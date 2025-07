ClickUp vs. Todoist: ¿qué herramienta de productividad es mejor?

Me encanta: Procesamiento del lenguaje naturalDiseño bonitoCompatibilidad con bloques de tiempoFiabilidadNo me gustaActualizaciones lentas (supongo que es a cambio de la fiabilidad, pero siguen siendo lentas en comparación con los principales competidores)Funciones limitadas, especialmente en la vista de calendario (ya que es una función recién añadida)Personalización limitada (si pruebas TickTick, verás a qué me refiero)Probé las versiones (de prueba) de Todoist y TickTick y acabé eligiendo Todoist por las ventajas que he enumerado anteriormente.