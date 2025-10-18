Plantillas profesionales gratuitas para propuestas de patrocinio con las que conseguirás más acuerdos

Una propuesta de patrocinio bien diseñada puede ser la clave para conseguir valiosas colaboraciones.

Tanto si está organizando un evento, lanzando una nueva iniciativa o llevando a cabo una campaña sin ánimo de lucro, la plantilla de propuesta de patrocinio adecuada le ayudará a destacar el valor, presentar oportunidades claras y cerrar acuerdos más rápidamente.

En esta publicación, hemos recopilado las mejores plantillas gratuitas y profesionales de propuestas de patrocinio para ayudarte a atraer y convencer a los patrocinadores con confianza. ¡Sigue leyendo!

Una plantilla de propuesta de patrocinio es un documento prediseñado que se utiliza para solicitar apoyo financiero o en especie a empresas o particulares para un evento, proyecto u organización.

Estas plantillas proporcionan una estructura clara para presentar los detalles del evento, las oportunidades de patrocinio, los paquetes de patrocinio, el público objetivo y las ventajas clave a los posibles patrocinadores. También garantizan la coherencia entre las propuestas y facilitan la personalización para cada patrocinador potencial.

Una buena plantilla de propuesta de patrocinio es clara, está bien estructurada y se puede personalizar fácilmente para diferentes patrocinadores potenciales. Destaca las oportunidades de patrocinio y describe claramente lo que el patrocinador recibe a cambio.

Estas son las funciones clave que debe buscar:

*portada profesional con tu marca: una página limpia y visualmente atractiva con el nombre de tu evento, el logotipo, la fecha y la marca relevante hace al instante el ajuste y transmite credibilidad

Carta de patrocinio concisa o resumen de la propuesta: Esta carta de presentación debe introducir brevemente su evento o iniciativa, explicar su propósito y explicar por qué busca patrocinio. Debe transmitir rápidamente el valor para el patrocinador

*panorámica del evento e información sobre el público: Proporcione contexto describiendo las metas del evento, el tipo de asistentes y los datos demográficos del público. Esto ayuda a los patrocinadores a comprender a quiénes llegarán y cómo esto se alinea con su marca

*desglose de los niveles de patrocinio y las ventajas: Los patrocinadores aprecian las opciones. Enumere claramente los paquetes de patrocinio disponibles (como Oro, Plata, Bronce) y lo que incluye cada uno, desde la colocación de logotipos y menciones en redes sociales hasta el espacio en stands y las oportunidades para dar charlas

pruebas visuales y aspectos destacados de eventos anteriores:* Incluya imágenes, testimonios o métricas clave de eventos anteriores para establecer credibilidad. Esto garantiza a los patrocinadores que su evento está bien organizado y es capaz de ofrecer una exposición tangible

Detalles financieros y resultados esperados: Sea sincero sobre las tarifas de patrocinio, los intervalos de contribución y lo que se incluye en cada nivel. La transparencia ayuda a los patrocinadores a evaluar su inversión con confianza

información de contacto clara y próximos pasos: *Facilita a los patrocinadores la toma de decisiones. Incluye datos de contacto directos, una llamada a la acción clara y cualquier fecha límite o cronograma de decisión importante

formato personalizable y editable:* Las mejores plantillas son fáciles de personalizar para diferentes patrocinadores, eventos e industrias, lo que le permite adaptar su presentación sin tener que empezar desde cero cada vez

Aquí tienes una tabla resumen con las mejores plantillas de propuestas de patrocinio:

Si su meta es persuadir a posibles patrocinadores y presentar una propuesta clara y convincente, estas plantillas listas para usar le ahorrarán horas de trabajo de formato.

Aquí tienes una colección que vale la pena tener en tu marcador:

1. Plantilla de pizarra para propuestas de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Organice sus ideas de patrocinio de forma visual con la plantilla de pizarra para propuestas de proyectos de ClickUp

La plantilla de pizarra para propuestas de proyectos de ClickUp sustituye el proceso de presentación de propuestas en hojas de cálculo por una configuración visual y colaborativa.

En lugar de escribir todo desde cero, esta plantilla le permite correlacionar sus oportunidades de patrocinio, cronogramas, entregables y paquetes de patrocinio en un solo tablero de arrastrar y soltar. Es perfecta si trabaja con un equipo o realiza presentaciones a varios patrocinadores de proyectos.

🌼 Por qué le gustará:

Estructura visualmente las secciones de la propuesta utilizando una interfaz de pizarra

Asigna rols a las partes interesadas utilizando campos personalizados

Realice un seguimiento del progreso a través del estado de las tareas, como «Abierto» y «Completada»

Cambie instantáneamente entre la vista de la propuesta y los recursos de incorporación

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos u organizaciones sin ánimo de lucro que necesitan elaborar propuestas de patrocinio de forma colaborativa, con espacio para aportaciones en tiempo real y edición rápida.

📮 ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas en chats, correo electrónico y hojas de cálculo. La información empresarial crítica se pierde en el ruido digital sin un sistema unificado para capturar y realizar un seguimiento de las decisiones. Con las funciones de gestión de tareas y la IA contextual de ClickUp, puedes crear tareas a partir de chats, comentarios, documentos o incluso correos electrónicos, de modo que tus propuestas de patrocinio, cronogramas y entregables permanezcan alineados, sean viables y estén todos en un solo lugar.

2. Plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice un seguimiento, presente y ajuste sus gastos de patrocinio con la plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp

La plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp le ofrece un formato sencillo para correlacionar los costes previstos, los cronogramas y las expectativas de retorno de la inversión, sin tener que hacer malabarismos con una docena de hojas de cálculo. Si su propuesta de patrocinio requiere un desglose financiero detallado, esta plantilla le ofrece una presentación clara y concisa del número.

Esta plantilla de propuesta presupuestaria es especialmente útil cuando se quiere generar confianza entre los posibles patrocinadores corporativos, demostrando que ya se han terminado los cálculos.

🌼 Por qué le gustará:

Lista y realice un seguimiento de los costes estimados del evento por categoría

Visualice los cronogramas del proyecto utilizando la vista Gantt

Organice las notas financieras y las aprobaciones en un solo documento

Asigna actualizaciones y revisiones a tu equipo para obtener información en tiempo real

🔑 Ideal para: Equipos que necesitan presentar un plan financiero claro y detallado a posibles patrocinadores, al tiempo que mantienen las discusiones y actualizaciones internas sobre el presupuesto en un solo lugar.

🔎 ¿Sabías que...? Brand Right Marketing pasó de ser una empresa unipersonal a una agencia de 25 personas gracias a la optimización de los flujos de trabajo con ClickUp. Las plantillas de tareas y las automatizaciones eliminaron los traspasos manuales, redujeron la confusión y ahorraron horas en todos los departamentos, lo que permitió al equipo gestionar más de 40 proyectos web simultáneamente con un caos mínimo.

3. Plantilla de proceso de solicitud de propuestas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Gestiona cada fase de tu solicitud de propuesta de patrocinio con la plantilla de proceso de solicitud de propuesta de ClickUp

Si su plantilla de propuesta de patrocinio de evento implica la selección de proveedores o patrocinios colaborativos, esta plantilla está diseñada para manejar esa complejidad. La plantilla de proceso de solicitud de propuestas de ClickUp es un marco basado en tareas que le permite coordinar todas las fases del proceso de solicitud de propuestas, desde la definición de sus metas hasta el seguimiento de las respuestas de los proveedores y la selección del socio adecuado.

🌼 Por qué le gustará:

Realice un seguimiento de los plazos y el estado de las propuestas con campos de tareas personalizados

Asigna tareas de revisión de propuestas a tu equipo y etiqueta a las partes interesadas

Compare las opciones de patrocinio y las respuestas de los proveedores con vistas claras

Cree cronogramas utilizando las vistas de (diagrama de) Gantt o Calendario

🔑 Ideal para: Organizaciones que gestionan patrocinios corporativos o eventos patrocinados por proveedores, en los que la selección del socio adecuado es tan importante como la propia propuesta.

➡️ Lea también: El mejor software de gestión de miembros para organizaciones

Obtenga plantillas gratis Recopile y realice un seguimiento de la información de los patrocinadores sin esfuerzo con la plantilla de formulario de patrocinio de ClickUp

Conseguir el interés de los patrocinadores es una cosa. Hacer un seguimiento de los nombres, los contactos, los tipos de apoyo y los seguimientos es otra. La plantilla de formulario de patrocinio de ClickUp le ofrece una forma estructurada de recopilar y organizar todas las solicitudes de patrocinio que reciba.

Esta plantilla de formulario de patrocinio incluye múltiples vistas, campos personalizados y flujos de trabajo automatizados, lo que garantiza que no se pase nada por alto y que todos los posibles patrocinadores reciban una atención profesional.

🌼 Por qué le gustará:

Personaliza los formularios con campos detallados para el contacto y el tipo de asistencia

Realice un seguimiento del estado de cada patrocinador a través de fases como «pendiente», «En contacto» y «Aprobado»

Ordena los envíos por tipo de patrocinio, prioridad o fuente

Centralice los datos de los patrocinadores para simplificar la divulgación y el seguimiento

🔑 Ideal para: Equipos de eventos y organizaciones sin ánimo de lucro que gestionan múltiples solicitudes de patrocinadores y necesitan un sistema rápido y unificado para gestionar todas las oportunidades de patrocinio que reciben.

🔎 ¿Sabías que...? Los equipos que utilizan las plantillas de ClickUp para crear guías de entrega al cliente informan de una prestación de servicios un 64 % más rápida, lo que reduce drásticamente el tiempo dedicado a organizar y poner en marcha sus flujos de trabajo.

5. Plantilla narrativa de proyecto ClickUp

Obtenga plantillas gratis Aporta claridad y coherencia con la plantilla narrativa de proyectos de ClickUp

Una propuesta de patrocinio bien elaborada no es solo una lista de números, sino que necesita una historia convincente. La plantilla «Project Narrative» (Descripción del proyecto) de ClickUp le ofrece una estructura clara para explicar el «porqué» de su evento o iniciativa.

Este formato tipo documento te permite presentar las metas, el presupuesto, el cronograma y los objetivos de una manera que alinea a los equipos internos y proporciona a los patrocinadores potenciales una razón clara para apoyarte.

🌼 Por qué le gustará:

Redacte su narrativa utilizando un diseño de documento específico

Destaca claramente las metas, los resultados y los cronogramas

Divida la redacción en tareas prácticas para el equipo

Inserte cronogramas visuales, como (diagrama de) Gantt, cuando sea necesario

🔑 Ideal para: Equipos que preparan una carta de propuesta completa o una presentación lista para ejecutivos que cuente la historia detrás de su propuesta de patrocinio de eventos.

Obtenga plantillas gratis Empareje a los patrocinadores con la causa adecuada utilizando la plantilla de tarea «Formulario de patrocinio» de ClickUp

Esta plantilla es sencilla y está lista para usar. La plantilla de tarea «Formulario de patrocinio» de ClickUp está diseñada para aquellos que necesitan realizar un seguimiento y gestionar las conexiones con los patrocinadores sin complicar demasiado el proceso.

Se trata de una plantilla a nivel de tareas, lo que significa que puede ponerla en marcha en cuestión de segundos y empezar a registrar el interés de los patrocinadores, los seguimientos y los tipos de apoyo de inmediato. Es ideal para actualizaciones sobre la marcha y equipos pequeños que solo quieren algo que funcione.

🌼 Por qué le gustará:

Cree una tarea para cada cliente potencial patrocinador

Etiqueta y clasifica a los patrocinadores por evento, tipo de apoyo o estado

Añada notas y actualizaciones a medida que se producen las interacciones

Establezca recordatorios para seguimientos o puntos de decisión

🔑 Ideal para: equipos pequeños u organizadores de eventos independientes que desean llevar un control de las solicitudes de patrocinio sin tener que utilizar múltiples herramientas.

➡️ Lea también: * Plantillas gratuitas para organizaciones sin ánimo de lucro en Excel y ClickUp

Obtenga plantillas gratis Optimice el seguimiento de los patrocinadores de su podcast con la plantilla de patrocinio de podcasts de ClickUp

La plantilla de patrocinio de podcasts de ClickUp es un kit de herramientas completo para podcasters que desean convertir el alcance de su audiencia en ingresos reales. Le permite gestionar la búsqueda de patrocinadores, la creación de paquetes, la divulgación y los resultados desde una única configuración basada en documentos.

Puede correlacionar oportunidades de patrocinio, adjuntar kits de prensa y mantener registros detallados de cada conversación, todo ello sin necesidad de herramientas adicionales ni hojas de cálculo.

🌼 Por qué te gustará:

Realice un seguimiento de los posibles patrocinadores y las conversaciones mantenidas con ellos

Cree kits de prensa y súbalos en línea

Describa los espacios publicitarios, los resultados esperados y los cronogramas

Organice los paquetes de patrocinio por valor o duración

🔑 Ideal para: Podcasteros que buscan formalizar y ampliar su flujo de trabajo de solicitudes de patrocinio y colaboraciones, manteniendo todo centralizado.

Echa un vistazo a este vídeo para saber cómo ClickUp Calendar te permite hacer todo de la forma más eficiente posible

8. Plantilla de formulario de solicitud de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Recopile, asigne y realice un seguimiento de las solicitudes de patrocinadores con la plantilla de formulario de solicitud de ClickUp

Para cualquier equipo que tenga que lidiar con solicitudes de patrocinio, logística o aprobaciones internas, esta plantilla de formulario de solicitud de ClickUp ofrece un proceso de admisión optimizado. Se trata de una plantilla en forma de lista diseñada para recopilar información mediante la creación de formularios, la asignación automática de tareas y el seguimiento de todo en un solo lugar.

En lugar de perseguir correos electrónicos y hojas de cálculo, la plantilla le ofrece un sistema centralizado que permite la visibilidad entre todos los equipos.

🌼 Por qué le gustará:

Configure formularios de solicitud con campos específicos, como el propósito y la información de contacto

Asigne automáticamente las solicitudes entrantes a los miembros adecuados del equipo

Realice un seguimiento del estado de las solicitudes utilizando vistas como Lista, Tablero o Calendario

Utilice los recordatorios y las actualizaciones de tareas integrados para evitar retrasos en el seguimiento

🔑 Ideal para: equipos que gestionan solicitudes de patrocinio de evento, peticiones de proveedores o aprobaciones de recursos internos que necesitan una forma estandarizada de gestionar la recepción y la asignación.

💡 Consejo adicional: Utilice plantillas de formularios de admisión si recibe regularmente consultas de patrocinadores o gestiona múltiples propuestas para diferentes eventos. Los formularios de admisión le ayudan a recopilar información estandarizada, como los datos de la empresa, los intereses de patrocinio, el presupuesto y la información de contacto, desde el principio.

9. Plantilla de plan de eventos para recaudación de fondos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Manténgase al tanto de todas las tareas con la plantilla de plan de evento para recaudación de fondos de ClickUp

La plantilla de plan de eventos para recaudación de fondos de ClickUp está diseñada específicamente para equipos sin ánimo de lucro y organizadores de eventos que tienen que lidiar con proveedores, listas de invitados, listas de control para el plan de eventos, patrocinios y donaciones.

Esta plantilla basada en tareas divide el caos en pasos manejables, desde el ajuste de objetivos de recaudación de fondos hasta coordinar tareas en tu equipo. Todo se encuentra en un solo lugar, por lo que no es necesario saltar entre documentos, hojas de cálculo y calendarios para planear tu próximo evento.

🌼 Por qué le gustará:

Asigna y programa tareas relacionadas con el evento entre varios equipos

Realice un seguimiento de los presupuestos, el objetivo del evento y los ingresos previstos con los Campos personalizados

Haga vista de su cronograma utilizando el modo (diagrama de) Gantt o Calendario

Supervise el estado en tiempo real mediante paneles y notificaciones

🔑 Ideal para: Organizaciones sin ánimo de lucro que planifican eventos complejos con múltiples paquetes de patrocinio u metas de donación y que necesitan un flujo de trabajo estructurado pero flexible.

➡️ Lea también: Plantillas gratuitas de propuestas de eventos para su próximo evento

10. Plantilla de plan de recaudación de fondos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Describa y ejecute su estrategia con la plantilla de plan de recaudación de fondos de ClickUp

Aquí lo importante es pensar a lo grande. La plantilla de plan de recaudación de fondos de ClickUp te ofrece un documento listo para usar con una configuración que te ayuda a estructurar toda tu campaña, desde la definición de las metas hasta la ejecución final.

A diferencia de las plantillas con muchas tareas, esta plantilla para recaudación de fondos es perfecta para escribir su visión, correlacionar los pasos y alinear a su equipo antes de pasar a la acción. Es estratégica, no táctica.

🌼 Por qué le gustará:

Defina las metas de recaudación de fondos y los hitos clave de la campaña

Documenta tu alcance, cronogramas y estrategias de presentación a los patrocinadores

Planifique paso a paso la participación de los donantes y las oportunidades de patrocinio

Colabora en la edición y el control de versiones en un único documento de uso compartido

🔑 Ideal para: Organizaciones sin ánimo de lucro o equipos pequeños que deseen crear una estrategia integral de recaudación de fondos antes de lanzarse a la ejecución de eventos o a presentar propuestas a posibles patrocinadores.

11. Plantilla de carta de donación de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Cree y gestione la divulgación a los donantes con la plantilla de carta de donación de ClickUp

La plantilla de carta de donación de ClickUp le ofrece una forma estructurada de redactar, personalizar y realizar un seguimiento de las comunicaciones con los donantes, sin tener que reinventar la rueda cada vez. Está configurada como un documento, lo que facilita la redacción de contenido, la gestión de revisiones y la colaboración con su equipo en un solo lugar.

Además de redactar, te ayuda a organizar la información de los donantes, registrar las respuestas y garantizar un seguimiento o notas oportunas.

🌼 Por qué te gustará:

Redacte cartas de donación personalizadas para diferentes tipos de donantes

Realice un seguimiento del progreso de la divulgación y de las versiones de las cartas en un solo lugar

Almacene la información de los donantes y personalice los mensajes utilizando Campos personalizados

Utilice las herramientas de correo electrónico integradas para enviar cartas directamente

🔑 Ideal para: Organizaciones sin ánimo de lucro y equipos de recaudación de fondos que necesitan un proceso repetible y organizado para gestionar cartas de patrocinio y donaciones a gran escala.

Supongamos que está listo para presentar a los patrocinadores potenciales un documento conciso y legalmente válido. En ese caso, la plantilla de propuesta de patrocinio de PandaDoc le ofrece mucho más que una simple estructura: le brinda la posibilidad de incluir firmas electrónicas, un flujo de trabajo de aprobación integrado y la flexibilidad de cubrir tanto la presentación como el contrato de una sola vez.

Desde paquetes de patrocinio hasta cláusulas de cancelación, esta plantilla de propuesta de empresa garantiza que se cubran todos los detalles.

🌼 Por qué le gustará:

Incluye un vídeo del evento, el perfil de los asistentes y las ventajas para los patrocinadores.

Añada términos legalmente vinculantes como contribución, rescisión y condiciones.

Integre herramientas de firma electrónica como PandaDoc para obtener la aprobación inmediata.

Utilice secciones prellenadas para crear propuestas para diferentes tipos de eventos (deportes, música, moda).

🔑 Ideal para: Agencias u organizadores de eventos que deseen enviar cartas de propuesta y acuerdos de patrocinio listos para firmar en un formato digital con su marca.

Los patrocinios centrados en eventos únicos y de gran impacto ofrecen un retorno de la inversión un 35 % superior al de las campañas anuales. Esto significa que una propuesta de patrocinio puntual suele ser más persuasiva que una a largo plazo, especialmente para las marcas que buscan picos de visibilidad.

La plantilla de propuesta de patrocinio de Proposify está diseñada para equipos que necesitan un argumento de venta pulido y eficaz para cerrar acuerdos.

Incluye todo lo necesario, desde ejemplos de cartas de patrocinio hasta tablas de precios interactivas, condiciones preestablecidas y firmas digitales, lo que la hace ideal para aquellos que desean presentar y cerrar acuerdos de patrocinio corporativo en un solo lugar. Además, es 100 % personalizable, lo que le permite adaptarla a cualquier evento, recaudación de fondos o campaña.

🌼 Por qué te gustará:

Personaliza las páginas de portada, los cronogramas y los paquetes de patrocinio.

Añada vídeos incrustados, biografías y elementos diferenciadores para atraer a los patrocinadores.

Utilice precios interactivos para presentar los distintos niveles y aceptar depósitos.

Obtenga firmas electrónicas legalmente vinculantes sin cambiar de herramienta.

🔑 Ideal para: Agencias, organizaciones sin ánimo de lucro y profesionales del marketing que necesitan una plantilla de propuesta con todas las funciones y flujos de trabajo digitales integrados para conseguir patrocinadores de forma rápida y profesional.

🔎 ¿Sabías que... Los patrocinadores no endémicos obtienen un 15-20 % más de compromiso cuando establecen conexiones auténticas. Incluso si tu evento no «encaja» con la categoría de una marca, una propuesta creativa puede hacer que resulte atractivo.

La plantilla de propuesta de patrocinio de HubSpot es una opción sencilla pero eficaz para crear propuestas pulidas en Word o PDF. Está estructurada para mayor claridad: comienza con una carta de presentación, pasa a una descripción general completa del evento, desglosa los niveles de patrocinio y concluye con un resumen conciso y práctico.

Es especialmente útil para aquellos que prefieren los formatos editables sin conexión a las herramientas basadas en la web.

🌼 Por qué le gustará:

Describa claramente el propósito, el público y el impacto de su evento.

Presente paquetes de patrocinio en una tabla personalizable por niveles.

Destaque los beneficios mutuos y los resultados clave.

Utilice y realice edición en el documento en Word o expórtelo como PDF.

🔑 Ideal para: organizaciones sin ánimo de lucro, organizadores de eventos o equipos pequeños que deseen enviar cartas y propuestas de patrocinio personalizadas e imprimibles sin necesidad de contar con una suscripción a un software.

La plantilla de propuesta de patrocinio de eventos de Venngage está pensada para aquellos que quieren que su presentación tenga tan buen aspecto como su contenido.

Esta plantilla totalmente visual, de arrastrar y soltar, está diseñada para captar la atención con diseños nítidos, gráficos personalizables y un diseño de marca. Tanto si está promocionando un evento deportivo, una recaudación de fondos o un patrocinio corporativo, esta herramienta le permite presentar datos demográficos, ventajas y paquetes de patrocinio en un formato elegante y visual que es fácil de descargar, imprimir o compartir digitalmente.

🌼 Por qué le gustará:

Personalizado en todos los elementos, desde el color hasta la fuente y los iconos.

Muestre visualmente los beneficios para los patrocinadores, el alcance de la audiencia y los cronogramas.

Añada gráficos, datos demográficos y fotos para generar credibilidad.

Exporta tu propuesta como archivo PDF, PowerPoint o imagen.

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos y profesionales del marketing que necesitan una plantilla de propuesta de patrocinio de eventos muy visual, con estilo de presentación, que se pueda usar de forma compartida en línea o en impreso.

Esta plantilla simplificada de propuesta de patrocinio está diseñada para aquellos que prefieren las conversaciones reales a las presentaciones genéricas. Este diseño en formato PDF evita los clichés y le ofrece una estructura inteligente para crear propuestas flexibles y personalizadas.

Abandona el modelo de tamaño único «oro/plata/bronce» en favor de un enfoque híbrido basado en menús, en el que los patrocinadores crean sus propios paquetes basándose en el valor real, no en suposiciones.

🌼 Por qué le gustará:

Cree una página de título clara y presente su evento o iniciativa sin dar demasiadas explicaciones

Utilice un formato conciso de tres párrafos para presentar su oportunidad, no su necesidad

Presente los datos de los patrocinadores utilizando gráficos, gráficos y elementos visuales demográficos

Utilice paquetes por niveles (si es necesario), pero hágalos flexibles y negociables

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos independientes, organizaciones sin ánimo de lucro o equipos pequeños que quieran deshacerse de los paquetes obsoletos y entablar una conversación bidireccional con los patrocinadores en lugar de depender de una presentación estática.

Wise ofrece una plantilla de propuesta de patrocinio sencilla, diseñada para autónomos, pequeñas empresas y organizadores de eventos que necesitan enviar propuestas pulidas rápidamente.

Se puede descargar en formato Word o PDF y cubre todos los aspectos básicos: detalles del evento, ventajas para los patrocinadores, paquetes de patrocinio personalizables y una llamada a la acción clara. Puede enlazarlo directamente a Wise Business para recibir pagos en múltiples monedas con comisiones bajas, lo que resulta ideal para patrocinadores internacionales.

🌼 Por qué le gustará:

Establezca las metas del proyecto, los cronogramas, los resultados esperados y los detalles del apoyo financiero

Añada tablas para los distintos niveles de patrocinio y propuestas de valor

Personaliza el formato para reflejar tu marca

Combina tu propuesta con Wise para realizar pagos internacionales y facilitar la facturación a los patrocinadores

🔑 Ideal para: Autónomos, equipos pequeños y empresas que trabajan en el trabajo con patrocinadores internacionales y desean una plantilla limpia y editable, combinada con una facturación sencilla.

Una propuesta de patrocinio ganadora no se basa en un lenguaje sofisticado, sino en la claridad, la estructura y la demostración del valor real. Estas plantillas profesionales le ofrecen precisamente eso, además de la flexibilidad de crear presentaciones personalizadas para sus patrocinadores ideales.

Ya sea que esté organizando un evento deportivo, desarrollando una iniciativa sin fines de lucro o planificando una campaña de patrocinio corporativo, no hay razón para empezar desde cero.

Utilice las plantillas para destacar el nombre de su evento, explicar las ventajas clave y mostrar a los patrocinadores exactamente lo que obtendrán a cambio. Y cuando esté listo, personalícelas aún más rápido y gestione las propuestas en un solo lugar.

