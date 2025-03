En busca de la productividad: La búsqueda del software de gestión de proyectos adecuado por parte de una agencia de marketing digital

este artículo es de Ericka Marett, gestora de proyectos en la empresa adhere Creative . Aquí está su historia sobre la búsqueda de la correcta %href/ [software de gestión de proyectos]([[_agencia de marketing digital]( https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6328250264471-How-to-use-ClickUp-for-a-Digital-Agency)*](parasuagenciadigitalHagaclicaquíparasabercómoClickUppuedeayudarasuagenciadigital)* Búsqueda de tareas por cliente, persona asignada y fecha

Datos de capacidad de carga de trabajo

Capacidades del (diagrama de) Gantt

Integración del control de tiempo

Múltiples personas asignadas por tarea

Tareas periódicas

Citas rápidas

Una vez confeccionada y acordada la lista, seguí adelante con la búsqueda de candidatos a software de gestión de proyectos o, como a mí me gusta llamarlo, citas rápidas. Con cientos de opciones entre las que elegir, estas plataformas sólo disponían de unos minutos para mantener mi interés antes de pasarlas a la pila del no.

Empecé el proceso buscando " plataformas de gestión de proyectos de agencias ." Los noes rápidos fueron cualquier software que requiriera un largo y costoso proceso de personalización, como JIRA y Kantata (antes Mavenlink). A continuación, eliminé de la lista las plataformas que no alcanzaban las funciones que ofrecía Basecamp, porque eso me parecía dar un paso atrás.

Al cabo de unos días, tenía una lista de unas 10 plataformas, que seguía siendo demasiado grande. A partir de ahí, busqué en Internet todos los blogs, podcasts y jeroglíficos que pude encontrar relacionados con otras agencias que hablaban de sus experiencias con plataformas de gestión de proyectos.

Como era de esperar, encontré a muchas otras personas decepcionadas con Basecamp, pero pude reducir la lista a un prometedor grupo de cinco: ClickUp, Asana doInbound, Trabajo en equipo y Flujo .

The Final Five

Con mi lista en una mano y el café en la otra, empecé a programar demos . Todas las plataformas me ofrecieron sus servicios, pero al final me decidí por un proveedor que cumpliera mi lista original de 15 requisitos.

DoInbound fue una elección rápida. Al principio, la plataforma parecía perfecta. Crearon una plataforma de gestión de proyectos específicamente para el embudo de marketing entrante de HubSpot y, como agencia de marketing entrante, nos convencieron. Pero sin la flexibilidad para integrar componentes ágiles en la plataforma, era imposible.

Me entusiasmó saber más sobre Asana porque tenía muy buenas críticas. Lo que no me entusiasmaba era que me dejaran plantado. Después de enviar correos electrónicos y llamar varias veces sin obtener respuesta, finalmente me informaron que nuestra agencia era demasiado pequeña para una demostración en vivo y me enviaron a su Centro de recursos. Si la experiencia de la demostración era una indicación de cómo sería el soporte al cliente, estaba fuera.

TeamWork y Flow eran buenas opciones. Cumplían la mayoría de los elementos de mi lista, pero había un competidor que superaba con creces a los demás: ClickUp.

Bonus: **Software para agencias de marketing

¿Por qué ClickUp?

Si ClickUp fuera una persona, seríamos los mejores amigos. Podría escribir páginas y páginas sobre ClickUp, pero como probablemente no eres un friki de la gestión de proyectos como yo, te ahorraré el aburrimiento. Recomiendo encarecidamente ClickUp si usted es una agencia, están superando su plataforma actual, o la gestión de proyectos utilizando Agile. He aquí por qué:

1. Una de las mayores razones por las que nos encanta ClickUp es la capacidad ilimitada para ordenar, filtrar y agrupar. Tenemos una lista de clientes en constante evolución, y cada cliente tiene una gran lista de proyectos con tareas de una milla de largo. ClickUp le permite ordenar por cliente, proyecto, tareas, subtareas, persona asignada, fecha límite y estado.

2. FINALMENTE tenemos a **Tablero Kanban **ClickUp tiene una vista "Tablero", que hemos ajustado para reflejar los estados de las tareas. Ahora podemos mover visualmente las tareas a lo largo del Tablero Kanban cada mañana en nuestras reuniones de control. Hemos llevado nuestra gestión de proyectos a un nivel completamente nuevo.

3. ClickUp se actualiza más que el algoritmo de Google. Lo cual, por una vez, es algo bueno. Durante el proceso de demostración, me dijeron que ClickUp tiene desarrolladores en casi todas las zonas horarias para que puedan arreglar, actualizar y mejorar la plataforma rápidamente. Si hay algo que quieras que se añada a ClickUp, estarán encantados de añadirlo a la lista.

4.El interior de las tareas de ClickUp es el sueño de cualquier gestor de proyectos. Las instrucciones de las tareas, los archivos, las conversaciones, las fechas de inicio y finalización, las estimaciones de tiempo, el control de tiempo y las dependencias tienen su propio lugar, lo que hace que la gestión de proyectos sea más eficiente.

Comenzando

Si estás buscando una nueva plataforma de gestión de proyectos, te recomiendo que empieces como yo: haciendo una lista de lo que quieres. Una vez creada la lista inicial, clasifique estos elementos en imprescindibles y agradables de tener. En un sector saturado, los elementos imprescindibles le ayudarán a eliminar rápidamente de la lista las plataformas de gestión de proyectos.

Pero, en última instancia, nada le ayudará más a tomar una decisión que ponerse manos a la obra. Intente conseguir una (versión de) prueba gratuita/a antes de comprometerse a un contrato de un año y pruebe la plataforma. Mientras investiga, hágase algunas preguntas:

¿Se adapta esta plataforma a nuestro proceso actual? ¿O tendría que cambiar?

¿Creará esta plataforma más problemas de los que resuelve?

¿En cuánto tiempo puede ponerse en marcha todo mi equipo?

¿Es intuitiva la plataforma o necesitaremos una guía de usuario kilométrica?

¿Con qué rapidez responde el soporte al cliente?

¿Esta plataforma se adapta a las necesidades de toda mi agencia o sólo de un departamento?

¿Con qué frecuencia se actualiza o mejora esta plataforma?

Las respuestas a estas preguntas pueden ser muy reveladoras. También recomiendo probar con un cliente antes de trasladar todos los proyectos a la nueva plataforma. Probar el traspaso entre los equipos de gestión de proyectos, diseño, contenidos y dirección de cuentas también puede ayudar a determinar si el uso diario de la plataforma se adaptará a sus necesidades.

-

**Ericka Lewis Marett

Como gestor de proyectos de Adhere Creative Ericka Marett dirige a sus clientes y equipo hacia el intento correcto de marketing entrante. Cuando no está creando planes de proyecto, se la puede encontrar recreando Master Chef en su cocina.