mantener la visibilidad del trabajo desde las tareas pendientes hasta que esté terminado.

Está diseñado para organizar el trabajo de sprint y revisar lo que ha sucedido, de modo que el equipo aprenda de cada ciclo en lugar de repetir los mismos errores.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza los elementos pendientes para que la planificación del sprint comience con prioridades claras.

Realiza un seguimiento del trabajo por sprints según el estado para que el progreso sea visible día a día.

Registra los bloqueos para que el trabajo «atascado» se marque rápidamente.

Revisa los resultados de los sprints para mejorar la planificación a lo largo de las iteraciones.

Mantén juntas las tareas de planificación y entrega de sprints para que los traspasos sean claros.

✨ Ideal para: equipos de desarrollo ágiles y productores que desean un sistema de sprints que admita compilaciones frecuentes e iteraciones estructuradas.

7. Plantilla de lista de control para el plan de lanzamiento de productos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Coordina todas las tareas de lanzamiento, desde el avance hasta los comentarios, con la plantilla de lista de control del plan de lanzamiento de productos de ClickUp.

Un lanzamiento puede resultar estresante cuando los plazos de los tráilers, los controles de calidad, los activos de la tienda, las notas de los parches y las actualizaciones de la comunidad se gestionan en diferentes lugares. La plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp proporciona un cronograma y una lista de control claros, lo que garantiza que se tengan en cuenta todas las tareas del lanzamiento y que el progreso sea visible.

Está diseñado para ayudar a los equipos a coordinarse con los cronogramas y los recursos, y para facilitar el seguimiento del progreso en tiempo real, de modo que las partes interesadas siempre sepan en qué punto se encuentra el proyecto. Incluye estados personalizados como Completada, Para revisión, En curso, En espera y Pendiente, además de campos personalizados como Categoría de la tarea y Duración para mantener organizado el trabajo de lanzamiento.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Crea un cronograma eficiente para las tareas de lanzamiento, de modo que los plazos estén claros.

Organiza el trabajo preparatorio para que no se pase por alto nada importante antes del lanzamiento.

Realiza un seguimiento del progreso en tiempo real para que todos vean qué es lo que está bloqueado.

Utiliza estados como «Completada» y «Para revisión» para gestionar las aprobaciones.

Registra la categoría y la duración de las tareas para que el trabajo de lanzamiento sea fácil de supervisar.

✨ Ideal para: Estudios independientes y editores que coordinan el marketing, el control de calidad, la configuración de la tienda y el seguimiento posterior al lanzamiento en una sola lista de control.

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp AI Notetaker para las llamadas de preparación del lanzamiento y las reuniones informativas sobre las pruebas de juego. Obtén transcripciones y resúmenes detallados de tus reuniones con ClickUp AI Notetaker. Puede capturar debates, resumir decisiones y mostrar elementos pendientes para que puedas convertir «debemos arreglar esto antes del lanzamiento» en tareas asignadas de inmediato.

8. Plantilla de gestión de activos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Coordina todas las tareas de lanzamiento, desde el avance hasta los comentarios, con la plantilla de lista de control del plan de lanzamiento de productos de ClickUp.

Los archivos de los juegos se acumulan rápidamente. Y si no realizas un seguimiento de lo que es definitivo, quién es el propietario de cada cosa o dónde se encuentra cada cosa, acabarás recreando activos que ya has creado. La plantilla de gestión de activos de ClickUp te ayuda a organizar y almacenar datos de activos, realizar un seguimiento del uso y visualizar cronogramas (incluso con sencillos gráficos de Gantt).

Aunque está diseñado para el seguimiento general de activos, se adapta bien a las necesidades de la producción de videojuegos, como el seguimiento de paquetes de arte, bibliotecas de audio, licencias, dispositivos y equipos. Incluye estados personalizados como Completada, Funcional, En compra, En reparación y En venta, así como múltiples vistas (incluidas un calendario de reparaciones y vistas de costes) que te permiten realizar un seguimiento de las actualizaciones y los costes a lo largo del tiempo.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza y almacena los datos de los activos en una base de datos para que los archivos no se dispersen.

Realiza un seguimiento del uso para saber qué está actualizado y qué está obsoleto.

Visualiza los cronogramas con sencillos diagramas de Gantt para el trabajo con activos.

Realiza un seguimiento del estado de los activos con rótulos personalizados, como «Funcional» o «En reparación».

Utiliza múltiples vistas para supervisar las reparaciones y los costes en un solo lugar.

✨ Ideal para: equipos que gestionan una biblioteca cada vez mayor de recursos artísticos y de audio, herramientas, licencias y equipos de producción que deben mantenerse organizados hasta el lanzamiento.

9. Plantilla de plan de marketing de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Planifica, lanza y evalúa campañas de marketing de forma eficaz con la plantilla de plan de marketing de ClickUp.

Incluso un juego sólido puede tener un rendimiento inferior al esperado si no se realiza el seguimiento de las tareas de marketing y no se revisan los resultados. La plantilla de plan de marketing de ClickUp te ayuda a planificar y optimizar campañas en un solo lugar. También te ayuda a crear un espacio para establecer objetivos y dividir el trabajo en tareas viables que luego se pueden seguir con las tareas de ClickUp.

Esta plantilla de ClickUp incluye estados personalizados como Cancelado, Completado, En curso, Necesita aportaciones y Planificado, así como vistas personalizadas como Resultados clave, Cronograma, Objetivos y Tablero de progreso para supervisar y realizar un seguimiento del progreso.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Establece objetivos de marketing alcanzables para que el plan siga siendo medible.

Divide la promoción en tareas para que el trabajo de lanzamiento no quede «en la cabeza de alguien».

Realiza un seguimiento del progreso con métricas para poder ajustar las campañas en función de los resultados.

Utiliza múltiples vistas para gestionar los cronogramas y los resultados clave en un solo plan.

Realiza un seguimiento del trabajo con el control de tiempo, las etiquetas y las dependencias cuando las campañas se solapan.

✨ Ideal para: equipos y estudios independientes que planifican páginas de tienda, contenido social, difusión en la prensa y ritmos de la comunidad junto con los cronogramas de lanzamiento.

🧠 Dato curioso: uno de los primeros y más famosos huevos de Pascua de los videojuegos apareció en el juego Adventure para Atari 2600, de 1980, escondido por el desarrollador Warren Robinett.

10. Plantilla de guion de vídeo juego de Template.net

Cuando los guiones de los diálogos y las escenas cinemáticas están dispersos en distintos archivos, la redacción resulta más difícil de revisar y aún más difícil de implementar. La plantilla para guiones de videojuegos de Template.net te ofrece un diseño listo para usar que puedes editar en línea y compartir con tus colaboradores en lugar de tener que establecer el formato desde cero.

También ofrece compatibilidad con un flujo de trabajo de descarga en línea para formatos comunes, incluidos Microsoft Word, Documentos de Google y PDF. Esto puede resultar especialmente útil cuando necesitas entregar guiones a escritores, actores o socios de localización que utilizan diferentes herramientas.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Redacta diálogos y escenas cinemáticas en un archivo de guion estructurado.

Mantén las líneas de los caracteres legibles para que las revisiones sean más rápidas.

Comparte una versión con tu equipo sin tener que copiar y pegar en varios documentos.

Exporta a formatos comunes como Word, Documentos de Google y PDF para facilitar la transferencia.

Almacena el guion final junto con las tareas para que la implementación permanezca conectada.

✨ Ideal para: Diseñadores narrativos y desarrolladores independientes que desean un formato de guion limpio que puedan realizar la edición en línea y exportar para sus colaboradores.

11. Plantilla de calendario de rodaje de vídeos de Template.net

Las sesiones de doblaje y la captura de escenas cinemáticas se desvían cuando la disponibilidad y el tiempo se realizan mediante el seguimiento en mensajes y memorias. La plantilla de calendario de rodaje de videojuegos de Template.net te ayuda a correlacionar las sesiones en formato de calendario para que los días de producción estén bien organizados.

Al igual que otros archivos de Template.net, se basa en un flujo de trabajo centrado en el editor con opciones de exportación que admiten formatos de descarga comunes. Esto resulta útil cuando es necesario compartir tu calendario más allá de tu equipo principal.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Programa sesiones de doblaje, captura de movimiento o captura con bloques de tiempo claros.

Realiza un seguimiento de quién es necesario para cada sesión, para que no se pierda ningún rol.

Mantén los planes de sesión con visibilidad, para que los cambios de última hora sean más fáciles de coordinar.

Comparte el calendario como un archivo que se puede descargar cuando los colaboradores necesiten acceso sin conexión.

Mantén la preparación de la producción conectada a las tareas de lanzamiento para que las dependencias sean visibles.

✨ Ideal para: Estudios y equipos independientes que coordinan contenidos grabados, como voces en off, captura de movimiento y captura de escenas cinemáticas, en plazos de tiempo limitados.

12. Plantilla de hoja de carácter de Genially

A través de Genially

Los personajes se vuelven inconsistentes cuando la «versión real» de la historia de fondo se encuentra en un documento y las referencias visuales están en otro lugar. La plantilla de hoja de carácter de Genially te ofrece una hoja de carácter estructurada que puedes utilizar de forma compartida para que los guionistas y diseñadores trabajen a partir de la misma fuente de información.

Esta plantilla de Genially está diseñada para la creación de contenido interactivo y compartible, sin necesidad de código, lo que la hace ideal para usuarios sin conocimientos técnicos.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Captura los detalles del carácter de los personajes en una sola hoja para que los guionistas y artistas puedan alinearse.

Registra notas visuales y de personalidad coherentes para que las revisiones no se desvíen.

Comparte una hoja de carácter por cada rol para que los grandes repartos se mantengan organizados.

Presenta las hojas en un formato fácil de revisar en equipo.

Reutiliza la misma estructura en todos los personajes no jugables (NPC) para que tu documentación sea coherente.

✨ Ideal para: Diseñadores de juegos, artistas y educadores que desean una hoja de caracteres que puedan tener un uso compartido y mantener a lo largo de un reparto en crecimiento.

💡 Consejo profesional: si cambias constantemente entre documentos, tareas y notas, utiliza ClickUp Brain para resumir los cambios. Introduce los comentarios de las pruebas de juego en un documento, pide a ClickUp Brain que extraiga los problemas más importantes y haz que redacte tareas con los propietarios y las prioridades para que tus plantillas se mantengan actualizadas sin tener que copiar y pegar manualmente.

Por qué los equipos de desarrollo de videojuegos necesitan un sistema de plantillas

La creación de un videojuego es un proceso altamente colaborativo y multidisciplinar, y sin un sistema estructurado es fácil que se pasen por alto detalles fundamentales.

He aquí por qué las plantillas son más importantes que nunca:

Iteración rápida = caos creciente: con más desarrolladores lanzando productos más rápido, la documentación y el seguimiento de tareas no pueden quedarse atrás. Las plantillas proporcionan a tu equipo un punto de partida estructurado en todo momento.

La dispersión del trabajo es real: cuando tu documento de diseño está en una aplicación, las notas de sprint en otra y los informes de errores en el chat, el progreso se ralentiza. Las plantillas te ayudan a consolidar los flujos de trabajo y reducir el esfuerzo innecesario.

El escalado es más sencillo: los equipos independientes se convierten en estudios. Cuanto antes estandarices la forma de capturar las decisiones, los activos y las tareas de producción, más fácil será escalar con coherencia.

Tanto si estás creando tu primer juego como si es el quincuagésimo, el uso de plantillas estructuradas te ayudará a avanzar más rápido sin perder el contexto.

Por qué ClickUp funciona tan bien para el desarrollo de videojuegos

La mayoría de los equipos de desarrollo superan las hojas de cálculo y las listas de tareas básicas cuando llegan a la fase beta. Ahí es donde ClickUp te ofrece una ventaja real.

Esto es lo que lo distingue para el desarrollo de videojuegos:

Entorno de trabajo todo en uno: almacena tus documentos, guiones gráficos, registros de incidencias, activos, planes de sprint y resúmenes creativos, sin necesidad de cambiar de pestaña ni sobrecargar las herramientas.

Personalización integrada: utiliza utiliza Campos personalizados , vistas y automatizaciones de ClickUp para adaptar ClickUp a tu género, tamaño de equipo y flujo de trabajo.

Visibilidad en tiempo real: los paneles y las vistas Gantt de ClickUp te ayudan a realizar el seguimiento de todo, desde la producción hasta los ciclos de control de calidad, todo en un solo lugar.

ClickUp Brain: Obtén ayuda de la IA para redactar documentos de diseño, resumir comentarios, convertir decisiones en tareas y realizar búsquedas en diferentes herramientas, incluso con tu voz. Obtén ayuda de la IA para redactar documentos de diseño, resumir comentarios, convertir decisiones en tareas y realizar búsquedas en diferentes herramientas, incluso con tu voz.

Esto es lo que dijo un crítico de G2:

ClickUp ha supuesto un gran cambio para nuestra agencia de marketing creativo. ¡Lo uso todos los días! Nos ayuda a organizarnos en todas nuestras tareas y proyectos, y la vista Carga de trabajo, combinada con la duración estimada, facilita la gestión de la capacidad de nuestro equipo. Nos encanta lo personalizable que es todo, ya que nos permite adaptar la plataforma a nuestro flujo de trabajo exacto. También es ideal para colaborar y realizar el seguimiento del progreso de varios proyectos a la vez.

Si tu equipo ya utiliza herramientas como GitHub, Drive, Unity o Figma, ClickUp también se integra con ellas, manteniendo la conexión entre el ecosistema desde la idea hasta el lanzamiento.

Todos los grandes videojuegos comienzan con un plan y una buena plantilla.

La mayoría de los equipos de videojuegos comienzan con un sistema improvisado. Un equipo puede tener un resumen creativo en un documento, notas sobre la mecánica en otro y actualizaciones de producción ocultas en el chat.

Después de varias iteraciones, resulta más difícil recordar qué ha cambiado. Eso es lo que se conoce como «expansión del trabajo», y ralentiza silenciosamente todo, desde las decisiones de diseño hasta la aprobación del control de calidad.

Las plantillas gratuitas te ofrecen una forma más clara de planificar y crear. Puedes documentar tu visión desde el principio y mantener a todo el mundo alineado a medida que el juego evoluciona. Cuando llegue el momento del lanzamiento, la lista de control de lanzamiento y el plan de marketing te ayudarán a realizar el seguimiento de cada elemento, para que el trabajo de lanzamiento no se convierta en una carrera de última hora.

ClickUp ofrece un hogar ideal para estas plantillas.

Puedes mantener los documentos, las tareas, los activos y las aprobaciones conectados en un solo entorno de trabajo y, a continuación, utilizar las funciones de IA de ClickUp para reducir el trabajo rutinario a medida que el proyecto crece.

¿Listo para trabajar de forma más eficaz? Regístrate en ClickUp y obtén acceso a plantillas personalizables y colaboración en tiempo real.

Preguntas frecuentes

Una plantilla de documento de diseño de juegos te ayuda a planificar tu juego. Abarca aspectos como la mecánica, los caracteres, los niveles y la historia. Las plantillas te proporcionan un diseño ya preparado para que no olvides las partes clave de tu juego mientras lo creas.

Sí. Los desarrolladores independientes suelen gestionar todo ellos mismos, desde el diseño hasta el marketing. Las plantillas ayudan a organizar las ideas, realizar el seguimiento del progreso y ahorrar tiempo, ya que te permiten adelantarte en la planificación.

Debe incluir secciones para tu concepto, sistemas de juego, caracteres, recursos y notas de prueba. Una buena plantilla también realiza el seguimiento de los cambios, facilita el trabajo en equipo y se adapta a las herramientas que ya utilizas.

Utiliza una plantilla de seguimiento de errores para registrar los problemas con detalles como la plataforma, la gravedad y capturas de pantalla. Esto permite mantener todos los problemas en un solo lugar y ayuda a los equipos a corregir las incidencias más rápidamente y sin confusiones.

Sí. Muchas plantillas son flexibles. Por ejemplo, un juego de rol puede necesitar secciones para misiones y árboles de habilidades, mientras que un juego de plataformas puede necesitar detalles sobre la sincronización de los niveles y el diseño.

ClickUp te permite guardar todos los documentos, tareas, errores y sprints de tu juego en un solo lugar. Sus plantillas sirven para planificar, realizar el seguimiento y gestionar cada parte de la creación de tu juego, tanto si eres un desarrollador independiente como si formas parte de un equipo.