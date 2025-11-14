Cómo elegir un software CRM para mejorar la gestión de clientes

Todo el mundo sabe que los CRM son importantes, ya que le ayudan a comprender a sus clientes, realizar un seguimiento de lo que funciona y establecer relaciones más sólidas con el tiempo. De hecho, más de uno de cada tres responsables de marketing afirma que las tasas de conversión son uno de sus principales KPI, por lo que los CRM desempeñan un rol estratégico en su estrategia empresarial.

Pero, por desgracia, no todos los CRM son iguales.

Necesita uno que se adapte a su equipo, a sus clientes y al funcionamiento de su empresa. Muchas personas se saltan este paso y acaban con herramientas que complican las cosas.

En este artículo, le guiaremos a través del proceso de selección de un software CRM que ofrezca compatibilidad con su crecimiento y simplifique su trabajo.

¿Qué es un software CRM?

El CRM se creó porque las empresas necesitaban un único lugar donde ver quién es el cliente, qué ha sucedido últimamente y qué debería suceder a continuación.

El software de gestión de relaciones con los clientes o CRM es un sistema que organiza todas las interacciones con los clientes en las áreas de marketing, equipo de ventas y servicio.

Un sistema CRM moderno admite la automatización del marketing, realiza un seguimiento claro del proceso de ventas y ofrece funciones de elaboración de informes que orientan sobre la mejor acción a seguir. Se conecta con sus herramientas existentes, como el correo electrónico, los calendarios y el software de contabilidad, creando una fuente fiable de información para las pequeñas empresas y los equipos en crecimiento. Además:

Centraliza la información de los clientes procedente de formularios, correos electrónicos, llamadas y chats en un único perfil en el que pueden confiar todos los representantes de ventas y agentes de soporte, lo que mejora el seguimiento de las interacciones con los clientes y reduce la duplicación.

Correlaciona tus procesos de ventas en claras fases de pipeline, asigna tareas de ventas y registra los resultados para que puedas hacer previsiones con confianza y mejorar el rendimiento del equipo de ventas.

Automatiza los seguimientos rutinarios y la gestión de campañas , envía mensajes oportunos y segmenta las audiencias para que las herramientas de marketing trabajen en paso con su equipo de ventas.

Convierta la actividad en información útil con paneles y (elaboración de) informes que muestran dónde se estancan las operaciones, qué canales convierten y cómo optimizar los procesos en toda la plataforma CRM.

👀 ¿Sabías que... Mucho antes de la llegada de los ordenadores, las empresas guardaban los datos de los clientes en libros de contabilidad, y luego los comerciales llevaban tarjetas y bandejas Rolodex a medida que crecía su lista de clientes. En las décadas de 1980 y 1990, las bases de datos y las herramientas de ventas ayudaban a los equipos a almacenar nombres, notas y pedidos en un solo lugar. Las apps en la nube lo llevaron todo a Internet, de modo que los equipos podían compartir actualizaciones en tiempo real desde cualquier lugar.

Por qué es importante elegir el CRM adecuado

He estado reflexionando sobre el impacto que un CRM puede tener realmente en el crecimiento de una empresa. Hay quien dice que un CRM es solo una base de datos de clientes, pero en la práctica a menudo se convierte en el centro neurálgico del funcionamiento de los equipos.

Esa reflexión de Reddit refleja lo que muchos líderes del sector dicen en entrevistas y conferencias.

El software CRM adecuado figura cómo prioriza el trabajo un equipo de ventas, cómo la automatización del marketing tiene como objetivo el siguiente mejor segmento y cómo los equipos de servicio responden con contexto.

En las siguientes secciones, veremos cómo una plataforma bien elegida puede marcar la diferencia.

Centraliza los datos personalizados de los clientes para tomar mejores decisiones.

Sin datos, solo eres una persona más con una opinión.

Las palabras de W. Edwards Deming son válidas para todas las empresas modernas.

Los datos de los clientes dispersos en múltiples herramientas dan lugar a decisiones que carecen de precisión. Una estrategia de CRM fiable reúne todo en un solo lugar, creando una vista única y precisa de cada cliente.

Con esta claridad, los propietarios y gerentes de empresas pueden identificar patrones, comprender el comportamiento del personal y tomar medidas basadas en información real en lugar de suposiciones.

📌 Ejemplo: Una marca minorista que utiliza un CRM se dio cuenta de que la mayoría de los compradores habituales procedían de una campaña de referencia específica. Al centrar sus recursos en ella, mejoraron sus tasas de conversión. La centralización de los datos de los clientes ahorra tiempo y ayuda a los equipos a tomar decisiones empresariales más rápidas y seguras.

Mejora la alineación entre el equipo de ventas y marketing.

👀 ¿Sabías que... La adopción media del usuario de CRM entre los profesionales del equipo de ventas es del 72 %, y el retorno de la inversión medio se alcanza en solo 12 meses.

Estos números indican que, cuando los equipos utilizan realmente su sistema CRM, este se convierte rápidamente en uno de los activos más valiosos para el crecimiento de la empresa.

Una de las mayores ventajas del uso constante del CRM es que salva la brecha que existe desde hace tiempo entre el equipo de ventas y el marketing.

Con una solución CRM unificada, los profesionales del marketing pueden realizar el seguimiento de las campañas que generan clientes potenciales cualificados, mientras que el equipo de ventas puede ver todas las interacciones que han tenido lugar antes de su primera llamada.

Aumenta la productividad mediante la automatización.

Aproximadamente el 40 % de los equipos de ventas siguen utilizando hojas de cálculo y correo electrónico para gestionar los datos de los clientes.

Este enfoque manual ralentiza todo el proceso.

Una plataforma CRM bien diseñada ayuda a automatizar tareas repetitivas, como seguimientos, recordatorios de citas y actualizaciones del proceso de ventas. La automatización garantiza que no se pierda ninguna interacción con clientes potenciales o actuales.

📌 Ejemplo: Cuando un cliente potencial pasa a la fase de «propuesta», el CRM puede programar automáticamente una llamada de seguimiento y notificarlo al gestor de cuentas. Esto ahorra horas de trabajo manual cada semana, pero también da a los equipos más tiempo para centrarse en conversaciones significativas que impulsan los resultados.

Mejora la experiencia y la retención de los clientes.

Hoy en día, los clientes esperan un servicio personalizado, oportuno y atento.

El sistema CRM adecuado ayuda a los equipos a cumplir con esa expectativa al mantener todas las interacciones con visibilidad y accesibilidad. Ya sea una conversación de equipo de ventas, una solicitud de servicio o un recordatorio de renovación, todos los miembros del equipo pueden ver el contexto completo.

📌 Ejemplo: una empresa hotelera que utiliza la automatización CRM puede realizar un seguimiento de la última estancia de un invitado habitual, tomar nota de sus preferencias y enviarle una nota cordial y personalizada antes de su próxima visita. Este tipo de atención genera confianza y fidelidad, lo que se traduce en mayores tasas de retención.

Factores clave a tener en cuenta al elegir un software CRM

Elegir el software CRM adecuado tiene consecuencias muy reales para las pequeñas empresas y los equipos en crecimiento.

Antes de preseleccionar proveedores, base su búsqueda en datos y en las necesidades de su propia empresa. Estudie los patrones de adopción y los costes reales de operar un sistema CRM a lo largo del tiempo.

Aquí tiene una lista de control realista con los aspectos que debe tener en cuenta y que correlaciona el aprendizaje con sus procesos de equipo de ventas y las relaciones con los clientes:

✅ Integración profunda con sus herramientas de correo electrónico, calendario, cuenta y proyecto para que el flujo de datos sea automático y evite la fragmentación.

✅ Coste total de propiedad, incluyendo migración, formación, compatibilidad y actualizaciones, para que no haya sorpresas desagradables más adelante.

✅ Facilidad de uso y adopción por parte de usuarios reales, para que sus representantes del equipo de ventas y especialistas en marketing realmente lo utilicen.

✅ Calidad de los datos y capacidad de elaboración de informes para convertir la información bruta de los clientes en conocimientos prácticos.

✅ Escalabilidad y hoja de ruta del proveedor para que su solución CRM evolucione al ritmo de las necesidades de su empresa.

¿Cuánto debe pagar por un software CRM?

¿Cuál es el coste normal de un CRM? ¿Estoy pagando de más?

¿Cuál es el coste normal de un CRM? ¿Estoy pagando de más?

Preguntas como estas son habituales en Reddit y otros foros.

Es una pregunta razonable, y tiene un punto de partida claro. En las principales plataformas, los planes pueden estar en un intervalo que va de 15 a más de 300 dólares por usuario al mes, y un plan con todas las funciones suele costar entre 60 y 70 dólares por usuario al mes.

Los niveles de entrada se sitúan en torno a los veinte dólares, mientras que los planes de nivel medio y alto suben a medida que se amplían las funciones y los límites.

Estos puntos de referencia son útiles cuando se está aprendiendo a elegir un software CRM y se compara un sistema CRM para pequeñas empresas con paquetes más avanzados.

Pero el precio es solo una parte de la ecuación. El software CRM adecuado debe acortar el tiempo de valor y evitar costes ocultos. Por lo tanto, cree un modelo para el coste total de propiedad que incluya la configuración, la migración de datos, la formación de los usuarios, los niveles de compatibilidad, los límites de uso y las integraciones necesarias.

Muchos compradores también validan el retorno de la inversión durante el primer año, cuando la adopción es alta. Por lo tanto, añada un plan sencillo para realizar el seguimiento del aumento del canal de equipo de ventas, las capacidades de (elaboración de) informes utilizadas y la reducción de la entrada de datos y las tareas repetitivas.

Esto es lo que podría tener en cuenta, dependiendo del nivel de sofisticación que necesite:

Band Qué puede esperar Puntos de referencia para una comprobación de cordura Entrada básica Gestión de contactos básica, canalización básica, automatización limitada, límites más reducidos. Entre 15 y 25 dólares por usuario al mes. Plan completo con funciones para pymes Conceptos básicos de automatización de marketing, canales personalizados, (elaboración de) informes más sólidos, límites más amplios. Entre 60 y 70 dólares de media al mes. Avanzado y de corporación Mayor automatización, análisis, gobernanza, asistencia premium, funciones de IA, límites más altos. Normalmente, entre 100 y más de 300 dólares al mes por usuario, dependiendo de la edición y los complementos.

Comprobaciones rápidas antes de comprar:

Confirme el descuento anual del proveedor frente a la facturación mensual y cualquier requisito mínimo de asientos en los niveles superiores.

Valide los precios de lista públicos de los productos específicos que está considerando, como las licencias HubSpot Starter o las ediciones Salesforce Sales Cloud, ya que estos establecen su base de referencia para la negociación.

Pregunte por los cambios de precios a corto plazo o las actualizaciones de ediciones que podrían afectar a la renovación, especialmente si el proveedor ha anunciado ajustes en los precios de lista.

5 opciones populares de software CRM para equipos de todos los tamaños

Con tantas opciones disponibles, es útil saber cuáles destacan por su fiabilidad, facilidad de uso y valor.

A continuación, le mostramos algunas de las soluciones de software CRM colaborativo más populares en la actualidad y lo que hace que cada una de ellas merezca la pena tener en cuenta.

1. ClickUp

Estandarice los campos, las fases y los informes desde el primer día con la ayuda de ClickUp CRM*.

Me encanta la versatilidad de ClickUp y que nuestro equipo pueda personalizarlo para adaptarlo a cualquier situación: no es solo una herramienta de gestión de proyectos, ¡es todo un hub operativo para nosotros! Gestionamos todo, desde el trabajo con los clientes hasta nuestro CRM, y nos encanta la flexibilidad de las opciones y las automatizaciones integradas. También nos encanta que ClickUp esté en constante evolución y que escuchen a sus clientes.

Me encanta la versatilidad de ClickUp y que nuestro equipo pueda personalizarlo para adaptarlo a cualquier situación: no es solo una herramienta de gestión de proyectos, ¡es todo un hub operativo para nosotros! Gestionamos todo, desde el trabajo con los clientes hasta nuestro CRM, y nos encanta la flexibilidad de las opciones y las automatizaciones integradas. También nos encanta que ClickUp esté en constante evolución y que escuchen a sus clientes.

La proliferación del trabajo hace que los equipos se sientan ocupados, pero rezagados. Las tareas, las actualizaciones y las decisiones se encuentran en chats, correos electrónicos, documentos y hojas de cálculo, por lo que el contexto siempre está a un paso de distancia.

ClickUp aborda la dispersión del trabajo reuniendo el trabajo, la IA laboral y el contexto laboral en un único espacio de trabajo de IA convergente para que dejes de buscar y empieces a actuar.

Organice los datos de sus clientes con una jerarquía personalizada.

Organice su CRM con espacios, carpetas y listas para clientes potenciales, contactos, cuentas y acuerdos. Cada cliente o acuerdo se puede representar como una tarea, lo que facilita el seguimiento del progreso y los detalles. Vincule tareas (como contactos a cuentas o acuerdos) para crear una base de datos conectada.

Consejo profesional: Envíe y reciba correos electrónicos directamente desde las tareas de ClickUp con la aplicación ClickApp Correo electrónico.

Estandarice su proceso con los campos y vistas personalizados de ClickUp.

Añada sus acuerdos y proyectos para tener siempre en vista los detalles correctos con los Campos personalizados de ClickUp*.

Cada empresa funciona de manera diferente, pero los flujos de trabajo desorganizados ralentizan a todo el mundo.

ClickUp le permite que figure su entorno de trabajo para que se adapte a su proceso. Utilice los Campos personalizados de ClickUp para capturar detalles como el tamaño de la operación, la fuente del cliente potencial o las fechas de renovación.

Elija entre las vistas Lista, Tablero o Calendario para ver su trabajo desde diferentes ángulos y saber en todo momento qué está pasando, cuál es la situación y qué es lo que requiere su atención a continuación.

Ahorre tiempo con las automatizaciones de ClickUp

Gestiona recordatorios, asignaciones y seguimientos mientras se centra en los clientes con ClickUp Automatizaciones.

Las actualizaciones manuales y los recordatorios interminables hacen perder horas.

Con ClickUp Automatizaciones, puede crear desencadenantes que se encarguen del trabajo repetitivo por usted. Cuando una tarea cambia de fase, ClickUp puede asignar a la persona adecuada, enviar un seguimiento o actualizar la fecha límite automáticamente.

Centralice la comunicación con ClickUp Documento

Redacta resúmenes, SOW y notas, y manténlos fijados a las tareas correspondientes en ClickUp Documento.

El contexto se pierde cuando los correos electrónicos, las notas y los entregables se encuentran en ubicaciones dispares. ClickUp Documento los reúne todos.

Trabaje con su equipo en tiempo real para crear conjuntamente documentos, wikis, contratos, propuestas y mucho más. El editor ofrece compatibilidad con formato enriquecido, hojas de cálculo de Google incrustadas y comentarios en línea. Comparta documentos con los clientes con un solo clic y almacene cómodamente resúmenes de proyecto o SOW junto con las tareas relacionadas.

Nunca más tendrás que buscar en antiguos hilos o carpetas: toda la información estará justo donde la necesitas.

Realice un seguimiento del rendimiento con los paneles de ClickUp.

Realice un seguimiento del proceso, el estado de los proyectos y la carga de trabajo en tiempo real con los paneles de ClickUp.

Sin (elaboración de) informes claros, es fácil pasar por alto dónde se estancan los proyectos o se ralentizan los acuerdos. Los paneles de ClickUp le ofrecen visibilidad instantánea de métricas clave como el progreso de los acuerdos, el estado de los proyectos y la carga de trabajo del equipo.

Podrá detectar cuellos de botella de forma temprana, reasignar tareas rápidamente y tomar decisiones más inteligentes con datos en tiempo real.

💡Consejo profesional: añada tarjetas de IA a los paneles para obtener la elaboración de informes en tiempo real, resúmenes ejecutivos y comprobaciones del estado del proceso, sin necesidad de crear informes manualmente.

Ajusta su CRM en cuestión de minutos con las plantillas de ClickUp.

Obtenga una plantilla gratis Mantenga su equipo de ventas en movimiento mientras la información de los clientes permanece en un solo lugar utilizando la plantilla CRM de ClickUp.

La plantilla CRM de ClickUp le ofrece un entorno de trabajo listo para usar que se correlaciona con su canal de equipo de ventas real.

Conéctelo a sus herramientas existentes, capture los detalles que importan y convierta las actualizaciones dispersas en un único sistema CRM que su equipo de ventas y sus equipos de atención al cliente realmente utilizarán.

Realice un seguimiento de los clientes potenciales, las operaciones y las renovaciones en fases claras del proceso con asignaciones, prioridades y fechas de límite.

Almacene, filtre y segmente la información detallada de los clientes con Campos personalizados para el sector, el tamaño de la operación, el último contacto y la puntuación de salud.

Automatice tareas repetitivas como traspasos, seguimientos y actualizaciones de estado para que los representantes dediquen menos tiempo a la entrada de datos y más tiempo a las interacciones con los clientes.

Las mejores funciones de ClickUp

Organice sus clientes potenciales, contactos, cuentas y acuerdos, y gestione la entrega en el mismo entorno de trabajo.

Estandarice los datos del proceso con Campos personalizados y estados, y obtenga una visibilidad clara en cada fase con más de 15 vistas de ClickUp

Automatice los traspasos, los seguimientos, las asignaciones y los recordatorios de SLA con automatizaciones sin código (incluida la automatización del correo electrónico).

Centralice la comunicación con los clientes enviando y recibiendo correos electrónicos directamente desde las tareas mediante la aplicación ClickApp Correo electrónico, que mantiene los mensajes vinculados al trabajo.

Realice un seguimiento del estado del proceso, la carga de trabajo y los KPI de los proyectos en tiempo real con paneles de control y tarjetas configurables.

Reduzca el trabajo manual utilizando ClickUp Brain para generar borradores de correos electrónicos, resúmenes de reuniones y debates, etc.

ClickUp: Límites

Tenga en cuenta que habrá una curva de aprendizaje dada la amplitud de las funciones y opciones de configuración.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 600 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

2. Salesforce

vía Salesforce

Lo que más me gusta de Salesforce Sales Cloud es que reúne todo lo relacionado con las ventas en un solo lugar. Las funciones de gestión de clientes potenciales y oportunidades facilitan mucho el seguimiento de todo el ciclo de ventas, y los paneles de elaboración de informes ofrecen una visión clara de la situación del proceso.

Lo que más me gusta de Salesforce Sales Cloud es que reúne todo lo relacionado con las ventas en un solo lugar. Las funciones de gestión de clientes potenciales y oportunidades facilitan mucho el seguimiento de todo el ciclo de ventas, y los paneles de (elaboración de) informes ofrecen una visión clara de la situación del proceso.

Salesforce destaca por su flexibilidad y profundidad. Ofrece a los equipos funciones avanzadas de enrutamiento de clientes potenciales, seguimiento de operaciones y previsión que ayudan a crear un canal de ventas fiable.

Einstein AI añade información inteligente, prediciendo los resultados de las operaciones y recomendando los siguientes pasos. Por su parte, las herramientas de automatización gestionan las aprobaciones y las actualizaciones repetitivas, mientras que las integraciones con Gmail, Slack y cientos de herramientas de empresa agilizan los flujos de trabajo.

Los gerentes obtienen paneles en tiempo real que destacan el rendimiento y el progreso del equipo, lo que ayuda a todos a mantenerse alineados.

Las mejores funciones de Salesforce

Centralice la gestión de clientes potenciales, cuentas y oportunidades en una sola plataforma, con la creación de canalizaciones asistida por IA, previsión e información sobre los ingresos.

Automatice los flujos de trabajo de ventas utilizando la automatización integrada de la fuerza de ventas para optimizar el enrutamiento de clientes potenciales, los seguimientos, las aprobaciones y la asignación de tareas.

Realice previsiones con la inspección del proceso de ventas y análisis en tiempo real para realizar un seguimiento del rendimiento y mejorar la precisión de las transacciones.

Integre su pila mediante integraciones nativas de extensión y AppExchange para lograr la conexión de herramientas de correo electrónico, colaboración, telefonía y análisis.

Personalice objetos, campos, informes y paneles de control para adaptarlos a procesos complejos en todos los equipos y regiones.

Límites de Salesforce

Prepárese para una curva de aprendizaje y una complejidad de configuración que pueden requerir conocimientos de administrador para la automatización y la elaboración de informes avanzados.

Plan para un aumento de los costes de licencia y complemento a medida que aumenten el uso y la personalización.

Anticipe las ocasionales ralentizaciones del rendimiento cuando realice trabajo con conjuntos de datos muy grandes.

Precios de Salesforce

Paquete inicial: 25 USD/usuario/mes (facturado mensual o anualmente)

Pro Suite: 100 USD/usuario/mes (facturado anualmente)

Corporación: 175 USD/usuario/mes (facturado anualmente)

Ilimitado: 350 USD/usuario/mes (facturado anualmente)

Agentforce 1 Equipo de Ventas: 550 USD/usuario/mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Salesforce

G2: 4,4/5 (más de 24 700 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 18 700 opiniones)

3. HubSpot

vía HubSpot

El CRM todo en uno de HubSpot conecta el marketing, el equipo de ventas y el servicio de atención al cliente en una plataforma clara. Puede gestionar clientes potenciales, automatizar los seguimientos por correo electrónico y realizar un seguimiento de todo el recorrido del cliente con herramientas de automatización de marketing integradas.

Las funciones de IA, como las sugerencias de contenido y la puntuación predictiva, ayudan a los equipos a trabajar de forma más rápida e inteligente. Los paneles muestran métricas en tiempo real sobre campañas, ingresos y compromiso, para que los responsables puedan tomar decisiones rápidas y seguras.

Las mejores funciones de HubSpot

Centralice los contactos, las transacciones, las tareas, el seguimiento del correo electrónico, las reuniones y el chat en vivo.

Genere canales de ventas y flujos de trabajo de ventas con herramientas asistidas por IA para la divulgación, la previsión y la venta guiada dentro de Sales Hub.

Automatización de secuencias multicanal, la creación de tareas y los seguimientos.

Realice un seguimiento del rendimiento con análisis, paneles y previsión integrados para mejorar la precisión de las transacciones y la formación.

Integre su pila utilizando las más de 1900 app, aplicación de HubSpot y las conexiones nativas de Gmail/Outlook para obtener un flujo de trabajo unificado.

Límites de HubSpot

Los usuarios han encontrado difícil la configuración y personalización avanzadas.

Algunas funciones avanzadas tienen un límite en los niveles inferiores y pueden requerir actualizaciones.

Precios de HubSpot

Free

Sales Hub Starter: desde 15 $ al mes por asiento.

Sales Hub Professional: desde 100 $ por asiento al mes.

Sales Hub Enterprise: desde 150 $ por asiento al mes.

Valoraciones y reseñas de HubSpot

G2: 4,4/5 (más de 13 100 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 4400 opiniones)

4. Zoho CRM

vía Zoho

Lo que más me gusta de Zoho CRM es lo fácil que es de usar y cómo ayuda a mantener todo en un solo lugar. Hace que la gestión de clientes potenciales, seguimientos y conversaciones con los clientes resulte más organizada sin resultar abrumadora.

Lo que más me gusta de Zoho CRM es lo fácil que es de usar y cómo ayuda a mantener todo en un solo lugar. Hace que la gestión de clientes potenciales, seguimientos y conversaciones con los clientes resulte más organizada sin resultar abrumadora.

Zoho CRM ofrece un entorno de trabajo intuitivo y adaptable que ayuda a los equipos a realizar el seguimiento de los clientes potenciales, gestionar los contactos y supervisar los procesos de equipo de ventas.

La herramienta incluye automatización para seguimientos y (elaboración de) informes, mientras que Zoho Zia IA predice tendencias y ofrece recomendaciones personalizadas.

Puede conectar el correo electrónico, las redes sociales y la telefonía, manteniendo todas las interacciones con los clientes en un solo lugar. La integración con otras herramientas de Zoho, como Desk y Books, le ofrece un sistema unificado ideal para pequeñas empresas que buscan una estructura sin complejidad.

Las mejores funciones de Zoho CRM

Centralice los clientes potenciales, los contactos, las cuentas y las transacciones con módulos, vistas y paneles configurables que se adaptan a su proceso.

Automatice los seguimientos, las asignaciones, las aprobaciones y las cadencias multicanal para que los representantes dediquen menos tiempo a las actualizaciones manuales.

Personalice diseños, campos y flujos de trabajo (incluidos Blueprint y Canvas) para reflejar fases de ventas complejas sin necesidad de utilizar código pesado.

Integre el correo electrónico, la telefonía y más de 500 apps (Marketplace) para mantener las conversaciones y los datos en un único sistema de registro.

Realice la previsión de ingresos y priorice el trabajo con la información de Zia AI, la detección de anomalías y la puntuación para mejorar la precisión del proceso.

Límites de Zoho CRM

Los críticos han notado que existe una curva de aprendizaje para la configuración avanzada y la incorporación.

Algunas funciones requieren actualizaciones del plan.

Es posible que ocasionalmente experimente frustraciones relacionadas con la interfaz de usuario o el rendimiento en entornos de trabajo grandes o personalizados.

Precios de Zoho CRM

Gratis: hasta 3 usuarios

Estándar: 20 $ por usuario/mes

Profesional: 35 $ por usuario/mes

Corporación: 50 $ por usuario/mes

Ultimate: 65 $ por usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Zoho CRM

G2: 4,1/5 (más de 2807 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (6943 opiniones)

5. Pipedrive

a través de Pipedrive

Pipedrive se centra en la claridad: ayuda a los equipos a visualizar su canal de equipo de ventas y a mantenerse centrados en el siguiente paso.

Las funciones de automatización eliminan el trabajo manual al asignar tareas y enviar seguimientos automáticamente. Los análisis inteligentes destacan los acuerdos que requieren atención, mientras que las herramientas de elaboración de informes facilitan la medición de las tasas de conversión y el rendimiento del equipo.

Además, se integra perfectamente con Google Workspace, Zoom y herramientas de marketing, por lo que el equipo de ventas dedica menos tiempo a cambiar de pestaña y más tiempo a vender.

Las mejores funciones de Pipedrive

Visualice las operaciones en canales personalizables con ventas basadas en actividades, múltiples canales y CRM móvil para que los representantes se centren en las próximas acciones.

Automatice las tareas rutinarias con la automatización de tareas, webhook y una API abierta para que las actualizaciones, los traspasos y el registro se realicen en segundo plano.

Informe sobre el rendimiento con Insights e informes personalizables para realizar previsiones y detectar patrones en todos los equipos y fases.

Integre su pila a través de más de 500 aplicaciones del Marketplace, entre las que se incluyen Google, QuickBooks, Slack, Zoom, etc.

Acelere la divulgación con un asistente de IA, un redactor/resumidor de correos electrónicos con IA y una elaboración de informes instantáneos con IA para agilizar la prospección y las revisiones.

Límites de Pipedrive

Algunos usuarios mencionan el límite de los filtros o la flexibilidad en los informes personalizados.

Las funciones avanzadas requieren planes de nivel superior, lo que puede resultar caro para equipos pequeños.

Precios de Pipedrive

Lite: 19 USD por asiento/mes

Crecimiento: 34 USD por asiento/mes

Premium: 64 USD por asiento/mes

Ultimate: 89 USD por asiento/mes

Valoraciones y reseñas de Pipedrive

G2: 4,3/5 (2800 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3030 opiniones)

Software CRM para diferentes necesidades de empresa

Las expectativas que se tienen hoy en día de los sistemas CRM son muy diferentes a las de hace unos años.

A la hora de elegir un software CRM, lo que funciona para una pequeña empresa emergente no siempre es adecuado para una gran agencia o una corporación. Veamos cómo cambian las necesidades de CRM en cada fase y qué prioridades debe establecer en función de su empresa.

Startups y pequeñas empresas: asequibilidad, simplicidad y facilidad de uso.

Cuando se está empezando, cada decisión es importante.

Usted quiere algo que le ayude a realizar el seguimiento de los clientes, hacer un seguimiento de los clientes potenciales y almacenar todos sus datos de contacto en un solo lugar sin sentirse abrumado.

La mayoría de las pequeñas empresas obtienen mejores resultados con herramientas que ofrecen paneles sencillos, acceso móvil y automatización básica que gestiona las tareas menores de forma discreta en segundo plano.

Pymes en crecimiento: escalabilidad, automatización, elaboración de informes

A medida que su empresa crece, las cosas se vuelven naturalmente un poco más complejas. Tiene más clientes potenciales, más conversaciones y más datos que analizar. En esta fase, su CRM debería ayudarle a mantenerse a la vanguardia.

Lo que necesita es una herramienta que pueda automatizar los recordatorios, organizar su canalización y mostrarle lo que funciona y lo que no.

Corporaciones: funciones avanzadas, integraciones profundas, información basada en IA.

Las grandes organizaciones tienen muchas partes móviles, y ahí es donde se hace esencial un CRM más sólido y con mayor conexión.

Un CRM potente puede ayudarle a identificar patrones en el comportamiento de los clientes, a realizar una previsión de las ventas y a responder más rápidamente a las oportunidades. Además, mantiene la seguridad y organización de sus datos.

Agencias y proveedores de servicios: híbrido de proyecto + CRM

Para las agencias, las relaciones y la entrega van de la mano.

Un CRM que se adapte a sus proyectos puede ayudarle a mantener todo en un solo lugar. Puede realizar el seguimiento de la comunicación con el cliente, las actualizaciones de los proyectos y las tareas de forma conjunta, para que su equipo sepa siempre qué es lo siguiente que hay que hacer.

Pharmacy Mentor, una agencia de marketing para farmacias comunitarias, adoptó ClickUp como su plataforma central de CRM y gestión de proyectos. Duplicaron la productividad del equipo y aumentaron las tasas de respuesta del 20 % al 80 %.

ClickUp ha ayudado a nuestra empresa a ser mucho más productiva, ahorrando tiempo, reduciendo la necesidad de reuniones innecesarias y aumentando enormemente la satisfacción de los empleados y los clientes.

ClickUp ha ayudado a nuestra empresa a ser mucho más productiva, ahorrando tiempo, reduciendo la necesidad de reuniones innecesarias y aumentando enormemente la satisfacción de los empleados y los clientes.

Esta tabla resume las funciones de CRM que debe buscar según su tipo de empresa:

Tipo de empresa Lo más importante Qué hay que tener en cuenta Ejemplos Startups y pequeñas empresas Simplicidad y facilidad de uso Gestión de contactos y clientes , configuración rápida, acceso móvil. Zoho CRM, Freshsales, ClickUp, Less Annoying CRM Pymes en crecimiento Organización y crecimiento Automatización, (elaboración de) informes, colaboración en equipo. Pipedrive, monday CRM, ClickUp, HubSpot Corporaciones Información y control Integración de datos, previsión de equipo de ventas, acceso a la seguridad. Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot Enterprise, ClickUp Agencias y proveedores de servicios Coordinación y claridad Seguimiento de proyectos, portales de clientes, tareas unificadas. ClickUp, Insightly, Zoho Proyecto + CRM

Aquí tiene un vídeo de Stewart Gauld en el que le muestra cómo utilizar ClickUp CRM:

Errores comunes que se deben evitar al elegir un CRM

Es fácil precipitarse al tomar una decisión cuando solo se desea un proceso limpio y una mayor visibilidad. Tómese su tiempo para que la elección sea beneficiosa para su equipo el próximo trimestre y el próximo año.

Esto es lo que debe tener en cuenta, con soluciones claras que puede poner en práctica hoy mismo.

Elegir basándose únicamente en las funciones y pasar por alto la facilidad de uso conduce a una baja adopción, así que deje que los usuarios reales tomen el asiento durante (versión de) prueba y evalúe la rapidez con la que completan las tareas cotidianas.

Ignorar el coste total más allá de la licencia oculta los gastos de implementación del CRM , migración de datos, formación, niveles de soporte y complemento, por lo que es recomendable calcular el coste total de propiedad para un periodo de 12 a 24 meses antes de comprar.

Subestimar el riesgo de la migración de datos genera registros dañados y problemas de cumplimiento, por lo que es necesario planear el correlacionar automatizado, la validación de campos y las auditorías antes de realizar la transición.

Si se omite un plan de integración, los datos de los clientes quedan atrapados en silos, por lo que es importante confirmar cómo se conecta el CRM con el correo electrónico, los calendarios, las herramientas de marketing y los sistemas financieros, y probar un flujo de trabajo real de principio a fin.

Lanzar un producto sin una prueba piloto y sin medidas claras de ROI puede generar decepción, así que haz una versión de prueba con un plazo definido y métricas de intento correcto claras, y compara los resultados antes y después.

Vea este vídeo para aprender a utilizar la IA para que su proceso de equipo de ventas sea más eficiente:

Consejos adicionales para elegir el CRM adecuado

Aquí tienes algunos consejos adicionales que hemos recopilado tras el trabajo con equipos y hablar con usuarios.

Se trata de pequeños cambios que a menudo marcan una gran diferencia, especialmente cuando se evalúa un software CRM basado en la nube y se decide qué sistema CRM es el más adecuado.

✅ Empiece siempre por los flujos de trabajo «imprescindibles» antes de comparar proveedores: si estos no funcionan, nada más importa.

✅ Solicite un entorno de pruebas o de ensayo para poder probar datos reales con usuarios reales antes de ponerlo en marcha.

✅ Compruebe la app móvil con antelación: si sus representantes trabajan en el campo, una interfaz móvil deficiente acabará con su adopción.

✅ Hable con otros clientes del proveedor de CRM con un tamaño de empresa o sector similar y pregúnteles qué cambiarían.

✅ Negocie la incorporación o la formación adicional en su contrato: los proveedores suelen tener margen para incluirlas a precio de coste o de forma gratuita, gratuita/a.

✅ Supervise la adopción por parte de los usuarios durante los primeros 30 a 60 días y aborde los problemas de inmediato mediante sesiones de retroalimentación.

✅ Planifique la retención y las copias de seguridad de los datos para que, si alguna vez migra, la información de sus clientes esté segura y sea transferible.

Consejo profesional: Asegúrese de que la herramienta CRM que seleccione tenga funciones de IA que puedan ahorrar tiempo y esfuerzo a los equipos. Por ejemplo, con la IA integrada en ClickUp, puede: Genere al instante resúmenes de acuerdos, cuentas o interacciones con los clientes.

Redacte, edite y personalice correos electrónicos o notas CRM, lo que agilizará y hará más coherentes las comunicaciones y los seguimientos.

Reduzca la entrada manual de datos con campos de IA que rellenan automáticamente o resumen datos como los siguientes pasos, el progreso de las tareas, el valor de las operaciones, etc.

Genere automáticamente resúmenes diarios o semanales de la actividad CRM para su equipo, manteniendo a todos informados.

Traduzca al instante notas de CRM, correos electrónicos o comunicaciones con clientes para dar compatibilidad a equipos y clientes globales.

ClickUp y Report Better

Esta es la conclusión sincera. La mayoría de las herramientas pueden almacenar contactos y enviar recordatorios. ClickUp le ayuda a gestionar todo el proceso sin sobrecargar el trabajo.

ClickUp es la mejor opción para equipos con mucho trabajo. Reduce los cambios de contexto, sustituye las tareas repetitivas por una automatización limpia y consolida las actualizaciones dispersas en (elaboración de) informes claros y fiables. Obtendrá un entorno de trabajo que se adapta a su proceso actual y se adapta sin obligarle a reconstruirlo mañana.

Si tiene una pequeña empresa, obtendrá simplicidad que su equipo realmente utilizará. Si está creciendo, obtendrá las barreras de protección y la visibilidad necesarias para mantener el impulso.

¡Sienta la diferencia registrándose ahora en ClickUp!

Preguntas frecuentes

Si es nuevo en la gestión de las relaciones con los clientes, herramientas como ClickUp y Freshsales se encuentran entre las más fáciles para empezar. Ofrecen interfaces limpias y paneles sencillos que le ayudan a gestionar los datos y las interacciones con los clientes sin una curva de aprendizaje pronunciada.

La mayoría de los programas de CRM cuestan entre 15 y 80 dólares al mes por usuario, dependiendo de las funciones y el tamaño de la empresa. Las pequeñas empresas pueden empezar con planes asequibles o versiones de prueba gratuitas, mientras que los equipos más grandes pueden necesitar soluciones de CRM más avanzadas con herramientas de automatización, integraciones y análisis.

Sí, la mayoría de las plataformas CRM modernas se conectan fácilmente con herramientas de gestión de proyectos como ClickUp, Asana o Trello. Esto ayuda a los equipos a realizar el seguimiento de las interacciones con los clientes junto con los proyectos en curso, lo que garantiza una mejor colaboración y visibilidad en todos los procesos empresariales.

Las pequeñas empresas deben buscar funciones de gestión de contactos, integración de correo electrónico, automatización de tareas repetitivas y elaboración de informes. Estas funciones facilitan la gestión de las relaciones con los clientes, agilizan los procesos y dan soporte a un equipo de ventas en crecimiento.

Sí, ClickUp es el mejor software CRM para equipos que desean gestionar tanto proyectos como relaciones con los clientes en un solo lugar. Combina herramientas CRM con seguimiento de tareas, automatización y (elaboración de) informes, lo que lo convierte en una opción flexible para pequeñas empresas y agencias que valoran la colaboración y la simplicidad.