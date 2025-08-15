Los 11 mejores generadores de hojas de cálculo con IA para automatizar y analizar datos más rápido

Las ames o las odies, probablemente no puedas trabajar sin ellas. Sí, estamos hablando de las hojas de cálculo. Como héroes olvidados del procesamiento de datos, te ayudan a trazar patrones que informan y mejoran los resultados de los proyectos. Pero actualizar fórmulas manualmente, dar formato a tablas o crear paneles en Excel o Hojas de cálculo de Google no es precisamente divertido.

Ahí es donde entran en juego los generadores de hojas de cálculo con IA.

Estas herramientas utilizan indicaciones en lenguaje natural para ayudarte a generar fórmulas, crear tablas, limpiar datos de hojas de cálculo e incluso ejecutar consultas SQL, sin tocar una sola línea de código. En resumen, te permiten hablar con tus hojas de cálculo en lugar de romperte la cabeza con ellas.

¿Cuáles debería probar? Hemos seleccionado algunos de los mejores para facilitarle la decisión.

🧠 Dato curioso: El primer programa de hojas de cálculo, VisiCalc, se lanzó en 1979 y fue tan revolucionario que se le atribuye haber contribuido al intento correcto de impulsar el ordenador personal. Hoy en día, la IA puede hacer en segundos lo que antes tardaban horas en hacer estas herramientas.

¿Qué debe buscar en un generador de hojas de cálculo con IA?

El generador de hojas de cálculo con IA adecuado debería ser como tener un analista de datos a tu disposición. No solo debería automatizar las tareas repetitivas de formato, sino también convertir la información sin procesar en decisiones inteligentes.

Esto es lo que debe tener en cuenta al seleccionar uno:

Entrada en lenguaje natural: Genere fórmulas, resúmenes o tablas escribiendo indicaciones como «analizar la pérdida de clientes» o «calcular el crecimiento mensual de los ingresos»

Compatibilidad con múltiples formatos: Trabaje sin problemas con archivos Excel, Hojas de cálculo de Google, CSV e incluso PDF o paneles para importar y exportar datos fácilmente

: cree automáticamente gráficos, diagramas y paneles basados en los datos de sus hojas de cálculo, sin necesidad de formatear manualmente Herramientas inteligentes de visualización de datos: cree automáticamente gráficos, diagramas y paneles basados en los datos de sus hojas de cálculo, sin necesidad de formatear manualmente

Integración con SQL: Las herramientas de hojas de cálculo con IA ideales son compatibles con consultas SQL o convierten el lenguaje natural en SQL, lo que permite realizar análisis más profundos y técnicos sin necesidad de tener conocimientos técnicos

Biblioteca de plantillas: acceda a plantillas listas para usar para la gestión de proyectos, la elaboración de presupuestos, el marketing y mucho más, y ahorre tiempo en la configuración

Limpieza y estructuración con IA: Limpia al instante datos desordenados, elimina duplicados y reformatea tablas con un solo clic

Funciones de colaboración: Comparte, comenta o edita hojas de cálculo en tiempo real con tu equipo o tus clientes

Automatización de tareas: programe informes, alertas o flujos de trabajo periódicos con las herramientas de automatización integradas

👀 ¿Sabías que...? El marco NL2Formula es un sistema de procesamiento del lenguaje natural diseñado para traducir consultas en lenguaje sencillo a fórmulas de hojas de cálculo. Ha sido entrenado para comprender 37 tipos de funciones de hojas de cálculo, incluyendo matemáticas, lógica, manipulación de texto y operaciones estadísticas. Alcanzó una impresionante precisión del 91,2 %, lo que lo convierte en uno de los sistemas más avanzados en automatización de hojas de cálculo con IA.

A continuación, le ofrecemos una breve panorámica de las mejores herramientas de hojas de cálculo de IA del mercado, con una lista de criterios clave para tomar una decisión:

Herramienta Ideal para Funciones clave Precios* ClickUp Gestores de proyectos, analistas, equipos de marketing y emprendedores individuales que hacen malabarismos con tareas, datos y paneles, todo en un solo lugar con tablas inteligentes e información basada en IA Paneles y resúmenes de IA, datos enlazados a tareas, automatizaciones, vista Tabla, asistencia contextual de IA de ClickUp Brain Plan Free disponible; personalizaciones disponibles para corporaciones Excel Copilot Equipos que trabajan con grandes volúmenes de datos, usuarios avanzados de Excel y profesionales de las finanzas que buscan automatizar el análisis y limpiar hojas de cálculo enormes sin aprender nuevas herramientas Autocompletar fórmulas, generar gráficos y realizar consultas en lenguaje natural Gratis con una licencia de Microsoft 365 Copilot GPT Excel Autónomos, estrategas de contenidos y fundadores en solitario que quieren chatear con Excel como si fuera un compañero de equipo y generar fórmulas complejas sin necesidad de dominar las hojas de cálculo Genere fórmulas, automatice tareas de hojas de cálculo y obtenga información basada en códigos Nivel básico gratis; planes de pago a partir de 6,99 $ al mes Filas Equipos de startups, growth hackers y profesionales de equipos de ventas que necesitan conectar datos de CRM, ejecutar modelos y crear paneles elegantes, todo desde una hoja de cálculo colaborativa Hojas colaborativas, integración de datos, información basada en IA Plan Free disponible; planes de pago desde 8 $ al mes Airtable IA Equipos de diseño, producto y operaciones que combinan datos estructurados con flexibilidad y desean flujos de trabajo impulsados por IA dentro de una base de datos relacional sin código Plantillas con IA, automatización y análisis visual de datos Plan Free disponible; planes de pago a partir de 24 $ al mes; complemento de IA con el plan Team o superior Fórmula Bot Principiantes, estudiantes y propietarios de pequeñas empresas que desean dominar las hojas de cálculo sin dolores de cabeza matemáticos: solo tienen que describir y crear automáticamente su lógica Genere fórmulas complejas, automatice la entrada de datos Versión de prueba gratis; planes de pago a partir de 15 $ al mes Bardeen Profesionales ocupados, asistentes ejecutivos y reclutadores automatizan tareas repetitivas en hojas de cálculo utilizando flujos de trabajo en el navegador e IA sin necesidad de código Automatice tareas, integre IA con Hojas de cálculo de Google/Excel y enlace tareas con tablas Plan Free disponible; planes de pago desde 129 $ al mes SheetAI Trabajadores autónomos, investigadores y equipos en fase inicial que convierten datos desordenados en información útil con tecnología GPT para elaborar informes eficaces en Hojas de cálculo de Google y Excel Indicaciones inteligentes, limpieza automatizada de datos y visualización con gráficos Plan Free limitado; el plan de pago comienza en 20 $ al mes Zoho Sheet Equipos multifuncionales de empresas medianas que desean una hoja de cálculo tradicional con colaboración en la nube y un toque de inteligencia IA Colaboración en tiempo real, automatización de datos, plantillas integradas Plan Free con funciones esenciales Arcwise IA Equipos financieros, analistas de FP&A y profesionales con roles que implican el manejo de grandes volúmenes de datos que buscan una IA que comprenda el contexto, añada citas y limpie hojas con muchos números Información basada en IA, automatización del análisis, generación de informes Gratis en Chrome Web Store Gemini para Hojas de cálculo de Google Educadores, fundadores de startups y equipos de marketing que ya utilizan Google Workspace y desean mejorar Hojas de cálculo con las superpoderes integrados de Gemini IA Automatice flujos de trabajo, visualice datos, funciones avanzadas similares a Excel Plan Free con herramientas básicas de IA; plan de pago a partir de 8 $ al mes

Los mejores generadores de hojas de cálculo con IA para simplificar el análisis de datos

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo revisamos el software en ClickUp.

Tanto si trabajas en Hojas de cálculo de Google, gestionas un archivo Excel complicado o creas hojas de cálculo e informes para la gestión de proyectos, estas herramientas te ayudarán a hacerlo en cuestión de minutos. Repasemos sus funciones en detalle.

1. ClickUp (el mejor para la gestión de proyectos y la elaboración de informes en tiempo real)

Crea hojas de cálculo con IA en ClickUp Crea hojas de cálculo editables que organizan las tareas de tu proyecto con todos los detalles visibles de un vistazo, utilizando la vista Tabla de ClickUp

Si Excel tuviera un primo más genial, más rápido y experto en IA que realmente entendiera cómo funciona tu lista de tareas pendientes, sería ClickUp.

ClickUp es la app que lo tiene todo para el trabajo. Reúne tus proyectos, documentos y chats en una potente plataforma, acelerada por IA y automatizaciones que ahorran tiempo. Usar ClickUp significa convertir hojas de cálculo de tumbas de datos en hubs dinámicos y colaborativos que se integran con los flujos de trabajo reales de los proyectos.

Empieza con la vista Tabla de ClickUp para visualizar los datos de tu proyecto. Ofrece una interfaz familiar, similar a una hoja de cálculo, en la que cada tarea de ClickUp (tu unidad de trabajo más pequeña) es una fila y los campos personalizados de ClickUp son columnas donde se encuentran los detalles de la tarea, como las personas asignadas, las fechas límite, los presupuestos y más contexto.

¿Cuál es la ventaja de esta vista? Te permite revisar, editar y actualizar de forma masiva los datos de los proyectos, tanto de forma manual como con instrucciones de IA.

Enlaza tareas, documentos y dependencias dentro de tu base de datos de ClickUp

Es compatible con copiar y pegar, arrastrar para rellenar, tipos de datos enriquecidos, múltiples opciones de filtrado y clasificación, y colaboración en tiempo real. Es tu hub para organizar y editar datos estructurados mientras los mantienes sincronizados con tus tareas y proyectos.

Puedes agrupar las tareas por cualquier columna (por ejemplo, estado de la tarea, tipo de tarea, equipo o departamento, etc.), lo que permite un mejor análisis y elaboración de informes. Las columnas son totalmente personalizables: puedes añadir tantas como necesites, además de ocultarlas, cambiar su tamaño o reordenarlas según las necesidades de tu equipo. Esto garantiza que todo el mundo vea los datos más relevantes de un solo vistazo.

Realice cálculos en ClickUp utilizando campos de fórmula

¿Y qué hay de los cálculos? Los campos de fórmula de ClickUp son un tipo de campo personalizado que te permite realizar cálculos directamente en campos de tareas, como resultados numéricos, de fecha/hora u otros resultados de fórmulas. Son compatibles tanto con fórmulas simples (suma, resta, multiplicación, división) como con fórmulas avanzadas que utilizan docenas de funciones integradas (por ejemplo, lógica, fecha, cadena, matemáticas).

Fórmulas sencillas : obtenga resultados fácilmente eligiendo dos campos y un operador (por ejemplo, tiempo registrado × tarifa por hora)

Fórmulas avanzadas: utilice funciones como IF(), ROUND(), CONCATENATE(), DAYS(), SUM(), POWER(), AVERAGEIF(), etc.

Estos campos de fórmula reflejan muchas funciones de las hojas de cálculo, pero dentro de los registros de tareas.

Si crear una tabla desde cero te parece una tarea abrumadora, ClickUp ofrece plantillas de hojas de cálculo especializadas para optimizar el seguimiento de proyectos y la recopilación de datos.

La plantilla de hoja de cálculo ClickUp es un salvavidas listo para usar para equipos que necesitan realizar el seguimiento de cualquier cosa, desde métricas de campañas hasta hojas de ruta de productos, sin depender de archivos Excel restrictivos y poco prácticos.

Obtenga plantillas gratis Recopila y gestiona datos críticos de proyectos con la plantilla de hoja de cálculo de ClickUp

Piensa en ello como tu hoja «multifunción»: personaliza columnas para almacenar la información más importante, aplica filtros para mostrar los datos relevantes y vincula cada celda a una acción. Es perfecto para organizar datos estructurados, como clientes potenciales, presupuestos de equipos o inventario, al tiempo que mantiene todo colaborativo y siempre actualizado.

¿Y cómo simplifica la IA todo este proceso?

ClickUp Brain, la IA de trabajo más potente del planeta, conecta todos tus proyectos, documentos y personas. Integra funciones de IA sensibles al contexto directamente en tu entorno de trabajo, lo que te permite hacer preguntas basadas en tus datos dentro de ClickUp (y aplicaciones conectadas), automatizar tareas de gestión de proyectos, como compartir actualizaciones o mover tareas a través de etapas progresivas, y generar resúmenes o informes instantáneos para mayor visibilidad.

Genera fórmulas para tus tablas de ClickUp o hojas de cálculo externas con ClickUp Brain

Dentro de tus tablas, puedes pedirle a Brain en lenguaje natural que te sugiera fórmulas avanzadas para cálculos complejos, que limpie entradas desordenadas e incluso que resuma grandes cantidades de datos tabulares. Si tienes problemas de sintaxis o casos extremos (por ejemplo, dividir por cero), Brain puede sugerirte versiones mejoradas o de depuración. Esto es ideal si estás planificando sprints, realizando el seguimiento de clientes potenciales o gestionando el inventario de tus equipos.

¿Quiere mejorar también la elaboración de informes y análisis con IA?

En los paneles de ClickUp, puedes añadir tarjetas de IA, como AI Brain, AI Executive Summary y AI Project Update. Utilizan ClickUp Brain para procesar datos del entorno de trabajo en tiempo real y generar información dinámica y contextualizada.

Simplifique la elaboración de informes y el análisis en tiempo real a partir de los datos de sus hojas de cálculo mediante tarjetas de IA en los paneles de ClickUp

Al introducir indicaciones personalizadas, puede indicar a la IA que resuma los logros clave, destaque los siguientes pasos o identifique los principales riesgos y obstáculos para cualquier proyecto o departamento.

Estas tarjetas de IA extraen automáticamente la información más reciente de tus tareas, comentarios y documentos de ClickUp. Esto garantiza que los resúmenes ejecutivos, las actualizaciones de proyectos y las evaluaciones de riesgos estén siempre actualizados y adaptados al contexto específico del entorno de trabajo.

Por ejemplo, durante una reunión semanal del equipo, una tarjeta de actualización del equipo de IA puede resumir al instante en qué ha trabajado cada miembro del equipo, mientras que una tarjeta de resumen ejecutivo de IA proporciona una panorámica de alto nivel sobre el estado y el progreso del proyecto.

Haz cualquier pregunta a ClickUp Brain y buscará todos los datos de todos los paneles que tengas para capturar las respuestas correctas

El resultado es un proceso de gestión de proyectos más ágil y documentado, en el que las partes interesadas pueden tomar decisiones basadas en datos de forma clara y segura.

📮 Información de ClickUp: El 47 % de los participantes en nuestra encuesta nunca ha probado la IA para gestionar tareas manuales, pero el 23 % de los que la han adoptado afirma que ha reducido significativamente su carga de trabajo. Este contraste podría ser más que una simple brecha tecnológica. Mientras que los primeros en adoptar esta tecnología están obteniendo beneficios cuantificables, la mayoría podría estar subestimando el potencial transformador de la IA para reducir la carga cognitiva y recuperar tiempo. 🔥 ClickUp Brain cubre esta necesidad integrando a la perfección la IA en tu flujo de trabajo. Desde resumir hilos y redactar contenidos hasta desglosar proyectos complejos y generar subtareas, nuestra IA puede hacerlo todo. No es necesario cambiar de herramienta ni empezar desde cero. 💫 Resultados reales: STANLEY Security redujo el tiempo dedicado a la elaboración de informes en un 50 % o más con las herramientas personalizables de elaboración de informes de ClickUp, lo que permitió a sus equipos centrarse menos en el formato y más en las previsiones.

💡 Consejo profesional: En lugar de utilizar las tablas de ClickUp como registros estáticos, similares a las hojas de cálculo que solo registran el trabajo, activa AI Assign y AI Prioritize Fields para conectar esas tablas a los impulsores reales y dinámicos de tu trabajo. 👩🏼‍🦰 IA Assign analiza los datos de tu tabla (descripciones de tareas, dependencias, cargas de trabajo, capacidad, asignaciones anteriores) para recomendar automáticamente la persona asignada óptima para cada tarea 👀 IA Prioriza las lecturas en columnas como plazos, urgencia, dependencias y esfuerzo proyectado, y luego asigna indicadores de prioridad. Entre bastidores, evalúa el impacto y la urgencia, como un agente basado en utilidades que maximiza el valor de las tareas frente a las restricciones

Las mejores funciones de ClickUp

Ofrece información en tiempo real basada en datos e identifica las dependencias de las tareas y los posibles cuellos de botella a través de ClickUp Autopilot Agents

Conecta tareas, documentos y conocimientos del equipo a través del gestor de conocimientos de IA centralizado de ClickUp Brain, que permite realizar preguntas y respuestas contextuales y recuperar rápidamente información relevante sin tener que buscar manualmente en tu entorno de trabajo

Reduzca el mantenimiento manual de las hojas de cálculo con flujos de trabajo automatizados a través de las automatizaciones sin código de ClickUp

Integra hojas de cálculo y la ejecución de proyectos con enlaces de tareas a tablas

Optimice el seguimiento de proyectos, las actualizaciones de estado y la comunicación con las partes interesadas para proyectos de cualquier tamaño con la plantilla de hoja de cálculo para gestión de proyectos de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Su avanzada función de elaboración de informes y su amplia gama de funciones de IA pueden requerir un periodo de aprendizaje

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

ClickUp ofrece una flexibilidad sin igual con vistas personalizables (Lista, Tablero, Gantt, Calendario), potentes automatizaciones y documentos, metas y seguimiento del tiempo integrados, todo en un único entorno de trabajo. Centraliza la colaboración en equipo y la gestión de proyectos, lo que nos permite sustituir múltiples herramientas como Trello, Asana y Notion por un único sistema cohesionado. Potente herramienta de productividad todo en uno para gestionar equipos y proyectos.

ClickUp ofrece una flexibilidad sin igual con vistas personalizables (Lista, Tablero, Gantt, Calendario), potentes automatizaciones y documentos, metas y seguimiento del tiempo integrados, todo en un único entorno de trabajo. Centraliza la colaboración en equipo y la gestión de proyectos, lo que nos permite sustituir múltiples herramientas como Trello, Asana y Notion por un único sistema cohesionado.

Potente herramienta de productividad todo en uno para gestionar equipos y proyectos.

2. Excel Copilot (el mejor para la automatización nativa de Microsoft Excel)

a través de Excel Copilot

Si tus flujos de trabajo se centran en el ecosistema de Microsoft Excel y deseas superpoderes de IA nativos sin cambiar de plataforma, Excel Copilot es ideal. Especialmente para aquellos que trabajan con fórmulas complejas o análisis repetitivos en archivos Excel masivos, las sugerencias inteligentes y el análisis instantáneo de Copilot pueden ofrecer un enorme aumento de la productividad.

Integrado directamente en Microsoft 365, este generador de hojas de cálculo con IA transforma la forma en que interactúa con los datos. Entiende las indicaciones en lenguaje natural para generar fórmulas, analizar tendencias, resumir datos e incluso crear paneles completos de Excel automáticamente dentro de la interfaz familiar de Excel.

Las mejores funciones de Excel Copilot

Pide a Copilot en inglés sencillo que genere fórmulas, limpie datos y resuma hojas de cálculo

Cree paneles con gráficos y diagramas generados automáticamente

Utilice indicaciones para ejecutar consultas de estilo SQL en tablas de Excel

Recopile información basada en métricas y tendencias clave

Límites de Excel Copilot

Solo disponible con los planes Enterprise de Microsoft 365

No es compatible con Hojas de cálculo de Google ni otras plataformas que no sean de Microsoft

Precios de Excel Copilot

Gratis : incluido con los planes Copilot de Microsoft 365

Copilot Pro: 20 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Excel Copilot

G2: 4,3/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Excel Copilot?

Una reseña en Reddit dice:

Para mí, Copilot ha sido de gran ayuda en Excel. El hecho de no tener que pensar mucho en cómo visualizar los datos es increíble. Tenía muchas ganas de probar Copilot con Python. Por desgracia, creo que aún no está disponible en todas partes, ya que no he podido utilizarlo.

Para mí, Copilot ha sido de gran ayuda en Excel. El hecho de no tener que pensar mucho en cómo visualizar los datos es increíble. Tenía muchas ganas de probar Copilot con Python. Por desgracia, no creo que esté disponible en todas partes, ya que no he podido utilizarlo.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Microsoft Excel

3. GPT Excel (el mejor para asistencia en hojas de cálculo basada en indicaciones)

a través de GPT Excel

GPT Excel es una herramienta de hojas de cálculo con IA ligera pero potente, creada para aquellos que desean automatizar tareas de datos sin necesidad de programar o memorizar fórmulas complejas. A diferencia de las soluciones nativas, GPT Excel se basa en un navegador y se ha creado en torno a un concepto sencillo: introduzca una indicación y obtenga al instante una fórmula, una tabla o incluso información detallada.

Es especialmente útil para usuarios que trabajan con Excel y Hojas de cálculo de Google y desean simplificar la creación de fórmulas, importar datos y convertir entradas desordenadas de hojas de cálculo en formatos estructurados. Tanto si eres un estudiante que gestiona proyectos como un analista que explora datos, GPT Excel se encarga de la mayoría de las tareas mediante lenguaje natural, lo que lo hace ideal para principiantes y usuarios sin conocimientos técnicos.

Las mejores funciones de GPT Excel

Genera fórmulas de Excel con sencillas indicaciones en lenguaje natural

Compatible con archivos Excel y Hojas de cálculo de Google

Puede ayudar a convertir datos no estructurados en tablas con formato

Ofrece plantillas predefinidas con indicaciones para consultas SQL, gráficos y análisis de datos

Acceso rápido y sin necesidad de iniciar sesión para realizar correcciones rápidas en hojas de cálculo sobre la marcha

Límites de GPT Excel

No está diseñado para automatización intensiva ni paneles

Carece de funciones de colaboración en tiempo real o integración de tareas

Precios de GPT Excel

Free

Premium: 6,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de GPT Excel

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

👀 ¿Sabías que...? Una startup llamada Shortcut (de Fundamental Research Labs) ha llamado la atención por ofrecer una herramienta similar a Excel impulsada por IA agencial que crea modelos financieros (por ejemplo, LBO, DCF) a través del lenguaje natural, con una compatibilidad perfecta con Excel. Se ha descrito como «el momento ChatGPT para la modelización financiera»

4. Filas (ideal para flujos de trabajo colaborativos y basados principalmente en hojas de cálculo web)

a través de Rows

Creada como una plataforma moderna de hojas de cálculo, Rows combina la interfaz familiar de las hojas de cálculo con potentes funciones como integraciones nativas, generación de fórmulas con IA, paneles en tiempo real e incluso gráficos con un aspecto atractivo de forma predeterminada, por defecto.

Diseñado para equipos, analistas y emprendedores que trabajan con datos en tiempo real, Rows te permite conectarte a servicios como Google Analytics, Stripe, HubSpot y muchos más. Rows hace que analizar el tráfico web, extraer el rendimiento de las campañas y visualizar métricas clave sea muy fácil, incluso sin complementos de terceros.

Las mejores funciones de Rows

Genere fórmulas, limpie datos y traduzca indicaciones a gráficos con asistentes de IA

Utilice conectores API integrados para consultas SQL, datos CRM o importaciones de archivos Excel personalizados

Cree paneles, gráficos e informes sin necesidad de código

Colabora en los datos en tiempo real, tal y como lo harías en Hojas de cálculo de Google

Límites de filas

Menos plantillas de paneles y opciones de formato que Excel o Sheets

Puede ser excesivo para pequeñas tareas puntuales con datos

Precios por filas

Free

Plus : 8 $ al mes por usuario

Pro : 79 $ al mes + 8 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de filas

G2 : 4,9/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Rows?

Una reseña de G2 dice:

Crear tablas a partir de importaciones de Excel o Hojas de cálculo de Google es increíble. Crear gráficos y elementos visuales con solo unos clics y navegar por tu entorno de trabajo es PERFECTO.

Crear tablas a partir de importaciones de Excel o Hojas de cálculo de Google es increíble. Crear gráficos y elementos visuales con solo unos clics y navegar por tu entorno de trabajo es PERFECTO.

💡 Consejo profesional: Cuando trabajes con generadores de hojas de cálculo con IA, comprueba siempre la lógica detrás de las fórmulas o visualizaciones generadas automáticamente, especialmente para decisiones críticas. La IA puede acelerar tu flujo de trabajo, pero también puede dar lugar a errores. Además, comprender el porqué de los resultados garantiza la precisión y genera confianza en tus datos.

5. Airtable IA (ideal para bases de datos estructuradas y flujos de trabajo sin código)

a través de Airtable

El software híbrido de hojas de cálculo y base de datos de Airtable es uno de los favoritos de los equipos que gestionan datos de proyectos, calendarios de contenidos o hojas de ruta de productos.

Y ahora, con la IA integrada en sus flujos de trabajo, Airtable puede hacer mucho más que almacenar o mostrar datos. Puede analizar tendencias, resumir campos, categorizar contenidos o incluso generar fórmulas basadas en tus indicaciones, todo ello sin salir de la tabla.

Aquí no solo trabajas con datos de hojas de cálculo, sino que potenciás flujos de trabajo automatizados, paneles inteligentes y apps colaborativas con la sencillez de arrastrar y soltar.

Las mejores funciones de Airtable IA

Genere, categorice, traduzca o analice contenido a nivel de celda basándose en otros datos de la tabla

Analiza, etiqueta o responde automáticamente a los datos entrantes de las apps conectadas

Utilice apps, gráficos y paneles visuales creados directamente en tablas

Importa con un solo clic desde archivos Excel o una base de datos de Hojas de cálculo de Google

Límites de la IA de Airtable

Las funciones de IA solo están disponibles en los planes Pro y Enterprise

La personalización tiene una ligera curva de aprendizaje para los usuarios que solo utilizan hojas de cálculo

Precios de Airtable IA

Free

Equipo: 24 $ al mes por asiento

Business: 54 $ al mes por asiento

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Airtable IA

G2: 4,6/5 (más de 2900 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Airtable IA?

Una reseña de G2 dice:

Airtable es sencillo a simple vista, pero increíblemente potente. Hemos podido crear cosas fantásticas con él.

Airtable es sencillo a simple vista, pero increíblemente potente. Hemos podido crear cosas fantásticas con él.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas de Airtable para la gestión de proyectos

6. Formula Bot (ideal para generar fórmulas al instante y limpiar datos de hojas de cálculo)

a través de Formula Bot

Usted describe lo que quiere en inglés sencillo y Formula Bot escribe la fórmula de Excel o Hojas de cálculo de Google por usted. Genera, explica y automatiza fórmulas directamente en hojas de cálculo, lo que las hace accesibles para usuarios de todos los niveles. Se acabaron las sintaxis enredadas o las búsquedas en Stack Overflow para calcular los días laborables entre dos fechas.

También es compatible con consultas SQL, lo que facilita a los analistas cambiar entre la lógica de las hojas de cálculo y la lógica de las bases de datos sin perder el ritmo.

Las mejores funciones de Formula Bot

Analiza y limpia datos con soluciones de un solo clic

Obtenga la traducción de SQL a hoja de cálculo para usuarios avanzados

Convierte archivos PDF a Excel

Comprenda cada fórmula gracias a las explicaciones de IA

Limitaciones de Formula Bot

Sin entorno de hoja de cálculo nativo: es un generador de fórmulas, no un software completo de hojas de cálculo con IA

Precios de Formula Bot

Gratis: Generaciones diarias limitadas

Unlimited: 15 $ al mes con facturación anual

Unlimited Plus: 25 $/mes facturados anualmente

Unlimited Ultra: 35 $/mes facturados anualmente

Valoraciones y reseñas de Formula Bot

G2: 4,5/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Formula Bot?

Una reseña de G2 dice:

Formula Bot genera fórmulas mediante comandos sencillos. Sus plantillas mejoran la productividad, mientras que las consultas SQL simplifican el análisis empresarial.

Formula Bot genera fórmulas mediante comandos sencillos. Sus plantillas mejoran la productividad, mientras que las consultas SQL simplifican el análisis empresarial.

📖 Leer también: Cómo crear una base de datos en Excel

7. Bardeen (ideal para automatizar flujos de trabajo de hojas de cálculo entre apps)

vía Bardeen

La plataforma de automatización impulsada por IA de Bardeen integra la automatización impulsada por GPT directamente en Hojas de cálculo de Google y Excel. Te permite resumir, generar, formatear y analizar datos utilizando IA como si fuera una fórmula nativa de hojas de cálculo.

¿Necesitas importar datos de una página web a Hojas de cálculo de Google, convertir correos electrónicos en filas o actualizar tu archivo Excel cuando se envía un formulario? Bardeen automatiza todo con solo una indicación. Con sus guías de automatización inteligente, Bardeen conecta tus hojas de cálculo a cientos de apps, convirtiendo los datos de las hojas de cálculo en flujos de trabajo vivos y dinámicos.

Las mejores funciones de Bardeen

Conéctese con más de 70 apps de productividad a través de la extensión Chrome de Bardeen

Utilice la IA para crear flujos de trabajo personalizados mediante indicaciones en lenguaje natural

Aproveche los agentes de navegador para interactuar con páginas web

Combine y automatice flujos de trabajo con múltiples herramientas en diferentes plataformas

Limitaciones de Bardeen

Hay una curva de aprendizaje para crear automatizaciones de varios pasos

Se centra menos en la generación de fórmulas o en las sugerencias de IA dentro de la hoja

Precios de Bardeen

Versión de prueba gratuita

Starter: 129 $ al mes

Teams: 500 $ al mes

Enterprise: 1500 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Bardeen

G2: 4,8/5 (más de 35 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bardeen?

Una reseña de G2 dice:

Bardeen nos ayudó a reducir drásticamente el trabajo manual que solía llevarnos horas completar. La otra gran ventaja es la precisión de los datos que se recopilan y la facilidad de uso para configurarlo.

Bardeen nos ayudó a reducir drásticamente el trabajo manual que solía llevarnos horas completar. La otra gran ventaja es la precisión de los datos que se recopilan y la facilidad de uso para configurarlo.

👀 ¿Sabías que...? Las hojas de cálculo tradicionales de Excel tienen un límite máximo de 1 048 576 filas. En cambio, algunos complementos permiten a Hojas de cálculo de Google procesar 1000 millones de filas en una sola hoja.

8. SheetAI (el mejor para comandos de IA en celdas en Hojas de cálculo de Google)

a través de SheetAI

SheetAI es un complemento de Hojas de cálculo de Google que incorpora modelos avanzados de IA, como GPT-4, Claude y Gemini, al entorno de las hojas de cálculo.

¿Quieres generar fórmulas, reescribir texto, resumir filas o mejorar el formato de los datos? Solo tienes que llamar a «=SHEETAI()» y escribir una indicación. Sin código, sin cambiar de pestañas, solo automatización directa en la hoja. Es como dotar a los paneles de Hojas de cálculo de Google de una actualización con IA que sabe cómo hacer tu trabajo rutinario.

Las mejores funciones de SheetAI

Analice, resuma y reescriba datos de hojas de cálculo utilizando lenguaje natural

Limpia conjuntos de datos, redacta resúmenes ejecutivos para su análisis o extrae información clave de las filas

Límites de SheetAI

Solo funciona con Hojas de cálculo de Google

Es posible que sea necesario volver a realizar la autenticación si la conexión (a internet) con GPT se interrumpe

Precios de SheetAI

Free

Unlimited Monthly: 20 $ al mes

Unlimited Yearly: 200 $ al año

Pago por uso: desde 29 $

Valoraciones y opiniones sobre SheetAI

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📖 Leer también: Plantillas de paneles de control de Hojas de cálculo de Google

9. Zoho Sheet (ideal para la colaboración basada en IA y la gestión de datos en tiempo real)

a través de Zoho Sheet

Zoho Sheet da vida a las hojas de cálculo con su asistente con IA, Zia. Te ayuda a hacer preguntas a partir de tus datos, generar fórmulas simples y avanzadas, crear gráficos y paneles ordenados. Ideal para equipos colaborativos, Zoho Sheet te permite importar archivos de Excel o Hojas de cálculo de Google, integrarlos a la perfección y trabajar juntos en tiempo real sin dolores de cabeza.

Es la herramienta perfecta para emprendedores y analistas que quieren tener todo organizado, desde la introducción de datos hasta la obtención de información basada en IA, sin tener que dedicar horas a actualizaciones manuales.

Las mejores funciones de Zoho Sheet

Disfruta de funciones integradas como «Datos de imagen», que convierte imágenes de tablas o capturas de pantalla en datos editables en hojas de cálculo

Realice un seguimiento de los cambios y comentarios fácilmente en tiempo real, lo que promueve una colaboración más fluida en tiempo real

Importa archivos Excel y CSV sin problemas de formato

Traduce a más de 70 idiomas

Automatice la entrada de datos, la validación y las actualizaciones de celdas con la automatización del flujo de trabajo integrada

Limitaciones de Zoho Sheet

Integraciones de terceros limitadas en comparación con otras herramientas como Hojas de cálculo de Google

Puede experimentar retrasos en el rendimiento con conjuntos de datos grandes y complejos

Precios de Zoho Sheet

Free

Valoraciones y opiniones sobre Zoho Sheet

G2: 4,4/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 60 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Sheet?

Una reseña de G2 dice:

Fácil de usar, se puede compartir con el equipo y varias personas pueden acceder a él al mismo tiempo.

Fácil de usar, se puede compartir con el equipo y varias personas pueden acceder a él al mismo tiempo.

10. Arcwise IA (ideal para visualizaciones basadas en IA y análisis de datos)

a través de Arcwise IA

Arcwise AI está diseñado para profesionales que necesitan optimizar y automatizar tareas complejas de análisis de datos de hojas de cálculo y gestión de proyectos.

Aprovecha los conocimientos avanzados impulsados por IA para automatizar el procesamiento de datos, mejorar la precisión y reducir el tiempo dedicado a tareas rutinarias. Su interfaz intuitiva lo hace accesible a usuarios con diferentes niveles de experiencia, y su escalabilidad lo hace ideal para organizaciones de todos los tamaños.

Arcwise ofrece funciones de visualización y análisis sin igual que simplifican la gestión de hojas de cálculo con IA.

Las mejores funciones de Arcwise IA

Utilice el análisis de datos basado en IA para realizar un seguimiento automático de la información y las tendencias

Genere fórmulas rápidamente y visualice datos con gráficos interactivos

Crea paneles impresionantes para mostrar métricas clave y tendencias de datos

Integración con Hojas de cálculo de Google y archivos Excel para flujos de trabajo sin interrupciones

Automatice el análisis de datos y la elaboración de informes con procesos basados en IA

Límites de Arcwise IA

Biblioteca de plantillas limitada para aquellos que buscan configuraciones rápidas de gestión de proyectos

El uso óptimo requiere conexión (a internet)

Precios de Arcwise IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Arcwise IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

11. Gemini para Hojas de cálculo de Google (ideal para integrar información de IA directamente en Hojas de cálculo de Google)

a través de Gemini para Google

Gemini para Hojas de cálculo de Google te ayuda a extraer información, generar texto alternativo para imágenes e incluso recuperar información en tiempo real mediante la búsqueda con IA, todo desde Hojas de cálculo de Google. Puedes utilizar indicaciones en lenguaje sencillo como «Ayúdame a organizar el plan de mi proyecto en una tabla» para crear automáticamente rastreadores, presupuestos, listas de tareas y mucho más. Aplica reglas de formato condicional o inserta menús desplegables, todo ello mediante indicaciones naturales, lo que reduce la configuración manual en Hojas de cálculo.

Su perfecta integración y sus respuestas de IA personalizables lo convierten en una potente herramienta para profesionales del marketing, analistas, emprendedores y cualquier persona que desee automatizar y mejorar los flujos de trabajo basados en hojas de cálculo sin tener que escribir fórmulas complejas.

Las mejores funciones de Gemini para Hojas de cálculo de Google

Genere fórmulas asistidas por IA y realice análisis de datos en tiempo real

Acceda a la generación de imágenes y la clasificación de sentimientos

Proporcione información para una mejor toma de decisiones con modelos de aprendizaje automático

Analiza tendencias de datos, como valores atípicos, correlaciones o valores futuros previstos, y genera resultados visuales, como mapas de calor y gráficos

Limitaciones de Gemini para Hojas de cálculo de Google

Limitado a Hojas de cálculo de Google, no apto para usuarios que necesitan compatibilidad con otras plataformas

Puede requerir tiempo de configuración adicional para optimizar completamente las funciones de IA

Precios de Gemini para Hojas de cálculo de Google

Google IA Pro: 19,99 $ al mes

Google IA Ultra: 249,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Gemini para Hojas de cálculo de Google

G2: 4,4/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Gemini?

Un usuario de G2 comparte:

Me encanta cómo Gemini se integra a la perfección con todas las aplicaciones de Google y parece actuar como un asistente útil en lugar de otro chatbot. Está creado para facilitar las actividades diarias con mayor facilidad, ayudar a pensar con más claridad y mantener el orden, pero nunca de forma robótica u obligatoria.

Me encanta cómo Gemini se integra a la perfección con todas las aplicaciones de Google y parece actuar como un asistente útil en lugar de otro chatbot. Está creado para facilitar las actividades diarias con mayor facilidad, ayudar a pensar con más claridad y mantener el orden, pero nunca de forma robótica u obligatoria.

Gestione datos, informes y proyectos de forma inteligente con ClickUp

Los generadores de hojas de cálculo con IA están transformando la forma en que manejamos los datos, haciendo que sea más fácil y eficiente extraer información valiosa.

La mayoría de las herramientas de hojas de cálculo de IA solo te muestran datos. ClickUp te permite actuar sobre ellos. Mientras que los generadores de hojas de cálculo tradicionales se centran en rellenar celdas y dar formato a tablas, ClickUp va más allá: conecta tus datos directamente con el trabajo que impulsan.

¿Necesita realizar un seguimiento del progreso? Cree paneles en tiempo real vinculados a las tareas

¿Quieres detectar los obstáculos? Utiliza informes en tiempo real que se actualizan automáticamente a medida que avanza el trabajo

¿Desea automatizar actualizaciones repetitivas? Establezca reglas una vez y deje que la IA se encargue del trabajo pesado

ClickUp convierte las hojas de cálculo estáticas en flujos de trabajo vivos y dinámicos. Los equipos dedican hasta el 60 % de su tiempo a buscar y organizar información. Con ClickUp, tu equipo puede invertir ese valioso tiempo en hacer realmente las cosas.

Prueba ClickUp gratis