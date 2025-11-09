Cómo utilizar Canva Content Planner para programar publicaciones en redes sociales

Pregunte a cualquier director ejecutivo y le dirá que el equipo de ventas y el contenido son dos de los aspectos más importantes de una empresa. Ambos se dirigen a los clientes de una manera única.

Aunque el equipo de ventas puede implicar interacciones cara a cara, el contenido es lo que llega a tus clientes cuando están en la cama, desplazándose por sus feeds o escribiendo para buscar tu producto.

Casi un tercio de los usuarios de Internet mayores de 16 años descubren nuevas marcas y servicios a través de los motores de búsqueda. Esto nos da una idea del poder que tiene realmente un buen contenido.

Pero aquí está el quid de la cuestión. El contenido positivo por sí solo no es suficiente. Lo que realmente marca la diferencia es la coherencia. Aparecer una y otra vez genera confianza. Y la coherencia es un subproducto directo de un calendario de contenido bien estructurado y organizado que garantiza que cada publicación, carrete y campaña se publique en el momento adecuado.

En este artículo, hablaremos de cómo Canva Content Planner te ayuda a planear con antelación, cumplir con los plazos y mantener el flujo de contenido con menos estrés.

¿Qué es Canva Contenido Planner?

a través de Canva

Los creadores de contenido odian salir de su entorno de trabajo. Imagínate tener que ir y venir entre aplicaciones solo para comprobar si un diseño se ha procesado o programado correctamente, y aún así no estar seguro de si la publicación se ha publicado realmente. Es un verdadero alivio poder confiar en una única plataforma para todo.

Eso es precisamente lo que ofrece Canva Content Planner. Se trata de una herramienta de programación integrada que te ayuda a hacer mucho más que diseñar. Puedes planear, crear y programar contenido en tus redes sociales marcadas como favoritas sin salir de Canva.

Con Contenido Planner, puedes programar publicaciones para Instagram, páginas de Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack e incluso Tumblr.

Para los propietarios de pequeñas empresas, esto significa que pueden diseñar una publicación por la mañana, establecer la fecha y la hora, y confiar en Canva para que se encargue del resto. Y si necesitas pausar o realizar edición en una publicación antes de que se publique, puedes hacerlo sin tener que empezar de nuevo o volver a subir el archivo.

Los equipos lo encontrarán especialmente útil. Canva Teams facilita el uso compartido de tu calendario, invitar a otras personas a diseñar o a edición, y mantener a todos trabajando en sincronía.

💡 Consejo profesional: dado que Content Planner viene con Canva Pro, puedes aprovechar extras como Magic Resize, kits de marca y miles de plantillas. Estas herramientas facilitan mantener la coherencia en tus publicaciones, mientras que el planificador se encarga de la programación, para que puedas organizarte sin añadir más estrés.

Funciones clave de Canva Content Planner

a través de Canva

Canva es una herramienta de diseño increíblemente fácil de usar e intuitiva. También hace que programar tu contenido en redes sociales sea muy sencillo.

Canva es una herramienta de diseño increíblemente fácil de usar e intuitiva. También hace que programar tu contenido en redes sociales sea muy sencillo.

Eso resume por qué tantos creadores confían en él. Y si aún no estás seguro de si Canva Content Planner merece tu tiempo, aquí tienes las funciones que podrían convencerte:

✅ Plan, crea y programa contenido para Instagram, páginas de Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack y Tumblr, todo en un solo lugar.

✅ Configura las publicaciones para que se publiquen en la fecha y hora exactas que elijas, con la opción de pausarlas o realizar edición en cualquier momento antes de publicarlas.

✅ Comparte un calendario de contenido con tu equipo a través de Canva Teams, para que todos puedan crear, edición y mantenerse alineados.

✅ Utiliza los extras de Canva Pro, como Magic Resize, kits de marca y miles de plantillas, para mantener la coherencia y la identidad de marca en todas las publicaciones.

✅ Realiza un seguimiento de las impresiones, los clics, los «me gusta» y los comentarios desde el planificador para ver el rendimiento de tus publicaciones.

Ventajas de utilizar Canva para la plan de contenido

Hazlo sencillo. Hazlo memorable. Hazlo atractivo a la vista. Hazlo divertido de leer.

Hazlo sencillo. Hazlo memorable. Hazlo atractivo a la vista. Hazlo divertido de leer.

Esa frase de Leo Burnett captura la esencia del buen contenido, pero llegar a ella requiere plan. Si te apresuras a publicar una bonita publicación en el momento equivocado u olvidas publicarla, pierde su impacto.

Canva Contenido Planner te simplifica la vida ayudándote a organizarte y garantizando que tus ideas lleguen al público en los momentos más impactantes.

A través de Canva

Esto es lo que ganará al pasarse a esta herramienta:

Ahorra tiempo diseñando y programando en un solo lugar sin tener que cambiar de app, aplicación.

Mantén la coherencia con un calendario que muestra tus publicaciones con días, semanas o meses de antelación.

Evita el estrés de última hora haciendo el ajuste de las publicaciones para que se publiquen automáticamente, incluso cuando no estés conectado.

Mantén la voz y la imagen de tu marca con las herramientas de Canva Pro, como plantillas, kits de marca y Magic Resize.

Invita a tu equipo al uso compartido de un calendario de contenido, lo que facilitará la colaboración y reducirá la dispersión.

💡 Consejo profesional: conecta Canva con Slack para que tu equipo reciba notificaciones cuando se programen o publiquen publicaciones, una forma sencilla de manteneros todos en la misma página.

📮 Información de ClickUp: Solo el 7 % de los profesionales confía principalmente en la IA para la gestión y organización de tareas. Muchas herramientas de IA pueden tener una única función, como un calendario, una lista de tareas pendientes o un correo electrónico. Con ClickUp, la IA va más allá. Te ofrece compatibilidad con tus correos electrónicos, comunicaciones, calendario, tareas y documentos, todo en el mismo espacio. Incluso puedes preguntar: «¿Cuáles son mis prioridades hoy?», y ClickUp Brain analizará tu entorno de trabajo para resaltar lo que más importa en este momento. En lugar de tener que lidiar con cinco aplicaciones diferentes, lo tienes todo en un solo lugar.

Cómo utilizar Canva Content Planner (paso a paso)

Una de las mejores cosas de Canva Contenido Planner es lo sencillo que resulta. No es necesario ser un experto en tecnología para utilizarlo.

Aquí tienes una guía sencilla para empezar:

Paso 1: Abre Content Planner.

a través de Canva

En la página de inicio de Canva, haz clic en «Content Planner». Aparecerá una vista de calendario que muestra las próximas semanas. Canva también lo rellena previamente con días festivos globales en las redes sociales, que puedes mantener como inspiración o filtrar si prefieres empezar desde cero.

📌 Ejemplo: Supongamos que estás planificando con antelación el Día Internacional de la Mujer. El calendario ya marcará el 8 de marzo, lo que te dará una ventaja para crear algo significativo para ese día.

Paso 2: Conecta tus cuentas de redes sociales

Antes de programar, vincula tus cuentas haciendo clic en «Conectar». Canva trabaja con Instagram, páginas de Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack y Tumblr.

Una vez en conexión (a internet), podrás elegir exactamente dónde se debe publicar cada diseño.

Paso 3: Elige o crea tu diseño

Elige una fecha en el calendario y haz clic en el botón más. Puedes utilizar uno de tus proyectos recientes, empezar desde cero con un diseño en blanco o elegir entre miles de plantillas de Canva.

Magic Resize facilita la adaptación del mismo diseño a diferentes plataformas, como convertir una publicación cuadrada de Instagram en un pin de Pinterest o una tira de LinkedIn.

🧠 ¿Sabías que... Coca-Cola ha sido una de las primeras grandes marcas en tratar la planificación de contenido como un calendario editorial en lugar de como simple publicidad? Crearon algo que llamaron «Contenido 2020», donde se centraban en planear historias en múltiples plataformas con meses de antelación. De esta manera, su mensaje no solo se vinculaba a las fiestas o a los grandes lanzamientos, sino que se integraba en las conversaciones cotidianas. Los eventos culturales figuraron y cambiaron su calendario de contenido, transformando las publicaciones y las campañas en un documento dinámico.

Paso 4: Añade tu pie de foto y programa la publicación.

a través de Canva

Una vez que tu diseño esté listo, haz clic en «Compartir» y luego en «Programar». Selecciona la red social, añade tu pie de foto y hashtags, y establece la fecha y hora exactas. Canva confirmará que está programado y lo verás aparecer en tu calendario.

📌 Ejemplo: si tienes previsto lanzar un nuevo producto, puedes diseñar una publicación, establecer la fecha de lanzamiento a las 10 de la mañana y confiar en Canva para que la publique automáticamente mientras tú te centras en interactuar con los comentarios.

Paso 5: Gestiona y realiza la edición de las publicaciones programadas.

a través de Canva

Los planes cambian a veces, y Canva facilita los ajustes. Haz clic en cualquier elemento programado en tu plan para reprogramarlo, realizar edición o eliminarlo. Ten en cuenta que si realizas cambios en el diseño después de programarlo, Canva puede pedirte que lo reprogrames; es un pequeño paso, pero ayuda a garantizar la precisión.

💡 Consejo profesional: ¿Cansado de perseguir plazos y hacer un seguimiento del estado de las tareas? Con los agentes de IA de ClickUp, puedes automatizar las partes repetitivas de la planificación de contenido para que tu equipo pueda centrarse en crear, en lugar de en microgestionar. Utiliza agentes ClickUp AI Autopilot predefinidos o crea agentes personalizados para facilitar la gestión de contenidos. 📌 Así es como los agentes de IA pueden optimizar tu proceso de creación de contenido: Si un redactor no envía su borrador a tiempo, un agente de recordatorios enviará automáticamente un aviso dentro de la tarea y ajustará el cronograma de revisiones, manteniendo intacta tu cadencia de publicación.

Una vez completada una subtarea de diseño, el Agente de aprobaciones entra en acción: asigna el contenido al revisor adecuado, actualiza el estado de la tarea y la traslada a la fase «Listo para publicar».

Un agente de información puede generar un resumen al final de cada semana, destacando qué contenido se ha publicado, qué se ha retrasado e incluso redactando un informe rápido para uso compartido con las partes interesadas. Con la IA encargándose de los seguimientos y las actualizaciones de estado, tu equipo puede dedicar más tiempo a crear contenido de gran impacto y menos tiempo a gestionar la logística.

Precios y disponibilidad de Canva Contenido Planner

Cuando se trata de programar publicaciones con Canva, lo que obtienes depende de si tienes el plan Free, Canva Pro o Canva Teams.

Lo clave que hay que saber es que Content Planner solo está disponible en Pro y Teams. Esto significa que los usuarios gratuitos pueden seguir diseñando y haciendo uso compartido, pero tendrán que publicar manualmente cada vez. El plan Free es perfecto si solo quieres explorar el editor de Canva, con acceso a millones de plantillas y gráficos. Pero si quieres programar publicaciones con antelación, pausarlas o editarlas antes de que se publiquen y realizar un seguimiento de la interacción, tendrás que pasarte a Pro o Teams.

Por su parte, Canva Pro está pensado para personas que desean herramientas de diseño premium junto con la función de programación, mientras que Canva Teams es ideal si trabajas con compañeros y necesitas un calendario compartido con herramientas de colaboración.

Aquí tienes una tabla comparativa que te ayudará a comprender las diferencias entre las funciones que ofrece cada uno:

Plan Precio Funciones principales Límites Ideal para Free Free Más de 2 millones de plantillas, más de 4,5 millones de fotos de archivo, 5 GB de almacenamiento, editor de arrastrar y soltar. Sin programación, solo publicación manual. Principiantes, creadores ocasionales Pro 12,99 $ al mes (1 usuario) Planner de Contenido, programación de publicaciones, análisis, más de 140 millones de recursos, Magic Resize, 1 TB de almacenamiento. Con límite de un usuario. Autónomos, propietarios de pequeñas empresas Teams 100 $ al año por usuario. Todas las funciones Pro, calendario de uso compartido, aprobaciones, flujos de trabajo, 1 TB por miembro. El coste aumenta a medida que crece el equipo. Equipos y empresas de pequeño a mediano tamaño.

¿Quién debería pasarse a Canva Pro?

Autónomos y propietarios de pequeñas empresas que desean ahorrar tiempo programando publicaciones con antelación.

Creadores que necesitan coherencia de marca con funciones como Magic Resize y Brand Kits.

Equipos que colaboran a menudo y necesitan visibilidad en un calendario de contenido compartido.

💡 Consejo profesional: si no estás seguro de si Canva Pro es adecuado para ti, empieza con la (versión de) prueba gratuita de 30 días. Te da acceso completo al Planificador de contenido y a las herramientas de diseño premium, para que puedas ver cuánto tiempo ahorras realmente.

Consejos para sacar el máximo partido al planificador de contenido de Canva.

Usar Canva Content Planner es sencillo, pero para sacarle el máximo partido hay que adquirir algunos pequeños hábitos. Con los consejos adecuados, puedes convertirlo de una herramienta básica de programación a un auténtico ahorrador de tiempo que mantiene la coherencia de tu contenido.

Creación y programación de contenido por lotes

En lugar de correr todos los días para preparar algo a última hora, puedes crear contenido de forma concentrada y dejar que el programador se encargue del resto.

Un usuario de Reddit lo expresó de forma sencilla:

Crea tu contenido por lotes de una sola vez. Apps como Canva facilitan enormemente la creación rápida de gráficos o publicaciones. Combínalo con herramientas de programación... y tendrás todo listo para los próximos 30 días sin estrés diario.

Crea tu contenido de forma masiva de una sola vez. Apps como Canva facilitan enormemente la creación rápida de gráficos o publicaciones. Combínalo con herramientas de programación... y tendrás todo listo para los próximos 30 días sin estrés diario.

Esa es la esencia del procesamiento por lotes: haces el esfuerzo una vez y las ventajas se prolongan durante semanas.

Canva facilita el procesamiento por lotes, ya que puedes diseñar varias publicaciones seguidas utilizando plantillas o duplicar un diseño existente para crear una serie. En lugar de hacer una publicación en Instagram hoy, una tira en LinkedIn mañana y un pin en Pinterest pasado mañana, puedes diseñarlos todos a la vez y colocarlos ordenadamente en el Planificador de contenido.

👀 Dato curioso: La palabra «calendario» proviene del latín calendae, que se refería al primer día del mes romano, cuando se liquidaban las deudas y las cuentas. En cierto modo, el calendario original no servía para organizar los eventos de la vida, sino para recordar a la gente que debía pagar. Curiosamente, el calendario de contenido actual no es tan diferente: sigue siendo un recordatorio de los plazos.

2. Uso de plantillas de Canva para mantener la coherencia

La otra ventaja es la coherencia. Cuando haces trabajo por lotes, tus imágenes, tono y temas se alinean de forma más natural.

Un usuario de Reddit compartió:

Creé el contenido básico para seis meses... en un solo día. * Puede parecer exagerado, pero incluso planear con dos semanas de antelación puede liberar tu mente para otras partes de tu trabajo.

Creé el contenido básico para seis meses... en un solo día. * Puede parecer exagerado, pero incluso planear con dos semanas de antelación puede liberar tu mente para otras partes de tu trabajo.

La biblioteca de Canva cuenta con miles de plantillas que abarcan desde citas hasta anuncios de productos. Puedes empezar con una que se ajuste a tu marca y luego ajustar los colores, las fuentes y las imágenes para que se adapten a tu estilo.

Una vez que hayas configurado algunas que se ajusten a tu estilo, se convertirán en tus puntos de partida cada vez que crees contenido por lotes. Esto hace que sea mucho más fácil mantener la coherencia de la marca sin tener que replantearte cada elección de diseño.

📌 Ejemplo: imagina que estás preparando publicaciones para el lanzamiento de un producto. Podrías elegir una plantilla para las publicaciones de cuenta atrás, otra para los testimonios y una tercera para los aspectos más destacados del producto. Al reutilizarlas en todas las plataformas, tu público obtendrá una historia unificada, independientemente de dónde te vea.

3. Aprovechar los análisis de las plataformas conectadas

Con el Planificador de contenido de Canva, puedes comprobar el rendimiento de tus publicaciones sin salir de la herramienta. Cada publicación programada te muestra métricas sencillas como impresiones, clics, me gusta y comentarios.

✒ Nota: Analytics funciona en todas las plataformas con compatibilidad con Canva (Instagram, páginas de Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack y Tumblr), por lo que puedes realizar un seguimiento de tu contenido en un solo lugar.

Es claro y fácil de leer, lo que lo hace práctico para creadores y propietarios de pequeñas empresas que no quieren lidiar con paneles complicados.

📌 Ejemplo: una pequeña cafetería podría darse cuenta de que una publicación en la que aparece el personal preparando café ha recibido más interacción que una foto pulida del producto. Esa es una señal útil para compartir más momentos que resulten cercanos y auténticos.

4. Colaboración con los miembros del equipo

Colaborar en Canva Content Planner resulta muy natural, ya que todo se encuentra en un único espacio compartido. Es posible que estés acostumbrado a intercambiar archivos o a preguntarte quién tiene la versión más reciente. Pero con Canva, los miembros del equipo pueden iniciar sesión, ver el mismo calendario y trabajar juntos en las publicaciones.

Y aún hay más: puedes asignar rols, dar acceso para edición o comentar y registrar lo que se ha programado sin perder tiempo en interminables chatear o hilos de correo electrónico.

Para las pequeñas empresas, esta función puede ser un verdadero alivio. Un gerente puede redactar la publicación, un diseñador puede pulir los elementos visuales y otra persona puede encargarse de los pies de foto. Todos saben lo que se avecina y los cambios son visibles de inmediato.

Límites de Canva Contenido Planner

Es posible que encuentres obstáculos a la hora de organizar tus publicaciones en Canva. Por eso es importante saber cómo son estos obstáculos:

Solo puedes programar hasta 25 publicaciones con una sola imagen al día, lo que puede resultar insuficiente si estás llevando a cabo campañas intensas o si haces un uso compartido abundante de contenido en Pinterest.

Canva aún no cuenta con la compatibilidad para Reels, Stories, carruseles o publicaciones con varias imágenes, por lo que cualquier elemento interactivo o con capas debe quedar terminado manualmente.

Si realizas edición en un diseño después de programarlo, tendrás que pausarlo y volver a programarlo, incluso para algo tan pequeño como corregir un error ortográfico.

Para los equipos, el planificador tiene una estructura ligera. No encontrarás flujos de trabajo más profundos, aprobaciones o seguimiento de tareas como los que ofrecen herramientas como ClickUp.

Canva es ideal para un puñado de flujos de contenido. Si gestionas varias marcas o clientes, las cosas pueden complicarse rápidamente sin un sistema más detallado.

Alternativas a Canva Contenido Planner

Si el planificador de Canva te parece demasiado limitado para tus necesidades, estas herramientas alternativas pueden ayudarte a cubrir las carencias:

Buscar información es una de las partes más frustrantes de gestionar un calendario de contenido para redes sociales. ¿Dónde está el logotipo definitivo? ¿Cuál es el mensaje de la última campaña? ¿En qué hoja de cálculo están los datos de interacción del último trimestre?

Aunque Canva Content Planner es un espacio maravilloso para crear y programar publicaciones, empieza a parecer de límite cuando los equipos gestionan múltiples canales, aprobaciones de clientes o campañas más grandes. ClickUp ofrece un sistema completar que combina las redes sociales y las aplicaciones de programación de Instagram con la gestión de proyectos y el soporte basado en IA.

Utiliza ClickUp AI para generar ideas de campaña teniendo en cuenta el objetivo del público y los objetivos de la campaña.

Es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, que reúne todas las aplicaciones, datos y flujos de trabajo. Así, no tendrás que cambiar de herramienta para cada tarea, lo que se conoce como «proliferación de herramientas».

Además, ClickUp elimina todas las formas de dispersión del trabajo, es decir, la fragmentación de proyectos, archivos, conversaciones y flujos de trabajo en múltiples herramientas desconectadas, como cuando tu equipo planifica el contenido en una app, diseña en otra, realiza el seguimiento de las aprobaciones por correo electrónico y elabora (elaboración de) informes en otra plataforma más.

ClickUp proporciona un contexto completo y un único lugar para que personas y agentes realicen trabajo juntos.

Dale dirección a tus redes sociales con ClickUp Calendar.

Arrastra y suelta las publicaciones a nuevas fechas para ajustar al instante tu calendario de redes sociales con ClickUp Calendar.

El calendario con tecnología de IA de ClickUp te ofrece una forma dinámica e interactiva de gestionar tu calendario de contenido. En lugar de mostrarte simplemente una publicación en un día concreto, te permite ver todo en contexto.

Aquí tienes una guía rápida sobre cómo crear un calendario de contenido en ClickUp:

Puedes arrastrar y soltar tareas a nuevas fechas, codificarlas por color según la campaña y filtrarlas por miembro del equipo o plataforma. Esto convierte tu calendario en un hub donde cada tarea tiene visibilidad y es fácil de ajustar.

📌 Ejemplo: Una agencia digital que gestiona cinco marcas diferentes podría crear una lista de «redes sociales» para cada cliente. En el calendario de ClickUp, pueden visualizar todas las publicaciones, los hitos de las campañas y los plazos en un solo lugar. Si un cliente llama con una solicitud de última hora, el equipo puede cambiar la publicación a una fecha diferente con una sola acción, y todos ven el cambio al instante. Este tipo de flexibilidad es algo que Canva no puede igualar.

Etiqueta directamente a tus compañeros de equipo en las tareas para agilizar los comentarios y las aprobaciones con las herramientas de colaboración de ClickUp.

Las herramientas de campaña de ClickUp aportan estructura a cada fase de la gestión de proyectos en redes sociales.

Tareas y estados personalizados de ClickUp: cada entrega de la campaña se puede configurar como una tarea en Tareas de ClickUp y se puede realizar un seguimiento a través de los estados personalizados de ClickUp , como Borrador, En revisión, Programado y Publicado. Esto hace que el progreso de cada publicación sea completamente transparente.

ClickUp Assign Comments : Los compañeros de equipo pueden dejar comentarios y etiquetarse entre sí para enviar comentarios o aprobaciones directamente en la tarea, lo que elimina el intercambio de correos electrónicos y hilos de chat. Los compañeros de equipo pueden dejar comentarios y etiquetarse entre sí para enviar comentarios o aprobaciones directamente en la tarea, lo que elimina el intercambio de correos electrónicos y hilos de chat.

ClickUp Automatizaciones : Los pasos rutinarios, como pasar una tarea al siguiente estado o asignarla a un revisor, se pueden automatizar, lo que ahorra tiempo y reduce los errores. Los pasos rutinarios, como pasar una tarea al siguiente estado o asignarla a un revisor, se pueden automatizar, lo que ahorra tiempo y reduce los errores.

Automatiza pasos rutinarios como asignar revisores o avanzar tareas tras su aprobación con ClickUp Automatización.

💡 Consejo profesional: crea tareas periódicas para temas semanales, como «Motivación del lunes» o «Consejos del viernes». Añade recordatorios para que el equipo nunca pierda de vista las publicaciones repetidas y las campañas de temporada.

Asistencia basada en IA para equipos sociales a través de ClickUp Brain.

Genera pies de foto, resumir resúmenes o establece plazos sin salir de tu entorno de trabajo con ClickUp Brain.

ClickUp Brain agiliza y optimiza la planificación de contenido al incorporar la IA directamente en tu flujo de trabajo. Puede generar ideas para publicaciones, redactar borradores de pies de foto, resumir informes o incluso responder a preguntas prácticas sobre tus campañas.

Esto resulta especialmente útil para equipos que trabajan en el trabajo con varias marcas o con plazos ajustados, ya que reduce la necesidad de cambiar de herramienta o dedicar horas a la lluvia de ideas.

📌 Ejemplo: si te estás preparando para el Día Mundial del Medio Ambiente, puedes pedirle a ClickUp Brain que redacte pies de foto para Instagram, resumir los resultados del año pasado a partir de los documentos de tu campaña y destaque las próximas fechas de revisión. Incluso puede crear un borrador de mensaje para enviar a los clientes para su aprobación. Contar con este nivel de compatibilidad de IA integrado en su proceso de planificación le da a ClickUp una clara ventaja sobre Canva, donde las herramientas de IA se centran principalmente en la generación de diseños en lugar de en la gestión de campañas.

Con ClickUp Brain, tu equipo obtiene un espacio de trabajo de IA convergente que establece la conexión entre tus tareas, documentos, personas y herramientas integradas como Documentos de Google, Hojas de Cálculo de Google y Drive.

No dejes escapar las grandes ideas de contenido.

¿Alguna vez has tenido una idea genial para una publicación, pero la has olvidado cuando te has puesto a escribirla? Con Brain MAX de ClickUp, capturar la inspiración es tan fácil como decirla en voz alta. Solo tienes que utilizar la función Talk to Text para guardar al instante conceptos de publicaciones, ideas para campañas o borradores de pies de foto directamente en tu lista de contenido.

Captura ideas, comparte instrucciones y haz las cosas cuatro veces más rápido con Talk to Text en ClickUp Brain MAX*

Da un paso más con ClickUp Brain MAX, la superaplicación de IA para escritorio que convierte tus notas de voz rápidas en contenido listo para usar:

Di algo como «Publicación promocional del seminario web del próximo jueves, mención la sesión gratuita de preguntas y respuestas» → Brain MAX lo transforma en leyendas pulidas optimizadas para plataformas como LinkedIn, Instagram o X (antes Twitter).

Escribe una serie de hashtags o temas de campaña → Brain MAX los organiza al instante en una lista de control clara y práctica.

Vea cómo utilizar la IA en marketing:

Utiliza plantillas de calendario ClickUp prediseñadas.

Consigue plantillas gratis. Realiza un seguimiento de las publicaciones, mide el rendimiento y planifica campañas con la plantilla de calendario de redes sociales moderno de ClickUp.

ClickUp ofrece plantillas de planificación de medios listas para usar que facilitan el inicio de la planificación sin necesidad de crear sistemas desde cero. Tomemos como instancia la plantilla de calendario de redes sociales moderno de ClickUp. La plantilla de calendario de contenido te ofrece un sistema listo para usar que te permite planificar, organizar y realizar un seguimiento de tus publicaciones en múltiples plataformas.

De esta manera, podrás obtener fácilmente visibilidad en tiempo real del rendimiento para mantenerte a la vanguardia de las campañas.

Gestiona y realiza un seguimiento de los KPI de las redes sociales con paneles.

Los paneles de ClickUp actúan como tu centro de control de misiones, ofreciéndote una visión general en tiempo real de los elementos variables, como los cronogramas de las campañas, las aprobaciones de activos, el contenido específico de cada plataforma y las cargas de trabajo del equipo. Así es como funciona:

Supervisa el progreso, realiza un seguimiento de las metas y alinea los esfuerzos con las metas con los paneles de ClickUp.

Sigue el progreso de la campaña: supongamos que estás gestionando el lanzamiento de un producto en varias plataformas: blog, LinkedIn, Instagram Reel, correo electrónico y anuncios pagados. Tu panel de control muestra el estado de las tareas en tiempo real, como «En diseño» o «Programado», para que puedas ver al instante que la publicación de LinkedIn aún necesita un gráfico o que el correo electrónico está pendiente de revisión.

Supervisa el estado del contenido por plataforma: Filtra las tareas por canal y fecha para asegurarte de que alcanzas tus objetivos en cada plataforma.

Visualiza la carga de trabajo del equipo: Utiliza widgets de carga de trabajo para ver quién está sobrecargado y quién está disponible. Si tu diseñador está haciendo malabarismos con cinco solicitudes esta semana, mientras que tu redactor tiene solo una, puedes reequilibrar las tareas de inmediato.

Vea qué se publica y cuándo: Utilice una vista de calendario para visualizar toda su programación de contenido por fecha. Esto resulta útil durante campañas como el Black Friday, en las que el momento es fundamental.

2. Buffer

a través de Buffer

Buffer se ha convertido en el favorito de los creadores y los equipos pequeños que buscan simplicidad sin perder el control. A diferencia de Canva, que se centra en la programación basada en el diseño, Buffer pone la publicación y la coherencia en el centro de su sistema.

Así es como se hace:

Mantén tus publicaciones en redes sociales organizadas con la herramienta Publish de Buffer, que programa publicaciones en Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Pinterest y más.

Utiliza la plantilla de calendario de contenido para mantener un ritmo de publicación claro, ya sean cuatro publicaciones de blog a la semana o actualizaciones diarias en redes sociales.

Colabora de forma asíncrona con tu equipo asignando la propiedad de las publicaciones y realizando un seguimiento del progreso dentro de la plataforma de Buffer.

Combina la programación con Engage para responder a comentarios y mensajes en un solo lugar, lo que reduce la necesidad de cambiar entre app, aplicación.

Revisa el rendimiento en Analyze, que convierte los datos de las publicaciones en información fácil de leer para guiar tu próxima ronda de contenido.

👀 Dato curioso: El concepto de «programación» comenzó con las campanas. Antes de la aparición de los relojes, muchos pueblos y monasterios utilizaban campanas para marcar las horas de oración, las comidas o el trabajo. Esa forma primitiva de programación tuvo un impacto significativo tanto en el comercio como en la comunicación. Así que, de una forma extraña, cada vez que realizas un ajuste para que una publicación se publique a las 9:00 a. m., estás repitiendo un sistema que se gestionaba originalmente con campanas de iglesia.

3. Hootsuite

a través de Hootsuite

Hootsuite está diseñado para equipos que necesitan algo más que un programador básico. Los gestores de redes sociales suelen elegir Hootsuite para gestionar varias cuentas, campañas y aprobaciones simultáneamente.

El propio equipo de Hootsuite gestiona el contenido para millones de seguidores en ocho plataformas utilizando su calendario, lo que demuestra lo bien que trabaja cuando las cosas se complican.

Una de sus funciones más prácticas es la programación inteligente. En lugar de elegir horarios al azar, Hootsuite te muestra cuándo tu público está más activo. Por ejemplo, una marca minorista podría descubrir que sus publicaciones funcionan mejor alrededor de las 7 p. m. de lunes a viernes, por lo que el equipo programa el contenido para que se publique a esa hora, sin necesidad de estar conectados ellos mismos.

Otro punto fuerte es OwlyWriter IA, que genera pies de foto e ideas para publicaciones en cuestión de segundos. Si tienes poco tiempo antes del lanzamiento de una campaña, puedes pedirle que redacte variaciones del texto publicitario o que reutilice una publicación anterior de gran rendimiento. Eso significa que no tienes que empezar desde cero cada vez.

👀 ¿Sabías que: Según Forrester Research, en un periodo de tres años, las organizaciones que utilizaron ClickUp lograron un rendimiento de la inversión (ROI) estimado del 384 %. Estas organizaciones generaron alrededor de 3,9 millones de dólares estadounidenses en ingresos incrementales a través de proyectos habilitados o mejorados por ClickUp.

4. Más tarde

a través de Later

Later se ha labrado su reputación gracias a la sencillez de su plan visual, lo que lo hace especialmente popular entre los creadores de Instagram y TikTok.

A diferencia de Canva, que se centra en el diseño y la programación, Later se centra en ayudarte a ver cómo quedará tu feed antes incluso de que se publique una publicación. Su Visual Planner te permite arrastrar y soltar publicaciones en su lugar, lo que te da una idea clara de si tu cuadrícula resulta coherente y acorde con la marca.

Los equipos también se benefician de funciones como borradores de publicaciones, grupos de acceso y notas de calendario, que permiten a los compañeros de trabajo dejar comentarios, marcadores de posición o comentarios directamente en el calendario compartido.

Un equipo de marketing que esté planificando el lanzamiento de un producto puede redactar publicaciones para Instagram, Pinterest y TikTok en un solo espacio, mientras que el diseñador sube los elementos visuales a la biblioteca multimedia para que todos puedan utilizarlos.

Mejora tu plan de contenido con ClickUp.

Hemos analizado juntos Canva Contenido Planner, explorado sus puntos fuertes, examinado con honestidad sus límites e incluso echado un vistazo a algunas alternativas.

Al fin y al cabo, el objetivo real es sencillo: mantener tu contenido organizado, coherente y menos estresante de gestionar. Eso es lo que te da el espacio para centrarte en crear un trabajo del que te sientas orgulloso.

Canva es ideal para el diseño y la programación rápida, pero si gestionas campañas, aprobaciones de clientes o proyectos más grandes, ClickUp ofrece una base más sólida.

ClickUp ha diseñado su calendario, herramientas de campaña y plantillas para centralizar todos los componentes necesarios. Para muchos equipos, ese pequeño extra de estructura marca la diferencia. ✨

No todos los retos tienen que ver con la creatividad; a veces se trata de conectividad. Si alguna vez has visto el mensaje «comprobando tu conexión (a internet)», has esperado mucho tiempo a que algo se cargara o te has encontrado con una dirección IP bloqueada, sabes lo frustrante que es.

Planificar con antelación te permite crear contenido por adelantado y mantener tu calendario estable, incluso cuando Internet no lo está.

Si estás listo para facilitar la planificación de contenido para ti y tu equipo, ¡regístrate ahora en ClickUp!

Preguntas frecuentes

Content Planner es una función de Canva Pro, por lo que no está incluida en el plan gratuito. Puedes diseñar todo lo que quieras en la versión gratuita, pero para programar publicaciones directamente, necesitarás la versión Pro.

Sí, Canva puede publicar directamente en Instagram si tu cuenta tiene conexión (a internet). Solo tienes que diseñar tu publicación, seleccionar la fecha y la hora, y Canva la publicará por ti.

Puedes programar vídeos y diseños estáticos, lo que resulta muy útil si estás planificando cosas como Reels o clips cortos para otras plataformas. Algunos tipos de publicaciones, como las historias de Instagram o los carruseles, siguen requiriendo una publicación manual.

Con Canva Pro, puedes conectar hasta ocho cuentas de redes sociales. Eso significa que puedes gestionar Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest y más sin tener que hacer malabarismos con múltiples herramientas.

Canva es un proveedor de información básica, como cuándo se publican las entradas y cuál es su rendimiento. Para obtener análisis más detallados, como el seguimiento de las conversiones o el comportamiento de la audiencia, normalmente se combina con las herramientas de análisis nativas de cada plataforma.