20 populares apps, del directorio de aplicaciones de Slack

Los jefes de equipo suelen tener dificultades para hacer el interruptor entre herramientas, los administradores de TI se ven desbordados por las solicitudes de integración y, incluso, los profesionales de la productividad luchan contra la sobrecarga de app y los flujos de trabajo poco ágiles.

Sabes que las aplicaciones adecuadas de Slack podrían mejorar considerablemente el rendimiento de tu equipo, pero ¿quién tiene tiempo para probarlas una por una?

Estamos aquí para ponértelo más fácil. Hemos terminado el trabajo pesado y hemos seleccionado cuidadosamente las aplicaciones populares de Slack que realmente agilizan tus flujos de trabajo, aceleran la comunicación y hacen que tu equipo sea mucho más eficaz en el trabajo.

Desde la gestión de proyectos en Slack hasta las encuestas y la automatización, esta lista lo tiene todo.

Las 20 aplicaciones más populares del directorio de aplicaciones de Slack de un vistazo

Aquí tienes una comparación detallada que te ayudará a encontrar la mejor aplicación de Slack en el directorio de aplicaciones para que puedas utilizar Slack de forma eficaz.

¿Qué es el Directorio de aplicaciones de Slack?

*el Directorio de aplicaciones de Slack (también conocido como Slack Marketplace ) es un hub central donde los usuarios pueden descubrir, instalar y gestionar una amplia gama de apps y aplicaciones e integraciones que amplían la función de Slack

Lanzado en diciembre de 2015 con más de 150 integraciones, desde entonces ha crecido hasta alcanzar más de 2600 app, aplicación listas para usar.

Añadir apps es muy sencillo. Abre la interfaz de Slack o dirígete al directorio de apps de Slack en tu navegador. Con unos pocos clics, ya está todo listo.

Encontrarás integraciones de Slack para:

Herramientas de productividad

Software de gestión de tareas y planificación de proyectos

Herramientas internas y de RR. HH

Bots y asistentes de IA

Herramientas para desarrolladores e integraciones

Software de almacenamiento/gestión de archivos

Agentes de automatización y flujo de trabajo

Otras categorías incluyen comunicación, análisis, soporte al cliente, finanzas y mucho más

No importa el tamaño o el enfoque de tu equipo, hay una app, aplicación que se adapta perfectamente a tus necesidades.

¿Cómo utilizar el directorio de apps de Slack?

Puedes aumentar la productividad añadiendo apps directamente a tu espacio de trabajo de Slack. Aquí tienes una guía sencilla que te ayudará a encontrar e instalar apps directamente en Slack:

1. Abre Slack en tu escritorio o navegador

2. Haz clic en «Más» en la barra lateral izquierda

a través de Slack

3. Selección «Automatización» y, a continuación, haz clic en «app, aplicación»

4. Esto abre el Directorio de app, aplicación dentro de Slack. También puedes visitar slack.com/apps directamente

5. Utiliza la barra de búsqueda para buscar una app específica o navega por categorías

6. Haz clic en la app, aplicación que deseas instalar

7. Pulsa el botón «Añadir a Slack»

8. Revisa los permisos que solicita la app, aplicación

9. Haz clic en «Permitir» para completar la instalación

10. Si la instalación está restringida, haz clic en «Solicitar aprobación» y envía una nota a tu administrador

11. Una vez añadidas, vuelve a Slack y empieza a utilizarlas directamente en tus canales o mensajes

Algunas aplicaciones pueden requerir una configuración adicional, como enlazar cuentas o realizar configuraciones personalizadas. Solo tienes que seguir las indicaciones y estarás listo para empezar.

20 aplicaciones populares del directorio de aplicaciones de Slack

Ahora que ya sabes cómo utilizar el directorio de apps de Slack, te ayudaremos a encontrar las apps más populares que mejor se adapten a tus necesidades.

Mantén el control de tu día a día con ClickUp

ClickUp, la app, aplicación que lo tiene todo para el trabajo, hace que sea muy fácil estar al día con el trabajo al integrar ClickUp con Slack.

Puedes crear tareas, consultar actualizaciones o incluso dejar comentarios rápidos utilizando sencillos comandos de barra inclinada/ClickUp. Es como tener todo el entorno de trabajo de tu proyecto dentro de tus chats de Slack.

Crea una tarea en ClickUp directamente desde Slack

Puedes convertir cualquier mensaje de Slack en una tarea con fechas de vencimiento, prioridades y personas asignadas. Esta es una forma sencilla de convertir ideas rápidas o solicitudes informales en elementos de acción sin interrumpir el flujo de tu conversación.

Gestiona tus tareas personales con fechas límite, personas asignadas y prioridades

Una vez que tus tareas están activas, ClickUp mantiene a tu equipo sincronizado con notificaciones en tiempo real. Recibirás alertas de Slack en el momento en que se actualice una tarea, ya sea un cambio de estado, un nuevo comentario o una actualización de la asignación.

Convierte los mensajes de Slack en tareas de ClickUp al instante

Estas actualizaciones llegan directamente a los canales de Slack que elijas, para que todos estén al tanto sin tener que consultar constantemente ClickUp. La integración también funciona bien con ClickUp Automatización. Puedes actuar como desencadenante de flujos de trabajo, como mover una tarea a «en curso» o asignarla a un compañero de equipo.

Crea flujos de trabajo para agilizar las tareas en el trabajo con ClickUp Automatizaciones

Las automatizaciones garantizan que los pasos rutinarios se realicen más rápidamente, lo que reduce las actualizaciones manuales y mantiene tu entorno de trabajo funcionando sin problemas. Es una forma estupenda de mantener a tu equipo coordinado y reducir el trabajo administrativo repetitivo.

¿Te preguntas cómo? Mira este vídeo 🔽*

Hoy en día, la comunicación está completamente rota. Y una de las funciones más destacadas de ClickUp es ClickUp Chat. Es el espacio de mensajería interna de tu equipo, donde las conversaciones se mantienen vinculadas al trabajo. ClickUp Chat es excelente porque reúne todas tus conversaciones en tu espacio de trabajo. Tus documentos, pizarras, chat, agentes de IA y mucho más se encuentran dentro del universo ClickUp. ¡Se acabó el cambio de contexto!

Conecta tu trabajo y tus comunicaciones en una interfaz fluida con ClickUp Chat

ClickUp tiene toda la potencia de Slack y mucho más. Está profundamente vinculado a las tareas, los documentos y las metas dentro de ClickUp. Puedes volver a colocar los enlaces de chat en Slack para que todos vean el panorama general con todo el contexto.

ClickUp Chat se vuelve aún más potente cuando se combina con ClickUp Brain. Puedes pedirle al asistente personal de IA que resuma las discusiones, genere listas de tareas o extraiga decisiones clave de hilos largos.

Utiliza ClickUp Brain para obtener información clave de tu entorno de trabajo

Para los usuarios activos de Slack, esto significa que pueden enviar un mensaje al chat, utilizar la IA para convertirlo en una tarea o un resumen claro y enlazarlo fácilmente a los canales de Slack mediante vistas previas enriquecidas.

Así que, cuando se trata de Slack frente a ClickUp, la integración lo convierte en Slack y ClickUp. No pierdes conversaciones ni ejecución de tareas; obtienes lo mejor de ambos mundos.

Conecta ClickUp con Slack para habilitar la integración

Crear tareas, automatizar flujos de trabajo o acceder a información generada por IA: todo se sincroniza a la perfección entre Slack y ClickUp.

La integración también cuenta con compatibilidad con las API y acciones de Slack, por lo que tu entorno de trabajo de Slack se convierte en un hub donde la creación de tareas, las actualizaciones, los comentarios y el flujo de chat fluyen de forma natural, lo que aumenta la productividad de todo el equipo.

Las mejores funciones de ClickUp

ClickUp: Límites

Solo los entornos de trabajo con acceso a ClickUp Chat pueden importar mensajes de Slack

Los nuevos usuarios pueden tener una curva de aprendizaje debido a sus numerosas funciones

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Como dice un crítico de G2:

Nos sirve como centro de control todo en uno. Todas las campañas, escaladas, mejoras de procesos y tareas se encuentran en un solo lugar, conectados a través de vistas personalizadas, automatizaciones, documentos y paneles de control. Reemplaza las hojas de cálculo dispersas, los interminables hilos de Slack y las herramientas aisladas. Puedo supervisar fácilmente la propiedad de las tareas, el rendimiento de los SLA y los flujos de trabajo interfuncionales sin salir de la plataforma. En pocas palabras, ClickUp me ofrece una visibilidad y un control totales sobre múltiples equipos y funciones.

Nos sirve como centro de control todo en uno. Todas las campañas, escaladas, mejoras de procesos y tareas se encuentran en un solo lugar, conectadas a través de vistas personalizadas, automatizaciones, documentos y paneles de control. Reemplaza las hojas de cálculo dispersas, los interminables hilos de Slack y las herramientas aisladas. Puedo supervisar fácilmente la propiedad de las tareas, el rendimiento de los SLA y los flujos de trabajo interfuncionales sin salir de la plataforma. En pocas palabras, ClickUp me ofrece una visibilidad y un control totales sobre múltiples equipos y funciones.

💡 Consejo profesional: Aprovecha al máximo ClickUp en Slack con estos prácticos atajos: /clickup new: crea al instante una nueva tarea de ClickUp directamente desde Slack

/clickup list: vista de las tareas de cualquier lista específica de ClickUp sin salir de Slack

/clickup find [nombre o ID de la tarea]: busca rápidamente tareas por nombre o ID

/ClickUp remind: configura recordatorios de tareas directamente en Slack para realizar un mejor seguimiento

2. Donut (ideal para fomentar el espíritu del equipo, incorporar a nuevos empleados y crear una cultura empresarial con divertidas presentaciones en Slack)

vía Donut

Donut es una aplicación ligera de Slack que fomenta la conexión humana real entre equipos distribuidos. Ya sea para dar la bienvenida a los nuevos empleados o para fomentar el contacto informal entre departamentos, Donut ayuda a crear una cultura empresarial más sólida.

Su principal fortaleza es la automatización de actividades para fomentar las relaciones, como presentaciones automatizadas, programas de mentoría entre compañeros y registros.

Para los responsables de RR. HH. y los jefes de equipo, Donut funciona como un asistente inteligente de incorporación, programando presentaciones, recordatorios y listas de control en función de los rols de los empleados y sus fechas de inicio. Con todo lo que ocurre entre bastidores, esta aplicación de mensajería garantiza que nadie se sienta como un extraño, incluso en una configuración totalmente remota.

Las mejores funciones de Donut

Celebra cumpleaños y aniversarios de trabajo con mensajes personalizados de Slack

Realiza un seguimiento de las tasas de participación y compromiso con la elaboración de informes de Donut, para que RR. HH. pueda ver cuántas parejas tuvieron reunión y el impacto de tus programas

Programa reuniones de Donut a través del calendario de Google o Outlook y inicia llamadas de Zoom/Teams directamente desde Slack

Límites de Donut

Slack Donut accede a la información de los miembros del equipo, lo que podría plantear problemas de privacidad para determinadas personas

Precios de Donut

Free Forever

Estándar: 74 $ al mes

Premium: 119 $ al mes

Corporación: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Donut

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Donut?

Como dice un crítico de G2:

La aplicación es fácil de usar como instalación de Slack y proporciona indicaciones para configurar una reunión o interacción con otro compañero de trabajo. La aplicación también te ofrece resúmenes sobre cuántas parejas se reunieron y quién inició la conversación.

La aplicación es fácil de usar como instalación de Slack y proporciona indicaciones para configurar una reunión o interacción con otro compañero de trabajo. La aplicación también te ofrece resúmenes sobre cuántas parejas se reunieron y quién inició la conversación.

🎉 Dato curioso: Los fundadores de Donut crearon la app en 2016 después de darse cuenta de primera mano de que «Slack se estaba convirtiendo en el lugar donde se desarrollaba la cultura », por lo que la diseñaron para que el trabajo en equipo se viviera de verdad

3. Polly (ideal para encuestas rápidas, encuestas y para capturar el estado de ánimo del equipo en tiempo real)

vía Polly

Polly es una práctica aplicación de Slack que permite recopilar opiniones instantáneas sin interrumpir el flujo de trabajo del equipo. Te permite realizar encuestas rápidas, sondeos tras las reuniones o encuestas sobre la opinión del equipo.

Con compatibilidad para respuestas anónimas y múltiples formatos de preguntas, Polly fomenta las opiniones abiertas y sinceras y ayuda a los equipos a tomar decisiones basadas en datos.

Desde la incorporación hasta las retrospectivas y las reuniones periódicas del equipo, puedes convertir los comentarios en una parte natural de tu flujo de trabajo. Funciones como los recordatorios inteligentes y la automatización aumentan la participación en las encuestas.

Las mejores funciones de Polly

Visualiza las respuestas del equipo con nubes de palabras para detectar temas comunes

Establece plazos de caducidad para las encuestas y recibe notificaciones cuando se cierren las respuestas

Exporta los resultados a CSV o sincronízalos con Hojas de cálculo de Google o API para realizar un análisis más profundo

Límites de Polly

Polly carece de un panel de análisis centralizado, lo que dificulta el seguimiento de las tendencias a largo plazo o la gestión eficiente de múltiples encuestas

Precios de Polly

Free

Básico: 12 $ al mes

Pro: 24 $ al mes

Corporación: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Polly

G2: 4,6/5 (más de 80 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 80 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Polly?

Como dice un crítico de G2:

Me encanta que se integre tan perfectamente con Slack. Puedo crear un banco de preguntas y compartirlo con determinados canales. Las opciones para las preguntas son estupendas, lo que permite que las encuestas sean lo más completas posibles para obtener el máximo feedback. Es muy fácil de usar y se implementa muy bien. Lo utilizo según las necesidades de cada caso, pero poco a poco se está convirtiendo en parte de mi uso semanal.

Me encanta que se integre tan perfectamente con Slack. Puedo crear un banco de preguntas y hacer uso compartido de él con determinados canales. Las opciones para las preguntas son estupendas, lo que permite que las encuestas sean lo más completas posibles para obtener el máximo número de comentarios. Es muy fácil de usar y se implementa muy bien. Lo utilizo según las necesidades de cada caso, pero poco a poco se está convirtiendo en parte de mi uso semanal.

👀 ¿Sabías que...? El nombre Slack es en realidad un acrónimo de «Searchable Log of All Communication and Knowledge» (Registro de búsqueda de todas las comunicaciones y conocimientos), lo que refleja su objetivo principal de archivar las conversaciones del equipo.

4. Loom (ideal para mensajes de vídeo asíncronos y grabaciones de pantalla con uso compartido en Slack)

vía Loom

Loom facilita a los equipos la comunicación visual de ideas complejas sin necesidad de reuniones en directo. Al permitir a los usuarios grabar instantáneamente su pantalla, voz y cámara, convierte los mensajes estáticos de Slack en explicaciones dinámicas en vídeo.

Así es como puedes simplificar la mensajería de empresa con Loom en tu kit de herramientas de Slack. En lugar de escribir largos hilos de mensajes, graba un vídeo para transmitir un mensaje, un POE o cualquier otra cosa.

Y como los vídeos se pueden vista en cualquier momento, ofrece compatibilidad con flujos de trabajo asíncronos que se adaptan a diferentes zonas horarias y estilos de trabajo.

Las mejores funciones de Loom

Adjunta hilos de Slack a vídeos (y viceversa), manteniendo las conversaciones vinculadas a contenido visual específico

Graba las puestas al día asíncronas o las críticas de diseño; tus compañeros de equipo pueden responder según su propio horario

Recibe una alerta de Slack cuando alguien vista, reaccione o comente tu vídeo de Loom

Límites de Loom

La integración de Slack y Loom puede obligar a realizar inicios de sesión manuales

Precios de Loom

Starter: Gratis, gratuito/a

Empresa: 15 $/usuario/mes

Empresa + IA: 20 $/usuario/mes

Corporación: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Loom

G2: 4,7/5 (más de 2000 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Loom?

Como dice un crítico de G2:

Cuando se trabaja en un entorno remoto, puede llevar mucho tiempo escribir correos electrónicos o mensajes de Slack para explicar un problema que se está teniendo. Loom me permite grabar un vídeo en solo unos segundos explicando mi problema e incluso mostrando el problema en la pantalla. A partir de ahí, alguien puede grabar una respuesta. ¡Qué ahorro de tiempo!

Cuando se trabaja en un entorno remoto, puede llevar mucho tiempo escribir correos electrónicos o mensajes de Slack para explicar un problema que se está teniendo. Loom me permite grabar un vídeo en solo unos segundos explicando mi problema e incluso mostrando el problema en la pantalla. A partir de ahí, alguien puede grabar una respuesta. ¡Qué ahorro de tiempo!

💡 Consejo profesional: Deja una reacción o un comentario en un punto específico de un vídeo de Loom (por ejemplo, «1:23») y comparte esa nota con marca de tiempo directamente en Slack. ¡Es un truco muy útil para que los comentarios sean más claros!

a través de GitHub

GitHub mantiene a tu equipo de desarrollo informado y coordinado al llevar las actualizaciones de código, las conversaciones y las acciones directamente a tu espacio de trabajo de Slack. Con las suscripciones a repositorios, puedes seguir repositorios específicos de GitHub y controlar qué eventos se publican, como solo solicitudes de extracción o problemas, para que tus canales de Slack sigan estando centrados y libres de ruido.

Cuando alguien hace uso compartido de un enlace de GitHub en Slack, automáticamente se muestra información esencial como el estado, los comentarios o las diferencias. Esta es una de las principales ventajas de la gestión de proyectos con GitHub y Slack.

La integración también ofrece compatibilidad con vistas previas enriquecidas de enlaces, visibilidad de múltiples repositorios y enlazado de problemas para recibir actualizaciones de diferentes proyectos en un solo lugar.

Las mejores funciones de GitHub

Realiza acciones rápidas mediante comandos de barra inclinada de Slack, como /github close [issue] o /github open [issue]

Adjunta hilos de conversación de Slack a problemas de GitHub para conservar el contexto

Automatiza los flujos de trabajo con el generador de flujos de trabajo de Slack y utiliza el envío de formularios como desencadenante de la creación de problemas en GitHub

Límites de GitHub

No es fácil filtrar las notificaciones para que solo aparezcan aquellas que son directamente relevantes para ti (por ejemplo, solo las relaciones públicas que te han sido asignadas)

Precios de GitHub

30 días de (versión de) prueba gratuita

Free

Equipo: 4 $/usuario/mes

Corporación: 21 $/usuario/mes

Valoraciones y reseñas de GitHub

G2: 4,7/5 (más de 2000 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 6000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre GitHub?

Como dice un crítico de G2:

Hemos integrado GitHub con Slack, por lo que recibimos todas las actualizaciones sobre nuevas solicitudes de validación en Slack

Hemos integrado GitHub con Slack, por lo que recibimos todas las actualizaciones sobre nuevas solicitudes de validación en Slack

a través de Jira de Attlassian

Jira es una app de comunicación para equipos de desarrolladores y técnicos. Mantiene a todos sincronizados con alertas de problemas en tiempo real, actualizaciones de proyectos y la posibilidad de crear tickets directamente en Slack. Gracias a las alertas personalizables y a las suscripciones a nivel de proyecto, los equipos solo reciben las actualizaciones más relevantes.

Los usuarios también pueden hacer una mención a los ID de incidencias de Jira en Slack y obtener al instante una vista previa de los detalles de la incidencia, como el estado, la persona asignada y el título.

Además, con las plantillas Jira integradas en el generador de flujo de trabajo de Slack, incluso los compañeros de equipo sin conocimientos técnicos pueden enviar problemas a través de sencillos formularios, lo que agiliza las solicitudes en todo el equipo.

Las mejores funciones de Jira

Convierte al instante las conversaciones en problemas de Jira utilizando sencillos comandos de Slack como /jira create

Puedes enviar un hilo de mensajes de Slack a un problema de Jira como adjunto, de modo que se conserve el contexto de la conversación

Se integra perfectamente con Jira Service Management (a través de Atlassian Assist) para ayudar a los equipos de TI a realizar el seguimiento de los tickets del servicio de asistencia técnica

Límites de Jira

Sin un filtrado cuidadoso, es posible que recibas un gran volumen de notificaciones. Es importante configurar qué eventos debe recibir Slack para evitar la fatiga por alertas

Precios de Jira

Free

Estándar: 8,60 $/usuario/mes para 100 usuarios

Premium: 17 $/usuario/mes para 100 usuarios

Corporación: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Jira

G2: 4,3/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 15 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jira?

Como dice un crítico de G2:

El conector Slack para Jira mejora significativamente la eficiencia del flujo de trabajo al proporcionar actualizaciones en tiempo real sobre los problemas de Jira directamente en los canales relevantes de Slack. Ayuda a nuestro equipo a mantenerse informado sin necesidad de consultar constantemente Jira.

El conector Slack para Jira mejora significativamente la eficiencia del flujo de trabajo al proporcionar actualizaciones en tiempo real sobre los problemas de Jira directamente en los canales relevantes de Slack. Ayuda a nuestro equipo a mantenerse informado sin necesidad de consultar constantemente Jira.

💡 Consejo profesional: Mantén los comentarios de Jira organizados en hilos de Slack En lugar de enviar cada actualización de Jira como un mensaje independiente en Slack, puedes utilizar reglas de automatización para capturar las marcas de tiempo de los hilos de Slack (thread_ts) y publicar los comentarios posteriores de Jira directamente en el mismo hilo. Por ejemplo: En «Issue Created», utiliza una regla de automatización para enviar un mensaje directo a un webhook de Slack y almacena {{webResponse. body. ts}} en un campo Jira personalizados En «Comentario añadido», haz que otra regla utilice esa marca de tiempo para publicar la actualización en el hilo original

7. Zapier (ideal para automatizar flujos de trabajo mediante la conexión de Slack a miles de otras apps, aplicación)

a través de Zapier

Zapier es una aplicación de automatización que amplía la función de Slack al permitirle comunicarse con más de 5000 aplicaciones, incluyendo CRM, herramientas de gestión de proyectos, bases de datos y hojas de cálculo.

Para los equipos que utilizan Slack para la gestión de proyectos, esta integración permite automatizar la publicación de recordatorios en el calendario, alertar sobre nuevos clientes potenciales de CRM o registrar los formularios enviados por los clientes en hojas de cálculo. De esta manera, Slack se convierte en un centro de control para diversos flujos de trabajo sin necesidad de escribir código.

Las mejores funciones de Zapier

Conecta Slack con Gmail o Outlook para enviar correos electrónicos con plantillas desde Slack, o publica automáticamente resúmenes diarios de Google Calendar en un canal

Conéctate con el generador de flujo de trabajo de Slack para gestionar datos entre herramientas, incluso cuando Slack por sí solo no puede hacerlo

Ofrece una amplia biblioteca de plantillas Zap predefinidas para una automatización más rápida y probada en herramientas comunes

Límites de Zapier

Los desencadenantes Zap no recogen los «archivos adjuntos a los mensajes» (como las respuestas de los bots o los resultados de los comandos de barra inclinada)

Precios de Zapier

Free

Pro: 29,99 $ al mes

Equipo: 103,50 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zapier

G2: 4,4/5 (más de 1300 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zapier?

Como dice un crítico de G2:

He podido terminar más trabajo en menos tiempo utilizando Zapier, y también puedo enviar recordatorios por Slack y correos electrónicos al personal sobre sus campañas individuales sin tener que hacerlo manualmente.

He podido terminar más trabajo en menos tiempo utilizando Zapier, y también puedo enviar recordatorios por Slack y correos electrónicos a los empleados sobre sus campañas individuales sin tener que hacerlo manualmente.

8. Simple Poll (la mejor para realizar encuestas rápidas en Slack)

vía Simple Poll

Simple Poll facilita la retroalimentación del equipo al permitirte realizar encuestas nativas dentro de Slack utilizando el sencillo comando /poll. A medida que los compañeros votan, Simple Poll actualiza el mensaje con los últimos totales, lo que permite a todos tener visibilidad en tiempo real del resultado.

Las encuestas se realizan sin problemas en el canal de Slack o el grupo de mensajes directos que elijas, conservando el contexto y la relevancia. Las funciones opcionales, como el voto anónimo, permiten obtener opiniones más sinceras, especialmente en asuntos delicados, mientras que las actualizaciones instantáneas del resultado mantienen a todos informados.

Las mejores funciones de Simple Poll

Programa encuestas recurrentes (preguntas de puesta al día diarias, opciones semanales para el menú del almuerzo) para no tener que volver a crearlas manualmente cada vez

Restringe a los usuarios a un solo voto o permite múltiples selecciones, dependiendo del tipo de encuesta (por ejemplo, elegir una opción frente a «seleccionar todas las que correspondan»)

Exporta los datos de las encuestas si es necesario para su análisis o para mantener registros

Límites de Simple Poll

No puedes tener vista del resultado de la encuesta hasta que esta finalice, lo que limita el debate en tiempo real

Precios de Simple Poll

Free

Premium: 59 $ al mes (hasta 24 miembros)

Corporación: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Simple Poll

G2: 4,2/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Simple Poll?

Como dice un crítico de G2:

Me gusta lo rápido y fácil que es crear y enviar una encuesta a diferentes equipos dentro de Slack. Ya sea para planear un evento del equipo, recopilar opiniones sobre un proyecto o preguntar quién tiene experiencia con un determinado software, Simple Poll me permite crear una encuesta personalizada y eficaz para involucrar a mi equipo y recopilar sus opiniones

Me gusta lo rápido y fácil que es crear y enviar una encuesta a diferentes equipos dentro de Slack. Ya sea para planear un evento del equipo, recopilar opiniones sobre un proyecto o preguntar quién tiene experiencia con un determinado software, Simple Poll me permite crear una encuesta personalizada y eficaz para involucrar a mi equipo y recopilar sus opiniones

9. Postman (ideal para el uso compartido y la supervisión de llamadas API y documentos en Slack)

vía Postman

Postman integra tus flujos de trabajo de API con Slack, lo que ayuda a los desarrolladores, al equipo de control de calidad y al equipo de soporte a mantenerse coordinados. También envía alertas en tiempo real cada vez que falla un monitor de API o se reduce el rendimiento, para que tu equipo pueda tomar medidas inmediatas.

Con los desplegables nativos de Slack, los compañeros de equipo pueden compartir solicitudes o colecciones y obtener una vista previa instantánea de los puntos finales y las descripciones, lo que elimina la necesidad de buscar en la documentación. También puedes ejecutar colecciones de Postman directamente desde Slack utilizando Newman o comando de barra inclinada, perfectos para pruebas bajo demanda o flujos de trabajo activados por CI.

Las mejores funciones de Postman

Notifica automáticamente a los canales de Slack cuando se actualice la documentación de la API para que tu equipo siempre consulte la última versión

Avisa instantáneamente a los desarrolladores cuando se producen fallos de CI o errores de variables de entorno

Recibe actualizaciones de Slack cuando se publique, bifurque o combine una colección para mantener informados a los equipos de control de calidad y desarrollo sobre la disponibilidad para las pruebas

Límites de Postman

Unfurling solo funciona con enlaces de elementos de Postman en entornos de trabajo de uso compartido o públicos, no en entornos de trabajo privados o restringidos

Precios de Postman

Free

Básico: 19 $/usuario/mes

Profesional: 39 $/usuario/mes

Corporación: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Postman

G2 : 4,6/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Postman?

Como dice un crítico de G2:

La interfaz es muy intuitiva y potente al mismo tiempo (una tarea que suele ser difícil). La herramienta de supervisión es muy útil y, además de la conexión (a internet) con Slack, no te pierdes nada

La interfaz es muy intuitiva y potente al mismo tiempo (una tarea que suele ser difícil). La herramienta de supervisión es muy útil y, además de la conexión (a internet) con Slack, no te pierdes nada

🎉 Dato curioso: El servicio «Echo» de Postman te permite enviar cualquier solicitud y obtener los mismos datos al instante. ¡Básicamente es una cabina de eco REST para la depuración!

10. Google Calendar (ideal para mantener la agenda de tu equipo sincronizada con recordatorios de evento y programación dentro de Slack)

a través de Google Calendar

La integración de Google Calendar con Slack simplifica la programación diaria. En lugar de cambiar entre pestañas, toda tu agenda diaria se envía directamente a tus mensajes directos de Slack cada mañana, para que sepas lo que te espera antes incluso de que el café haga efecto.

Más allá de los recordatorios, actualiza automáticamente tu estado de Slack según tu calendario. Cuando llegue el momento de unirte a una llamada, solo tienes que hacer clic en «Unirse» directamente desde Slack. Incluso puedes invitar a canales enteros a eventos de una sola vez.

Las mejores funciones de Google Calendar

Utiliza el comando /gcal o los botones de Slack para crear eventos en el calendario, sugerir automáticamente asistentes y sincronizar instantáneamente las reuniones entre calendarios

Escribe un comando en Slack para comprobar si tus compañeros de equipo están libres y recibe al instante sus franjas horarias disponibles o su agenda actual

Responde a las invitaciones a reuniones con «Sí/No/Quizás» directamente en Slack y mantente informado con actualizaciones en tiempo real sobre cancelaciones o cambios de fecha

Límites de Google Calendar

Los calendarios de uso compartido a menudo no se sincronizan o no se muestran correctamente, lo que hace que la visibilidad a nivel de canal sea inconsistente

Precios de Google Calendar

Gratis para siempre

Valoraciones y reseñas de Google Calendar

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,8/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Calendar?

Como dice un crítico de G2:

La integración de Slack y Google Calendar puede notificar automáticamente al equipo si un miembro está en una reunión, lo que optimiza la gestión del tiempo y la coordinación. También cuenta con funciones como «guardar para más tarde», ideal para aquellos que necesitan volver a consultar un mensaje o un archivo más adelante

La integración de Slack y Google Calendar puede notificar automáticamente al equipo si un miembro está en una reunión, optimizando así la gestión del tiempo y la coordinación. También cuenta con funciones como «guardar para más tarde», ideal para aquellos que necesitan volver a consultar un mensaje o un archivo más adelante

11. Deel (ideal para equipos de RR. HH. que utilizan Slack para la incorporación global, las solicitudes de permisos y el compromiso de los empleados)

vía Deel

Deel elimina el estrés de gestionar un equipo global al incorporar los flujos de trabajo clave de RR. HH. (incorporación, comunicación y gestión de equipos) directamente en Slack. Desde el primer día, los nuevos empleados reciben mensajes de bienvenida automatizados, listas de control para la incorporación y actualizaciones directamente en el lugar donde el equipo ya se comunica.

Los gerentes pueden acceder al instante a las jerarquías del equipo a través del gráfico o mejorar la moral con los elogios integrados en Slack.

Deel también permite al departamento de RR. HH. actuar como desencadenante de actualizaciones de Slack basadas en acciones dentro de su plataforma, como cambios en los contratos o recordatorios de políticas locales.

Las mejores funciones de Deel

Programa fácilmente reuniones semanales entre gerentes y miembros del equipo a través de mensajes directos de Slack utilizando 1:1s by Deel, y sincroniza las reuniones directamente con los calendarios

Utiliza Pulse Surveys de Deel para ayudar a los equipos de RR. HH. a recopilar la opinión de los empleados mediante breves encuestas basadas en emojis dentro de Slack, cuyos resultados se registran automáticamente para su análisis

Automatiza los flujos de trabajo entre las herramientas de incorporación, control de tiempo y gestión de empleados con la integración de Deel en Slack

Límites de Donut

La integración no ofrece filtrado granular

Precios de Deel

Deel Engage: 20 $ al mes por trabajador

Contratistas: Desde 49 $ al mes por contratista

EOR: Desde 599 $ al mes

Deel Global Payroll: 29 $ al mes por empleado

Deel US Payroll: Precios personalizados

Inmigración: Precios personalizados

Comparte valoraciones y reseñas

G2: 4,8/5 (más de 8000 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Deel?

Como dice un crítico de G2:

Nos encanta el producto Deel Assemble porque me ha dado plena confianza en que nuestra estructura de remuneración es competitiva y equitativa. Además, su soporte diario y permanente a través de Slack es digna de elogio.

Nos encanta el producto Deel Assemble porque me ha dado plena confianza en que nuestra estructura de remuneración es competitiva y equitativa. Además, su compatibilidad diaria y permanente a través de Slack es digna de elogio.

12. Stripe (ideal para equipos financieros que desean recibir notificaciones de pagos en tiempo real en Slack)

a través de Stripe

La integración de Stripe con Slack garantiza que tu equipo nunca se pierda actualizaciones importantes relacionadas con los pagos. Ya sea una nueva suscripción, un cargo fallido o un reembolso procesado, las notificaciones en tiempo real en Slack garantizan que las personas adecuadas sean alertadas sin demora.

Para facilitar la planificación diaria, Stripe también puede enviar un resumen matutino de las métricas clave de ingresos, como las ventas totales, las nuevas suscripciones y los reembolsos.

Las mejores funciones de Stripe

Elige qué eventos de Stripe aparecen en Slack (por ejemplo, solo compras de alto valor o cargos fallidos) para mantener los canales llenos de información y sin desorden

Ajusta reglas de webhook personalizadas para alertar a los equipos en Slack cuando se superen ciertos umbrales (como fallos en los cobros)

Mantén informados a los equipos de soporte y a los equipos de ventas con actualizaciones en tiempo real sobre eventos importantes para los clientes, como actualizaciones o renovaciones

Límites de Stripe

Tiene límite en las notificaciones y no cuenta con compatibilidad para acciones interactivas (por ejemplo, reembolsos o reintentos) directamente desde Slack

Precios de Stripe

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Stripe

G2: 4,3/5 (más de 800 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Stripe?

Como dice un crítico de G2:

Llevo un tiempo utilizando Stripe Payments y lo que más me llama la atención es su sencillez. La configuración fue rápida, la interfaz es limpia e intuitiva, y todo funciona a la perfección. Puedo realizar seguimiento de los pagos, emitir problemas y gestionar todo desde un panel central sin necesidad de navegar por múltiples menús o artículos de soporte técnico

Llevo un tiempo utilizando Stripe Payments y lo que más me llama la atención es su sencillez. La configuración fue rápida, la interfaz es limpia e intuitiva, y todo funciona a la perfección. Puedo realizar un seguimiento de los pagos, emitir reembolsos y gestionar todo desde un panel central sin necesidad de navegar por múltiples menús o artículos de soporte técnico

13. Figma (ideal para equipos de diseño que integran el flujo de trabajo de diseño con Slack)

vía Figma

Figma incorpora la colaboración en el diseño a tus flujos de trabajo diarios al enviar automáticamente las actualizaciones a los canales más importantes. Tu equipo de diseño puede suscribirse a los canales de Slack para archivos o proyectos específicos, lo que facilita la gestión de los proyectos y la coordinación.

Más allá de las actualizaciones, la función de búsqueda de Slack facilita la búsqueda de conversaciones anteriores relacionadas con archivos de Figma, ya sean comentarios anteriores o un hilo de decisiones de diseño.

Si tu equipo utiliza complementos de Figma (como generadores de diseño a código o de especificaciones), pueden enviar los resultados directamente a Slack para que los desarrolladores los recojan y los codifiquen.

Las mejores funciones de Figma

Recibe alertas en tiempo real en Slack cuando alguien comente, actualice o te haga una mención en un archivo de Figma

Comenta una actualización de Figma directamente en Slack y sincroniza esa respuesta con el archivo

Uso compartido de enlaces enlazados a prototipos en Slack con vistas previas detalladas para revisar y debatir el progreso del diseño de forma asíncrona

Límites de Figma

Los usuarios informan de que Slack solo envía alertas por los comentarios en el archivo principal de Figma; los comentarios en las ramas a menudo no funcionan como desencadenante de notificaciones

Precios de Figma

Starter : Gratis, gratuito/a

Profesional (mensual) : Asiento de colaboración: 5 $ al mes, asiento de desarrollo: 15 $ al mes, asiento completo: 20 $ al mes

Organización (anual) : Collab Asiento: 5 $/mes, Dev Asiento: 25 $/mes, Full Asiento: 55 $/mes

Corporación (anual): Asiento de colaboración: 5 $/mes, Asiento de desarrollo: 35 $/mes, Asiento completo: 90 $/mes

Valoraciones y reseñas de Figma

G2: 4,7/5 (más de 1200 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Figma?

Como dice un crítico de G2:

Figma nos ayuda mucho en el trabajo del diseño de la interfaz de usuario, los prototipos en vivo y a organizar el proceso de investigación de la experiencia de usuario. La integración con Slack funciona muy bien para estar al tanto de todos los comentarios y sugerencias del equipo de diseño

Figma nos ayuda mucho en el trabajo en el diseño de la interfaz de usuario, los prototipos en vivo y a organizar el proceso de investigación de la experiencia de usuario. La integración con Slack funciona muy bien para estar al tanto de todos los comentarios y sugerencias del equipo de diseño

👀 ¿Sabías que...? Figma se creó originalmente como herramienta de edición de fotos, y los filtros de diseño que se utilizan hoy en día son un guiño a esos orígenes.

vía HubSpot

La integración de HubSpot y Slack está diseñada para mantener sincronizados a los equipos de ventas y marketing, ya que ofrece actualizaciones de CRM en tiempo real justo donde se produce la colaboración. Los equipos obtienen visibilidad en tiempo real del progreso de las operaciones, la actividad de los clientes potenciales y las actualizaciones de los clientes.

La integración combina avisos automáticos con la colaboración humana. Los bots de HubSpot pueden indicar a los representantes que actualicen los acuerdos que requieren pasos adicionales, mientras que los desencadenantes de flujo de trabajo preconfigurados pueden celebrar los éxitos o escalar los problemas sin esfuerzo manual.

También ofrece compatibilidad a los equipos mediante actualizaciones de tickets y permite a los directores de equipo de ventas consultar al instante información de contactos o acuerdos durante una conversación mediante sencillos comandos de Slack.

Las mejores funciones de HubSpot

Sugiere horarios para reuniones o añade enlaces de programación en Slack para simplificar el seguimiento de los clientes potenciales

Permite a los representantes registrar notas de reunión o actualizaciones en HubSpot directamente desde Slack

Permite utilizar comandos de barra inclinada (por ejemplo, /hubspot search [Nombre]) para capturar al instante información sobre la fase de la operación, la última actividad o los datos del propietario dentro de Slack

Límites de HubSpot

No hay compatibilidad nativa para asociar de forma masiva acuerdos o empresas con canales de Slack; solo se puede hacer de forma individual a través de flujo de trabajo o la interfaz de usuario

Precios de HubSpot

Marketing Hub Professional: 890 $ al mes por tres asientos

Marketing Hub Enterprise: 3600 $ al mes por cinco puestos

Valoraciones y reseñas de HubSpot

G2: 4,4/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 6000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubSpot?

Como dijo un crítico de Reddit:

Es muy fácil de configurar y nunca he tenido ningún problema al usarlo. Creo que el único momento en el que podrías tener algún problema es si intentas crear algo más complejo.

Es muy fácil de configurar y nunca he tenido ningún problema al usarlo. Creo que el único momento en el que podrías tener algún problema es si intentas crear algo más complejo.

15. Box (la mejor para el uso compartido de archivos seguro y la colaboración en Slack)

vía Box

Box simplifica la gestión y el uso compartido de archivos para los equipos que utilizan principalmente Slack, ya que ofrece vistas previas detalladas, acceso rápido y actividades rastreables en la interfaz de chat.

Coloca un enlace de Box en cualquier canal o mensaje directo y Slack mostrará una vista previa en directo para que tus compañeros de equipo sepan exactamente lo que están abriendo (por ejemplo, la primera página de un documento o una miniatura de una imagen). Si alguien hace uso compartido de un archivo en Slack, Box puede guardarlo con seguridad.

Además, puedes realizar seguimiento de dónde y cómo se realiza el uso compartido de tus archivos con el registro de actividad integrado de Box.

Las mejores funciones de Box

Notifica automáticamente si un archivo de uso compartido de Box necesita actualizaciones de permiso

Publica alertas en tiempo real en Slack cuando se realice edición o se añada archivos en carpetas enlazadas de Box

Habilita las solicitudes de archivos a través de Slack para ayudar a tus compañeros de equipo a arrastrar y soltar archivos en carpetas designadas de Box sin cadenas de correo electrónico

Límites de Box

El bot de Box no puede unirse automáticamente a canales privados de Slack

Precios de Box

Empresa: 18 $/usuario/mes

business Plus: *30,70 $/usuario/mes

Corporación: 42,35 $/usuario/mes

Enterprise Plus: solo disponible con facturación anual

Valoraciones y reseñas de Box

G2: 4,2/5 (más de 4000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 5000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Box?

Como dice un crítico de G2:

Se integra fácilmente con otros programas como Slack, lo que hace que la colaboración sea más rápida y fluida. Los usuarios pueden interactuar y colaborar en documentos en tiempo real. Tiene una interfaz fácil de usar

Se integra fácilmente con otros programas como Slack, lo que hace que la colaboración sea más rápida y fluida. Los usuarios pueden interactuar y colaborar en documentos en tiempo real. Tiene una interfaz fácil de usar

🎉 Dato curioso: Aaron Levie, fundador de Box, envió un correo electrónico a Mark Cuban a través del correo electrónico de contacto de su blog, incluso antes de presentar Box públicamente. A pesar de no haberse conocido en persona, Cuban quedó tan intrigado que terminó invirtiendo en Box como inversor ángel. Su primera reunión tuvo lugar en la pista de baloncesto durante un partido de los Dallas Mavericks. ¡Es la prueba de que una iniciativa audaz (y un poco de serendipia) puede dar grandes frutos!

vía Mailchimp

Mailchimp es una aplicación de Slack para marketing por correo electrónico que mantiene a tu equipo al día sobre la actividad de las campañas. Obtendrás visibilidad instantánea cuando se envíe una campaña de correo electrónico, cuando alguien complete una secuencia de goteo o incluso cuando haya comentarios de los clientes sobre un correo electrónico de Mailchimp.

Si estás recopilando respuestas a encuestas, también puedes enviarlas a Slack. Además, facilita el seguimiento del comportamiento de la audiencia. Puedes supervisar la actividad de la lista de suscriptores o recuperar rápidamente los datos de contacto mediante sencillos comandos de Slack.

Y cuando se activan las automatizaciones, como enviar un correo electrónico de bienvenida o iniciar una secuencia de recuperación del carrito, Slack envía alertas en tiempo real para que puedas realizar un seguimiento de los clientes potenciales que pasan por tu embudo y celebrar los éxitos de inmediato.

Las mejores funciones de Mailchimp

Obtén resúmenes del rendimiento de las campañas en Slack, como las tasas de apertura y de clics, sin tener que consultar Mailchimp por separado

Genera informes semanales sobre el crecimiento de la audiencia para mantener a tu equipo informado sobre las ganancias, las pérdidas y las campañas con mejor rendimiento

Utiliza las alertas de Slack de Mailchimp para recibir notificaciones de las ventas completadas vinculadas a campañas específicas si las integras con tu tienda de comercio electrónico

Límites de Mailchimp

Si quieres recibir alertas sobre acciones como aperturas de campañas o bajas más allá de los eventos principales, necesitarás una herramienta de automatización de terceros

Precios de Mailchimp

Límite gratuito de 500 contactos

Essentials: 8,81 $ al mes por 500 contactos

Estándar: 13,16 $ al mes por 500 contactos

Premium: 263,27 $ al mes por 10 000 contactos

Valoraciones y reseñas de Mailchimp

G2: 4,3/5 (más de 12 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 17 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Mailchimp?

Como dice un crítico de G2:

Para mí, Mailchimp es más que un simple gestor de campañas de Gmail. Es una potente herramienta para establecer conexión con tus consumidores, segmentar y utilizar comunicaciones hiperpersonalizadas. También puedes crear páginas de destino y comunicaciones por SMS. Todo esto lo convierte en una herramienta muy potente.

Para mí, Mailchimp es más que un simple gestor de campañas de Gmail. Es una potente herramienta para establecer conexión con tus consumidores, segmentar y utilizar comunicaciones hiperpersonalizadas. También puedes crear páginas de destino y comunicaciones por SMS. Todo esto lo convierte en una herramienta muy potente.

17. Intercom (ideal para equipos de soporte al cliente y equipo de ventas que gestionan conversación y tickets de Intercom a través de Slack)

vía Intercom

Si tu equipo de soporte o ventas utiliza Slack, la integración de Intercom optimiza tu flujo de trabajo. Recibirás alertas en tiempo real en el momento en que llegue un nuevo cliente potencial o un mensaje de un cliente, para que puedas entrar en la conversación inmediatamente.

En algunas configuraciones, los agentes pueden incluso responder a los clientes directamente desde Slack. Esta integración ofrece otra ventaja. Si un compañero de equipo te etiqueta en una nota o conversación de Intercom, recibirás un mensaje directo de Slack con todo el contexto y un enlace para responder.

Y una vez que se resuelve un ticket de soporte, Slack puede compartir automáticamente un resumen de cierre, lo que proporciona a todos la visibilidad sobre los tipos de problemas y el rendimiento del equipo.

Las mejores funciones de Intercom

Utiliza /intercom search [correo electrónico] para obtener al instante detalles del usuario, como la última vez que se le vio, el nivel y el historial de conversación en Slack

Recibe alertas de transferencia de bot cuando un chatbot derive una consulta a un humano, para que tu equipo pueda intervenir antes de que el cliente abandone

Configura flujos de trabajo fuera del horario laboral en los que Slack @here envía una notificación al canal si nadie responde a un mensaje en un plazo determinado

Límites de Intercom

Ofrece un contexto mínimo y automatización dentro de Slack

Precios de Intercom

14 días de (versión de) prueba gratuita

Essential: 39 $/asiento/mes

Avanzado: 99 $/asiento/mes

Experto: 139 $/asiento/mes

Fin IA Agent: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Intercom

G2: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Intercom?

Como dice un crítico de G2:

Intercom es fantástico tanto como herramienta de generación de clientes potenciales como de soporte al cliente. Los recorridos creados de forma única en cada página nos permiten personalizar los mensajes personalizados en las ventanas emergentes de chat de nuestro sitio web, así como los nuevos mensajes de Intercom que llegan a nuestro canal de Slack designado, por lo que nunca nos perdemos ningún mensaje. También es muy beneficioso en lo que respecta al soporte: siempre estamos a solo un chat de distancia.

Intercom es fantástico tanto como herramienta de generación de clientes potenciales como de soporte al cliente. Los recorridos creados de forma única en cada página nos permiten personalizar los mensajes que aparecen en las ventanas emergentes de chatear de nuestro sitio web, así como los nuevos mensajes de Intercom que llegan a nuestro canal de Slack designado, por lo que nunca nos perdemos ningún mensaje. También es muy beneficioso en lo que respecta al soporte: siempre estamos a solo un chat de distancia.

18. GreetBot (ideal para dar la bienvenida automáticamente a los nuevos miembros de Slack y ayudar a los nuevos empleados o invitados a aclimatarse)

a través de GreetBot

Cuando alguien nuevo se une a tu entorno de trabajo de Slack o a un canal específico, GreetBot se convierte en tu recepcionista virtual. Puedes personalizar el mensaje para incluir enlaces de incorporación, documentos o incluso indicaciones amistosas para romper el hielo.

También puedes utilizar GreetBot para proporcionar información importante sobre la incorporación. Por ejemplo, el día 1 puede enviar una lista de control, el día 3 una encuesta y el día 5 una guía con consejos sobre Slack, todo ello de forma automática.

Además, los equipos lo utilizan para preguntas frecuentes internas, animar a los nuevos miembros a configurar sus perfiles e incluso para felicitarles por su cumpleaños o aniversario en el trabajo.

Las mejores funciones de GreetBot

Analiza el rol o los intereses de una persona y pide a GreetBot que le sugiera canales a los que podría interesarle unirse, como #frontend, #design o #pets-for-fun

Anima a los usuarios con acciones de incorporación como «Preséntate en #general» o «Añade una foto de perfil»

Utiliza Slack Connect para invitados externos o autónomos y pide a GreetBot que les explique a qué canales tienen acceso y con quién deben ponerse en contacto

Límites de GreetBot

Los mensajes de GreetBot tienen un límite; por ejemplo, no admiten listas con viñetas y debes utilizar texto sin formato o el marcado básico de Slack

Precios de GreetBot

Gratis, gratuito/a, durante 14 días

Starter: 0 $/entorno de trabajo/mes

Además: 49 $/entorno de trabajo/mes

Corporación: 199 $/entorno de trabajo/mes

Valoraciones y reseñas de GreetBot

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre GreetBot?

Como dijo un crítico de Product Hunt:

Dirijo un grupo de más de 1400 mujeres en el sector tecnológico y Greetbot nos ha ayudado enormemente a dar la bienvenida a nuevos miembros y a proporcionar información sobre nuestro grupo con facilidad. También me encanta que, cuando se añaden nuevas funciones, GreetBot me envía una notificación con las novedades. Muchas gracias, es un producto fantástico.

Dirijo un grupo de más de 1400 mujeres en el sector tecnológico y Greetbot nos ha ayudado enormemente a dar la bienvenida a nuevos miembros y a proporcionar información sobre nuestro grupo con facilidad. También me encanta que, cuando se añaden nuevas funciones, GreetBot me envía una notificación con las novedades. Muchas gracias, es un producto fantástico.

19. Otter. ai (la mejor para transcribir reuniones y para un uso compartido de las notas de reuniones en Slack)

Si tu equipo celebra reuniones habitualmente en Zoom, Teams o Slack, Otter.ai puede ser tu herramienta de transcripción ideal. Transcribe las reuniones en tiempo real y puede publicar automáticamente las transcripciones o resúmenes en un canal de Slack una vez finalizada la reunión.

También puedes ser más inteligente con las alertas de palabras clave de Otter. Configúralas para que escuchen términos como «presupuesto», «cronograma» y «fragmento». Cada vez que aparezcan esos términos, Otter enviará un mensaje de Slack con un fragmento y un enlace directo a esa parte de la reunión.

Y si alguna vez buscas esa frase que alguien dijo hace semanas, solo tienes que ejecutar /otter search «Q3 roadmap» en Slack y encontrarás la marca de tiempo exacta en segundos.

Las mejores funciones de Otter. ai

Graba notas de voz rápidas con Otter y utiliza el uso compartido del audio y su transcripción en Slack

Genera transcripciones multilingües para ayudar a los equipos internacionales a mantenerse en la misma página publicando transcripciones en inglés de las reuniones celebradas en otros idiomas

Busca todas las transcripciones anteriores dentro de Slack para consultarlas rápidamente

Límites de Otter.ai

Se requiere configuración manual en los canales privados

Precios de Otter.ai

Free

Pro: 16,99 $/usuario/mes

Empresa: 30 $/usuario/mes

Corporación: Personalizado

Otter. ai valoraciones y reseñas

G2: 4,3/5 (más de 300 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter. ai?

Como dice un crítico de G2:

Otter es fácil de implementar, el registro es rápido y empieza a trabajar de inmediato. Lo utilizo en todas las reuniones que tengo, a menos que los participantes soliciten lo contrario, y puedo enviar los resúmenes automáticamente a diferentes canales de Slack en función de quiénes hayan asistido a la reunión, etc. La integración con Slack también fue bastante sencilla, lo cual siempre es estupendo.

Otter es fácil de implementar, el registro es rápido y empieza a trabajar de inmediato. Lo utilizo en todas las reuniones que tengo, a menos que los participantes soliciten lo contrario, y puedo enviar los resúmenes automáticamente a diferentes canales de Slack en función de quiénes hayan participado en la reunión, etc. La integración con Slack también fue muy sencilla, lo cual siempre es estupendo.

20. Typeform (ideal para recopilar respuestas a formularios o encuestas y enviarlas a Slack)

vía Typeform

La integración de Typeform con Slack hace que sea muy fácil mantener a tu equipo informado cada vez que alguien envía un formulario o una encuesta. Puedes personalizar lo que aparece en Slack, como los nombres de usuario, las descripciones de los problemas o las categorías.

Si realizas una encuesta interna a través de Typeform (como un cuestionario de opinión del equipo), puedes optar por resumir los resultados en periodos o publicar cada respuesta de forma anónima en un canal de uso compartido.

Para los equipos de marketing y ventas, los nuevos clientes potenciales o las solicitudes de demostración se envían directamente a Slack para que los representantes puedan actuar con rapidez. Cada notificación incluye también un enlace directo a la entrada completa de Typeform o a la vista de edición, por si el mensaje está truncado o el miembro del equipo necesita profundizar o añadir notas en Typeform.

Las mejores funciones de Typeform

Inicia un nuevo Typeform directamente desde Slack utilizando un atajo o un comando de barra inclinada

Utiliza Zapier o integraciones personalizadas para rellenar previamente los campos con la información de usuario de Slack

Combina Typeform con GreetBot para automatizar la incorporación de nuevos empleados, recopilar las necesidades de equipamiento o trivialidades del equipo a través de Slack al instante

Límites de Typeform

Algunas respuestas no llegan a Slack. Los usuarios informan de que solo una parte del envío de formularios aparece en el canal de Slack

Precios de Typeform

Básico: 29 $ al mes (1 usuario)

Más: 59 $ al mes (3 usuarios)

Empresa: 99 $ al mes (5 usuarios)

Corporación: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Typeform

G2: 4,5/5 (más de 800 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Typeform?

Como dice un crítico de G2:

Nos ayudó a recopilar la información necesaria para realizar nuestro trabajo lo mejor posible. Es fácil de usar para los clientes y enlazado con Slack para enviarnos información. Lo usamos todos los días, tanto interna como externamente. Es muy fácil de usar y el soporte al cliente siempre está ahí cuando lo necesitamos.

Nos ayudó a recopilar la información necesaria para realizar nuestro trabajo lo mejor posible. Es fácil de usar para los clientes y enlazado con Slack para enviarnos información. Lo usamos todos los días, tanto interna como externamente. Es muy fácil de usar y el soporte al cliente siempre está ahí cuando lo necesitamos.

Optimiza tu flujo de trabajo en Slack con ClickUp

Slack se convierte en el centro de mando en tiempo real de tu equipo cuando conectas aplicaciones del directorio de aplicaciones de Slack. Desde Polly, que te ayuda a realizar encuestas rápidas, hasta Zapier, que automatiza las tareas repetitivas, y Otter.ai, que transcribe tus reuniones, cada aplicación ofrece productividad y otras ventajas.

Aún así, muchos equipos se enfrentan a problemas comunes en Slack, como actualizaciones dispersas, mensajes perdidos o fatiga por cambiar de herramienta.

Ahí es donde ClickUp destaca. No solo se conecta a Slack. Reúne tus tareas, documentos, recordatorios y actualizaciones en un solo lugar para mantener todo organizado y listo para actuar. En lugar de cambiar de pestaña o buscar actualizaciones, puedes gestionar el trabajo justo donde se producen las conversaciones.

Si quieres convertir todas esas conversaciones en tiempo real en progreso real, ClickUp es la opción más inteligente. ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp!