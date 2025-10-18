Los 8 mejores programas de CRM y facturación para 2025

Cuando se está creciendo rápidamente, lo último que se necesita es un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que no se comunique con el sistema de facturación.

Las herramientas desconectadas se traducen en ciclos de ventas más lentos, datos de clientes dispersos y errores de facturación que cuestan dinero y confianza.

Esta entrada del blog analiza ocho herramientas de software CRM y de facturación diseñadas para crecer con su empresa.

¡Encontremos la herramienta adecuada para usted! 🧾

Los mejores programas de CRM y facturación de un vistazo

Aquí tiene una tabla comparativa de todos los programas de CRM y facturación. 📊

Herramienta Mejores funciones Lo mejor para Precios ClickUp Gestión unificada de tareas y clientes, documentos y automatizaciones basados en IA, flujos de trabajo de facturación personalizados. Tamaño del equipo: ideal para particulares, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas Entorno de trabajo todo en uno para proyectos, CRM y facturación con asistencia de IA integrada Gratis para siempre; personalizaciones disponibles para corporaciones Zoho CRM y Zoho Invoice Facturación integrada en CRM, recordatorios de pago, portales de clientesTamaño del equipo: Ideal para pequeñas y medianas empresas de servicios Automatización de las relaciones con los clientes gracias a la facturación integrada Versión de prueba gratuita; desde 20 $ al mes por usuario Flowlu Gestión de las relaciones con los clientes con herramientas integradas de facturación y presupuestos, automatización de pagos recurrentes. Tamaño del equipo: Ideal para particulares y pequeñas empresas Plan de tareas, gestión de equipo de ventas y seguimiento de pago Plan Free disponible; desde 49 $ al mes por usuario Pipedrive CRM basado en acuerdos, creación inteligente de facturas a partir de acuerdos, capacidades de integración con plataformas de facturación. Tamaño del equipo: ideal para pequeñas empresas Gestión de proyectos, seguimiento de clientes y funciones de facturación (versión de) prueba gratis; desde 24 $ al mes por usuario FreshBooks Facturación sencilla con control de tiempo, registro de gastos y automatización de los recargos por demora. Tamaño del equipo: ideal para particulares y pequeñas empresas Control de tiempo, registro de gastos y facturación (Versión de) prueba gratis; desde 21 $ al mes por usuario HubSpot Gestión inteligente de contactos, herramientas de cotización a cobro e integraciones con Stripe/QuickBooks para planes de pago Tamaño del equipo: Ideal para pequeñas y medianas empresas Automatización de CRM, creación de presupuestos e (elaboración de) informes de ingresos Plan Free disponible; desde 15 $ al mes por usuario Bitrix24 Software CRM con seguimiento de tareas, portal de clientes, telefonía y opciones de firma electrónica. Tamaño del equipo: ideal para pequeñas y medianas empresas Colaboración en equipo, seguimiento de equipo de ventas y cobro de pagos Plan Free, desde 124 $ al mes para 50 usuarios Odoo CRM CRM modular con aplicaciones de facturación/presupuestos, automatización del proceso de ventas y seguimiento de clientes potenciales. Tamaño del equipo: Ideal para empresas medianas y negocios en crecimiento Personalización del flujo de trabajo y gestión de clientes Plan Free disponible; desde 31,10 $ al mes por usuario

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. A continuación, le ofrecemos un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Qué debe buscar en un software CRM y de facturación?

¿Se pregunta cómo elegir un software CRM y de facturación?

Empiece por identificar dónde falla su proceso de equipo de ventas actual, ya sea por datos de clientes dispersos, seguimientos perdidos o pagos retrasados. Estas son algunas funciones adicionales a las que debe dar prioridad:

canales y estados personalizables: *Busque soluciones CRM que le permitan adaptar las fases de equipo de ventas, los estados de los acuerdos y los flujos de trabajo de los clientes potenciales para que se ajusten a su proceso de empresa

*facturación y recordatorios automatizados: elija herramientas que admitan facturación recurrente, generación automatizada de facturas y notificaciones de seguimiento de pagos para reducir el trabajo manual

Comunicación centralizada con los clientes: Busque plataformas que se integren con el correo electrónico o el chat para que todas las conversaciones con los clientes se almacenen y se puedan buscar dentro de su entorno de trabajo

informes y paneles en tiempo real: *Considere sistemas que ofrezcan paneles visuales para realizar un seguimiento de los ingresos, el estado de los pagos y el rendimiento del equipo de ventas de un vistazo

Integración con herramientas financieras: asegúrese de que el software tenga una conexión fácil con apps, como QuickBooks, Stripe o Harvest, para optimizar las operaciones financieras

El mejor software de CRM y facturación

Estas son nuestras recomendaciones para el mejor software CRM y de facturación. 👇

1. ClickUp (el mejor para la gestión integral de proyectos, CRM y facturación)

Gestione los procesos CRM en ClickUp Amplíe la información sobre acuerdos, tareas o el progreso de los clientes utilizando la vista Tablero en el CRM de ClickUp

ClickUp le ofrece un espacio de trabajo conectado para gestionar clientes potenciales, realizar un seguimiento del trabajo del cliente y gestionar el pago.

Cree su canal de ventas con ClickUp CRM

Empiece con ClickUp CRM, que convierte el seguimiento de clientes en algo que realmente se adapta a su proceso. Puede registrar cada consulta o acuerdo utilizando tareas de ClickUp, y luego adjuntar archivos relacionados, etiquetar a compañeros de equipo y nota actualizaciones clave a medida que avanza la conversación.

Supongamos que recibe una solicitud de un cliente minorista para un cambio de marca completo. Crea una tarea, añade las notas de la llamada inicial, etiqueta a su jefe de diseño e incluye el moodboard inicial, todo en el mismo lugar.

Realice un seguimiento del progreso de los clientes potenciales en las tareas de ClickUp

A medida que avanza el proceso, actualiza su fase utilizando los estados de tareas personalizados de ClickUp, como «Propuesta enviada», «A la espera de revisiones» o «Factura pendiente», para que siempre quede claro qué está en marcha y qué necesita un empujón.

A continuación, añada campos personalizados de ClickUp para almacenar detalles del proyecto, como condiciones de pago, correo electrónico del cliente o valor estimado. De este modo, cuando necesite clasificar a los clientes de alto valor o comprobar quién debe realizar un pago, ya tendrá la información donde está trabajando.

Más información sobre la ejecución de proyectos en ClickUp:

Utilice un sistema CRM ya preparado

Además, puede saltarse la configuración.

Obtenga una plantilla gratis Gestione el recorrido de sus clientes con la plantilla CRM de ClickUp

La plantilla CRM de ClickUp ayuda a segmentar los clientes potenciales por fase de ventas utilizando estados personalizados, como Necesita aprobación, Cualificado o Programado. Los Campos personalizados integrados, como Tipo de elemento CRM, Sector, Nombre de contacto o Título, le permiten crear perfiles ricos en contexto.

Aquí, la vista Lista de ClickUp ayuda a clasificar los clientes potenciales por valor, fecha límite o estado del contrato.

Automatización de los traspasos repetitivos de clientes

Desencadena los pasos de facturación e incorporación con ClickUp Automatizaciones

Para evitar perder tiempo en seguimientos repetitivos, configura ClickUp Automatizaciones o configura un agente de IA en ClickUp. Por ejemplo, cuando marcas a un cliente como «Listo para facturar», ClickUp puede crear automáticamente una tarea de facturación, etiquetar tu herramienta financiera y establecer una fecha límite. No es necesario que te hagas un recordatorio de hacerlo más tarde.

Utilice ClickUp AI Agents para automatizar tareas, responder preguntas y ser más productivo

Supervise los pagos y el estado de los clientes

Visualice el equipo de ventas, los ingresos y los presupuestos en el panel de ClickUp

Cuando esté listo para facturar, el software financiero de ClickUp le ayuda a realizar el seguimiento de los pagos, los presupuestos y la rentabilidad de los proyectos dentro del mismo entorno de trabajo.

Supongamos que está trabajando con tres clientes en branding, redes sociales y consultoría. En los paneles de ClickUp puede ver quién ha pagado, quién está atrasado y cuál es el valor de cada proyecto.

También es fácil realizar un seguimiento de las métricas de gestión de clientes, como el tamaño medio de las operaciones, la tasa de cierre, la puntuación de salud del cliente o el rendimiento de los representantes de ventas, utilizando más de 50 tarjetas, entre las que se incluyen gráficos, tarjetas de cálculo y bloques de control de tiempo.

Obtenga información sobre las facturas al instante

Genere formato de factura personalizado con ClickUp Brain

ClickUp Brain añade una capa inteligente a sus flujos de trabajo de CRM y finanzas al mostrar información clave, crear facturas desde cero y mucho más, exactamente cuando lo necesita.

Por ejemplo, si está preparando una nueva factura para un cliente habitual, solo tiene que pedirle a ClickUp Brain que genere un formato de factura personalizado basado en sus entradas anteriores. Este revisa sus plantillas existentes, las preferencias del cliente y los detalles de pago para crear un diseño listo para usar que se adapte a su tipo de proyecto y ciclo de facturación.

Simplifique su proceso de facturación

ClickUp también se conecta con herramientas como QuickBooks y Harvest a través de ClickUp Integrations, por lo que, cuando llegue el momento de enviar una factura, podrás importar directamente todos los datos de tu proyecto.

También puede mantener todo dentro de ClickUp. Utilice la plantilla de factura de ClickUp para crear una tarea para cada factura, establecer fechas de vencimiento, realizar un seguimiento del estado de los pagos y vincular todo a la tarea original del cliente. Funciona muy bien cuando se busca simplicidad y se necesita un sistema fiable para estar al tanto de todo.

Si realiza un seguimiento de múltiples pagos de diferentes clientes, la plantilla de seguimiento de facturas de ClickUp le ayuda a registrarlos y filtrarlos. Y si envía presupuestos con frecuencia, la plantilla de solicitud de presupuesto de ClickUp le ayuda a agilizar el proceso con coherencia.

Las mejores funciones de ClickUp

Organice el conocimiento sobre los clientes: Vincule los plan de incorporación, los resúmenes de servicios o los SOW creados en Vincule los plan de incorporación, los resúmenes de servicios o los SOW creados en ClickUp Docs directamente a sus tareas para no perder nunca de vista la información clave

recopile los datos de los clientes: *Cree formularios ClickUp para recopilar solicitudes de presupuesto y conviértalas al instante en tareas rastreables en su flujo de trabajo

acceda rápidamente a los datos del entorno de trabajo: *Haga preguntas a ClickUp Brain como «muéstrame las facturas pendientes del cliente X» o «¿cuál es la fecha de renovación de ese contrato?», y obtenga respuestas al instante

calcule números sin esfuerzo: *Utilice los campos de fórmula dinámicos de ClickUp para calcular automáticamente el tamaño de la operación, el coste de cierre o los ingresos proyectados

Colabora con clientes y profesionales de ventas: Envía mensajes dentro de tu entorno de trabajo con Envía mensajes dentro de tu entorno de trabajo con ClickUp Chat y realiza llamadas SyncUp con resúmenes generados por IA

automatice los seguimientos y los recordatorios de facturación: *Active ClickUp Autopilot Agents en sus chats, listas o espacios para publicar actualizaciones semanales y responder a las preguntas de los clientes

ClickUp: Límites

Debido a su amplio conjunto de funciones, ClickUp puede suponer una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios, ya que deben familiarizarse con la profundidad y flexibilidad de la plataforma

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 lo dice todo:

ClickUp destaca por su versatilidad y su enfoque integral de la gestión de proyectos. Se ha convertido en la app, aplicación más utilizada de nuestra organización. Reúne la gestión de tareas, la creación de documentos, el control de tiempo, las metas y las herramientas de colaboración en una interfaz unificada que facilita su implementación. Las opciones de personalización son excepcionales, desde vistas y estados personalizados hasta automatización y paneles. Es muy escalable, lo que la hace adecuada tanto para particulares como para equipos pequeños y grandes organizaciones. La interfaz es elegante y funciones como las tareas periódicas, las integraciones con diferentes herramientas y la vista «Todo» realmente agilizan la gestión del flujo de trabajo.

ClickUp destaca por su versatilidad y su enfoque integral de la gestión de proyectos. Se ha convertido en la app, aplicación más utilizada de nuestra organización. Reúne la gestión de tareas, la creación de documentos, el control de tiempo, las metas y las herramientas de colaboración en una interfaz unificada que facilita su implementación. Las opciones de personalización son excepcionales, desde vistas y estados personalizados hasta automatización y paneles. Es muy escalable, lo que la hace adecuada tanto para particulares como para equipos pequeños y grandes organizaciones. La interfaz es elegante y funciones como las tareas periódicas, las integraciones con diferentes herramientas y la vista «Todo» realmente agilizan la gestión del flujo de trabajo.

2. Zoho CRM con Zoho Invoice (ideal para la automatización de las relaciones con los clientes gracias a su función de facturación integrada)

a través de Zoho CRM

Zoho CRM y Zoho Invoice trabajan conjuntamente para gestionar los flujos de trabajo financieros y de CRM.

Cuando el equipo de ventas cierra un trato una vez aprobado el presupuesto, las facturas se generan automáticamente, lo que elimina el paso manual de volver a introducir la información del cliente en su sistema de facturación. Cuando se añade un contacto en Zoho CRM, el flujo crea una copia de los datos en Zoho Invoice, lo que le ayuda a crear facturas y presupuestos más rápidamente.

El software CRM también cuenta con la función Zia, un asistente basado en IA que se encarga de las tareas de equipo de ventas repetitivas, proporciona información sobre el rendimiento e incluso sugiere los siguientes pasos a seguir en función del comportamiento del personal.

Las mejores funciones de Zoho CRM y Zoho Invoice

Puntúa y clasifica los clientes potenciales con el sistema inteligente de puntuación de clientes potenciales de Zoho CRM, que te ayuda a identificar a los clientes potenciales con mayor intención de compra de un solo vistazo

Cree flujos de trabajo de ventas estructurados utilizando la función Blueprint para correlacionar las fases de las transacciones, los seguimientos y las aprobaciones

Asigne clientes potenciales automáticamente con reglas de asignación que dirigen a los prospectos según la ubicación, el canal o el compromiso

Diseñe y envíe presupuestos rápidamente con plantillas de facturas comerciales y conversión instantánea de presupuestos a facturas

Límites de Zoho CRM y Zoho Invoice

Funciones de facturación limitadas o inexistentes en los planes de nivel inferior, incluyendo límites de uso y restricciones de almacenamiento

La elaboración de informes CRM complejos en múltiples módulos dificulta la obtención de información de función

Precios de Zoho CRM y Zoho Invoice

Zoho CRM

(versión de) prueba gratis

Gratis (para tres usuarios)

Estándar: 20 $ al mes por usuario

Profesional: 35 $ al mes por usuario

Corporación: 50 $ al mes por usuario

Ultimate: 65 $ al mes por usuario

Zoho Invoice: Gratis

Valoraciones y reseñas de Zoho CRM y Zoho Invoice

G2: 4,4/5 (más de 50 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho CRM y Zoho Invoice?

Echa un vistazo a esta reseña de G2 sobre el software CRM y de facturación:

Mi trabajo diario consiste en utilizar Zoho CRM y gestionar las consultas de soporte al cliente, para lo cual es muy práctico y lo utilizo a diario. Lo mejor que encuentro en Zoho CRM es que dispone de múltiples herramientas para almacenar datos y realizar el seguimiento de las consultas de soporte al cliente de la empresa, incluyendo el almacenamiento de contraseñas, el alojamiento, múltiples integraciones, etc.

Mi trabajo diario consiste en utilizar Zoho CRM y gestionar las consultas de soporte al cliente, para lo cual es muy práctico y lo utilizo a diario. Lo mejor que encuentro en Zoho CRM es que dispone de múltiples herramientas para almacenar datos y realizar el seguimiento de las consultas de soporte al cliente de la empresa, incluyendo el almacenamiento de contraseñas, el alojamiento, múltiples integraciones, etc.

🔍 ¿Sabías que...? Franklin D. Roosevelt tenía lo que algunos llaman el primer sistema CRM del mundo: el archivo Farley. Su director de campaña, James Farley, tomaba notas detalladas sobre todas las personas con las que se reunía FDR. FDR mencionaba casualmente estos detalles en reuniones posteriores, lo que convencía a la gente de que tenía memoria fotográfica. En realidad, solo tenía una excelente gestión de archivos.

3. Flowlu (ideal para la planificación de tareas, la gestión de equipo de ventas y el seguimiento financiero)

vía Flowlu

Flowlu funciona bien cuando su facturación está directamente relacionada con los resultados del proyecto.

La plataforma utiliza un sistema basado en la nube para generar facturas desde cualquier lugar y facturar a clientes de todo el mundo, extrayendo automáticamente la información de los clientes de su software de base de datos de clientes. Puede automatizar la generación de facturas recurrentes para servicios continuos, lo que le ahorrará tener que crear manualmente las mismas facturas cada mes.

Flowlu cuenta con un portal para clientes en el que estos pueden acceder a las actualizaciones del proyecto, las facturas y los archivos en un espacio dedicado, además de poder chatear con su equipo a través del mensajero integrado. El sistema se encarga de los cálculos de envío y impuestos para todas las regiones, lo que resulta especialmente útil cuando se trabaja con clientes internacionales.

Las mejores funciones de Flowlu

Cree múltiples canales de ventas para adaptar los flujos de operaciones a diferentes mercados, productos o tipos de clientes personalizados

Captura automáticamente los clientes potenciales del correo electrónico utilizando bandejas de entrada específicas que convierten instantáneamente los correos electrónicos de equipo de ventas en entradas de CRM

Cobra más rápido en línea utilizando pasarelas de pago populares y registra automáticamente los pagos entrantes para un seguimiento preciso

Convierta los presupuestos en facturas al instante una vez aprobados, eliminando los retrasos entre la cotización y la facturación

Límites de Flowlu

Faltan funciones básicas como propuestas o pagos recurrentes

Vuelve por defecto a la vista Kanban, perdiendo los ajustes de preferencias del usuario

Precios de Flowlu

Free

Essential: 12 $ al mes por usuario

Avanzado: 22 $ al mes por usuario

Ultimate: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Flowlu

G2: 4,7/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Flowlu?

Un crítico de G2 lo resumió así:

Flowlu es realmente difícil de describir. Piensa en una herramienta de gestión de empresa todo en uno, dirigida a pequeñas y medianas empresas, pero que ofrece increíbles funciones de nivel de corporación que, de otro modo, solo encontrarías en CRM de alto nivel, herramientas de gestión de proyectos de alto nivel y similares. […] Por ejemplo, su CRM tiene una función de rotación para los clientes potenciales. Trabajé en una empresa que utilizaba Salesforce y no pudieron configurarla. […] Algunas funciones pueden ser un poco rígidas, y el equipo podría escuchar un poco más las sugerencias de sus clientes.

Flowlu es realmente difícil de describir. Piensa en una herramienta de gestión empresarial todo en uno, dirigida a pequeñas y medianas empresas, pero que ofrece increíbles funciones de nivel empresarial que, de otro modo, solo encontrarías en CRM de alto nivel, herramientas de gestión de proyectos de alto nivel y similares. por instancia, su CRM tiene una función de rotación para los clientes potenciales. Trabajé en una empresa que utilizaba Salesforce y no pudieron configurarla. […] Algunas funciones pueden ser un poco rígidas, y el equipo podría escuchar un poco más las sugerencias de sus clientes.

💡 Consejo profesional: cerrar un trato es solo el principio; el verdadero crecimiento reside en la retención. Explore el software de retención de clientes para crear flujos de trabajo que mantengan a los clientes comprometidos y les hagan volver.

4. Pipedrive (ideal para la gestión de proyectos, el seguimiento de clientes y la generación de facturas)

a través de Pipedrive

Pipedrive es una plataforma CRM del equipo de ventas, diseñada para ayudarle a cerrar acuerdos más rápidamente.

Su asistente de ventas con IA integrado ofrece sugerencias en tiempo real sobre las operaciones de alta prioridad y las mejores acciones a seguir. Puede crear facturas directamente desde la vista detallada de la operación y, si tiene habilitado el catálogo de productos, la factura se rellena automáticamente con los detalles del producto ya añadidos a la operación.

Además, le ayuda a supervisar su proceso de CRM, establecer metas financieras y automatizar la elaboración de informes con la función Insights . Dado que la información específica de cada operación y los resúmenes financieros están integrados en su flujo de trabajo, no es necesario cambiar de herramienta para estar al tanto del rendimiento de los ingresos.

Las mejores funciones de Pipedrive

Redacte y personalice correos electrónicos de divulgación con el generador de correos electrónicos con IA, adaptado al comportamiento y contexto de cada cliente potencial.

Realice un seguimiento del estado de las facturas en tiempo real gracias a la integración con QuickBooks, que actualiza la información de pago en su CRM.

Resumir los correos electrónicos de los clientes al instante utilizando la IA para reducir el tiempo de lectura y responder más rápidamente.

Supervise el rendimiento financiero con campos de valor específicos para cada operación y seguimiento visual de los objetivos de equipo de ventas.

Límites de Pipedrive

Sin funciones nativas de marketing por correo electrónico, análisis de boletines informativos ni formularios de captura de clientes potenciales.

Los análisis avanzados, la previsión y la automatización suelen requerir actualizaciones.

Precios de Pipedrive

Versión de prueba gratuita

Imprescindible: 19 $ al mes por usuario.

Avanzado: 34 $ al mes por usuario

Premium: 64 $ al mes por usuario

Ultimate: 89 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Pipedrive

G2: 4,3/5 (más de 2500 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)

📮 ClickUp Insight: Más de la mitad de los empleados tienen dificultades para encontrar la información que necesitan en el trabajo. Mientras que solo el 27 % afirma que es fácil, el resto se enfrenta a algún tipo de dificultad, y el 23 % lo encuentra muy difícil. Cuando el conocimiento está disperso entre correos electrónicos, chats y herramientas, el tiempo perdido se acumula rápidamente. Con ClickUp, puede convertir los correos electrónicos en tareas rastreables, vincular chats a tareas, obtener respuestas de la IA y mucho más, todo ello en un único entorno de trabajo de ClickUp. 💫 Resultados reales: los equipos pueden recuperar más de 5 horas cada semana utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

5. FreshBooks (ideal para el control de tiempo, el registro de gastos y la facturación)

vía FreshBooks

FreshBooks incluye plantillas de CRM personalizables, categorías de gastos fiscalmente ventajosas y una sencilla configuración de anticipos. Además, puede generar informes detallados de clientes centrados en Ingresos por cliente, Pagos cobrados y Resúmenes de anticipos para obtener una visibilidad completa.

Su app, aplicación y la extensión Chrome cronómetro le garantizan el registro de todas las horas facturables, tanto si realiza su trabajo desde su escritorio como si lo hace fuera de la oficina.

Más allá de ser un simple software de facturación por tiempo, FreshBooks también funciona como un sistema ligero de gestión de clientes. Facilita una mejor colaboración con portales de clientes, comentarios sobre proyectos y uso compartido de archivos.

La app móvil también proporciona actualizaciones en tiempo real sobre gastos, tiempo registrado y pagos, por lo que siempre estará a solo unos toques de comprender la situación de su empresa.

Las mejores funciones de FreshBooks

Conecte su banco o tarjeta de crédito para importar, categorizar y actualizar automáticamente los gastos empresariales.

Utilice el escaneo automático de recibos para registrar recibos físicos y digitales al instante y capturar los datos del comerciante.

Facture los gastos a los clientes marcando los costes como facturables e incluyéndolos directamente en las facturas con un margen opcional.

Realice un seguimiento de los créditos y los pagos anticipados de los clientes a través de la función Créditos y aplíquelos automáticamente a futuras facturas.

Límites de FreshBooks

Carece de una interfaz clara tipo libro mayor, lo que hace que la conciliación sea menos intuitiva para algunos usuarios.

Algunos usuarios elaboran informes de problemas con el sincronizar, entradas duplicadas o confusión en la gestión de feeds.

Precios de FreshBooks

(versión de) prueba gratis

Lite: 10,50 $ al mes por usuario.

Además: 19 $ al mes por usuario.

Premium: 32,50 $ al mes por usuario.

Selección: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de FreshBooks

G2: 4,5/5 (más de 900 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre FreshBooks?

Un breve comentario de un usuario sobre este software CRM y de facturación:

FreshBooks ofrece un amplio intervalo de herramientas de contabilidad en línea que ahorran tiempo y aumentan la productividad. La facturación, la cobranza y el libro mayor son algunas de las herramientas que más me gustan de FreshBooks.

FreshBooks ofrece un amplio intervalo de herramientas de contabilidad en línea que ahorran tiempo y contribuyen a la alta productividad. La facturación, la cobranza y el libro mayor son algunas de las herramientas que más me gustan de FreshBooks.

💡 Consejo profesional: Utilice las plantillas para autónomos de ClickUp para generar al instante propuestas de proyecto, facturas y tareas de incorporación de clientes sin demoras.

6. HubSpot (el mejor para la automatización de CRM, la creación de presupuestos y la elaboración de (elaboración de) informes de ingresos)

vía HubSpot

HubSpot conecta la facturación con las actividades de marketing y equipo de ventas, lo que resulta útil cuando se desea integrar la facturación en el recorrido general del cliente. Úselo para solicitar el pago con facturas digitales con su marca directamente a través de Stripe o HubSpot Payments.

Las funciones de automatización le permiten configurar flujos de trabajo que envían correos electrónicos de seguimiento para las facturas vencidas sin necesidad de intervención manual. A través de la integración con QuickBooks, puede sincronizar los datos de facturación y pago entre HubSpot y su sistema de contabilidad.

HubSpot también le permite crear facturas directamente a partir de acuerdos o presupuestos, insertar enlaces de pago y realizar un seguimiento automático de lo que se ha pagado o lo que está vencido.

Las mejores funciones de HubSpot

Realice un seguimiento de las facturas pendientes de pago y active recordatorios mediante la automatización conectada a su canalización

Pida a Breeze Copilot que resumir registros, prepare llamadas e investigue empresas en cuestión de segundos

Cree plantillas de facturas compartidas con tecnología de IA para ayudar a su equipo a responder de forma más rápida y coherente

Límites de HubSpot

Los elementos de la interfaz, como el diseño o la disposición del canal, no se pueden personalizar en profundidad sin soluciones alternativas

Carece de un equipo interno dedicado a la incorporación; la configuración suele requerir asistencia de terceros

Precios de HubSpot

Herramientas gratis

Plataforma para clientes principiantes: 15 $ al mes por usuario

Smart CRM Professional: 1450 $ al mes para 6 usuarios

Smart CRM Corporación: 4700 $ al mes para 8 usuarios

Valoraciones y reseñas de HubSpot

G2: 4,4/5 (más de 29 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 4000 opiniones)

🧠 Dato curioso: En la década de 1950, el concepto de CRM comenzó con los Rolodex físicos. Inventados en 1956 por el ingeniero danés Hildaur Neilsen, estos archivadores de tarjetas giratorios fueron en su día el símbolo definitivo de la red de contactos de un vendedor.

7. Bitrix24 (el mejor para el seguimiento de equipo de ventas y el cobro de pago)

a través de Bitrix24

Bitrix24 está diseñado para ayudar a los equipos a optimizar la comunicación, la gestión de proyectos, el CRM y las operaciones.

Si necesita configurar campos obligatorios, sistemas de pago y tipos de clientes en sus facturas, esta herramienta le resultará especialmente útil. Además, puede crear plantillas en diferentes idiomas para clientes de distintos países. El sistema de facturación gestiona automáticamente múltiples monedas, impuestos y descuentos en función de la ubicación del cliente.

Puede integrarse con PayPal para el procesamiento de pagos y con Xero para la sincronización de la cuenta. Una vez que los clientes aprueben los presupuestos, podrá convertirlos en facturas con un solo clic.

Las mejores funciones de Bitrix24

Realice un seguimiento de las métricas y el rendimiento del equipo de ventas mediante informes de BI, análisis de embudos y paneles de control de CRM

Redacte ofertas, transcriba llamadas y facture a los clientes en una interfaz de usuario intuitiva con el asistente de IA

Convierta cualquier mensaje en un cliente potencial a través del correo electrónico, el chat, el teléfono o las redes sociales mediante el centro de contacto omnicanal

Gestión de catálogos de productos e impuestos con compatibilidad integrada para múltiples monedas y cumplimiento normativo fiscal localizado

Límites de Bitrix24

Solo el superadministrador puede realizar cambios clave en la configuración, lo que impone un límite a la flexibilidad del flujo de trabajo para los usuarios generales

Muchas funciones básicas, como el registro de entrada y salida y las herramientas de tareas avanzadas, solo están disponibles en los planes de nivel superior

Precios de Bitrix24

Free

Estándar: 124 $ al mes (incluye 50 usuarios)

Profesional: 249 $ al mes (incluye 100 usuarios)

Corporación: 499 $ al mes (incluye 250 usuarios)

Valoraciones y opiniones sobre Bitrix24

G2: 4,1/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bitrix24?

Así es como un usuario describió su experiencia personalizada como cliente:

Bitrix24 destaca por su versatilidad. Reduce significativamente la necesidad de aplicaciones de terceros, optimizando los flujos de trabajo y mejorando la productividad del equipo. […] La plataforma tiene tantas funciones que puede llevar un poco de tiempo entender cómo funciona todo. Los usuarios pueden sentirse abrumados por la gran cantidad de opciones de personalización, especialmente si son nuevos en las herramientas de gestión de proyectos.

Bitrix24 destaca por su versatilidad. Reduce significativamente la necesidad de aplicaciones de terceros, optimizando los flujos de trabajo y mejorando la productividad del equipo. […] La plataforma tiene tantas funciones que puede llevar un poco de tiempo entender cómo funciona todo. Los usuarios pueden sentirse abrumados por la gran cantidad de opciones personalizadas, especialmente si son nuevos en las herramientas de gestión de proyectos.

🚀 La ventaja de ClickUp: Pida a ClickUp Brain que cree tareas para cada cliente potencial de mención en un hilo de chat de ClickUp. Analizará la conversación y sugerirá nuevas tareas, que podrá añadir a su espacio de trabajo con un solo clic. Elabore descripciones detalladas de las tareas y establezca prioridades de prioridad inteligente al instante con ClickUp Brain

8. Odoo CRM (el mejor para la personalización del flujo de trabajo y la gestión de clientes)

a través de Odoo CRM

Odoo es un ejemplo de software CRM que simplifica la gestión de clientes potenciales y agiliza la facturación con una configuración modular diseñada para ofrecer flexibilidad.

Puede utilizarlo para realizar un seguimiento instantáneo de las previsiones de ingresos, programar seguimientos y automatizar las actividades del equipo de ventas basándose en guiones predefinidos. La plataforma crea automáticamente todas las entradas contables subyacentes para las transacciones contables, como las facturas de clientes, las facturas de proveedores y los gastos.

La app de facturación es ideal para necesidades básicas de facturación, o puede añadir la aplicación completa de contabilidad para obtener informes financieros completos, conciliación bancaria y gestión de activos. El sistema incluye la digitalización de facturas mediante tecnologías OCR y IA para codificar automáticamente las facturas en papel en formularios digitales.

Odoo trabaja bien cuando necesita integrar la facturación con el inventario, la fabricación u otras operaciones de empresa.

Las mejores funciones de Odoo CRM

Cree canales de ventas personalizados con vistas de estilo Kanban que muestran el valor de la operación, la información de contacto y la fase en un solo lugar

Programe automáticamente los siguientes pasos, como llamadas, correo electrónico o reunión, basándose en su manual de equipo de ventas con funciones de automatización

Gestiona las suscripciones y las facturas recurrentes sin problemas utilizando los ajustes de frecuencia integrados y las renovaciones automáticas

Límites de Odoo CRM

Configuración compleja para equipos pequeños; demasiadas configuraciones detalladas en distintos ámbitos pueden resultar abrumadoras e innecesarias

Algunos flujos de trabajo de los usuarios no son fácilmente editables ni flexibles sin la ayuda de un desarrollador

Precios de Odoo CRM

Free

Estándar: 31,10 $ al mes por usuario

Personalizado: 46,80 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Odoo CRM

G2: 4,1/5 (más de 140 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 1200 opiniones)

🔍 ¿Sabías que...? El tratado de Luca Pacioli de 1494 introdujo la contabilidad por partida doble, incorporando los débitos y créditos a la facturación. Esto sigue siendo la base del trabajo actual de las facturas.

Cierre el trato con ClickUp

Elegir el software CRM y de facturación adecuado significa encontrar una solución que vaya más allá del seguimiento de las transacciones financieras.

Aunque todas las herramientas de esta lista aportan algo valioso, ClickUp destaca como la app, aplicación integral para el trabajo que conecta a sus equipos de ventas, finanzas y proyectos sin caos.

Con el CRM de ClickUp, puede personalizar los procesos, automatizar los seguimientos y gestionar la comunicación con los clientes de forma fluida. Combínelo con el software financiero de ClickUp para realizar un seguimiento de los presupuestos, optimizar los pagos recurrentes y generar paneles inteligentes que le ofrezcan una visión clara del flujo de caja y los beneficios.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!