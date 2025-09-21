los 13 mejores agentes de IA para equipos de ventas en 2025

Tu equipo está superando con creces sus objetivos, pero ¿a qué precio?

Horas perdidas actualizando CRM, reescribiendo la misma divulgación, preparando reuniones que nunca se convierten. Cuanto más crece su canal de ventas, más difícil es escalar sin ralentizar el proceso.

Ahí es donde los agentes de IA para equipo de ventas dan el paso, ayudándole a mantener su motor de ingresos funcionando a toda velocidad.

En esta entrada del blog, analizaremos los mejores agentes de IA que le ayudarán a generar clientes potenciales, personalizar la divulgación y mantener su canal en movimiento. 🚀

Los mejores agentes de IA para equipo de ventas de un vistazo

Aquí tienes una tabla en la que se comparan todos los agentes de IA para equipo de ventas que tratamos a continuación. 📊

Herramienta Lo mejor para Mejores funciones Precios* ClickUp Automatización del flujo de trabajo de equipo de ventas y comunicación con los clientesTamaño del equipo: Particulares, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas Información sobre el proceso de ventas, automatización de ventas, transcripciones de llamadas y gestión unificada del entorno de trabajo Plan Free disponible; personalizaciones disponibles para empresas Salesforce Einstein Puntuación predictiva de clientes potenciales y automatización inteligente de CRM a escala de corporación Equipo: Corporaciones Predicciones de resultados de acuerdos con puntuación de IA y actualizaciones automáticas de tareas Precio: 500 $ al mes por usuario (Enstein Equipo de Ventas) Apollo IA Prospección impulsada por IA y divulgación multicanal automatizadaTamaño del equipo: Pequeñas empresas, empresas medianas Secuenciación de correos electrónicos basada en IA, puntuación de clientes potenciales basada en la intención y personalización automatizada de las comunicaciones salientes Plan Free disponible; desde 59 $ al mes por usuario (Basic) Clari Previsión de ingresos e inspección de acuerdos con información de IA en tiempo real. Tamaño del equipo: empresas medianas y grandes Detección de riesgos en el proceso de ventas y automatización del CRM Precios personalizados Artisan Equipo de ventas autónomos con IA que interactúan y califican a los clientes potenciales como lo harían los humanos. Tamaño del equipo: pequeñas empresas, empresas medianas Agentes de equipo de ventas con IA para llamadas salientes y correo electrónico, flujos de conversación similares a los humanos e integración con reservas de calendario Precios personalizados Regie. ai Secuencias de equipo de ventas generadas por IA y adaptadas a los perfiles y las intenciones de los compradores. Tamaño del equipo: pequeñas empresas, empresas medianas Creación de correo electrónico y secuencias generados por IA, pruebas de campañas y personalización de mensajes de LinkedIn Precios personalizados Claygent Automatización de la investigación y enriquecimiento de la inteligencia de ventas impulsado por IA Tamaño del equipo: Particulares, pequeñas empresas Investigación de clientes potenciales con agentes de IA y recopilación de datos de múltiples fuentes para la satisfacción del cliente Plan Free disponible; desde 149 $ al mes (Starter) Gong Análisis de conversación y detección de riesgos en las transacciones basados en IA. Tamaño del equipo: empresas medianas y grandes Análisis de llamadas con IA, inteligencia comercial, información de coaching en tiempo real y seguimiento del rendimiento de los representantes para aumentar las tasas de conversión Precios personalizados Lavender IA Asesoramiento por correo electrónico en tiempo real y mensajes de equipo de ventas optimizados por IA. Tamaño del equipo: particulares y pequeñas empresas Asesoramiento por correo electrónico en tiempo real, consejos de personalización y panel de equipo de ventas Plan Free disponible; desde 29 $ al mes (Starter) HubSpot Equipo de Ventas Hub Herramientas de IA integradas que dan soporte a todo el embudo de ventas dentro de un CRMTamaño del equipo: Pequeñas empresas, empresas medianas Asistente de contenido de IA, automatización de correos electrónicos de equipo de ventas, gestión del proceso de ventas, integración nativa con CRM Plan Free disponible; desde 20 $ al mes (Starter) Drift Chatbots de IA que califican a los clientes potenciales y programan reuniones en tiempo real. Tamaño del equipo: pequeñas empresas, empresas medianas Chatbots con IA, calificación de clientes potenciales en tiempo real basada en las interacciones con los clientes y reserva de reuniones a través del chat Precios personalizados Humantic /IA Información sobre los compradores basada en la personalidad y compromiso de ventas hiperpersonalizado. Tamaño del equipo: pequeñas empresas, empresas medianas Información sobre la personalidad del comprador y la experiencia personalizada del cliente, sugerencias de comunicación adaptativas y enriquecimiento de la personalidad para la divulgación Plan Free disponible; desde 40 $ al mes (Pro) IA sin fisuras Descubrimiento de contactos B2B en tiempo real y generación de clientes potenciales impulsada por IA Tamaño del equipo: Pequeñas empresas, empresas medianas Generación de clientes potenciales impulsada por IA, datos de contacto en tiempo real y una extensión de Chrome para la prospección Plan Free disponible; precios personalizados

¿Qué son los agentes de IA para equipo de ventas?

Los agentes de inteligencia artificial (IA) para equipo de ventas son asistentes especializados que se encargan de tareas rutinarias basadas en datos en todo su flujo de trabajo de ingresos.

A diferencia de los chatbots estáticos o las reglas de automatización simples, estos agentes aprenden de su CRM, registros de comunicación e integraciones de terceros para anticiparse a las necesidades y actuar de forma autónoma.

Puede utilizarlos para buscar nuevos clientes potenciales utilizando señales de intención, redactar y personalizar la divulgación e incluso supervisar el estado del proceso de ventas. Los mejores agentes de ventas con IA utilizan datos históricos para actualizar su comportamiento, perfeccionando el tono de los correos electrónicos, la cadencia de seguimiento y la priorización de tareas en tiempo real.

¿Qué debe buscar en un agente de IA para equipo de ventas?

El uso de agentes de IA en el equipo de ventas puede transformar sus operaciones, pero solo si cumplen los requisitos adecuados. A continuación, le indicamos algunas funciones clave que debe priorizar a la hora de elegir uno. 👇

Se integra con su CRM: Se sincroniza bidireccionalmente con Salesforce, HubSpot o su sistema de registro para mantener actualizados los datos de las transacciones

Genera comunicaciones hiperpersonalizadas: Elabora correos electrónicos y mensajes en redes sociales utilizando contexto en tiempo real, como la fase de la negociación, interacciones pasadas y señales de intención del comprador

Prioriza las acciones de alto valor: puntúa los clientes potenciales y las oportunidades en función de criterios personalizados (por ejemplo, el tamaño y la probabilidad de cierre) y muestra los siguientes pasos más adecuados

automatización de reuniones y seguimientos: *Transcribe llamadas, extrae elementos de acción y redacta resúmenes de seguimiento para diferentes casos de uso sin intervención manual

provee información proactiva sobre el proceso de ventas: *Detecta las operaciones en riesgo, hace previsión de los resultados y te avisa de las anomalías antes de que afecten a los objetivos de equipo de ventas

compatibilidad con la prospección multicanal: *Busca clientes potenciales, enriquece los contactos y lanza campañas por correo electrónico, teléfono y redes sociales

💡 Consejo profesional: Según Harvard Business Review, en lugar de destacar las funciones de su producto, debe centrarse en cómo este aborda las necesidades o retos específicos de sus clientes. Por ejemplo, puede cambiar su discurso de vender procesos de producción a compartir un uso compartido de una historia sincera de un cliente, lo que dará como resultado un mayor compromiso.

Los mejores agentes de IA para equipo de ventas

Estos son los mejores agentes de IA creados para facilitar el día a día de los directores de equipo de ventas. 🎯

1. ClickUp (ideal para la automatización del flujo de trabajo de equipo de ventas y la comunicación con los clientes)

Planifique flujos de trabajo de equipo de ventas más inteligentes con ClickUp Brain Utilice ClickUp Brain como su copiloto de ventas, desde la identificación de cuentas con alto potencial hasta la formación de su equipo y la elaboración de estrategias de divulgación

Si estás constantemente saltando entre docenas de herramientas para gestionar la divulgación, actualizar tu CRM o preparar reuniones, ClickUp es la solución.

Es el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat en una sola app, aplicación, impulsada por IA contextual que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

En ClickUp para equipos de ventas, tienes una plataforma que te ayuda a crear flujos de trabajo escalables con seguimiento automatizado de actividades, paneles de control en tiempo real y actualizaciones de tareas basadas en IA.

Encuentre respuestas más rápido con la conciencia contextual de ClickUp Brain

En el núcleo del potente paquete de IA de ClickUp se encuentra ClickUp Brain, un motor de IA sensible al contexto que comprende todo su entorno de trabajo, incluidas las tareas, los cronogramas, los documentos, los chats e incluso las herramientas de terceros con conexión, como Salesforce y Google Drive.

Por ejemplo, puede pedirle a ClickUp Brain que resuma la actividad del proceso de ventas sobre la marcha. Puede escribir consultas naturales como «¿Cuál es el estado de los acuerdos corporativos estancados en el segundo trimestre?» y obtener respuestas instantáneas extraídas de tareas, comentarios y etiquetas.

Marque las tareas atascadas en su canal de ventas y priorícelas para actuar utilizando ClickUp Brain

También puede sacar a la luz tareas estancadas en diversas fases de su canal de ventas para identificar las prioridades de actuación e indicar a Brain que elabore un plan para ellas.

🧠 Dato curioso: ClickUp Brain también puede extraer información valiosa de tus llamadas de equipo de ventas al permitir la búsqueda en todas las transcripciones. ¿El truco? ¡No olvides invitar a ClickUp AI Notetaker a unirse a tus llamadas y grabarlas y transcribirlas automáticamente por ti! Obtenga transcripciones con función de búsqueda con ClickUp AI Notetaker

Delega los flujos de trabajo repetitivos a los agentes de ClickUp Autopilot

Si estás atascado actualizando tareas manualmente en lugar de cerrar acuerdos, deja que los agentes de ClickUp Autopilot te ayuden.

Configure desencadenantes personalizados para automatizar tareas repetitivas que requieren mucho tiempo con ClickUp Autopilot Agents

Estos asistentes de IA sin código se encuentran dentro de su entorno de trabajo de ClickUp y pueden automatizar las partes repetitivas de su proceso de ventas, desde la admisión y la ejecución hasta la elaboración de informes. Así es como funciona: usted establece un desencadenante, como el avance de una fase en el proceso, añade condiciones, por ejemplo, «solo si se trata de un acuerdo de corporación», y comparte las instrucciones para ejecutar las tareas. Ahora, cada vez que se produce el desencadenante y se cumplen las condiciones, el agente entra en acción de forma autónoma.

Todo esto se configura a través de un sencillo generador sin código en el que le indicas al agente qué buscar, qué hacer y a qué información puede acceder. Y sí, puedes controlar qué conocimientos utiliza el agente, incluidos documentos, tareas y chat, para que siempre actúe con el contexto adecuado.

instancia, cuando un cliente potencial de alto valor que cumple con sus criterios de ICP llega a través de un formulario, la herramienta de automatización de ventas lo asigna a su AE senior, etiqueta el trato en su entorno de trabajo y envía un mensaje al vicepresidente de ventas en el chat.

Aprenda cómo puede crear su agente Autopilot personalizado directamente de la mano de los expertos de nuestro equipo:

💡 Consejo profesional: Para crear un agente útil, se requiere una indicación detallada y bien pensada. Y con Talk to Text en ClickUp Brain MAX, puedes dictar esas instrucciones, ¡creando agentes cuatro veces más rápido que escribiendo! ClickUp Brain MAX es tu superaplicación de IA para escritorio que reúne todo tu contexto de trabajo con acceso a múltiples LLM, incluidos Gemini, Claude, ChatGPT y otros, para que puedas ser lo más productivo posible sin sucumbir a la sobrecarga de aplicaciones y la proliferación de IA.

Acelere la planificación, la ejecución y el seguimiento con las plantillas de ClickUp

Y si quieres facilitar el diseño de tu flujo de trabajo de ventas, empieza con la plantilla de plan de equipo de ventas de ClickUp.

A continuación, la plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp ofrece estados predefinidos como «Meta alcanzada» y «En curso», 12 campos personalizados para registrar los «costes de envío», los «precios unitarios» y los «márgenes de beneficio», y múltiples vistas para desglosar el volumen de ventas por mes o por producto.

Obtenga una plantilla gratuita Evalúa el progreso tanto individual como del equipo con la plantilla ClickUp Sales Tracker

Diseñado para equipos de cualquier tamaño, le permite evaluar el progreso individual y del equipo en tiempo real, optimizar los procesos de equipo de ventas e identificar las tendencias clave para impulsar los ingresos.

¿Necesita un hub central para todos sus clientes potenciales? Utilice la plantilla CRM de equipo de ventas de ClickUp para realizar el seguimiento de cada contacto, llamada y cierre.

Las mejores funciones de ClickUp

Centralice la documentación: utilice /Write with IA para escribir automáticamente y personalizar la divulgación del equipo de ventas utilice ClickUp Docs para crear, compartir y mantener documentos actualizados vinculados directamente a sus flujos de trabajo, todo ello mientras utiliza la función integradapara escribir automáticamente y personalizar la divulgación del equipo de ventas

colabora en tiempo real: *Permite chatear de forma rica en contexto y en tiempo real junto con tus tareas de ClickUp con ClickUp Chat

Cree demostraciones de ventas: Utilice Utilice ClickUp Clips para grabar, transcribir y resumir llamadas, convirtiendo las largas demostraciones en pequeños pasos, acciones y medidas de atención al cliente personalizadas

Elimine los cuellos de botella: cree cree paneles ClickUp personalizados para visualizar el progreso con gráficos de flujo acumulativo, burnup, burndown o velocidad

seguimiento de cada cliente potencial: *Aproveche ClickUp CRM para realizar un seguimiento de los clientes potenciales, las transacciones y las actividades del equipo de ventas en tiempo real, y luego cambie entre las vistas Lista, Kanban, Tabla o Cronograma para adaptarse a la forma de trabajar de su equipo

reduzca el trabajo rutinario: *Cree automatizaciones de ClickUp sin código utilizando un generador desplegable o indicaciones en inglés sencillo en ClickUp Brain para gestionar tareas de ventas repetitivas y basadas en reglas, como asignar automáticamente nuevos clientes potenciales, actualizar las fases de las operaciones cuando se firma un contrato, enviar recordatorios de seguimiento o crear tareas de traspaso cuando se cierra una oportunidad

Límites de ClickUp

Curva de aprendizaje pronunciada debido a sus funciones de extensión

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 lo dice todo:

*Me encanta la versatilidad de ClickUp y que nuestro equipo pueda personalizarlo para adaptarlo a cualquier situación: no es solo una herramienta de gestión de proyectos, ¡es todo un hub operativo para nosotros! Gestionamos todo, desde el trabajo con los clientes hasta nuestro CRM, y nos encanta la flexibilidad de las opciones y las automatizaciones integradas. También nos encanta que ClickUp esté en constante evolución y que escuchen a sus clientes

*Me encanta la versatilidad de ClickUp y que nuestro equipo pueda personalizarlo para adaptarlo a cualquier situación: no es solo una herramienta de gestión de proyectos, ¡es todo un hub operativo para nosotros! Gestionamos todo, desde el trabajo con los clientes hasta nuestro CRM, y nos encanta la flexibilidad de las opciones y las automatizaciones integradas. También nos encanta que ClickUp esté en constante evolución y que escuchen a sus clientes

📮 Información de ClickUp: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen su eficiencia al establecer un límite en su conjunto de herramientas, utilizando nueve plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si utilizas una sola plataforma? Como app integral para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una única plataforma, con flujos de trabajo basados en IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo tenga visibilidad y te permite centrarte en lo que importa, mientras que la IA se encarga del resto.

2. Salesforce Einstein (el mejor para la puntuación predictiva de clientes potenciales y la automatización inteligente de CRM a escala de corporación)

a través de Salesforce Einstein

Salesforce Einstein es una capa de IA integrada en la plataforma Customer 360 de Salesforce, diseñada para llevar el aprendizaje automático (ML) avanzado y el análisis predictivo directamente a Sales Cloud.

Incorpora la automatización en todos los aspectos del flujo de trabajo de ventas, lo que ayuda a los equipos a descubrir clientes potenciales de alto valor, adaptar la divulgación a gran escala, mantener los procesos actualizados y prepararse para las conversaciones con los clientes con información basada en datos. Einstein aprende de cada acuerdo, conversación y clic para sugerir acciones, destacar riesgos y generar contenido.

Las mejores funciones de Salesforce Einstein

Einstein SDR Agent Utilice la IA para la generación de clientes potenciales mediante la automatización de la prospección y de los clientes potenciales entrantes con

Mejora el rendimiento de los representantes con simulaciones de juegos de rol y comentarios generativos basados en IA utilizando Einstein Equipo de Ventas Coach

Cree e implemente agentes de IA con Agentforce para gestionar las operaciones del equipo de ventas, todo ello con seguridad proporcionada por Einstein Trust Layer

Implemente Einstein Scoring para priorizar las operaciones y aproveche la puntuación predictiva para destacar los clientes potenciales

Límites de Salesforce Einstein

Las configuraciones avanzadas pueden requerir compatibilidad de desarrolladores o conocimientos técnicos

El sistema puede ralentizarse con cargas de datos pesadas o flujos de trabajo complejos

Precios de Salesforce Einstein

Einstein Equipo de Ventas: 500 $/mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Salesforce Einstein

G2: 4,4/5 (más de 23 000 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Salesforce Einstein?

Aquí tienes un fragmento de una reseña de G2:

Salesforce Sales Cloud me facilita mucho la gestión de mis clientes potenciales, contactos y acuerdos en un solo lugar... A veces resulta un poco abrumador, sobre todo cuando eres nuevo en ello. Hay tantas funciones y botones que puede llevar un tiempo aprender dónde está todo. Además, si el administrador no lo ajusta correctamente, algunas cosas pueden resultar confusas o requerir pasos adicionales. Es potente, pero no siempre es muy fácil de usar desde el principio.

Salesforce Sales Cloud me facilita mucho la gestión de mis clientes potenciales, contactos y acuerdos en un solo lugar... A veces resulta un poco abrumador, sobre todo cuando eres nuevo en ello. Hay tantas funciones y botones que puede llevar un tiempo aprender dónde está todo. Además, si el administrador no lo configura correctamente, algunas cosas pueden resultar confusas o requerir pasos adicionales. Es potente, pero no siempre es muy fácil de usar desde el principio.

3. Apollo /IA (el mejor para la prospección basada en IA y la divulgación multicanal automatizada)

a través de Apollo IA

Apollo es un motor de comercialización impulsado por IA que automatiza todo, desde la prospección hasta la gestión del proceso de ventas. Se basa en más de 275 millones de contactos y 70 millones de empresas, enriquecido con cambios de trabajo en tiempo real, actualizaciones de tecnología y señales de intención de compra.

Una vez que define su perfil de cliente ideal (ICP), Apollo AI identifica los clientes potenciales más adecuados y los prioriza utilizando señales de comportamiento como aperturas de correos electrónicos, visitas al sitio web e historial de interacciones salientes. A continuación, esta información se traduce en sugerencias de mensajes adaptados al contexto de cada cliente potencial, lo que permite a los equipos utilizar la IA para el análisis de datos sin abandonar su flujo de trabajo de ventas.

Las mejores funciones de Apollo IA

Pruebe Pipeline Builder para identificar los clientes potenciales más adecuados utilizando más de 65 filtros, señales de intención y enriquecimiento en tiempo real

Obtenga resúmenes de reuniones, seguimientos y próximos pasos generados automáticamente utilizando la transcripción inteligente y la información previa a la llamada de Call Assistant

Lance secuencias multicanal con correos electrónicos personalizados con IA, llamadas con un solo clic y protección de entrega integrada

Obtenga información detallada, como patrones de llamadas exitosas, guías para manejar objeciones y estrategias de mensajería a través del chatbot de IA y el análisis de llamadas de Apollo

Límites de Apollo IA

Algunos usuarios elaboran informes indicando que los datos de contacto solo tienen una precisión de alrededor del 65 %, especialmente en lo que respecta a los números de teléfono móvil y las regiones de EMEA

Las funciones clave están restringidas a los planes de nivel superior, lo que da lugar a flujos de trabajo de divulgación incompletos para los usuarios básicos

Precios de Apollo IA

Free

Básico: 59 $ al mes por usuario

Profesional: 99 $ al mes por usuario

Organización: 149 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Apollo IA

G2: 4,7/5 (más de 8700 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 300 opiniones)

4. Clari (ideal para la previsión de ingresos y la inspección de acuerdos con información de IA en tiempo real)

vía Clari

Clari es una herramienta de ventas basada en IA diseñada para equipos de ingresos que necesitan precisión, visibilidad y control en todo el embudo de ventas. Todo funciona con Revenue Context™, una capa de inteligencia patentada que extrae señales de cada interacción, acuerdo, previsión y actualización de CRM para impulsar una nueva clase de agentes de IA diseñados para la ejecución.

Desde la inspección de acuerdos en tiempo real hasta el coaching guiado con precisión y la generación de correo electrónico, los agentes de la herramienta se encargan de todo. Revisan los riesgos del proceso, identifican los siguientes pasos, generan correo electrónico personalizados y recomiendan acciones en todos los niveles de la organización de ingresos.

Las mejores funciones de Clari

Diagnostique el estado de las operaciones con /IA Deal Inspection y revise las oportunidades abiertas en función de criterios de éxito probados y detecte las deficiencias en la ejecución

Detecte temas con IA Smart Topics y descubra señales críticas para los acuerdos, como la presión de los precios o los factores de riesgo, a partir de llamadas, correos electrónicos y reuniones

AI Smart Feed para que pueda actuar rápidamente ante las señales y Obtenga un resumen seleccionado de los momentos clave de la actividad de los representantes conpara que pueda actuar rápidamente ante las señales y mejorar la productividad del equipo de ventas

Redacta correos electrónicos más precisos con IA Smart Prospecting and Follow-Ups para una divulgación basada en el valor

Límites de Clari

Las vistas de columna no son fácilmente personalizables para todos los usuarios

Es posible que los representantes de ventas tengan que mantener hojas de cálculo paralelas para realizar un seguimiento detallado de las operaciones

Precios de Clari

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Clari

G2: 4,6/5 (más de 5000 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Clari?

Una reseña de G2 lo expresa así:

Me gusta lo sencillo y fácil que es usar Clari cuando actualizo los siguientes pasos en cuanto a precios, fases y marcas de tiempo al revisar mis acuerdos importantes. También es fácil hacer la previsión de mi número mensual, trimestral y anual con mi director cuando revisamos los informes y el proceso de ventas. No me gusta que no pueda actualizar ciertas métricas a menos que las haya cambiado primero en Salesforce Lightning Opportunity. Aparte de eso, todo es bastante sencillo de usar y navegar.

Me gusta lo sencillo y fácil que es usar Clari cuando actualizo los siguientes pasos en cuanto a precios, fases y marcas de tiempo al revisar mis acuerdos importantes. También es fácil hacer una previsión de mi número mensual, trimestral y anual con mi director cuando revisamos los informes y el proceso de ventas. No me gusta que no pueda actualizar ciertas métricas a menos que las haya cambiado primero en Salesforce Lightning Opportunity. Aparte de eso, todo es bastante sencillo de usar y navegar.

📮 ClickUp Insight: El 21 % de las personas afirma que más del 80 % de su jornada laboral la dedica a tareas repetitivas. Y otro 20 % afirma que las tareas repetitivas consumen al menos el 40 % de su día. Eso supone casi la mitad de la semana laboral (41 %) dedicada a tareas que no requieren mucho pensamiento estratégico ni creatividad (como los correos electrónicos de seguimiento 👀). Los agentes de ClickUp AI ayudan a eliminar esta rutina. Piensa en la creación de tareas, recordatorios, actualizaciones, notas de reuniones, redacción de correos electrónicos e incluso la creación de flujos de trabajo de principio a fin. Todo eso (y más) se puede automatizar en un santiamén con ClickUp, tu app para todo el trabajo. 💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias al uso de ClickUp Automations, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

5. Artisan (ideal para representantes de equipo de ventas autónomos con IA que interactúan y califican a los clientes potenciales como lo harían los humanos)

vía Artisan

Artisan es un motor de salida completo impulsado por empleados de IA. Ava, su SDR de IA, sustituye el trabajo manual y repetitivo de la prospección tradicional por una automatización inteligente. Desde el establecimiento del objetivo de los clientes potenciales adecuados hasta la elaboración de comunicaciones hiperpersonalizadas, se encarga de todo su flujo de trabajo de salida.

Puede implementar IA Playbooks para estandarizar el tono de sus mensajes y comunicaciones y garantizar que se apliquen las buenas prácticas en toda la empresa. Al mismo tiempo, los paneles de análisis le permiten ver en tiempo real qué cuentas están interactuando para ayudarle a refinar el objetivo.

Las mejores funciones de Artisan

Implemente flujos de trabajo de divulgación sin código por correo electrónico y LinkedIn con el generador de secuencias

Identifique clientes potenciales con alta intención de compra con Data Miner de Ava, que recopila datos tecnográficos, firmográficos y de intención, como anuncios de contratación y noticias sobre financiación

Gestiona la entregabilidad del correo electrónico para evitar que tus mensajes terminen en la bandeja de spam, utilizando la supervisión del estado del buzón en tiempo real, los límites de envío dinámicos y el calentamiento automático del correo electrónico

Acceda a más de 300 millones de contactos B2B en más de 200 países a través de su base de datos integrada

Límites de Artisan

Carece de granularidad en la elaboración de informes, ya que el seguimiento del tiempo de respuesta incluye las bajas, lo que sesga el resultado

Los mensajes parecen genéricos, robóticos y carecen de personalización

Precios artesanales

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Artisan

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

💡 Consejo profesional: Utilice el marco BANT (presupuesto, autor, necesidad y momento) como guía para la conversación. En lugar de preguntar «¿Quién es el responsable de la toma de decisiones?», pruebe con «¿Quién más suele influir en compras como esta?». Esto hace que suene más natural y le proporciona un contexto más profundo.

6. Regie. ai (la mejor opción para secuencias de equipo de ventas generadas por IA y adaptadas a los perfiles e intenciones de los compradores)

vía Regie.ai

RegieOne es una plataforma de ventas basada en IA diseñada para equipos de ventas que necesitan personalizar la divulgación a gran escala. Aquí, los representantes humanos y los agentes de IA trabajan juntos en todo, desde planear a quién contactar hasta programar reuniones en el calendario. Utiliza contenido inteligente y comentarios en tiempo real para mejorar la eficacia y la eficiencia de las ventas en la parte superior del embudo.

El motor de contenido de IA y el mensajería de IA de la plataforma escriben plantillas y crean programas de salida completos utilizando la voz de su marca, la información del ICP y los datos de rendimiento anteriores. Las cadencias incluyen correos electrónicos alineados con la personalidad, mensajes de LinkedIn, guiones de llamadas y indicaciones de voz, todos ellos adaptados automáticamente al sector, el título y la fase del proceso en la que se encuentra el comprador.

Las mejores funciones de Regie. ai

Activa el piloto automático para obtener clientes potenciales, enriquecer los datos de contacto y ejecutar secuencias de salida completas

Utilice el marcador de IA integrado en la plataforma para realizar llamadas de gran volumen con hasta nueve marcaciones paralelas para el perfil de cada cliente potencial

Deje que los agentes de IA identifiquen a los visitantes, enriquezcan los datos de contacto y comiencen a cultivar relaciones basándose en el comportamiento

Límites de Regie.ai

No hay suficiente flexibilidad para ajustar las campañas

En ocasiones, la herramienta genera contenido que incluye elementos inapropiados (por ejemplo, sugerir una invitación a tomar un café cuando no es relevante)

Precios de Regie.ai

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Regie. ai

G2: 4,4/5 (más de 300 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Regie. ai?

Directamente de una reseña de G2:

Como director de equipo de ventas internas, enseñar a los representantes a redactar siempre me ha parecido imposible. […] Regie. ai toma tus ideas en bruto y crea una campaña de ventas holística, optimizada para ejecutivos ocupados. Es muy fácil darle demasiadas vueltas al alcance por correo electrónico y acabar dudando de ti mismo. Regie. ai elimina ese impedimento! A veces, los correos electrónicos son demasiado simples. Es raro que utilice la campaña generada tal cual. Al igual que ChatGPT, es mejor utilizarlo como generador de ideas o plataforma de lanzamiento. Sin embargo, ¡el bloqueo del escritor es cosa del pasado!

Como gerente de ventas internas, enseñar a los representantes a redactar siempre me ha parecido imposible. […] Regie. ai toma tus ideas en bruto y crea una campaña de ventas holística, optimizada para ejecutivos ocupados. Es muy fácil pensar demasiado en la divulgación por correo electrónico y acabar dudando de ti mismo. Regie. ai elimina ese impedimento! A veces, los correos electrónicos son demasiado simples. Es raro que utilice la campaña generada tal cual. Al igual que ChatGPT, es mejor utilizarlo como generador de ideas o plataforma de lanzamiento. Sin embargo, ¡el bloqueo del escritor es cosa del pasado!

7. Claygent (el mejor para la automatización de la investigación y el enriquecimiento de la inteligencia de equipos de ventas impulsado por IA)

vía Claygent

Claygent es el agente de investigación impulsado por IA de Clay que sustituye el tedioso trabajo rutinario que ralentiza los embudos de ventas. Integra datos firmográficos, tecnográficos y de intención de fuentes como LinkedIn, Crunchbase y su CRM. La herramienta AI Profiler identifica las cuentas objetivo con mayor propensión a comprar y genera automáticamente secuencias de divulgación de varios pasos.

Puede preguntarle a Claygent cualquier cosa, desde «¿Esta empresa admite el teletrabajo?» hasta «¿Quién fue la función en su último caso práctico?», y él buscará las respuestas. Su programador inteligente redacta agendas de reuniones y resume los puntos de contacto previos, los retos de los compradores y la información sobre la competencia.

Las mejores funciones de Claygent

Realice la ubicación de las personas mencionadas en los casos prácticos o en los blogs recientes para verificar si siguen en activo

Personaliza cuándo y cómo se enriquecen los datos mediante el procesamiento del lenguaje natural con el Generador de fórmulas de IA

Seleccione automáticamente la fuente de datos más adecuada para cada enriquecimiento en función de la región, el sector o el tamaño de la empresa mediante reglas de condición

Límites de Claygent

Aplica un límite de 200 solicitudes por minuto, lo que afecta a las importaciones masivas de listas

La puntuación de las cuentas se actualiza cada 30 minutos, lo que retrasa la reordenación de prioridades en tiempo real

Precios de Claygent

Free

Starter: 149 $/mes por usuario

Explorer: 349 $ al mes por usuario

Pro: 800 $/mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Claygent

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🔍 ¿Sabías que...? En 2005, Kyle MacDonald comenzó con un simple clip rojo y se propuso cambiarlo por algo mejor. Tras una serie de 14 intercambios, que incluyeron desde un bolígrafo con forma de pez hasta una moto de nieve y, finalmente, un papel en un rol, ¡consiguió cambiarlo por una casa en Canadá! Este es un ejemplo de cómo las ventas tienen que ver con la creatividad, la persistencia y el establecimiento de relaciones.

8. Gong (el mejor para el análisis de conversación basado en IA y la detección de riesgos en las transacciones)

vía Gong

Gong es una plataforma de inteligencia de ingresos que aprovecha la IA para capturar, analizar y contextualizar su embudo de ventas, proporcionándole información basada en datos. A diferencia de las herramientas tradicionales de generación de clientes potenciales, se centra en lo que ocurre después de las conversaciones de ventas. Su Conversation AI transcribe y etiqueta los momentos críticos de la negociación, como las objeciones sobre los precios, las menciones a la competencia y las señales de los responsables de la toma de decisiones.

A los responsables del equipo de ventas les encanta porque les permite detectar lo que funciona, formar a los comerciales y detectar las operaciones en riesgo antes de que se enfríen. Y con funciones como Meeting IQ, sus comerciales obtienen un resumen rápido de las conversaciones anteriores, quién está en la llamada y qué decir, para que siempre vayan un paso por delante.

Las mejores funciones de Gong

Simule conversaciones de equipo de ventas reales con AI Trainer , utilizando juegos de rol impulsados por IA basados en el comportamiento real de los clientes, sus objeciones y sus perfiles

Consigue acuerdos utilizando más de 300 señales de conversación y tu propia metodología para mejorar la probabilidad de éxito y la confianza en el proceso de ventas con el IA Deal Predictor

AI Theme Spotter Detecte los cambios en el mercado y descubra nuevas objeciones, menciones de la competencia y metas de equipo de ventas en sus datos de llamadas con

Entrene más rápido con IA Call Reviewer e identifique automáticamente patrones de conversación, lagunas y momentos de entrenamiento

Límites de Gong

Límite el almacenamiento de grabaciones sin procesar a 24 meses en los planes estándar

No tiene compatibilidad con taxonomías de etiquetado de llamadas totalmente personalizadas más allá de su biblioteca integrada

Precios de Gong

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Gong

G2: 4,8/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Gong?

Un usuario compartió este comentario:

Gong ha ayudado mucho a nuestro equipo de ventas a crecer, ya que ha permitido que nuestros ejecutivos de cuentas estén en la misma página y ha contribuido a convertirlos en comerciales más fuertes. A veces, la función de búsqueda parece fallar y el inicio de sesión tarda un poco en arrancar. Aparte de eso, no tengo ninguna queja. Esas dos cosas son realmente insignificantes.

Gong ha ayudado mucho a nuestro equipo de ventas a crecer, ya que ha permitido que nuestros ejecutivos de cuentas estén en la misma página y se conviertan en comerciales más fuertes. A veces, la función de búsqueda no funciona bien y el inicio de sesión tarda un poco en arrancar. Aparte de eso, no tengo ninguna queja. Esas dos cosas son realmente insignificantes.

9. Lavender IA (la mejor para el coaching por correo electrónico en tiempo real y los mensajes de equipo de ventas optimizados por IA)

vía Lavender IA

Lavender IA se instala directamente en su bandeja de entrada, analiza los borradores de correo electrónico en tiempo real y les otorga una valoración según el tono, la personalización, la estructura y la longitud. Combina la psicología conductual, las buenas prácticas de redacción de equipo de ventas y sugerencias basadas en IA para ayudar a los representantes a aumentar las tasas de respuesta y reducir el tiempo de envío.

Lo que realmente destaca aquí es Ora, el agente de equipo de ventas inteligente con IA de Lavender. Le ayuda a redactar su primer contacto añadiendo personalización con datos de clientes personalizados en tiempo real y adaptando el tono en función de la psicología del destinatario.

Las mejores funciones de Lavender IA

Puntúa los correos electrónicos con precisión utilizando Email Coach y obtén al instante una valoración de la tasa de respuesta y consejos prácticos mientras escribes

Añada personalización a gran escala con el Asistente de personalización , que recopila datos de clientes potenciales, menciones en las noticias, rasgos de personalidad y sugerencias de presentaciones

Utilice plantillas de planes de equipo de ventas con Lavender Anywhere y aproveche su capacidad de coaching en cualquier plataforma de correo electrónico

Límites de Lavender IA

Se centra exclusivamente en la divulgación por correo electrónico y no ofrece compatibilidad con llamadas, reuniones ni cadencias multicanal

Las reglas de tono excesivamente rígidas a veces penalizan los correo electrónicos que son adecuados según el contexto

Precios de Lavender IA

Básico: Gratis

Starter: 29 $ al mes por usuario

Individual Pro: 49 $ al mes por usuario

Plan para equipos: 99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Lavender IA

G2: 4,8/5 (más de 60 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

🧠 Dato curioso: En la década de 1930, los estudios cinematográficos descubrieron que los espectadores potenciales necesitaban ver el anuncio de una película al menos siete veces antes de decidirse a verla. Esta idea dio lugar a la «regla del 7», un principio de marketing que sugiere que un cliente potencial necesita encontrarse con el mensaje de una marca al menos siete veces antes de pasar a la acción.

a través de HubSpot Equipo de Ventas Hub

HubSpot Sales Hub es una herramienta CRM basada en IA que ayuda a los equipos de ventas a centrarse en el momento oportuno, el contexto y la relevancia para cerrar acuerdos. Combina la prospección, la interacción y la gestión del proceso de ventas en una sola plataforma.

Lo que distingue a Sales Hub es su profunda integración con el amplio ecosistema CRM de HubSpot, lo que lo hace especialmente eficaz para los responsables de equipo de ventas que desean una visibilidad completa del embudo. Las notificaciones inteligentes y el seguimiento de la actividad en tiempo real también ayudan a los representantes a interactuar con los clientes potenciales en el momento preciso.

Las mejores funciones de HubSpot Sales Hub

Objetivo: los mejores clientes potenciales con Breeze Prospecting Agent , que permite la puntuación de clientes potenciales y la investigación del equipo de ventas basada en IA

Cree flujos de divulgación personalizados con Sequences y ponga en marcha flujos de trabajo dinámicos y de varios pasos para el correo electrónico y las tareas

Acelere la velocidad del proceso de ventas con AI Guided Selling , que permite a los representantes actuar sobre colas de tareas inteligentes, resúmenes diarios de acuerdos y listas de pendientes priorizadas

Prepare y realice el seguimiento de las reuniones al instante con un programador inteligente que registra automáticamente los resultados de las reuniones, genera seguimientos y mantiene su calendario completo

Límites de HubSpot equipo de ventas

Las secuencias de correo electrónico carecen de la lógica de ramificación matizada o los flujos de trabajo condicionales que se ven en herramientas más avanzadas

La previsión es básica y menos adaptable para organizaciones de equipos de ventas grandes y con múltiples productos

Precios de HubSpot Equipo de Ventas Hub

Free

Starter: 20 $ al mes por usuario

Profesional: 100 $/mes por usuario

Corporación: 150 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de HubSpot Sales Hub

G2: 4,4/5 (más de 12 300 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubSpot Sales Hub?

Aquí tienes una perspectiva de primera mano extraída de una reseña de G2:

Las automatizaciones, la organización, la comunicación, la funcionalidad, la capacidad de marketing y mucho más han sido de gran ayuda para nuestra organización. […] Tenemos integración con PandaDoc y ambos trabajan de forma sin problemas juntos. Estamos muy contentos con la potencia que tiene HubSpot Sales. Sabemos que las opciones son buenas y que solo se necesita tiempo para descubrir cuál es la que mejor se adapta a la función, pero aquí es donde el equipo de ventas de HubSpot nos ha ayudado.

Las automatizaciones, la organización, la comunicación, la función, la capacidad de marketing y mucho más han sido de gran ayuda para nuestra organización. […] Tenemos integración con PandaDoc y ambos trabajan de forma sin problemas juntos. Estamos muy contentos con la potencia que tiene HubSpot Sales. Sabemos que las opciones son buenas y que solo se necesita tiempo para descubrir cuál es la que mejor se adapta a la función, pero aquí es donde el equipo de ventas de HubSpot nos ha ayudado.

11. Drift (el mejor para chatbots de IA que califican clientes potenciales y reservan reuniones en tiempo real)

vía Salesloft

Drift, que ahora forma parte de la plataforma Salesloft, ayuda a los equipos de ventas a gestionar el tráfico entrante del sitio web capturando y dirigiendo los clientes potenciales en tiempo real. Utiliza guías de chat personalizables y lógica de enrutamiento para identificar señales de compra e interactuar con los visitantes las 24 horas del día.

Para los equipos que se basan en gran medida en estrategias entrantes o basadas en cuentas, esto funciona también como una herramienta de marketing por correo electrónico con IA que garantiza que ninguna señal de intención se enfríe. La plataforma es valiosa para acelerar la velocidad de generación de clientes potenciales y calificar a los prospectos antes incluso de que un representante humano dé su paso.

Las mejores funciones de Drift

Automatización de la captura de clientes potenciales entrantes con Drift Chat Agent , que gestiona las conversaciones con los clientes potenciales al instante

Califique y dirija a los clientes potenciales en tiempo real basándose en datos firmográficos, de comportamiento o de CRM, asegurándose de que los visitantes con mayor intención de compra vayan directamente al vendedor adecuado

Alinea los resultados del chatear con las metas del proceso de ventas utilizando análisis de rendimiento vinculados directamente a los módulos Deals y Forecast de Salesloft

Límites de Drift

Su eficacia disminuye significativamente sin un alto volumen de tráfico entrante

Los traspasos fluidos entre representantes en escenarios de enrutamiento complejos pueden requerir lógica personalizada o soluciones alternativas

Precios de Drift

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Drift

G2: 4,5/5 (más de 4100 reseñas)

Capterra: 4,3/5 (más de 200 opiniones)

12. Humantic /IA (ideal para obtener información sobre los compradores basada en la personalidad y una interacción de equipo de ventas hiperpersonalizada)

a través de Humantic IA

Humantic IA ayuda a los representantes de equipo de ventas a personalizar su divulgación utilizando información sobre la personalidad en lugar de solo datos de la empresa. Examina factores como la actividad en las redes sociales y el estilo de comunicación para crear perfiles que revelan cómo prefiere ser abordado cada cliente potencial.

Utilizando el modelo de personalidad «Dominancia, Influencia, Estabilidad y Conciencia» (DISC), proporciona consejos prácticos, como qué mensajes evitar, cómo generar confianza y cómo toma decisiones cada parte interesada. También integra la IA generativa en el equipo de ventas. Todo ello lo convierte en una herramienta útil para los equipos que venden a organizaciones complejas con múltiples responsables de la toma de decisiones, que necesitan personalizar la divulgación a gran escala.

Las mejores funciones de Humantic IA

Conéctese a Google o al calendario de Outlook para obtener información sobre los asistentes, incluyendo el estilo de decisión y las preferencias de comunicación de cada participante

Utilice los mapas del comité de compras para representar visualmente la influencia, la alineación y la compatibilidad de personalidades entre todos los responsables de la toma de decisiones

Mejora las estrategias de adquisición de clientes con el enriquecimiento omnicanal, que incorpora las características de los compradores a plataformas como Outreach o Salesloft

Límites de Humantic IA

Los perfiles de personalidad pueden estar desfasados con respecto a los cambios recientes en los rols o al contenido publicado recientemente en varias semanas

La dependencia de las señales sociales disponibles públicamente puede sesgar los perfiles hacia clientes potenciales más activos en las redes sociales

Precios de Humantic IA

Organización

Startup: 275 $ al mes

Crecimiento: 1050 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Individual

Pro: 40 $/mes (facturado anualmente)

Experto: 50 $ al mes

Propietario: 75 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Humantic /IA

G2: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Humantic IA?

Esto es lo que un crítico de G2 dijo sobre esta herramienta:

Humantic AI ha sido una herramienta muy valiosa en mi enfoque para crear redes y equipos de proyecto cohesionados. Su capacidad para analizar y predecir rasgos de personalidad me ha permitido adaptar mis estrategias de comunicación de forma eficaz, lo que ha fomentado conexiones y colaboraciones más sólidas. Sin embargo, he observado discrepancias ocasionales en las evaluaciones de personalidad para funciones especializadas, y las opciones de personalización son limitadas para adaptar completamente la herramienta a las necesidades específicas de la empresa.

Humantic IA ha sido una herramienta muy valiosa en mi enfoque para establecer contactos y crear equipos de proyecto cohesionados. Su capacidad para analizar y predecir rasgos de personalidad me ha permitido adaptar mis estrategias de comunicación de forma eficaz, lo que ha fomentado conexiones y colaboraciones más sólidas. Sin embargo, he observado discrepancias ocasionales en las evaluaciones de personalidad para puestos especializados, y las opciones de personalización son limitadas para adaptar completamente la herramienta a las necesidades específicas de la empresa.

a través de Seamless IA

Diseñado para los responsables de equipos de ventas que están cansados de las listas de clientes potenciales obsoletas y los flujos de trabajo desconectados, Seamless. IA identifica, valida y enriquece los datos de contacto y de las empresas en cuestión de segundos. Como software CRM B2B, funciona como un motor de búsqueda con IA, que extrae información de más de 1300 millones de contactos comerciales y 121 millones de perfiles de empresas.

Es ideal para crear listas de clientes potenciales con un objetivo preciso, reducir el tiempo dedicado a la investigación manual y automatizar las fases iniciales de su embudo con datos de alta conversión.

Las mejores funciones de IA sin fisuras

Active Buyer Intent para identificar a los clientes potenciales que ya están en el mercado y listos para comprometerse

Aproveche el enriquecimiento de datos para convertir cualquier contacto parcial en un perfil completo con correos electrónicos, números de teléfono e información de la empresa

Utilice la investigación con IA para recopilar información sobre cualquier cliente potencial, antecedentes de la empresa, historial de financiación o datos sobre el perfil del comprador

Límites de la IA sin fisuras

El rastreo en tiempo real puede generar falsos positivos, especialmente en lo que respecta a cambios de trabajo o validez de correos electrónicos

Durante las importaciones masivas a Salesforce o HubSpot pueden producirse duplicaciones de datos o errores en los campos de los contactos

Precios de IA sin fisuras

Free

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de IA sin fisuras

G2: 4,4/5 (más de 5000 reseñas)

Capterra: 4,0/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Seamless IA?

Una reseña de G2 que vale la pena poner nota:

Me gusta mucho cómo Seamless. IA facilita la búsqueda de información de contacto y datos de empresas precisos. Es muy rápido y los datos están siempre actualizados, lo que me ahorra mucho tiempo cuando necesito hacer seguimiento a los responsables de la toma de decisiones. Además, la plataforma es bastante intuitiva, por lo que puedo empezar a utilizarla y terminar mi trabajo sin necesidad de un largo proceso de aprendizaje. […]

Me gusta mucho cómo Seamless. IA facilita la búsqueda de información de contacto y datos de empresas precisos. Es muy rápido y los datos están siempre actualizados, lo que me ahorra mucho tiempo cuando necesito localizar a los responsables de la toma de decisiones. Además, la plataforma es bastante intuitiva, por lo que puedo empezar a utilizarla y hacer mi trabajo sin necesidad de un largo proceso de aprendizaje. […]

🔍 ¿Sabías que... Las llamadas en frío tienen una baja tasa de éxito. Solo alrededor del 2,3 % de las llamadas en frío tienen como resultado un intento correcto de cita o venta, lo que indica que las empresas adopten ventas entrantes y basadas en las relaciones.

Permita la automatización integral del equipo de ventas con ClickUp

Seamos realistas: la automatización del equipo de ventas no debería requerir una docena de herramientas inconexas. Después de explorar algunos de los mejores agentes de IA para el equipo de ventas, una cosa queda clara: la simplicidad, la velocidad y la automatización inteligente son las ganadoras.

Con ClickUp, eliminará la dispersión del trabajo y obtendrá una única plataforma en la que sus agentes de IA se encargarán de los flujos de trabajo rutinarios, como las actualizaciones del proceso de ventas, la asignación de clientes potenciales y el seguimiento de las tareas. ClickUp Brain se encarga de resumir los acuerdos, generar automáticamente respuestas por correo electrónico y extraer información de su entorno de trabajo en cuestión de segundos.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp gratis, gratuito/a y convierta cada punto de contacto en ingresos! ✅