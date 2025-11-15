12 herramientas de IA que transforman la redacción de solicitudes de subvenciones para equipos

La redacción de solicitudes de subvenciones parece un trabajo administrativo, pero hay mucho más en juego.

Detrás de cada propuesta hay un equipo que, discretamente, hace malabarismos con los plazos, recopila datos y elabora narrativas, y todo ello en un mundo en el que solo las organizaciones sin ánimo de lucro estadounidenses reciben más de 300 000 millones de dólares en subvenciones gubernamentales cada año.

Esa es la magnitud de la oportunidad. Pero el verdadero reto es tener la capacidad y la claridad para contar una historia convincente y dar en el blanco antes de que se acabe el tiempo.

En este blog, exploraremos 12 herramientas de IA para la redacción de subvenciones que ayudan a su equipo a redactar propuestas más precisas, trabajar más rápido y recuperar la concentración que tanto necesitan, de modo que puedan dedicar menos tiempo a lidiar con el proceso y más tiempo a impulsar el impacto.

Las herramientas de IA para equipos de redacción de subvenciones son programas especializados que utilizan inteligencia artificial para facilitar y hacer más eficiente el proceso de solicitud de subvenciones.

Considérelas como un asistente inteligente para todo su equipo, que le ayudará en todo, desde la investigación y la redacción hasta la colaboración, y se asegurará de que cumpla con todas las normas.

Estas herramientas se basan en tecnologías como el procesamiento del lenguaje natural (NLP), que les ayuda a comprender y redactar textos similares a los humanos. A diferencia de un simple corrector ortográfico, pueden ayudarle a generar secciones completas de una propuesta, resumir largos documentos de investigación e incluso adaptar su redacción al tono específico de un financiador.

Lo que hace que estas herramientas sean especiales para los equipos es que están diseñadas para la colaboración en equipo, lo que le permite hacer trabajo conjuntamente en un solo lugar en lugar de enviar documentos de un lado a otro. Ofrecen funciones como la edición en tiempo real y estrategias de gestión del conocimiento integradas para que todos estén siempre en la misma página.

💡Consejo profesional: si desea mantener su flujo de trabajo organizado y conforme a las normas, le encantará la plantilla POE para organizaciones sin ánimo de lucro, una forma práctica de estandarizar su proceso y asegurarse de que todo el mundo esté en la misma página.

Herramienta Lo mejor para Mejores funciones Tamaño del equipo Precios* ClickUp Gestión integral de subvenciones con IA ClickUp Brain, ClickUp documentos, Campos personalizados Cualquier tamaño plan Free Forever; planes de pago disponibles. Grantable Redacción e investigación con IA específica para subvenciones Redactor de subvenciones con IA, biblioteca inteligente, entorno de trabajo en equipo. Pequeñas y medianas empresas No hay plan Free; los planes de pago comienzan en 24 $/usuario/mes. Grant Assistant Redacción rápida de propuestas Redacción automatizada, búsqueda de financiadores Equipos pequeños Sin plan gratuito; precios personalizados Instrumentl Búsqueda y seguimiento de oportunidades Búsqueda de subvenciones, seguimiento de plazos Medianas y grandes No hay plan gratuito; los planes de pago comienzan en 326 $ al mes. Grantboost Personalización de propuestas con tecnología de IA Biblioteca de plantillas, motor de personalización Cualquier tamaño Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 19,99 $ al mes. Grant Orb Flujo de trabajo optimizado para las solicitudes Automatización, verificación del cumplimiento normativo Pequeñas y medianas empresas Sin plan gratuito; Precios personalizados ChatGPT Asistencia general para la redacción Generación de contenido, ayuda para la investigación Cualquier tamaño Nivel gratuito con límite; los planes de pago comienzan en 20 $ al mes. Claude Contenido y análisis extensos Ventana de contexto ampliada, edición detallada. Cualquier tamaño Nivel gratuito con límite; los planes de pago comienzan en 20 $ al mes. Gemini Investigación y verificación de datos Integración web, multimodal Cualquier tamaño Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 19,99 $ al mes. Perplexity Investigación con citas Búsqueda en tiempo real, seguimiento de fuentes Cualquier tamaño Nivel gratuito disponible; los planes de pago comienzan en 20 $ al mes. Fireflies Transcripción de reuniones e información detallada Transcripción, elementos a tomar. Cualquier tamaño Plan gratuito disponible; los planes de pago comienzan en 18 $/usuario/mes. Fundwriter. ai Propuestas centradas en organizaciones sin ánimo de lucro Plantillas, medición del impacto Pequeñas organizaciones sin ánimo de lucro No hay plan gratuito (versión de 7 días de prueba); los planes de pago comienzan en 29 $ al mes.

Encontrar la herramienta de IA adecuada para su equipo de redacción de subvenciones significa mirar más allá de las llamativas funciones de IA y centrarse en lo que realmente mejora su flujo de trabajo y su tasa de éxito.

Necesita una herramienta que no solo redacte bien, sino que también mantenga a su equipo organizado y a sus datos en seguridad.

En primer lugar, piense en la seguridad, ya que las propuestas de subvención suelen contener información de identificación personal (PII) confidencial. Busque una herramienta con sólidas medidas de seguridad de los datos, que cumpla con la norma SOC 2 y que cuente con un registro de auditoría claro para garantizar la responsabilidad.

A continuación, considere cómo encajará la herramienta en el proceso de su equipo. ¿Permite la colaboración en tiempo real y ofrece un control de versiones claro para evitar confusiones? ¿Puede establecer permisos basados en ról para que los redactores, revisores y gestores de presupuestos solo vean lo que necesitan? El objetivo es agilizar los procesos de redacción de solicitudes de subvenciones, no añadir otra capa de complejidad.

Aquí hay algunas cosas clave que debe tener en cuenta. ✨

Conocimientos específicos sobre subvenciones: un buen asistente de IA para la redacción de solicitudes de subvenciones debe comprender la diferencia entre una declaración de necesidades y un plan de evaluación. Busque herramientas entrenadas con propuestas de subvenciones reales, ya que producirán contenido más relevante que la IA de uso general.

Integridad de las citas: para las subvenciones que requieren mucha investigación, necesita una IA que pueda actuar como proveedor de fuentes precisas para sus afirmaciones. Esto evita que incluya accidentalmente información incorrecta o «alucinaciones», que según los estudios se producen en para las subvenciones que requieren mucha investigación, necesita una IA que pueda actuar como proveedor de fuentes precisas para sus afirmaciones. Esto evita que incluya accidentalmente información incorrecta o «alucinaciones», que según los estudios se producen en un 28,6 % de los casos con GPT-4 al generar referencias, lo que hace que la verificación de los datos sea esencial.

Compatibilidad en la ingeniería de indicaciones: La calidad de los resultados de la IA depende de la calidad de los datos introducidos, o «indicaciones». Las mejores herramientas ofrecen La calidad de los resultados de la IA depende de la calidad de los datos introducidos, o «indicaciones». Las mejores herramientas ofrecen indicaciones y guías de redacción con IA para ayudar a su equipo a formular las preguntas adecuadas y obtener los mejores resultados.

Capacidades de integración: La redacción de solicitudes de subvenciones no se realiza en el vacío. Elija una herramienta que se conecte con su conjunto de tecnologías, como el software de automatización de flujos de trabajo , los calendarios, el almacenamiento en la nube y las aplicaciones de comunicación, para evitar tener que cambiar constantemente de plataforma.

👀 ¿Sabías que... Elon Musk retó una vez a la ONU a demostrar cómo 6000 millones de dólares podrían ayudar a acabar con el hambre en el mundo. La ONU presentó un plan detallado... y la financiación nunca llegó. Un buen recordatorio de que incluso los «financiadores» más importantes pueden echarse atrás, por lo que las propuestas sólidas (y los planes claros) son más importantes que las grandes promesas.

Ahora, veamos cada herramienta en detalle.

ClickUp (la mejor para la gestión integral de subvenciones con IA)

El entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp está equipado para satisfacer todos sus flujos de trabajo generativos en un solo lugar.

Reúna todo el proceso de redacción de solicitudes de subvenciones en un único entorno de trabajo de IA convergente, una plataforma unificada en la que todo su trabajo, sus datos y la IA se conectan en un solo lugar, y elimine la proliferación de herramientas que ralentiza a su equipo con ClickUp.

ClickUp Brain se sitúa en el centro de este flujo de trabajo como su socio de IA ambiental. Empiece abriendo un documento de ClickUp y diciéndole a Brain lo que necesita: su esquema, las prioridades del financiador, la historia que quiere contar. Brain genera un primer borrador que refleja realmente la voz de su organización, ya que se basa en todo lo que ya hay en su entorno de trabajo: propuestas anteriores, notas de investigación, informes de impacto.

Combine ClickUp documentos con ClickUp Brain para generar materiales de incorporación más rápidamente.

Cuando esté listo para perfeccionar su propuesta, Brain puede pulir el lenguaje, reforzar secciones y mantener la coherencia terminológica en toda la propuesta.

Una vez que su borrador tome figura, convierta el documento en acción. Vincúlelo a una tarea de ClickUp, asigne revisores, añada plazos y etiquete a las partes interesadas, todo en el mismo lugar donde se encuentra la propuesta. Los revisores no necesitan buscar archivos o nuevas versiones; simplemente abren la tarea y comentan directamente dentro del documento en tiempo real. Cada parte del ciclo de revisión se vuelve visible y rastreable.

Añada listas de control, fechas de vencimiento, personas asignadas y estados personalizados para realizar el seguimiento de su flujo de trabajo.

ClickUp le proporciona la estructura operativa necesaria para mantener este impulso. Utilice los campos personalizados para registrar los requisitos de los financiadores, los cronogramas, los adjuntos, las necesidades presupuestarias y los criterios de envío de todas sus subvenciones. A continuación, cree un flujo de trabajo visual utilizando los estados de tareas personalizados, correlacionando el recorrido de cada propuesta desde Investigación → Redacción → Revisión → Aprobación final → Enviado.

Las automatizaciones de ClickUp se encargan del resto: asignar al siguiente revisor cuando cambia el estado, enviar recordatorios de plazos antes del envío, escalar tareas cuando se retrasan las aprobaciones. En lugar de gestionar el proceso manualmente, el proceso se gestiona solo.

Y como todo está conectado dentro de un entorno de trabajo de IA convergente, Brain puede ofrecer información al instante, extrayendo contexto de subvenciones anteriores o notas de reuniones, dejando un recordatorio de lo que funcionó la última vez, respondiendo a preguntas sobre requisitos o mostrando datos que había olvidado que tenía.

Con ClickUp AI, todo su entorno de trabajo se vuelve consultable y receptivo. No vuelva a pasar por alto ningún detalle importante.

¿Lo mejor? Puede utilizar varios modelos de IA, como Claude, ChatGPT y Gemini, directamente desde ClickUp Brain para realizar sus tareas de redacción, sin necesidad de herramientas adicionales.

Así es como se ve un flujo de trabajo de subvenciones impulsado por IA: redacción, investigación, colaboración y gobernanza en un solo lugar, sin proliferación de herramientas, sin archivos perdidos, sin cuellos de botella. Solo un equipo que puede moverse más rápido, redactar con más solidez y centrarse en financiar el impacto que están aquí para crear.

👋🏾 ¿Necesita ayuda para empezar? Utilice esta plantilla de propuesta de subvención de ClickUp para adelantarse en su trabajo.

Obtenga una plantilla gratis Esta plantilla lista para usar le ayuda a configurar más rápidamente un flujo de trabajo fluido para la redacción de subvenciones.

Las mejores funciones de ClickUp

ClickUp Brain para la redacción de solicitudes de subvenciones: genere borradores iniciales, resumir la investigación y reescriba secciones para diferentes públicos. Dado que extrae el contexto de todo su entorno de trabajo, las sugerencias de la IA son más relevantes y se ajustan mejor al tono de su organización.

ClickUp Doc con colaboración en tiempo real: permita que todo su equipo redacte y realice edición de propuestas de forma conjunta y simultánea, con cursores en vivo y comentarios hilos. También puede mantener una versión completa para realizar un seguimiento de cada cambio.

Estados de tareas personalizados y automatizaciones de ClickUp: cree un flujo de trabajo personalizado que se adapte perfectamente a su proceso de solicitud de subvenciones. Mueva automáticamente las propuestas de la fase de redacción a la de revisión y, finalmente, a la de envío, manteniendo a todos los implicados alineados.

Biblioteca de plantillas: guarde sus propuestas más exitosas como plantillas en la biblioteca de plantillas. Esto le permitirá guarde sus propuestas más exitosas como plantillas en la biblioteca de plantillas. Esto le permitirá estandarizar su proceso y adelantarse en las nuevas solicitudes sin tener que empezar desde cero.

Ventajas y desventajas de ClickUp

Ventajas:

Esta solución todo en uno combina la redacción de solicitudes de subvenciones, la gestión de proyectos y la colaboración del equipo, lo que le evita tener que cambiar entre diferentes apps.

La comprensión contextual de ClickUp Brain da lugar a sugerencias de IA más precisas y relevantes en comparación con las herramientas independientes.

Las amplias opciones de personalización le permiten crear el flujo de trabajo exacto que necesita su equipo.

Contras:

El amplio intervalo de funciones puede llevar algún tiempo para su ajuste y personalización según sus necesidades específicas.

Los nuevos usuarios pueden experimentar una curva de aprendizaje mientras se familiarizan con todas las capacidades de la plataforma.

Precios de ClickUp

tabla-de-precios

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario opina:

ClickUp Brain MAX ha sido una incorporación increíble a mi flujo de trabajo. La forma en que combina múltiples LLM en una sola plataforma hace que las respuestas sean más rápidas y fiables, y la función de conversión de voz a texto en toda la plataforma supone un gran ahorro de tiempo. También aprecio mucho la seguridad de nivel corporación, que me da tranquilidad a la hora de manejar información confidencial. Lo que más destaca es cómo me ayuda a eliminar el ruido y pensar con más claridad, ya sea resumiendo reuniones, redactando contenido o generando nuevas ideas. Es como tener un asistente de IA todo en uno que se adapta a lo que necesito.

ClickUp Brain MAX ha sido una incorporación increíble a mi flujo de trabajo. La forma en que combina múltiples LLM en una sola plataforma hace que las respuestas sean más rápidas y fiables, y la función de conversión de voz a texto en toda la plataforma supone un gran ahorro de tiempo. También aprecio mucho la seguridad de nivel empresarial, que me da tranquilidad a la hora de manejar información confidencial. Lo que más destaca es cómo me ayuda a eliminar el ruido y pensar con más claridad, ya sea resumiendo reuniones, redactando contenido o generando nuevas ideas. Es como tener un asistente de IA todo en uno que se adapta a lo que necesito.

2. Grantable (la mejor para la redacción dedicada y específica de subvenciones con IA)

vía Grantable

Grantable es una plataforma de redacción de solicitudes de subvenciones basada en IA y diseñada específicamente para el lenguaje y la estructura de las propuestas de subvención. Combina la asistencia inteligente para la redacción con un entorno de trabajo colaborativo, lo que la convierte en una opción ideal para equipos que se dedican exclusivamente a la obtención de subvenciones. La IA de la plataforma se ha entrenado con un enorme conjunto de datos de intentos correctos de subvenciones concedidas, por lo que entiende lo que buscan los financiadores.

Su biblioteca de contenido inteligente es una función destacada, ya que le permite almacenar y reutilizar su mejor contenido. Puede guardar la declaración de misión de su organización, las descripciones de los programas y los datos de impacto, y luego dejar que la IA los adapte para nuevas propuestas. Esto garantiza la coherencia y evita que su equipo tenga que reescribir la misma información una y otra vez.

Las mejores funciones de Grantable

Redactor de solicitudes de subvenciones basado en IA: genera contenido con objetivo específico basado en las prioridades concretas de los financiadores y en ejemplos de propuestas con intento correcto.

Biblioteca de contenido inteligente: almacena, etiqueta y recupera su texto repetitivo, lo que facilita la reutilización del contenido ganador.

Entorno de trabajo en equipo: permite una colaboración fluida con gestión de tareas integrada, seguimiento de plazos y flujo de trabajo de revisión.

Ventajas e inconvenientes de Grantable

Ventajas:

Diseñadas específicamente para la redacción de solicitudes de subvenciones, con un profundo conocimiento de las estructuras de las propuestas.

Aprende la voz de su organización con el tiempo para ofrecer sugerencias de IA más coherentes.

Realiza un seguimiento de las oportunidades de subvención, desde su descubrimiento hasta la elaboración de informes.

Contras:

Carece de funciones más amplias de gestión de proyectos y planificación de proyectos para otras tareas organizativas.

Menos opciones de integración con otro software.

El precio puede suponer un reto para las organizaciones sin ánimo de lucro más pequeñas.

Precios asequibles

Starter: 24 $ por usuario al mes.

Pro: 60 $ al mes por usuario.

Agencia: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Grantable

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas.

3. Grant Assistant (la mejor para generar rápidamente un primer borrador de propuesta)

Grant Assistant es un asistente de redacción de solicitudes de subvenciones basado en IA que se centra en la rapidez y la eficiencia. Está diseñado para ayudar a equipos pequeños y reducidos a redactar rápidamente propuestas y encontrar oportunidades de financiación relevantes.

Si su equipo tiene poco tiempo y recursos, esta herramienta puede ayudarle a preparar un primer borrador competitivo en cuestión de minutos.

La principal ventaja de la plataforma es su rápida generación de propuestas. Usted introduce los detalles de su proyecto y la IA crea un borrador completar adaptado a los requisitos del financiador. También incluye una función de búsqueda de financiadores que analiza una base de datos de subvenciones para encontrar oportunidades que se ajusten a su misión.

Las mejores funciones de Grant Assistant

Generación rápida de propuestas: crea rápidamente borradores completados, que luego puede personalizar en cuanto a tono y longitud.

Búsqueda automatizada de financiadores: descubre oportunidades de subvenciones relevantes basadas en el perfil de su organización.

Verificador de cumplimiento integrado: comprueba automáticamente el recuento de palabras, las secciones obligatorias y el formato para evitar errores simples.

Ventajas e inconvenientes de Grant Assistant

Ventajas:

El proceso de redacción extremadamente rápido ahorra mucho tiempo.

Su interfaz de usuario intuitiva es fácil de aprender para los miembros del equipo sin conocimientos técnicos.

Precios asequibles para pequeñas organizaciones sin ánimo de lucro.

Contras:

El contenido generado por IA puede parecer a veces genérico y requerir una edición exhaustiva.

Opciones de personalización con límite para formatos de propuestas únicos.

Menos funciones de colaboración en equipo que otras plataformas.

Precios de Grant Assistant

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Grant Assistant

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas.

4. Instrumentl (la mejor para la búsqueda de subvenciones y la investigación de financiadores)

a través de Instrumentl

Instrumentl es una potente plataforma para encontrar y gestionar oportunidades de subvenciones. Aunque no es tanto una herramienta de redacción, su punto fuerte reside en sus completas funciones de búsqueda de subvenciones e investigación de financiadores. Ayuda a su equipo a crear una sólida cartera estratégica de oportunidades para que siempre solicite las subvenciones adecuadas.

La plataforma utiliza IA para emparejar a su organización con los financiadores más relevantes de su amplia base de datos. Va más allá de la simple coincidencia de palabras clave para analizar el historial de donaciones de un financiador, el tamaño típico de las subvenciones y el enfoque geográfico. Básicamente, Instrumentl funciona como una herramienta de IA para la toma de decisiones, centrando el tiempo y los recursos limitados de su equipo.

Las mejores funciones de Instrumentl

Búsqueda inteligente de subvenciones: encuentra oportunidades que se ajustan perfectamente a sus necesidades y las puntúa en función de la idoneidad de su organización.

Información completa sobre los financiadores: proporciona perfiles detallados de los financiadores, incluyendo su historial de donaciones y sus prioridades.

Gestión centralizada de plazos y tareas: realiza un seguimiento de todas sus oportunidades, plazos y asignaciones del equipo en un solo panel de control.

Ventajas y desventajas de Instrumentl

Ventajas:

La base de datos de subvenciones más completa y actualizada disponible.

La información detallada sobre los financiadores le ayuda a tomar decisiones estratégicas sobre las solicitudes.

Excelentes herramientas para visualizar y gestionar su cartera de subvenciones.

Contras:

El precio elevado puede suponer un obstáculo para las organizaciones muy pequeñas.

Se centra en el descubrimiento y el seguimiento, con una asistencia limitada de la IA para la redacción.

El número grande de oportunidades puede resultar abrumador al principio.

Precios de Instrumentl

14 días de (versión de) prueba gratuita

Avanzado: 980 $ al mes

Pro: 544 $ al mes

Estándar: 326 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Instrumentl

G2: 4,9/5 (más de 100 reseñas)

Capterra: 4,9/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Instrumentl?

Un usuario opina:

He utilizado Instrumentl durante los últimos años y hablo muy bien de su servicio a otras organizaciones en las que formo parte de la junta directiva. Es líder en el sector y una potencia en la redacción de solicitudes de subvenciones. Es un recurso fantástico para cualquier redactor de solicitudes de subvenciones, con oportunidades actualizadas, tecnología de vanguardia y un servicio de atención al cliente personalizado.

He utilizado Instrumentl durante los últimos años y hablo muy bien de su servicio a otras organizaciones en las que formo parte de la junta directiva. Es líder en el sector y una potencia en la redacción de solicitudes de subvenciones. Es un recurso fantástico para cualquier redactor de solicitudes de subvenciones, con oportunidades actualizadas, tecnología de vanguardia y un servicio de atención al cliente dedicado.

🌼 ¿Sabías que... Un estudio de Graphite reveló que, en noviembre de 2024, alrededor del 50,3 % de los nuevos artículos web en inglés estaban rotulados como generados principalmente por IA?

5. Grantboost (la mejor para propuestas personalizadas a gran escala)

a través de Grantboost

Grantboost es una plataforma de IA que destaca por personalizar propuestas para financiadores específicos. Combina una amplia biblioteca de plantillas de subvenciones con un motor de personalización de IA, lo que ayuda a su equipo a crear solicitudes personalizadas sin tener que empezar desde cero.

La IA de la plataforma analiza los detalles de su proyecto y las preferencias del financiador para adaptar las plantillas y que se ajusten perfectamente. Sugiere formas de mejorar su narrativa basándose en patrones de propuestas que han tenido un intento correcto anteriormente. Esto le ayuda a evitar presentar solicitudes genéricas y «estándar» que los financiadores pueden detectar a la milla de distancia.

Las mejores funciones de Grantboost

Biblioteca dinámica de plantillas: acceda a cientos de plantillas probadas que la IA personaliza de forma automática para su proyecto.

Sugerencias de contenido inteligente: reciba consejos en tiempo real para mejorar su narrativa basándose en lo que ha sido trabajo para ese financiador en el pasado.

Generación automatizada de descripciones presupuestarias: cree justificaciones presupuestarias detalladas que se ajusten perfectamente a la historia de su propuesta.

Ventajas e inconvenientes de Grantboost

Ventajas:

Excelente variedad de plantillas que cubren los tipos de subvenciones más comunes.

El alto grado de personalización garantiza que las propuestas sean únicas y se adapten a las necesidades específicas de cada cliente.

Fáciles de aprender, lo que permite a los nuevos miembros del equipo alcanzar la productividad rápidamente.

Contras:

Menos eficaz para subvenciones altamente especializadas o técnicas.

Funciones de gestión de proyectos con límite para el seguimiento posterior al envío.

Las sugerencias de IA pueden, en ocasiones, no dar en el clavo en cuanto al tono.

Precios de Grantboost

Free

Pro: 19,99 $ al mes

Teams: 29,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Grantboost

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas.

6. Grant Orb (la mejor para la automatización del flujo de trabajo y las comprobaciones de cumplimiento)

a través de Grant Orb

Grant Orb es un software para propuestas de subvenciones centrado en la automatización de la parte administrativa de la redacción de solicitudes de subvenciones. Le ayuda a optimizar su flujo de trabajo y a garantizar que todas las propuestas cumplan con los requisitos de los financiadores. Si su equipo dedica demasiado tiempo al formato y la logística de envío, esta herramienta le permitirá liberar tiempo para centrarse en la redacción.

El punto fuerte de la plataforma es la automatización del flujo de trabajo. Puede crear procesos de aprobación personalizados, configurar recordatorios automáticos y realizar un seguimiento de las propuestas en cada fase. Su verificador de cumplimiento comprueba automáticamente que se cumplen todos los requisitos técnicos, lo que reduce el riesgo de que una solicitud sea rechazada por un simple error.

Las mejores funciones de Grant Orb

Gestión automatizada del flujo de trabajo: configure flujos de trabajo personalizados para guiar automáticamente las propuestas desde la redacción hasta el envío.

Comprobación exhaustiva del cumplimiento: verifica que las propuestas cumplan todos los requisitos técnicos, como el recuento de palabras y los adjuntos necesarios.

Gestión integrada del portal de envío: navegue por diferentes portales de subvenciones desde una única interfaz, lo que le permitirá ahorrar tiempo y reducir la frustración.

Ventajas e inconvenientes de Grant Orb

Ventajas:

Las excelentes funciones de automatización reducen significativamente el trabajo administrativo manual.

Las potentes herramientas de cumplimiento minimizan el riesgo de rechazos técnicos.

El intuitivo generador de flujo de trabajo es fácil de usar y no requiere conocimientos técnicos.

Contras:

Asistencia limitada para la redacción mediante IA en comparación con otras plataformas.

Base de datos más pequeña de oportunidades de financiación

La interfaz de usuario del usuario parece menos moderna que la de algunos competidores.

Precios de Grant Orb

Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Grant Orb

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas.

👀 ¿Sabías que... El «Boletín de estadísticas de subvenciones 2023-2024» oficial del Reino Unido muestra que el gobierno concedió 153 000 millones de libras esterlinas en subvenciones durante ese periodo, solo ligeramente por debajo de los 156 000 millones del año anterior? Esta magnitud de financiación muestra lo grande que es el pastel y lo importantes que son la competencia y la gestión de procesos cuando lo que está en juego alcanza los cientos de miles de millones. ¡Una inspiración más para redactar una propuesta de subvención ganadora!

7. ChatGPT (la mejor para ayuda flexible y general en la redacción)

a través de ChatGPT

ChatGPT es una herramienta de redacción con IA potente y versátil que puede ser un activo valioso para cualquier equipo de redacción de subvenciones. Aunque no es un software especializado en la redacción de subvenciones, su capacidad para generar ideas, redactar contenido y perfeccionar el lenguaje lo convierte en una opción flexible y accesible para un intervalo de tareas.

Puede utilizarla para generar ideas para proyectos, superar el bloqueo del escritor en una sección complicada o simplificar el lenguaje técnico complejo para el público en general. Su naturaleza de conversación le permite solicitar revisiones y explorar diferentes ángulos, lo que la convierte en una gran aliada para el pensamiento creativo y el pulido de su borrador final.

Las mejores funciones de ChatGPT

Generación de contenido versátil: crea contenido para cualquier sección de la solicitud de subvención, desde resúmenes ejecutivos hasta planes de evaluación.

Perfeccionamiento interactivo: repase su redacción mediante un diálogo natural para conseguir la formulación perfecta.

Asistencia en la investigación: le ayuda a comprender temas complejos y a encontrar información de compatibilidad para su propuesta.

Ventajas e inconvenientes de ChatGPT

Ventajas:

Extremadamente flexible y capaz de manejar casi cualquier tarea de redacción.

Actualización constante con nuevas capacidades.

La amplia comunidad de usuarios ofrece una gran cantidad de consejos y buenas prácticas.

Contras:

Carece de conocimientos específicos sobre las convenciones de redacción de solicitudes de subvenciones y los requisitos de los financiadores.

No hay funciones integradas de colaboración o gestión de proyectos para equipos.

A veces pueden generar información inexacta que debe verificarse.

Precios de ChatGPT

ChatGPT Plus: 20 $ al mes

Equipo ChatGPT: 30 $ al mes por usuario.

ChatGPT Pro: 200 $ al mes

ChatGPT Enterprise: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2 : 4,7/5 (más de 1000 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT?

Un usuario opina:

ChatGPT se ha convertido en mi herramienta preferida para un amplio intervalo de tareas cotidianas. La utilizo para redactar correos electrónicos, escribir y depurar código, resumir documentos, generar ideas e incluso para ayudarme con la investigación o el aprendizaje de nuevos temas. Su adaptabilidad es impresionante: tanto si necesito escritura creativa, respuestas técnicas o consejos prácticos, ChatGPT ofrece resultados rápidos y relevantes. Me gusta cómo agiliza mi flujo de trabajo y llena de forma fiable las lagunas de conocimiento cuando lo necesito.

ChatGPT se ha convertido en mi herramienta preferida para un amplio intervalo de tareas cotidianas. La utilizo para redactar correos electrónicos, escribir y depurar código, resumir documentos, generar ideas e incluso para ayudarme con la investigación o el aprendizaje de nuevos temas. Su adaptabilidad es impresionante: tanto si necesito escritura creativa, respuestas técnicas o consejos prácticos, ChatGPT ofrece resultados rápidos y relevantes. Me gusta cómo agiliza mi flujo de trabajo y llena de forma fiable las lagunas de conocimiento cuando lo necesito.

8. Claude (la mejor para la edición de propuestas largas y complejas)

vía Claude

Claude es un modelo avanzado de IA que destaca por su capacidad para manejar documentos largos y complejos. Esto lo hace especialmente útil para los equipos de redacción de subvenciones que trabajan en propuestas exhaustivas que requieren un contexto profundo y coherencia narrativa.

Si alguna vez le ha costado mantener la coherencia en una propuesta de 50 páginas, Claude puede ayudarle.

Su función clave es su gran ventana de contexto, lo que significa que puede leer y recordar toda una propuesta de subvención de una sola vez. Esto le permite hacer sugerencias que son coherentes en todas las secciones, desde la introducción hasta el presupuesto. También es hábil para analizar argumentos y sugerir formas de reforzar su solicitud de financiación.

Las mejores funciones de Claude

Ventana de contexto ampliada: realiza el trabajo con propuestas de subvención completas a la vez, lo que garantiza la coherencia narrativa.

Edición y perfeccionamiento sofisticados: proporciona comentarios detallados sobre la estructura, el argumento y la claridad.

Sólido razonamiento analítico: maneja propuestas complejas y técnicas con una comprensión matizada.

Ventajas y desventajas de Claude

Ventajas:

El manejo superior de documentos largos mantiene la calidad y la coherencia.

Excelente para mantener un tono y una voz coherentes entre varios redactores.

Un marco ético sólido ayuda a garantizar que las propuestas sean veraces y adecuadas.

Contras:

Sin formación específica en las convenciones de redacción de solicitudes de subvenciones.

Integraciones con otras herramientas de gestión de proyectos, con límite.

A veces puede ser demasiado cautelosa en sus sugerencias.

Precios de Claude

Claude Pro: 20 $ al mes

Claude Equipo: 30 $ al mes

Claude Max: Desde 100 $ al mes.

Claude Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Claude

G2: 4,4/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Claude?

Un usuario opina:

La capacidad de Claude para mantener el contexto y comprender los requisitos empresariales más sutiles es muy sólida. Claude me ayuda a estructurar entregables y simulaciones complejos, analizar grandes volúmenes de texto o datos y redactar comunicaciones precisas con los clientes sin perder la intención estratégica.

La capacidad de Claude para mantener el contexto y comprender los requisitos empresariales más sutiles es muy sólida. Claude me ayuda a estructurar entregables y simulaciones complejos, analizar grandes volúmenes de texto o datos y redactar comunicaciones precisas con los clientes sin perder la intención estratégica.

9. Gemini (la mejor para la investigación, la verificación de datos y el análisis de datos en tiempo real)

vía Gemini

Gemini, desarrollada por Google, es una herramienta de IA que destaca en la investigación y la verificación de datos. Está profundamente integrada con la búsqueda web, lo que permite a su equipo obtener datos y estadísticas en tiempo real para construir un caso sólido y basado en pruebas para su proyecto.

Esto supone una gran ventaja para las subvenciones que requieren información actualizada.

Una de sus ventajas únicas es su capacidad multimodal, lo que significa que puede comprender y trabajar con texto, imágenes y datos. Puede pedirle que analice un gráfico de un artículo de investigación o que genere una descripción para la foto de un proyecto. Para los equipos que ya utilizan Google Workspace, Gemini se integra perfectamente con Documentos de Google, Hojas de Cálculo de Google y Slides.

Las mejores funciones de Gemini

Búsqueda web integrada: accede a datos y estadísticas actuales en tiempo real para lograr la compatibilidad con sus afirmaciones.

Análisis de contenido multimodal: trabajo con gráficos, gráficos e imágenes, además de texto.

Funciones colaborativas en Google Workspace: se integra perfectamente con las herramientas que tu equipo ya utiliza.

Ventajas y desventajas de Gemini

Ventajas:

Sus excelentes capacidades de investigación garantizan que las propuestas se basen en información precisa y actualizada.

La integración perfecta con el entorno de trabajo de Google agiliza la colaboración.

Las funciones multimodales ofrecen compatibilidad con propuestas con diversos tipos de contenido.

Contras:

Menos especializadas para la redacción de solicitudes de subvenciones que las plataformas específicas.

Posibles problemas de privacidad de datos para la información confidencial de la organización.

El rendimiento puede ser inconsistente dependiendo de la tarea.

Precios de Gemini

Gemini Advanced (a través de Google One IA Premium): 19,99 $ al mes.

Gemini para Google Workspace (plan Business): 20 $ al mes por usuario.

Gemini para Google Workspace (plan Enterprise): 30 $ al mes por usuario.

Gemini Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Gemini

G2: 4,4/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Gemini?

Un usuario opina:

Sinceramente, lo mejor de Google Gemini es lo fácil que es de usar. No requiere configuración ni formación: solo tienes que empezar a escribir y ya está listo para funcionar. Es muy fluido y natural, sobre todo si ya utilizas Gmail, Documentos de Google u otras aplicaciones de Google. La forma en que se establece la conexión (a internet) con el entorno de trabajo de Google Workspace es una gran ventaja para mí.

Sinceramente, lo mejor de Google Gemini es lo fácil que es de usar. No requiere configuración ni formación: solo tienes que empezar a escribir y ya está listo para funcionar. Es muy fluido y natural, sobre todo si ya utilizas Gmail, Documentos de Google u otras aplicaciones de Google. La forma en que se establece la conexión con Google Workspace es una gran ventaja para mí.

10. Perplexity (la mejor para la investigación con citas verificadas)

vía Perplexity

Perplexity es una herramienta de investigación de IA que funciona como un motor de búsqueda superpotente. Está diseñada para ayudarle a encontrar información precisa y, lo que es más importante, mostrarle de dónde proviene esa información.

Para los equipos de redacción de subvenciones que necesitan elaborar propuestas muy documentadas, esta herramienta es muy valiosa para mantener la integridad de las citas.

Cuando le haces una pregunta a Perplexity, no solo te da una respuesta, sino que te da una respuesta con citas de número enlazadas directamente a las fuentes. Esto te permite verificar rápidamente los hechos y construir una narrativa creíble y bien compatible. Es perfecto para encontrar estadísticas, estudios académicos y otras pruebas que respalden tu declaración de necesidades.

Las mejores funciones de Perplexity

Búsqueda web en tiempo real con atribución de fuentes: proporciona información actualizada con citas claras para cada afirmación.

Síntesis de investigación: combina información de múltiples fuentes en un resumen coherente.

Gestión de citas: le ayuda a realizar un seguimiento de sus fuentes y a darles el formato correcto.

Ventajas e inconvenientes de Perplexity

Ventajas:

El excepcional seguimiento de citas garantiza que todas las afirmaciones estén debidamente documentadas.

El acceso a la información en tiempo real mantiene las propuestas actualizadas.

Su interfaz limpia y centrada es ideal para sesiones de investigación en profundidad.

Contras:

Asistencia de redacción con límite, más allá de resumir la investigación.

No hay funciones de colaboración integradas para la redacción en equipo.

Menos eficaz para las secciones creativas o narrativas de una propuesta.

Precios de Perplexity

Perplexity Pro: 20 $ al mes

Perplexity Max: 200 $ al mes

Perplexity Corporación Pro: 40 $ al mes por usuario.

Perplexity Enterprise Max: 325 $ por usuario al mes.

Perplexity Education Pro: 4,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Perplexity

G2: 4,6/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Perplexity?

Un usuario opina:

Empecé a utilizar Perplexity para experimentar con la IA, pero pronto me di cuenta de que era una herramienta de búsqueda estupenda, mucho mejor que Google: no te inunda de anuncios publicitarios o de pago y siempre te ofrece resultados relevantes, pero la mejor función es el enlace directo a las fuentes, de modo que puedes juzgar por ti mismo si son fiables y, hasta ahora, siempre lo han sido. Y realmente ayuda a encontrar cosas poco conocidas en la web, cosas que me habrían llevado 30 minutos, pero que con Perplexity se encuentran en pocos segundos.

Empecé a utilizar Perplexity para experimentar con la IA, pero pronto me di cuenta de que era una herramienta de búsqueda estupenda, mucho mejor que Google: no te inunda de anuncios publicitarios o de pago y siempre te ofrece resultados relevantes, pero la función mejor es que incluye enlaces directos a las fuentes, de modo que puedes juzgar por ti mismo si son fiables, y hasta ahora siempre lo han sido. Y realmente ayuda a encontrar cosas poco conocidas en la web, cosas que me habrían llevado 30 minutos, pero que con Perplexity se encuentran en pocos segundos.

11. Fireflies (la mejor para capturar y buscar información sobre reunión)

a través de Fireflies IA

Fireflies es un asistente de reuniones basado en IA que graba, transcribe y resume automáticamente las conversaciones de su equipo. Para los equipos de redacción de subvenciones, esto significa que cada sesión de brainstorming, reunión con financiadores y revisión interna se convierte en un contenido que se puede buscar. Nunca volverá a perder una gran idea ni a olvidar una decisión clave.

Imagine que hace dos meses tuvo una reunión con un responsable de programas. Con Fireflies, solo tiene que buscar en la transcripción «restricciones presupuestarias» o «métricas de evaluación» para encontrar los detalles exactos que necesita para la propuesta. Identifica automáticamente los elementos que hay que tomar y crea tareas, lo que garantiza que nunca se pierda el seguimiento.

Las mejores funciones de Fireflies

Transcripción automática de reuniones: captura cada palabra de sus reuniones de plan de subvenciones y con los financiadores.

Resúmenes y medidas a tomar basados en IA: Proporciona resúmenes concisos y extrae automáticamente tareas y decisiones.

Archivo de reuniones con función de búsqueda: crea una base de conocimientos con todas sus conversaciones relacionadas con las subvenciones.

Ventajas e inconvenientes de Fireflies

Ventajas:

Garantiza que no se olviden las ideas valiosas de las reuniones.

Se integra perfectamente con las principales plataformas de videoconferencia.

Crea una memoria institucional consultable de debates sobre subvenciones.

Contras:

No es una herramienta de redacción, sino una herramienta para recopilar información.

Requiere un manejo cuidadoso de la información confidencial que se discute en las reuniones.

Algunos miembros del equipo pueden sentirse incómodos con la grabación de las reuniones.

Precios de Fireflies

Free

Fireflies Pro: 18 $ por usuario al mes.

Fireflies Empresa: 29 $ por usuario al mes.

Fireflies Corporación: 39 $ por usuario al mes.

Valoraciones y reseñas de Fireflies

G2: 4,8/5 (más de 800 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fireflies?

Un usuario opina:

Dado el volumen de reuniones que gestionamos y las demostraciones que mostramos, es bastante difícil recordar todas las conversaciones, y esta herramienta toma notas por usted de la mejor manera posible. Está integrada con Gmail y HubSpot. Es bastante precisa con sus notas, haciendo uso compartido de las opiniones de las llamadas y del tiempo de conversación de los interlocutores. En general, es una herramienta muy valiosa para nuestro equipo.

Dado el volumen de reuniones que gestionamos y las demostraciones que mostramos, es bastante difícil recordar todas las conversaciones, y esta herramienta toma notas por usted de la mejor manera posible. Está integrada con Gmail y HubSpot. Es bastante precisa con sus notas, haciendo uso compartido de las opiniones de las llamadas y del tiempo de conversación de los interlocutores. En general, es una herramienta muy valiosa para nuestro equipo.

12. Fundwriter. ai (la mejor para la narración de historias y plantillas centradas en organizaciones sin ánimo de lucro)

a través de Fundwriter. ai

Fundwriter.ai es un software de redacción de solicitudes de subvenciones para organizaciones sin ánimo de lucro, especialmente para las más pequeñas.

Comprende el lenguaje único y las necesidades narrativas del trabajo impulsado por una misión. La plataforma está diseñada para ayudarle a articular su impacto y demostrar la necesidad de una manera que resuene en los financiadores que tienen compatibilidad con las organizaciones sin ánimo de lucro.

La IA se ha entrenado con propuestas de intento correcto de organizaciones sin ánimo de lucro, por lo que sabe cómo equilibrar las pruebas basadas en datos con una narrativa convincente y emotiva. Ofrece plantillas para los tipos de subvenciones más comunes para organizaciones sin ánimo de lucro, como la financiación de programas y el desarrollo de la capacidad, y proporciona orientación sobre cómo crear declaraciones de impacto y marcos de evaluación sólidos.

Fundwriter. ai: mejores funciones

Plantillas específicas para organizaciones sin ánimo de lucro: acceda a plantillas diseñadas para los tipos más comunes de subvenciones sin ánimo de lucro.

Marco de medición del impacto: le ayuda a generar declaraciones de impacto convincentes y planes de evaluación claros.

Asistencia para la descripción del presupuesto: crea justificaciones presupuestarias detalladas que explican los costes de forma que los financiadores puedan entenderlos.

Fundwriter. ai: ventajas y desventajas

Ventajas:

Diseñadas específicamente para las necesidades y limitaciones de las organizaciones sin ánimo de lucro.

Su precio asequible las hace accesibles para organizaciones con presupuestos con límite.

Un enfoque decidido en la narración de historias impactantes le ayuda a establecer una conexión (a internet) con los financiadores.

Contras:

Menos adecuadas para subvenciones de investigación altamente técnicas o académicas.

Una base de usuarios más reducida implica menos recursos comunitarios y tutoriales.

Funciones con límite en comparación con las plataformas empresariales todo en uno.

Precios de Fundwriter. ai

7 días de (versión de) prueba gratuita

Básico: 29 $ al mes

Profesional: 89 $ al mes

Fundwriter. ai: valoraciones y reseñas

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Transforme su proceso de redacción de solicitudes de subvenciones

La redacción de solicitudes de subvenciones no tiene por qué ser una carrera frenética entre documentos y plazos.

Las herramientas adecuadas basadas en IA pueden poner orden en el caos, ayudando a su equipo a redactar mejores propuestas más rápidamente y con menos estrés. Tanto si su mayor reto es encontrar oportunidades, redactar narrativas o gestionar todo el proceso, hay una herramienta que puede ayudarle. 🛠️

Al elegir una herramienta de IA convergente como ClickUp, puede optimizar su proceso de solicitud de subvenciones y obtener más financiación. Ellos se encargan del trabajo repetitivo, para que usted pueda centrarse en la estrategia, establecer relaciones y contar la historia única de su organización.

¿Está listo para descubrir cómo una plataforma todo en uno puede revolucionar la redacción de sus solicitudes de subvenciones? Empiece hoy mismo gratis, gratuito/a con ClickUp.

Preguntas frecuentes

Algunas de las mejores plataformas de IA para redactar solicitudes de subvenciones son Grantable, Fundwriter. ai, Grantify y ClickUp. Grantable analiza las solicitudes intentas correctamente para generar borradores personalizados y ofrece comprobaciones de cumplimiento y herramientas de colaboración. Fundwriter. ai está diseñado para organizaciones sin ánimo de lucro y ayuda a crear borradores de calidad profesional mediante el análisis de las directrices de los financiadores. Grantify combina la IA con la experiencia humana, proporcionando secciones de borrador y respuestas modelo para simplificar el proceso de redacción de solicitudes de subvenciones. ClickUp, aunque es conocida por la gestión de proyectos y documentos, también ofrece asistencia para la redacción basada en IA y plantillas personalizables que pueden ayudar a los equipos a redactar, organizar y colaborar en propuestas de subvenciones de manera eficiente.

Sí, ChatGPT puede ayudar a redactar solicitudes de subvenciones generando borradores de componentes clave, como descripciones de problemas, soluciones propuestas, presupuestos y cartas de intención. Agiliza el proceso de redacción proporcionando contenido inicial y sugerencias, lo que le permite centrarse en perfeccionar y hacer personalizado su propuesta para financiadores específicos. Las funciones de IA de ClickUp AI también se pueden utilizar para generar y perfeccionar el contenido de las subvenciones directamente en su entorno de trabajo.

Sí, ChatGPT puede ayudar a redactar solicitudes de subvenciones generando borradores de componentes clave, como descripciones de problemas, soluciones propuestas, presupuestos y cartas de intención. Agiliza el proceso de redacción proporcionando contenido inicial y sugerencias, lo que le permite centrarse en perfeccionar y hacer personalizado su propuesta para financiadores específicos. Las funciones de IA de ClickUp también se pueden utilizar para generar y perfeccionar el contenido de las subvenciones directamente en su entorno de trabajo.

Entre los agentes de IA para la redacción de solicitudes de subvenciones se incluyen plataformas como Grantable, Fundwriter.ai, Grantify y el asistente de IA de ClickUp. Estas herramientas utilizan IA para analizar directrices, generar borradores, sugerir edición e incluso proporcionar respuestas modelo basadas en intentos correctos, lo que agiliza y hace más eficiente el proceso de redacción de solicitudes de subvenciones. La IA de ClickUp AI puede ayudar a automatizar tareas de redacción repetitivas, organizar la investigación y facilitar la colaboración del equipo en los documentos de las subvenciones.

Sí, existen herramientas de IA diseñadas específicamente para ayudarle a encontrar subvenciones. Aunque ClickUp no es una herramienta dedicada a la búsqueda de subvenciones, puede utilizar sus integraciones y funciones de IA para organizar y realizar un seguimiento de las oportunidades de subvención, los plazos y el progreso de las solicitudes en un solo lugar, lo que hace que su proceso de búsqueda de subvenciones sea más organizado y eficiente.