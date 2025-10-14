las 10 mejores herramientas de IA para OKR con las que realizar seguimiento y alcanzar metas de forma más inteligente

¿Cuántas veces su equipo ha comenzado un trimestre con OKR ambiciosos, solo para que acaben acumulando polvo en una hoja de cálculo olvidada?

Con demasiada frecuencia, las metas se establecen con entusiasmo, pero rápidamente pierden visibilidad a medida que las prioridades diarias toman el control. Esto conduce a objetivos incumplidos y a juegos de culpar a otros, lo que perturba su tranquilidad.

Ahí es donde las herramientas de IA para OKR ayudan a los equipos a mantenerse al día con sus metas gracias a información en tiempo real, automatización y sugerencias basadas en datos.

Estas son las mejores herramientas de OKR basadas en IA que le ayudarán a alcanzar sus metas con confianza. 🎯

Algunas herramientas de IA se centran en aumentar la productividad mediante la automatización, mientras que otras destacan en el análisis o la colaboración en equipo. La herramienta adecuada debe hacer algo más que simplemente realizar un seguimiento de las metas: debe ayudarle a mantenerse alineado, proporcionar información útil y simplificar la toma de decisiones.

Estas son algunas de las funciones clave que debes tener en cuenta al elegir una aplicación de seguimiento de metas:

ajustes inteligentes de metas: *Establece metas ambiciosas pero factibles basados en datos. ¡Se otorgan puntos extra si se dividen los grandes sueños en tareas de tamaño más pequeño para el equipo!

seguimiento en tiempo real: * Actualiza automáticamente el progreso con paneles de control de OKR , tableros Kanban o diagrama de Gantt

alineación estratégica: *Vincula los OKR del equipo con las metas de toda la empresa y controla las dependencias para facilitar el trabajo en equipo

comentarios basados en IA: *Sugiere ajustes para que las metas sean más claras, ambiciosas y alcanzables

Información predictiva y análisis: Detecta tendencias, señala riesgos y le indica si va por buen camino o si necesita corregir el rumbo

💡 ¡Lectura adicional! Si le interesan los OKR basados en IA, no se pierda este artículo: Comprender los agentes basados en metas para la optimización de la IA.

Antes de analizar sus funciones en detalle, echemos un vistazo rápido a cómo se comparan estas herramientas entre sí:

Herramienta Funciones principales Ideal para Precios* ClickUp Seguimiento de objetivos basado en IA, ClickUp Brain y agentes de IA para obtener información en tiempo real, paneles personalizables y plantillas de OKR Gestión de metas todo en uno basada en IA para equipos de todos los tamaños Plan Free disponible; precios personalizados para corporaciones Asana Metas enlazadas a tareas, mapas estratégicos, compañeros de equipo de IA, vista de cronograma Meta de colaboración en equipo para pequeñas y medianas empresas de tamaño pequeño a mediano Plan Free disponible; planes de pago desde 13,49 $ al mes por usuario 15Five Revisiones semanales, encuestas de Pulso, reconocimiento entre compañeros, evaluaciones de rendimiento Seguimiento del compromiso de los empleados para equipos pequeños Planes de pago desde 4 $ al mes por usuario (facturación anual) Lattice Generador de metas SMART, plan 30-60-90, Analytics Explorer, comentarios sociales Metas de gestión del rendimiento para equipos pequeños y grandes Planes de pago desde 11 $ al mes por usuario; complementos con precio aparte Leapsome Marcos de meta flexibles, orientación mediante IA, árboles de meta, panel en tiempo real Gestión integral del personal para equipos grandes y corporaciones Precios personalizados Perdoo Check-ins, tableros de KPI, herramientas de hoja de ruta, integración con Vadoo IA Gestión sencilla de OKR para startups y equipos pequeños Plan gratuito disponible; planes de pago desde 7,20 $ al mes por usuario (facturación anual) Weekdone (elaboración de) informes PPP, reconocimiento entre compañeros, paneles de control de coaching, seguimiento de la felicidad Asistencia en coaching de OKR para autónomos y equipos (versión de) prueba gratuita disponible; precios personalizados Betterworks Asistencia para metas, asistencia para conversación, comentarios en tiempo real, evaluaciones de rendimiento con IA OKR de nivel de corporación para equipos Precios personalizados Profit. co OKR paso a paso, análisis predictivo, seguimiento de KPI, automatización de webhook Ajustes de OKR integrales para equipos grandes Precios personalizados WorkBoard Asistente de IA, diagramas de (diagrama de) Gantt, revisiones comerciales, seguimiento de hito Seguimiento del progreso en tiempo real para equipos de todos los tamaños Precios personalizados

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Las mejores herramientas de IA para establecer metas ayudan a tomar decisiones basadas en datos. Aquí tienes una lista de las mejores herramientas de IA para OKR que acelerarán el crecimiento de tu empresa. 💁

1. ClickUp (la mejor herramienta integral de gestión de metas basada en IA)

La primera de la lista es ClickUp

ClickUp es un entorno de trabajo de IA convergente que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento, el chat y la IA integrada para ayudarte a hacer trabajo de forma más rápida e inteligente, al tiempo que elimina la proliferación de la IA.

Prueba ClickUp Metas Cree metas que se adapten a sus necesidades con ClickUp Metas

En el centro de su sistema de gestión de metas se encuentra ClickUp Metas. Tanto si eres un responsable de equipo de ventas que establece objetivos de ingresos trimestrales, un director de marketing que realiza seguimiento de la producción de contenido o un profesional de RR. HH. que supervisa el compromiso de los empleados, ¡esta herramienta te respalda!

Establezca metas numéricas, monetarias o de verdadero/falso para realizar un seguimiento de objetivos como el compromiso, los ingresos o la finalización de hitos. El progreso se actualiza automáticamente a medida que se completan las tareas enlazadas, lo que elimina la necesidad de realizar un seguimiento manual.

Los equipos pueden utilizar carpetas de objetivos para organizar los objetivos por departamento, sprint u OKR, lo que garantiza que todo permanezca con visibilidad y estructurado.

Más allá del seguimiento de metas, el software de gestión del rendimiento también mejora la ejecución con ClickUp Brain

Como ClickUp Brain está profundamente integrado en su entorno de trabajo, ofrece recomendaciones inteligentes basadas en los proyectos de su equipo y en datos históricos. También puede pedirle que le ayude a priorizar las tareas en función de su urgencia e impacto.

Realice un seguimiento de los elementos pendientes y alcance sus metas a tiempo con ClickUp Brain

Piense en ello como un gestor de proyectos impulsado por IA que puede redactar resúmenes de reuniones, generar actualizaciones de estado e incluso sugerir los siguientes pasos en función del progreso.

Para reunir todo, los paneles de ClickUp, totalmente personalizables, actúan como un centro de control, proporcionando una instantánea en tiempo real del progreso de los equipos y las iniciativas.

Visualice sus KPI y el progreso de su equipo con los paneles personalizables de ClickUp

En lugar de revisar informes dispersos, los líderes empresariales pueden visualizar el rendimiento del equipo a través de tarjetas interactivas, haciendo seguimiento de todo, desde la velocidad de los sprints y los cronogramas de los proyectos hasta la asignación de recursos y la distribución de la carga de trabajo.

Aquí tienes un breve vídeo con más información al respecto:

La plantilla de OKR de ClickUp hace que el ajuste y el seguimiento de los objetivos y resultados clave (OKR) sea fácil, claro y viable. Divida los grandes objetivos en resultados medibles para que su equipo siempre sepa cómo es el éxito.

Obtenga una plantilla gratuita Utilice la plantilla de OKR de ClickUp para establecer y realizar un seguimiento de los objetivos individuales y del equipo

Tanto si eres un responsable de RR. HH. que supervisa el compromiso de los empleados, un gestor de proyectos que se asegura de que los resultados se mantengan bajo seguimiento, o un ejecutivo empresarial que impulsa el crecimiento de los ingresos, esta plantilla de OKR te ayuda a mantener todo estructurado.

Dado que ClickUp automatiza las actualizaciones del progreso, no tendrás que buscar informes ni ajustar porcentajes manualmente. Todo se actualiza en tiempo real a medida que tu equipo avanza.

⚙️ Bonificación: La plantilla del plan de acción de metas inteligentes de ClickUp garantiza que sus metas estén bien definidas y enfocadas, desglosando los objetivos más amplios en hitos más pequeños.

Las mejores funciones de ClickUp

Colaboración en tiempo real : mantén todas las conversaciones relacionadas con los OKR y la planificación estratégica en un solo lugar, colabora en tiempo real, realiza un uso compartido de las actualizaciones sobre los resultados clave y resuelve rápidamente los obstáculos con : mantén todas las conversaciones relacionadas con los OKR y la planificación estratégica en un solo lugar, colabora en tiempo real, realiza un uso compartido de las actualizaciones sobre los resultados clave y resuelve rápidamente los obstáculos con ClickUp Chat

*gestión de tareas: desglose los grandes objetivos en pasos viables con plazos, prioridades y dependencias con tareas de ClickUp

Personalización : realice un seguimiento del progreso de las métricas clave de OKR con puntos de datos personalizados que son importantes para su equipo utilizando : realice un seguimiento del progreso de las métricas clave de OKR con puntos de datos personalizados que son importantes para su equipo utilizando Campos personalizados

*automatización del flujo de trabajo: Automatice acciones como la asignación de tareas, la actualización de estados, el envío de notificaciones, etc., basándose en los desencadenantes y las condiciones que defina mediante ClickUp Automations

Pizarras virtuales : Haga una lluvia de ideas, correlacionar estrategias y plan visualmente los OKR con un lienzo digital colaborativo utilizando : Haga una lluvia de ideas, correlacionar estrategias y plan visualmente los OKR con un lienzo digital colaborativo utilizando ClickUp Whiteboards

plantillas*: Obtenga un marco estructurado para el ajuste, el seguimiento y la revisión de los OKR sin tener que empezar desde cero con las plantillas de ClickUp

Límites de ClickUp

Curva de aprendizaje pronunciada

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Aquí tienes una reseña de G2:

Me encanta cómo ClickUp reúne múltiples herramientas de productividad en un solo lugar (gestión de tareas, documentos, pizarras, informes), lo que facilita mantener todo organizado. Es lo suficientemente flexible como para adaptarse a cualquier flujo de trabajo, y las vistas personalizables (como Lista, Tablero y Gantt) te permiten ver los proyectos en el formato que prefieras. Además, funciones como Automatización y Plantillas ayudan a ahorrar mucho tiempo. ¡Es como un centro de productividad que se adapta a tus necesidades!

Me encanta cómo ClickUp reúne múltiples herramientas de productividad en un solo lugar (gestión de tareas, documentos, pizarras, informes), lo que facilita mantener todo organizado. Es lo suficientemente flexible como para adaptarse a cualquier flujo de trabajo, y las vistas personalizables (como Lista, Tablero y Gantt) te permiten ver los proyectos en el formato que prefieras. Además, funciones como Automatización y Plantillas ayudan a ahorrar mucho tiempo. ¡Es como un centro de productividad que se adapta a tus necesidades!

📌 ¿Necesitas inspiración? Echa un vistazo a nuestra lista de ejemplos de OKR para establecer metas claras y viables para tu equipo

2. Asana (la mejor para metas de colaboración en equipo)

a través de Asana

Asana mantiene a los equipos sincronizados, incluso cuando los proyectos se acumulan. Su función «Metas» enlaza las tareas diarias con los objetivos generales, para que nadie se limite a marcar casillas.

¿Quiere comprobar rápidamente el progreso? Los Campos personalizados le permiten realizar un seguimiento de las métricas clave de los objetivos, mientras que los paneles proporcionan información en tiempo real con gráficos e informes. Y con la vista Cronograma, los equipos pueden correlacionar fácilmente las dependencias y los plazos.

Las capacidades de IA de Asana pueden resumir el progreso, identificar obstáculos y generar actualizaciones de estado, lo que garantiza que los objetivos estratégicos sigan siendo prioritarios.

Las mejores funciones de Asana

Automatice tareas repetitivas, como asignar trabajo, ajustar fechas de entrega o notificar a las partes interesadas con Reglas

Alinee los objetivos de toda la empresa con los proyectos del equipo utilizando mapas estratégicos

Utilice IA Teammates para la ejecución de tareas, el asesoramiento y la optimización del flujo de trabajo

Establezca objetivos en cascada desde el nivel de la empresa hasta los departamentos y las personas para lograr una alineación total

Límites de Asana

La información de la tarea principal no siempre se transfiere a las tareas relacionadas, lo que hace que el flujo de trabajo resulte confuso

Precios de Asana

Personal: Gratis

Starter: 13,49 $ al mes por usuario

Avanzado: 30,49 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Enterprise+: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4,4/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 13 000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?

Aquí tiene una reseña de G2:

Utilizo Asana todos los días, incluso para mis tareas personales, y sinceramente creo que es la mejor herramienta del mercado... A veces, me cuesta entender la jerarquía de tareas y subtareas. He trabajado mucho con automatizaciones y campos personalizados y, en ocasiones, resulta complicado determinar la mejor forma de gestionarlos.

Utilizo Asana todos los días, incluso para mis tareas personales, y sinceramente creo que es la mejor herramienta del mercado... A veces me cuesta entender la jerarquía de tareas y subtareas. He trabajado mucho con automatizaciones y campos personalizados, y en ocasiones resulta complicado determinar la mejor forma de gestionarlos.

📖 Lea también: Las mejores alternativas y competidores de Asana

3. 15Five (la mejor para el seguimiento del compromiso de los empleados)

a través de 15Five

Mantener a los empleados comprometidos crea una cultura en la que las personas se sienten escuchadas, apoyadas y motivadas. 15Five ayuda a conseguirlo, especialmente ahora que la IA en el lugar de trabajo está cambiando la forma en que los equipos establecen conexión.

¿Necesita información más detallada sobre sus empleados? Las evaluaciones de 360 grados ofrecen comentarios completos, mientras que las encuestas en tiempo real permiten conocer el pulso del estado de ánimo de los empleados. La plataforma también hace que las reuniones individuales sean más eficaces gracias a sus herramientas de reuniones estructuradas.

Sus funciones de IA pueden proporcionar información sobre la moral del equipo y los posibles obstáculos mediante el análisis del sentimiento en los comentarios de los registros, lo que permite adoptar un enfoque más proactivo en la gestión de objetivos.

las 15 mejores funciones de Five

Garantiza la alineación entre empleados y directivos con la función Weekly Check-ins (reuniones semanales)

Utiliza la herramienta High Fives para el reconocimiento entre compañeros, fomentando una cultura laboral positiva

Implemente las encuestas de Pulso para medir el compromiso de los empleados e identificar áreas clave de mejora

Realice un seguimiento del progreso con paneles intuitivos que muestran el estado de los objetivos y la propiedad

límites de 15Five

No combina los resultados de las encuestas de varios ciclos de revisión para ayudarte a obtener una visión más amplia

Puede resultar demasiado complejo para equipos que buscan una solución sencilla para el seguimiento de metas

precios de 15Five

Engage: 4 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Perform: 11 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Plataforma total: 16 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

productos para gerentes/remuneración: *Precios personalizados

valoraciones y reseñas de 15Five

G2: 4,6/5 (más de 1700 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre 15Five?

Aquí tienes una reseña de G2:

Las reuniones semanales son una forma sencilla pero eficaz de mantenerse al tanto de cómo les va a todos, tanto a nivel personal como profesional. Los gerentes obtienen información en tiempo real sobre la moral y los retos del equipo, lo que nos ha ayudado a ser más proactivos y solidarios.

Las reuniones semanales son una forma sencilla pero eficaz de estar al tanto de cómo les va a todos, tanto a nivel personal como profesional. Los gerentes obtienen información en tiempo real sobre la moral y los retos del equipo, lo que nos ha ayudado a ser más proactivos y a ofrecer más apoyo.

💡 Consejo profesional: Una de las claves de los OKR es hacer ajustes ambiciosos, es decir, metas ambiciosas pero alcanzables que impulsen a los equipos a innovar y rendir más allá de lo esperado.

4. Lattice (la mejor para metas de gestión del rendimiento)

a través de Lattice

Lattice es una plataforma para el éxito de las personas que combina OKR y metas con evaluaciones de rendimiento, encuestas de compromiso y desarrollo profesional. Desde el ajuste de metas hasta los comentarios de los empleados, alinea a los equipos y mantiene informados a los responsables de RR. HH.

Sus conocimientos basados en IA resaltan las tendencias en rendimiento y compromiso, mientras que los OKR y los paneles personalizables mantienen a todos enfocados.

Las herramientas de análisis predictivo y benchmarking también ayudan a detectar áreas de mejora antes de que se conviertan en problemas.

Las mejores funciones de Lattice

Utilice plantillas basadas en la ciencia, como el generador de metas SMART o los planes de 30-60-90 días, para estructurar las metas de forma eficaz

Explore datos en tiempo real con Analytics Explorer para descubrir información útil para la estrategia de empresa

Genere resúmenes y puntos de debate basados en IA para que los gerentes puedan analizar el rendimiento de las metas

Fomente el reconocimiento entre compañeros a través de un portal de comentarios sociales para promover la colaboración

Límites de Lattice

Opciones con límite para descargar datos de encuestas de compromiso

La configuración inicial puede resultar compleja para garantizar que todos los módulos interconectados hagan trabajo juntos de manera eficaz

Precios de Lattice

Gestión del talento: 11 $ al mes por usuario

HRIS: 10 $ al mes por usuario

Complementos: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lattice

G2: 4,7/5 (más de 3500 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Lattice?

Aquí tienes una reseña de Capterra:

En general, ha sido una experiencia fantástica, pero se necesita un año y recordatorios para que el personal y los directivos utilicen las herramientas que ofrece. Sin embargo, una vez que empiezan a usar el sistema, lo disfrutan y le sacan valor. Esto quedó especialmente patente durante los periodos de revisión, en los que gran parte de la información necesaria ya estaba disponible en las metas y las reuniones individuales.

En general, ha sido una experiencia fantástica, pero se necesita un año y recordatorios para que el personal y los directivos utilicen las herramientas que ofrece. Sin embargo, una vez que empiezan a usar el sistema, lo disfrutan y obtienen valor de él. Esto fue especialmente evidente durante los periodos de revisión, en los que gran parte de la información necesaria ya estaba disponible en los metas y en las reuniones individuales.

📮 ClickUp Insight: El 88 % de las personas utiliza la IA de alguna forma, y un impresionante 55 % la utiliza varias veces al día. Solo un pequeño porcentaje de los encuestados, el 12 %, no utiliza la IA en absoluto. Ahora que la IA se ha convertido en algo cotidiano para la mayoría, ClickUp Brain va un paso más allá al integrar la IA directamente en tus flujos de trabajo, automatizando las actualizaciones, resumiendo el progreso y manteniendo tus OKR al día sin esfuerzo.

5. Leapsome (la mejor para la gestión unificada del capital humano)

a través de Leapsome

Leapsome es una plataforma integral de capacitación de personal que ofrece la conexión entre los OKR y la gestión de metas con evaluaciones de rendimiento, encuestas de compromiso de los empleados y módulos de aprendizaje.

La plataforma está diseñada para crear un ciclo continuo de rendimiento y desarrollo, en el que las metas no solo se establecen, sino que se debaten activamente en reuniones individuales y revisiones.

Las capacidades de IA de Leapsome ayudan a los gerentes a resumir los comentarios, sugerir temas de conversación para las reuniones basados en el progreso de los objetivos y generar información a partir de los datos de rendimiento.

Las mejores funciones de Leapsome

Alinee a toda la organización con un árbol de metas visuales que muestra cómo los OKR individuales y del equipo contribuyen a los objetivos de la empresa

Automatice las actualizaciones de progreso mediante la conexión de los meta a fuentes de datos como Salesforce, HubSpot y Jira

Aproveche la IA para resumir el rendimiento, generar sugerencias de desarrollo y proporcionar información a los gerentes

Visualice el progreso a través de paneles personalizables y reciba recordatorios automáticos para mantener las metas en track

Enlaza las competencias con las metas y las rutas de aprendizaje, lo que proporciona a los empleados una visibilidad clara de su crecimiento y de los siguientes pasos en su carrera profesional

Límites de Leapsome

Algunos usuarios hacen mención de que, aunque la plataforma es potente, el número de funciones puede suponer una curva de aprendizaje más pronunciada para los nuevos administradores y gestores

Precios de Leapsome

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Leapsome

G2: 4,8/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Leapsome?

Aquí tienes una reseña de G2:

La interfaz fácil de usar de Leapsome es lo que más destaca. La plataforma cubre un amplio intervalo de funciones de RR. HH., desde la gestión del rendimiento hasta el aprendizaje y el desarrollo, y es fácil alinear mis metas personales con los objetivos de la empresa. Los ciclos de revisión personalizables y las funciones de retroalimentación continua también la hacen ideal para fomentar el crecimiento personal y el compromiso.

La interfaz fácil de usar de Leapsome es lo que más destaca. La plataforma cubre un amplio intervalo de funciones de RR. HH., desde la gestión del rendimiento hasta el aprendizaje y el desarrollo, y es fácil alinear mis metas personales con los objetivos de la empresa. Los ciclos de revisión personalizables y las funciones de retroalimentación continua también la hacen ideal para fomentar el crecimiento personal y el compromiso.

🧠 Dato curioso: En su libro The Practice of Management (La práctica de la gestión), de 1954, Peter Drucker propuso la «gestión por objetivos» (MBO) como marco para alinear las metas de la organización con los objetivos individuales a través de metas claras y medibles. Esto sentó las bases para los OKR tal y como los conocemos hoy en día.

6. Perdoo (la mejor para la gestión sencilla de OKR)

a través de Perdoo

Perdoo es una plataforma diseñada específicamente para OKR y la ejecución de estrategias que se centra en la simplicidad. Le permite establecer sus objetivos y ver exactamente cómo se establecen la conexión con los resultados clave.

También utiliza la IA para optimizar el seguimiento con tableros de KPI que actualizan automáticamente el progreso, de modo que los equipos siempre dispongan de información en tiempo real.

Funciones como Check-ins, reuniones 1:1 y Evaluaciones de rendimiento mantienen a todos responsables, mientras que la función Kudos añade un nivel de reconocimiento para mantener alta la motivación.

Las mejores funciones de Perdoo

Planifique estrategias a largo plazo con herramientas de hoja de ruta que proporcionan una representación visual clara de las metas y los hitos.

Defina y supervise las metas y OKR del equipo, individuales y de la empresa para garantizar la alineación entre todos los niveles.

Conéctelo a Vadoo /IA a través de Zapier para la automatización de tareas repetitivas y para ejecutar estrategias de manera más eficiente.

Integre herramientas como Slack, Jira y Hojas de cálculo de Google para automatizar las actualizaciones del progreso.

Genere informes detallados sobre el progreso, la alineación y las contribuciones en toda la empresa.

Límites de Perdoo

Carece de integración de programación 1:1 con Microsoft Calendario.

La interfaz de usuario, aunque con función, parece menos moderna en comparación con algunas de sus competidoras más recientes.

Precios de Perdoo

Free

Premium: 7,20 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Supreme: 8,80 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Perdoo

G2: 4,3/5 (más de 3900 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 50 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Perdoo?

Aquí tienes una reseña de G2:

Perdoo es increíblemente fácil de usar y ayuda a mantener el seguimiento de nuestro equipo. Dado que cada uno de nosotros se encarga de tareas diferentes, es fácil distraerse. Perdoo garantiza que todos se mantengan concentrados, mostrando cómo cada tarea contribuye a nuestro meta principal: generar ingresos. Ayuda a todos los miembros del equipo a sentirse responsables de acercarnos a ese objetivo.

Perdoo es increíblemente fácil de usar y ayuda a mantener el seguimiento de nuestro equipo. Dado que cada uno de nosotros se encarga de tareas diferentes, es fácil distraerse. Perdoo garantiza que todos se mantengan concentrados, mostrando cómo cada tarea contribuye a nuestra meta principal: generar ingresos. Ayuda a todos los miembros del equipo a sentirse responsables de acercarnos a esa meta.

💡 Consejo profesional: ¿Necesitas ayuda o inspiración para elaborar OKR para ti y tu equipo? Solo tienes que preguntarle a ClickUp Brain MAX. Con su acceso a tu entorno de trabajo y a los conocimientos institucionales, puede hacer un trabajo bastante bueno. ¿Necesitas ayuda para convertir esto en tareas en ClickUp? Solo tienes que dictar tu solicitud con Clickup Talk-to-Texto y ahorrarás tiempo y esfuerzo. 🗣️ Deja que ClickUp Brain MAX te sugiera OKR relevantes para empezar a planear rápidamente.

7. Weekdone (la mejor para la compatibilidad con el coaching de OKR)

a través de Weekdone

Weekdone combina el ajuste trimestral de OKR con una estructura de elaboración de informes semanales PPP (plan, progreso, problemas), lo que mantiene a los equipos alineados y responsables.

Sus paneles en tiempo real le ofrecen una vista clara del progreso de los OKR, lo que le permite detectar fácilmente los obstáculos. La función de revisiones semanales enlaza las tareas diarias con los objetivos generales de la empresa, mientras que las herramientas integradas de reconocimiento y retroalimentación entre compañeros fomentan la colaboración en equipo.

Además, la plataforma ofrece funciones únicas, como paneles de control de coaching personalizados y seguimiento de la felicidad, lo que la convierte en algo más que una simple herramienta de OKR.

Las mejores funciones de Weekdone

Implemente la metodología PPP para permitir a los empleados la elaboración de informes semanales en cuestión de minutos.

Utiliza el panel de control Newsfeed para la comunicación del equipo y el reconocimiento entre compañeros.

Visualice la alineación y la jerarquía de los OKR con una vista en árbol clara y fácil de entender.

Aproveche las sesiones de coaching con expertos, la formación en equipo y el acceso 24/7 al Centro de aprendizaje para dominar las buenas prácticas de OKR.

Límites de Weekdone

El enfoque en la elaboración de informes semanales de PPP, aunque beneficioso para algunos, puede parecer un paso administrativo adicional para los equipos con diferentes flujos de trabajo.

Los usuarios solicitan más compatibilidad para diseñar elementos prácticos y navegar por la interfaz de usuario.

Precios de Weekdone

Prueba gratis (versión de) prueba

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Weekdone

G2: 4/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 50 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Weekdone?

Aquí tienes una reseña de G2:

Weekdone se basa en las buenas prácticas de OKR y, por lo tanto, alinea nuestros objetivos con los de la empresa. Durante la creación de metas, se anima a los usuarios a correlacionar un objetivo para optimizar el esfuerzo.

Weekdone se basa en las buenas prácticas de OKR y, por lo tanto, alinea nuestros objetivos con los de la empresa. Durante la creación de metas, se anima a los usuarios a correlacionar una meta para optimizar el esfuerzo.

🧠 Dato curioso: Como director ejecutivo de Intel en la década de 1970, Andy Grove adaptó la teoría de la gestión por objetivos a un marco más ágil denominado OKR. Introdujo el concepto de «resultados clave» medibles para evaluar el progreso hacia «objetivos» ambiciosos, haciendo hincapié en la flexibilidad.

8. Betterworks (la mejor para OKR a nivel de corporación)

a través de Betterworks

Betterworks lleva la gestión del rendimiento un paso más allá con herramientas basadas en IA que hacen que el establecimiento de metas, la retroalimentación y el coaching sean más eficaces. En lugar de sustituir el juicio humano, su herramienta de IA es un asistente inteligente que ayuda a los directivos y a los empleados a trabajar de forma más inteligente.

Meta Assist le ayuda a establecer metas significativas y bien alineadas mediante el análisis de las prioridades de la empresa y los rols individuales. Conversation Assist proporciona indicaciones inteligentes para las conversaciones sobre el rendimiento, lo que garantiza que el discurso se mantenga centrado y sea productivo.

Las mejores funciones de Betterworks

Solicite y proporcione comentarios en tiempo real a los empleados para una comunicación constructiva.

Mejora la calidad de la comunicación utilizando la IA para analizar los objetivos, los comentarios y el reconocimiento de los empleados con el fin de realizar evaluaciones de rendimiento imparciales.

Impulsa la colaboración y la coordinación con reuniones individuales y gestiona la productividad.

Integre profundamente con HRIS y plataformas de comunicación como SAP SuccessFactors y Microsoft Teams.

Límites de Betterworks

Carece de un panel de control a nivel de gestión.

Es ideal para empresas que adoptan un modelo de gestión del rendimiento continuo y completo, y puede resultar demasiado exhaustivo para aquellas que solo necesitan realizar el seguimiento de los OKR.

Precios de Betterworks

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Betterworks

G2: 4,3/5 (más de 200 reseñas)

Capterra: 4,1/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Betterworks?

Aquí tienes una reseña de Capterra:

Simplicidad para crear y gestionar metas anuales. Extremadamente fácil para usuarios, sin necesidad de formación previa para el personal de primera línea... A veces me cuesta encontrar entradas antiguas o históricas de años anteriores.

Simplicidad para crear y gestionar metas anuales. Extremadamente fácil para usuarios novatos, sin necesidad de formación previa para el personal de primera línea... A veces me cuesta encontrar entradas históricas o antiguas de años anteriores.

🌟 Bonificación: Gestionar y realizar un seguimiento de los OKR es fácil con la ayuda de los agentes de IA de ClickUp. Pueden: Actualiza automáticamente el estado de tus OKR supervisando la finalización de tareas, los cambios en los resultados clave y el progreso hacia los objetivos.

Haga un recordatorio a los miembros del equipo sobre las próximas fechas límite o cuándo es necesario prestar atención a los resultados clave.

Genere actualizaciones diarias, semanales o mensuales del progreso de los OKR, destaque los obstáculos y proporcione información útil para su equipo.

9. Profit. co (la mejor opción para equipos que buscan una plataforma OKR con todo incluido)

Profit. co es una plataforma OKR versátil que ayuda a empresas de todos los tamaños a optimizar el ajuste de metas, realizar un seguimiento del rendimiento e impulsar el compromiso. Sus herramientas basadas en IA aportan recordatorios automatizados, análisis predictivos y paneles inteligentes a su flujo de trabajo para obtener información en tiempo real.

Con más de 300 KPI integrados, plantillas personalizables y herramientas de alineación, puede establecer metas precisas y mantenerse en el camino con un mínimo esfuerzo.

Las mejores funciones de Profit. co

Establezca metas ambiciosas con su creación de OKR paso a paso.

Ejecute la estrategia utilizando la gestión integrada de tareas, los tableros de proyectos y los KPI.

Automatice los procesos con desencadenantes webhook que ejecutan acciones predefinidas.

Utilice el análisis para obtener información sobre las tendencias de rendimiento mediante el seguimiento de KPI, plantillas personalizables y puntos de datos procesables.

Motiva a los empleados mediante funciones de retroalimentación continua, reconocimiento y evaluaciones de rendimiento.

Límite de Profit. co

El número grande de funciones puede resultar abrumador para los nuevos usuarios y los equipos pequeños.

Personalización con límite en el módulo de reconocimiento.

Precios de Profit. co

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Profit. co

G2: 4,4/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Betterworks?

Aquí tienes una reseña de G2:

Profit. co destaca por su flexibilidad a la hora de personalizar el marco de OKR para adaptarse al funcionamiento de los diferentes equipos. No tuvimos que amoldar nuestros procesos a la herramienta, sino que fue la herramienta la que se amoldó a nosotros. Desde el ajuste de las vistas hasta el perfeccionamiento de los flujos de trabajo, nos permitió apoyar a equipos multifuncionales de forma única, al tiempo que se alineaba a todos bajo una dirección estratégica compartida.

Profit. co destaca por su flexibilidad a la hora de personalizar el marco de OKR para adaptarse al funcionamiento de los diferentes equipos. No tuvimos que amoldar nuestros procesos a la herramienta, sino que fue la herramienta la que se amoldó a nosotros. Desde el ajuste de las vistas hasta el perfeccionamiento de los flujos de trabajo, nos permitió apoyar a equipos multifuncionales de forma única, al tiempo que se alineaba a todos bajo una dirección estratégica compartida.

🔍 ¿Sabías que...? Según Fortune Business Insights, se prevé que el valor del mercado del software OKR, incluidas las herramientas de IA, alcance los 2980 millones de dólares en 2030

10. WorkBoard (la mejor para el seguimiento del progreso en tiempo real)

a través de WorkBoard

Workboard es una plataforma de ejecución de estrategias de nivel de corporación diseñada para grandes organizaciones que buscan alinear y gestionar OKR a gran escala.

La plataforma automatiza el proceso de revisión empresarial utilizando Workboard IA para extraer datos de diversos sistemas y generar agendas, paneles y resúmenes de reuniones inteligentes.

¿Necesita una actualización rápida del estado? Running Business Reviews genera resúmenes automáticamente para que pueda centrarse en la ejecución.

Las mejores funciones de WorkBoard

Utilice herramientas como (diagrama de) Gantt, flujo de trabajo y seguimiento de hitos para gestionar proyectos

Automatización de las revisiones trimestrales de la empresa con herramientas de agregación y presentación de datos basadas en IA

Visualice los resultados con sofisticados paneles, mapas de calor y análisis para la comunicación con las partes interesadas

Simplifique y mejore los OKR con IA Coautor

Entrene a sus equipos con guías y certificaciones dirigidas por expertos e integradas en la plataforma

Límites de WorkBoard

La plataforma tiene una curva de aprendizaje pronunciada y, por lo general, requiere una gestión significativa del cambio organizativo y la aceptación de los usuarios para implementarse con éxito

El porcentaje de cálculo del logro de los OKR no está fácilmente disponible

Precios de WorkBoard

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de WorkBoard

G2: 4,5/5 (más de 90 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre WorkBoard?

Aquí tiene una reseña de G2:

La herramienta Workboard es fácil de usar y provee a todos los empleados visibilidad de los OKR en toda la organización... La herramienta puede ser lenta en ocasiones, lo que puede resultar frustrante. Dicho esto, WorkBoard mejora constantemente la herramienta y siempre acepta solicitudes de función para ayudar a mejorar la experiencia general del usuario.

La herramienta Workboard es fácil de usar y provee a todos los empleados visibilidad de los OKR en toda la organización... La herramienta puede ser lenta en ocasiones, lo que puede resultar frustrante. Dicho esto, WorkBoard mejora constantemente la herramienta y siempre acepta solicitudes de función para ayudar a mejorar la experiencia general del usuario.

Marca tus metas ganadoras con ClickUp

¿Hojas de cálculo, actualizaciones dispersas y plazos incumplidos? No necesita nada de eso.

Tanto si necesita información basada en IA, seguimiento en tiempo real o una colaboración fluida entre equipos, la herramienta OKR adecuada marca la diferencia.

ClickUp destaca como la solución integral definitiva. Con sus recomendaciones de objetivos basadas en IA, el seguimiento automatizado del progreso y los paneles personalizables, simplifica la gestión de OKR como ninguna otra.

¿Por qué conformarse? ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp, gratuito/a! ✅