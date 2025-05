Los 13 mejores agentes de IA para la creación de contenido que explorar en 2025

Después de probar docenas de herramientas de IA para crear contenido, puedo decirte que no todas son iguales. Aunque pueden tener funciones que se superponen, sirven para propósitos distintos.

Es cierto que la IA puede cambiar las reglas del juego en el proceso de creación de contenido. Pero descubrí que la verdadera magia radica en conseguir un agente de IA que complemente el proceso de creación de contenido. Los agentes de IA adecuados pueden transformar un proceso lento y hacer que las cosas se terminen más rápido.

Sin embargo, con la lista cada vez mayor de herramientas de IA, es normal no estar seguro de qué herramienta elegir. Así que, el resto del equipo de ClickUp y yo nos unimos para probar diferentes agentes de IA para la creación de contenido y elaboramos una lista de los 13 mejores.

¡Vamos a ello!

¿Qué son los agentes de IA para la creación de contenidos?

Los agentes de IA para la creación de contenido ayudan a crear y editar contenido en función de sus necesidades y contribuyen a la automatización del proceso de gestión de contenido. Son como sus colaboradores digitales, diseñados para manejar tareas específicas relacionadas con el contenido.

Puedes probar diferentes tipos de agentes de IA para la creación de contenido estructurado:

Agentes de IA basados en texto: Te ayudan a redactar entradas de blog, textos para sitios web, páginas de destino, correos electrónicos, boletines informativos, etc.

Agentes de IA visual: Estos agentes diseñan infografías, presentaciones, publicaciones en redes sociales, imágenes en 3D, vídeos y otros elementos visuales con indicaciones basadas en texto

Agentes de IA de audio y voz: Estos agentes de IA pueden crear guiones de podcasts y convertir texto escrito en voces en off realistas generadas por IA

🌻 Ejemplo: ChatGPT puede ayudarte a crear esquemas para entradas de blog y a generar ideas, Consensus puede recopilar y analizar información de artículos académicos, y Midjourney puede generar imágenes artísticas para el marketing de tu marca.

Juntos, pueden crear un sistema de gestión de trabajo colaborativo para el marketing de contenidos en el que los agentes de IA puedan acelerar los procesos y mejorar la eficiencia.

¿Qué debe buscar en los agentes de IA para la creación de contenidos?

Aunque las funciones que elijas dependerán de las necesidades de tu empresa, estas son algunas de las funciones clave que no pueden faltar en las herramientas de creación de contenidos con IA.

Controles de calidad integrados : Elija una herramienta que garantice un contenido preciso y de calidad. La herramienta debe contar con controles básicos de ortografía y gramática, capacidades de verificación de datos y detector de plagio

Comprensión contextual : Elija agentes de IA que comprendan sus indicaciones, incluso cuando sean complicadas. El software debe adaptarse al estilo de su contenido, al tono y a las directrices de la marca, garantizando la coherencia en todo el contenido

Personalización : Consigue herramientas de creación de contenido que te ofrezcan control sobre el resultado. Debes poder ajustar parámetros como la longitud, el tono, el idioma y el formato, y perfeccionar el proceso de creación de contenido

Capacidades de integración: Elija plataformas que se integren fácilmente con su pila tecnológica existente. Por ejemplo, la integración de su calendario y software de gestión de proyectos con herramientas de creación de contenidos agilizará todo su proceso de gestión de contenidos

🧠 ¿Sabías que...? El 42 % de los líderes de marketing y medios de comunicación utilizaron herramientas de IA para escribir contenido, el 40 % para generar contenido en redes sociales y el 34 % para personalización y recomendaciones.

Los mejores agentes de IA para la creación de contenidos

1. ClickUp (el mejor para la gestión de tareas y contenidos con IA)

Utilice ClickUp Brain para crear un correo electrónico de recordatorio rápido y eficaz

Cambiar de herramienta de vez en cuando hacía que la gestión de contenidos fuera una lucha. Pero cuando probé ClickUp, encontré mi gran avance para la ideación y creación de contenidos impulsados por IA.

ClickUp ha revolucionado mi forma de gestionar el proceso de creación y gestión de contenidos. La plataforma combina a la perfección la creación de contenidos con IA con sólidas funciones de gestión de proyectos, lo que la convierte en una ventanilla única para todo lo relacionado con el contenido. ¿Lo mejor? Tengo un agente de IA integrado que me ayuda en todos los aspectos del trabajo dentro de mi entorno de trabajo de ClickUp: ¡te presento a ClickUp Brain!

¿Cómo me ayuda ClickUp Brain? ¡Allá vamos!

Cuando me encuentro con bloqueos creativos, aprovecho ClickUp Brain para crear resúmenes detallados de contenido con palabras clave, público objetivo y objetivos en segundos y obtener información sobre las áreas de mejora del contenido.

Genere resúmenes de blogs, artículos, publicaciones en redes sociales, correos electrónicos, resúmenes y mucho más con ClickUp Brain

ClickUp Brain también me ayuda con:

Redacción de contenidos: Puede redactar subtítulos para publicaciones en redes sociales, escribir guiones publicitarios y crear textos para redes sociales. Si quiero enviar un correo electrónico a un cliente, solo tengo que proporcionar una indicación detallada

Automatización de la planificación de contenidos: ClickUp Brain puede crear fácilmente calendarios de contenidos y sugerir los mejores momentos y formatos de publicación basándose en datos de participación anteriores

Reutilización de contenido: También puedo transformar contenido de formato largo en publicaciones de tamaño reducido para redes sociales, boletines informativos por correo electrónico o guiones de vídeo para maximizar el alcance del contenido

¡Aprende a crear contenido atractivo con IA!👇

ClickUp Whiteboards es mi herramienta preferida para las sesiones de lluvia de ideas en equipo. Puedo discutir ideas de contenido en tableros virtuales, convertir ideas en tareas e insertar directamente estos tableros dentro de un chat para compartirlos con el equipo.

Colabore y haga una lluvia de ideas con Pizarras ClickUp

¡Aquí está lo más jugoso! ClickUp Brain también me ayuda a generar imágenes para publicaciones de blog o campañas de redes sociales e incluso a visualizar ideas. ¡Es como cinco herramientas diferentes en un solo entorno de trabajo!

Haz una lluvia de ideas y genera imágenes en Pizarras ClickUp con ClickUp Brain

Una vez que tenga el contenido listo, puede utilizar ClickUp Docs para gestionar sus resúmenes de contenido. Además, ClickUp Docs puede almacenar directrices de marca, planes de contenido, materiales de investigación y notas de reuniones. Es una gran función para documentar todos los detalles relacionados con el contenido.

Documente las directrices de contenido, investigue materiales y colabore en tiempo real con ClickUp Docs

Y esto no es todo. ClickUp también tiene una biblioteca de plantillas con plantillas de calendario de contenido, plantillas de planificación, etc., lo que me facilita mucho la vida.

Por ejemplo, la plantilla de calendario de contenido de ClickUp ayuda mucho a planificar los programas de contenido: cuándo vence, cómo se publicará el contenido, uso compartido, etc. Del mismo modo, existe la plantilla de escalado de producción de contenido de ClickUp que me ayuda a optimizar todo el proceso de producción de contenido.

Las mejores funciones de ClickUp

Límites de ClickUp

Con tantas funciones, ClickUp puede abrumarte al principio. Se necesita tiempo para acostumbrarse a la herramienta

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mes por usuario

Business : 12 $/mes por usuario

Enterprise : Contacto para precios

ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $ por miembro al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4. 7/5 (más de 10 000 reseñas)

Capterra: 4. 6/5 (más de 4000 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre ClickUp?

Me encanta cómo utiliza la IA para acelerar la creación de contenido. Ayuda a terminar el trabajo más rápido y adapta el flujo de trabajo a mi oferta específica. Está diseñado para optimizar la productividad con su conjunto de funciones dinámicas que son ideales para la colaboración y el trabajo en equipo con la entrega de resúmenes en mente. Muy fácil de usar, con integraciones que aumentan la productividad. Todo el mundo está haciendo clic, ¿por qué no debería hacerlo yo? Su implementación y navegación no son tan sencillas al principio. Pero pronto te pones en marcha y te animas con una compatibilidad de usuario con funciones que es impresionante. Se ha convertido en mi herramienta de productividad y colaboración más utilizada.

Me encanta cómo utiliza la IA para acelerar la creación de contenido. Ayuda a terminar el trabajo más rápido y adapta el flujo de trabajo a mi oferta específica. Está diseñado para optimizar la productividad con su conjunto dinámico de funciones, que es ideal para la colaboración y el trabajo en equipo con la entrega de resúmenes en mente. Muy fácil de usar, con integraciones que aumentan la productividad. Todo el mundo está haciendo clic, ¿por qué no debería hacerlo yo? Su implementación y navegación no son tan sencillas al principio. Pero pronto te pones en marcha y te animas con una compatibilidad de usuario con funciones que es impresionante. Se ha convertido en mi herramienta de productividad y colaboración más utilizada.

2. Jasper (el mejor para crear contenido de marca)

a través de Jasper

Jasper es excelente para mantener la coherencia de la marca en todo su contenido. Como especialista en marketing de contenidos, puede utilizarlo para crear contenido de marca para su público objetivo a través de los canales de marketing.

Me gusta especialmente la función de inteligencia de marca de Jasper, que permite a la herramienta aprender y replicar un tono y un estilo específicos. Compara automáticamente tu contenido, desde creatividades de campaña y tiras de blog hasta contenido de vídeo, con las directrices de tu marca y sugiere mejoras. La herramienta también ofrece varias plantillas listas para usar para publicaciones de blog, leyendas de redes sociales, asuntos de correo electrónico y descripciones de productos.

Las mejores funciones de Jasper

Ajuste los ajustes de la marca, como el tono, la voz, el estilo y las directrices visuales, para garantizar que el resultado representa a su marca

Personalice imágenes para su contenido con el conjunto de imágenes de IA

Asegúrate de que todas las imágenes sean coherentes y cumplan con las directrices de la marca gracias a la capacidad de Jasper para señalar infracciones y recomendar ediciones

Límites de Jasper

Según algunos usuarios, si no borras el historial de chat, Jasper se ralentiza, lo que puede ser un problema si consultas a menudo indicaciones antiguas

Jasper a veces puede crear contenido genérico e inexacto

Precios de Jasper

Creador : 49 $ al mes/asiento

Pro : 69 $ al mes/asiento

Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jasper

G2: 4. 7/5 (más de 1200 reseñas)

Capterra: 4. 8/5 (más de 1800 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Jasper?

Jasper es una herramienta fiable que nos ayuda a crear contenido útil para los sitios web de los clientes en pocos minutos. El contenido suele ser preciso y solo necesita pequeñas ediciones y verificación. Sin embargo, viene con demasiadas instrucciones y un diseño abrumador en comparación con competidores como Writesonic. Se vuelve fácil de usar y eficiente cuando le pillas el truco. Jasper también es más caro que herramientas similares, y tienes que introducir los datos de tu forma de pago para acceder a la (versión de) prueba gratis.

Jasper es una herramienta fiable que nos ayuda a crear contenido útil para los sitios web de los clientes en pocos minutos. El contenido suele ser preciso y solo necesita pequeñas ediciones y verificación. Sin embargo, viene con demasiadas instrucciones y un diseño abrumador en comparación con competidores como Writesonic. Se vuelve fácil de usar y eficiente cuando le pillas el truco. Jasper también es más caro que herramientas similares, y tienes que introducir los datos de tu forma de pago para acceder a la (versión de) prueba gratis.

✨ Dato curioso: Jasper se llamó originalmente Jarvis, inspirado en el asistente de IA de las películas de Iron Man. La meta era destacar la herramienta como algo poderoso e inteligente.

3. Copy. ai (la mejor para que los equipos de GTM creen y optimicen contenido personalizado)

a través de Copy.ai

Haciendo honor a su nombre, Copy. ai es una herramienta de redacción publicitaria que ayuda a generar materiales de marketing, textos publicitarios y publicaciones en redes sociales con sus herramientas de IA, como el generador de contenido y párrafos, el reescritor de oraciones y el reescritor de párrafos.

Con Copy. ai, puede automatizar tareas manuales para aumentar la productividad de los equipos de ventas, marketing e intentos correctos de los clientes. Además, puede consolidar datos aislados en los diferentes aspectos de su estrategia de GTM, conectarlos a flujos de trabajo, permitir la interacción de datos en tiempo real y utilizarlos para crear contenido atractivo.

Copia. Las mejores funciones de la IA

Almacene datos como información sobre la audiencia en un formato estructurado y analícelos para obtener información estratégica y procesable con Tablas

Automatización de procesos rutinarios con un generador de flujos de trabajo personalizable y flujos de trabajo desencadenantes basados en eventos

Almacene las directrices de marca, la estrategia de contenido, las descripciones de productos y otra información de la empresa en un repositorio central utilizando Infobase

Copiar. Límites de la IA

No se puede editar lo que se escribe al chatear. La consulta debe reescribirse en caso de que se quiera modificar

A veces, la herramienta extrae el contenido tal cual de las páginas web, lo que resulta en plagio

Precios de Copy. IA

Free

Principiante : 49 $/mes

Avanzado : 249 $/mes

Corporación: Precios personalizados

Copiar. Valoraciones y reseñas de IA

G2: 4. 7/5 (más de 180 reseñas)

Capterra: 4. 4/5 (más de 60 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Copy. ai?

Nuestra experiencia general con Copy. ai es positiva. Los aspectos positivos son muchos porque es versátil y puede ayudarnos a crear cualquier tipo de contenido. Sin embargo, el contenido parece rígido y estructurado con subtítulos típicos, lo que permite que cualquiera sepa a simple vista que está generado por IA. Es necesario editar y comprobar la gramática, la puntuación y la corrección del contenido para mejorarlo.

Nuestra experiencia general con Copy. ai es positiva. Los aspectos positivos son muchos porque es versátil y puede ayudarnos a crear cualquier tipo de contenido. Sin embargo, el contenido parece rígido y estructurado con subtítulos típicos, lo que permite que cualquiera sepa a simple vista que está generado por IA. Es necesario editar y comprobar la gramática, la puntuación y la corrección del contenido para mejorarlo.

4. Writer (el mejor para la edición y mejora de contenidos)

a través de Writer.com

Writer hace mucho más que tu herramienta de IA de contenido de al lado. Puedes crear apps, aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural (NLP), verificar el contenido para comprobar que cumple con las normas legales, reglamentarias y de la marca, crear contenido e incluso reutilizar archivos de vídeo y audio.

Lo que más me gustó de Writer es que, aunque se han integrado varias «apps, aplicaciones» en una, la herramienta es bastante ordenada y sencilla. Puedes utilizar Ask Writer, un sistema de preguntas y respuestas similar al de chatear, para generar respuestas y crear descripciones de productos, correos electrónicos, etc. Además, puedes acceder a una interfaz similar a Grammarly en la que obtienes un detector de contenido de IA, un verificador de plagio y sugerencias para mejorar el contenido.

Las mejores funciones de Writer

Genera esquemas de temas para blogs, descripciones de trabajos y productos, preguntas frecuentes, correos electrónicos salientes y mensajes de error

Cargue imágenes, haga preguntas y genere contenido con el analizador de imágenes

Genere conclusiones clave cargando una grabación o transcripción con Recaps

Identifique el contenido generado por IA frente al generado por humanos con un detector de contenido de IA

Límites del escritor

El contenido generado a menudo contiene varios errores y el lenguaje puede ser bastante robótico

Precios de Writer

Teams : 18 $/mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de escritores

G2: 4. 3/5 (más de 80 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Writer?

Los flujos de desarrollo de contenido desde cero de Writer son superiores a la interfaz para «chatear» de muchas herramientas de generación. Están desarrollados a propósito por escritores para escritores. Empecé a usar Writer cuando era jefe de contenido en una agencia creativa. Lo utilizábamos para que nuestros redactores mantuvieran el estilo y el mensaje en todos nuestros clientes. Sin embargo, Writer requiere un poco de tiempo de formación. Y me refiero a formarme sobre cómo utilizar mejor las herramientas. Sería útil un poco más de guía y ayuda al principio.

Los flujos de desarrollo de contenido desde cero de Writer son superiores a la interfaz para «chatear» de muchas herramientas de generación. Están desarrollados a propósito por escritores para escritores. Empecé a usar Writer cuando era jefe de contenido en una agencia creativa. Lo utilizábamos para que nuestros redactores mantuvieran el estilo y el mensaje en todos nuestros clientes. Sin embargo, Writer requiere un poco de tiempo de formación. Y me refiero a formarme sobre cómo utilizar mejor las herramientas. Sería útil un poco más de tutorial y ayuda al principio.

📖Leer más: Una guía para usar la IA en el marketing de contenidos

5. Frase (la mejor para la edición de contenido, optimización y generación de resúmenes)

a través de Frase

Frase es similar a las otras herramientas de esta lista con sus funciones de escritura, edición y optimización de IA. Te ayuda a investigar, escribir entradas de blog optimizadas para SEO y perfeccionarlas con sugerencias de edición.

La función de investigación SERP de Frase me pareció la más notable. Te permite analizar el contenido de la competencia dentro del propio editor. Ofrece sugerencias de contenido como enlaces, títulos, uso de palabras clave e imágenes que puedes añadir para que el artículo sea más digno de Google.

También me gustó cómo la herramienta me ayudó a organizar mis esquemas de contenido. También ofreció varios marcos para generar ideas y calificó mi artículo para indicar qué tan bien se alineaba con la intención de búsqueda.

Las mejores funciones de Frase

Investigue las páginas principales, los títulos de la competencia y las métricas clave de los SERP para crear esquemas de contenido con el generador de resúmenes de contenido

Realice análisis de la competencia, utilice una puntuación para medir el potencial de clasificación de su contenido y optimice los artículos para los motores de búsqueda

Estilice texto, inserte tablas, añada imágenes, utilice plantillas para estandarizar diseños y obtenga sugerencias de mejora instantáneas con un editor de contenido integrado

Límites de frases

A veces, la herramienta puede ser lenta y no responder cuando se busca información para redactar un artículo

Las recomendaciones de contenido suelen proceder de las páginas mejor clasificadas, por lo que es posible que no obtengas información detallada

Precios de Frase

Free

Básico : 45 $/mes

Teams: 115 $/mes

Valoraciones y reseñas de Frase

G2: 4. 8/5 (más de 250 reseñas)

Capterra: 4. 8/5 (más de 300 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Frase?

Me gusta la facilidad de uso y el hecho de que no se tarda horas en empezar. Como gestor de contenidos, les doy enlaces a Frase a mis redactores y ellos solo tienen que usar el complemento de Chrome para optimizar su contenido. Además, importar contenido para optimizarlo en Frase también es muy sencillo. Sin embargo, a veces, elige palabras clave aleatorias que no tienen mucho que ver con el tema. Esto hace que sea más difícil llegar a una optimización del 100 %. Pero puedes eliminar estas palabras clave.

Me gusta la facilidad de uso y el hecho de que no se tarda horas en empezar. Como gestor de contenidos, les doy enlaces a Frase a mis redactores y ellos simplemente usan el complemento de Chrome para optimizar su contenido. Además, importar contenido para optimizarlo en Frase también es muy sencillo. Sin embargo, a veces, elige palabras clave aleatorias que no tienen mucho que ver con el tema. Esto hace que sea más difícil llegar a una optimización del 100 %. Pero puedes eliminar estas palabras clave.

6. ChatGPT (el mejor para generar contenido gratis)

a través de ChatGPT

Aunque es posible que ya hayas probado ChatGPT, esta es mi opinión sobre esta popular herramienta: Puedo pensar en esta herramienta como un amigo que puede ayudarte con casi todo: escribir contenido, código, crear imágenes, analizar datos, planificar fiestas, cocinar y todo eso. Se adapta a tu forma de pensar y a tu estilo con el tiempo y facilita la conversación.

La función de interacción de voz me parece la más sorprendente. Puedes mantener un diálogo natural con la herramienta mientras realizas varias tareas a la vez. Es fácil de usar y puede realizar diversas tareas. Sin embargo, le cuesta entender indicaciones complejas y, en ocasiones, genera información desactualizada e inexacta.

Las mejores funciones de ChatGPT

Genere imágenes de IA para proyectos, presentaciones y campañas con indicaciones rápidas

Diga sus indicaciones en lugar de escribirlas para tener una sesión de lluvia de ideas con ChatGPT

Analizar datos, crear gráficos de barras y diagramas de dispersión, realizar análisis de tendencias e interpretar estados de pérdidas y ganancias

Simplifique códigos, depure o escriba una función utilizando la función de código

Límites de ChatGPT

A veces, ChatGPT da información errónea y malinterpreta las indicaciones

La herramienta tiene dificultades con consultas especializadas. Podría pasar por alto detalles sutiles y crear resultados genéricos

Precios de ChatGPT

Free

Plus : 20 $/mes

Pro : 200 $/mes

Team : 30 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2: 4. 7/5 (más de 650 reseñas)

Capterra: 4. 5/5 (más de 100 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre ChatGPT?

Creo que es genial darte ideas de contenido, pero no puede proporcionar contexto. Solo los humanos pueden hacer esto. Puedo ahorrar tiempo cuando necesitas tener muy claro un plan, pero de nuevo, si no eres un comunicador conciso, obtendrás exactamente lo que pides. Las personas educadas en su campo de especialización pueden hacer preguntas con el lenguaje necesario para dicho campo y luego te dan ideas estupendas.

Creo que es genial darte ideas de contenido, pero no puede proporcionar contexto. Solo los humanos pueden hacer esto. Puedo ahorrar tiempo cuando necesitas tener muy claro un plan, pero de nuevo, si no eres un comunicador conciso, obtendrás exactamente lo que pides. Las personas educadas en su campo de especialización pueden hacer preguntas con el lenguaje necesario para dicho campo y luego te dan ideas estupendas.

📖 Leer más: Cómo crear una base de datos de contenido (con plantillas)

7. Surfer SEO (el mejor para la optimización de contenidos)

a través de Surfer

Surfer es una completa herramienta de SEO que te permite crear artículos listos para posicionar con optimización automática. Puedes utilizar la plataforma para insertar palabras clave relevantes en tu contenido y obtener una puntuación que indique su potencial de posicionamiento.

Me gusta cómo Surfer ofrece varias funciones de contenido en una sola plataforma. Me permite editar contenido con comentarios en tiempo real sobre optimización, generar esquemas, humanizar el contenido de IA y mejorar la legibilidad del contenido. ¿La mejor parte? Tiene una función de auditoría de contenido que te ayuda a realizar un seguimiento del rendimiento de tu contenido y dominio. Recibes actualizaciones diarias sobre métricas clave para que puedas tomar medidas inmediatas para improvisar.

Las mejores funciones de Surfer SEO

Estructura esquemas detallados de contenido con títulos únicos con el generador de esquemas integrado

Supervise el contenido y el rendimiento del dominio con actualizaciones diarias sobre tráfico, clasificaciones, etc., con auditoría de contenido

Humanice su contenido de IA para pasar las herramientas de detección de IA con el humanizador de contenido de IA

Encuentre temas y subtemas de contenido para un nicho y así identificar las lagunas en su estrategia de contenido con correlaciones temáticas

Limitaciones de SEO para el usuario

Muchos usuarios se quejan de los altos precios de Surfer. Incluso el plan básico es caro tanto para los editores de contenido como para los de IA

Precios de Surfer SEO

Imprescindible : 99 $/mes

Escala : 219 $/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Surfer SEO

G2: 4. 8/5 (más de 500 reseñas)

Capterra: 4. 9/5 (más de 400 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Surfer SEO?

Tengo opiniones encontradas sobre Surfer. Aunque es bueno para el análisis SERP, incluyendo NLP en el contenido, y la planificación de clústeres, no sirve para escribir sobre temas con una competencia limitada. Humanizador IA es simplemente una pérdida de tiempo. No le hace ningún bien al contenido. En pocas palabras, es una buena herramienta de SEO, pero no se puede confiar mucho en ella para todos los tipos de contenido.

Tengo opiniones encontradas sobre Surfer. Aunque es bueno para el análisis SERP, incluyendo NLP en el contenido, y la planificación de clústeres, no sirve para escribir sobre temas con competencia limitada. Humanizador IA es simplemente una pérdida de tiempo. No le hace ningún bien al contenido. En resumen, es una buena herramienta de SEO, pero no se puede confiar mucho en ella para todos los tipos de contenido.

📮ClickUp Insight: El 37 % de nuestros encuestados utiliza la IA para la creación de contenidos, incluyendo la redacción, edición y correos electrónicos. Sin embargo, este proceso suele implicar el cambio entre diferentes herramientas, como una herramienta de generación de contenidos y su entorno de trabajo. Con ClickUp, obtienes asistencia de escritura impulsada por IA en todo el entorno de trabajo, incluidos correos electrónicos, comentarios, chats, documentos y más, todo ello manteniendo el contexto de todo tu entorno de trabajo.

8. Hypotenuse IA (la mejor para escribir descripciones de productos optimizadas para SEO)

a través de Hypotenuse IA

Hypotenuse IA, el redactor de IA de comercio electrónico, es ideal para marcas, especialistas en marketing y redactores publicitarios en línea. Puede crear descripciones de productos y categorías, imágenes, etiquetas meta, anuncios de Facebook y Google, correos electrónicos y leyendas de Instagram.

Me gusta cómo la herramienta crea descripciones de productos optimizadas y etiquetas en masa en cuestión de segundos. También ofrece HypoChat, un chatbot para crear, resumir y reescribir contenido para diferentes plataformas. ¿Lo mejor? Hypotenuse es súper personalizable. Puedes utilizar su voz de marca a medida para entrenar a la IA con las directrices y el estilo de tu marca.

Las mejores funciones de Hypotenuse IA

Limpie, estandarice y enriquezca los datos de productos de forma masiva para mejorar la capacidad de descubrimiento de productos

Seguimiento del rendimiento de las búsquedas y optimización de las listas de productos para los motores de búsqueda y los mercados

Automatización del etiquetado de productos con etiquetas precisas y de alta calidad

Límites de la IA de Hypotenuse

Varios usuarios consideran que los precios de suscripción son demasiado altos

La herramienta ofrece muy pocas opciones a la hora de crear esquemas de blog. Si no se tiene suficiente conocimiento sobre el tema, puede resultar difícil generar contenido

Precios de IA de Hypotenuse

Básico : 150 $/mes, facturación anual

E-commerce Pro : Precios personalizados

E-commerce Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Hypotenuse IA

G2: 4. 7/5 (más de 70 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Hypotenuse IA?

Hypotenuse IA es la mejor herramienta para redactores de contenidos y textos publicitarios. Ahorra una cantidad increíble de tiempo al producir contenido de alta calidad basado en investigaciones en tiempo real. El Hypochat es realmente una función innovadora, ya que proporciona una gran ayuda en varios aspectos de la redacción publicitaria. Su escritura de blogs es la mejor en comparación con las otras herramientas de IA que he probado. Sin embargo, en ocasiones repite frases similares dentro del mismo blog. Aunque el contenido es único, esta repetición a veces interrumpe el flujo del blog. Espero que este aspecto se mejore en futuras actualizaciones.

Hypotenuse IA es la mejor herramienta para redactores y creadores de contenido. Ahorra una increíble cantidad de tiempo al producir contenido de alta calidad basado en investigaciones en tiempo real. Hypochat es realmente una función innovadora, ya que proporciona una gran ayuda en varios aspectos de la redacción publicitaria. Su escritura de blogs es la mejor en comparación con las otras herramientas de IA que he probado. Sin embargo, en ocasiones repite frases similares dentro del mismo blog. Aunque el contenido es único, esta repetición a veces interrumpe el flujo del blog. Espero que este aspecto se mejore en futuras actualizaciones.

📖 Leer más: Las mejores herramientas de IA para redes sociales para profesionales del marketing

9. MarketMuse (el mejor para planificar el contenido)

a través de MarketMuse

MarketMuse puede mejorar la planificación de su contenido con sus capacidades para optimizar el contenido existente en función de términos de búsqueda relevantes, análisis de la competencia y páginas mejor posicionadas. Puede utilizarlo para obtener información sobre búsquedas de palabras clave, grupos de temas y mucho más.

Utilicé MarketMuse para generar resúmenes de contenido y reutilizar el contenido existente. Hizo un trabajo decente en el análisis de la competencia para identificar las lagunas de contenido. Lo que más me gusta es su módulo de optimización, que me ayudó con información como el recuento de palabras objetivo, las menciones de temas necesarias para clasificar una consulta específica, la puntuación del contenido y las sugerencias sobre cómo superar un artículo de la competencia.

Las mejores funciones de MarketMuse

Genere planes de contenido estructurados y obtenga recomendaciones para su estrategia de contenido

Cree resúmenes de artículos, noticias, comparaciones, guías prácticas, reseñas de productos, etc.

Realice un análisis SEO en profundidad de la competencia y visualice las lagunas de contenido con mapas de calor

Límites de MarketMuse

Algunos usuarios consideran que la interfaz no es intuitiva. Se necesita mucho tiempo para investigar temas y optimizar artículos

Precios de MarketMuse

Free

Optimize : 99 $/mes

Investigación : 249 $/mes

Estrategia: 499 $/mes

Valoraciones y reseñas de MarketMuse

G2: 4. 6/5 (más de 200 reseñas)

Capterra: 4. 6/5 (más de 20 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre MarketMuse?

Me encanta que me ofrezcan información directa sobre la investigación de palabras clave, las dificultades personales, los grupos de temas y mucho más. Es una gran herramienta para desarrollar nuestra estrategia de contenido SEO existente. Ha sido bastante fácil de aprender y la incorporación ha sido increíble. La implementación de MM ha supuesto un cambio de juego para nuestro SEO. No hay muchas métricas (de elaboración de) informes/conocimientos, pero dijeron que están en el radar.

Me encanta que me ofrezcan información directa sobre la investigación de palabras clave, las dificultades personales, los grupos de temas y mucho más. Es una gran herramienta para desarrollar nuestra estrategia de contenido SEO existente. Ha sido bastante fácil de aprender y la incorporación ha sido increíble. La implementación de MM ha supuesto un cambio de juego para nuestro SEO. No hay muchas métricas de (elaboración de) informes/conocimientos, pero dijeron que están en el radar.

10. ContentBot (el mejor para generar contenido de formato largo)

a través de ContentBot

Si está buscando ampliar el contenido de formato largo, ContentBot puede ser valioso para su estrategia de marketing de contenidos. Puede utilizar la herramienta para generar rápidamente artículos perspicaces y humanizados.

Me gusta cómo la herramienta respondió bastante bien a todas mis preguntas e incluso las explicó en párrafos. Su función «Descubrir» es otra característica destacada que ayuda a identificar palabras clave y temas relevantes que podrías haber pasado por alto. ContentBot también tiene una extensión para Chrome para producir contenido sobre la marcha. Además, es compatible con más de 110 idiomas, lo que puede ser útil si tienes una audiencia global.

Las mejores funciones de ContentBot

Cree blogs optimizados para motores de búsqueda con enlaces inteligentes y generación de imágenes con IA

Utilice flujos de trabajo de creación de contenido predefinidos o cree los suyos propios con un generador visual de flujos de IA

Haz que el contenido de IA sea más amigable con la función Humanizador

Convierta archivos CSV en entradas de blog, descripciones de productos y contenido de marketing con el agente de IA de ContentBot

Límites de ContentBot

Se necesita algo de tiempo para acostumbrarse a la herramienta debido a la complejidad de sus funciones

El contenido generado por IA puede tener poca legibilidad a veces

Precios de ContentBot

Prepago : 0,5 $ por cada 1000 palabras

Principiante : 9 $/mes

Premium : 29 $/mes

Premium+: 49 $/mes

Valoraciones y reseñas de ContentBot

G2: 4. 7/5 (más de 100 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué dicen los usuarios reales sobre ContentBot?

Me gusta ContentBot. IA es una plataforma de creación de contenido automatizada que facilita la producción de contenido de calidad de forma rápida y eficiente. Con una variedad de funciones y opciones de personalización, es perfecta para ayudar a los creadores de contenido ocupados a maximizar su tiempo y liberar recursos para proyectos más creativos. Sin embargo, su automatización puede ser limitada. A veces puede llevar un tiempo encontrar el contenido adecuado y puede ser difícil personalizar el contenido para que se ajuste a necesidades específicas. Además, es posible que parte del contenido no esté siempre actualizado o sea inexacto.

Me gusta ContentBot. IA es una plataforma de creación de contenido automatizada que facilita la producción de contenido de calidad de forma rápida y eficiente. Con una variedad de funciones y opciones de personalización, es perfecta para ayudar a los creadores de contenido ocupados a maximizar su tiempo y liberar recursos para proyectos más creativos. Sin embargo, su automatización puede ser limitada. A veces puede llevar un tiempo encontrar el contenido adecuado y puede ser difícil personalizar el contenido para que se ajuste a necesidades específicas. Además, es posible que parte del contenido no esté siempre actualizado o sea inexacto.

📖 Leer más: Ejemplos de contenido atemporal que aumentan el tráfico a largo plazo

11. Peppertype IA (la mejor para generar contenido de marketing)

a través de Peppertype

Entre las herramientas de creación de contenido con IA, Peppertype se especializa en la producción de contenido a gran escala. Puede utilizarlo para generar un gran volumen de contenido atractivo para campañas de marketing y plataformas de redes sociales.

Utilicé Peppertype para generar varios tipos de contenido, como textos publicitarios, entradas de blog, leyendas para redes sociales y correos electrónicos. Y cada vez que generaba contenido original, mantenía la voz de la marca y una alta legibilidad. Además, tiene un verificador de plagio integrado que te permite comprobar la originalidad del contenido al instante.

Las mejores funciones de Peppertype IA

Utiliza las herramientas de SEO integradas para optimizar el contenido generado y mejorar la clasificación en los motores de búsqueda

Obtenga sugerencias de contenido en tiempo real impulsadas por IA e ideas creativas con una mínima intervención del usuario

Colabore en tiempo real para trabajar en blogs, publicaciones de marketing en redes sociales y revisar contenido simultáneamente con los miembros del equipo

Límites de la IA de Peppertype

Según algunos usuarios, la interfaz actual no es tan fácil de usar como la anterior

El contenido generado puede carecer de variedad y es posible que obtengas resultados repetitivos

Precios de Peppertype IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Peppertype IA

G2: 4. 6/5 (más de 450 reseñas)

Capterra: 4. 7/5 (más de 500 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Peppertype IA?

Lo mejor de Pepper Content es que han creado una herramienta completa que me ayuda en todas las partes de la creación de contenido, incluyendo blogs, subtítulos para redes sociales, textos para anuncios de Google y mucho más. El generador de IA es bastante sorprendente. Me gusta el título del producto. Sin embargo, no me impresionaron demasiado las capacidades de SEO de Pepper Content. Cuando utilicé la herramienta de SEO, me mostró palabras clave en las que ya estaba clasificado, ¡mientras que esperaba que me mostrara las palabras clave que debería tener como objetivo!

Lo mejor de Pepper Content es que han creado una herramienta completa que me ayuda con todas las partes de la creación de contenido, incluyendo blogs, subtítulos para redes sociales, textos para anuncios de Google y mucho más. El generador de IA es bastante sorprendente. Me gusta el título del producto. Sin embargo, no me impresionaron demasiado las capacidades de SEO de Pepper Content. Cuando utilicé la herramienta de SEO, me mostró palabras clave en las que ya estaba clasificado, ¡mientras esperaba que me mostrara las palabras clave que debería tener como objetivo!

📖 Leer más: Qué es la gestión de campañas de marketing (con ejemplos y plantillas)

12. Descript (Ideal para edición de vídeo y podcast)

vía Descript

¿Pasa semanas escribiendo guiones de vídeo y editando sus podcasts? Descript puede ser su salvador de tiempo.

Esta herramienta de edición de audio y vídeo cambia las reglas del juego con su enfoque de edición basado en texto: se modifican cosas en la transcripción como si fuera un documento de Word y se modifica directamente en el audio o vídeo correspondiente.

Descript destaca por sus transcripciones de audio a texto y su capacidad para eliminar palabras de relleno. Además, tienes a la IA Underlord como ayudante, que trabaja perfectamente para mejorar la calidad de audio y visual, generar guiones de vídeo, eliminar repeticiones y fondos, generar Clips, etc.

Describe las mejores funciones

Genere audios con su propio clon de voz o voz de IA con solo dar indicaciones

Graba sesiones de audio y vídeo multipista de calidad con varios participantes de forma remota utilizando Descript Rooms

Convierta vídeos y podcasts de larga duración en clips para sus publicaciones en redes sociales

Graba pantallas y obtén transcripciones instantáneas de tu grabación

Descripción de los límites

La aplicación puede bloquearse si se desplaza demasiado rápido

A veces, Descript correlaciona las palabras incorrectamente en los vídeos

Descripción de precios

Free

Aficionado : 19 $/mes por persona

Creador : 35 $/mes por persona

Business : 50 $/mes por persona

Corporación: Precios personalizados

Descripción de valoraciones y reseñas

G2: 4. 6/5 (más de 700 reseñas)

Capterra: 4. 8/5 (más de 170 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Descript?

En general, estoy contento con Descript. Me impresionan las capacidades de conversión de voz a texto y de edición. Me permite crear vídeos de demostración de software profesionales. Sin embargo, el procesamiento de vídeo lleva mucho tiempo. Requiere muchos recursos informáticos y, de alguna manera, anula el ahorro de tiempo de la grabación. La interfaz de usuario tarda un poco en entenderte cuando eres nuevo en Descript.

En general, estoy contento con Descript. Me impresionan las capacidades de conversión de voz a texto y de edición. Me permite crear vídeos de demostración de software profesionales. Sin embargo, el procesamiento de vídeo lleva mucho tiempo. Requiere muchos recursos informáticos y, de alguna manera, anula el ahorro de tiempo de la grabación. La interfaz de usuario tarda un poco en entenderte cuando eres nuevo en Descript.

🧠 ¿Sabías que? Se espera que el mercado de software de edición de vídeo crezca hasta los 51300 millones de dólares en 2032, con una tasa compuesta anual de crecimiento del 5,8 %.

13. Writesonic (el mejor para superar el bloqueo del escritor y generar contenido compatible con SEO)

a través de Writesonic

Writesonic es ideal para crear diferentes tipos de contenido: publicaciones en redes sociales, subtítulos, textos publicitarios, correos electrónicos y blogs. Puede optimizar el contenido con palabras clave e incluso automatizar los enlaces internos. Es fácil de usar y requiere un mínimo esfuerzo para generar contenido de calidad.

Lo que más me gustó de Writesonic es que genera ideas creativas y sugiere mejoras para perfeccionar mis textos. Así que, si estás buscando un potenciador de la creatividad que combine SEO, Writesonic puede serte útil.

Las mejores funciones de Writesonic

Automatización de enlaces internos y optimización de artículos para SEO

Utilice un amplio intervalo de plantillas de redacción de contenidos para crear diferentes tipos de contenido, desde blogs técnicos hasta leyendas para redes sociales

Generación automática de imágenes para tus blogs

Escritónico limitaciones

Puede haber errores fácticos. Por lo tanto, debe revisar y editar los artículos antes de publicarlos

Precios de Writesonic

Gratis : 25 créditos únicos

Individual : 20 $/mes por 100 créditos

Estándar : 99 $/mes por 1000 créditos

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Writesonic

G2: 4. 7/5 (más de 2000 reseñas)

Capterra: 4. /5 (más de 2000 reseñas)

*¿Qué dicen los usuarios reales sobre Writesonic?

En general, es bueno, pero a veces resulta frustrante cuando el software falla y tienes que regenerar el mismo contenido y usar tus créditos. Es un gran producto con muchos buenos elementos de SEO. Sin embargo, los precios y los planes son torpes, con un sistema mensual basado en créditos según cómo lo uses, sin posibilidad de acumular los créditos no utilizados, por lo que tienes que planificar tu trabajo en función de sus planes en lugar de las necesidades de tu empresa.

En general, es bueno, pero a veces resulta frustrante cuando el software falla y tienes que regenerar el mismo contenido y usar tus créditos. Es un gran producto con muchos buenos elementos de SEO. Sin embargo, los precios y los planes son torpes, con un sistema mensual basado en créditos según cómo lo uses, sin posibilidad de acumular los créditos no utilizados, por lo que tienes que planificar tu trabajo en función de sus planes en lugar de las necesidades de tu empresa.

