Los 14 mejores programas de gestión de agencias en 2026

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Muchas agencias se enfrentan constantemente a numerosos retos de gestión. Desde gestionar múltiples proyectos, clientes y cronogramas hasta producir un trabajo de calidad y realizar el seguimiento del progreso, al tiempo que buscan nuevas oportunidades de negocio, las agencias tienen mucho trabajo.

Ofrece a tus equipos creativos el soporte que necesitan para tener éxito y evitar el agotamiento utilizando el software de gestión de agencias adecuado, que te ayudará con la planificación de recursos, la gestión de proyectos, la colaboración en equipo, la gestión de clientes y mucho más.

Hemos recopilado 14 de los mejores programas de gestión de agencias disponibles en la actualidad, junto con sus mejores funciones, limitaciones, precios y valoraciones de los clientes, para ayudarte a elegir los más adecuados para tus necesidades.

¿Qué es un software de gestión de agencias?

El software de gestión de agencias, o sistema de gestión de agencias, es una solución completa para gestionar procesos y optimizar flujos de trabajo. En otras palabras, es una herramienta que agiliza las operaciones y mejora los procesos para ayudarte a hacer crecer tu empresa.

Sin embargo, encontrar el software de agencia adecuado para tu equipo requiere investigación y una reflexión cuidadosa, ya que no todas las herramientas de gestión de agencias son iguales. Algunas son ideales para la gestión de proyectos, mientras que otras son más adecuadas para programar citas, recopilar comentarios de los clientes, gestionar el carrito de proyectos, etc.

Independientemente del sector en el que trabajes, el software de gestión de agencias puede ayudarte a obtener el impulso y el soporte que necesitas para gestionar todos los aspectos de tu empresa.

Los 14 mejores programas de gestión de agencias

Y aquí estamos. Hemos recopilado 14 de los mejores programas para agencias de marketing digital, agencias de publicidad, marcas, relaciones públicas, diseño web y otros. Echa un vistazo a cada uno para comprender para qué sirve cada uno, qué herramienta puedes añadir a tu conjunto de herramientas tecnológicas o, tal vez, qué herramienta cubre todo lo que necesita tu equipo.

1. ClickUp

Lo mejor para la gestión de proyectos y la colaboración en equipo

Supervisa las actualizaciones de los proyectos, gestiona los flujos de trabajo y colabora con el equipo, todo desde tu entorno de trabajo de ClickUp.

Empecemos con ClickUp.

ClickUp es una herramienta integral de gestión de proyectos y productividad diseñada para equipos de todos los sectores, incluidas las agencias de marketing, en sus fases iniciales y más maduras.

Este software, repleto de funciones, ofrece cientos de características avanzadas para proporcionar a las agencias de marketing las herramientas que necesitan para gestionar múltiples proyectos, clientes y plazos, mejorar la colaboración del equipo, realizar el seguimiento de las metas y medir el progreso, todo en un solo lugar.

En primer lugar, ClickUp ofrece una plataforma totalmente personalizable, lo que proporciona a cualquier equipo la flexibilidad necesaria para configurar ClickUp y adaptarlo a sus flujos de trabajo y requisitos de proyecto específicos. En cuanto a la visualización de tu trabajo, dispones de más de 15 vistas personalizadas de ClickUp para visualizar tu trabajo, lo cual resulta muy útil a la hora de gestionar diferentes proyectos. Utiliza la vista de tablero para ver fácilmente en qué punto se encuentra cada proyecto, la vista de Calendario para llevar un control de los plazos, la vista de Carga de trabajo para gestionar la capacidad de trabajo de tu equipo y utiliza las demás vistas para facilitar la gestión de proyectos. Además, la vista de panel de control con la elaboración de informes en tiempo real te permite crear una vista general de alto nivel de tu trabajo para una mejor gestión de recursos y mantener a todo el mundo informado, al día y encaminado para alcanzar las metas de tu agencia.

Obtén una panorámica del progreso de tu proyecto en los paneles de control de ClickUp

En cuanto a la colaboración en equipo, las agencias digitales también pueden aprovechar funciones colaborativas como ClickUp Pizarras , donde los equipos pueden intercambiar ideas y crear hojas de ruta visuales, y ClickUp Docs para esbozar estrategias, documentar POE y mucho más. También hay una función de chat integrada donde los equipos y los clientes pueden intercambiar mensajes en tiempo real, y la función de gestión de correo electrónico de ClickUp , que te permite enviar y recibir correos electrónicos sin salir de ClickUp.

Ahorra tiempo y optimiza la gestión del correo electrónico: envía y recibe correos electrónicos desde ClickUp

Además, gracias a los ajustes de permisos y uso compartido, las agencias digitales pueden compartir fácilmente documentos y tareas con sus clientes o invitarlos a su entorno de trabajo para agilizar la comunicación entre los equipos y los clientes. Para acelerar el proceso de comentarios y revisión, solo tienes que utilizar la función de revisión y anotación, que permite a los equipos y a los clientes añadir comentarios directamente en un adjunto.

Estas son solo algunas de las funciones clave que cabe destacar. Echa un vistazo a otras funciones que podrían facilitar el funcionamiento de tu agencia.

Las mejores funciones

Vistas personalizadas : elige entre más de 15 vistas para gestionar diferentes tareas y proyectos

Automatización predefinida y personalizada : Crea procesos eficientes y coherentes, y pon el trabajo manual en piloto automático con : Crea procesos eficientes y coherentes, y pon el trabajo manual en piloto automático con la automatización de ClickUp

Pizarras colaborativas : permiten a los equipos colaborar en proyectos en tiempo real y diferencian a ClickUp de otras herramientas de gestión de agencias

Capacidades de integración : conecta ClickUp con más de 1000 herramientas de trabajo, incluidas algunas de las aplicaciones mencionadas en este resumen ( : conecta ClickUp con más de 1000 herramientas de trabajo, incluidas algunas de las aplicaciones mencionadas en este resumen ( Calendly Make ).

Plantillas personalizables: Accede a una biblioteca de plantillas para cualquier caso de uso, incluida una : Accede a una biblioteca de plantillas para cualquier caso de uso, incluida una plantilla para agencias de marketing de ClickUp

La plantilla para agencias de marketing de ClickUp puede ayudar a las agencias a gestionar múltiples clientes, planificar campañas y mucho más, todo en un solo lugar.

Limitaciones

Aunque ClickUp ofrece un gran número de funciones y es muy personalizable, descubrir cómo utilizarlas de manera eficiente para aumentar la productividad puede requerir un cierto aprendizaje.

Precios

Gratis para siempre : plan gratuito con numerosas funciones

Ilimitado : 5 $ al mes por usuario

Empresa : 12 $ al mes por usuario

Business Plus : 19 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Opiniones de los clientes

G2 : 4,7 sobre 5 (más de 4780 opiniones)

Capterra: 4,7 sobre 5 (más de 3070 opiniones)

Descubre cómo otras agencias digitales, como Zenpilot, utilizan ClickUp para optimizar su flujo de trabajo

2. Calendly

Lo mejor para la programación y las reservas

Programar reuniones con Calendly

Calendly es una herramienta de gestión de agencias que ayuda con la retención de clientes, el proceso de captación y todo lo demás, al ofrecer innumerables formas de automatizar tareas y ahorrar tiempo.

Ofrece funciones de calificación y programación automatizadas directamente en tu sitio web, lo que facilita enormemente la concertación de llamadas con clientes potenciales, ya sea a través de Zoom, Google Meet o un sistema telefónico empresarial. Además, libera espacio para que los empleados puedan dedicarse a tareas de alta prioridad.

Calendly también envía cuestionarios y mensajes de seguimiento automáticos por correo electrónico antes y después de las llamadas, lo que ayuda a las agencias a parecer aún más profesionales y contribuye a establecer relaciones más sólidas con los clientes.

Las mejores funciones

Ayuda a los equipos a programar sus reuniones de forma fácil y eficiente

Muy fácil de usar, con una interfaz limpia e intuitiva y un proceso de ajuste sencillo.

Numerosas integraciones y la opción de sincronizarlo con diferentes aplicaciones de Calendario

Ideal para equipos y startups que pueden integrarlo en sus sitios web e incluso utilizarlo para cobrar por servicios de consultoría.

Limitaciones

El rendimiento de Calendly se optimiza cuando se integra con Google Calendar. Se han detectado inconsistencias al integrarlo con Outlook.

No ofrece una guía de formación ni una página de soporte específica.

Precios

Básico : Gratis

Essentials : 8 $ por asiento al mes

Professional : 12 $ por asiento al mes

Teams : 16 $ por asiento al mes

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Opiniones de los clientes

G2 : 4,7 sobre 5 (más de 1470 opiniones)

Capterra: 4,7 sobre 5 (más de 2590 opiniones)

3. Walling

Ideal para visualizar, organizar y realizar el uso compartido de ideas

Organiza y comparte ideas en la aplicación de gestión del trabajo Walling

Walling es una herramienta de gestión del trabajo que organiza ideas, tareas y proyectos de forma visual y, sobre todo, creativa.

Ofrece una panorámica completa de todo lo que se está haciendo en ese momento y ofrece múltiples opciones de visualización: tableros de inspiración, tableros Kanban, calendarios, etc.

Walling cuenta con numerosas funciones de colaboración en tiempo real para equipos, lo que facilita enormemente el progreso de las tareas internas y de los clientes, así como su entrega puntual.

Las mejores funciones

Es una app para tomar notas que se centra especialmente en la parte visual (muros y ladrillos).

Una amplia gama de plataformas para que los equipos se pongan en marcha

Ideal para equipos creativos que trabajan en los sectores o departamentos de diseño y marketing

Limitaciones

El método de estructuración de datos de Walling tiene una curva de aprendizaje y requiere cierta comprensión para aprovechar su flexibilidad de manera eficaz.

Precios

Plan Free

Premium : 5 $ por miembro al mes

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Opiniones de los clientes

Product Hunt : 5 sobre 5 (más de 100 reseñas)

Capterra: 4,8 sobre 5 (más de 25 opiniones)

4. TeamGantt

Lo mejor para la gestión de tareas

Gestiona tareas y cronogramas en un diagrama de Gantt con TeamGantt

TeamGantt es una herramienta de gestión de proyectos fácil de usar que incluye una función de diagrama de Gantt para ayudar a las agencias a gestionar proyectos dentro de un cronograma.

Se adapta a las necesidades de diferentes tipos de agencias y también de los empleados (ya que todos los miembros del equipo pueden personalizar fácilmente su flujo de trabajo sin interferir con el de los demás).

Con TeamGantt, todo está a solo un clic de distancia. Esta herramienta facilita enormemente la planificación de proyectos y la organización de tareas, documentos y chats, simplifica el control de tiempo, agiliza las comunicaciones y ofrece una panorámica precisa del progreso. Todo ello elimina los quebraderos de cabeza relacionados con las actualizaciones a los clientes y mantiene satisfechos tanto a los clientes como a los equipos.

Las mejores funciones

Equipado con funciones para el uso compartido de archivos, control de tiempo y comunicación a nivel de tareas

Realice un seguimiento visual del progreso de las tareas asignadas a cada miembro del equipo

Diseño sencillo y personalizable

Ideal para equipos o autónomos que prefieren realizar el seguimiento del progreso de sus proyectos mediante diagramas de Gantt

Limitaciones

TeamGantt carece de funciones de seguimiento presupuestario y financiero, lo que dificulta a los equipos el seguimiento preciso de los costes de los proyectos

La interfaz de usuario puede resultar algo complicada de manejar para algunos usuarios, lo que hace que les resulte un poco difícil encontrar rápidamente los datos que necesitan.

Precios

Opiniones de los clientes

G2 : 4,8 sobre 5 (más de 840 opiniones)

Capterra: 3,6 sobre 5 (más de 90 opiniones)

5. Hacer

Lo mejor para la automatización del flujo de trabajo

Configura desencadenantes y condiciones para automatizar el flujo de trabajo con Make

Make es un software de automatización de flujos de trabajo sin código que muestra todo lo que estás desarrollando y creando de una manera visualmente atractiva. Esta herramienta es ideal para agencias que desean mejorar la gestión de los flujos de trabajo y aumentar la productividad en todos los equipos.

Make puede ayudarte con todos esos aspectos con los que las agencias suelen tener dificultades, como la generación eficaz de clientes potenciales, el enrutamiento de clientes potenciales, la gestión de contratos y todo lo demás que se necesita para cerrar más acuerdos más rápidamente. Se conecta con miles de aplicaciones, incluida ClickUp, y hace que sea pan comido reunir todo lo importante en una única plataforma.

Las mejores funciones

Un número infinito de posibilidades de integración de aplicaciones y un montón de plantillas compartibles y listas para usar

Tanto la interfaz de usuario como la experiencia de usuario están muy bien diseñadas y cuentan con un excelente historial de opciones de búsqueda.

Automatización de la gestión de equipos altamente eficaz, con la posibilidad de configurar automatizaciones independientes para cada equipo o departamento.

La API de Make lo hace ideal para agencias de servicios de automatización

Limitaciones

Diseñado para sistemas basados en Unix, lo que establece un límite en su compatibilidad con otras plataformas

Sintaxis compleja para definir tareas de automatización, lo que dificulta su uso a los principiantes

Precios

Free

Core : 10,59 $ al mes

Pro : 18,82 $ al mes

Teams : 34,12 $ al mes

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Opiniones de los clientes

G2 : 4,7 sobre 5 (más de 180 opiniones)

Capterra: 4,8 sobre 5 (más de 290 opiniones)

6. Sendinblue

Ideal para el marketing por correo electrónico, las campañas de marketing digital y la automatización del marketing

Crea y diseña mensajes de correo electrónico elegantes en Sendinblue

Sendinblue es una herramienta repleta de funciones diseñada para satisfacer las necesidades de las agencias que desean impulsar su empresa con las herramientas de ventas y marketing adecuadas.

Este software permite a las agencias enviar correos electrónicos, SMS o mensajes de WhatsApp persuasivos para ofertas urgentes , así como segmentar los mensajes por diferentes públicos y tipos de clientes para aumentar las tasas de retención y establecer relaciones más sólidas con los clientes.

También permite almacenar toda la información de contacto de los clientes en un solo lugar, realizar el seguimiento de cada fase del proceso de ventas y supervisar los datos y el rendimiento para identificar áreas de mejora.

Las mejores funciones

Plataforma de marketing todo en uno que permite a sus usuarios lanzar campañas de marketing por correo electrónico y SMS, configurar la automatización y gestionar los contactos a través de un sistema CRM integrado.

Las automatizaciones están disponibles en todos los planes

Opciones para chatear integrables en el sitio web

Campañas automatizadas y funciones de segmentación de marketing

Limitaciones

Varios usuarios han informado de limitaciones en las funciones de automatización

Las opciones de plantillas de correo electrónico de Sendinblue son limitadas y no se pueden personalizar mucho

Precios

Free

Starter : desde 25 $ al mes

Empresa : Desde 65 $ al mes

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Opiniones de los clientes

G2 : 4,5 sobre 5 (más de 1530 opiniones)

Capterra: 4,6 sobre 5 (más de 1540 opiniones)

7. Trafft

Lo mejor para reservas y programación de citas

Acepta reservas y pagos online, gestiona equipos y clientes, y mucho más con Trafft

Mantener tu agencia organizada nunca ha sido tan fácil. Gracias a Trafft , ahora puedes gestionar tu agencia y hacer crecer tu marca. El software mantiene todas tus citas al día, tus clientes organizados y tu empresa en pleno auge.

Trafft es la solución para las agencias que necesitan optimizar su experiencia de reserva tanto para los miembros de su equipo como para sus clientes.

Este software de reservas se encarga de todo el proceso de reserva, incluso del envío de correos electrónicos o SMS de recordatorio automáticos a tus clientes.

Las mejores funciones

Panel de control empresarial para supervisar todas tus citas o eventos

Panel de gestión de clientes para obtener información detallada sobre tus clientes

Calendario y planificación inteligentes

Puedes crear una página de reservas sin necesidad de saber escribir código

Permite gestionar pagos en línea, facturación y gestión fiscal directamente desde la app

Limitaciones

Trafft no ofrece la posibilidad de programar eventos que se prolonguen durante varios días

Trafft no está optimizado para su uso en dispositivos móviles

Precios

Individual Básico : 12 $ al mes Pro : 39 $ al mes Experto : 59 $ al mes

Básico : 12 $ al mes

Pro : 39 $ al mes

Expert : 59 $ al mes

Empresa Starter : 69 $ al mes Scaling : 150 $ al mes Corporación : Ponte en contacto para conocer los precios

Starter : 69 $ al mes

Escalabilidad : 150 $ al mes

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Básico : 12 $ al mes

Pro : 39 $ al mes

Expert: 59 $ al mes

Starter : 69 $ al mes

Escalabilidad : 150 $ al mes

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Opiniones de los clientes

G2 : 4,7 sobre 5 (más de 16 opiniones)

Capterra: 5 sobre 5 (más de 34 opiniones)

8. Sprout Social

Lo mejor para el marketing en redes sociales

Vista del panel de métricas clave de rendimiento en Sprout Social

Sprout Social es una herramienta integral utilizada por muchos equipos de redes sociales y marketing. Con Sprout Social, las agencias pueden comprender mejor a sus clientes y al público de estos, y utilizar estos datos para adaptar sus estrategias de empresa y de marketing.

Además, te ayuda con todo lo relacionado con el contenido, incluida la planificación, la publicación, el fomento de la interacción y la mejora de la capacidad de respuesta. Por último, pero no menos importante, las agencias que utilizan Sprout Social pueden acceder a paneles de control repletos de datos y tomar decisiones más estratégicas para hacer crecer tanto su propia empresa como la de sus clientes.

Las mejores funciones

Ayuda a gestionar la actividad en redes sociales y la comunicación en múltiples plataformas

Un análisis minucioso permite a los usuarios realizar comprobaciones de la competencia y exportar datos sin problemas, lo que garantiza la eficacia de futuras campañas en redes sociales.

Rentable para corporaciones de tamaño mediano y equipos que desean maximizar su presencia digital mediante un enfoque orientado a los datos

Limitaciones

La plataforma tiene una curva de aprendizaje y puede resultar abrumadora para los usuarios que no estén familiarizados con las herramientas de gestión de redes sociales

El precio es relativamente elevado, lo que podría dificultar la compra a las empresas emergentes y aumentar los costes cuando varios miembros del equipo necesitan acceder a él.

Precios

Standard : 249 $ al mes (cada usuario adicional: 199 $ al mes)

Professional : 399 $ al mes (cada usuario adicional: 299 $ al mes)

Avanzado : 499 $ al mes (cada usuario adicional +349 $ al mes)

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Opiniones de los clientes

G2 : 4,3 sobre 5 (más de 2050 opiniones)

Capterra: 4,4 sobre 5 (más de 520 opiniones)

9. Circle

La mejor opción como plataforma comunitaria todo en uno para creadores y marcas

Combina el carácter emocionante e interactivo de una comunidad con tu contenido, todo ello en una experiencia fluida con Circle

Circle es el tipo de herramienta que las agencias necesitan para actividades de creación de comunidad y de equipo. Este software interactivo ofrece una experiencia fluida de chats grupales, retransmisiones en directo y eventos, por nombrar algunos.

Sus sólidas funciones de interacción permiten crear un ambiente dinámico dentro de tu agencia y empoderan a los miembros de los diferentes equipos para que trabajen juntos en torno a una visión única y unificada. Por otro lado, con Circle, las agencias pueden ayudar a sus clientes a dar a conocer su marca y conectar con otros desarrolladores y creadores del sector.

Las mejores funciones

Permite crear foros comunitarios, temas y hilos para involucrar a la audiencia en debates abiertos

Permite a las empresas, en general, mantener un alto nivel de retención de clientes al simplificar la interacción y la comunicación entre los miembros de la comunidad.

Los usuarios pueden organizar eventos dentro de la propia plataforma, donde los miembros pueden publicar contenido e interactuar. Además, es posible crear retransmisiones en directo y personalizar los ajustes para el uso compartido.

Limitaciones

No es adecuado para creadores de cursos, ya que carece de una página de pago específica y cuenta con una función de muro de pago poco intuitiva que afecta a las conversiones.

La opción de crear un curso solo está disponible en los planes Professional y Enterprise.

Precios

Básico : 49 $ al mes

Professional : 99 $ al mes

Enterprise: 399 $ al mes

Opiniones de los clientes

App Store : 4,8 sobre 5 (más de 2200 opiniones)

ProductHunt: 3,6 sobre 5 (más de 40 reseñas)

10. Canny

La mejor herramienta para la gestión de clientes y los comentarios de los clientes

Recopila, organiza y analiza los comentarios sobre los productos en Canny

Las agencias necesitan la opinión de los clientes para mejorar sus servicios y, por supuesto, para maximizar su potencial de ingresos. Canny es uno de los mejores programas de gestión de relaciones con los clientes que existen, y hace que recopilar, organizar y analizar los comentarios sea pan comido.

No solo permite recopilar comentarios de los clientes, sino también de los compañeros de equipo. De esta forma, las agencias pueden asegurarse de que las mejores ideas no se pierdan y utilizar su tiempo de la manera más eficiente: para desarrollar las funciones más solicitadas, diversificar sus servicios o centrar sus esfuerzos únicamente en un tipo concreto de servicio.

Las mejores funciones

Recopila y analiza los comentarios de los clientes de forma sencilla

Fácil de integrar con diversas plataformas externas

Permite configurar un sistema de comentarios, ya sea integrándolo en un sitio web o utilizándolo como un subdominio

Limitaciones

El tablero de votación de Canny es bastante útil, pero puede sesgar involuntariamente los comentarios si no se configura correctamente, lo que puede limitar la eficacia de los comentarios recopilados

Precios

Free

Growth : 400 $ al mes

Empresa: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Opiniones de los clientes

ProductHunt : 4,3 sobre 5 (más de 45 opiniones)

Capterra: 4,7 sobre 5 (más de 35 opiniones)

11. Testimonio

Ideal para recopilar testimonios de clientes

Recopila testimonios de clientes con Testimonial

Testimonial , como su nombre indica, es un software para recopilar testimonios de clientes. Las agencias pueden integrar fácilmente testimonios en vídeo y texto en sus sitios web e incluso crear páginas de destino específicas en unos 2 minutos sin necesidad de contratar desarrolladores.

Los testimonios, cuando se utilizan de forma eficaz, pueden disparar la empresa de cualquier agencia. Las agencias no solo pueden subir testimonios y pruebas sociales sin necesidad de código, sino que también pueden supervisar y realizar el seguimiento del rendimiento de cada uno, visualizarlos todos en un panel y incluso promocionar los que mejor funcionan para atraer a más clientes, lo que supone un importante motor de ingresos.

Las mejores funciones

Recopila y muestra los elogios, ya sea en formato de texto o de vídeo, y presúmelos ante los clientes potenciales.

Los vídeos de testimonios se pueden compartir en redes sociales e incrustar en sitios web, además de utilizarse en campañas de marketing.

Es posible realizar el ajuste de la automatización con testimonios utilizando aplicaciones de terceros como Make

Limitaciones

No ofrece herramientas integradas para la edición y realización de ajustes en los vídeos recibidos de los clientes.

Los clientes reciben instrucciones limitadas sobre cómo crear vídeos de alta calidad

Precios

Starter : Gratis, gratuito/a

Premium : 50 $ al mes

Ultimate : 150 $ al mes

Agencia: desde 300 $ al mes

Opiniones de los clientes

ProductHunt: 4,2 sobre 5 (más de 15 reseñas)

12. Coda

Lo mejor para la gestión de documentos y archivos

Gestiona tus ideas en el editor de documentos de Coda

Coda es una solución integral para gestionar documentos, tareas, listas de tareas pendientes y datos de una forma sencilla, pero interactiva y atractiva. Las agencias lo utilizan para agilizar los procesos de toma de decisiones y colaborar con el personal interno de forma más eficiente.

Es totalmente personalizable según las diferentes necesidades de las agencias y fácil de adaptar a medida que estas crecen. Coda muestra los datos de una forma fácil de interpretar, mientras que los paneles facilitan el seguimiento del progreso y las actualizaciones del trabajo de los clientes.

Las mejores funciones

Un documento todo en uno que reúne documentos y tablas para que la gestión de tareas y la colaboración y coordinación interactivas sean lo más fluidas posible.

La función «Packs» está diseñada para integrarse con otras aplicaciones

Ideal para equipos de desarrollo de aplicaciones (entre otros) que deseen crear un marco organizativo empresarial sencillo que facilite el acceso a documentos y datos.

Limitaciones

El diseño de la interfaz de Coda se considera anticuado y poco atractivo visualmente

De vez en cuando, la estructura de los documentos en Coda se desorganiza.

Precios

Free

Pro : 10 $ al mes/Doc Maker

Equipo : 30 $ al mes/Doc Maker

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Opiniones de los clientes

G2 : 4,7 sobre 5 (más de 380 opiniones)

Capterra: 4,6 sobre 5 (más de 80 opiniones)

Bonus: Coda frente a Airtable

13. Tally

Lo mejor para crear formularios

Crea tu propio formulario en línea y recopila cualquier tipo de datos con el generador de formularios de Tally

Tally es otro excelente software sin código para la gestión de agencias. Este creador de formularios va más allá de la simple creación de formularios, ya que admite lógica de formularios, calculadoras, mensajes de cierre personalizados, carga de archivos y cobro de pagos, por nombrar solo algunas de sus magníficas funciones.

Con Tally, las agencias pueden recopilar gran cantidad de datos, analizarlos o exportarlos, y organizarlos por proyecto o por miembros del equipo (quienes pueden colaborar en formularios y compartir los resultados de los mismos en entornos de trabajo compartidos).

Las mejores funciones

Creador de formularios con una experiencia de usuario y una interfaz únicas que permite la creación de un número ilimitado de formularios y encuestas en cuestión de minutos

Infinitas opciones de personalización

El cobro de pagos, los cálculos, la lógica de formularios y la transferencia de respuestas son algunas de las funciones más destacadas de este software.

Se puede integrar con prácticamente cualquier producto disponible en el mercado

Limitaciones

La falta de funciones como la lógica condicional y la integración de datos hace que Tally sea menos adecuado para tipos de formularios más avanzados y podría reducir su funcionalidad general.

Precios

Plan Free

Tally Pro: 29 $ al mes

Opiniones de los clientes

ProductHunt: 4,9 sobre 5 (más de 70 reseñas)

14. Pitch

El mejor software para presentaciones colaborativas

Crea presentaciones atractivas en cuestión de minutos con Pitch

Pitch es un software de presentaciones que incluye miles de plantillas personalizables y diseñadas por profesionales que las agencias pueden utilizar para presentar sus servicios y planes de proyecto a los clientes.

Esta herramienta facilita la preparación de ponencias para conferencias y presentaciones para reuniones de equipo, y permite el uso compartido del trabajo y las actualizaciones de forma atractiva y creativa. Por último, Pitch cuenta con funciones de colaboración en equipo y simplifica la presentación de ideas, el intercambio de comentarios y la toma de decisiones.

Las mejores funciones

Plataforma de presentaciones colaborativa centrada en el equipo con una interfaz de usuario muy limpia

La potente función de chat en vivo ayuda a los miembros del equipo a colaborar en presentaciones en tiempo real con una elegante opción de vista del ponente

Un montón de plantillas geniales para empezar

Los miembros del equipo pueden realizar el seguimiento del estado de su trabajo, así como de los datos, a través de una integración con Google Analytics.

Limitaciones

Disponibilidad limitada de plantillas listas para usar que se puedan personalizar fácilmente para adaptarse a las necesidades específicas del usuario

Precios

Starter : Gratis, gratuito/a

Pro : 8 $ por miembro al mes

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Opiniones de los clientes

ProductHunt : 4,9 sobre 5 (más de 120 opiniones)

Capterra: 4,8 sobre 5 (más de 25 opiniones)

Cómo elegir el software de gestión adecuado para tu agencia

Existen muchos sistemas de gestión de agencias en el mercado, y eso es fantástico para ti. Ahora, la clave está en encontrar las herramientas que ofrezcan flexibilidad para apoyar a tu agencia a medida que crece, que te ayuden con la planificación de recursos y que funcionen a la perfección con otras herramientas de trabajo para mantener tu flujo de trabajo bajo control.

Como se mencionó anteriormente, ClickUp es una herramienta todo en uno de gestión de proyectos y productividad que ofrece una plataforma totalmente personalizable para que tu agencia pueda configurar ClickUp a la medida de tu flujo de trabajo y proyectos complejos, y apoyar a tu equipo a medida que tu empresa crece. Solo por esta razón, es uno de los mejores programas de gestión de agencias que existen hoy en día.

Y dado que las agencias pueden necesitar varias aplicaciones para ayudar a gestionar las operaciones diarias, puedes sincronizar y conectar fácilmente ClickUp con otras herramientas de trabajo para reunir todo tu trabajo en un solo lugar.

Empezar a usar ClickUp es fácil y gratuito. Es hora de trabajar de forma más inteligente con el software de gestión de agencias adecuado en tu arsenal de herramientas. 👌

Autor invitado:

Alladdine Djaidani es un especialista en marketing digital y fundador de Hustler Ethos . Le gusta ayudar a las empresas a posicionarse en Google e impulsar su crecimiento sin arruinarse.