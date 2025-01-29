Las 10 mejores herramientas de gestión de redes sociales para agencias en 2025

Con más de 10 000 agencias digitales solo en Estados Unidos, nunca ha sido tan importante para las marcas tener una fuerte presencia en las redes sociales para seguir siendo competitivas.

Y para las agencias de marketing que gestionan una o varias marcas, desde la creación de contenidos hasta la elaboración de informes de rendimiento, el uso del conjunto de herramientas adecuado puede ayudarte a conseguirlo. Desde software de gestión de proyectos para planificar, gestionar y realizar el seguimiento de cada parte de tu flujo de trabajo en redes sociales hasta la colaboración en contenidos, estas herramientas te garantizarán maximizar los esfuerzos de tu equipo y establecer una estrategia de contenidos ganadora.

Es hora de dar un paso más en tu estrategia en redes sociales. ¡Aquí tienes las 10 mejores herramientas de gestión de redes sociales para agencias disponibles en la actualidad!

Las herramientas de gestión de redes sociales ayudan a las agencias y empresas a gestionar sus cuentas en redes sociales de forma más eficiente.

Estas herramientas ofrecen una amplia matriz de funciones, tales como:

Planificación y programación de publicaciones

Monitorización de redes sociales

Colaboración en equipo

Análisis y elaboración de informes

Gestión de proyectos y gestión de campañas

Y mucho más.

En definitiva, están diseñadas para reducir el tiempo dedicado a tareas rutinarias, de modo que las agencias puedan centrarse en el trabajo realmente valioso.

¿Qué hace que una herramienta de gestión de redes sociales sea buena?

Una herramienta sólida de gestión de redes sociales debe tener las siguientes características:

Interfaz de usuario intuitiva

Una función de calendario que ofrece una panorámica del contenido en múltiples plataformas.

Funcionalidades de retroalimentación y colaboración

Flujos de trabajo de aprobación con opciones personalizadas o preestablecidas.

Precios accesibles y fáciles de escalar.

¿Por qué debería tu agencia utilizar una herramienta de gestión de redes sociales?

Como agencia, puede resultar complicado realizar el seguimiento de las campañas de múltiples clientes en diferentes canales de redes sociales. Una buena herramienta de gestión de redes sociales permite a las agencias encontrar soluciones para todos los trabajos esenciales: analizar datos, medir el rendimiento, colaborar con los clientes y crear y distribuir contenido.

Dicho esto, veamos las 10 herramientas de gestión de redes sociales que ayudarán a tu agencia a alcanzar el siguiente nivel. ? ?

1. ClickUp

Lo mejor para la gestión integral de proyectos y la colaboración en equipo.

Supervisa las actualizaciones de los proyectos, gestiona los flujos de trabajo y colabora con el equipo, todo desde tu entorno de trabajo de ClickUp.

ClickUp es una plataforma líder en gestión de proyectos y productividad. En esencia, ClickUp está diseñada como una solución integral de gestión de proyectos para ayudar a los equipos a mantenerse al día con sus tareas, gestionar eficazmente cada parte de su flujo de trabajo y alcanzar sus metas.

¿Por qué es útil esta herramienta para las agencias de marketing? He aquí algunas razones:

1️⃣ Plataforma totalmente personalizable repleta de funciones flexibles: ofrece cientos de potentes funciones, una interfaz fácil de usar y una plataforma totalmente personalizable. Esto significa que puedes configurar ClickUp de la forma que necesites para adaptarlo a las necesidades de tu proyecto, caso de uso, preferencias y flujo de trabajo, lo que convierte a esta herramienta en la opción perfecta para cualquier equipo, incluidos los equipos de marketing en redes sociales.

2️⃣ Gestión de proyectos y colaboración en equipo : con ClickUp, los equipos de marketing tendrán acceso a funciones avanzadas de gestión de proyectos y colaboración. Elige entre más de 15 vistas personalizadas para organizar los proyectos de marketing de contenidos a tu manera, un conjunto de herramientas, que incluye ClickUp Docs para blogs, wikis, POE y otras necesidades de documentación, y pizarras colaborativas para la lluvia de ideas, la planificación de estrategias y la elaboración de conceptos. Los gestores y equipos de redes sociales también pueden sacar mucho valor de la vista Calendario de ClickUp, donde pueden planificar, coordinar y gestionar sus redes sociales y su calendario de contenido.

Programa publicaciones en redes sociales, blogs y anuncios junto con tus otras tareas y reuniones utilizando la vista Calendario en ClickUp.

3️⃣ Permite invitados como clientes y equipos externos: en cuanto a la comunicación con clientes y equipos externos, las agencias pueden invitar a invitados a unirse a su entorno de trabajo y utilizar los ajustes de uso compartido y privacidad para controlar a qué tienen acceso los invitados. Conceder acceso a ClickUp a los clientes significa que puedes trabajar con ellos dentro de la plataforma y utilizar funciones como Revisión, que te permite añadir anotaciones a imágenes, vídeos y archivos PDF para facilitar la comunicación y agilizar el proceso de comentarios y aprobación.

Centralice los comentarios y agilice los procesos de aprobación con Revisión, asignando comentarios directamente en los adjuntos de las tareas.

4️⃣ Una biblioteca de plantillas personalizables: ClickUp ofrece una biblioteca de plantillas para cada caso de uso, incluida una plantilla de redes sociales para principiantes y la plantilla de calendario de redes sociales moderno, que proporcionan un marco sólido para tu flujo de trabajo en ClickUp. También hay una plantilla de nivel avanzado que te ayudará a desarrollar tu estrategia de redes sociales y a gestionar todo tu trabajo, tus equipos y tus clientes en un solo lugar: ¡la plantilla de publicaciones en redes sociales de ClickUp!

La plantilla de publicaciones sociales de ClickUp incluye vistas predefinidas flexibles, estados personalizados, campos personalizados y mucho más. Tu plantilla personal de redes sociales te proporciona la base perfecta para conectar, elaborar estrategias y optimizar tu contenido.

Ya sea para agencias, equipos pequeños, grandes corporaciones o cualquier otra entidad intermedia, ClickUp puede ayudarte a mantenerte organizado y aumentar tu productividad. Reúne tus proyectos de marketing en redes sociales y manténlos funcionando sin problemas con esta herramienta de gestión de proyectos todo en uno: puede que sea justo lo que tu agencia de redes sociales necesita.

Las mejores funciones

Más de 15 vistas personalizadas : más de 15 vistas personalizadas para visualizar tu trabajo a tu manera, incluida una vista de Calendario.

ClickUp Brain: Crea Crea contenido generado por IA utilizando la herramienta de IA de ClickUp.

Vista de calendario : gestiona tu calendario social, desarrolla tu contenido en redes sociales y mucho más en una sola vista.

Plataforma totalmente personalizable : personaliza ClickUp para cualquier necesidad. Úsalo para : personaliza ClickUp para cualquier necesidad. Úsalo para la gestión de proyectos web , la gestión de contenidos y mucho más.

Revisión : acelere el proceso de comentarios y aprobación añadiendo anotaciones directamente en imágenes, vídeos y archivos PDF, y etiquetando a los miembros del equipo o a los clientes.

Etiquetas : añade etiquetas personalizadas para organizar tus tareas por categoría.

Indicadores de prioridad : marca tus tareas como urgentes, de alta prioridad, normales y de baja prioridad para garantizar que tu equipo sepa : marca tus tareas como urgentes, de alta prioridad, normales y de baja prioridad para garantizar que tu equipo sepa qué priorizar

Plantillas personalizables : elige entre más de 1000 plantillas personalizables para cada caso de uso, incluidas : elige entre más de 1000 plantillas personalizables para cada caso de uso, incluidas plantillas de calendario de contenido.

Aplicación móvil : ClickUp está disponible en dispositivos móviles. Accede a tu trabajo en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Capacidades de integración: conecta ClickUp con más de 1000 herramientas de trabajo para reunir todo tu trabajo en un solo lugar y optimizar tu flujo de trabajo.

Precios

Plan Free : para siempre.

Ilimitado : 7 $ por miembro/mes

Empresa : 12 $ por miembro/mes

Corporación: Ponte en contacto con el equipo de ventas para conocer los precios.

Valoraciones y opiniones de los clientes

G2: 4,7 sobre 5 (6547 opiniones)

Capterra: 4,7 sobre 5 (3602 opiniones)

2. Planable

Lo mejor para la colaboración en contenidos

vía Planable

Planable es una herramienta de planificación y colaboración de contenidos que ayuda a los equipos de marketing a planificar, previsualizar, aprobar y colaborar en sus contenidos de redes sociales.

Con Planable, puedes realizar el uso compartido fácil de ideas para publicaciones con tus compañeros y clientes, y recibir comentarios en tiempo real en el mismo lugar. Con su última actualización, Universal Content, los equipos pueden crear y colaborar en cualquier tipo de contenido: publicaciones en redes sociales, boletines informativos, blogs, descripciones de productos y cualquier otra cosa.

Planable optimiza la aprobación de contenidos de varias maneras. Para empezar, los usuarios de Planable pueden optar por uno de los cuatro flujos de trabajo de aprobación: Ninguno, Opcional, Obligatorio y Múltiples niveles de aprobación. Este último permite a los usuarios personalizar su aprobación en la configuración que mejor se adapte a su situación y añade una capa adicional de seguridad al hacer que las publicaciones pasen por una cadena de aprobación antes de su publicación. Por ejemplo, puede hacer que una publicación tenga que pasar primero por el departamento jurídico del cliente antes de su publicación.

La interfaz intuitiva de Planable también facilita la colaboración entre diferentes equipos. Las conversaciones de tu equipo se encuentran en una única plataforma y puedes etiquetar fácilmente a otros miembros para iniciar debates o revisar contenido. Esto se debe a que las conversaciones se muestran justo al lado de la publicación en cuestión en forma de comentarios y respuestas.

También existe la colaboración externa. El contenido y los comentarios se pueden ajustar como «internos» hasta que estés 100 % seguro de que están listos para la aprobación del cliente. En cuanto a los clientes, existe la opción de generar un enlace que lleva directamente a la publicación, lo que facilita enormemente que el cliente pueda acceder y compartir sus opiniones en los comentarios.

Tanto si eres una agencia de marketing boutique como si gestionas muchos clientes diferentes, Planable te ofrece las herramientas necesarias para optimizar los procesos de colaboración y obtener mejores resultados de tus campañas. Puedes empezar por planificar el lanzamiento de un producto y utilizar Planable para sincronizar el contenido de todos los canales (redes sociales, blog, correos electrónicos, tiras, etc.).

Las mejores funciones

Flujos de trabajo de aprobación personalizados y multinivel.

Sincroniza y/o modifica publicaciones para plataformas de redes sociales (aún no disponible para contenido universal).

Vista de calendario intuitiva y elegante.

Filtros personalizados para tu contenido que se pueden guardar como vistas personalizadas.

Cinco formas de ver el contenido (cuadrícula, lista, feed, Calendario ).

Colaboración en tiempo real

Una herramienta de edición de imágenes integrada en la aplicación.

Integración con las principales plataformas de redes sociales.

Precios

Plan Free

Básico : 13 $ por usuario/mes

Pro : 26 $ por usuario/mes

Enterprise: Ponte en contacto para conocer los precios.

Valoraciones y opiniones de los clientes

G2: 4,6 sobre 5 (548 opiniones)

Capterra: 4,5 sobre 5 (305 opiniones)

3. Hootsuite

Las mejores para agencias de creación de contenido y elaboración de informes

vía Hootsuite

Hootsuite es una de las herramientas de gestión de redes sociales más antiguas y destacadas que existen. Hootsuite se ha labrado una reputación como una de las soluciones de referencia para las agencias que desean invertir en sus esfuerzos de marketing en redes sociales.

Hootsuite ofrece muchas de las funciones que se esperan de una herramienta de redes sociales de su calibre, incluyendo la programación de publicaciones en redes sociales, la supervisión, la gestión de tareas y la elaboración de informes de rendimiento. Gracias a su combinación equilibrada de funciones de elaboración de informes y gestión de proyectos, Hootsuite es una buena solución para las agencias que compaginan proyectos de rendimiento y proyectos muy creativos.

Las mejores funciones

Los gerentes pueden asignar publicaciones específicas en redes sociales a miembros específicos del equipo.

El calendario de Hootsuite ofrece tres formas de visualizarlo (vista Lista, semana, mes) y dos subvistas (por estado de la publicación o red social).

Funciones detalladas de análisis y elaboración de informes.

Limitaciones

Sin biblioteca multimedia centralizada para el uso compartido de recursos

Funciones de colaboración relativamente limitadas en comparación con otras herramientas.

Precios elevados

Sin control de versiones para las publicaciones.

No hay forma de realizar el uso compartido de publicaciones con invitados.

Precios

Profesional: 99 $ al mes

Equipo: 249 $ al mes

Empresa: 739 $ al mes

Enterprise: Ponte en contacto para conocer los precios.

Valoraciones y opiniones de los clientes

G2 : 4,1 sobre 5 (3840 opiniones)

Capterra: 4,4 sobre 5 (3412 opiniones)

4. Agorapulse

Lo mejor para la gestión de redes sociales y la gestión de proyectos

vía Agorapulse

Agorapulse es una plataforma de gestión de redes sociales que ofrece funciones de programación y gestión de tareas. Lo que diferencia a Agorapulse de otras herramientas de redes sociales para agencias es su gama de nichos relacionados con el marketing, desde análisis, supervisión de palabras clave y escucha social hasta gestión de proyectos.

Las mejores funciones

Calendario de contenido visual

Complemento de calendario compartido para la colaboración externa.

Abarca un amplio intervalo de tareas de marketing en redes sociales.

Sólidas funciones de gestión de proyectos en redes sociales.

Limitaciones

Sin aprobación multinivel.

Curva de aprendizaje pronunciada

La interfaz de usuario se puede mejorar.

Precios

Plan Free

Estándar: 49 $ por usuario/mes (facturado anualmente)

Profesional: 79 $ por usuario/mes (facturado anualmente)

Avanzado: 119 $ por usuario/mes (facturado anualmente)

Personalizado: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y opiniones de los clientes

G2: 4,5 sobre 5 (871 opiniones)

Capterra: 4,6 sobre 5 (698 opiniones)

5. Sprout Social

Lo mejor para la monitorización de redes sociales

vía Sprout

Sprout Social es una herramienta de gestión de redes sociales diseñada para agencias. Sprout Social te permite gestionar fácilmente varias cuentas en una sola plataforma y colaborar entre equipos. También puedes medir el éxito de tus campañas con sus detalladas funciones de análisis y elaboración de informes.

Por último, otra gran función de Sprout Social es su amplia biblioteca de recursos. Dado que las agencias, por definición, dependen de los recursos, la biblioteca de recursos de Sprout ofrece un gran valor al proporcionar una subplataforma completa en la que las agencias pueden realizar el uso compartido, la gestión y la distribución de recursos con equipos y clientes.

Las mejores funciones

Bandeja de entrada inteligente para clasificar rápidamente las solicitudes y el trabajo.

Biblioteca de activos con dos vistas que permite una gestión rápida y sencilla de los activos.

Funciones avanzadas de análisis, escucha social y supervisión.

La colaboración externa es fácil y sencilla.

Limitaciones

Precios elevados para agencias de pequeño tamaño.

No se pueden agrupar publicaciones en el Calendario.

No hay opción de arrastrar y soltar en el Calendario.

Precios

Estándar: 249 $ al mes

Profesional: 399 $ al mes

Avanzado: 499 $ al mes

Enterprise: Ponte en contacto para conocer los precios.

Valoraciones y opiniones de los clientes

G2: 4,4 sobre 5 (2367 opiniones)

Capterra: 4,4 sobre 5 (550 opiniones)

¡Echa un vistazo a estas alternativas a Sprout Social!

6. Buffer

Las mejores para integraciones, elaboración de informes y gestión.

vía Buffer

Aunque Buffer se ha hecho famoso gracias a sus numerosas integraciones, también es una potente herramienta para agencias de todos los tamaños.

Buffer te permite crear y programar fácilmente publicaciones en varias cuentas de redes sociales. Sus excelentes funciones de análisis te permiten realizar el seguimiento del rendimiento de las publicaciones, elaborar informes sobre tu progreso y compararte con la competencia. Además, su función de programación masiva la convierte en la herramienta perfecta para agencias con una amplia cartera de clientes.

Las mejores funciones

Muchas integraciones, incluyendo Canva.

Seguimiento y gestión de campañas: puedes crear contenido en la ventana de la campaña y realizar un seguimiento de las publicaciones programadas, publicadas, borradores y aprobaciones.

Tiene un plan de precios literalmente para agencias.

Limitaciones

No hay rótulos ni etiquetas para las publicaciones, lo cual es prácticamente esencial en iniciativas de redes sociales a gran escala.

No permite colaborar con equipos externos.

La infraestructura de aprobación de Hootsuite es un poco limitada en el sentido de que, aparte de un flujo de trabajo de aprobación 1 a 1, los usuarios no pueden estructurar las aprobaciones por capas.

Precios

Plan Free

Essentials: 6 $ por canal/mes

Equipo: 12 $ por canal/mes

Agencia: 120 $ por 10 canales al mes.

Valoraciones y opiniones de los clientes

G2: 4,3 sobre 5 (971 opiniones)

Capterra: 4,5 sobre 5 (1390 opiniones)

7. Sendible

Las mejores para agencias de tamaño pequeño a mediano.

vía Sendible

La siguiente en la lista es Sendible, una potente herramienta diseñada para ayudar a las agencias a gestionar sus cuentas en redes sociales. Sendible ofrece una gama bastante diversa de funciones, que incluyen calendarios de contenido, mensajes automatizados y capacidades de elaboración de informes. Además, Sendible permite a los usuarios colaborar con clientes y miembros del equipo en proyectos en tiempo real.

Sendible tiene un par de funciones que lo diferencian de otras herramientas similares, como la supervisión de mensajes directos y un panel de control para clientes. Este último hace un excelente trabajo a la hora de optimizar la gestión entre el equipo y el cliente. También cabe mencionar el editor de imágenes integrado y las sugerencias de temas.

Las mejores funciones

Los usuarios pueden sincronizar y realizar la edición de publicaciones en múltiples plataformas de redes sociales en lugar de editar cada publicación individualmente.

Calendario de redes sociales intuitivo y muy fácil de usar.

Monitorización de mensajes directos

Client Connect permite a los clientes conectar sus redes sociales al panel de control del cliente sin revelar sus credenciales de inicio de sesión.

Flujos de trabajo de aprobación personalizados para clientes y equipos de redes sociales.

Limitaciones

La experiencia móvil se puede mejorar.

Precios

Creador: 29 $ al mes

Traction: 89 $ al mes

Escala: 199 $ al mes

Valoraciones y opiniones de los clientes

G2: 4,5 sobre 5 (832 opiniones)

Capterra: 4,5 sobre 5 (116 opiniones)

8. Later

Lo mejor para agencias de redes sociales y marketing de contenido.

vía Later

Later es una excelente opción para cualquier agencia que desee llevar su gestión de redes sociales al siguiente nivel. Su intuitivo sistema de programación permite a los usuarios planificar y publicar contenido en múltiples canales desde un solo lugar, lo que ahorra tiempo y esfuerzo. También ofrece potentes funciones de análisis y herramientas de SEO.

Además, la biblioteca multimedia visual de Later facilita el almacenamiento y la organización de contenido visual, lo que permite a los usuarios encontrar rápidamente la foto o el vídeo perfectos para su próxima publicación. Con funciones tan potentes como estas, no es de extrañar que Later se haya convertido en una de las herramientas de gestión de redes sociales para agencias más populares.

Las mejores funciones

Integración con WordPress

Facilidad de uso e interfaz limpia.

Sólida biblioteca multimedia que facilita la gestión de activos para equipos y la gestión de clientes.

Soporte para Link in Bio.

Limitaciones

Sin integración con Google Profile (antes Google My Business).

Precios algo inflexibles. Por ejemplo, los planes Starter y Growth establecen límites de 30 y 150 publicaciones por red social, respectivamente.

Los planes iniciales tienen un límite en los datos analíticos de tres meses.

Precios

Starter: 18 $ al mes

Crecimiento: 40 $ al mes

Avanzado: 80 $ al mes

Valoraciones y opiniones de los clientes

G2: 4,6 sobre 5 (289 opiniones)

Capterra: 4,4 sobre 5 (358 opiniones)

9. Planoly

Las mejores para agencias medianas y grandes

vía Planoly

Planoly es otra excelente opción para las agencias que buscan optimizar su flujo de trabajo en redes sociales. Esta popular plataforma de programación funciona con Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook y otras plataformas importantes.

Planoly ofrece una interfaz visual sencilla que te ayuda a colaborar, planificar campañas, realizar el seguimiento de las métricas de rendimiento y analizar los resultados. Planoly también facilita la creación de imágenes impresionantes al ofrecer más de siete millones de fotos de archivo, gráficos y fuentes de marca.

Las mejores funciones

Compatibilidad con Link in Bio.

Robusto planificador de vídeos TikTok integrado en la aplicación.

Tiene compatibilidad para la publicación cruzada entre plataformas (por ejemplo, vídeos de TikTok en YouTube Shorts).

Limitaciones

El periodo de prueba gratuito dura solo siete días.

Las agencias pequeñas pueden encontrar Planoly inaccesible porque el plan Starter limita el número de subidas mensuales.

Precios

Starter: 13 $ al mes

Crecimiento: 23 $ al mes

Profesional: 43 $ al mes

Valoraciones y opiniones de los clientes

G2: 4,3 sobre 5 (64 opiniones)

Capterra: 4,5 sobre 5 (46 opiniones)

10. Loomly

Las mejores para análisis y colaboración

vía Loom

La última entrada de nuestro resumen de las mejores herramientas de redes sociales para agencias es Loomly.

Loomly ofrece una interfaz de usuario intuitiva que facilita la programación y publicación de entradas, y permite a los usuarios previsualizar las entradas en todos sus diferentes canales y configurar procesos de aprobación automatizados con roles y permisos personalizables.

Esta última función ofrece a los equipos de las agencias un mayor control sobre el contenido de sus clientes, al tiempo que garantiza la coherencia de la marca. Con Loomly, las agencias también pueden analizar el rendimiento de su contenido con informes detallados sobre la interacción, el alcance y otras métricas. Todo ello convierte a Loomly en la opción ideal para las agencias que buscan mejorar su eficiencia en la gestión de redes sociales.

Las mejores funciones

Compatibilidad con la integración de Snapchat.

Flujos de trabajo personalizables para el equipo para aprobar y publicar contenido en redes sociales.

Ideas de publicaciones sugeridas y fuentes RSS para inspirar a tu equipo.

Limitaciones

Sin entornos de trabajo ni carpetas

Publicación manual de posts en Instagram y Facebook

Problemas de interfaz de usuario con los filtros

Precios

Base: 35 $ al mes

Estándar: 7 $ al mes

Avanzado: 172 $ al mes

Premium: 359 $ al mes

Corporación: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y opiniones de los clientes

G2: 4,6 sobre 5 (1307 opiniones)

Capterra: 4,7 sobre 5 (476 opiniones)

Las mejores herramientas de gestión de redes sociales para agencias dependen de sus necesidades específicas y su tamaño. Las agencias más grandes pueden necesitar soluciones más avanzadas con capacidades de automatización y análisis más profundas.

Por el contrario, las más pequeñas podrían conformarse con soluciones más sencillas que ofrezcan funciones suficientes para realizar las tareas básicas. Sean cuales sean tus necesidades, existe una plataforma de programación de redes sociales que puede satisfacerlas: solo tienes que elegir la que te ofrezca las funciones y la flexibilidad necesarias para garantizar la compatibilidad con tus crecientes necesidades y el crecimiento de tu empresa.

Escritor invitado:

Marco Giuliani es especialista en marketing de contenidos en Planable y aspirante a YouTuber. Es experto en redacción de contenidos, redacción publicitaria para redes sociales y novelas gráficas neo-noir.