Las mejores plantillas de diario de Notion para la reflexión diaria y el seguimiento de metas

Tanto si llevas un diario como si escribes como forma de meditación, es lo mismo. Lo importante es que mantengas una relación con tu mente.

Tanto si llevas un diario como si escribes como forma de meditación, es lo mismo. Lo importante es que mantengas una relación con tu mente.

¿Alguna vez has empezado un diario con buenas intenciones... solo para abandonarlo después de tres entradas porque, bueno, la vida? A mí también me pasa.

las plantillas de diario de Notion pueden ayudarte. Ya sea para anotar tus sueños, desahogarte sobre tu bandeja de entrada desbordada o llevar un seguimiento de cuántas veces has meditado realmente* esta semana, estas plantillas te permiten guardar todo en un solo lugar, de forma organizada y divertida. Se acabó hojear cuadernos o perder el rastro de tus «pensamientos profundos» en un mar de pestañas abiertas.

¿Listo para llevar un diario como un adulto con una función semisuficiente?

Exploremos algunas plantillas de diario de Notion que hacen que reflexionar, planear y soñar despierto sea un poco más agradable.

🔎 ¿Sabías que se necesitan entre 18 y 254 días de constancia para formular un hábito, por lo que mantenerse firme es realmente clave?

*¿Qué hace que una plantilla de diario de Notion sea buena?

Una plantilla de diario de Notion te ayuda a anotar tus pensamientos y metas para que puedas trabajar para alcanzarlos con constancia. Esto es lo que debes tener en cuenta a la hora de elegir una plantilla de diario de Notion:

diseño sencillo*: elige plantillas que sean claras y fáciles de navegar. Los diseños demasiado complicados hacen que la planear sea complicada e ineficaz

*estructura preestablecida: busca secciones preestablecidas, como registros diarios o listas de control de hábitos. No deberías pasar horas configurando cosas

Espacio para la reflexión : elige una plantilla de diario que incluya espacio para practicar la gratitud, llevar un seguimiento del estado de ánimo, los logros, los retos y las lecciones aprendidas. Un espacio inspirador mejora tu experiencia con el diario y te mantiene alineado con tus metas

seguimiento sencillo*: considera una plantilla de Notion con seguidores visuales que muestren tu constancia. Estos seguidores te ayudan a analizar tu productividad de manera eficiente

diseño personalizable*: elige una plantilla de diario que te permita personalizarla fácilmente. Es posible que más adelante quieras añadir secciones o modificar el diseño, lo cual no debería ser complicado

⏩ Más información: Cómo utilizar Notion para la gestión de proyectos

plantillas gratuitas para diarios de Notion*

Las plantillas de Notion son proveedores de un enfoque estructurado para la autorreflexión y el cultivo de hábitos productivos. Estas son las mejores plantillas de Notion para explorar para llevar un diario:

1. Plantilla de diario Bullet

vía Notion

¿Quieres organizar tus tareas semanales y mensuales, pero no quieres una estructura complicada? La plantilla de diario Bullet Journal de Notion te permite mapear tareas, reflexionar sobre el progreso y anotar registros futuros sin tener que pasar páginas.

Este diario de notas gratuito de Notion divide las metas por tema, mes y colecciones, lo que te permite gestionar tu tiempo sin el desorden de los diarios de papel tradicionales (¡aunque también nos encantan!).

Por qué te gustará:

Consigue un diseño limpio que sea fácil de duplicar, modificar y escalar

Utiliza el diario digital para hacer ajustes semanales en la agenda y para establecer metas mensuales

Realiza un seguimiento de las tareas más importantes para alcanzar cada hito sin problemas

🔑 Ideal para: Personas que se inician en el diario y personas que buscan productividad y necesitan un diseño sencillo para sus metas y reflexiones diarias.

🎥 Ver: En lugar de perder tiempo saltando de una pestaña a otra, ¿qué pasaría si tu app de gestión de tareas y tu app de bullet journaling fueran una sola? ¡Descubre cómo puedes utilizar ClickUp como tu bullet journal!

⏩ Más información: Cómo optimizar tu vida con el hábito de acumular hábitos

2. Plantilla de diario

vía Notion

Esta plantilla de diario diario de Notion es ideal para personas que desean un espacio constante para la autorreflexión. Su diseño limpio te permite realizar entradas diarias rápidas con un solo botón y anotar tus pensamientos desde cualquier dispositivo.

Esta plantilla gratuita de diario te ayuda a utilizar la fecha y la hora actuales para tus entradas, de modo que puedas mantener tus hábitos y ver tu progreso.

Por qué te gustará:

Consigue un diseño limpio para evitar la sobrecarga visual que provocan los diseños complicados

Anota tu estado de ánimo, tus pensamientos y tus reflexiones en cuestión de segundos

Ajusta los títulos para cada entrada para encontrar fácilmente tus ideas más adelante

🔑 Ideal para: Entusiastas del crecimiento personal que buscan un diseño minimalista para empezar a escribir un diario.

3. Plantilla de diario de operaciones bursátiles

vía Notion

Hacer un seguimiento de las operaciones es esencial, pero hacerlo manualmente puede convertirse rápidamente en un lío. Esta plantilla de diario de operaciones de Notion, muy atractiva estéticamente, está diseñada para ayudarte a registrar cada operación y hacer un seguimiento de su rendimiento a lo largo del tiempo.

Mantente al día con los datos y las tendencias del mercado para saber cómo están afectando a tus operaciones actuales y a las nuevas en las que deberías invertir.

Por qué te gustará:

Utiliza la página del planificador semanal para planear tus operaciones con una semana de antelación

Prueba tus estrategias de trading utilizando datos históricos y mejora tus sistemas

Anota notas importantes, observaciones y estrategias en un solo lugar

🔑 Ideal para: Operadores serios o a largo plazo que desean registrar y analizar sus operaciones de forma sistemática para perfeccionar su estrategia y reducir las decisiones emocionales.

Ver: ¿Buscas plantillas más flexibles que creen la conexión entre tus metas y planes de acción? Descubre cómo Christine utiliza las plantillas de ClickUp para su negocio y uso personal:

4. Plantillas de diarios

vía Notion

¿Te encantan los diarios detallados, pero no quieres lidiar con el desorden que conllevan? Esta plantilla gratuita para diarios de Notion te ofrece una vista de tu calendario, tus cronogramas y tus últimos diarios en un solo lugar. Anota tus reflexiones y estados de ánimo diarios, y divide tus entradas en categorías como Sueños, Metas, Personal y Viajes.

Por qué te gustará:

Toma una vista de todos tus días buenos y malos de un vistazo con un calendario visual

Código por color las entradas para realizar un seguimiento más sencillo de tu estado de ánimo

Organiza las entradas del diario archivando las inactivas y manteniendo la cronología

🔑 Ideal para: Personas que se centran en un viaje personal de mindfulness y buscan una plantilla completa.

5. Plantilla para el recuento de años nuevos y diario

vía Notion

La plantilla de cuenta atrás de Año Nuevo y diario te permite empezar el año con metas claras. Cierra el año anterior revisando los momentos clave para reflexionar detenidamente sobre tu tiempo.

Con esta estética plantilla de diario Notion, puedes añadir una cuenta atrás para el nuevo año a tu panel Notion para aportar un elemento dinámico y mantenerte motivado durante los últimos días del año

Por qué te gustará:

Lleva el seguimiento de las vacaciones, los días festivos y las bajas que has tomado durante el último año

Crea preguntas personalizadas para realizar un seguimiento del progreso e identificar áreas de mejora

Crea propósitos para tu salud, tu carrera profesional, tus relaciones y tu crecimiento personal

🔑 Ideal para: Personas entusiastas que se fijan metas y necesitan un marco claro para aprovechar al máximo el tiempo que queda del año.

🧠 El arte y la ciencia de llevar un diario: Zeb Evans, fundador y director ejecutivo de ClickUp, hace uso compartido de cómo llevar un diario le ayudó a estar más tranquilo, más consciente y a ser más resiliente: Llevo escribiendo un diario desde mi adolescencia, pero en la última década lo he convertido en una práctica diaria. Escribo en mi diario dos veces al día, estableciendo mis metas, intenciones y áreas de interés tanto para mi vida laboral como personal. Esto ha resultado ser muy valioso para mí. Cada mañana, cuando escribo en mi diario, primero releo el día anterior para recordar lo que sucedió ese día y repasar las lecciones que aprendí. He descubierto que soy capaz de organizar mejor mis pensamientos, tomar decisiones y, en general, vivir con intención gracias a escribir en un diario todos los días. Llevo escribiendo un diario desde mi adolescencia, pero en la última década lo he convertido en una práctica diaria. Escribo en mi diario dos veces al día, ajustando mis metas, intenciones y áreas de interés tanto para mi vida laboral como personal. Esto ha resultado ser muy valioso para mí. Cada mañana, cuando escribo en mi diario, primero releo el día anterior para recordar lo que sucedió ese día y repasar las lecciones que aprendí. He descubierto que soy capaz de organizar mejor mis pensamientos, tomar decisiones y, en general, vivir con intención gracias a escribir en un diario todos los días.

6. Plantilla de diario diario y de gratitud

vía Notion

Expresar gratitud es fácil con el Diario diario y de gratitud de Notion. La plantilla tiene la función de un diseño limpio y minimalista que te permite centrarte en la gratitud y la positividad cada día. Haz un seguimiento de tu estado de ánimo y cuida tu salud mental para cultivar buenos hábitos que mejorarán tu vida con el tiempo.

Por qué te gustará:

Crea nuevas entradas rápidas para tu gratitud diaria o semanal y mantenlas organizadas con diferentes categorías

Utiliza las indicaciones para inspirarte y empezar a escribir tus entradas

Anota tus experiencias diarias y reflexiona sobre tus sentimientos al respecto

🔑 Ideal para: Cualquier persona que desee crear un hábito de diario consciente basado tanto en la productividad como en la positividad.

💡 Bonus: Llevar un diario no tiene por qué ser algo unidimensional. Si quieres escribir tus pensamientos mientras vas al trabajo o hablar si sabes escribir a máquina, puedes hacerlo y mucho más. Aquí te explicamos cómo: Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y TODAS tus aplicaciones conectadas + la web para ubicar archivos, documentos y adjuntos

Utiliza Talk to Texto para preguntar, dictar y dar comando a tu diario con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar

Reemplaza docenas de herramientas de IA inconexas, como ChatGPT, Claude y Gemini , con una única solución contextual y lista para su uso en la Enterprise Prueba ClickUp Brain MAX , la superapp de IA que realmente te entiende, porque conoce tu trabajo. Deshazte de la proliferación de herramientas de IA, utiliza tu voz para escribir en tu diario, crear notas y mucho más. Captura ideas y haz las cosas cuatro veces más rápido con Talk to Texto en ClickUp Brain MAX

7. Plantilla de diario estoico

vía Notion

La plantilla de diario Stoic es una solución adecuada para las personas que buscan superarse a sí mismas. Divide tus entradas en función de la meta, como el fitness, los viajes y el crecimiento personal. La plantilla también proporciona más de 250 indicaciones para ayudarte a superar el bloqueo del escritor, lo que te permitirá afrontar los retos con facilidad.

Por qué te gustará:

Céntrate en tu salud mental haciendo seguimiento de tu estado de ánimo

Desarrolla disciplina y claridad con el tiempo gracias a un marco estructurado

Mantén la coherencia con un diario vinculado a valores y no a tareas

🔑 Ideal para: Entusiastas de los diarios que buscan una rutina de escritura basada en la filosofía y centrada en el crecimiento personal y la claridad.

⏩ Más información: Cómo crear una lista de control para la rutina matutina de los adultos

8. Plantilla para hábitos diarios y diario

vía Notion

Es fácil mantener la constancia con un sistema eficaz de seguimiento de hábitos. La plantilla Hábitos diarios y diario tiene la función de un panel sencillo con casillas de selección, entradas diarias generadas automáticamente y anillos de progreso que se actualizan en tiempo real para mantenerte motivado.

¿Lo mejor? Con las vistas de calendario, semanal y vista Tabla, es fácil visualizar tu constancia y personalizar el diseño para que se adapte a tus metas personales, ya sea llevar un diario, hacer ejercicio o, por fin, acordarte de beber suficiente agua.

Por qué te gustará:

Revisa el historial de hábitos y analiza la mejora con el gráfico de rachas

Mantén una entrada diaria separada en tu diario para obtener una panorámica detallada

Lista todas las tareas importantes que has completado durante el día

🔑 Ideal para: Personas que desean un enfoque visual para gestionar sus agendas diarias y mensuales y crear hábitos diarios de productividad.

9. Plantilla de planificador semanal, registro de hábitos y diario

vía Notion

¿Buscas una plantilla atractiva que te ayude a planificar, realizar un seguimiento y llevar un diario al mismo tiempo? Prueba la plantilla de planificador semanal, seguimiento de hábitos y diario. Combina la programación semanal con el seguimiento de hábitos y notas rápidas en un espacio de trabajo perfecto.

Obtienes una vista panorámica del calendario semanal, listas pendientes, indicaciones para el diario de gratitud, páginas para establecer metas y un seguimiento de hábitos integrado que puedes personalizar. La plantilla también ofrece una panorámica de la semana con el calendario Notion integrado. Su colorida interfaz hace que trabajar y mantenerse al día sea divertido.

Por qué te gustará:

Haz una lista de la compra y una lista de compras para llevar un seguimiento y gestionar tus hábitos alimenticios

Lista y realiza un seguimiento de los hábitos saludables que deseas mantener

Escribe lo que ha sucedido a lo largo de la semana para reflexionar sobre tu progreso

🔑 Ideal para: Personas que desean una plantilla color (colorida) para mantener su semana bajo seguimiento y escribir sus pensamientos en un diario.

⏩ Más información: Cómo utilizar la gestión de proyectos con Bullet Journal para mantenerte al día

10. Plantilla Ultimate Metas Tracker 2025 v1. 2

vía Notion

¿Quieres establecer metas anuales con tu plantilla de diario? La plantilla Ultimate Goals Tracker 2025 v1. 2 de Notion te ofrece el marco adecuado para ello.

Con el marco SMART, puedes establecer metas medibles y alcanzables. Haz clic en el botón de restablecimiento automático para mover las metas del año actual a los archivos y planear el próximo año. Incluye herramientas como un panel visual, cuentas atrás de hitos, recordatorios y un tablero de visión dedicado para mantener la inspiración en el Front.

Por qué te gustará:

Crea un tablero de visualización con imágenes para mantenerte alineado con tus metas y el esfuerzo para alcanzarlas

Clasifica y da valoración a tus metas en función de tu carrera profesional, tus finanzas, tus amigos y mucho más

Reflexiona y analiza la semana para mantener una motivación constante y mejorar tu productividad

🔑 Ideal para: Personas orientadas a metas y planificadores ambiciosos que desean una forma simplificada de crear y realizar el seguimiento de sus metas anuales.

11. Plantilla para el seguimiento de hábitos durante 21 días

vía Notion

¿Te esfuerzas por crear una rutina diaria constante, pero no lo consigues? Consíguelo con la plantilla de seguimiento de hábitos de 21 días de Notion. Con esta plantilla, puedes mover las tareas completadas al archivo para consultarlas en el futuro.

Crea una rutina diaria y obtén una panorámica de lo completado en la parte inferior. Intenta crear una página motivadora para animarte cada vez que abras la plantilla.

Por qué te gustará:

Lista tus puntos fuertes, puntos débiles y sugerencias de mejora

Código por color todas tus actividades para mayor visibilidad y establece frecuencias semanales

Utiliza filtros para realizar un seguimiento de las diferentes tareas a lo largo de la semana

🔑 Ideal para: Estudiantes y profesionales que buscan establecer nuevos microhábitos con una plantilla sencilla y fácil de seguimiento.

💡 Consejo profesional: ¡La cuenta de llevar un diario acaba de mejorar con el tomador de notas con IA de ClickUp AI! Puedes programar una reunión contigo mismo (o con un compañero de cuenta) e invitar al IA Notetaker a que registre tus reflexiones y pensamientos. Escucha, transcribe y clasifica cuidadosamente tus entradas, asegurándose de que cada idea quede registrada y sea fácil de encontrar, para que la autorreflexión resulte más sencilla. Recibe notas automáticas de la IA de ClickUp directamente en tu ClickUp Bandeja de entrada

12. Plantilla rosa para llevar un seguimiento de tu rutina de cuidado de la piel

vía Notion

¿Tu rutina de cuidado de la piel te parece más una tarea más que un ritual relajante? La plantilla rosa para llevar un seguimiento de tu rutina de cuidado de la piel te ayuda a crear y seguir una rutina para mantener tu piel sana.

Código por color las páginas nocturnas y matutinas según el tipo y la marca de los productos para el cuidado de la piel. También puedes incluir una lista de imágenes de los productos y añadir citas para mejorar el atractivo visual.

Por qué te gustará:

Mantén una lista de productos con valoración, volumen, precio, fecha de caducidad y enlace de compra

Crea una lista de la compra y marca los productos a medida que los compras

Lista los tratamientos semanales con el tipo, los productos, la frecuencia, el propósito y las notas

🔑 Ideal para: Principiantes en el cuidado de la piel y probadores de productos que buscan crear una rutina de cuidado de la piel constante o realizar un seguimiento de la mejora de la piel.

13. Plantilla rosa para planificar comidas

vía Notion

Planificar las comidas puede convertirse rápidamente en un quebradero de cabeza, ya que implica comprar ingredientes, buscar recetas y coordinar la preparación. La plantilla Pink Aesthetic Meal Planner de Notion simplifica esta tarea diaria.

Establece recordatorios y márcalos como completados una vez que los hayas cumplido. Puedes crear un plan de comidas y una lista de la compra para toda la semana o todo el mes, de modo que siempre tengas todo lo que necesitas a mano.

Por qué te gustará:

Clasifica las recetas y haz una lista con la valoración, el tiempo de preparación y la URL de la receta

Crea un diario alimenticio con imágenes, valoraciones y otros detalles

Convierte unidades con el conversor para obtener mediciones precisas

🔑 Ideal para: Chefs y cocineros que buscan una plantilla estructurada para optimizar la planificación y preparación de comidas.

14. Plantilla de seguimiento de limpieza

vía Notion

Es posible que limpies algunas partes de la casa todos los días, pero hay algunas tareas, como la colada, la limpieza a fondo, pasar la aspiradora, cortar el césped y otras, que requieren tiempo dedicado y seguir una frecuencia determinada. Prueba la plantilla Cleaning Tracker de Notion para mantener al día esas tareas de limpieza.

Crea una lista de tareas y utiliza listas de control para marcar el progreso. También puedes añadir comentarios como referencia y para mejorar, de modo que sepas exactamente qué necesita una atención especial y qué está ya pedido.

Por qué te gustará:

Crea una lista de reproducción con productividad para que la limpieza sea divertida

Clasifica las tareas de limpieza por habitaciones para facilitar el plan

Automatiza el restablecimiento de las tareas con restablecimientos diarios, semanales y mensuales

🔑 Ideal para: Personas ocupadas o familias que buscan una plantilla estructurada para crear una lista de tareas de limpieza y crear un horario.

🎥 Mira: Es más fácil mantener los hábitos cuando puedes registrarlos, seguirlos y ajustarlos en el mismo espacio. ClickUp lo hace posible. Y este vídeo te explica cómo sacar el máximo partido a ClickUp como herramienta para seguir tus hábitos.

15. Plantilla de metas vitales

vía Notion

¿Quieres mantenerte centrado y alcanzar la productividad en tu día a día para alcanzar tus metas a largo plazo? La plantilla Life Goals Notion te ayudará a conseguirlo con una cuenta atrás en tiempo real para todos tus plazos. Añade citas en el box de citas inspiradoras para mantener la motivación. La plantilla fomenta la escritura consciente, el plan y el rendimiento con imágenes relajantes.

Por qué te gustará:

Añade enlaces enlazados para acceder rápidamente a tus herramientas más utilizadas y ahorrar tiempo

Consigue una guía de metas SMART para alcanzar todas tus metas a tiempo

Realiza un seguimiento de todas tus tareas, grandes y pequeñas, para terminarlas sin problemas

🔑 Ideal para: Estudiantes, emprendedores, profesionales creativos o cualquier persona que desee crear hábitos con un enfoque estructurado.

16. Plantilla gráfica para el seguimiento visual de hábitos

vía Notion

Los gráficos visuales de seguimiento de hábitos de Notion transforman el seguimiento de hábitos en una experiencia visualmente atractiva. Cuenta con un calendario de cuadrícula colorido que tiene la función de permitirte realizar un seguimiento de tus hábitos con un solo clic.

La plantilla es un proveedor de información visual codificada por color, lo que facilita mantener la motivación y ver tu progreso de un vistazo. Un mapa de calor anual te permite visualizar tu trayectoria de hábitos y realizar un seguimiento de tus rachas a lo largo del tiempo.

Por qué te gustará:

Realiza un seguimiento de tu progreso con gráficos codificados por color

Obtén una panorámica del historial anual de hábitos para ver lo lejos que has llegado

Establece recordatorios para mantener tu rutina diaria alineada

🔑 Ideal para: Pensadores visuales y entusiastas del desarrollo personal que buscan establecer metas y visualizar el progreso de forma sencilla e intuitiva.

📚 Leer también: Cómo aumentar la productividad con el bullet journaling

17. Plantilla de superación personal 101

vía Notion

La plantilla Self-Improvement 101 de Notion simplifica la plan y el seguimiento de tu trayectoria de crecimiento personal. Las preguntas guiadas te ayudan a plan, seguir y reflexionar sobre tu progreso.

Y eso no es todo. Las vistas de calendario, lista y tabla ofrecen diferentes perspectivas para un seguimiento eficiente. El diario de gratitud proporciona un enfoque equilibrado para la conciencia de uno mismo, para que puedas avanzar en la dirección correcta.

Por qué te gustará:

Establece metas con la fórmula SMART y lista los pasos que debes seguir para alcanzarlos

Dedica tiempo a reflexionar sobre los retos, la gratitud y los logros

Crea un diario y realiza el seguimiento del progreso con el rastreador visual

🔑 Ideal para: Cualquier persona que esté lista para crear mejores rutinas y que desee un marco estructurado para establecer metas de superación personal y trabajar en pro de su crecimiento.

18. Plantilla para dividir/seguir entrenamientos

vía Notion

¿Quieres saber si estás haciendo progreso en tu rutina de entrenamiento? La plantilla Workout Split/Tracker de Notion te ayuda a hacerlo.

Tiene una interfaz de usuario limpia y está organizada por divisiones, grupos musculares y todos los ejercicios. Puedes comparar levantamientos anteriores y la fuerza ganada, y realizar edición de los entrenamientos en función de tu análisis. Te permite registrar series, repeticiones, pesos y notas para cada entrenamiento, todo ordenado por días.

Por qué te gustará:

Registra todos los detalles en el formulario integrado

Ve el progreso a medida que el volumen de entrenamiento se actualiza automáticamente

Haz que cada ejercicio esté enlazado a un grupo muscular específico y al músculo principal

🔑 Ideal para: Entusiastas del fitness que buscan una herramienta estructurada para planear sus entrenamientos y realizar un seguimiento de sus índices de intento correcto.

19. Plantilla Blossom Study Planner

vía Notion

La plantilla Blossom Study Planner de Notion te ayuda a gestionar de forma eficaz las tareas, los deberes, el autoaprendizaje y el tiempo dedicado al plan de estudios. Incluye módulos para horarios de clase, listas semanales de tareas pendientes, seguimiento de hábitos, calificaciones, fichas y secciones de nota, todo ello en un entorno de trabajo fácil de navegar.

Esta agenda combina estructura y flexibilidad: puedes personalizar tus temas o hábitos, registrar reflexiones o tareas y mantener todo organizado, todo ello mientras disfrutas de un diseño visualmente agradable e intuitivo.

Por qué te gustará:

Lista las asignaturas e incluye tareas pendientes, trabajos y material de estudio

Realiza un seguimiento del tiempo que queda antes de la fecha límite con el cronómetro automático

Establece una fórmula de seguimiento del progreso para ver los capítulos cubiertos por tema

🔑 Ideal para: Estudiantes que buscan un marco sencillo para hacer la lista de sus metas y tareas académicas.

20. Plantilla para seguimiento de rutinas y actividad física

vía Notion

¿Quieres crear una rutina de ejercicios y asegurarte de seguirla de forma constante sin excusas? La plantilla Fitness/Routine Tracker te lo pone fácil. Con secciones predefinidas y indicaciones de ejercicios, la plantilla te ayuda a Formular fácilmente una rutina de ejercicios para toda la semana. Añade comentarios y archivos relevantes para incluir tutoriales de ejercicios o una dieta después del entrenamiento.

Por qué te gustará:

Crea una lista de control para la semana y marca el estado cada día

Clasifica las actividades en bloques de actividades para facilitar el plan

Mención una rutina detallada para realizar entrenamientos constantes cada semana

🔑 Ideal para: Entusiastas del fitness que desean planear su rutina de entrenamiento semanal para crear un hábito.

*límite de Notion

Aunque las plantillas de Notion ofrecen una forma sencilla de crear hábitos, tienen algunos límites:

tómate tu tiempo para crearlas*: crear plantillas complejas desde cero lleva mucho tiempo y puede resultar frustrante cuando no salen bien

personalización limitada*: aunque Notion es flexible, algunas plantillas tienen un límite en cuanto a la modificación del diseño. Las plantillas creadas pensando en el flujo de trabajo de otra persona pueden no ajustarse a tus necesidades

sin herramientas de seguimiento integradas*: Notion no ofrece funciones integradas de control de tiempo ni de creación sencilla de gráficos. Para ello, necesitarás utilizar herramientas adicionales

*curva de aprendizaje para nuevos usuarios: Al principio, puede resultar complicado comprender cómo funcionan las plantillas y cómo modificarlas

plantillas alternativas de Notion*

Hacer un seguimiento y analizar el crecimiento personal puede resultar complicado con las plantillas de diario de Notion. ClickUp, la app, aplicación que lo tiene todo para el trabajo, te ayuda a hacer todo sin esfuerzo.

Aquí tienes una lista de las mejores plantillas alternativas de Notion para mantenerte al día:

1. Plantilla de notas diarias de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Añade notas rápidas, realiza un seguimiento del progreso y reflexiona sobre tu día con la plantilla de notas diarias de ClickUp

La plantilla de notas diarias de ClickUp te ayuda a anotar rápidamente tus ideas y notas, realizar un seguimiento de tu progreso y convertir tus reflexiones en acciones.

Utiliza la vista de calendario para planear tu día a día con plazos y horarios de un solo vistazo. La lista de notas muestra las entradas con las fechas de creación y los últimos comentarios. Además, convierte tus notas en tareas prácticas con un solo clic.

Por qué te gustará:

Personaliza tu formulario de notas diarias con reflexiones, conclusiones clave o plan

Ajusta metas y plazos realistas para alcanzar el intento correcto en cada ocasión

Añade una pizarra ClickUp para correlacionar ideas o esbozar flujos de trabajo

🔑 Ideal para: Profesionales ocupados y estudiantes que buscan un formato estructurado para ver su progreso, fortalezas y debilidades a lo largo del día.

¡Aprende a usar ClickUp para bloquear tiempo!

más información: * Las mejores aplicaciones gratuitas de notas adhesivas en línea

2. Plantilla de plan de vida de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Establece metas claras, visualiza el progreso y observa el impacto de las acciones diarias con la plantilla ClickUp Life Plan

¿Te sientes perdido y te preguntas qué rumbo debe tomar tu vida? La plantilla ClickUp Life Plan te ayuda a realizar el ajuste de metas y mantenerte en el camino correcto. Te ayuda a definir y planificar tus metas presentes y futuras.

Puedes organizar tus metas por áreas clave de la vida, como la familia, la carrera profesional, la salud física y mental, las relaciones, las finanzas y mucho más. Utiliza el panel Life Board para obtener una panorámica de las tareas por área y la vista Tablero para priorizar las tareas.

Por qué te gustará:

Asigna un compañero de cuenta para mantenerte motivado y en seguimiento

Incluye la visión, los valores, las metas SMART , la autoevaluación y las prioridades para tus metas principales

Divide las tareas en subtareas y listas de control para obtener un flujo claro

🔑 Ideal para: Personas que desean un planificador de vida con formato predefinido para establecer metas y reflexionar sobre el progreso y los pensamientos.

🔎 ¿Sabías que...? Cuando escribes tus metas, tienes un 42 % más de probabilidades de alcanzarlas, por lo que llevar un diario podría ser la clave de tu intento correcto

3. Plantilla de plan de acción diario de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Desglosa las tareas, crea una hoja de ruta y analiza el progreso con la plantilla de plan de acción diario de ClickUp

Con tantas actividades a lo largo del día, es esencial contar con un plan cuidadosamente elaborado para mantener el rumbo y reflexionar. Pero, ¿cómo planificarlo al detalle? La plantilla de plan de acción diario de ClickUp ofrece el marco adecuado.

Vista cada elemento con sus subtareas, estado de prioridad, progreso de finalización, etiquetas de departamento, fecha de inicio y fecha de finalización, y complejidad de la tarea, para que nada se pase por alto.

Por qué te gustará:

Obtén una vista cronograma por categorías para saber qué vencimientos tienes y qué tareas están en proceso

Añade comentarios para capturar ideas, actualizaciones o información adicional

Ajusta las dependencias para ver los obstáculos y comprender el flujo

🔑 Ideal para: Profesionales orientados a metas y creadores de rutinas para alcanzar metas profesionales y personales y reflexionar sobre los aprendizajes y los retos.

4. Plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Organiza recursos, identifica áreas de mejora y realiza un seguimiento del progreso con la plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp

Reflexiona sobre lo que quieres conseguir e identifica las habilidades necesarias para lograrlo con la plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp. Esta plantilla facilita la creación de planes viables, el seguimiento del progreso y la reflexión.

Establece hitos en ClickUp para mantener la motivación y utiliza los estados personalizados para mantenerte organizado. Además, con ClickUp Documento, puedes intercambiar ideas sobre tus metas y convertirlos en un plan de acción. ¿Lo mejor? Ofrece filtros para buscar y ordenar la información, lo que facilita el seguimiento del progreso de una manera que tiene sentido para ti.

Por qué te gustará:

Incluye el tiempo, las metas, el plan de desarrollo, la persona responsable y el trimestre para cada plan de acción

Crea una matriz de habilidades para correlacionar tus habilidades actuales y las habilidades que debes desarrollar

Consulta el número de habilidades en las que estás haciendo trabajo cada trimestre

🔑 Ideal para: Personas que buscan un formato estructurado para mejorar su crecimiento personal y reflexionar sobre su aprendizaje.

💡 Consejo profesional: ¿Estás listo para que escribir tu diario sea pan comido, pero no quieres una plantilla fija? Reunión ClickUp Bloc de notas, tu nuevo lugar marcado como favorito para capturar pensamientos, ideas y reflexiones anota cualquier cosa, en cualquier momento:* captura rápidamente tus logros diarios, preocupaciones o ideas descabelladas, sin necesidad de notas adhesivas

Organízate con facilidad: crea notas separadas para cada día o tema, para que tus ideas nunca se pierdan en la confusión

sincronizar entre dispositivos:* Empieza a escribir una entrada en tu diario en tu ordenador portátil y terminala en tu teléfono: tus notas te acompañarán allá donde vayas

convierte tus notas en acciones:* convierte fácilmente tus reflexiones en tareas o recordatorios, lo que te ayudará a convertir tus ideas en progreso real

5. Plantilla de plan de autocuidado de ClickUp*

Consigue una plantilla gratuita Establece metas alcanzables, organiza tareas y supervisa el progreso con la plantilla del plan de autocuidado de ClickUp

Mantenerse sano y equilibrado puede parecer una tarea ardua, pero la plantilla del plan de autocuidado de ClickUp lo hace más sencillo.

Planifica y organiza tu plan de autocuidado por categorías como mente, cuerpo y espíritu, y reflexiona sobre lo que realmente te hace feliz. Crea tipos de autocuidado personalizados, salud, finanzas, tiempo frente a la pantalla, ocio, belleza, viajes y mucho más, para cubrir todos los aspectos de tu bienestar.

Por qué te gustará:

Marca las actividades como «No iniciadas», «En seguimiento», «Fuera de seguimiento», «Logradas», «Aplastantes» o «En espera»

Reflexiona sobre cómo te sentiste durante o después de cada actividad, o toma nota de los aspectos que puedes mejorar

Lista los pasos, los recursos necesarios y otros detalles con listas de control

🔑 Ideal para: Entusiastas del crecimiento personal que buscan un marco organizado para mejorar su viaje de autocuidado y mantener la consistencia en sus esfuerzos.

📮 ClickUp Insight: La salud y el bienestar físico son las principales metas personales de los participantes en nuestra encuesta, pero el 38 % admite que no realiza un seguimiento constante de su progreso. 🤦 ¡Hay una gran diferencia entre la intención y la acción! ClickUp puede ayudarte a dar un paso hacia adelante en tu forma física con sus plantillas específicas para el seguimiento de hábitos y tareas periódicas. Imagina crear esas rutinas sin esfuerzo, registrar cada entrenamiento y mantener esa racha de meditación. *resultados reales: Los usuarios de ClickUp informan de un aumento del doble en la productividad, porque mantenerse al día comienza por ver realmente el camino.

6. Plantilla de metas diarias de ClickUp*

Consigue una plantilla gratuita Establece metas, mantén la motivación y mantén todo bajo control con la plantilla de metas diarias de ClickUp

La plantilla de objetivos diarios de ClickUp te ayuda a convertir tus grandes ambiciones en objetivos de tamaño diario. Puedes definir objetivos medibles, como completar un entrenamiento de 30 minutos o escribir una entrada en el blog, y dividirlos en tareas o subtareas manejables.

Utiliza el formulario de notas personalizable para añadir o realizar edición de preguntas sobre tus metas diarias y adjunta archivos relevantes para añadir contexto. Deja comentarios junto a las tareas para capturar actualizaciones o reflexiones. Además, establece un compañero de responsabilidad para mantener el impulso.

Por qué te gustará:

Crea un panel personalizado en ClickUp y establece hitos para realizar un seguimiento del progreso

Rótulo las tareas como «reflexión», «gratitud», «idea» y mucho más para facilitar su seguimiento

Añade etiquetas, realiza un seguimiento del tiempo, define las relaciones entre tareas y establece prioridades para mantener la concentración

🔑 Ideal para: Personas y gerentes que desean gestionar metas y añadir entradas diarias para reflexionar sobre el progreso y las áreas de mejora.

más información: * Cosas productivas que hacer en el tiempo libre cuando te aburres en el trabajo.

7. Plantilla de planificador diario ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Organiza tareas, realiza un seguimiento del progreso y reflexiona sobre las mejoras con la plantilla de planificador diario de ClickUp

Cuando la lista de pendientes crece, acabas olvidando algunas cosas y la productividad se resiente. La plantilla de planificador diario de ClickUp ofrece un espacio de trabajo estructurado para gestionar las tareas diarias personales y profesionales con claridad y evitar este tipo de situaciones.

Utiliza la vista de calendario para visualizar los días y comprender la distribución del tiempo. Añade notas junto a cada tarea para proporcionar contexto o incluir sugerencias de mejora.

Por qué te gustará:

Organiza las tareas en categorías personalizables para mayor claridad

Añade listas de control como la compra, recursos para escribir un diario y mucho más

Utiliza el panel para realizar un seguimiento de tu progreso con gráficos intuitivos e interactivos

🔑 Ideal para: Personas que buscan ser productivas y quieren un formato estructurado para lograr más durante el día mientras mejoran continuamente.

⏩ Más información: Las mejores plantillas para redactar contenido y optimizar el proceso

8. Plantilla de planificador mensual ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Crea un plan de acción para todo el mes y realiza un seguimiento de su completación con la plantilla de planificador mensual de ClickUp

¿Alguna vez has olvidado tareas pendientes que debías realizar más adelante en el mes y, cuando llega la fecha límite, todo es un caos? Con la plantilla de planificador mensual de ClickUp, eso no volverá a suceder. Proporciona una lista clara de tareas con comentarios y categorías como ocio, hábitos, crecimiento personal y mucho más.

Con una panorámica completa de las tareas mensuales y las fechas programadas, esta plantilla hace que planear con antelación y mantener la concentración sea muy fácil.

Por qué te gustará:

Ajusta la capacidad de carga de trabajo y asigna las tareas diarias en consecuencia

Consulta las tareas vencidas, en curso y completadas utilizando la vista Tablero

Reflexiona sobre tus logros y contratiempos, y crea una lista que te sirva de guía para mejorar en el futuro

🔑 Ideal para: Personas que buscan una herramienta de productividad para mantener la eficiencia y mejorar con revisiones mensuales.

⏩ Más información: Las mejores aplicaciones gratuitas de planificación digital, app, aplicación

9. Plantilla de pendientes diarias de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Mantén tus tareas diarias organizadas en un solo lugar con la plantilla «Tareas diarias» de ClickUp

La plantilla «Tareas diarias» de ClickUp ofrece un sistema sencillo de seguimiento de tareas diarias con listas de control integradas divididas en áreas de la vida como «Trabajo», «Personal» y «Estudios». Puedes crear subcategorías como «Tareas diarias», «Tareas de trabajo» y otras, y enumerar las actividades en listas de control.

Establece dependencias, reflexiona sobre tu día con formularios integrados o genera ideas para mejorar, todo en un diario digital organizado. Con espacio para comentarios o archivos adjuntos, es una forma sencilla pero eficaz de mantener las tareas diarias organizadas y con visibilidad, perfecta para la planificación rutinaria.

Por qué te gustará:

Sube tareas mediante CSV, Excel o intégralas con otras apps, aplicación para evitar la entrada manual de datos

Supervisa el progreso con un rastreador automático que se actualiza a medida que completas las tareas

Define tu carga de trabajo diaria como intensa, moderada o ligera para equilibrar tu agenda

🔑 Ideal para: Estudiantes y profesionales que buscan una herramienta estructurada para aumentar su productividad y completar sus tareas diarias.

10. Plantilla del reto de bienestar ClickUp 75 Hard

Consigue una plantilla gratuita Crea hábitos saludables, establece tareas diarias y mide tu progreso con la plantilla ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

¿Quieres aceptar el reto 75 Hard Wellness Challenge? La plantilla ClickUp 75 Hard Wellness Challenge está diseñada específicamente para guiarte a través del exigente programa de fitness físico y mental de 75 días.

Incluye listas de control diarias para todas las tareas principales. Empieza a escribir tu diario pensando en los hábitos que quieres desarrollar, ya sea hacer ejercicio a diario o terminar tu lista de lecturas, y anótalos para el viaje de 75 días. Este diseño estructurado te ayuda a realizar un seguimiento de tus metas con facilidad y a mantener el rumbo.

Por qué te gustará:

Añade ideas cada día para realizar un seguimiento del progreso e identificar áreas de mejora

Marca las dependencias para analizar los retrasos y plan de forma más eficaz

Incluye recursos, procesos en paso o detalles adicionales para cada tarea

🔑 Ideal para: Personas que buscan una plantilla de diario estética para participar en el reto de bienestar de 75 días y lograr progreso cada día.

🧠 Dato curioso: tus hábitos funcionan en un ciclo de tres pasos: señal, rutina, recompensa. La señal es el desencadenante del comportamiento, la rutina es lo que haces y la recompensa te hace volver a por más. ¡Es la forma que tiene tu cerebro de ponerse en piloto automático!

11. Plantilla de registro de ejercicios de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Registra tus entrenamientos, busca ejercicios específicos y establece métricas con la plantilla de registro de ejercicios de ClickUp

Convertir el ejercicio en un hábito va más allá de simplemente completar tu rutina. La plantilla de registro de ejercicios de ClickUp está diseñada para brindarte la compatibilidad en todo tu proceso de puesta en forma.

Crea tareas para cada entrenamiento y registra los detalles utilizando Campos personalizados como el tipo de ejercicio, la parte del cuerpo en la que te centras, la intensidad y tu valoración personal. También puedes utilizar la sección de comentarios para reflexionar sobre tu rendimiento, anotar cómo te has sentido y realizar un seguimiento de tus mejoras.

Por qué te gustará:

Registra la duración, las calorías quemadas y otras métricas clave para supervisar la eficacia del entrenamiento

Controla hábitos saludables con compatibilidad, como la dieta, el sueño, la hidratación y los pasos diarios

Añade imágenes, enlaces, tutoriales en vídeo e instrucciones paso a paso

🔑 Ideal para: Entusiastas del fitness que buscan una herramienta intuitiva y visualmente atractiva para optimizar su rutina de entrenamiento.

12. Plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Establece metas personales, evalúa la carga de trabajo y visualiza el intento correcto con la plantilla ClickUp Personal Habit Tracker

La plantilla ClickUp Personal Habit Tracker Template te permite crear tareas para cada hábito deseado, como hacer ejercicio, leer o meditar, y configurarlas para que se repitan diariamente, semanalmente o según horarios personalizados.

Puedes añadir Campos personalizados para realizar un seguimiento de métricas como el progreso, las metas y las cantidades (por ejemplo, 10 000 pasos, 15 páginas leídas), y realizar un seguimiento de cada hábito con estados como «Abierto» y «Completada». Si te tomas en serio el seguimiento de los hábitos como parte de objetivos de productividad más amplios, también se integra bien en el ecosistema más amplio de gestión de tareas y metas de ClickUp.

Por qué te gustará:

Configura automatizaciones para realizar un seguimiento del progreso y hacer ajustes

Añade cada día aquello por lo que te sientes agradecido para potenciar la positividad desde la posición de la gratitud

Realiza un seguimiento de la carga de trabajo diaria para planear eficazmente tu día

🔑 Ideal para: Estudiantes o profesionales que buscan una plantilla detallada y organizada para crear hábitos y mantener la constancia.

Opinión de los clientes: Esto es lo que Beth Barbaglia, directora de gestión de planes de Vx Group, opina sobre el uso de ClickUp: ClickUp ha aumentado sin duda mi productividad personal y me ha ayudado a organizarme mejor. ClickUp ha aumentado sin duda mi productividad personal y me ha ayudado a organizarme mejor.

13. Plantilla de plan de comidas de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Planifica comidas, organízalas y realiza un seguimiento de los ingredientes y la lista de la compra con la plantilla de planificación de comidas de ClickUp

Cuando se dispone de las herramientas adecuadas, planificar y preparar las comidas resulta muy sencillo. La plantilla de plan de comidas de ClickUp te ofrece todo lo que necesitas para ahorrar tiempo y mantenerte al día.

Planifica todas las comidas de cada día de la semana y añade imágenes para consultarlas rápidamente dentro de la plantilla. Además, supervisa fácilmente tu plan diario para modificar recetas, actualizar ingredientes o ajustar tu lista de la compra según sea necesario.

Por qué te gustará:

Divide la preparación en subtareas como hacer la lista de ingredientes, comprar, subir la receta y mucho más

Registra la ingesta neta de grasas, carbohidratos, proteínas, calorías y agua para planear una nutrición adecuada

Rótulo las comidas como equilibradas, cetogénicas, vegetales y más para que coincidan con tus metas dietéticas

🔑 Ideal para: Chefs y cocineros que desean un formato estructurado para planear comidas y hacer una lista de recetas e ingredientes en un solo lugar.

14. Plantilla de productividad personal de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Planifica tus tareas, organízalas y supervisa su progreso con la plantilla de productividad personal de ClickUp

La plantilla de productividad personal de ClickUp está diseñada para ayudar a las personas a organizar sus tareas, establecer metas personales SMART y priorizar su vida diaria.

Utiliza las funciones de control de tiempo para analizarlo y encontrar áreas de mejora. Además, programa descansos y momentos de relajación para mantener el equilibrio y evitar el agotamiento. Tanto si estás compaginando las tareas domésticas, proyectos paralelos u objetivos creativos, esta plantilla es una configuración optimizada que mantiene todo ordenado, controlado y fácil de gestionar sin que resulte abrumador.

Por qué te gustará:

Mantén una lista de personas importantes y sus datos de contacto para organizar mejor tu vida laboral y personal

Organiza todo lo que necesitas aprender o comprar, junto con recursos útiles

Reflexiona a diario sobre lo que te ha gustado, lo que no ha sido trabajo y lo que has aprendido con un diario

🔑 Ideal para: Personas que desean una herramienta estructurada para establecer sus metas y prioridades con el fin de mejorar su productividad.

15. Plantilla de metas anuales de fitness de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Establece metas de fitness anuales y planifica los entrenamientos con la plantilla de metas anuales de fitness de ClickUp

Tienes una meta de fitness sólida, pero mantenerla durante todo el año puede ser difícil. La plantilla de metas anuales de fitness de ClickUp te ofrece una hoja de ruta clara para eliminar esa inconsistencia. Empieza por crear un documento en el que hagas una lista de todas tus metas de fitness anuales y esboces tu estrategia. A continuación, divídelo en subpáginas para cada entrenamiento, ejercicio y plan de dieta.

Por qué te gustará:

Define métricas clave como repeticiones, series, duración y mucho más para realizar un seguimiento del resultado

Configura tareas para cada entrenamiento a lo largo del año para mantenerte organizado

Crea tu perfil con metas de fitness, fotos de tu progreso y estadísticas de salud

🔑 Ideal para: Personas que buscan una herramienta estructurada para establecer metas de fitness anuales y alinear su esfuerzo para alcanzarlas.

*haz que cada día sea intencional con ClickUp

Las plantillas de diario son herramientas poderosas para mantenerte organizado y reflexionar sobre tus pensamientos y sentimientos. También aportan estructura a tu día.

ClickUp ofrece un intervalo de funciones que te lo ponen fácil. Con herramientas de productividad integradas y plantillas listas para usar, te ayuda a realizar un seguimiento de tus metas y a crear una rutina que se adapte a ti.

¡Regístrate gratis, gratuito/a en ClickUp y escribe todo lo que te apetezca en tu diario!