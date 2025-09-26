Estrategias de marketing probadas para que las escuelas destaquen en 2025

Tu escuela tiene 30 segundos para causar una primera impresión. Eso es todo.

Ya sea un principal que navega por el sitio web de su escuela a medianoche o que pasa por delante de su campus mientras recoge a sus hijos, esos momentos fugaces determinan si profundizarán más o seguirán buscando. 👀

Muchas escuelas siguen haciendo marketing como si estuviéramos en 2015. Confían en el boca a boca y esperan que su reputación hable por sí misma. Mientras tanto, las que prosperan han descifrado el código de las estrategias de marketing modernas para escuelas.

En esta entrada del blog, exploraremos enfoques prácticos que ayudan a las escuelas a generar confianza, aumentar la matriculación de alumnos y atraer a las familias adecuadas. Además, veremos cómo ClickUp ayuda a optimizar estos esfuerzos de marketing. 🤩

Por qué el marketing es importante para las escuelas

Un buen marketing ayuda a las escuelas a establecer una conexión con los futuros alumnos, destacar lo que las hace únicas y generar una confianza duradera en su comunidad.

Así es como marca la diferencia. 👇

Estabilidad en la matriculación: Los esfuerzos de marketing escolar coherentes y eficaces generan flujos de solicitudes predecibles y reducen la volatilidad en la matriculación

Audiencia adecuada: los mensajes con objetivo atraen a familias cuyos valores coinciden con su filosofía educativa

creación de reputación: *La narración estratégica a través de los canales de marketing posiciona a su escuela como un activo para la comunidad y un líder educativo

Diferenciación competitiva: Un mensaje claro ayuda a las familias potenciales a comprender qué hace que su escuela sea única en un espacio saturado

Sostenibilidad financiera: una matriculación sólida le proporciona la capacidad financiera para financiar programas, mejorar las instalaciones y mantener los presupuestos del profesorado

Participación de antiguos alumnos y de la comunidad: El marketing que muestra el intento correcto de los estudiantes fortalece la conexión con la escuela para toda la vida

🧠 Dato curioso: A los principales les importa mucho la imagen que tiene una escuela. En muchos casos, la reputación de la escuela es más importante que las clasificaciones académicas. Cuando una escuela tiene una imagen sólida, los principales son más leales, permanecen más tiempo y son menos sensibles al precio.

⭐ Plantilla con función La plantilla de plan de marketing para la matriculación escolar de ClickUp ayuda a las escuelas a convertir la estrategia en acción. Puede correlacionar campañas para el distrito escolar y asignar tareas a su equipo. Todo, desde los mensajes hasta los seguimientos, permanece conectado en un solo lugar, lo que facilita la ejecución de planes de marketing escolar que llegan a las familias adecuadas y muestran resultados medibles. Obtenga una plantilla gratis Planifique y realice un seguimiento de todas las campañas de matriculación en un solo lugar utilizando la plantilla de plan de marketing para matriculación escolar de ClickUp

Las 10 mejores estrategias de marketing para escuelas

A continuación, le presentamos algunas estrategias de marketing de crecimiento probadas para que las escuelas las prueben con la compatibilidad de ClickUp for Education. 🚌

1. Cree experiencias virtuales inmersivas en el campus

Las familias de los futuros estudiantes de hoy en día quieren algo más que simples sitios web y folletos. Quieren echar un vistazo directamente a sus aulas, laboratorios y comunidades.

Las escuelas locales pueden ganar la batalla por la matriculación de alumnos creando experiencias virtuales atractivas que hagan que las familias sientan que ya han pasado un día en el campus.

Usted captura la cultura en momentos reales: el grito de emoción cuando el equipo de baloncesto gana el último partido de la temporada, la intensa concentración durante una competición de robótica en el instituto, las risas que resuenan en los pasillos durante el almuerzo.

Estos momentos espontáneos promocionan su escuela mejor que cualquier folleto.

📌 Ejemplo: Asóciese con una empresa local de medios digitales para crear una serie de experiencias virtuales para diferentes divisiones escolares. Las familias que estén explorando las admisiones en la escuela primaria pueden asistir virtualmente a un experimento científico práctico, los futuros alumnos de secundaria pueden observar una reunión del club de debate y los visitantes de secundaria pueden asistir a una sesión simulada de orientación universitaria.

Puntos clave

Actualice el contenido virtual trimestralmente para reflejar las actividades y programas de temporada

Incluya opiniones auténticas de alumnos y profesores que narren sus experiencias

Cree versiones optimizadas para dispositivos móviles para las familias con interés que navegan desde sus teléfonos

Añada puntos interactivos que revelen información más detallada sobre programas específicos

Realice un seguimiento de las estadísticas de vista para comprender qué experiencias virtuales generan más consultas

Cómo ayuda ClickUp

Comience a colaborar en ClickUp Documento Cree experiencias en el campus con edición colaborativa en ClickUp Documento

El software de gestión de proyectos de marketing de ClickUp te facilita las cosas.

Los equipos pueden redactar borradores en ClickUp Documento, donde el personal de admisiones, los profesores y los socios de medios de comunicación perfeccionan juntos el texto en un solo lugar. El asistente de IA integrado en Documento también puede ayudar a mejorar o corregir el texto, o cambiar el estilo.

Visualice el flujo de su experiencia en el campus virtual en ClickUp Pizarra

Una vez que la historia te parezca adecuada, pasa a ClickUp Whiteboards para correlacionar el flujo de la experiencia: diseña cada escena, establece la conexión entre los elementos de la historia y nota dónde se incluyen los puntos interactivos o las versiones móviles.

🔍 ¿Sabías que...? En Bután, la educación incluye algo llamado «felicidad nacional bruta». A los estudiantes se les enseña mindfulness, sostenibilidad y compasión junto con las materias habituales.

2. Aproveche el papel de los estudiantes y los principales como embajadores

Cuando, durante una barbacoa en el barrio, un principal comparte por qué eligió su escuela, esa conversación entre compañeros tiene infinitamente más peso que un brillante folleto promocional.

Las escuelas deben estar preparadas para empoderar sistemáticamente a estos defensores naturales. Al aprovechar a los principales satisfechos como narradores, mejorará significativamente las posibilidades de que su mensaje resuene en su objetivo.

Estos embajadores se convertirán en su arma secreta para llegar a las familias.

📌 Ejemplo: Ponga en marcha un programa de embajadores «Historias escolares» en el que anime a las familias a compartir sus experiencias de forma estratégica. Empareje a los embajadores en función de intereses comunes, enfoque académico o similitudes demográficas. A continuación, cree oportunidades estructuradas, como reuniones para tomar café, llamadas telefónicas e intercambios de correo electrónico, en las que los embajadores puedan abordar las preocupaciones y preguntas específicas de las familias potenciales.

Puntos clave

Seleccione embajadores que representen diversos orígenes y experiencias escolares

Proporciona compatibilidad con material de marketing según sea necesario, pero asegúrese de que su voz siga siendo exclusivamente suya

Realice un seguimiento de las conexiones de los embajadores que se convierten en solicitudes, para saber qué tipo de mensajes funcionan mejor

Reconozca a los embajadores con mejor rendimiento

Cómo ayuda ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Coordine y realice un seguimiento de su programa de embajadores con la plantilla de plan de marketing para la matriculación escolar de ClickUp

Sus principales y alumnos embajadores pueden ser sus narradores más persuasivos, pero solo si organiza el programa con precisión. La plantilla del plan de marketing para la matriculación escolar de ClickUp le proporciona ese marco.

Usted puede:

Segmente a los embajadores con los Campos personalizados de ClickUp para reflejar los diversos orígenes, niveles escolares o vínculos extracurriculares

Realice un seguimiento de las actividades de divulgación en la vista de tablero de ClickUp , moviendo los puntos de contacto, como charlas de café o llamadas telefónicas, a través de fases como «plan», «programado» y «completada»

Configure automatizaciones en ClickUp para dejar un recordatorio a los embajadores de las próximas llamadas o alertar a su equipo cuando una conversación dé lugar a una consulta

3. Desarrolle asociaciones comunitarias hiperlocales

Las escuelas que se integran profundamente en sus comunidades crean un valor extraordinario, más fuerte que cualquier campaña de marketing. Cuando sus alumnos se convierten en la solución a los retos locales, usted genera historias auténticas que se difunden de forma orgánica a través de las redes comunitarias.

Las empresas locales, las organizaciones sin ánimo de lucro y las organizaciones cívicas necesitan soluciones creativas, y sus alumnos necesitan aplicaciones prácticas para lo que aprenden.

Esta relación simbiótica genera publicidad positiva al tiempo que muestra su filosofía educativa en acción.

📌 Ejemplo: Colabore con el hospital infantil local para que los estudiantes de arte de secundaria creen murales para las salas de pediatría. Los estudiantes podrán aplicar sus habilidades artísticas en el mundo real y el hospital recibirá obras de arte hermosas y estimulantes.

Puntos clave

Identifique los retos de la comunidad que se alinean con sus programas académicos

Cree resultados medibles que demuestren el valor de la contribución de los estudiantes

Documente y comparta historias de éxito en múltiples plataformas y publicaciones comunitarias mediante el uso compartido

Establezca exposiciones anuales de colaboración que celebren los logros de los estudiantes

Cómo ayuda ClickUp

Realice un seguimiento de los resultados de las colaboraciones con la comunidad con ClickUp Metas

ClickUp Goals ofrece a las escuelas una forma clara de realizar un seguimiento de los resultados de los proyectos comunitarios. Puede definir objetivos como el número de colaboraciones iniciadas, las horas que contribuyen los estudiantes o las noticias publicadas en los medios de comunicación, y el progreso se actualiza automáticamente a medida que avanzan las tareas.

El 55 % de los gerentes explica el «porqué» de los proyectos vinculando las tareas a retos u metas más amplios. Esto significa que el 45 % que antepone los procesos a los objetivos puede provocar una falta de motivación y empuje entre los miembros del equipo. Incluso los empleados con un alto rendimiento necesitan ver la importancia de su trabajo y encontrarle sentido a lo que hacen. Es hora de salvar la brecha. Conecte las tareas individuales con las metas y objetivos generales en ClickUp. Utilice las relaciones y dependencias integradas para mostrar cómo cada esfuerzo contribuye al panorama general, haciendo que las tareas sean más significativas para todos los miembros de su equipo. 💫 Resultados reales: Cartoon Network utilizó las funciones de gestión de redes sociales de ClickUp para terminar la publicación de contenidos cuatro meses antes de lo previsto y gestionar el doble de canales sociales con el mismo tamaño de equipo.

4. Implemente publicidad digital basada en datos

Los anuncios genéricos de Facebook sobre su «excelente educación» suelen desaparecer en el vacío digital. El objetivo preciso encuentra familias que buscan activamente escuelas, que se han mudado recientemente a su zona o que están pasando por cambios vitales que actúan como desencadenantes de la búsqueda de escuelas.

Las escuelas que dominan la publicidad digital crean múltiples campañas altamente específicas con el objetivo de dirigirse directamente a situaciones y preocupaciones familiares concretas.

📌 Ejemplo: Cree campañas publicitarias separadas para diferentes segmentos familiares. Durante los periodos de matriculación de primavera,制目标年轻家庭，每个家庭都有小学年龄的孩子，并用广告展示早教学习环境的功能. Puede llevar a cabo simultáneamente campañas con el objetivo de familias con hijos en tercer año de secundaria, centrándose en la preparación para la universidad y las oportunidades académicas avanzadas.

Puntos clave

Utilice audiencias similares basadas en las familias actuales más satisfechas

Prueba A/B de creatividades publicitarias con diferentes funciones demográficas y actividades de los estudiantes

Implemente campañas de retargeting para los visitantes del sitio web que no convierten inmediatamente

Realice un seguimiento del coste por consulta y del coste por matriculación en diferentes segmentos de público

Cómo ayuda ClickUp

Supervise y compare el rendimiento de las campañas en los distintos segmentos de público en los paneles de ClickUp

Los paneles de ClickUp ofrecen a las escuelas una vista clara del rendimiento de las campañas en tiempo real. Puede supervisar métricas de productividad de marketing como el coste por consulta, el coste por matriculación o las tasas de participación de diferentes segmentos de público en un solo lugar.

Las integraciones de ClickUp te permiten sincronizar tus plataformas publicitarias, como Facebook Ads o Google Ads, con ClickUp a través de Zapier, transfiriendo los datos de las campañas directamente a las tareas y los paneles.

Sincroniza los datos publicitarios de múltiples plataformas en ClickUp

📖 Lea también: Cómo crear un plan de gestión de marketing de contenido

5. Organice eventos de firma que se conviertan en temas de conversación en la comunidad

Los eventos escolares memorables crean experiencias compartidas que las familias actuales y potenciales comentan durante meses después.

Esta estrategia de marketing en campo muestra la personalidad de su escuela al tiempo que proporciona un valor genuino como proveedor a los asistentes. Las familias deben marcharse con la sensación de haber adquirido conocimientos y haber experimentado algo único y propio de su centro.

📌 Ejemplo: Organice una velada titulada «Ciencia bajo las estrellas» en la que las familias participen en observaciones astronómicas con telescopios profesionales mientras los alumnos presentan sus proyectos de investigación. Incluya demostraciones interactivas y oportunidades para una reunión informal con el profesorado de ciencias. Este evento presenta programas STEM al tiempo que crea una experiencia que las familias comentarán con sus amigos y vecinos.

Puntos clave

Establece un límite en el tamaño de la audiencia para garantizar interacciones de calidad

Forme a los estudiantes para que actúen como anfitriones seguros de sí mismos y embajadores del programa

Cree momentos dignos de Instagram y oportunidades para tomar fotos durante todo el evento

Haga un seguimiento en un plazo de 48 horas, mientras el entusiasmo sigue siendo alto

Realice encuestas entre los asistentes para recabar opiniones y mejorar los próximos eventos

Cómo ayuda ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Gestione las confirmaciones de asistencia, las tareas y la logística de los eventos mediante la plantilla de marketing de eventos de ClickUp

La plantilla de marketing de eventos de ClickUp mantiene todo en un solo lugar, para que la planificación nunca se sienta dispersa. Las escuelas pueden realizar el seguimiento de las confirmaciones de asistencia a través de Campos personalizados y planificar cada fase del evento en ClickUp Views.

La programación es donde el calendario de ClickUp añade otra capa de apoyo. Una vez que las tareas están en la plantilla, el calendario con IA ayuda a la distribución del trabajo entre el equipo, asegurando que las sesiones de preparación clave, la formación de voluntarios y las encuestas posteriores al evento se realicen en el momento adecuado.

Planifique la preparación y el seguimiento de forma fluida con el Calendario ClickUp

📖 Lea también: El mejor software de gestión de campus

6. Invierta en marketing de contenido

Las escuelas que son proveedores de una valiosa orientación educativa generan confianza y credibilidad, lo que se traduce directamente en un mayor interés por la matriculación.

Un intento correcto de marketing de contenido posiciona a su profesorado y administración como líderes intelectuales que comprenden tanto las tendencias educativas como los retos de la crianza de los hijos. Este enfoque basado en la experiencia atrae a familias que buscan expertos en educación, en lugar de simples proveedores de servicios.

📌 Ejemplo: Lance una serie semanal de podcasts llamada «Aprendizaje más allá del aula» con la función de entrevistas a miembros del profesorado, antiguos alumnos y expertos en educación. Los temas pueden incluir cómo orientarse en el proceso de admisión a la universidad, desarrollar habilidades de pensamiento crítico o fomentar la creatividad en los niños. Realice la distribución de los episodios en las principales plataformas de podcasts y comparta lo más destacado en las redes sociales. Esto posicionará a su escuela como un recurso educativo y, al mismo tiempo, mostrará la experiencia del profesorado.

Puntos clave

Publique contenido de forma constante siguiendo un calendario predecible

Aborde temas educativos de actualidad y las preocupaciones actuales de los principales

Incluya consejos prácticos que los lectores puedan poner en práctica de inmediato

Reutilice el contenido del blog en publicaciones en redes sociales, boletines informativos y materiales de presentación

Publica como invitado en sitios web locales sobre crianza y publicaciones educativas

Cómo ayuda ClickUp

Redacte, perfeccione y reutilice contenido especializado con ClickUp Brain dentro de Documento

A muchas escuelas les resulta difícil publicar con regularidad y mantener la actualidad de los temas. ClickUp Brain, el asistente de IA integrado, ayuda a resolver ese problema. Trabaja dentro de Docs, por lo que puede investigar, redactar y realizar edición sin salir de su espacio de trabajo.

El personal docente o de admisiones puede empezar con notas preliminares en un documento y, a continuación, utilizar ClickUp Brain para ampliarlas y convertirlas en esquemas estructurados, perfeccionar el lenguaje o sugerir títulos para blogs, podcasts o noticias escolares.

Como todo queda guardado en Documento, la colaboración es fluida y los ciclos de retroalimentación son cortos.

🚀 Prueba esta indicación: ¿Puedes sugerir ideas para el boletín informativo que posicionen a Mulberry High School como experta en educación y nos ayuden a llegar mejor a las familias?

💡 Consejo profesional: Aproveche la temporada de admisiones para probar diferentes mensajes. Si está publicando varios anuncios en redes sociales o invitaciones a jornadas de puertas abiertas, pruebe con diferentes propuestas de valor: rendimiento académico, plan de estudios creativo, seguridad, etc. El que más clics reciba de los principales será su mensaje principal para el año.

7. Optimice la búsqueda local y la reputación en línea

Su presencia digital debe ser fácil de encontrar, informativa y atractiva en todas las plataformas en las que las familias puedan encontrar su escuela. Asegúrese de que su escuela aparezca en un lugar destacado en los resultados de los motores de búsqueda locales para palabras clave educativas relevantes.

Además, céntrese en la gestión de la reputación online para controlar la narrativa sobre su centro educativo en las plataformas de reseñas, los canales de redes sociales y los foros comunitarios.

📌 Ejemplo: Cree páginas de destino específicas para cada ubicación para las familias que buscan términos como «las mejores escuelas privadas cerca de [nombre del barrio]» o «escuelas preparatorias para la universidad en [ciudad]». Incluya testimonios de familias de esas zonas específicas, información sobre el transporte y conexiones con la comunidad. Publique regularmente contenido en blogs sobre temas educativos locales y participe en foros comunitarios donde las familias debaten sobre las opciones escolares.

Puntos clave

Reclame y optimice sus listas en todos los principales directorios y plataformas de reseñas

Implemente planes de optimización de motores de búsqueda locales, incluyendo Google My Business

Desarrolle estrategias de comunicación de marketing para gestionar los comentarios negativos en Internet

Realice un seguimiento mensual de la opinión online y los rankings de búsqueda para identificar oportunidades de mejora

Cómo ayuda ClickUp

Haga trabajo con ClickUp Brain en todo su entorno de trabajo para generar ideas

ClickUp Brain está presente en todo tu entorno de trabajo, por lo que puedes generar ideas de marketing, redactar borradores de contenido SEO o incluso responder a reseñas sin salir de ClickUp. Esto te permite estar al tanto del contenido que mantiene la visibilidad de tu escuela en las búsquedas locales.

También cuenta con compatibilidad con la generación de imágenes mediante IA, por lo que su equipo puede crear imágenes para páginas de destino o publicaciones en redes sociales directamente desde ClickUp.

🧠 Dato curioso: En la década de 1980, las escuelas privadas de EE. UU. comenzaron a utilizar vallas publicitarias para competir por las matriculaciones, especialmente en las zonas suburbanas. Ese cambio marcó el comienzo de una etapa en la que la educación se trataba más como un mercado competitivo.

8. Desarrolle una narrativa estratégica en las redes sociales

Las estrategias de marketing escolar específicas para cada plataforma le ayudarán a maximizar el impacto de sus campañas en las redes sociales. Para poner esto en perspectiva:

Instagram muestra momentos visuales y contenido detrás de cámaras

LinkedIn tiene como objetivo a los principales de manera profesional, al tiempo que destaca los programas de preparación profesional

TikTok llega a las familias a través del contenido generado por los estudiantes y temas de tendencia

📌 Ejemplo: Cree los «viernes de la voz del estudiante» con funciones de publicaciones semanales en Instagram en las que diferentes estudiantes hagan uso compartido de su día a día a través de Stories. Incluya clases, conversaciones durante el almuerzo, actividades extracurriculares y tiempo para hacer los deberes.

Puntos clave

Utilice hashtags con la marca de la escuela de forma coherente para crear una comunidad en torno a su contenido

Uso compartido de contenido generado por los usuarios de familias actuales para aumentar el alcance auténtico

Supervise las conversaciones en las redes sociales sobre su escuela y la educación en general

Cómo ayuda ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Gestione campañas de marketing en redes sociales con la plantilla de plan de marketing en redes sociales para escuelas de ClickUp

Las familias conectan con historias, no con anuncios. La plantilla de plan de marketing en redes sociales para escuelas de ClickUp ofrece a su equipo un único hub para planificar y gestionar esas campañas.

Puede correlacionar el contenido en Instagram, LinkedIn y TikTok en la vista de calendario, asignar publicaciones al personal o a los embajadores estudiantiles y realizar un seguimiento de las aprobaciones.

¿Aún no utiliza ClickUp? Vea lo que este usuario tiene que decir:

Sin ClickUp, no podríamos detectar rápidamente las deficiencias en el trabajo y los procesos. Poder ver las tareas sin fecha límite, las tareas vencidas, las tareas sin puntos de sprint y las tareas sin personas asignadas me ayuda a mantener el impulso entre los equipos y los proyectos. Estas métricas no están disponibles en la mayoría de las opciones de software de gestión de proyectos.

Sin ClickUp, no podríamos detectar rápidamente las deficiencias en el trabajo y los procesos. Poder ver las tareas sin fecha límite, las tareas vencidas, las tareas sin punto de sprint y las tareas sin persona asignada me ayuda a mantener el impulso entre los equipos y los proyectos. Estas métricas no están disponibles en la mayoría de las opciones de software de gestión de proyectos.

9. Implemente programas de recompensas por recomendaciones

Tus antiguos alumnos, así como las familias de alumnos actuales y antiguos, pueden ayudarte a difundir tu mensaje. Los programas de recomendación estratégicos pueden convertir este alcance ampliado en iniciativas de marketing educativo estructuradas.

Diseñe recompensas que mejoren la experiencia escolar en lugar de parecer de transacción. Los antiguos alumnos y las familias deben sentirse valorados por contribuir al crecimiento de la comunidad escolar, en lugar de compensados por actividades del equipo de ventas.

*ejemplo: Lance el programa «Community Builder», en el que las recomendaciones exitosas ganan puntos para obtener experiencias exclusivas. 25 puntos pueden desbloquear la inscripción con prioridad para programas de verano populares, 50 puntos pueden proporcionar plazas de aparcamiento reservadas y 100 puntos pueden dar derecho a visitas privadas al campus para los familiares que vengan de visita.

Puntos clave

Realice un seguimiento de las tasas de intento correcto de las referencias para identificar sus campañas más eficaces

Proporcione herramientas de referencia, incluyendo materiales digitales y guías con temas de conversación

Celebre públicamente las recomendaciones de intento correcto para fomentar la participación continua

Cómo ayuda ClickUp

Cree y amplíe programas de recompensas por recomendaciones de manera eficiente con ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX ayuda a las escuelas a diseñar y ampliar programas de recomendación. Como compañero de escritorio con IA, integra la conversión de voz a texto, la búsqueda empresarial y la IA multimodelo en un solo lugar, lo que permite a los equipos moverse más rápido sin perder la organización.

Al crear un programa de fomento de la comunidad, dicte ideas de recompensas a través de Talk to Text en ClickUp y vea cómo Brain MAX las convierte en guías pulidas dirigidas a las familias. De media, los equipos escriben un 400 % más sin tener que teclear y ahorran una hora al día, lo que libera al personal para que se centre en fomentar las relaciones en lugar de dar formato a los documentos.

También puede generar variaciones de correos electrónicos de referencia, redactar mensajes en redes sociales para los mejores embajadores y crear informes precisos de progreso.

🚀 Prueba esta indicación: Ayúdame a diseñar un flujo de trabajo completado para el programa de referidos Community Builder para escuelas. Necesito que: Genere ideas creativas de recompensas para las familias que recomienden nuevos estudiantes Cree guías elegantes y dirigidas a las familias que expliquen cómo funciona el programa de recomendaciones Redacta varias versiones de correos electrónicos de invitación para que los principales puedan enviarlos Redacta publicaciones en redes sociales para homenajear a nuestros mejores principales embajadores Diseñe un sistema de seguimiento del progreso con plantillas de (elaboración de) informes Estructure esto como un programa de paso que las escuelas puedan implementar de inmediato. Incluya ejemplos específicos, plantillas y resultados medibles. Haga que todo sea fácil de entender y accesible para los principales.

💡 Consejo profesional: Posicione su escuela como un hub comunitario. Organice talleres, intercambios de libros o sesiones de bienestar abiertas a los principales de la zona, incluso si no tienen hijos en su escuela. Esto genera confianza, boca a boca y recuerdo de marca a largo plazo sin necesidad de vender agresivamente.

10. Lleve a cabo campañas de correo directo con objetivo en un público específico

El dominio del marketing digital no ha eliminado la eficacia de las campañas de correo directo bien ejecutadas. Los materiales físicos crean conexiones tangibles y, a menudo, reciben más atención que las comunicaciones digitales.

Cree materiales que reflejen la atención al detalle de su escuela y, al mismo tiempo, actúen como proveedor de información que las familias realmente quieran conservar y consultar.

📌 ejemplo: Envíe paquetes de admisión personalizados a las familias que hayan solicitado información. Incluya una nota manuscrita del director de admisiones en la que se hagan referencia a detalles específicos de la solicitud de la familia. Además, puede añadir un pequeño elemento de marca, como un marcador o un paquete de pegatinas, que los niños puedan utilizar y que mantenga a su escuela en primer plano.

Puntos clave

Segmente las listas de correo en función de las fuentes de consulta y los datos demográficos de las familias

Incluya llamadas a la acción convincentes con pasos específicos a seguir y plazos concretos

Realice un seguimiento de las tasas de respuesta y ajuste los mensajes en función de los KPI de marketing

Coordina el envío de correo directo con otras actividades de marketing para lograr el máximo impacto

💡 Consejo profesional: Cree «espacios destacados para antiguos alumnos» con un propósito. Destaque lo que están haciendo ahora los antiguos alumnos y cómo la escuela figura en ese resultado. Eso es lo que los principales quieren ver.

Retos comunes del marketing escolar (y cómo resolverlos)

Estos son los mayores retos a los que se enfrentan las escuelas y cómo abordarlos de forma directa. ⚒️

⚠️ Esfuerzos dispersos en múltiples plataformas

Su equipo de admisiones publica esporádicamente en Instagram, envía boletines ocasionales y lanza campañas sin una coordinación clara. Mientras tanto, su oficina de desarrollo crea mensajes separados para los donantes y los profesores hacen uso compartido de las novedades del aula de forma independiente.

Estos mensajes contradictorios confunden a las familias y pueden diluir la identidad de marca de su escuela.

✅ La solución: Desarrolle un manual de marketing integral que estandarice su enfoque en todos los canales. Este documento vivo debe incluir directrices de mensajes, calendarios de contenido, procesos de aprobación y protocolos de respuesta.

⚠️ No tienes ni idea de lo que funciona

Usted invierte dinero en anuncios de Facebook, campañas de correo directo y folletos sofisticados, pero, sinceramente, no tiene ni idea de cuáles le reportan solicitudes.

Tu intuición te dice que las publicaciones en Instagram están haciendo trabajo, pero tu comité presupuestario quiere números reales.

✅ La solución: El software de marketing de corporación conecta sus puntos de marketing con las decisiones reales de matriculación. Estas plataformas realizan un seguimiento del recorrido de los clientes potenciales desde su primera visita al sitio web hasta la matriculación, mostrando qué puntos de contacto influyen en las decisiones y qué inversiones proporcionan el mayor rendimiento.

⚠️ Presupuestos con límite que compiten con competidores mejor financiados

La escuela bien financiada al otro lado de la ciudad cuenta con un equipo de marketing dedicado, mientras que usted se encarga de las admisiones, el marketing y, probablemente, otros tres rols.

Está cansado de perder a familias excelentes en favor de escuelas con campañas más llamativas.

✅ La solución: Utilice la IA para el marketing digital y gestionar las tareas rutinarias, como programar publicaciones y clasificar clientes potenciales. Libere tiempo para dedicarlo a establecer relaciones que aporten compatibilidad a su institución a largo plazo.

Marketing eficaz para escuelas con ClickUp

Las estrategias de marketing sólidas para escuelas solo son trabajo cuando pasan de plan a la acción.

ClickUp ofrece a las escuelas el espacio necesario para llevar a cabo estos esfuerzos. Podrá planear campañas de matriculación, mantener los eventos en seguimiento, gestionar las recompensas por recomendaciones y publicar contenido nuevo sin tener que cambiar de herramienta.

ClickUp Brain gestiona las transcripciones y las acciones rápidas, Brain MAX redacta contenido listo para compartir y las plantillas mantienen todo según lo previsto. Además, con la gestión de tareas, los documentos y los chats de equipo, todo en una plataforma fácil de usar impulsada por IA, ClickUp le ofrece un único entorno de trabajo de IA convergente para todo su trabajo.

Así es como su equipo ahorra horas y crea el tipo de momentos que conquistan a las familias.

