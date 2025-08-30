las 10 mejores herramientas de software ERG para crear lugares de trabajo inclusivos en 2025

No ha creado un ERG para organizar almuerzos y charlas ocasionales.

Lo iniciaste para crear comunidad, generar cambios y hacer que todos los empleados se sintieran valorados. Pero sin las herramientas adecuadas, incluso los ERG más apasionados pierden impulso rápidamente.

Y eso es un problema, $$$a.

🧐 ¿Sabías que...? Especialmente cuando la investigación de Deloitte muestra que un fuerte sentido de pertenencia puede aumentar el rendimiento laboral en un 56 % y reducir el riesgo de rotación de personal a la mitad.

Imagina: un ERG de mujeres en tecnología comienza el año con paneles y círculos de mentoría, pero sin una plataforma centralizada, las cosas se complican. Las inscripciones disminuyen. Los voluntarios se agotan. La energía se desvanece.

Lo que comenzó como una visión audaz para la inclusión queda sepultado bajo invitaciones de Calendario y hojas de cálculo.

¿La solución? Plataformas específicas para grupos de recursos de empleados que facilitan la organización de eventos, el seguimiento del compromiso y la demostración del impacto ante la dirección, sin agotar a los voluntarios más entusiastas

🧐 ¿Sabías que...? El concepto moderno de los grupos de recursos para empleados (ERG ) comenzó en 1970 en Xerox, cuando los empleados negros formularon el National Black Employee Caucus en respuesta a la continua discriminación racial y el malestar social. Su meta era crear un espacio para la defensa, la compatibilidad y el progreso dentro del lugar de trabajo, sentando las bases de los ERG que conocemos hoy en día.

¿Qué debe buscar en un software ERG?

A la hora de elegir un software ERG, busque las funciones clave que ayuden a sus grupos de recursos para empleados a crecer y tener éxito. Estas herramientas pueden mejorar la gestión de los empleados y tener un impacto significativo.

Estas son las funciones clave que debe priorizar al evaluar las plataformas ERG:

*experiencia de usuario intuitiva: Elija una plataforma con una interfaz fácil de usar que requiera una formación mínima para los líderes y miembros de ERG

herramientas de comunicación robustas: *Busque foros de debate, mensajería directa y funciones de anuncios que fomenten la participación continua en los ERG

gestión integral de eventos: *Seleccione plataformas con integración de Calendario, funciones de registro, sistemas de recordatorios y recopilación de comentarios 360 después del evento

Repositorio de recursos centralizado: Asegúrate de que Asegúrate de que el software de gestión de personal ofrece bibliotecas para almacenar y para el uso compartido de documentos, vídeos y materiales educativos

panel de control de análisis avanzado: *Elija un software con funciones de elaboración de informes para medir el compromiso, el crecimiento y el impacto de los ERG

diseño adaptado a dispositivos móviles: *Asegúrese de que la accesibilidad móvil incluye capacidades de participación completas, lo que permite a los miembros participar incluso cuando no están en su escritorio

opciones de integración perfectas: *Confirme la compatibilidad con los sistemas de RR. HH., las herramientas de comunicación y los calendarios existentes

escalabilidad preparada para el futuro: *Seleccione una solución que crezca con su organización y ofrezca compatibilidad con múltiples ERG

*personalización flexible: Elija plataformas que permitan configurar el flujo de trabajo, ajustar los campos de datos y cambiar la terminología para reflejar su lenguaje específico en materia de diversidad e inclusión

🧠 Información adicional: ¿Qué significa realmente ERG? ERG no solo significa «grupo de recursos para empleados». En psicología, la teoría ERG (desarrollada por Clayton Alderfer ) clasifica las necesidades en Existencia, Relación y Crecimiento. Aunque no está directamente enlazada con los ERG modernos, la coincidencia es interesante: los ERG actuales suelen satisfacer las necesidades de seguridad, conexión (a internet) y desarrollo.

El mejor software ERG de un vistazo

Herramienta *mejor función Caso de uso principal Precios ClickUp – Gestión de reuniones basada en IA – Integración perfecta de tareas y notas – Paneles personalizables Teams que necesitan tomar notas de forma exhaustiva, gestionar tareas y realizar un seguimiento de proyectos con ayuda de la IA Free Forever; personalización disponible para corporaciones Chronus – Programa de mentoría algorítmica personalizada – Guías de conversación estructuradas – Herramientas de mentoría virtual Organizaciones con programas formales de mentoría ERG que buscan la conexión (a internet) entre los líderes sénior y los talentos emergentes Core: desde 14 995 $ al año; Corporación: desde 24 995 $ al año Teleskope Affinities información sobre ERG basada en datos – Mapa de redes – (elaboración de) informes sobre el impacto en la empresa Líderes de ERG que necesitan información útil sobre la salud, el compromiso y el impacto del grupo Precios personalizados Chezie – Plataforma centrada en la comunidad – Herramientas de reconocimiento de miembros – Diseño pensado para dispositivos móviles Organizaciones centradas en crear comunidades ERG sólidas y con conexión (a internet), y en involucrar a los miembros de forma significativa A partir de 15 000 $ al año para 200 miembros de ERG Grupos de afinidad de Benevity – Conexión (a internet) con causas benéficas – Herramientas de compromiso de los empleados – Procesamiento de donaciones equivalentes Teams que desean integrar los ERG con los esfuerzos de responsabilidad social corporativa y ofrecer oportunidades de donación Precios personalizados Plataforma ERG de Affirmity – Seguimiento del cumplimiento de ERG – (elaboración de) informes sobre diversidad, equidad e inclusión – Seguimiento de la participación en eventos Empresas que necesitan medir la participación y el impacto de los ERG, al tiempo que garantizan el cumplimiento de las normas de diversidad e inclusión Precios personalizados MentorcliQ Diverst – Gestión de ERG a nivel de corporación – Mentoría y plan de la sucesión – Integración con HRIS y LMS Grandes organizaciones que amplían los ERG centrándose en el desarrollo del liderazgo y la tutoría Precios personalizados Software ERG de Qooper – Emparejamiento de mentores basado en IA – Herramientas de gestión de eventos – Funciones de participación centradas en los dispositivos móviles Organizaciones que desean ampliar los programas ERG con tutorías estructuradas, seguimiento de eventos y medición del impacto Precios personalizados WeSpire campañas de compromiso de los empleados – (elaboración de) informes de impacto basados en datos – Plantillas personalizables predefinidas Enterprise medianas y grandes que necesitan la conexión de las iniciativas ERG con los resultados de la empresa y realizar el seguimiento de su impacto Precios personalizados Phenom ERG – Integración de la experiencia del talento – Gestión de ERG con adquisición de talento – Gestión de eventos y grupos Empresas que buscan integrar los ERG en sus estrategias de adquisición y desarrollo de talento Precios personalizados

10 plataformas de software ERG para fortalecer la cultura empresarial

Estas son las funciones clave que debe priorizar al evaluar las plataformas ERG:

Esta es nuestra selección del mejor software ERG que puede elegir según sus necesidades:

1. ClickUp (la mejor para integrar la gestión de ERG con la gestión general del trabajo)

Utilice los paneles de ClickUp para obtener una mayor visibilidad y alineación en sus actividades ERG

ClickUp es la app, aplicación que lo tiene todo para el trabajo, y sí, eso incluye tus iniciativas ERG. Gestiona todo en un solo lugar junto con los flujos de trabajo diarios de tu equipo, desde la planificacion de eventos hasta el seguimiento de las tutorías.

Incorpore los ERG al entorno de trabajo central de su empresa

ClickUp tareas le permite dividir las metas grandes en pequeñas tareas viables que son fáciles de asignar y de seguimiento. ¿Está planificando un evento para el mes del patrimonio? ¿Está organizando programas de mentoría? ClickUp permite a los líderes de ERG crearlo a su manera, con listas, tableros o calendarios que se adaptan al flujo de trabajo de su equipo.

Con niveles de prioridad, subtareas, estados personalizados y fechas de vencimiento, todos se mantienen alineados, sin necesidad de enviar mensajes de seguimiento constantes.

Destaca por incorporar los grupos de recursos para empleados al entorno de trabajo central de su organización. A diferencia de las soluciones ERG específicas, ClickUp integra sus iniciativas de diversidad con flujos de trabajo más amplios de la empresa, lo que crea una visibilidad que ayuda a los ERG a alinearse con las estrategias de RR. HH.

📮ClickUp Insight: Alrededor del 41 % de los profesionales prefieren la mensajería instantánea para la comunicación en equipo. Aunque ofrece intercambios rápidos y eficientes, los mensajes suelen distribuirse en múltiples canales, hilos o mensajes directos, lo que dificulta la recuperación de la información posteriormente. Con una solución integrada como ClickUp Chat, tus hilos de chat se correlacionan con proyectos y tareas específicos, lo que mantiene tus conversaciones en contexto y fácilmente disponibles.

💡 Consejo profesional: ¿Necesitas organizar eventos anuales? ¿Incorporar nuevos miembros? ¿Coordinar diferentes zonas horarias? Los Campos personalizados de ClickUp te permiten realizar un seguimiento de datos como las horas de voluntariado, los tipos de ERG, los pronombres y las ubicaciones, para que nada se pierda en el trasiego.

crea una base de conocimientos ERG con ClickUp Documento*

La gestión y el uso compartido eficaz de conocimientos son fundamentales para el éxito de los ERG, por lo que ClickUp Knowledge Management sirve como hub centralizado para la documentación de los ERG. Los grupos de recursos pueden crear wikis y bases de conocimientos completas para recursos educativos, buenas prácticas de inclusión e información cultural.

Cree una única fuente de información veraz para toda la documentación del grupo con ClickUp Knowledge Management

Los líderes de ERG pueden crear documentos ClickUp estructurados con páginas anidadas, lo que ayudará a los nuevos miembros a comprender la misión y las actividades del grupo.

Cree documentos estructurados y colaborativos con páginas anidadas y tareas integradas en ClickUp Documento

La plataforma también ofrece compatibilidad con la edición colaborativa, lo que permite que varios miembros accedan y contribuyan a los recursos simultáneamente. El historial de versiones mantiene el contenido actualizado y conserva el contexto importante.

Mantenga las conversaciones contextualizadas con ClickUp Chatear

Sin embargo, el conocimiento por sí solo no es suficiente: una comunicación eficaz da vida a estos recursos. Aquí es donde ClickUp Chatear permite la comunicación contextual directamente dentro de su entorno de trabajo ERG.

Usa el uso compartido de ideas, actúa como proveedor de comentarios y coordina actividades sin tener que cambiar entre múltiples herramientas con ClickUp Chatear

A diferencia de las aplicaciones de mensajería aisladas, ClickUp Chatear conecta las conversaciones directamente con tareas, documentos y proyectos, creando debates centrados que mantienen el impulso.

🎥 Descubra cómo ClickUp Chat mantiene las conversaciones organizadas y las Teams en conexión (a internet), sin mensajes perdidos ni hilos dispersos. Solo comunicación centrada que ayuda a las comunidades a prosperar. Al igual que el software ERG, se trata de dar a cada voz un espacio claro, facilitar la colaboración y convertir el compromiso en un impacto real.

La plataforma ofrece compatibilidad con anuncios para todo el equipo y conversaciones privadas, lo que resulta ideal para comunicaciones generales de ERG y debates delicados sobre diversidad. Para la colaboración entre ERG, los canales de 'chatear' pueden incluir a miembros de diferentes grupos, lo que facilita las iniciativas conjuntas al tiempo que se mantiene la conexión (a internet) con las tareas y los documentos pertinentes.

Realice un seguimiento del progreso con los paneles, metas y formularios de ClickUp

Los paneles de ClickUp ayudan a visualizar las métricas que importan, como la asistencia a eventos, el crecimiento de la membresía, las horas de voluntariado o la completar de iniciativas. Añada formularios de ClickUp para recopilar inscripciones o comentarios de los miembros después de los eventos. Utilice ClickUp Metas para alinear sus iniciativas con los parámetros de diversidad de toda la empresa y realizar un seguimiento del intento correcto a lo largo del tiempo.

ClickUp Formularios se pueden utilizar para inscripciones en ERG, confirmaciones de asistencia a eventos, recopilación de comentarios, optimización de la participación de los miembros e incorporación.

ClickUp Control de Tiempo también ayuda a los líderes de ERG a registrar las horas de voluntariado por tarea o iniciativa, una forma valiosa de destacar el esfuerzo que se realiza entre bastidores y abogar por el apoyo presupuestario o ejecutivo.

Para optimizar el trabajo de administrador, los líderes de ERG pueden recurrir a ClickUp Automatización para enviar correos electrónicos de bienvenida, activar recordatorios o actualizar el estado de las tareas.

Cómo la IA proporciona compatibilidad a los grupos de recursos para empleados (ERG) y la contratación inclusiva

Los ERG suelen desempeñar un rol fundamental en la figura de prácticas de contratación inclusivas, desde revisar las ofertas de empleo para detectar sesgos hasta garantizar que los nuevos empleados se sientan bienvenidos y con soporte. La IA hace que este trabajo sea más rápido, más coherente y más fácil de escalar.

ClickUp Brain para ERG

Con ClickUp Brain, el copiloto de IA de tu ERG, puedes:

redacta descripciones de puestos inclusivas*: genera descripciones de rols gratis, gratuitas, sin lenguaje sesgado o excluyente.

cree contenido de incorporación*: resumir los recursos de ERG en guías que ayuden a los nuevos empleados a sentirse conectados desde el primer día.

prepare elementos de acción*: capture y asigne al instante los elementos de seguimiento de las reuniones del comité de contratación de ERG.

utilice ClickUp Brain para revisar descripciones de puestos, redactar documentos de incorporación y generar agendas de reunión.

ClickUp Brain Max: Captura las opiniones de los ERG en tiempo realCon Talk to Texto en ClickUp Brain Max, los líderes de los ERG pueden grabar debates en directo, lluvias de ideas o sesiones de tutoría y convertirlos en tareas estructuradas, como actualizar las directrices de selección o planear talleres de cultura inclusiva. Todas las ideas se transcriben, se resumen y se enlazan con los flujos de trabajo, de modo que las aportaciones de los miembros de ERG figuran en las decisiones de contratación en lugar de perderse. Y con los paneles basados en IA de ClickUp, los programas ERG pueden realizar un seguimiento de las métricas de participación, opinión y compromiso, lo que proporciona a los líderes datos concretos para promover el cambio y medir el progreso hacia una contratación más justa.

Las mejores funciones de ClickUp

Crea paneles personalizados para realizar un seguimiento de las métricas de los ERG, como el crecimiento de la membresía, la asistencia a eventos y completar iniciativas

Proveedor de permisos detallados, lo que permite a los líderes de ERG controlar el acceso a documentos o debates confidenciales

Recopile comentarios con la vista del Formulario para inscripciones en eventos y solicitudes de nuevos miembros

Automatice los correos electrónicos de bienvenida, los recordatorios de evento y las actualizaciones de estado con ClickUp Brain

Ajustes y realice un seguimiento de los objetivos con Metas para alinear los ERG con los objetivos de diversidad de la organización

Altamente personalizable con plantillas, permisos e integraciones

Visualice las iniciativas en vista Lista, tablero, calendario o vista Gantt para adaptarse a diferentes estilos de plan

Aplicación móvil (app, aplicación) para acceder desde cualquier lugar

Límite de ClickUp

Curva de aprendizaje para los líderes de ERG que no están familiarizados con las herramientas de gestión de proyectos

Se requiere una configuración manual para los flujos de trabajo y (elaboración de) informes específicos de ERG

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

Nuestro equipo está repartido en cuatro zonas horarias de tres países diferentes. Debemos mantener una comunicación clara entre los miembros del equipo o se producirá un retraso mínimo de un día. Asignarnos tareas entre nosotros en lugar de enviar correos electrónicos o mensajes de Teams es mucho más eficiente. Chateamos y nos ponemos al día a través de la propia tarea, por lo que es mucho más fácil encontrar las conversaciones relacionadas en lugar de preguntarnos «¿ese mensaje estaba en un correo electrónico o me lo envió por mensaje?», «¿cuándo era necesario?», «¿qué urgencia tiene?». Todas esas preguntas se responden en una tarea bien elaborada.

Nuestro equipo está repartido en cuatro zonas horarias de tres países diferentes. Debemos mantener una comunicación clara entre los miembros del equipo o se producirá un retraso mínimo de un día. Asignarnos tareas entre nosotros en lugar de enviar correos electrónicos o mensajes de Teams es mucho más eficiente. Chateamos y nos ponemos al día a través de la propia tarea, por lo que es mucho más fácil encontrar las conversaciones relacionadas en lugar de preguntarnos «¿ese mensaje estaba en un correo electrónico o me lo envió por mensaje?», «¿cuándo era necesario?», «¿qué urgencia tiene?». Todas esas preguntas se responden en una tarea bien elaborada.

2. Chronus (la mejor para programas de mentoría ERG)

vía Chronus

¿Su programa de mentoría es más reactivo que estratégico? Chronus elimina las conjeturas con el emparejamiento algorítmico, creando conexiones (a internet) significativas entre los líderes sénior y los talentos emergentes.

Chronus ofrece un software especializado que facilita las relaciones de mentoría dentro de los grupos de recursos para empleados. Esta plataforma reconoce que la mentoría es a menudo un componente fundamental de los ERG en intento correcto, ya que conecta a profesionales con experiencia con aquellos que buscan orientación y desarrollo.

Las mejores funciones de Chronus

Proveedor de guías de conversación estructuradas y herramientas para establecer metas con el fin de brindar compatibilidad a los mentores y a los alumnos a lo largo de su compromiso

Conecte a los miembros de forma remota a través de herramientas de tutoría virtual que trabajan en diferentes ubicaciones geográficas

Supervise todas las iniciativas de mentoría mediante panel de control de gestión de programas completos

Límites de Chronus

Se centra principalmente en la tutoría, en lugar de ser un software integral de gestión de ERG

Precios de Chronus

Core : desde 15 995 $ al año

Corporación : Precios personalizados

Comunidades: A partir de 17 995 $

Valoraciones y reseñas de Chronus

G2 : 4,7/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Chronus?

Una reseña de Capterra dice:

Fáciles de usar, innovadoras, divertidas y que hacen que la carga administrativa de la tutoría deje de ser un problema.

Fáciles de usar, innovadoras, divertidas y que hacen que la carga administrativa de la tutoría deje de ser un problema.

3. Teleskope Affinities (la mejor para obtener información sobre ERG basada en datos)

a través de Teleskope Affinities

La intuición y los comentarios dispersos por sí solos no pueden guiar las decisiones estratégicas de los ERG. Para contrarrestar esto, Teleskope Affinities ofrece potentes análisis que revelan los patrones y el impacto subyacentes de sus grupos de recursos para empleados, transformando las corazonadas en información útil.

La plataforma destaca por su enfoque analítico de la gestión de ERG. Proporciona a las organizaciones información detallada sobre la salud del grupo, el compromiso de los empleados y su impacto. Teleskope Affinities aprovecha los datos para ayudar a los líderes de ERG a tomar decisiones informadas sobre programación, asignación de recursos y plan estratégico.

Las mejores funciones de Teleskope Affinities

Correlacione la participación en ERG con métricas clave de RR. HH. para demostrar el impacto en la empresa

Visualice las conexiones (a internet) entre miembros y grupos mediante mapas de red

Comunique el valor de los ERG en términos de empresa mediante la elaboración de informes preparados para los ejecutivos

Límite de Teleskope Affinities

Más centradas en la medición que en las operaciones diarias de los ERG

Precios de Teleskope Affinities

Precios personalizados

Teleskope Affinities: valoraciones y reseñas

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

4. Chezie (la mejor para crear comunidades ERG)

vía Chezie

Muchos ERG tienen la función de comités formales en lugar de comunidades dinámicas. Chezie cambia esta dinámica creando espacios digitales donde las conexiones auténticas florecen de forma natural y los miembros se sienten realmente bienvenidos.

Creado por expertos en diversidad e inclusión, este software da prioridad a la conexión (a internet) y el compromiso genuinos por encima de las funciones administrativas, lo que ayuda a los ERG a cumplir su objetivo principal de crear un sentido de pertenencia.

Chezie ofrece compatibilidad con el crecimiento de los ERG mediante herramientas de captación de miembros con objetivo y recursos para la incorporación de empleados.

Las mejores funciones de Chezie

Uso compartido de materiales educativos en hubs específicos para cada ERG

Destaca las contribuciones de los miembros utilizando herramientas de reconocimiento integradas para participantes y aliados

Participe desde cualquier lugar con un diseño pensado para dispositivos móviles que hace trabajo en todos los dispositivos

Límites de Chezie

Capacidades de gestión de proyectos menos sólidas que algunas alternativas

Precios de Chezie

Precios basados en un control deslizante: A partir de 15 000 $ al año

Valoraciones y reseñas de Chezie

G2 : No hay valoraciones disponibles

Capterra: No hay valoraciones disponibles

5. Benevity Affinity Groups (la mejor opción para conectar los ERG con iniciativas de impacto social)

a través de Benevity Affinity Groups

Amplíe el impacto de los ERG más allá de la cultura interna a iniciativas orientadas a la comunidad con Benevity. Esta plataforma aprovecha el compromiso y la pasión de los empleados por el impacto externo, estableciendo una conexión directa entre los grupos de recursos y las causas benéficas que les interesan a través de oportunidades optimizadas de donaciones y voluntariado.

La plataforma integral de Benevity permite a las organizaciones conectar sus iniciativas ERG con esfuerzos más amplios de responsabilidad social corporativa (RSC). Este enfoque ayuda a los grupos de recursos para empleados a aumentar su impacto, al tiempo que demuestra su alineación con los valores de la empresa y los compromisos con la comunidad.

Las mejores funciones de Benevity Affinity Groups

Lance campañas de donaciones que permitan a los ERG lograr la compatibilidad con causas y organizaciones relevantes

Organice actividades de servicio en grupo con herramientas integradas de gestión de voluntarios

Maximice el impacto de las donaciones con el procesamiento automatizado de donaciones paralelas

Cuantifique las contribuciones mediante la elaboración de informes detallados sobre el impacto de la participación de los empleados en la comunidad

Límite de Benevity Affinity Groups

Más centrado en las donaciones y el voluntariado que en las operaciones internas de los ERG

Precios de Benevity Affinity Groups

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Benevity Affinity Groups

G2 : 4,8/5 (más de 150 reseñas)

Capterra: 3,4/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Benevity Affinity Groups?

Una reseña de Capterra dice:

Benevity es una plataforma sólida para gestionar donaciones en el lugar de trabajo, voluntariado y programas de subvenciones. Desde la perspectiva del administrador, la interfaz es fácil de usar, lo que facilita la configuración de campañas y el seguimiento de la participación. La integración con los sistemas de nóminas agiliza la equiparación de donaciones, y las herramientas de elaboración de informes proporcionan datos completos sobre la participación de los empleados y el impacto del programa. Sin embargo, las actualizaciones ocasionales pueden causar pequeños fallos, y las opciones de personalización de las campañas podrían ser más flexibles. En general, es una herramienta potente que simplifica las iniciativas de responsabilidad social corporativa.

Benevity es una plataforma sólida para gestionar donaciones en el lugar de trabajo, voluntariado y programas de subvenciones. Desde la perspectiva del administrador, la interfaz es fácil de usar, lo que facilita el ajuste de campañas y el seguimiento de la participación. La integración con los sistemas de nóminas agiliza la equiparación de donaciones, y las herramientas de elaboración de informes proporcionan datos completos sobre la participación de los empleados y el impacto del programa. Sin embargo, las actualizaciones ocasionales pueden causar pequeños fallos, y las opciones de personalización de las campañas podrían ser más flexibles. En general, es una herramienta potente que simplifica las iniciativas de responsabilidad social corporativa.

🧐 ¿Sabías que...? La RSC no se limita a «hacer el bien». Las empresas con programas sólidos de RSC tienen tasas de rotación de personal entre un 25 % y un 30 % más bajas.

6. Plataforma ERG de Affirmity (la mejor para el cumplimiento normativo y la elaboración de informes de ERG)

a través de la plataforma ERG de Affirmity

Cuando se acercan las fechas límite para la elaboración de informes sobre diversidad, los logros invisibles de los ERG no satisfacen a las partes interesadas. Affirmity captura y cuantifica el impacto de sus grupos de recursos para empleados, convirtiendo el buen trabajo en un progreso documentado que reúne los requisitos normativos y los compromisos ESG.

Con una visibilidad clara de lo que trabaja (y lo que no), las organizaciones pueden tomar decisiones más inteligentes, asignar recursos de manera eficaz y mostrar el valor real de las iniciativas ERG, respaldadas por datos, no por anécdotas. Tanto si está creando nuevos grupos como ampliando los ya existentes, Affirmity se asegura de que ninguna contribución quede sin documentar.

Las mejores funciones de la plataforma ERG de Affirmity

Facilite la comunicación de los ERG con portales dedicados para cada grupo de recursos

Realice un seguimiento de las contribuciones de los ERG a las metas de diversidad, equidad e inclusión

Mida la participación en eventos, iniciativas y actividades de voluntariado

Conecte los ERG con oportunidades de mentoría a través de la gestión integrada de programas mediante la conexión (a internet)

Límite de la plataforma ERG de Affirmity

Puede requerir personalización para adaptarse a las necesidades específicas de la organización

Funciones de gamificación y participación con límite en comparación con algunas alternativas

Precios de la plataforma ERG de Affirmity

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de la plataforma ERG de Affirmity

G2 : No hay valoraciones disponibles

Capterra: No hay valoraciones disponibles

7. MentorcliQ Diverst (la mejor para la gestión de ERG a nivel de corporación)

a través de MentorcliQ

MentorcliQ Diverst combina la gestión de ERG y la tutoría en una plataforma preparada para Enterprise. Provea soporte a todas las fases del ciclo de vida de los ERG, desde su formación hasta el seguimiento de su impacto, al tiempo que conecta a los miembros a través de relaciones de tutoría estructuradas.

Está diseñado para organizaciones globales complejas y ofrece compatibilidad específica para cada región, integraciones con HRIS y LMS, y plan de intento correcto incorporado para mantener un liderazgo sólido y programas coherentes. Ya sea para ampliar los ERG a través de diferentes zonas horarias o para desarrollar futuros líderes, MentorcliQ Diverst ayuda a sus comunidades a crecer con un propósito.

Las mejores funciones de MentorcliQ Diverst

Coordina programas a nivel mundial con la compatibilidad de la implementación de ERG específica para cada región

Garantice la continuidad del liderazgo con funciones integradas de planificación de la sucesión

Conéctese con los sistemas de la corporación mediante una integración perfecta con las plataformas HRIS y LMS

MentorcliQ Diverst límites

Implementación compleja que requiere una importante participación del departamento de TI

Estructura de costes más elevada, adecuada para organizaciones de mayor tamaño

MentorcliQ Diverst precios

Precios personalizados

MentorcliQ Diverst: valoraciones y reseñas

G2 : 4,7/5 (más de 40 reseñas)

Capterra: 4,9/5 (más de 100 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre MentorcliQ Diverts?

Una reseña de G2 dice:

Mi experiencia general con MentorCliq fue muy positiva. La plataforma proporcionaba un marco claro que facilitaba la conexión con mi mentor/aprendiz, el ajuste de metas y el seguimiento del progreso a lo largo del tiempo. Los recursos estructurados y la orientación ayudaron a que nuestras conversaciones fueran centradas y significativas. Eliminó las conjeturas de la tutoría y hizo que el proceso fuera más impactante y coherente. Aprecié lo fácil que era navegar y cómo proporcionaba la compatibilidad para la construcción de relaciones reales.

Mi experiencia general con MentorCliq fue muy positiva. La plataforma proporcionaba un marco claro que facilitaba la conexión (a internet) con mi mentor/aprendiz, el establecimiento de metas y el seguimiento del progreso a lo largo del tiempo. Los recursos estructurados y la orientación ayudaron a que nuestras conversaciones fueran centradas y significativas. Eliminó las conjeturas de la tutoría y hizo que el proceso fuera más impactante y coherente. Aprecié lo fácil que era navegar y cómo aportaba compatibilidad a la construcción de relaciones reales.

8. Software Qooper ERG (el mejor para ampliar programas ERG)

a través de Qooper

El salto del entusiasmo por los ERG al intento correcto de éxito sostenible a menudo fracasa sin la estructura adecuada. Qooper proporciona el marco y las buenas prácticas que transforman las buenas intenciones en grupos de recursos para empleados maduros e impactantes que crecen de forma natural con el crecimiento de los empleados en su organización.

Qooper ERG Software ofrece una plataforma integral de gestión de grupos de recursos para empleados que ayuda a las organizaciones a establecer, gestionar y ampliar sus iniciativas de diversidad e inclusión.

Las mejores funciones del software ERG de Qooper

Coordina las actividades de grupo con la gestión de eventos, las confirmaciones de asistencia y el seguimiento de la asistencia

Facilite las conexiones de mentoría con emparejamientos basados en IA según las metas y los intereses

Mida el intento correcto del programa utilizando paneles de análisis e elaboración de informes de impacto

Mejora el compromiso mediante un diseño centrado en los dispositivos móviles con notificaciones push

Límite del software ERG de Qooper

Menos personalizable que algunas alternativas de Enterprise

Integraciones con límite en el ecosistema de RR. HH. más amplio

Precios del software Qooper ERG

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas del software ERG de Qooper

G2 : 4,6/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 140 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Qooper?

Una reseña de G2 dice:

Desde el Box, tiene todo lo necesario para poner en marcha un programa de mentoría. Es fácil de implementar, fácil de usar, tiene una interfaz de usuario intuitiva y un excelente servicio de atención al cliente. Nuestra especialista en implementación, Ipek, fue increíble y sigue siéndolo incluso después de que hayamos lanzado nuestro programa. Siempre está pendiente y responde rápidamente a todos los correos electrónicos. En general, es un programa y un servicio estupendos.

Desde el Box, tiene todo lo necesario para poner en marcha un programa de mentoría. Es fácil de implementar, fácil de usar, tiene una interfaz de usuario intuitiva y un excelente servicio de atención al cliente. Nuestra especialista en implementación, Ipek, fue increíble y sigue siéndolo incluso después de que hayamos lanzado nuestro programa. Siempre está pendiente y responde rápidamente a todos los correos electrónicos. En general, es un programa y un servicio estupendos.

9. WeSpire (la mejor para medir el impacto de los ERG)

a través de WeSpire

Durante las restricciones presupuestarias, las iniciativas «para sentirse bien» son las primeras en ser objeto de escrutinio. WeSpire defiende sus inversiones en ERG conectando directamente la contratación basada en la diversidad y el trabajo relacionado con los resultados de la empresa y métricas clave como el compromiso, la retención y la innovación, transformando la percepción de centro de costes a creador de valor.

Esta solución integral ayuda a las medianas y grandes corporaciones a ampliar sus iniciativas de diversidad, integrándolas en programas más amplios de ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) y RSC.

Las mejores funciones de WeSpire

Interactúa con los miembros a través de múltiples canales, incluyendo eventos, foros de mensajes y campañas

Ponga en marcha iniciativas ERG rápidamente utilizando programas predefinidos y plantillas personalizables

Analice la participación y el impacto con métricas basadas en datos y herramientas de elaboración de informes

Límites de WeSpire

Céntrese principalmente en la medición, más que en las operaciones diarias

Configuración más compleja para organizaciones sin marcos de métricas claros

Precios de WeSpire

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de WeSpire

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay valoraciones disponibles

10. Phenom ERG (la mejor para la integración de la experiencia del talento)

a través de Phenom ERG

Amplíe sus ERG más allá de iniciativas de diversidad aisladas para convertirlas en partes integrales de su ecosistema de talento. Phenom ERG conecta los grupos de recursos de empleados directamente con la adquisición, el desarrollo y la retención de talento al integrarlos en la experiencia completa de compromiso de los empleados.

Phenom ERG forma parte de la completa plataforma de experiencia de talento de Phenom y ofrece una solución especializada para crear, gestionar y medir el impacto de los grupos de recursos de empleados.

Las mejores funciones de Phenom ERG

Usa compartido las oportunidades disponibles con grupos específicos para promover los rols y atraer a candidatos internos diversos

Designe a los administradores de ERG con permisos especializados para dirigir y moderar los grupos de manera eficaz

Crea y gestiona eventos grupales para establecer la conexión (a internet) entre los miembros tanto de forma virtual como presencial

Límite de Phenom ERG

Requiere integración con la plataforma Phenom más amplia para obtener el máximo valor

Precios de Phenom ERG

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Phenom ERG

G2 : 4,3/5 (más de 350 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Phenom?

Una reseña de G2 dice:

A primera vista, Phenom ofrece todo lo que un reclutador y un gestor de marca de empleador podrían desear. Una forma de realizar un seguimiento del origen de los solicitantes, formas sencillas de alojar a los candidatos en un CRM, formas optimizadas de promover eventos, etc., todo en un solo lugar.

A primera vista, Phenom ofrece todo lo que un reclutador y un gestor de marca de empleador podrían desear. Una forma de realizar un seguimiento del origen de los solicitantes, formas sencillas de alojar a los candidatos en un CRM, formas optimizadas de promover eventos, etc., todo en un solo lugar.

⭐ Menciones especiales

Ideal para: Comparativa de diversidad cultural. Proporciona información detallada sobre la diversidad de la plantilla, incluyendo origen étnico, herencia cultural y sistemas de creencias, y compara su organización con los valores de referencia de su sector o región.

Ideal para: Comunicación interna personalizada para ERG. Una plataforma de comunicación basada en IA que envía boletines informativos y actualizaciones con objetivo a los miembros de ERG a través de múltiples canales (correo electrónico, móvil, intranets), con potentes herramientas de análisis y segmentación.

Ideal para: evaluación comparativa de la inclusión de personas con discapacidad. Esta herramienta permite a las organizaciones autoevaluar sus prácticas de inclusión de personas con discapacidad en áreas como la contratación, la adaptación y el desarrollo profesional, complementando los esfuerzos de los ERG centrados en la accesibilidad y la inclusión.

Transforme la cultura de su lugar de trabajo mediante ERG con un propósito definido

Elegir el software ERG adecuado es esencial para crear grupos de recursos para empleados que fomenten la inclusión y el sentido de pertenencia. Las plataformas de esta guía ofrecen diversos enfoques, desde soluciones integrales hasta herramientas especializadas centradas en diferentes aspectos de la gestión de ERG.

Tenga en cuenta el tamaño y las necesidades de su organización, así como el estado de crecimiento de sus ERG. Muchas plataformas ofrecen demostraciones o (versión de) prueba, lo que le permite probar las funciones antes de la confirmación.

ClickUp es el proveedor de la flexibilidad que los ERG necesitan para prosperar, con sólidas funciones de gestión del conocimiento y herramientas como ClickUp Chatear. ¿Listo para ver cómo funciona? ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!