Las mejores alternativas a Glue IA para un chat de equipo y una automatización más inteligentes

Los equipos confían en Glue IA para avanzar en su trabajo, pero los equipos en crecimiento traen consigo nuevas exigencias.

Los ingenieros quieren un mayor control, los responsables de automatización buscan una organización más limpia y los directivos necesitan una plataforma que se adapte sin crear fricciones.

En algún momento, los límites se hacen patentes y la búsqueda de alternativas a Glue IA se convierte en el siguiente paso lógico.

Si sus flujos de trabajo le parecen limitados o sus agentes necesitan una flexibilidad que se ajuste a sus metas técnicas, tiene sentido explorar otras opciones. Una solución más adecuada puede reforzar la colaboración, agilizar la toma de decisiones y garantizar la compatibilidad con el ritmo que espera su equipo.

En esta entrada del blog, analizamos las 10 mejores alternativas a Glue IA. ¡Empecemos! 💪🏼

Las mejores alternativas a Glue IA de un vistazo

Aquí tienes un resumen de las mejores alternativas a Glue IA y lo que ofrecen. 👇

Herramienta Ideal para Mejores funciones Precios* ClickUp Automatización de proyectos impulsada por IA y organización de tareas a partir de chats para equipos de producto, operaciones y PMO de corporaciones. ClickUp Brain para respuestas contextuales de IA, Automatización para flujos de trabajo basados en desencadenantes y gestión de tareas repetitivas, Agents para la ejecución de tareas de IA en proyectos y documentos. Gratis para siempre; personalización disponible para corporaciones. Coworker. IA Creación de agentes sin código para una rápida automatización del flujo de trabajo en varios departamentos. Generador visual de agentes de arrastrar y soltar, desencadenantes de webhooks, pruebas en entornos aislados con reversión de versiones, paneles de control de rendimiento, permisos basados en roles. Precios personalizados Slack Automatización de procesos nativa del chat e inteligencia de mensajes para la colaboración en tiempo real y equipos en crecimiento. Desencadenantes de emojis y palabras clave, resúmenes de IA, lienzos para el contexto del proyecto, compatibilidad con CLI para la implementación de aplicaciones personalizadas, fijación de canales. Gratis; los planes de pago comienzan en 8,75 $ al mes por usuario. Microsoft Teams Colaboración empresarial y automatización con IA para organizaciones de Microsoft 365. Copilot IA para resúmenes y borradores, integración con Power Automate, controles de retención de eDiscovery, moderación de canales, sincronización de SharePoint + Outlook. Gratis; los planes de pago comienzan en 7,20 $ al mes por usuario. Google Chat Mensajería ligera con IA y comunicación nativa de Chrome para equipos de Google Workspace. Resúmenes de mensajes de Gemini, conversión de mensajes en tareas, fijación de espacios, filtrado por palabras clave, bots de Apps Script. Versión de prueba gratuita; planes a partir de 8,40 $ al mes por usuario. Mattermost Mensajería segura autohospedada para equipos de sectores regulados o sujetos a normativas de cumplimiento. Implementación local, controles SSO/SAML, guías de incidencias, registro completo de exportaciones, mercado de complementos para integraciones profundas. Prueba gratuita; planes de pago a partir de 10 $ al mes por usuario (facturación anual). Rocket. Chatear Mensajería omnicanal entre equipos internos y canales de chat públicos para soporte y operaciones de campo. Traducción en tiempo real, permisos basados en roles, automatizaciones de chatbot, paneles de análisis, políticas de retención de mensajes. Gratis; los planes de pago comienzan en 8 $ al mes por usuario (facturados anualmente). Twist Comunicación asíncrona y prioritaria para equipos distribuidos y flujos de trabajo complejos y orientados a objetivos. Espacios dedicados con hilos, recordatorios de hilos, actualizaciones extensas con formato enriquecido, exportación de hilos a PDF, notificaciones selectivas. Gratis; los planes de pago comienzan en 8 $ al mes por usuario. CrewAI Orquestación multiagente para equipos técnicos que desarrollan sistemas de IA en Python. Comportamientos de agentes definidos por roles, rutinas secuenciales/paralelas/jerárquicas, selección multi-LLM, registros de ejecución, sistemas de memoria. Precios personalizados AutoGen Agente conversacional para la resolución de problemas para grupos de investigación e ingeniería. Razonamiento de agentes basado en diálogos, entornos de ejecución de código, conversaciones reproducibles, almacenamiento en caché de respuestas, condiciones de terminación. Gratis (código abierto)

¿Qué debe buscar en las alternativas a Glue IA?

Cuando busque alternativas a Glue AI, querrá una herramienta que comprenda el contexto, se conecte profundamente con sus sistemas y utilice la IA para automatizar tareas sin necesidad de supervisión constante. Esto establece un conjunto de criterios claros:

Extrae la intención del mensaje utilizando el historial completo del hilo en lugar de desencadenantes de mensajes individuales.

Tiene compatibilidad con condiciones anidadas, transformaciones de datos, filtros regex y lógica de varios pasos.

Crea tareas con campos como prioridad, sprint, rótulos, personas asignadas y recursos enlazados.

Resumir hilos largos con puntos de decisión, bloqueos, seguimientos y marcas de tiempo.

Ejecuta automatizaciones de gestión de proyectos a gran escala con gestión de colas, ejecución paralela y sin límites de velocidad repentinos.

Ofrece SSO, aprovisionamiento SCIM, listas blancas de IP, registros de auditoría y controles de residencia de datos.

Incluye un generador visual con modo de prueba, historial de versiones y opciones de reversión.

Las mejores alternativas a Glue IA

Estas son nuestras opciones para las mejores alternativas a Glue IA. 📝

1. ClickUp (ideal para equipos que desean IA + automatización con gestión de proyectos y tareas)

Obtenga ayuda de ClickUp AI para crear agentes personalizados que puedan gestionar sus flujos de trabajo de principio a fin.

ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo. Tus tareas, proyectos, documentación, automatizaciones e IA permanecen conectados en un solo sistema, por lo que tu equipo evita la dispersión del trabajo y avanza en la planificación y la ejecución en un único flujo.

Glue AI mejora la automatización, pero no funciona junto con los datos reales de tu proyecto. ClickUp te ofrece IA, flujos de trabajo y visibilidad de proyectos en un solo lugar, lo que significa que puedes realizar cambios una sola vez y mantener a todo el equipo alineado sin tener que reconstruir el contexto.

¡Echemos un vistazo más de cerca! 👀

Acelere las decisiones diarias con la IA contextual.

ClickUp Brain refuerza sus decisiones operativas porque comprende su carga de trabajo, sus dependencias, el historial de tareas y la actividad entre equipos. Usted pide claridad y obtiene respuestas que reflejan el trabajo que su equipo ya ha completado.

Supongamos que gestiona las operaciones de una empresa que lleva a cabo varias iniciativas paralelas.

Le pides a Brain que analice la actividad de un nuevo proyecto de implementación. Lee las tareas, los comentarios y los documentos enlazados, y luego te ofrece una descripción clara del estado: qué va por buen camino, qué propietarios necesitan soporte y los riesgos futuros que debes revisar antes de tu próxima reunión.

Avanzará más rápido porque se ahorrará el trabajo de investigación.

📌 Prueba esta indicación: Revisa este proyecto de implementación. Muestra el progreso actual, señala los riesgos y elabora una lista de los siguientes pasos que debo asignar antes de la revisión de mañana.

Mantenga la coherencia de los procesos mediante la automatización.

Active la automatización que necesite o personalice las reglas mediante IA en función de sus flujos de trabajo.

Los equipos de operaciones pierden tiempo cuando las acciones rutinarias se descuidan. ClickUp Automatización se encarga de esos momentos para que sus flujos de trabajo avancen sin esfuerzo manual.

Por ejemplo, supongamos que su equipo de PMO gestiona la admisión de proyectos.

Llega una nueva solicitud a través de un formulario de ClickUp. La automatización crea la tarea del proyecto, asigna un propietario, establece una fecha límite y añade una lista de control basada en el tipo de proyecto.

Otra automatización actualiza el panel de control de su cartera cuando la tarea de admisión alcanza la aprobación. Usted garantiza la coherencia sin necesidad de supervisión adicional.

Amplíe sus operaciones utilizando agentes de IA.

ClickUp Agents te ayuda a gestionar grandes cargas de trabajo repetitivas sin dispersar tus herramientas. Los agentes se encargan de las acciones rutinarias, escanean tu entorno de trabajo y apoyan las tareas de supervisión que normalmente ralentizan a los equipos de PMO y operaciones.

Por ejemplo, supongamos que supervisas una cartera de más de 40 proyectos activos.

Usted crea un agente que revisa los paneles de control de su proyecto cada mañana, comprueba si hay retrasos en los cronogramas y publica una breve actualización dentro de su tarea de revisión semanal. Otro agente lee los cambios de estado en las tareas de ingeniería y prepara un resumen que usted comparte en su reunión de sincronización con los directivos.

Obtendrá una capa de soporte que supervisa su entorno de trabajo, por lo que podrá dedicar su tiempo a tomar decisiones en lugar de buscar información. A continuación le mostramos cómo crear la suya propia:

Las mejores funciones de ClickUp

Mantén todas las conversaciones vinculadas al trabajo estratégico: habla sobre las tareas, comparte ideas y vincula las decisiones directamente a los resultados con habla sobre las tareas, comparte ideas y vincula las decisiones directamente a los resultados con ClickUp Chat

Convierta entradas dispersas en inteligencia útil: utilice utilice ClickUp BrainGPT para interpretar tareas, chats y documentos, resumir lo que importa y guiar sus próximos pasos en todo el entorno de trabajo.

Captura ideas rápidas sin ralentizar el ritmo: dicta actualizaciones, requisitos o conclusiones de reuniones para realizar el trabajo cuatro veces más rápido con dicta actualizaciones, requisitos o conclusiones de reuniones para realizar el trabajo cuatro veces más rápido con ClickUp Talk to Text

Reúna todas las herramientas: conecte su CRM, herramientas de gestión de tickets, aplicaciones de mensajería y sistemas de contenido a través de conecte su CRM, herramientas de gestión de tickets, aplicaciones de mensajería y sistemas de contenido a través de ClickUp Integrations , para que la IA funcione con todo el contexto.

Almacene los conocimientos del equipo donde se realiza el trabajo: cree manuales internos, documentos de clientes, informes y estudios en cree manuales internos, documentos de clientes, informes y estudios en ClickUp Docs para que la información siga siendo accesible y esté enlazada a las tareas.

Limitaciones de ClickUp

El uso de la IA tiene límites en el plan Free.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario satisfecho lo expresó así:

ClickUp me parece increíblemente valioso, ya que consolida funciones en una única plataforma, lo que garantiza que todo el trabajo y la comunicación se reúnan en un solo lugar, proporcionándome un contexto completo. Esta integración me simplifica la gestión de proyectos, mejorando la eficiencia y la claridad. Me gusta especialmente la función Brain AI, ya que funciona como un agente de IA que ejecuta mis comandos, realizando tareas de forma eficaz en mi nombre. Este aspecto de automatización es muy útil porque agiliza mi flujo de trabajo y reduce el esfuerzo manual. Además, la configuración inicial de ClickUp fue muy fácil de navegar, lo que hizo que la transición desde otras herramientas fuera perfecta. También aprecio que ClickUp se integre con otras herramientas que utilizo, como Slack, Open AI y GitHub, creando un entorno de trabajo cohesionado. En general, por estas razones, recomendaría encarecidamente ClickUp a otras personas.

🔍 ¿Sabías que...? Uno de los primeros modelos reales de red neuronal fue propuesto en 1943 por Warren McCulloch y Walter Pitts: una diminuta «neurona artificial» que sentó las bases matemáticas de lo que mucho más tarde se convertiría en el aprendizaje profundo.

2. Coworker. ai (la mejor opción para crear agentes de IA sin código)

a través de Coworker.ai / IA

Coworker.ai te permite crear agentes de IA sin tocar una sola línea de código. El generador visual de flujos de trabajo conecta tus herramientas existentes para que los agentes puedan extraer datos de clientes de tu CRM, comprobar el inventario en tu base de datos y enviar actualizaciones a Slack en una secuencia automatizada.

Básicamente, estás enseñando a los agentes a gestionar las tareas repetitivas que tu equipo realiza manualmente: procesar tickets de soporte, actualizar hojas de cálculo y calificar clientes potenciales. La alternativa a Glue IA realiza un seguimiento de lo que hace cada agente a través de paneles de control, para que puedas ver qué tareas se han completado y dónde han surgido problemas.

Las mejores funciones de Coworker.ai

Programa los agentes para que se ejecuten a intervalos específicos o utiliza los webhooks entrantes de tus sistemas existentes como desencadenantes.

Exporte las métricas de rendimiento de los agentes y los registros de finalización de tareas para analizar los cuellos de botella en sus flujos de trabajo automatizados.

Asigna diferentes niveles de permiso a los miembros del equipo para que puedan ver, realizar edición o implementar agentes en función de su rol.

Pruebe los flujos de trabajo de los agentes en entornos de prueba antes de implementarlos en los canales de producción.

Vuelva a versiones anteriores del agente cuando las actualizaciones provoquen un comportamiento inesperado en sus automatizaciones.

Limitaciones de Coworker.ia

La biblioteca de plantillas ofrece menos puntos de partida que las alternativas maduras a Glue IA.

La lógica del flujo de trabajo requiere cierto pensamiento técnico, aunque no estés escribiendo código.

Las opciones de integración no cubren tantas herramientas especializadas como las plataformas de corporación.

Precios de Coworker.ia

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Coworker.ai

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🧠 Dato curioso: El concepto de inteligencia colectiva, según el cual muchos agentes simples que trabajan a nivel local pueden crear un comportamiento colectivo complejo, se basa directamente en observaciones biológicas (hormigas, termitas, abejas, bandadas de pájaros). En el ámbito de la IA, esta idea fue formalizada por primera vez en 1989 por Gerardo Beni y Jing Wang en el contexto de los sistemas robóticos celulares.

3. Slack (la mejor opción para la automatización de flujos de trabajo basados en chat)

a través de Slack

Con Slack, puedes desencadenar automatizaciones cuando alguien incluye un emoji específico en un mensaje, realiza una mención de palabra clave o publica en un canal concreto. Un desarrollador de tu equipo puede enviar una confirmación a GitHub y Slack creará automáticamente un hilo en tu canal de ingeniería, etiquetará a las personas relevantes y lo añadirá a tu tablero de sprints.

Además, la IA de Slack resume los hilos largos, por lo que no tendrás que desplazarte por 200 mensajes para averiguar qué decisión se tomó. Lo que hace que esto sea interesante para los equipos técnicos es el ecosistema de API. Puedes canalizar datos desde tus herramientas internas a los canales y crear automatizaciones personalizadas que respondan a eventos en toda tu pila.

Las mejores funciones de Slack

Fija mensajes o archivos importantes en los encabezados de los canales para que los nuevos miembros del equipo vean inmediatamente la documentación y los enlaces importantes.

Cree documentos de lienzo que combinen notas de reuniones, cronogramas de proyectos y archivos incrustados en un único espacio colaborativo.

Configure las preferencias de notificación específicas de cada canal para silenciar los espacios de baja prioridad y permanecer alerta ante los canales urgentes.

Archiva los canales inactivos para ordenar tu entorno de trabajo y conservar al mismo tiempo el historial de mensajes con función de búsqueda.

Utilice Slack CLI para implementar y probar aplicaciones personalizadas localmente antes de realizar su distribución por toda su organización.

Límites de Slack

La síntesis con IA y las funciones avanzadas requieren planes de pago.

El nivel gratuito tiene un límite en el historial de mensajes, lo que significa que con el tiempo se pierde el contexto.

La profundidad de la automatización no iguala a las plataformas de flujo de trabajo dedicadas para secuencias complejas.

Precios de Slack

Free

Pro: 7,25 $ al mes por usuario.

Business+: 15 $ al mes por usuario

Enterprise Grid: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Slack

G2: 4,5/5 (más de 37 045 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 23 910 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Slack?

Según una reseña de G2:

Utilizo Slack principalmente para el trabajo y lo encuentro increíblemente valioso para la comunicación en toda la organización. Su capacidad para configurar chats grupales, mensajes directos y automatizar tareas es impresionante. Aprecio mucho los flujos de automatización que permite Slack, ya que me permiten capturar automáticamente datos críticos, lo que agiliza muchas de mis tareas. […] La configuración inicial fue extremadamente fácil y los ajustes son intuitivos, lo que mejora notablemente la experiencia del usuario.

4. Microsoft Teams (ideal para la integración de la automatización basada en IA de Microsoft 365)

a través de Microsoft Teams

Teams tiene sentido cuando su organización ya utiliza Microsoft 365. Copilot se encuentra dentro de la interfaz y puede redactar mensajes, generar resúmenes de reuniones o responder preguntas mediante búsquedas en sus documentos de SharePoint y correos electrónicos de Outlook. La conexión con Power Automate le permite crear flujos que reaccionan a la actividad de Teams; si alguien hace una mención de una fecha límite en el chat, automáticamente aparece una tarea en Planner.

Los equipos de ingeniería pueden integrar aplicaciones personalizadas directamente en Teams utilizando el kit de herramientas, que mantiene las herramientas propietarias accesibles sin cambiar de contexto. Los controles de cumplimiento son especialmente útiles para las corporaciones que deben cumplir con normativas; puede establecer políticas de retención, realizar el seguimiento de la actividad de los usuarios y aplicar la gobernanza de datos en todos los canales.

Las mejores funciones de Teams de Microsoft

Graba sesiones de formación o reuniones generales y haz que Teams genere automáticamente capítulos basados en los cambios de tema en la conversación.

Fija pestañas para los sitios de SharePoint, los paneles de Power BI o las herramientas internas a los que accedes con frecuencia directamente en los canales del equipo.

Configure los ajustes de eDiscovery para buscar y exportar datos de chat para auditorías legales o de cumplimiento normativo.

Asigna permisos de moderación en los canales para que los miembros designados puedan eliminar mensajes o controlar quién publica anuncios.

Sincronice el calendario de Teams con Outlook para mostrar su disponibilidad y rechazar automáticamente las reuniones que entren en conflicto.

Limitaciones de Teams de Microsoft

Los costes de licencia de Copilot se suman a su suscripción a Microsoft 365.

La interfaz se satura cuando se añaden varias pestañas y aplicaciones a los canales.

El rendimiento se ve afectado en los canales que acumulan un extenso historial de mensajes, a diferencia de las alternativas a Microsoft Teams

Precios de Teams

Free

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $ al mes por usuario.

Microsoft 365 Business Standard: 15 $ al mes por usuario

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $ al mes por usuario.

Aplicaciones de Microsoft 365 para empresas: 9,90 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Teams

G2: 4,4/5 (más de 16 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 10 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Teams?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

Lo mejor de Microsoft Teams es lo bien que se integra con el resto de la suite Microsoft 365. Pasar de Teams a Outlook, SharePoint y OneDrive es muy sencillo, lo que realmente aumenta la productividad...

🔍 ¿Sabías que... Incluso en entornos de alto estrés o de alto riesgo (como los hospitales), unas mejores prácticas de comunicación mejoran directamente el trabajo en equipo y los resultados?

5. Google Chat (ideal para una colaboración sencilla en Google Workspace)

a través de Google Chat

Dentro de Google Chat, dispone de espacios para debates en equipo, mensajes directos y hilos básicos. Gemini AI se encarga de redactar mensajes y hacer resúmenes de conversaciones, pero su verdadera utilidad reside en cómo Chat se conecta con el resto de aplicaciones de Google. Está revisando una hoja de cálculo de Google y se da cuenta de que necesita la opinión de su equipo. Por lo tanto, puede iniciar un chat directamente desde esa hoja y todos tendrán el contexto al instante.

Apps Script permite a los desarrolladores crear bots personalizados que buscan palabras clave específicas y responden automáticamente, aunque se necesitan algunos conocimientos de código para configurarlo. El acceso de invitado funciona bien para la colaboración temporal en proyectos, especialmente cuando se necesita incorporar a contratistas externos o clientes durante un periodo de tiempo definido.

Las mejores funciones de Google Chat

Fija los espacios importantes en la parte superior de la barra lateral para no perder de vista los proyectos activos en un entorno de trabajo abarrotado.

Filtra los mensajes por personas específicas, intervalos de fechas o palabras clave para encontrar conversaciones relevantes de hace meses.

Realice menciones de espacios completos utilizando @space para notificar a todos los suscritos a ese hilo de conversación.

Configura respuestas automáticas para cuando no estés disponible que respondan automáticamente a los mensajes directos.

Convierte los mensajes en tareas de Google que se sincronizan con tu lista de tareas y Calendario existentes.

Limitaciones de Google Chat

La automatización requiere un desarrollo personalizado o herramientas de terceros para cualquier cosa que vaya más allá de lo básico.

Precios de Google Chat

Prueba gratuita

Starter: 8,40 $ al mes por usuario.

Estándar: 16,80 $ al mes por usuario.

Además: 26,40 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Google Chat

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,5/5 (más de 2365 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Chat?

Un crítico de Capterra señala:

Google Chat ha sido un software fantástico para comunicarnos con clientes, compañeros y probadores. Lo llevo usando más de un año y me parece increíblemente útil, sobre todo por cómo se conecta con nuestra cuenta de Gmail.

📮 ClickUp Insight: Cuando una tarea se pierde en el chat, el 41 % de los trabajadores busca en los hilos para encontrarla, el 22 % dice que nunca se hace y el 19 % intenta recrearla más tarde de memoria. Básicamente, estás trabajando con un sistema en el que el 40 % de las conversaciones se pierden en el vacío. Los equipos empiezan a hacer capturas de pantalla de los mensajes, a enviar recordatorios por mensaje directo o a crear documentos paralelos para compensar la fragilidad del chat. ClickUp AI, que funciona dentro de ClickUp Chat, cambia esa dinámica. Muestra automáticamente los compromisos, señala las acciones pendientes y las conecta con los proyectos relevantes. Se acabaron los detalles perdidos. Solo un registro que sigue el ritmo de la conversación.

6. Mattermost (la mejor opción para la comunicación de equipos autohospedados)

a través de Mattermost

Mattermost se ejecuta en su propia infraestructura, lo cual es importante cuando no se puede permitir que los datos de comunicación lleguen a servidores externos. Las empresas sanitarias, los contratistas de defensa y las instituciones financieras lo utilizan porque controlan dónde se almacenan los mensajes y quién puede acceder a ellos.

Los manuales guían a los equipos a través de procesos estandarizados; cuando se avisa a su ingeniero de guardia sobre una interrupción del servicio, Mattermost le guía a través de su lista de control de respuesta a incidencias mientras registra cada acción. Puede conectar herramientas de IA a través de webhooks y crear bots personalizados que interactúen en los canales.

Las mejores funciones de Mattermost

Configure la autenticación SSO y SAML para integrarla con sus sistemas de gestión de identidades existentes.

Configure canales dedicados para cada ejecución del manual de estrategias, de modo que todas las comunicaciones sobre incidencias permanezcan organizadas y sean fáciles de buscar.

Implemente complementos del mercado o cree otros personalizados para ampliar las funciones de sus flujos de trabajo específicos.

Exporte archivos completos de mensajes en formatos estándar para la elaboración de informes de cumplimiento normativo o la migración de datos.

Configure listas blancas de IP y límites de velocidad para proteger su instancia contra intentos de acceso no autorizados.

Limitaciones de Mattermost

El autoalojamiento implica que necesita recursos de DevOps para gestionar el mantenimiento del servidor, las actualizaciones de seguridad y el escalado.

El catálogo de integraciones de terceros es más reducido que el de las plataformas de chat nativas en la nube.

Precios de Mattermost

Prueba gratuita

Profesional: 10 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Corporación: Precios personalizados

Enterprise Advanced: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Mattermost

G2: 4,3/5 (más de 350 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 165 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Mattermost?

De una publicación en Reddit:

Utilizamos Mattermost como nuestra principal herramienta de comunicación. Ha funcionado muy bien. Sin embargo, su gestión de proyectos (lo llaman «tableros») es bastante limitada y básica.

Utilizamos Mattermost como nuestra principal herramienta de comunicación. Ha funcionado muy bien. Sin embargo, su gestión de proyectos (lo llaman «tableros») es bastante limitada y básica.

7. Rocket. Chat (la mejor opción para las necesidades de comunicación omnicanal)

a través de Rocket.Chat

Rocket. Chat combina la mensajería de equipo con canales de comunicación orientados al cliente en una sola plataforma. Puede gestionar los chats internos del equipo y, al mismo tiempo, gestionar las consultas de los clientes desde WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram y widgets de chat en vivo. La alternativa a Glue IA ofrece opciones de implementación tanto en la nube como autohospedadas, lo que le proporciona flexibilidad en función de las necesidades de su infraestructura.

La traducción en tiempo real rompe las barreras lingüísticas entre los equipos globales, ya que convierte automáticamente los mensajes entre docenas de idiomas durante las conversaciones. Además, el mercado de aplicaciones de comunicación para equipos alberga cientos de aplicaciones e integraciones, desde sistemas CRM hasta herramientas de asistencia técnica.

Las mejores funciones de Rocket. Chat

Cree roles personalizados que definan exactamente qué permisos tiene cada miembro del equipo en todos los canales y funciones administrativas.

Configure desencadenantes automáticos que transfieran las conversaciones entre agentes en función de palabras clave, tiempos de espera o niveles de prioridad de los clientes.

Supervise el rendimiento de los agentes a través de paneles de análisis que muestran los tiempos de respuesta, las tasas de resolución y los volúmenes de conversaciones.

Configure políticas de retención de mensajes que eliminen o archiven automáticamente las conversaciones tras un periodo de tiempo determinado.

Implemente chatbots que gestionen las consultas habituales de los clientes antes de derivar los problemas complejos a agentes humanos.

Limitaciones de Rocket. Chatear

La interfaz puede parecer abarrotada cuando se gestionan simultáneamente canales de comunicación internos y externos.

Las funciones omnicanal requieren planes de nivel superior, lo que establece un límite en el acceso para los equipos más pequeños.

Precios de Rocket. Chatear

Free

Pro: 8 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Rocket. Chatear

G2: 4,2/5 (más de 335 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 155 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Rocket. Chat?

Basado en una reseña de G2:

Aprecio Rocket. Chat por su flexibilidad y capacidad para respaldar nuestro flujo de trabajo de manera eficaz. Nos permite crear un número casi ilimitado de canales e integrar varios bots, lo que mejora significativamente nuestras capacidades de comunicación. La plataforma proporciona notificaciones en tiempo real de diferentes sistemas empresariales, lo cual es crucial para mantenerse al día.

🧠 Dato curioso: Uno de los primeros robots autónomos, Elmer y Elsie, fue construido en 1948-49 por el neurofisiólogo William Grey Walter. Estos pequeños robots «tortuga» utilizaban sencillos sensores de luz e interruptores de choque (conectados a circuitos de tubos de vacío) para desplazarse hacia la luz y evitar obstáculos. Aquí tienes un resumen: a través de ResearchGate

8. Twist (la mejor para la comunicación asíncrona basada en hilos)

a través de Twist

Twist organiza todo en hilos en lugar de canales en tiempo real. Cada conversación se desarrolla en su propio espacio dedicado, por lo que no verás los mensajes pasar en un caos cronológico. Esta estructura reduce la fatiga de las notificaciones, ya que respondes a los hilos cuando te conviene según tu horario, y no inmediatamente cuando alguien publica algo.

Esta alternativa a Glue IA separa los mensajes directos urgentes de las conversaciones en hilos, lo que le ayuda a distinguir entre «responder ahora» y «responder cuando pueda». Cualquier mensaje se convierte en una tarea que aparece en su lista de tareas pendientes, lo que acorta la distancia entre la conversación y la acción.

Las mejores funciones de Twist

Marca los hilos como no leídos después de haberlos visto, para que permanezcan visibles en tu bandeja de entrada hasta que estés listo para responder adecuadamente.

Suscríbase a los hilos específicos que son importantes para su trabajo e ignore los demás del mismo canal para reducir el ruido de las notificaciones.

Adjunte archivos de hasta 100 MB directamente a los mensajes del hilo sin depender de servicios externos para el uso compartido de archivos.

Exporta hilos completos como documentos PDF cuando necesites realizar el uso compartido del contexto de las decisiones fuera de la plataforma.

Establece recordatorios de hilos que te avisen a horas específicas para hacer un seguimiento de las conversaciones que requieren tu atención más adelante.

Límites de Twist

La colaboración del equipo en tiempo real parece deliberadamente más lenta que las plataformas de mensajería instantánea.

Las opciones de integración son limitadas en comparación con las herramientas de comunicación convencionales.

Precios de Twist

Free

Ilimitado: 8 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Twist

G2: 4/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: 4,3/5 (más de 35 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Twist?

Según una reseña de G2:

Me gusta cómo Twist organiza la comunicación del equipo en hilos, lo que facilita mucho el seguimiento de las conversaciones sin agobiarse con el desorden habitual de los chats.

9. CrewAI (la mejor para la organización de IA multiagente)

a través de CrewAI

CrewAI le ofrece un marco Python para crear equipos de agentes de IA que realmente trabajan juntos. Usted define los agentes con roles específicos: uno investiga los precios de la competencia, otro redacta los textos de marketing y un tercero revisa el cumplimiento de la marca.

El marco admite diferentes patrones de flujo de trabajo: secuencial (los agentes trabajan en orden), paralelo (los agentes trabajan simultáneamente) o jerárquico (un agente gestor coordina a los agentes trabajadores). Puede dirigir diferentes agentes a diferentes proveedores de LLM, combinando ChatGPT para razonamientos complejos con modelos más rápidos y económicos para tareas rutinarias.

Los sistemas de memoria permiten a los agentes aprender de trabajos anteriores, por lo que mejoran en sus roles específicos con el tiempo, en lugar de empezar de cero con cada tarea.

Las mejores funciones de CrewAI

Defina dependencias de tareas personalizadas que controlen qué agentes deben completar su trabajo antes de que otros puedan comenzar los pasos que se les han asignado.

Configura los antecedentes de los agentes que determinan cómo abordan los problemas y se comunican con otros agentes del equipo.

Anule los comportamientos predeterminados de los agentes para tareas específicas cuando necesite diferentes enfoques de razonamiento para casos extremos.

Exporta los registros de ejecución del equipo que muestran el historial completo de conversaciones entre los ejemplos de agentes de IA y su proceso de toma de decisiones.

Limitaciones de CrewAI

Se requieren conocimientos de programación en Python para configurar eficazmente los sistemas de agentes y los flujos de trabajo.

La documentación se basa en gran medida en ejemplos de código, lo que puede resultar complicado para los equipos que se inician en la organización de la IA.

Las interacciones entre múltiples agentes se vuelven difíciles de depurar cuando los agentes se coordinan de formas inesperadas.

Precios de CrewAI

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de CrewAI

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,6/5 (más de 45 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre CrewAI?

Según los comentarios usados en G2:

Lo mejor de crewAI es que, al crear un agente, podemos proporcionarle un rol, una meta y una historia, lo que aumenta considerablemente su rendimiento. Tiene compatibilidad con todos los proveedores de LLM, como OpenAI, Groq, Nvidia Nemo, etc. La documentación es muy clara y fácil de entender. Tiene compatibilidad con muchas herramientas y servidores MCP que podemos utilizar para crear sistemas multiagente.

🔍 ¿Sabías que...? La calidad de la comunicación es mucho más importante que la frecuencia. Los equipos son más productivos cuando dedican tiempo a compartir ideas de forma clara y reflexiva, en lugar de limitarse a hablar a menudo.

10. AutoGen (la mejor para la resolución conversacional de problemas con múltiples agentes)

a través de AutoGen

AutoGen, desarrollado por Microsoft Research, se centra en agentes que resuelven problemas a través del diálogo en lugar de flujos de trabajo rígidos.

Los agentes debaten enfoques, cuestionan el razonamiento de los demás y negocian soluciones a través de conversaciones recíprocas. Esto es importante para tareas complejas en las que la solución no está clara desde el principio; los agentes pueden explorar diferentes enfoques y criticar la lógica de los demás hasta llegar a un consenso.

La herramienta de agente de IA ejecuta código Python durante las conversaciones, por lo que puede realizar cálculos, analizar datos o probar hipótesis sin abandonar la conversación. Puede intervenir en las conversaciones del agente en cualquier momento para ofrecer orientación o tomar decisiones, manteniendo el control humano cuando sea necesario.

Las mejores funciones de AutoGen

Establezca un número máximo de turnos de conversación para evitar que los agentes debatan indefinidamente cuando no pueden llegar a un consenso.

Configure entornos de ejecución de código que aíslen el código generado por los agentes de su entorno de producción por motivos de seguridad.

Defina condiciones de finalización que pongan fin a las conversaciones de los agentes cuando alcancen metas específicas o cumplan criterios de éxito.

Almacene en caché las respuestas de los agentes para evitar llamadas API redundantes cuando los agentes traten problemas similares varias veces.

Implemente funciones de selección de altavoces personalizadas que controlen qué agente habla a continuación en función del contexto de la conversación.

Limitaciones de AutoGen

Las conversaciones multiagente prolongadas consumen una cantidad significativa de tokens, lo que aumenta rápidamente los costes de la API.

Pasar del desarrollo a la implementación en producción requiere una infraestructura adicional más allá del marco de trabajo.

Precios de AutoGen

Gratis (código abierto)

Valoraciones y reseñas de AutoGen

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre AutoGen?

Un usuario de Reddit escribe:

Para tareas sencillas como la generación de código con LLM (por ejemplo, la generación de scripts con ChatGPT4), es bastante eficiente. La capa UserProxyAgent agiliza la verificación, evaluación y ejecución del código (incluso en Docker). Esto elimina el tedioso ciclo de copiar y pegar el código en un IDE, ejecutarlo, comprobar el resultado, localizar los problemas, enviarlos de vuelta al LLM para su corrección y repetir este proceso varias veces. UserProxyAgent se encarga de esta automatización.

Sube el listón con ClickUp

Los equipos evolucionan rápidamente, y las herramientas que antes funcionaban a la perfección empiezan a quedarse pequeñas cuando el trabajo se vuelve más intenso, hay más en juego y todo el mundo quiere formas más claras de comunicarse y realizar la automatización.

Explorar las alternativas a Glue IA se convierte más bien en encontrar algo que se adapte a la forma de trabajar de su equipo.

ClickUp te ofrece esa flexibilidad. Obtienes una IA que comprende el contexto real del proyecto, una automatización que sigue tus procesos y agentes que se encargan de la supervisión repetitiva sin añadir otra capa de complejidad. Todo permanece conectado, por lo que tu equipo trabaja con claridad.

Regístrese hoy mismo en ClickUp y cree un entorno de trabajo que crezca con usted. ✅