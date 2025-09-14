Las mejores plantillas gratuitas de (diagrama de) Gantt de Lucidchart para usar en 2025

Lucidchart es una popular herramienta basada en la web que simplifica la creación, la colaboración y el uso compartido de diagramas. Desde diagramas de flujo detallados hasta mapas de procesos complejos, te ofrece la flexibilidad necesaria para visualizar prácticamente cualquier cosa y dar vida a tus ideas.

Entre sus muchas funciones, Lucidchart es especialmente conocido por sus plantillas (diagramas de) Gantt listas para usar.

Aunque la selección no es muy amplia, los (diagramas de) Gantt de Lucidchart son fáciles de usar, sorprendentemente versátiles y útiles para visualizar los cronogramas de los proyectos con un mínimo esfuerzo.

Hoy vamos a explorar algunas de las mejores plantillas (de diagrama de) Gantt de Lucidchart, junto con algunas alternativas (mejores)

🔍 ¿Sabías que... El ejército estadounidense utilizó (diagrama de) Gantt durante la Primera Guerra Mundial para optimizar la producción de material y suministros bélicos? 💣

*¿Qué hace que una plantilla (diagrama de) Gantt de Lucidchart sea buena?

Ya sea en Lucidchart o en cualquier otro lugar, estos son algunos elementos que hacen que una plantilla de (diagrama de) Gantt tenga función:

Claridad: busca una busca una plantilla de (diagrama de) Gantt que desglose el proyecto en tareas específicas y las clasifique por fase, equipo y otros criterios relevantes. Además, busca jerarquías o códigos de color que muestren los hitos, los entregables y las dependencias para establecer prioridades sin problemas

Precisión: Elige una plantilla que ofrezca un intervalo de fechas (diario, semanal o mensual) que se ajuste a la escala de tu proyecto. Además, asegúrate de que todos los intervalos de tiempo sean coherentes y estén claramente rotulados

Elementos visuales: Seleccione una plantilla básica de (diagrama de) Gantt que proporcione herramientas visuales, como flechas y conectores, para visualizar fácilmente las rutas críticas. El código de color es otra necesidad para una ejecución sin complicaciones, especialmente si el alcance de su proyecto es amplio

Personalización: Seleccione una plantilla que le permita Seleccione una plantilla que le permita crear diagramas de (diagrama de) Gantt y realizar la edición de sus campos básicos, incluidos los nombres de las tareas, la duración y los propietarios. Esto garantiza que el gráfico se adapte debidamente a los requisitos únicos de su proyecto

Colaboración: Utiliza una plantilla que te permita colaborar con los miembros de tu equipo a través de comentarios, notas enlazadas y funciones adicionales. Esto te ayudará a generar ideas y ejecutar los proyectos de forma más eficiente

🧠 Dato curioso: Se prevé que el mercado del software de diagrama de Gantt crezca significativamente, lo que refleja una clara demanda de herramientas específicas. Aunque varían ligeramente según la fuente, las previsiones apuntan a un crecimiento sólido, con un informe que indica una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) del 12,5 % entre 2026 y 2033, con el objetivo de alcanzar un tamaño de mercado de 3500 millones de dólares en 2033.

7 plantillas (diagrama de) Gantt de Lucidchart

No te hacemos esperar más: echa un vistazo a estas plantillas (de (diagrama de) Gantt disponibles en Lucidchart:

1. Plantilla sencilla de diagrama de (diagrama de) Gantt

a través de Lucidchart

La plantilla (diagrama de) Gantt simple de Lucidchart es una herramienta básica para organizar múltiples actividades de proyecto durante un período específico (diario, mensual o semanal). Es bastante fácil de trabajar y, por lo tanto, ideal para principiantes.

Además de organizar tareas, también puedes utilizarlo para asignar acciones a los miembros de tu equipo y colaborar con ellos para idear planes de proyecto. La plantilla es personalizable, lo que te permite personalizar colores, marcadores de tiempo, hitos y otros elementos clave del gráfico.

🌟 Por qué te gustará:

Muestra las tareas en un cronograma horizontal claro

Agrupa las tareas en fases lógicas para facilitar su comprensión

Alinea las fechas de inicio y finalización con una cuadrícula coherente

🔑 Ideal para: Gestores de proyectos o jefes de equipo que buscan una forma rápida y visual de planear y realizar un seguimiento de proyectos pequeños y medianos.

2. Plantilla de (diagrama de) Gantt con barra de progreso

a través de Lucidchart

¿Buscas un (diagrama de) Gantt adaptado a requisitos de gestión de proyectos moderadamente avanzados? La plantilla de (diagrama de) Gantt con barra de progreso de Lucidchart ofrece una visión clara de todas las tareas de tu proyecto, junto con sus respectivas dependencias.

Además, proporciona información valiosa sobre el progreso del proyecto. En conjunto, te ayudan a visualizar con precisión el cronograma del proyecto, identificar la ruta crítica y evitar cuellos de botella desde el principio.

🌟 Por qué te gustará:

Integra superposiciones de progreso en color dentro de las barras de tareas

Resalta el estado de completado para una comprobación visual inmediata

Muestra los propietarios de las tareas o los equipos junto a cada barra

🔑 Ideal para: Equipos que necesitan realizar un seguimiento visual de la completación de tareas y supervisar el progreso continuo en tiempo real en múltiples flujos de trabajo.

🎥 Vea este vídeo sobre cómo priorizar tareas:

3. Plantilla de (diagrama de) Gantt para la comercialización

a través de Lucidchart

¿Vas a lanzar un nuevo producto? La plantilla de (diagrama de) Gantt «Go-to-Market» de Lucidchart simplifica todo el proceso, de principio a fin. Con esta plantilla, puedes crear tareas para el lanzamiento del producto, asignarlas a los miembros de tu equipo y realizar un seguimiento del progreso de cada una de ellas.

Incluye otras funciones útiles, como la vinculación de datos y el formato condicional. La plantilla es fácil de navegar y cuenta con numerosos elementos visuales para facilitar la colaboración con tu equipo y garantizar el intento correcto del lanzamiento del producto.

🌟 Por qué te gustará:

Esboza las fases clave, como la investigación de mercado, el lanzamiento y el seguimiento

Destaca las dependencias entre los pasos críticos de comercialización

Etiqueta los principales entregables o campañas de lanzamiento

🔑 Ideal para: Equipos de marketing y lanzamiento de productos que coordinan actividades multifuncionales de comercialización con plazos y dependencias estrictos.

💡 Consejo profesional: Mantén un cronograma realista para tus proyectos. Evita el optimismo excesivo: calcula las duraciones basándote en datos históricos o en la capacidad del equipo para evitar el agotamiento y el incumplimiento de los plazos. ⏱️

4. Plantilla de (diagrama de) Gantt con hitos

a través de Lucidchart

La plantilla (diagrama de) Gantt con hitos de Lucidchart es muy útil si estás trabajando en un proyecto de gran extensión.

Te permite dividir el proyecto en fases distintas y extraer elementos procesables de cada una de ellas. Puedes especificar su duración individual, fechas de inicio, fechas de finalización, propietarios, dependencias y otros detalles. Esto ayuda a programar tareas, visualizar sus cronogramas y seguir su progreso para una finalización oportuna.

🌟 Por qué te gustará:

Marca los hitos con símbolos distintivos (por ejemplo, rombos)

Separa las filas de hitos para mayor claridad visual

Conecta tareas e hitos con flechas de dependencia

🔑 Ideal para: Equipos que necesitan destacar los plazos o entregas importantes en proyectos a largo plazo, como el desarrollo de productos o la implementación de clientes.

lee también: *Cómo crear un gráfico (diagrama de) Gantt en Hojas de cálculo de Google (con plantillas)

5. Plantilla de (diagrama de) Gantt con trimestres

a través de Lucidchart

Si quieres un gráfico (diagrama de) Gantt que visualice las fases de tu proyecto en trimestres en lugar de días, semanas o meses, la plantilla de gráfico (diagrama de) Gantt con trimestres de Lucidchart te será de gran ayuda. Agrupa las fases de tu proyecto en trimestres y lista cada tarea que se incluye en ellos.

Además, la plantilla también te muestra el progreso de cada tarea mediante iconos indicadores de estado visuales. Si una fase del proyecto se prolonga hasta otro trimestre, la plantilla también muestra esta información y resalta sus dependencias. También ofrece carriles para ayudarte a organizar todas las tareas sin desorden.

🌟 Por qué te gustará:

Obtenga una visión general de alto nivel de los planes a largo plazo

Compatibilidad para agrupar tareas por trimestre para centrarse en aspectos estratégicos

Adapta los rótulos de inicio/fin a la duración trimestral

🔑 Ideal para: Equipos de estrategia o jefes de departamento que planifican iniciativas cada trimestre para alinearlas con los ciclos fiscales o de rendimiento.

6. Plantilla básica de diagrama de (diagrama de) Gantt

a través de Lucidchart

La plantilla básica (diagrama de) Gantt de Lucidchart es compatible con Lucidspark y es ideal para crear una hoja de ruta visual del proyecto. Para utilizarla, debes usar las tarjetas Lucid para extraer las tareas de tu proyecto y arrastrarlas y soltarlas en el cronograma de selección.

La plantilla ofrece una vista clara del estado de cada tarea, la persona asignada y la estimación de puntos de historia. Además, puedes obtener una vista completa de todo tu proyecto, de principio a fin, para gestionar el tiempo, la responsabilidad y la ejecución.

🌟 Por qué te gustará:

Lista las tareas en filas con las barras de duración correspondientes

Establece las fechas de inicio y finalización en un diseño sencillo y ordenado

Permite el uso de códigos de color básicos para priorizar tareas

🔑 Ideal para: Personas o equipos pequeños que gestionan proyectos cortos y necesitan un cronograma visual sencillo para mantenerse organizados.

🔎 ¿Sabías que...? ¿Recuerdas la histórica misión Apollo 11 de la NASA para alunizar? Pues bien, los (diagramas de) Gantt desempeñaron un rol importante en ella, ya que ayudaron a los equipos a coordinar tareas de ingeniería complejas de forma más eficiente. 🚀

💡 Bonificación: Como gestor de proyectos, si quieres: Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y TODAS tus apps, además de en la web, tus hojas de ruta y documentos

Utiliza Talk to Text para preguntar, dictar y ejecutar trabajo con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar

Aprovecha herramientas de IA como ChatGPT, Claude y DeepSeek directamente desde Brain MAX, con todo el contexto de tu trabajo Prueba ClickUp Brain MAX , la superaplicación de IA que realmente te entiende, porque conoce tu trabajo. Olvídate de la proliferación de herramientas de IA, utiliza tu voz para realizar tu trabajo, crear documentos, asignar tareas a los miembros del equipo y mucho más.

7. Plantilla vertical de diagrama PERT

a través de Lucidchart

Aunque no es el típico (diagrama de) Gantt, la plantilla vertical del diagrama PERT de Lucidchart es otro recurso útil para la planificación y programación de proyectos. Se centra en tres aspectos: el orden de las tareas, las dependencias y el cronograma.

Basada en la técnica de evaluación y revisión de programas (PERT), esta plantilla te permite visualizar las actividades y los calendarios de un proyecto organizando sus diversas partes, procesos y dependencias. Además, también destaca la ruta crítica, lo que te permite centrarte en las tareas más esenciales sin demora.

🌟 Por qué te gustará:

Conecta las tareas mediante flechas para mostrar las dependencias

Calcula la ruta crítica con la información de inicio más temprano/más tardío

Muestra la duración estimada junto a cada actividad

🔑 Ideal para: Planificadores o analistas de proyectos que necesitan correlacionar dependencias y determinar la ruta crítica en proyectos complejos y con plazos ajustados.

🎥 Vea cómo crear un mapa de procesos en ClickUp

*límites de Lucidchart

Las plantillas (diagrama de) Gantt de Lucidchart listadas anteriormente son útiles. Sin embargo, es posible que no sean adecuadas para todo tipo de equipos. He aquí el motivo:

*funcionalidad básica: estas plantillas te permiten organizar tareas, asignarlas a los miembros del equipo y resaltar sus dependencias, entre otras funciones. Sin embargo, carecen de capacidades avanzadas de gestión de proyectos, como el seguimiento en tiempo real, la gestión de recursos o el equilibrio de la carga de trabajo. Esto las hace inadecuadas para proyectos complejos

*problemas de rendimiento: los archivos de plantillas de Lucidchart con múltiples capas o elementos tienden a ralentizarse y bloquearse, especialmente en sistemas antiguos. Por lo tanto, no se pueden utilizar para planear proyectos de gran envergadura

Curva de aprendizaje pronunciada: Aunque las plantillas de Lucidchart ofrecen funciones avanzadas como el formato condicional, su implementación puede resultar una tarea complicada. A menos que seas un profesional experimentado, tendrás que enfrentarte a una curva de aprendizaje pronunciada mientras las utilizas

Sin modo sin conexión: Lucidchart, como plataforma, requiere acceso a Internet para diseñar y edición de plantillas. Además, su acceso sin conexión solo para vista es muy limitado. Esto dificulta la colaboración y complica la gestión de proyectos

*plantillas alternativas de (diagrama de) Gantt de Lucidchart para asignar tareas

Los diagramas (diagrama de) Gantt son herramientas sólidas para visualizar y gestionar los calendarios de los proyectos. Pero por sí solos no pueden impulsar tus esfuerzos de gestión de proyectos. ¡Ahí es donde ClickUp da su paso!

La aplicación todo en uno para el trabajo, ClickUp, ofrece un amplio intervalo de plantillas (diagrama de) Gantt prediseñadas y personalizables, así como un conjunto de potentes funciones que van más allá de la programación de proyectos para garantizar la compatibilidad de tus iniciativas generales de gestión de proyectos.

¿Listo para empezar? Echa un vistazo a estas plantillas de (diagrama de) Gantt de ClickUp:

*plantilla (diagrama de) Gantt para gestión sencilla de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Visualiza y gestiona los calendarios de tus proyectos con la plantilla (diagrama de) Gantt para gestión sencilla de proyectos de ClickUp

La plantilla (diagrama de) Gantt para gestión sencilla de proyectos de ClickUp está diseñada de forma integral para mejorar la gestión del calendario de proyectos. Cuenta con un diseño limpio y una interfaz de usuario intuitiva.

Al igual que en un (diagrama de) Gantt tradicional, las barras horizontales muestran los cronogramas de las tareas, sus dependencias y los hitos. La plantilla también es muy colaborativa. Además de ver los calendarios, también puede asignar tareas, gestionar el flujo de trabajo e identificar los cuellos de botella para minimizar las posibilidades de retrasos.

🌟 Por qué te encantará:

Habilita la reprogramación mediante arrastrar y soltar entre periodos

Visualiza las dependencias con líneas de conexión entre tareas

Resalta los plazos vencidos o próximos en tiempo real

Admite la agrupación por fase del proyecto o por equipo

🔑 Ideal para: Directores de gestión de proyectos generales o jefes de equipo que gestionan proyectos empresariales estándar con tareas y plazos sencillos.

Opinión de un cliente: esto es lo que Justin Kosmides, director ejecutivo de Vela Bikes, dice sobre el uso de ClickUp:

Al ser un equipo pequeño y tener miles de pedidos de todo el mundo, necesitamos ser muy eficientes, y los gráficos (diagrama de) Gantt de ClickUp nos permiten realizar el seguimiento de toda nuestra producción y logística en un solo lugar, lo que ha aumentado la eficiencia de nuestro equipo de producción en dos tercios.

Al ser un equipo pequeño y tener miles de pedidos de todo el mundo, necesitamos ser muy eficientes, y los gráficos (diagrama de) Gantt de ClickUp nos permiten realizar el seguimiento de toda nuestra producción y logística en un solo lugar, lo que ha aumentado la eficiencia de nuestro equipo de producción en dos tercios.

2. Plantilla (diagrama de) Gantt para construcción de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Gestiona proyectos de construcción complejos con facilidad utilizando la plantilla del diagrama de Gantt para construcción de ClickUp

🧠 Dato curioso: Según las estadísticas, los grandes proyectos de construcción tardan un 20 % más en completarse de lo planificado inicialmente.

Si no quieres que este porcentaje aumente, utiliza la plantilla de (diagrama de) Gantt para construcción de ClickUp y optimiza la gestión de tus proyectos de construcción.

Esta plantilla fácil de usar se centra en aumentar la eficiencia de tres elementos de la gestión de proyectos: planificación, coordinación y comunicación. Te permite resaltar tareas específicas, visualizar sus cronogramas, establecer hitos y ajustarlos a medida que cambian tus necesidades.

Pero eso no es todo: la plantilla también te permite la conexión (a internet) de las tareas con los recursos pertinentes y realizar el seguimiento de sus costes, presupuesto y mano de obra para una gestión eficaz de las dependencias.

🌟 Por qué te encantará:

Organiza las fases del proyecto, como la plan, los permisos, la construcción y la inspección

Divida las tareas en paquetes de trabajo específicos para cada subcontratista

Realice un seguimiento de los hitos del diagrama de Gantt , como las aprobaciones de permisos y las fechas de inspección

Actualícelas automáticamente cuando cambie el estado de la tarea

🔑 Ideal para: jefes de obra, supervisores de obra o contratistas que coordinan proyectos de construcción a gran escala con tareas secuenciales y en dependencia.

📮 Información de ClickUp: El 92 % de los trabajadores utiliza métodos inconsistentes para realizar el seguimiento de las acciones pendientes, lo que resulta en decisiones erróneas y retrasos en la ejecución. Tanto si envías notas de seguimiento como si utilizas hojas de cálculo, el proceso suele ser disperso e ineficaz. La solución de gestión de tareas de ClickUp garantiza una conversión fluida de las conversaciones en tareas, lo que permite a tu equipo actuar con rapidez y mantenerse alineado.

3. Plantilla de diagrama de (diagrama de) Gantt para la planificación de cuentas empresariales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Mejora la experiencia de cada cliente con tu empresa gracias a la plantilla de diagrama de Gantt para la planificación de cuentas empresariales de ClickUp

La plantilla de (diagrama de) Gantt para la planificación de cuentas empresariales de ClickUp muestra el estado de cada una de tus cuentas de clientes, lo que te permite planear los siguientes pasos para optimizarlas. Esta plantilla es un placer para la vista. Utiliza códigos de color para indicar el estado de la cuenta, su salud y otros aspectos clave.

Además, te permite identificar áreas de mejora, asignar tareas a los miembros del equipo y realizar un seguimiento del progreso para mejorar la experiencia del cliente. De esta manera, te ayuda a maximizar el potencial de cada cuenta de cliente para impulsar el crecimiento del negocio.

🌟 Por qué te encantará:

Asigna a los miembros del equipo tareas específicas de la cuenta

Añade columnas de seguimiento de ingresos y metas

Destaca las reuniones clave con los clientes y los plazos de entrega de las propuestas

Filtra por segmentos de clientes o estado de la cuenta

🔑 Ideal para: equipos de ventas o de éxito de clientes que gestionan planes de cuentas estratégicas con ciclos de compromiso, divulgación y renovación en varias fases.

4. Plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Haz que cada lanzamiento de producto sea un intento correcto con la plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp

La plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp es un documento completo para optimizar el proceso de lanzamiento de productos. Mientras que la plantilla de Lucidchart estaba pensada para un uso básico, esta es muy avanzada y está diseñada para simplificar lanzamientos complejos.

Elabora una lista de control rápida de todas las tareas relacionadas con el lanzamiento de un producto para ayudarte a visualizar con precisión su cronograma. También puedes asignar miembros del equipo y recursos para una ejecución eficiente. Te permite colaborar con otras partes interesadas en tiempo real. Esto resulta útil para comunicar ineficiencias, resolver obstáculos y mantener la alineación con el progreso del proyecto.

🌟 Por qué te encantará:

Marca los puntos de decisión de seguir adelante o no como hitos

Actualiza el progreso de las tareas y las fechas de vencimiento de forma dinámica

Integra con ClickUp Meta para alinear las métricas de lanzamiento

Mostrar ventana de lanzamiento y cronograma de revisión posterior al lanzamiento

🔑 Ideal para: Gestores de productos y equipos multifuncionales que planan (plan) lanzamientos de productos con desgloses detallados de tareas y cronogramas de comercialización firmes.

5. Plantilla de cronograma de (diagrama de) Gantt de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Gestiona múltiples calendarios de proyectos simultáneamente con la plantilla de cronograma (diagrama de) Gantt de ClickUp

La plantilla de (diagrama de) Gantt de ClickUp proporciona a los equipos un sistema de planificación integral que transforma las tareas dispersas en un formato visual coherente. Esta plantilla describe cada fase, hito y dependencia a lo largo de un cronograma flexible, lo que permite a los gerentes realizar una previsión de la carga de trabajo y evitar conflictos de programación.

Cada barra de tareas muestra el progreso en tiempo real, mientras que los Campos personalizados y los estados codificados por color te ayudan a detectar al instante los cuellos de botella y los elementos de prioridad. Tanto si estás coordinando campañas de marketing como complejos lanzamientos de ingeniería, esta plantilla te ofrece un hub para gestionar el progreso, compartir actualizaciones y mantener informadas a las partes interesadas.

🌟 Por qué te encantará:

Exporta (diagrama de) Gantt para uso compartido de actualizaciones con clientes y ejecutivos

Agrupa las tareas por equipo, departamento y fase del proyecto

Habilita la comparación de referencia con fechas de proyecto frente a fechas reales

Permite a los usuarios filtrar por hitos, fases y personas asignadas

🔑 Ideal para: Gerentes de operaciones o programas que necesitan una vista flexible de cronograma de alto nivel para coordinar los esfuerzos de varios departamentos.

6. Plantilla de (diagrama de) Gantt para la creación de páginas web de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Crea páginas web con facilidad con la plantilla de gráfico (diagrama de) Gantt para crear páginas web de ClickUp

Crear una página web puede resultar complicado, especialmente si no se cuenta con un equipo experimentado o un flujo de trabajo predefinido. Afortunadamente, aquí es donde la plantilla (diagrama de) Gantt para crear páginas web de ClickUp te puede ayudar.

Desde la investigación inicial hasta las iteraciones de diseño, los sprints de desarrollo y el control de calidad final, cada tarea se muestra en un cronograma con las dependencias y los hitos marcados. La plantilla también le permite asignar propietarios, añadir estimaciones y vincular documentos relevantes.

Este nivel de transparencia garantiza que los desarrolladores, diseñadores y partes interesadas compartan una vista unificada del progreso del proyecto.

🌟 Por qué te encantará:

Divida los proyectos web en fases detalladas con dependencias

Asigna propietarios y supervisa la rendición de cuentas de cada entrega

Realiza un seguimiento de los hitos clave, como la aprobación del diseño, el lanzamiento y la fecha de puesta en marcha

Actualiza automáticamente el cronograma a medida que avanzan las tareas

🔑 Ideal para: equipos de desarrollo web que planifican y coordinan la creación de múltiples páginas web en los flujos de trabajo de diseño, desarrollo y control de calidad.

💡 Consejo profesional: utiliza los códigos de color de forma estratégica. Asigna colores según los equipos, el estado de las tareas o la prioridad para mejorar la legibilidad del gráfico de un solo vistazo. 🎨

7. Plantilla (diagrama de) Gantt para gestión en cascada de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Ejecuta proyectos de gran envergadura de forma secuencial con la plantilla de gráfico de Gantt para gestión en cascada de ClickUp

Cuando tu proyecto requiere un flujo de trabajo secuencial tradicional, la plantilla (diagrama de) Gantt para gestión en cascada de ClickUp facilita la planificación. Cada fase, desde el descubrimiento hasta la entrega, se presenta en orden, con las dependencias definidas para que el trabajo no avance prematuramente.

Las barras de tareas incluyen un seguimiento del progreso integrado y Campos personalizados para notas o actualizaciones de estado. Los widgets de elaboración de informes integrados y las opciones de exportación te permiten presentar el estado del proyecto a las partes interesadas o a los clientes con confianza.

🌟 Por qué te encantará:

Correlaciona cada fase de Waterfall con una fecha de inicio y una fecha de finalización claras

Establece dependencias para que los equipos no puedan saltarse pasos esenciales

Utiliza la elaboración de informes integrados para supervisar el progreso y la asignación de recursos

Realiza un seguimiento de la fase completada antes de comenzar la siguiente

🔑 Ideal para: equipos que trabajan en marcos de proyectos estructurados y secuenciales, como el desarrollo de software, el cumplimiento normativo o los proyectos gubernamentales.

8. Plantilla (diagrama de) Gantt para hoja de ruta de TI de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Elimine las ineficiencias de todos sus proyectos de TI con la plantilla (diagrama de) Gantt de la hoja de ruta de TI de ClickUp

La plantilla de (diagrama de) Gantt de la hoja de ruta de TI de ClickUp ayuda a los líderes tecnológicos a visualizar todo, desde las actualizaciones de infraestructura hasta las implementaciones de software a largo plazo. Las tareas se pueden agrupar por trimestre, enlazadas por dependencias y asignadas a equipos multifuncionales para reflejar las complejidades del mundo real.

Las herramientas de previsión de recursos muestran los próximos cuellos de botella en la carga de trabajo, mientras que los marcadores de hito ayudan al seguimiento de los lanzamientos críticos. A medida que tus planes evolucionan, la interfaz de arrastrar y soltar facilita los ajustes en el cronograma.

🌟 Por qué te encantará:

Realiza la previsión de los requisitos de recursos y ajusta los calendarios de forma dinámica

Usa el uso compartido de las actualizaciones con los directivos mediante imágenes claras

Agrupa los elementos por dominio, como infraestructura, seguridad y app, aplicación

Establece dependencias entre proyectos de TI relacionados

🔑 Ideal para: directores de TI y responsables tecnológicos que planifican infraestructuras a largo plazo, seguridad o implementaciones y actualizaciones de aplicaciones.

9. Plantilla (diagrama de) Gantt para la gestión de blogs de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Optimiza las publicaciones de tu blog con la plantilla (diagrama de) Gantt para gestión de blogs de ClickUp

Diseñada específicamente para blogueros y gestores de contenido, la plantilla de (diagrama de) Gantt para gestión de blogs de ClickUp ofrece una solución para tu desordenado proceso de publicación de contenido. Desde la lluvia de ideas hasta la redacción, la edición y la publicación, cada paso se correlaciona con el cronograma, con los propietarios y los plazos correspondientes.

Puedes organizar y mejorar el contenido del blog, realizar seguimiento y programar publicaciones, etc. Además, también te permite establecer fechas límite y coordinarte con otras partes interesadas, como escritores, editores y publicistas, para una gestión eficiente del blog.

🌟 Por qué te encantará:

Equilibra la carga de trabajo entre escritores y editores

Planificación centralizada del contenido para mayor claridad y transparencia

Establece hitos para las fechas de publicación

Incluye campos personalizados para títulos, etiquetas e información SEO

🔑 Ideal para: Gestores de contenido o equipos editoriales que supervisan los calendarios de producción de blogs y gestionan múltiples publicaciones en un ciclo de calendario.

🔎 ¿Sabías que...? Una de las primeras aplicaciones más notables de los (diagramas de) Gantt fue en el plan de la construcción de la presa Hoover en la década de 1930, un proyecto enorme que duró varios años.

10. Plantilla de diagrama de (diagrama de) Gantt con lista de control para pruebas de aceptación de usuarios de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Haz que las pruebas de aceptación de usuarios (UAT) sean un proceso fluido con la plantilla de (diagrama de) Gantt «Lista de control de pruebas de aceptación de usuarios» de ClickUp

Las pruebas de aceptación del usuario (UAT) suelen ser el paso final y más crucial en el desarrollo de software. La plantilla (diagrama de) Gantt «Lista de control de pruebas de aceptación del usuario» de ClickUp tiene como objetivo optimizarlo.

Ayuda a los equipos a plan y realizar un seguimiento de cada paso del proceso de UAT con claridad y precisión. Mediante un formato visual de (diagrama de) Gantt, puede correlacionar el desarrollo de los casos de prueba, los cronogramas de ejecución, los ciclos de retroalimentación y las aprobaciones.

Con dependencias y asignaciones de tareas integradas, garantiza una coordinación fluida entre los equipos de control de calidad, producto y partes interesadas, lo que hace que la aprobación sea fluida y organizada.

🌟 Por qué te encantará:

Realiza un seguimiento del progreso de las pruebas y del porcentaje completado

Muestra un cronograma para la corrección de errores y las pruebas de regresión

Incluye Campos personalizados para ID de casos de prueba, entornos, etc

Actualiza automáticamente a medida que las pruebas pasan de «Pendiente» a «Finalizado»

🔑 Ideal para: equipos de control de calidad, analistas de negocios y partes interesadas que participan en el plan y la ejecución de pruebas de aceptación de usuarios (UAT) estructuradas antes de la puesta en marcha.

➡️ Más información: Las mejores alternativas y competidores de Miro

olvídate de Lucidchart: utiliza las plantillas personalizables (diagrama de) Gantt de ClickUp*

Aunque Lucidchart es una herramienta sólida para correlacionar ideas y crear diagramas, no está diseñada para gestionar proyectos de principio a fin. Esto puede convertirse rápidamente en un obstáculo para los equipos que necesitan algo más que un diagrama de (diagrama de) Gantt básico.

ClickUp, por otro lado, combina la claridad de un (diagrama de) Gantt con la funcionalidad de un completo sistema de gestión de proyectos. Todas las tareas, plazos y dependencias están en tiempo real, son procesables y están integradas en tu flujo de trabajo.

Además, las plantillas (diagrama de) Gantt de ClickUp se adaptan al modo de trabajo de tu equipo, y no al revés. Desde la reprogramación dinámica hasta el seguimiento del progreso y la visibilidad entre equipos, está diseñado para ayudarte a hacer el trabajo, no solo a diagramarlo.

Haz que tus cronogramas sean más inteligentes, rápidos y totalmente viables con los gráficos (diagrama de) Gantt personalizables de ClickUp. Pruébalos hoy mismo: ¡regístrate aquí para obtener una versión de prueba gratuita!