Plantillas gratuitas de contratos para influencers para proteger los acuerdos de su marca

Un tuit inapropiado, un escándalo viral y, de repente, su acuerdo de marca se va al traste. ¿Suena dramático? No lo es.

En 2019, un gigante de la belleza rompió su relación con una famosa influencer después de que un escándalo relacionado con sus principales estallara en Internet. La colaboración se canceló casi de la noche a la mañana, dejando a la gente preguntándose:

¿Qué tipo de acuerdo tenían? ¿Podían las empresas retirarse legalmente tan rápido? ¿Había alguna protección para cualquiera de las partes?

Independientemente de los detalles exactos, este momento se convirtió en un caso de estudio sobre por qué son importantes los contratos con influencers. Un documento legal bien redactado puede incluir cláusulas de reputación, resultados claros, condiciones de salida, una cláusula de confidencialidad y derechos de uso.

En este artículo, analizaremos los elementos esenciales de un contrato y compartiremos las mejores plantillas gratuitas de contratos para influencers con el fin de proteger tanto a los creadores como a las marcas.

¿Qué son las plantillas de contratos para influencers?

Una plantilla de acuerdo para influencers es un acuerdo predefinido que describe los términos clave de una colaboración entre una marca y un creador. Abarca detalles importantes como los resultados esperados, los cronogramas, las condiciones de pago, los derechos de uso del contenido, las políticas de cancelación e incluso cláusulas relacionadas con la reputación de la marca.

Tanto si eres un influencer que promociona productos gratuitos como si eres una marca que lleva a cabo múltiples campañas en las siguientes plataformas de redes sociales (Instagram, TikTok, YouTube o LinkedIn), un contrato claro protege a ambas partes.

Garantiza que las expectativas del cliente estén alineadas y ayuda a evitar confusiones posteriores, como «Espera, ¿querías tres publicaciones, no una?»

Considérelos como su red de seguridad: realizan discretamente el trabajo entre bastidores que mantiene sus campañas de marketing limpias, profesionales y sin estrés.

👀 ¿Sabías que más de 5000 millones de personas utilizan activamente algún formulario de red social, lo que las convierte en una de las plataformas de influencers más potentes para llegar a nuevas audiencias y mantener el interés de las actuales?

12 plantillas gratuitas de contratos para influencers

Aunque hay cientos de plantillas de contratos gratuitas disponibles en Internet, la mayoría son demasiado vagas o demasiado rígidas para utilizarlas, especialmente en el caso del marketing de influencers.

Ahí es donde ClickUp, la app, aplicación para todo lo relacionado con el trabajo, puede marcar la diferencia.

En lugar de unir archivos PDF y documentos de Google Docs, ClickUp te ofrece plantillas totalmente editables y rastreables, diseñadas para equipos y creadores reales que gestionan campañas reales (y caos real) en múltiples plataformas de influencers.

Estas plantillas incluyen secciones esenciales para gestionar los entregables, el periodo contractual y los derechos sobre el contenido con la otra parte.

Aquí tienes una lista seleccionada de las mejores plantillas gratuitas de contratos para influencers, incluidas las mejores opciones de ClickUp:

1. Plantilla de contrato para influencers de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Personalice sus colaboraciones con influencers con la plantilla de contrato para influencers de ClickUp

La plantilla de contrato para influencers de ClickUp es más que un formulario legal: es tu escudo de relaciones públicas y tu solución para establecer expectativas. Incluye secciones estructuradas para entregables, derechos de contenido, exclusividad y condiciones de pago.

Para gestionar el control creativo y mejorar las relaciones entre la agencia y el cliente, la plantilla le permite:

Añada campos de firma directamente en la plantilla utilizando ClickUp Documento o integre herramientas como DocuSign o PandaDoc

Haz que cada sección del contrato esté enlazada con los resultados reales

Solicite aprobaciones internas o por parte del cliente antes de enviar el contrato definitivo

Colabora con tu equipo jurídico, el departamento de marketing o directamente con el influencer etiquetándolos en cláusulas específicas o utilizando comentarios hilos

Incluye métricas de rendimiento como la tasa de interacción, las impresiones o las conversiones, junto con los calendarios de pago

📌 Ideal para: Creadores o equipos de marketing que gestionan acuerdos recurrentes con influencers.

💡 Bonificación: Simplifique el proceso de contratación de influencers con una potente IA: Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y todas tus aplicaciones conectadas, así como en la web, plantillas de contratos para influencers, muestras de acuerdos y documentos de campaña

Utilice Talk to Texto para hacer preguntas, dictar los términos del contrato o gestionar los acuerdos con influencers mediante la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar

Reemplaza docenas de herramientas de IA inconexas como ChatGPT, Claude y Gemini por una única solución preparada para Enterprise que aporta contexto e inteligencia a tu flujo de trabajo de gestión de contratos Pruebe ClickUp Brain MAX, la superapp de IA que realmente entiende sus necesidades de marketing de influencers porque conoce su trabajo. Elimine la sobrecarga de herramientas, utilice su voz para redactar y actualizar contratos, asigne tareas relacionadas con los acuerdos y optimice todo el proceso de colaboración con influencers, todo en un solo lugar. Esta es la primera aplicación de IA contextual que las sustituye a todas.

2. Plantilla de contrato de empresa de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Redacta términos comerciales claros utilizando la plantilla de contrato de empresa de ClickUp

¿Necesita una base sólida para múltiples tipos de acuerdos, no solo para acuerdos con influencers? La plantilla de contrato Business de ClickUp le respalda.

Con diseños estructurados para el alcance, los cronogramas, las responsabilidades y los hitos de pago, es lo suficientemente flexible como para adaptarse a diferentes tipos de contratos, asociaciones o trabajos puntuales. También puede asignar tareas de ClickUp a cláusulas específicas del contrato.

Por qué le encantará la plantilla

Adapta los campos, el tono y las cláusulas del contrato para que se ajusten a los acuerdos B2B, B2C o de colaboración

Organícese mejor con títulos, viñetas y un formato coherente para una comprensión rápida y una presentación profesional

Establece diferentes permisos para equipos internos, clientes o revisores legales, asegurándote de que la información confidencial del contrato o la información privada solo tenga visibilidad para las personas adecuadas

Incluya datos en tiempo real, como nombres de proyectos, cronogramas o detalles de paquetes de servicios, utilizando los Campos personalizados o los bloques incrustados de documentos de ClickUp

📌 Ideal para: Marcas que desean un formato de contrato más amplio que vaya más allá de los ejemplos de marketing de influencers.

Opinión del cliente personalizado: Marcus Sousa, Gerente de Proyectos, Influencce Marketing, lo resume muy bien: ClickUp realmente ha revolucionado el sector. Es un placer y una experiencia increíble trabajar con esta plataforma, que me ayuda a ayudar a mis clientes y a mejorar la proactividad de mi equipo. ClickUp realmente ha revolucionado el sector. Es un placer y una experiencia increíble trabajar con esta plataforma, que me ayuda a ayudar a mis clientes y a mejorar la proactividad de mi equipo.

3. Anexo a una plantilla de contrato de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Modifique los acuerdos existentes sin esfuerzo con la plantilla de anexo a un contrato de ClickUp

¿Es necesario modificar el alcance y el acuerdo de la campaña a mitad de camino? No es necesario que reescribas todo el acuerdo. La plantilla de anexo a un contrato de ClickUp te permite registrar y realizar un uso compartido de los cambios del contrato: entregables adicionales, cronogramas ajustados o actualizaciones del presupuesto.

Por qué le encantará la plantilla

Adjunte o vincule el anexo directamente al contrato original almacenado en ClickUp documentos o dentro de tareas relacionadas

Utilice los hilos de comentarios o las vistas de tareas de ClickUp para resaltar lo que se ha modificado con respecto al acuerdo original

Incluye espacios integrados para que ambas partes firmen digitalmente

Añada etiquetas personalizadas como «Borrador», «Pendiente de aprobación legal» o «Aprobado» para mostrar claramente en qué fase del proceso de aprobación se encuentra el anexo

📌 Ideal para: Campañas que evolucionan y necesitan actualizaciones flexibles y rastreables.

👀 ¿Sabías que más del 60 % de los usuarios confían más en los influencers que en las empresas e incluso en las celebridades de primera lista cuando se trata de recomendaciones de productos?

4. Plantilla de revisión de contratos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Revise las cláusulas del contrato con precisión utilizando la plantilla de revisión de contratos de ClickUp

Olvídese de lidiar con adjuntos PDF y comentarios contradictorios. La plantilla de revisión de contratos de ClickUp convierte la edición de contratos en un proceso colaborativo. Puede asignar partes interesadas, etiquetar cláusulas para su revisión legal y mantener un registro de cambios en cada versión.

Por qué le encantará la plantilla

Realice un seguimiento exacto del estado de un contrato en el proceso de revisión con estados predefinidos como «Revisión inicial», «Necesita asesoramiento legal», «Comentarios del cliente» y «Aprobación final»

Divida la revisión del contrato en tareas viables, por ejemplo, «Legal revisará la cláusula 6» o «Finanzas confirmará las condiciones de precios». Cada tarea se puede asignar, seguir su progreso y asignarle una fecha límite

Adjunte documentos relacionados, como el contrato original, los SOW, las enmiendas o los acuerdos de confidencialidad, directamente a la tarea de revisión

📌 Ideal para: Equipos jurídicos o diferentes tipos de equipos de marketing que revisan varios contratos a la vez.

🧠 Dato curioso: Organizaciones como New Reach Marketing han alcanzado los 800 000 dólares de ingresos anuales recurrentes con ClickUp.

5. Plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Defina claramente las expectativas del servicio con la plantilla de contrato de servicios

¿Has ofrecido servicios más allá de la publicación en plataformas de redes sociales? La plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp es un contrato personalizado para influencers de redes sociales que se encargan de la creación de contenido, la consultoría o la estrategia de marca.

Bonificación: puede recopilar firmas electrónicas legalmente vinculantes directamente a través de la plataforma. La plantilla del acuerdo de servicio también está diseñada para:

Asigna un estado como «Borrador», «En revisión», «Pendiente de firma» o «Firmado» a cada contrato para que tu equipo sepa en todo momento en qué fase se encuentra

Vincula los términos del contrato (como las fases del servicio, los cronogramas o los entregables) directamente a las tareas de ClickUp, lo que permitirá a tu equipo y a tu cliente realizar un seguimiento de la ejecución del acuerdo en tiempo real

Defina los importes de los pagos, las fechas límite y los hit os de facturación al cliente , y luego sincronizar esos detalles con las vistas de tarea o calendario de ClickUp

Cree listas de control internas para comprobar elementos clave como la indemnización, la propiedad intelectual y los límites del servicio antes de enviar el acuerdo final

📌 Ideal para: Influencers que ofrecen servicios de fotografía, videografía o consultoría de marca.

💡 Consejo profesional: ¿Necesitas un contrato rápidamente? Deja que ClickUp Brain se encargue de ello: solo tienes que pedirlo y verás cómo la IA se encarga del trabajo pesado de tu acuerdo Redacta contratos de forma más inteligente y rápida con ClickUp Brain

6. Plantilla de gestión de contratos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Supervise los contratos de forma eficiente con la plantilla de gestión de contratos de ClickUp

¿Cansado de buscar en tu bandeja de entrada la última versión de un contrato? La plantilla de gestión de contratos de ClickUp te ofrece un panel para almacenar, organizar y realizar un seguimiento de todos los acuerdos con influencers. Etiqueta por campaña, creador o estado, y luego ajusta recordatorios automáticos para renovaciones o próximas revisiones.

Por qué le encantará la plantilla

Permita que todos puedan ver al instante el estado del contrato con fases específicas como «Pendiente de revisión legal», «En negociación», «A la espera de firma» y «Totalmente ejecutado»

Cargue y almacene todas las versiones de los contratos directamente en cada tarea

Obtenga comentarios con marca de tiempo para obtener registros de auditoría claros

Incluya a los equipos financieros, jurídicos u operativos directamente en las tareas

📌 Ideal para: Marcas que gestionan múltiples contratos con influencers en diferentes campañas.

7. Plantilla de formulario de gestión de contratos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento de los detalles del contrato en un solo lugar con la plantilla de formulario de gestión de contratos de ClickUp

La plantilla de formulario de gestión de contratos de ClickUp sirve como un formulario de admisión inteligente para que los Teams internos envíen solicitudes de colaboración con influencers.

Con esta plantilla de gestión de contratos, también puede recopilar los datos del creador, los entregables, las metas de la campaña y el presupuesto por Front, y generar al instante un borrador del acuerdo.

Por qué le encantará la plantilla

Asegúrate de que cada envío esté completo, sea preciso y esté listo para su tramitación con campos esenciales predefinidos, como el tipo de contrato, el departamento solicitante, el nombre de la contraparte, el valor del contrato, la fecha límite y la prioridad

Utilice la lógica condicional para mostrar u ocultar campos en función de la información introducida por el usuario (por ejemplo, mostrar solo los campos específicos del acuerdo de confidencialidad cuando se seleccione «NDA» como tipo de contrato)

Envía recordatorios, actualiza estados o notifica a las partes interesadas en función de las fechas límite de los contratos o los retrasos en la aprobación

ideal para: *Agencias o Teams internos que desean un proceso de admisión estandarizado.

8. Plantilla de contrato para contratistas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Establece las responsabilidades del contratista con confianza utilizando la plantilla de acuerdo de contratista de ClickUp

Cuando trabajas con influencers más como autónomos, la plantilla de contrato para contratistas de ClickUp mantiene claras las expectativas y los derechos. Incluye términos sobre propiedad intelectual, acuerdos de confidencialidad, pago y alcance del proyecto.

Si eres el único responsable de la dirección del contenido o la ejecución de la campaña, esta plantilla te garantiza claridad sobre el alcance y los derechos. En combinación con ClickUp Documento, es fácil de duplicar y adaptar a diferentes tipos de creadores de contenido.

Por qué le encantará la plantilla

Utilice estados como «En borrador», «Pendiente de revisión», «Enviado al contratista», «Firmado» y «Archivado» para ver al instante en qué estado se encuentra cada acuerdo escrito

Cargue y realice un seguimiento de todos los borradores de contratos, acuerdos firmados y notas de revisión directamente en cada tarea

Configure desencadenantes automáticos para: Alertar al departamento legal cuando los contratos estén listos para el proceso de revisión de la documentación . Notificar a los gerentes las fechas de finalización próximas. Dar un recordatorio a los contratistas para que firmen los acuerdos o cumplan con las leyes aplicables

Avisa al departamento legal cuando los contratos estén listos para el proceso de revisión de la documentación

Notifica a los gerentes las próximas fechas de finalización

Haga un recordatorio a los contratistas para que firmen los acuerdos o cumplan con las leyes aplicables

Avisa al departamento jurídico cuando los contratos estén listos para el proceso de revisión de la documentación

Notifica a los gerentes las próximas fechas de finalización

Haga un recordatorio a los contratistas para que firmen los acuerdos o cumplan con las leyes aplicables

*ideal para: Marcas que contratan a influencers por proyecto con una estructura de pago y unos resultados esperados claros.

📮 ClickUp Insight: Un sorprendente 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones clave simplemente porque la documentación está dispersa, y solo el 8 % utiliza herramientas de gestión de proyectos para realizar un seguimiento de los elementos pendientes. Esto significa que la mayoría de los Teams pierden tiempo escribiendo cosas a mano o confiando en su memoria, chatear y correo electrónico para recordar lo que hay que terminado. Nuestra investigación sobre la comunicación en equipo reveló que casi el 40 % de los profesionales siguen realizando un seguimiento manual de los elementos pendientes, lo que ralentiza el proceso y lo hace propenso a error. Más del 38 % utiliza métodos de seguimiento inconsistentes, lo que a menudo conduce a malentendidos y al incumplimiento de plazos. ¿Y lo más sorprendente? El 14 % no realiza ningún seguimiento de los elementos pendientes. Conclusión: Existe una gran diferencia entre las conversaciones y la acción. Sin un sistema fiable como ClickUp, se pierden decisiones importantes.

9. Plantilla de carta de rescisión de contrato de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Finalice los acuerdos de forma profesional utilizando la plantilla de carta de rescisión de contrato de ClickUp

La plantilla de carta de rescisión de contrato de ClickUp incluye un lenguaje cortés pero firme para rescindir acuerdos escritos. Úsela para confirmar fechas de finalización, pagos finales y cualquier entrega pendiente, especialmente cuando se requiere la aprobación del anunciante para los pasos finales o la liberación de activos.

Por qué le encantará la plantilla

Avance por estados definidos como «En redacción», «Pendiente de revisión legal», «Aprobado» y «Entregado». Asigne miembros específicos del equipo a cada paso para garantizar que no se produzca ninguna rescisión sin la supervisión adecuada

Guarda la carta de rescisión, los correo electrónicos relacionados, los acuses de recibo firmados y las referencias legales directamente en la tarea

Visualice las rescisiones activas y completadas por motivo, departamento o plazo, lo que resulta útil para auditorías, revisiones de cumplimiento y elaboración de informes internos

📌 Ideal para: Situaciones en las que la colaboración debe finalizar antes de tiempo, con claridad y documentación.

Caso práctico: Cómo Shopmonkey aceleró las aprobaciones de marketing con ClickUp *problema: La empresa de software para talleres de reparación de automóviles Shopmonkey necesitaba una forma mejor de gestionar las solicitudes y aprobaciones de marketing. Solución: El uso de ClickUp Formularios para las solicitudes de proyecto permite al equipo de marketing identificar problemas y plantear preguntas sobre los proyectos desde el principio, lo que reduce las conversaciones de ida y vuelta

Aprovechar las automatizaciones de ClickUp para gestionar el trabajo rutinario ha ayudado a Shopmonkey a reducir drásticamente los malentendidos en los proyectos y las tareas olvidadas

Utiliza las vistas personalizables de ClickUp para crear rótulos y columnas codificadas por color y personalizar la experiencia del usuario Resultado: reducción del 50 % *en la duración del ciclo de revisión y aprobación

reducción del 33 % *en el tiempo necesario para completar las solicitudes de diseño

*solo 2 meses para incorporar a todo el equipo de marketing a ClickUp Después de aprender a usar ClickUp, supe que sería muy importante crear nuestro espacio de trabajo de marketing de una manera que se adaptara a nosotros como equipo. Como nuestro equipo era nuevo, quería ver cómo trabajaban antes de imponer mis propias ideas. Después de aprender a usar ClickUp, supe que sería muy importante crear nuestro entorno de trabajo de marketing de una manera que se adaptara a nosotros como equipo. Como nuestro equipo era nuevo, quería ver cómo trabajaban antes de imponer mis propias ideas.

10. Plantilla de contrato de servicios de gestión de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Defina el alcance y los términos del proyecto con la plantilla de contrato de servicios de gestión de proyectos de ClickUp

¿Está llevando a cabo una activación de influencers a largo plazo con partes móviles? La plantilla de contrato de servicios de gestión de proyectos de ClickUp es su contrato operativo ideal.

Incluye el alcance de los proyectos, los cronogramas de entrega, los puntos de control y las dependencias, y luego los convierte en un tablero ClickUp sincronizado para el seguimiento de los proyectos.

Por qué le encantará la plantilla

Guarda cada versión del contrato de forma segura, con historial de comentarios y registros de actividad

Utilice filtros para ordenar los contratos por cliente, estado, sector o modelo de facturación para agilizar la elaboración de informes o auditorías

Notifica a tu equipo legal cuando un contrato esté listo para su revisión

Avisa al gestor de proyectos cuando se firme un acuerdo

Haga un recordatorio a los clientes de las aprobaciones pendientes o de los plazos de firma

📌 Ideal para: Campañas de influencers a largo plazo que implican entregables complejos o coordinación de equipos.

💡 Consejo profesional: Las mejores plantillas de contratos para influencers van más allá de simplemente enumerar los resultados esperados, también cuentan con límites de revisión de contenido, cláusulas de regrabación y vías de escalamiento claras si las aprobaciones se atascan. (Porque «esperar comentarios» no debería arruinar el cronograma de una campaña)

11. Plantilla de acuerdo de consultoría de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Formalice los acuerdos de consultoría utilizando la plantilla de acuerdo de consultoría de ClickUp

La plantilla de contrato de consultoría de ClickUp está destinada a creadores que asesoran a marcas sobre el tono, la estrategia o la elección de plataformas. Abarca los términos de la consultoría, los acuerdos de confidencialidad, la propiedad intelectual y las estructuras de tarifas personalizables. También incluye cláusulas con comentarios habilitados para facilitar la negociación.

Por qué le encantará la plantilla

Añada valoraciones de consultoría específicas, hitos del proyecto y cronogramas utilizando los Campos personalizados de ClickUp

Conecte los pasos del acuerdo (por ejemplo, revisión, edición, aprobación del cliente) directamente con las tareas para colaborar con los influencers en tiempo real y realizar un seguimiento del progreso

Mantén todas las versiones de tu acuerdo organizadas y accesibles a través de ClickUp Documento, para que nadie se vea obligado a utilizar términos obsoletos

📌 Ideal para: Creadores que pasan a desempeñar rols de consultoría para marcas.

👀 ¿Sabías que...? Muchas marcas ya están utilizando la inteligencia artificial para impulsar su marketing en redes sociales, desde la creación de contenido hasta la plan de campaña e incluso la selección de influencers.

12. Plantilla de acuerdo de trabajo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Alinea las expectativas del equipo con la plantilla de acuerdo de trabajo de ClickUp

La plantilla de acuerdo de trabajo de ClickUp describe las horas de trabajo preferidas, los canales de comunicación, los cronogramas de revisión y el estilo de colaboración. Puede coeditar con influencers o Teams antes de redactar un contrato completo.

Por qué le encantará la plantilla

Adjunta el acuerdo de trabajo a los espacios o listas relevantes de ClickUp para poder consultarlo fácilmente durante los proyectos

Incluye indicaciones inteligentes para ayudar a los Teams a alinearse en valores de uso compartido, procesos de toma de decisiones y estrategias de resolución de conflictos

Defina la frecuencia con la que se realizarán las comprobaciones, las herramientas preferidas (Slack, correo electrónico, comentarios de ClickUp) y las vías de escalamiento para los bloqueos

Mantén un registro transparente de quién sugirió qué y por qué, ideal para revisar las discusiones

📌 Ideal para: Uso interno entre los equipos de gestión de campañas de marketing y los influencers antes de redactar un contrato formal.

¿Qué hace que una plantilla de contrato para influencers sea buena?

Ahora que ha explorado una opción, ¿cómo elegir la plantilla de contrato para influencers más adecuada para usted?

Una buena plantilla de contrato para influencers debe incluir:

Partes implicadas : Indique claramente los nombres y los rols de la marca y del influencer

alcance de la campaña*: define el tipo de contenido, el número de publicaciones, las plataformas y los plazos

condiciones de pago*: especifica el importe, la tarifa fija, la forma de pago y el calendario de pago

derechos sobre el contenido*: defina quién es el propietario del contenido y cómo se puede utilizar o reutilizar

Exclusividad : Haga mención si el influencer tiene restringida la promoción de marcas de la competencia

proceso de aprobación*: Explique cómo se revisará y aprobará el contenido antes de su publicación

Requisitos de divulgación : incluye cláusulas para cumplir con las normativas publicitarias (por ejemplo, las directrices de la FTC)

Cláusulas de rescisión : Indique cómo y cuándo cualquiera de las partes puede rescindir el acuerdo

Cláusula de moralidad/reputación : Permite la rescisión si las acciones de cualquiera de las partes dañan la reputación de la marca

Confidencialidad : proteja la información confidencial de uso compartido durante la colaboración

Resolución de disputas : defina cómo se gestionarán los desacuerdos (por ejemplo, mediación o arbitraje)

Firmas: Incluye espacio para que ambas partes firmen y fechen el acuerdo

💡 Consejo profesional: No te conformes con una plantilla básica de contrato para influencers, elige una que te permita incluir detalles específicos como la frecuencia de publicación, los plazos para las historias, los términos de exclusividad de la plataforma e incluso los derechos de uso del contenido generado por los usuarios. Ejemplo, si estás llevando a cabo una campaña de temporada, incluye una fecha de caducidad automática para los derechos de contenido. Estos detalles protegen tanto la voz de tu marca como tu presupuesto de sorpresas posteriores a la campaña.

Resumen: antes de pulsar «Publicar», envíe el contrato

Las colaboraciones con influencers pueden ser increíblemente gratificantes, pero solo cuando las expectativas, los derechos y las responsabilidades están claramente definidos desde el principio.

Estas plantillas gratuitas de contratos para influencers te ayudan a evitar los dramas del tipo «él dijo, ella publicó» y a centrarte en lo que realmente importa: crear campañas excelentes con los colaboradores adecuados.

Y si utilizas ClickUp, estas plantillas no son solo documentos, sino que forman parte de un sistema. Puedes asignar tareas, realizar un seguimiento de las revisiones, involucrar al departamento jurídico y gestionar todas las fases de la relación con el influencer en un solo lugar.

Elige la plantilla que mejor se adapte a tu próximo acuerdo, personalízala según tu campaña y fíjala, porque en este juego, la claridad no es opcional. Es tu ventaja competitiva.