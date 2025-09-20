10 programas de software de bases de datos de reclutamiento para organizar y gestionar candidatos

Para algunos equipos, la contratación se basa en la memoria.

Esa llamada rápida de la semana pasada. Una nota garabateada en medio de la entrevista. El currículum que alguien juró haber enviado.

Los detalles se dispersan rápidamente y, en medio de todo ello, los buenos candidatos se escapan.

El software de bases de datos de reclutamiento está diseñado para solucionar eso. Ancla la búsqueda (nombres, conversación, cronograma): todo se encuentra en un solo lugar, es fácil de encontrar y más fácil de procesar.

Aquí tienes 10 opciones sólidas que vale la pena considerar. 👀

10 programas de software para bases de datos de reclutamiento de un vistazo

Nombre de la herramienta Caso de uso Ideal para Precios* ClickUp Crea un sistema de contratación unificado con flujos de trabajo, etiquetas y paneles personalizables Gestión de múltiples rols y reclutadores en un solo entorno de trabajo Plan Free Forever; planes de pago disponibles Workable Guía a los reclutadores a través de procesos estructurados con herramientas de cumplimiento normativo listas para auditorías Optimice el proceso de contratación sin dejar de cumplir con la legislación vigente Los planes de pago comienzan a partir de 360 $ al mes Greenhouse Dota a los equipos de marcos de evaluación y análisis de diversidad Reducir los sesgos y mejorar la coherencia en la evaluación de los candidatos Precios personalizados Zoho Recruit Se adapta fácilmente gracias a la automatización, los campos configurables y el sourcing multicanal Procesos personalizados sin grandes gastos generales Plan Free disponible; planes de pago a partir de 30 $/usuario/mes Recruit CRM Equilibra el seguimiento del talento con los envíos de clientes de marca y los portales de marca blanca Agencias de selección de personal centradas en la experiencia del cliente Los planes de pago comienzan a partir de 100 $/usuario/mes Manatal Empareja rols con candidatos utilizando perfiles enriquecidos con IA y recomendaciones inteligentes Contratación con tecnología avanzada en diversas ubicaciones Los planes de pago comienzan a partir de 19 $/usuario/mes Fetcher Automatización de la divulgación y la búsqueda de candidatos mediante campañas de correo electrónico e información sobre el compromiso Reclutadores proactivos que amplían sus esfuerzos de salida Los planes de pago comienzan a partir de 499 $ al mes SeekOut Encuentre candidatos difíciles de localizar mediante lógica (valor) booleana, datos de investigación y perfiles enriquecidos Aprovechar los nichos de mercado o las reservas de talento infrarrepresentadas Precios personalizados JobAdder Simplifica las tareas diarias con plantillas, acciones masivas y sincronizar perfecto entre dispositivos Reclutadores que optimizan los flujos de trabajo diarios y la movilidad Precios personalizados Gem Mantiene a los candidatos pasivos interesados con campañas de fidelización a largo plazo y análisis Contratación basada en las relaciones y crecimiento de la cartera de talentos Los planes de pago comienzan a partir de 300 $ al mes

¿Qué debe buscar en un software de base de datos de reclutamiento?

El software de base de datos de reclutamiento adecuado organiza los datos de los candidatos, automatiza las tareas tediosas y se adapta a la tecnología de reclutamiento de su equipo. Para elegir el mejor, céntrese en estos requisitos imprescindibles:

interfaz fácil de usar: *Optimiza la plan de RR. HH. con un diseño intuitivo, lo que evita a su equipo una curva de aprendizaje pronunciada

Funciones de búsqueda avanzada: Localiza rápidamente a los candidatos ideales mediante filtros precisos, palabras clave y consultas basadas en habilidades

emparejamiento basado en /IA:* mejora la precisión alineando los perfiles de los candidatos con los requisitos del puesto mediante algoritmos inteligentes

Integraciones perfectas: se sincroniza con bolsas de empleo, LinkedIn y plataformas de correo electrónico para simplificar la búsqueda y la comunicación

flujos de trabajo automatizados: *Acelera la contratación al gestionar tareas repetitivas como las actualizaciones de estado y la programación de entrevistas

*herramientas de elaboración de informes robustas: Proveen métricas detalladas para perfeccionar las estrategias y realizar el seguimiento eficaz del rendimiento de la contratación

Accesibilidad móvil: permite gestionar candidatos y tareas sobre la marcha desde cualquier dispositivo

Arquitectura escalable: Se adapta a las crecientes demandas de contratación sin comprometer la velocidad ni la función

El mejor software de bases de datos de reclutamiento

Para realizar una buena contratación se necesita algo más que un lugar donde almacenar currículos. Necesita herramientas de selección de personal que le ayuden a mantener todo organizado, realizar un seguimiento del progreso y tomar decisiones rápidas.

Estas son las mejores opciones para ayudarte a conseguirlo (pendiente). 👇

*clickUp (la mejor para el seguimiento y la colaboración en todo el proceso de contratación)

Estás cambiando frenéticamente entre 17 pestañas del navegador, tratando de averiguar qué candidatos a diseñador de interfaz de usuario llegaron a la ronda final. ¿Fue el que tenía un portafolio impresionante pero una conexión de vídeo irregular, o el que tu desarrollador principal elogió en ese hilo de correo electrónico que no puedes encontrar?

La reunión ejecutiva de mañana se acerca y no tienes más que datos fragmentados. 📊

Entra en ClickUp: tu centro de comandos para la contratación.

La solución ClickUp HR combina gestión de proyectos, gestión del conocimiento y chat, todo ello impulsado por IA que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Utilice tareas de ClickUp para desglosar cada rol en pasos rastreables y procesables

Empieza por crear tu flujo de trabajo de contratación dentro de la tarea de ClickUp. Piensa en cada rol como una tarea, por ejemplo, «Gestor de éxito del cliente - Costa Este», y crea subtareas para cada paso del proceso de contratación.

Asigne reclutadores, establezca fechas límite, añada currículos o carteras como adjunto y añada comentarios para contextualizar.

A continuación, añada campos personalizados de ClickUp para convertir ese flujo de trabajo en una verdadera base de datos. Añada campos como «Se necesita patrocinio para el visado», «Zona horaria coincidente» o «Periodo de preaviso preferido». Cuando tenga que cubrir cinco rols a la vez y necesite seleccionar a todos los candidatos dispuestos a trabajar por contrato y disponibles en un plazo de dos semanas, no tendrá que buscar mucho.

Para comprenderlo todo de un vistazo, cambia entre las vistas de ClickUp. 👇🏼

Analice y compare la información de los candidatos a gran escala con la vista Tabla de ClickUp

La vista Tablero de ClickUp es perfecta cuando se desea arrastrar a los candidatos por las distintas fases: seleccionados, entrevistados y preseleccionados. Por su parte, la vista Tabla de ClickUp resulta útil cuando se comparan aspectos como la remuneración prevista, las notas de los reclutadores o la fase de contratación en los distintos rols.

Cuando llega el momento de profundizar, ClickUp Docs guarda todo el contexto adicional justo donde lo necesitas. Crea un documento para recopilar evaluaciones escritas, notas de entrevistas o resúmenes de comentarios, y luego vincúlalo directamente dentro de una tarea.

Supongamos que el responsable de contratación deja comentarios detallados después de la ronda de entrevistas. Puede centralizar esa información y etiquetar a los reclutadores o partes interesadas para que se pongan al corriente, sin tener que cambiar de herramienta.

Además, están ClickUp Automatización y AI Autopilot Agents, que se encargan discretamente de lo que usted prefiere no hacer.

Haz más terminado con los agentes de IA de ClickUp

Establezca reglas como: cuando una tarea pase a «Entrevista final», notificar al reclutador y añadir una lista de control para el siguiente paso. O cuando un candidato sea marcado como «Rechazado», asignar automáticamente una tarea de seguimiento por correo electrónico y volver a poner el rol en «Abierto». Son cosas que suelen pasarse por alto, pero ahora ya no.

Y si prefiere no empezar desde cero, utilice la plantilla del plan de acción de reclutamiento de ClickUp. Ya está configurada con las fases de contratación, plantillas de tareas y vistas adaptadas al reclutamiento.

Las mejores funciones de ClickUp

Controle los traspasos entre las distintas fases del proceso de contratación: Configure Configure las dependencias de tareas de ClickUp para que nadie se salte el turno, por ejemplo, bloqueando las aprobaciones de ofertas hasta que se hayan enviado todos los comentarios de las entrevistas

Etiqueta y agrupa a los candidatos rápidamente: Utiliza Utiliza las etiquetas de ClickUp para organizar los perfiles por habilidades, tipo de rol o urgencia. Etiquetas como «desarrollador frontend» o «referencia» ayudan a encontrar a los candidatos adecuados más rápidamente

sincronice su CRM para obtener información sobre los candidatos: *Conecte su CRM a la plataforma a través de ClickUp Integrations para obtener mensajes, interacciones pegadas y detalles de la fuente

Filtra tu cartera según lo que te interese: Aplica filtros para reducir la vista de tu base de datos. Muestra solo «roles vacantes en Nueva York» o «candidatos en la ronda final», sin necesidad de desplazarte sin fin

realice un seguimiento de las métricas de contratación de un vistazo: *Cree paneles ClickUp para supervisar el progreso de los candidatos, la disponibilidad de los reclutadores y los cronogramas específicos del rol

resumir los perfiles de los candidatos: *Deje que ClickUp Brain escanee los largos formularios de solicitud o las transcripciones de las entrevistas y extraiga los aspectos clave, como la experiencia, las habilidades y las señales de alerta

*límites de ClickUp

Es posible que le lleve algún tiempo acostumbrarse al amplio conjunto de funciones

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 180 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4440 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esto es lo que escribió un crítico de G2 sobre ClickUp:

Al igual que cualquier sistema de gestión de proyectos, requiere cierta planificación y configuración (para garantizar que su equipo lo utilice de la misma manera en todos los ámbitos), pero, una vez que haya establecido sus necesidades básicas, es muy fácil de usar y personalizar. De hecho, una de las cosas que más nos gusta de ClickUp es lo personalizable que es. Ofrece una función de Campos personalizados que le permite crear cualquier campo relevante que funcione mejor para su equipo. Además, cuenta con paneles que te permiten crear informes filtrados por esos campos personalizados. ¡Es realmente genial!

Al igual que cualquier sistema de gestión de proyectos, requiere cierta planificación y configuración (para garantizar que su equipo lo utilice de la misma manera en todos los ámbitos), pero, una vez que haya establecido sus necesidades básicas, es muy fácil de usar y personalizar. De hecho, una de las cosas que más nos gusta de ClickUp es lo personalizable que es. Ofrece una función de Campos personalizados que le permite crear cualquier campo relevante que funcione mejor para su equipo. Además, cuenta con paneles que te permiten crear informes filtrados por esos campos personalizados. ¡Es realmente genial!

2. Workable (ideal para equipos que necesitan cumplir con normativas y (elaboración de) informes)

vía Workable

Workable es como tener un experto legal en selección de personal y un analista de datos en su equipo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Le guía a través de los flujos de trabajo de contratación que están bloqueados por motivos de precisión legal, recopilando con cuidado todos los detalles de los candidatos a medida que avanza desde la publicación de la oferta de empleo hasta la contratación final. El flujo pasa sin problemas a su panel de elaboración de informes, una interfaz nítida que muestra métricas de contratación en tiempo real y datos de rendimiento del equipo, listos para que usted actúe.

El sistema se sincroniza con más de 70 bolsas de empleo gratis y de pago para atraer talento de todos los rincones, y cuenta con un portal de recomendaciones de empleados que permite a su equipo proponer a sus candidatos favoritos.

Las mejores funciones de Workable

Cree páginas de empleo con un aspecto profesional y acorde con la estética de su empresa

Realice un seguimiento de los candidatos a través de procesos de contratación personalizables que se adaptan a los flujos de trabajo de reclutamiento únicos de cada departamento

Genere automáticamente documentación de cumplimiento exhaustiva para fines de auditoría, lo que le ahorrará a su equipo legal innumerables horas de revisión

Programa entrevistas sin problemas en múltiples zonas horarias con el sincronizar inteligente del calendario

*límites de Workable

Los usuarios han encontrado dificultades con las integraciones API y la carga de currículums

No se integra con servicios de conferencias virtuales populares como Zoom, lo que dificulta la programación y realización de entrevistas

Workable carece de una función CRM de reclutamiento sólida y de opciones de personalización

Precios asequibles

Estándar: A partir de 360 $ al mes

Premier: A partir de 599 $ al mes (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Workable

G2: 4,5/5 (más de 445 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 490 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Workable?

Esto es lo que decía una reseña de G2 sobre Workable:

Mi ATS marcar como favorito hasta ahora. Muy intuitivo, ahorra mucho tiempo en formación e implementación. El sistema ofrece una gran flexibilidad para adaptarse a imprevistos en la contratación. El equipo de soporte al cliente también fue excelente. Respondieron rápidamente con información útil.

Mi ATS marcar como favorito hasta ahora. Muy intuitivo, ahorra mucho tiempo en formación e implementación. El sistema ofrece una gran flexibilidad para adaptarse a imprevistos en la contratación. El equipo de soporte al cliente también fue excelente. Respondieron rápidamente con información útil.

📖 Lea también: Cómo mejorar sus habilidades de reclutamiento

3. Greenhouse (ideal para equipos en expansión con entrevistas estructuradas)

vía Greenhouse

¿Quiere eliminar los sesgos en la contratación y ampliar su equipo? Greenhouse destaca en este aspecto. Este software de base de datos de reclutamiento convierte a los entrevistadores en profesionales de la evaluación estructurada con tarjetas de puntuación personalizadas que se centran en las habilidades, no en las corazonadas. ¡Qué enfoque tan novedoso!

Notará cómo la experiencia de los candidatos también mejora considerablemente: las comunicaciones automatizadas mantienen informados a los solicitantes sin que usted tenga que mover un dedo. Y olvídese de los incómodos traspasos entre equipos: la interfaz colaborativa mantiene a todos, desde los reclutadores hasta los responsables de contratación, en la misma página.

Las mejores funciones de Greenhouse

Diseñe tarjetas de puntuación que estandaricen las evaluaciones de los candidatos entre todos los entrevistadores, reduciendo los sesgos inconscientes en la contratación

Implemente kits de entrevistas estructurados que garanticen que todos los candidatos respondan a preguntas coherentes y adaptadas a los requisitos específicos del rol

Genere la elaboración de informes completos sobre diversidad e inclusión que ayuden a identificar los obstáculos que afectan a los candidatos infrarrepresentados

Realice un seguimiento del rendimiento del equipo de entrevistas con métricas que muestran qué entrevistadores proporcionan los comentarios más detallados y útiles

límites de Greenhouse*

La función de autoprogramación carece de reglas, lo que permite a los candidatos reservar todas las franjas horarias disponibles sin margen de maniobra

La función de búsqueda de candidatos de Greenhouse no es flexible, ya que solo permite búsquedas por nombre, en lugar de por teléfono o correo electrónico

Precios de Greenhouse

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Greenhouse

G2: 4,4/5 (más de 3260 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 730 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Greenhouse?

Un usuario opina:

Greenhouse hace que crear y personalizar flujos de trabajo de reclutamiento sea increíblemente fácil. Puedo adaptar las fases, los correo electrónicos y las aprobaciones para que coincidan exactamente con nuestro proceso de contratación. La experiencia del usuario es intuitiva y está claro que la plataforma se diseñó pensando en los reclutadores y los gerentes de contratación. Es lo suficientemente flexible como para funcionar en todo, desde puestos de gran volumen hasta búsquedas especializadas, y las herramientas de (elaboración de) informes nos ayudan a seguir de cerca el progreso.

Greenhouse hace que crear y personalizar flujos de trabajo de reclutamiento sea increíblemente fácil. Puedo adaptar las fases, los correos electrónicos y las aprobaciones para que coincidan exactamente con nuestro proceso de contratación. La experiencia del usuario es intuitiva y está claro que la plataforma se diseñó pensando en los reclutadores y los gerentes de contratación. Es lo suficientemente flexible como para trabajar en todo, desde puestos de gran volumen hasta búsquedas especializadas, y las herramientas de elaboración de informes nos ayudan a seguir de cerca el progreso.

🔍 ¿Sabías que, según LinkedIn, las empresas con sólidos programas de movilidad interna duplican la tasa de retención de empleados en dos años? Una base de datos de reclutamiento ayuda a realizar el seguimiento de las habilidades internas y a encontrar a las personas adecuadas cuando se abren rols vacantes.

4. Zoho Recruit (ideal para equipos con un presupuesto limitado que necesitan personalización)

a través de Zoho Recruit

Zoho Recruit ofrece una función impresionante sin el precio de las soluciones de corporación. La personalización es la piedra angular de este software de gestión del talento, ya que permite a los equipos adaptar el sistema a sus necesidades específicas en lugar de tener que ajustarse a estructuras rígidas.

¿Necesita campos para certificaciones poco conocidas o evaluaciones específicas del sector? Terminado. Los equipos de selección de personal pequeños aprecian especialmente que la interfaz elimine clics y pantallas innecesarios.

Por supuesto, formar parte del ecosistema de Zoho significa que todo irá sobre ruedas si ya utiliza otras herramientas de esta empresa.

Las mejores funciones de Zoho Recruit

Configure reglas de automatización complejas que activen acciones personalizadas como desencadenante del comportamiento de los candidatos o de los cambios en su perfil

Diseñe campañas de correo electrónico multitoque que fomenten las reservas de talento pasivo con contenido relevante durante periodos de tiempo prolongados

Acceda a paneles de análisis completos que visualizan las métricas de contratación en diferentes departamentos, ubicaciones y canales de reclutamiento

Implemente el kit de herramientas integrado para el cumplimiento del RGPD con el fin de gestionar las políticas de retención de datos de los candidatos y su consentimiento

*límites de Zoho Recruit

Limita las evaluaciones previas a la selección a un límite de 20 preguntas

Algunos usuarios han notado dificultades con las integraciones y la falta de funciones avanzadas de automatización

La interfaz parece anticuada en comparación con las plataformas de reclutamiento más recientes

Precios de Zoho Recruit

Para departamentos de RR. HH. corporativos

Free

Estándar: 30 $ al mes por usuario

Corporación: 60 $ al mes por usuario

Para agencias de selección de personal

Free

Estándar: 30 $ al mes por usuario

Profesional: 60 $ al mes por usuario

*corporación: 90 $ al mes por uso

Valoraciones y reseñas de Zoho Recruit

G2: 4,4/5 (más de 1770 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1015 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Recruit?

Esta es la opinión de un crítico de G2 sobre esta herramienta:

Cuenta con numerosas funciones, como acciones de flujo de trabajo automatizadas personalizables, configuraciones de análisis de currículums y la posibilidad de crear plantillas para casi todas las acciones, lo que facilita la interacción y las notificaciones. El precio también es muy razonable y se adapta a nuestra velocidad de contratación. Después de haber implementado otras opciones de ATS en el pasado, estoy muy satisfecho de haber elegido Zoho para nuestro próximo ATS. El servicio de asistencia también ha sido excelente y recibo continuas consultas proactivas de su equipo de desarrollo empresarial.

Cuenta con numerosas funciones, como acciones de flujo de trabajo automatizadas y personalizables, configuraciones de análisis de currículums, y casi todas las acciones se pueden plantillar para facilitar la interacción y las notificaciones. El precio también es muy razonable y se adapta a nuestra velocidad de contratación. Habiendo implementado otras opciones de ATS en el pasado, estoy muy satisfecho de haber elegido Zoho para nuestro próximo ATS. La compatibilidad también ha sido excelente y recibo continuas consultas proactivas de su equipo de desarrollo empresarial.

💡 Consejo profesional: Cada vez que pierdas a un candidato sólido por cuestiones de tiempo o presupuesto, etiquétalo claramente y escribe una breve nota interna sobre por qué era una de tus mejores opciones. La próxima vez que se abra un rol similar, ya tendrás un candidato prometedor.

5. Recruit CRM (ideal para agencias centradas en las relaciones con los clientes)

a través de Recruit CRM

Recruit CRM se centra en un enfoque doble, dando la misma importancia a las fuentes de talento y a la interacción con los clientes. Las secuencias de correo electrónico mantienen informados tanto a los candidatos como a los clientes sin necesidad de intervención manual.

La intuitiva interfaz de arrastrar y soltar acelera la adopción, especialmente para los equipos que están dejando de usar hojas de cálculo. La búsqueda de candidatos basada en IA sugiere los candidatos óptimos para los rolos vacantes, lo que reduce el tiempo que los reclutadores dedican a examinar las bases de datos.

Además, las opciones de marca blanca permiten a las agencias mantener la coherencia de la marca al uso compartido de los perfiles de los candidatos con los clientes.

Las mejores funciones de Recruit CRM

Genere perfiles de candidatos con su marca y paquetes de envío que muestren los estándares profesionales de su agencia a los clientes

Gestione los pedidos de empleo mediante flujos de trabajo personalizables que se ajustan al enfoque de servicio al cliente exclusivo de su agencia

Cree secuencias de correo electrónico de automatización que fomenten simultáneamente las relaciones con los candidatos y los clientes

Acceda a análisis de colocación laboral que destacan qué reclutadores, industrias y tipos de clientes generan más ingresos

límites de Recruit CRM*

Funciones de nivel corporación con límite en comparación con los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS) más grandes

Sus funciones de elaboración de informes carecen de algunas opciones de personalización avanzadas

El proceso de sincronizar el Calendario experimenta ocasionalmente retrasos con algunos proveedores

La función de búsqueda trabaja mejor con datos de empleados estructurados que con datos no estructurados

Precios de Recruit CRM

Pro: 100 $ al mes por usuario

Empresa: 150 $ al mes por usuario

Corporación: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Recruit CRM

G2: 4,8/5 (más de 85 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 435 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Recruit CRM*?

Un usuario opina:

Gran funcionalidad a un precio realmente razonable. Además, hay una opción de contrato mensual renovable, lo cual es refrescante cuando todos los demás parecen querer un compromiso de 12 meses. Desde que estoy con RecruitCRM, el desarrollo es enorme y las nuevas funciones no dejan de llegar, claramente tienen un impulso de mejora continua y eso es necesario en esta era de la IA. El soporte al cliente también es excelente, las consultas se responden con mucha eficacia y mi gestor de cuentas siempre está dispuesto a atenderme por teléfono cuando lo necesito. Se está convirtiendo rápidamente en una solución integral que reduce la necesidad de disponer de una gran cantidad de tecnología, ya que ahora incluye alcance multicanal, integraciones de mensajería de LinkedIn, llamadas telefónicas, enriquecimiento de datos, etc.

Gran funcionalidad a un precio realmente razonable. Además, hay una opción de contrato mensual renovable, lo cual es refrescante cuando todos los demás parecen querer un compromiso de 12 meses. Desde que estoy con RecruitCRM, el desarrollo es enorme y las nuevas funciones no dejan de llegar, claramente tienen un impulso de mejora continua y eso es necesario en esta era de la IA. El soporte al cliente también es excelente, las consultas se responden con mucha eficacia y mi gestor de cuenta siempre está dispuesto a atenderme por teléfono cuando lo necesito. Se está convirtiendo rápidamente en una solución integral que reduce la necesidad de una gran infraestructura tecnológica, ya que ahora incluye alcance multicanal, integraciones de mensajería de LinkedIn, llamadas telefónicas, enriquecimiento de datos, etc.

vía Manatal

Manatal se distingue por sus potentes capacidades de emparejamiento mediante IA, que establecen con precisión la conexión entre los candidatos cualificados y los rols adecuados. El software de base de datos de reclutamiento analiza palabras clave, información contextual, habilidades, relaciones y hasta patrones de progreso profesional.

Para las organizaciones que operan a nivel mundial, esta herramienta de IA para la contratación ofrece soporte multilingüe cuando se realiza el trabajo en diferentes regiones. Sus herramientas de colaboración integradas facilitan la transferencia fluida entre los miembros del equipo a lo largo del proceso de contratación.

Las mejores funciones de Manatal

Enriquezca automáticamente los perfiles de los candidatos con información relevante de las redes sociales extraída de perfiles profesionales públicos

Colabora con los equipos de selección de personal gracias a los sistemas integrados de comentarios, etiquetado y notificaciones que mantienen el impulso del proceso

Implemente diferentes procesos de selección para diversas posiciones o departamentos con fases y requisitos únicos

Cree y envíe cartas de oferta utilizando plantillas de RR. HH. personalizables para realizar seguimiento de las aceptaciones y facilitar la incorporación

*límites de Manatal

Las opciones de personalización de los flujos de trabajo y los procesos tienen un límite

Las acciones masivas carecen de algunas funciones de eficiencia para procesos de reclutamiento de gran volumen

La barra de búsqueda no permite a los usuarios ubicar candidatos archivados sin desarchivarlos primero, lo que añade pasos adicionales al proceso

Precios de Manatal

Profesional: 19 $ al mes por usuario

Corporación: 39 $ al mes por usuario

Plan personalizado: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Manatal

G2: 4,8/5 (más de 140 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 135 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Manatal?*

Un crítico de Capterra dice:

Excelentes funciones en general. Facilita enormemente la búsqueda de candidatos a través de Linkedin y, gracias a nuestra base de datos común de candidatos, mis compañeros y yo podemos aprovechar realmente a nuestros candidatos anteriores. Es muy fácil mover a los candidatos y mantener todo organizado.

Excelentes funciones en general. Facilita enormemente la búsqueda de candidatos a través de Linkedin y, gracias a nuestra base de datos común de candidatos, mis compañeros y yo podemos aprovechar realmente nuestros candidatos anteriores. Es muy fácil mover a los candidatos y mantener todo organizado.

💡 Consejo profesional: Divida los comentarios en categorías repetibles como «adecuación técnica», «alineación cultural» y «estilo de comunicación». Con el tiempo, detectará patrones en las preferencias del equipo y cerrará los ciclos de contratación más rápidamente.

7. Fetcher (la mejor para la automatización proactiva de la contratación)

vía Fetcher

Fetcher IA le ayuda a encontrar candidatos mediante una búsqueda inteligente que se adapta a los gustos de los reclutadores. Puede enviar secuencias de correo electrónico personalizados a muchas personas a la vez con un tono natural.

La extensión de Chrome le permite añadir candidatos prometedores de LinkedIn u otros sitios directamente a su canal de Fetcher con un solo clic.

Además, los equipos pueden trabajar juntos sin ponerse en contacto dos veces con las mismas personas. El panel de control le muestra cómo interactúan realmente los candidatos con su campaña de divulgación, no solo un número básico. Esto funciona bien para posiciones técnicas y especializadas en las que las personas cualificadas no suelen utilizar las bolsas de empleo estándar

Las mejores funciones de Fetcher

Realice un seguimiento de las métricas de interacción, incluidas las tasas de apertura, las tasas de respuesta y los porcentajes de conversión a entrevistas en todas las campañas

Refina los parámetros de búsqueda basándote en datos de rendimiento que muestran qué perfiles de candidatos generan mayor compromiso

Acceda a su proceso de selección desde cualquier lugar con una aplicación móvil para gestionar a los candidatos sobre la marcha

Programa entrevistas directamente a través de la integración bidireccional del Calendario, que muestra la disponibilidad en tiempo real de los candidatos

Límite de Fetcher

Centradas principalmente en la contratación externa, con menos funciones de gestión de solicitudes internas

Algunos usuarios han informado (elaboración de) informes de que la IA en la selección de personal puede encontrar candidatos que no reúnen plenamente los requisitos específicos de habilidades o experiencia

Su ecosistema de integración aún se encuentra en desarrollo en comparación con las plataformas ATS ya consolidadas

Precios de Fetcher

Crecimiento: 499 $ al mes

Amplify: 849 $ al mes

Corporación: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Fetcher

G2: 4,6/5 (más de 25 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 30 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fetcher?

Aquí tienes una reseña de G2 sobre este software de base de datos de reclutamiento:

Fetcher elimina las complicaciones de la búsqueda de candidatos. Su equipo hace un gran trabajo al tener en cuenta los comentarios que usted proporciona sobre las búsquedas y adaptarlas realmente a sus necesidades. Hemos realizado múltiples contrataciones a través de Fetcher y, como reclutador, ¡me ha facilitado mucho la vida! ¡Su sistema se integra fácilmente con Chrome y nuestro ATS!

Fetcher elimina las complicaciones de la búsqueda de candidatos. Su equipo hace un gran trabajo al tener en cuenta los comentarios que usted proporciona sobre las búsquedas y adaptarlas realmente a sus necesidades. Hemos realizado múltiples contrataciones a través de Fetcher y, como reclutador, ¡me ha facilitado mucho la vida! ¡Su sistema se integra fácilmente con Chrome y nuestro ATS!

8. SeekOut (ideal para descubrir talentos ocultos en campos especializados)

vía SeekOut

SeekOut recopila información de diversas fuentes, como perfiles públicos, investigaciones académicas, patentes y sitios web especializados, para crear perfiles detallados de los candidatos.

Si está contratando ingenieros o rols técnicos, le resultará muy útil poder buscar específicamente por lenguajes de código, marcos de trabajo y contribuciones técnicas reales que hayan realizado los candidatos.

A diferencia de las bases de datos con información obsoleta, SeekOut actualiza continuamente los perfiles de los candidatos, por lo que siempre realizará el trabajo con información actualizada en lugar de credenciales desfasadas

Las mejores funciones de SeekOut

Filtra a los candidatos utilizando operadores de búsqueda (valor) booleanos avanzados combinados con el procesamiento del lenguaje natural para obtener un resultado más preciso

Analice las reservas de talento relevantes a través de información sobre diversidad que le ayudará a crear listas de candidatos más representativas

Exporte perfiles completos de los candidatos, con sus logros verificados e información de contacto

Introduzca la descripción del puesto y deje que SeekOut le muestre los candidatos más relevantes en función de sus habilidades, experiencia y metas de contratación

Límites de SeekOut

Impone un límite al número de créditos de contacto que pueden utilizar los usuarios, y estos créditos no se acumulan para periodos posteriores

Los usuarios han presentado (elaboración de) informes de que los números de teléfono y los correos electrónicos proporcionados suelen ser incorrectos

Precios de SeekOut

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SeekOut

G2: 4,5/5 (más de 755 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 185 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SeekOu*t?

Un usuario opina:

Lo que más me gusta de Seekout es la posibilidad de encontrar candidatos diversos. Como trabajo en el sector tecnológico, la proporción entre mujeres y hombres suele ser de 1 a 2, lo que dificulta la búsqueda de talento diverso. Con una herramienta como Seekout, puedes encontrar rápidamente a los mejores candidatos diversos. También me gusta mucho lo detalladas que son sus funciones de búsqueda. Creo que es mejor que el estándar del sector, Linkedin.

Lo que más me gusta de Seekout es la posibilidad de encontrar candidatos diversos. Como trabajo en el sector tecnológico, la proporción entre mujeres y hombres suele ser de 1 a 2, lo que dificulta la búsqueda de talento diverso. Con una herramienta como Seekout, puedes encontrar rápidamente a los mejores candidatos diversos. También me gusta mucho lo detalladas que son sus funciones de búsqueda. Creo que es mejor que el estándar del sector, Linkedin.

🧠 Dato curioso: En 1901, la National Cash Register Company formuló el primer equipo dedicado a recursos humanos tras una importante huelga. ¿Su trabajo? Gestionar las quejas de los empleados, mejorar la moral y mantener la paz. Básicamente, las «operaciones de personal» originales

9. JobAdder (la mejor para la eficiencia del flujo de trabajo de reclutamiento)

a través de JobAdder

JobAdder agiliza el proceso de selección con una interfaz cuidadosamente diseñada que sigue el flujo de trabajo diario de los reclutadores. Notará de inmediato que elimina los clics y las pantallas innecesarios que le hacen perder tiempo.

La plataforma le ahorra horas de trabajo gracias a funciones prácticas como la gestión de varios candidatos a la vez, el acceso a plantillas de incorporación listas para usar y el ajuste de seguimientos automatizados que mantienen el proceso en marcha sin necesidad de una atención constante por su parte.

JobAdder es lo suficientemente completo como para gestionar flujos de trabajo de reclutamiento complejos, pero lo suficientemente intuitivo como para que los nuevos miembros del equipo puedan aprender a utilizarlo rápidamente

Las mejores funciones de JobAdder

Haga avanzar a los candidatos por las distintas fases del proceso de contratación con acciones de un solo clic que actúan como desencadenantes de las notificaciones adecuadas y de los siguientes pasos

Acceda a una funcionalidad móvil completa que mantiene la paridad de funciones con la experiencia de escritorio

Integre más de 200 herramientas de terceros, incluyendo bolsas de empleo, proveedores de evaluación y sistemas de incorporación

Desarrolle la elaboración de informes de gestión del rendimiento y eficiencia que identifiquen los cuellos de botella y celebren los logros del equipo

límites de JobAdder*

Las opciones de personalización son menos extensas que las de algunos competidores de nivel de corporación con creadores de páginas de empleo

Las integraciones de la plataforma, especialmente con LinkedIn y Google Workspace, han sido objeto de (elaboración de) informes que las califican como poco fiables u obsoletas

Las plantillas de correo electrónico carecen de algunas opciones de formato avanzadas

Precios de JobAdder

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de JobAdder

G2: 4,4/5 (más de 140 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 155 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre JobAdder*?

Un usuario opina:

Llevo más de seis años utilizando JobAdder y cada vez es mejor. Desde el primer día, me han impresionado tanto el software como el equipo que hay detrás. La plataforma sigue evolucionando con actualizaciones significativas que mejoran realmente la función y la experiencia del usuario. Los tiempos de respuesta del equipo de soporte son excepcionales: rápidos, eficientes y siempre útiles. Como persona que lleva años dirigiendo una empresa de selección de personal, considero que JobAdder es una solución potente y escalable que se adapta tanto a las agencias boutique como a las grandes empresas. No dudaría en recomendarlo. Un producto de primera clase respaldado por un equipo excepcional.

Llevo más de seis años utilizando JobAdder y cada vez es mejor. Desde el primer día, me han impresionado tanto el software como el equipo que hay detrás. La plataforma sigue evolucionando con actualizaciones significativas que mejoran realmente la función y la experiencia del usuario. Los tiempos de respuesta del equipo de soporte son excepcionales: rápidos, eficientes y siempre útiles. Como persona que lleva años dirigiendo una empresa de selección de personal, considero que JobAdder es una solución potente y escalable que se adapta tanto a las agencias boutique como a las grandes empresas. No dudaría en recomendarlo. Un producto de primera clase respaldado por un equipo excepcional.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas de planes de dotación de personal para reclutadores

10. Gem (la mejor para fomentar las relaciones con el talento)

vía Gem

Gem se centra en un aspecto del reclutamiento que a menudo se pasa por alto: mantener relaciones con candidatos pasivos durante largos periodos de tiempo. Destaca por crear campañas de reclutamiento personalizadas que mantienen el interés de los talentos hasta que surge la oportunidad adecuada.

Los análisis de marketing de reclutamiento proporcionan una visibilidad clara de qué mensajes y enfoques generan las tasas de participación más altas. La plataforma crea una base de datos unificada de candidatos que conserva todas las interacciones a lo largo del tiempo, creando una memoria institucional incluso a pesar de la rotación de los reclutadores.

Las mejores funciones de Gem

Captura candidatos directamente desde LinkedIn y otras plataformas con una extensión del navegador que conserva todos los datos relevantes

Coordina las actividades del equipo con visibilidad de todos los puntos de contacto con los candidatos, evitando duplicaciones en las comunicaciones o interrupciones en las mismas

Acceda a análisis de procesos que muestran las tasas de conversión en cada fase del proceso de selección en diferentes grupos demográficos

*límite de Gem

Se centra principalmente en la búsqueda y el desarrollo de candidatos, y no ofrece plantillas ATS

Algunos usuarios consideran que la interfaz de Gem está desactualizada o es demasiado recargada

Requiere integración con un ATS para completar la gestión del ciclo de reclutamiento

Precios de Gem

Startups: 300 $ al mes

Crecimiento: Precios personalizados

Corporación: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Gem

G2: 4,8/5 (más de 220 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 120 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Gem?

Esta es la opinión de un crítico de G2 sobre este software de base de datos de reclutamiento:

Los productos de búsqueda y análisis de datos de Gem son muy fáciles de usar: podemos poner al día a los nuevos empleados en uno o dos días y no tenemos que depender de un equipo de análisis externo para obtener datos y métricas importantes. ¡Además, son excelentes a la hora de recibir comentarios y mejorar rápidamente su producto!

Los productos de búsqueda y análisis de datos de Gem son muy fáciles de usar: podemos poner al día a los nuevos empleados en uno o dos días y no tenemos que depender de un equipo de análisis externo para obtener datos y métricas importantes. ¡Además, son excelentes a la hora de recibir comentarios y mejorar rápidamente su producto!

💡 Consejo profesional: realice un seguimiento de los motivos por los que los candidatos aceptan o rechazan las ofertas. Más allá de la remuneración y el título, ¿se incorporan a empresas más pequeñas en busca de autonomía? ¿Eligen puestos híbridos o remotos, instancia? Recopile estos detalles como información útil en su software de base de datos de reclutamiento, ya que le ayudará a perfeccionar el mensaje de la propuesta de valor para el empleado (EVP) y el alcance de las funciones.

controle su flujo de contratación con ClickUp*

Cada uno de los programas de software de bases de datos de reclutamiento de esta lista resuelve una parte específica del rompecabezas de la contratación.

Algunas se centran en la divulgación, otras destacan en el cumplimiento normativo o el análisis de procesos. Pero si su meta es gestionar todo el proceso de contratación, sin cambiar de herramienta ni perder el contexto, ClickUp es la mejor opción.

ClickUp combina el seguimiento de candidatos, los flujos de trabajo basados en rol, la colaboración entre reclutadores y los paneles de control en tiempo real en un único espacio de trabajo personalizable.

Mantiene su proceso ágil y escalable, desde el etiquetado de candidatos hasta la automatización de los seguimientos. Puede crear flujos de trabajo adaptados a cada rol, enlazar los comentarios directamente dentro de las tareas y utilizar vistas filtradas para centrarse solo en lo que importa ahora.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp! ✅

Preguntas frecuentes

¿Qué bases de datos utilizan los reclutadores?*

Los reclutadores suelen utilizar bases de datos como los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS), tableros de empleo (como LinkedIn, Indeed o Monster) y bases de datos internas de talentos para almacenar y gestionar la información de los candidatos. Algunos también utilizan bases de datos de reclutamiento especializadas o herramientas de CRM (gestión de relaciones con los clientes) personalizadas para la adquisición de talentos.

¿Cuál es el mejor software para la selección de personal?

El mejor software de reclutamiento depende de las necesidades de su organización, pero entre las opciones más populares se incluyen Greenhouse, Lever, Workable, iCIMS y BambooHR. Estas plataformas ofrecen funciones como el seguimiento de los solicitantes, la programación de entrevistas y la comunicación con los candidatos para agilizar el proceso de contratación.

*¿Es ATS una base de datos?

Sí, un sistema de seguimiento de candidatos (ATS) también cumple la función de base de datos de reclutamiento. Almacena los currículos de los candidatos, los detalles de las solicitudes, el historial de comunicaciones y otra información relevante, lo que facilita a los reclutadores la búsqueda, el filtrado y la gestión de los candidatos.

¿Qué es un ATS frente a un CRM?

Un ATS (sistema de seguimiento de candidatos) está diseñado para gestionar las solicitudes de empleo y agilizar el proceso de contratación, centrándose en el seguimiento de los candidatos a lo largo de las distintas fases del proceso de selección. Un CRM (gestión de relaciones con los clientes) en el ámbito de la selección de personal, a menudo denominado CRM de selección de personal, se utiliza para establecer y fomentar las relaciones con los candidatos potenciales, incluso si estos no están solicitando activamente un puesto de trabajo. Mientras que el ATS se basa en los procesos, el CRM se basa en las relaciones.