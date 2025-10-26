Los 10 mejores programas gratuitos para crear diagramas de Gantt en 2026

Crea un diagrama de Gantt al instante

Crea cronogramas, asigna tareas y visualiza las dependencias en cuestión de segundos con este creador de diagramas de Gantt gratis.

Crear hojas de ruta para proyectos solía parecer como resolver un rompecabezas al que le faltaban piezas. Como persona que aprende mejor de forma visual, me costaba mucho planificar con lápiz y papel: era desordenado y difícil de realizar el seguimiento. Las pizarras blancas ayudaban un poco, pero servían más para la lluvia de ideas que para gestionar los cronogramas reales de los proyectos.

Las cosas cambiaron cuando empecé a usar un programa de diagramas de Gantt. De repente, podía verlo todo en un solo lugar: tareas, cronogramas, fechas límite, dependencias. Fue como encender las luces en una habitación a oscuras.

Si alguna vez te ha parecido que la planificación de proyectos es abrumadora o complicada, no eres el único. Por eso, el equipo de ClickUp y yo probamos un montón de creadores de diagramas de Gantt gratuitos para encontrar los que realmente facilitan la planificación de proyectos.

Vamos a ver cuáles son las mejores herramientas gratuitas de diagramas de Gantt que hay en el mercado y a encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades.

💡 Consejo profesional: El mejor diagrama de Gantt no es el que tiene más funciones, sino el que tu equipo realmente va a utilizar. Empieza por algo sencillo. Luego, amplíalo a medida que tus proyectos crezcan.

Es posible realizar la creación de diagramas de Gantt de forma gratuita con muchas herramientas y plantillas en línea. Se suelen utilizar plataformas como ClickUp, GanttPRO, TeamGantt y Zoho Projects. Varias herramientas de gestión de proyectos también incluyen funciones de Gantt en sus planes gratuitos.

Si, como yo, te gusta aprender de forma visual, echa un vistazo a este vídeo con nuestras recomendaciones:

10 creadores de diagramas de Gantt gratuitos de un vistazo

Herramienta Las mejores funciones Lo mejor para Precios* ClickUp – Vista de diagrama de Gantt con programación mediante arrastrar y soltar – Gestión de la ruta crítica y las dependencias – Estados de tareas y cronogramas personalizables – IA integrada y más de 1000 integraciones Equipos y particulares que buscan una solución integral de planificación de proyectos y diagramas de Gantt Plan Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones. GanttProject – Código abierto con código fuente editable – Acceso sencillo sin conexión – Seguimiento de la línea de base y cálculos de costes – Exportación a múltiples formatos de archivo Equipos pequeños o usuarios individuales que buscan una herramienta de diagramas de Gantt gratuita y de código abierto Gratis; se aceptan donaciones voluntarias Office Cronograma Online – Integración con PowerPoint – Plantillas prediseñadas para diagramas de Gantt y cronogramas – Controles de diseño personalizados – Importación/exportación con Excel y Wrike Profesionales que crean cronogramas pulidos y diagramas de Gantt para presentaciones Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 149 $ al año. Diagrama de Gantt en línea – No es necesario registrarse ni instalar nada – Acceso a través del navegador – Vistas de proyectos y recursos – Archivos de diagrama de Gantt descargables Cualquiera que necesite una forma rápida y sencilla de crear diagramas de Gantt en línea Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 5 $ al mes. GanttPRO – Editor de diagramas de Gantt con función de arrastrar y soltar y gestión de dependencias – Gestión de recursos y carga de trabajo – Colaboración en equipo con comentarios y menciones – Varias vistas de proyecto Equipos que gestionan cronogramas complejos y la capacidad del equipo Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 9,99 $ al mes. ProjectManager – Paneles de control de proyectos en tiempo real – Vista Gantt con tareas y dependencias codificadas por colores – Archivos de proyectos y comunicación centralizados – Seguimiento del estado en tiempo real Equipos que necesitan visibilidad y elaboración de informes sobre proyectos en tiempo real Los planes de pago empiezan en 13 $ al mes; precios personalizados para corporaciones Smartsheet – Interfaz tipo hoja de cálculo con vista Gantt – Gestión de carteras para múltiples proyectos – Alertas, automatizaciones y uso compartido de archivos – IA integrada para autocompletar y fórmulas Usuarios de hojas de cálculo que desean una funcionalidad de diagramas de Gantt colaborativa Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 9 $ al mes. Toggl Plan – Planificación visual con cronogramas de arrastrar y soltar – Control de tiempo integrado a través de Toggl Track – Opciones de uso compartido – Fácil programación de recursos Freelancers y pequeños equipos que gestionan proyectos con plazos ajustados Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 9 $ al mes. Instagantt – Creación rápida de diagramas de Gantt con la función de arrastrar y soltar – Vistas que incluyen Kanban, Carga de trabajo y más – Filtros de tareas, asignaciones y etiquetas de prioridad – Integración nativa con Asana Usuarios que desean una visualización rápida de los proyectos con una configuración mínima Los planes de pago empiezan en 12 $ al mes Monday – Diagramas de Gantt y paneles personalizables – Más de 30 widgets y automatizaciones basadas en IA – Varias vistas: Gantt, Cronograma, Kanban – Gestión integrada de tareas y equipos Equipos que necesitan diagramas de Gantt flexibles y gráficos junto con herramientas de gestión de proyectos Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 12 $ al mes por usuario.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Los 10 mejores programas gratuitos para crear diagramas de Gantt

Ahora, prepárate mientras evalúo cada una de las diez soluciones de software gratuito de diagramas de Gantt para que puedas tomar una decisión informada sobre cuál elegir.

1. ClickUp ( El mejor software gratuito para crear diagramas de Gantt)

Prueba la vista Gantt gratis Visualiza el progreso de todas tus tareas utilizando vistas como los diagramas de Gantt de ClickUp

ClickUp, la aplicación todoterreno para el trabajo, es una herramienta de gestión de proyectos completa, y los impresionantes gráficos de Gantt son una de sus muchas funciones.

La función de diagrama de Gantt de ClickUp transforma la planificación de proyectos con su cronograma dinámico. Te permite programar tareas fácilmente, supervisar el progreso y gestionar los plazos, todo ello en una vista intuitiva.

Con los diagramas de Gantt de ClickUp, puedes visualizar todo tu proyecto de un solo vistazo. Arrastra y suelta tareas para ajustar los calendarios, establece dependencias para evitar cuellos de botella y asigna prioridades para garantizar que tu equipo se centre en lo que más importa. El cronograma interactivo facilita la identificación de posibles retrasos y la reasignación de recursos en tiempo real, lo que mantiene tus proyectos por el buen camino.

El plan gratuito de ClickUp es muy generoso, ya que ofrece hasta 60 diagramas de Gantt, más que suficiente para la mayoría de los equipos pequeños y las startups. Para los equipos en crecimiento, el plan Unlimited ofrece diagramas de Gantt ilimitados, lo que convierte a ClickUp en una solución escalable para empresas de cualquier tamaño.

El asistente de IA de ClickUp, ClickUp Brain, es capaz de generar diagramas de Gantt a partir de simples indicaciones, optimizar los calendarios de tareas, identificar rutas críticas y gestionar la asignación de recursos de forma automática.

Me encanta poder establecer relaciones entre tareas de forma sencilla (véase la imagen). También puedo definir rutas críticas y tener en cuenta el margen de demora para que el proyecto avance sin contratiempos.

Define las rutas críticas en ClickUp en la vista Gantt

Me gusta poder codificar las tareas por colores para saber de un vistazo qué está en proceso, qué es urgente, cuáles son los plazos, quiénes son los responsables de las tareas y cualquier otro detalle por pequeño que sea. La vista en cascada muestra un cronograma cronológico del proyecto, mientras que las barras de progreso ayudan a medir los índices de finalización.

Además, ClickUp ofrece una amplia biblioteca de plantillas de diagramas de Gantt para diversos casos de uso y aplicaciones. Puedes utilizar la plantilla «Diagrama de Gantt simple» de ClickUp para la gestión de proyectos y el desarrollo de software. Está lista para usar, es totalmente personalizable y te permite obtener una visión general del proyecto, ver las dependencias y anticipar los obstáculos antes de que surjan.

Empieza a usar la plantilla Obtén una panorámica del proyecto, visualiza las dependencias y adelántate a los obstáculos con la plantilla de diagrama de Gantt sencillo de ClickUp.

Pero aquí viene una de mis partes favoritas: ¡convertir mis datos en diagramas de Gantt con solo unos clics! En ClickUp, los diagramas de Gantt son un tipo de vista. Así que, básicamente, tanto si los detalles de tu proyecto están en forma de lista, de tabla o incluso de calendario, puedes convertirlos en una vista de diagrama de Gantt con un par de clics. Tendrás un diagrama de Gantt completo en un santiamén: ¡una hoja de ruta instantánea para la ejecución del proyecto!

Consejo profesional: Si eres nuevo en la gestión de proyectos y no sabes decidirte entre las vistas de diagrama de Gantt y de cronograma para tus proyectos, ¡te ayudará ver nuestro vídeo en el que comparamos los gráficos de Gantt con la vista de cronograma!

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

La curva de aprendizaje puede ser pronunciada, ya que ClickUp es un software de gestión de proyectos con todas las funciones.

La aplicación móvil aún está en trabajo en curso y todavía no ha alcanzado el mismo nivel de perfección que la versión web.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (más de 9400 opiniones)

Capterra: 4,7/5,0 (más de 4000 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre ClickUp

Un usuario de G2 dice

ClickUp ofrece un entorno de trabajo altamente personalizable que ayuda a nuestro equipo a gestionar tareas, proyectos y cronogramas, todo en un solo lugar. La posibilidad de cambiar entre diferentes vistas (Lista, Tablero, Gantt, etc.) facilita adaptar la experiencia al flujo de trabajo de cada miembro del equipo. Las automatizaciones, las tareas recurrentes y las integraciones con otras herramientas como Slack y Google Drive resultan especialmente útiles para mantener todo sincronizado y eficiente.

ClickUp ofrece un entorno de trabajo altamente personalizable que ayuda a nuestro equipo a gestionar tareas, proyectos y cronogramas, todo en un solo lugar. La posibilidad de cambiar entre diferentes vistas (Lista, Tablero, Gantt, etc.) facilita adaptar la experiencia al flujo de trabajo de cada miembro del equipo. Las automatizaciones, las tareas recurrentes y las integraciones con otras herramientas como Slack y Google Drive resultan especialmente útiles para mantener todo sincronizado y eficiente.

🎯 Prueba esto: Cuando configures tu diagrama de Gantt, asigna un color a las tareas según su prioridad o estado. Esto te dará a ti (y a tu equipo) una visión instantánea de cómo van las cosas.

2. GanttProject (El mejor software gratuito de diagramas de Gantt de código abierto)

a través de GanttProject

Me encanta promover las soluciones de código abierto, por lo que disfruto trabajando con GanttProject. Este software gratuito de diagramas de Gantt lleva más de dos décadas en el mercado y mantiene una transparencia absoluta gracias a su documentación actualizada. Se distribuye bajo la licencia GPL3, y puedes descargar, modificar y redistribuir el código fuente. Esta capacidad de personalización convierte a GanttProject en una inversión rentable para las pequeñas y medianas empresas.

También me gusta mucho su interfaz de usuario sencilla y de estilo retro, que simplifica la creación de gráficos de Gantt, la asignación de recursos y el cálculo de los costes del proyecto. Sin embargo, entiendo que a algunos esto les pueda desanimar, sobre todo si buscan algo más moderno e intuitivo.

Las mejores funciones de GanttProject

Accede gratis al software, al código fuente y a las bibliotecas

Implementa en la nube con GanttProject Cloud con un coste basado en el uso

Añade tareas e hitos al diagrama de Gantt y define las dependencias

Compara el progreso y haz comparaciones directas con las líneas de referencia para correlacionar desviaciones

Lee y escribe en archivos de Microsoft Project y exporta a múltiples formatos

Limitaciones de GanttProject

Funciona mejor para un uso básico; no permite realizar análisis complejos

El diseño de la interfaz de usuario es tosco y anticuado (no se le puede culpar; ¡tiene más de 20 años!).

Precios de GanttProject

Free

Contribuciones voluntarias a partir de 5 $.

GanttProject en la nube tiene un modelo de pago por uso en el que un crédito cuesta 1 euro.

Valoraciones y reseñas de GanttProject

G2 : 4,3/5,0 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,2/5,0 (más de 150 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre GanttProject

Un usuario de G2 dice

Su facilidad de uso me permite crear un calendario y realizar el seguimiento de él sin problemas.

Su facilidad de uso me permite crear un calendario y realizar el seguimiento de él sin problemas.

🔎 Consejo rápido: las vistas Gantt son más útiles cuando no están recargadas. Empieza por lo básico: correlaciona primero los hitos clave y las dependencias, y luego amplía a partir de ahí.

3. Office Cronograma Online (El mejor software gratuito de diagramas de Gantt para el ecosistema de Microsoft PowerPoint)

a través de Office Cronograma

Como alguien que prácticamente ha crecido utilizando productos de Microsoft, disfruto de la familiaridad que ofrece Office Timeline Online. He utilizado este complemento de PowerPoint para preparar cronogramas y diagramas de Gantt rápidos para presentaciones. Esto me ha ahorrado tiempo y, al mismo tiempo, me ha permitido generar buenos elementos visuales para mis proyectos. También he descubierto que se puede utilizar con Microsoft Excel, Wrike y Smartsheet para importar y exportar conjuntos de datos.

La interfaz de usuario es bastante sencilla y no tardarás mucho en familiarizarte con ella. Además, puedes acceder a una biblioteca de plantillas básicas de diagramas de Gantt para empezar. Aunque a mí me ha funcionado bien para un uso puntual y ocasional, mi equipo ha tenido problemas al trabajar en proyectos complejos. Por lo tanto, lo recomendaría principalmente para un uso básico.

Las mejores funciones de Office Cronograma Online

Convierte conjuntos de datos e información de PowerPoint, Excel, etc., en gráficos de Gantt y cronogramas visualmente atractivos y estéticos.

Actívalo como complemento de Microsoft PowerPoint para una integración fluida y un acceso nativo

Elementos de diseño personalizables, como flechas, líneas, símbolos, etc., para una experiencia más personalizada

Limitaciones del Cronograma de Office Online

Solo funciona como creador de diagramas de Gantt, lo que limita su utilidad debido a su elevado precio.

El complemento de PowerPoint carece de funciones de colaboración

La gestión de los diagramas de Gantt se complica cuando un proyecto no cabe en una sola página de PowerPoint

Precios de Cronograma Online

Free

Pro: Licencia de un año por 149 $

Pro+: 199 $ por una licencia de un año

Valoraciones y reseñas de Office Cronograma Online

G2 : 4,3/5,0 (más de 10 opiniones)

Capterra: 4,6/5,0 (más de 30 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Office Cronograma Online

Un usuario de G2 dice

Es increíblemente fácil de usar y se integra fácilmente con Smartsheet, Project y algunas otras herramientas, por lo que importar datos es muy sencillo.

Es increíblemente fácil de usar y se integra fácilmente con Smartsheet, Project y algunas otras herramientas, por lo que importar datos es muy sencillo.

📅 Truco para el flujo de trabajo: En lugar de actualizar manualmente los cronogramas, busca herramientas de diagrama de Gantt que ajusten automáticamente las fechas de las tareas cuando cambien las dependencias. Esto te ahorrará mucho tiempo cuando haya cambios en el proyecto.

4. Online Gantt (El mejor software de gráficos de Gantt en línea para acceder desde cualquier lugar a través de la web)

a través de Online Gantt

Si quieres crear diagramas de Gantt en tu navegador sin registrarte ni descargar nada, Online Gantt es una opción excelente. Lo he utilizado en situaciones de apuro en las que no tenía acceso a otras herramientas y me ha permitido trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Una vez que estoy satisfecho con mi diagrama de Gantt, lo descargo en formato .gantt para importarlo a otro dispositivo o navegador, o incluso a otras herramientas compatibles con diagramas de Gantt. Es una experiencia bastante fluida.

Además, Online Gantt también ofrece una versión en la nube del software de diagramas de Gantt, que puedes utilizar para conectar equipos remotos a un precio simbólico.

Las mejores funciones de los diagramas de Gantt online

Visualiza tus tareas en la vista de proyecto y en la vista de recursos

Exporta tus gráficos de Gantt para insertarlos en presentaciones, informes u otras herramientas de gestión de proyectos

Disfruta de una experiencia fluida gracias a su sencilla interfaz de usuario

Limitaciones de los diagramas de Gantt en línea

Ofrece un límite en el ancho de banda para descargar

Las opciones de personalización son limitadas

No se pueden actualizar las dependencias sin usar el botón de edición

No se pueden asignar colores diferentes a las distintas tareas

Precios de los diagramas de Gantt en línea

Gratis (aplicación para navegador)

Diagrama de Gantt online con almacenamiento en la nube: 5 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de diagramas de Gantt en línea

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre Online Gantt

Un usuario de G2 dice

Gracias a su fácil acceso, su función fluida y sus capacidades de acceso en línea sin interrupciones, esta herramienta de diagramas de Gantt es el mejor software para generar diagramas de Gantt sin necesidad de instalación.

Gracias a su fácil acceso, su función fluida y sus capacidades de acceso en línea sin interrupciones, esta herramienta de diagramas de Gantt es el mejor software para generar diagramas de Gantt sin necesidad de instalación.

🔁 Hablando en serio: si tu equipo cambia constantemente el calendario de las tareas o incumple los plazos, quizá sea el momento de replantearte el diseño de tu diagrama de Gantt. Prueba con fases más cortas y hitos más claros: funciona de maravilla.

5. GanttPRO (El mejor software gratuito de diagramas de Gantt para la optimización de recursos)

a través de GanttPRO

Al igual que ClickUp, GanttPRO es un software de gestión de proyectos con herramientas de diagramas de Gantt. Sin embargo, ClickUp ofrece un plan gratuito, mientras que GanttPRO es una herramienta de pago. Esto puede ser un fastidio si buscas utilizar un creador de diagramas de Gantt para uso personal (como investigación) o para tu pequeña empresa o startup.

Aparte de eso, GanttPRO destaca por permitir a los gestores de proyectos gestionar múltiples recursos. Ofrece una vista general del proyecto, por lo que puedes visualizar las cargas de trabajo del equipo, los calendarios, la capacidad, etc., y optimizar los recursos. Me ha resultado útil para prevenir el agotamiento entre los equipos y mantener alta la moral. Sin embargo, mi equipo ha tenido problemas con la personalización, la fluidez del diseño y los diseños. Por lo tanto, si buscas algo que puedas adaptar a tus necesidades, puede que GanttPRO no sea lo que necesitas.

📮ClickUp Insight: Un trabajador del conocimiento típico tiene que conectar con 6 personas de media para realizar su trabajo. Esto significa ponerse en contacto a diario con 6 contactos clave para recopilar información esencial, alinear prioridades y hacer avanzar los proyectos. La dificultad es real: los seguimientos constantes, la confusión entre versiones y los agujeros negros de visibilidad merman la productividad del equipo. Una plataforma centralizada como ClickUp, con Connected Search y AI Knowledge Manager, aborda este problema poniendo el contexto al alcance de tu mano al instante.

Las mejores funciones de GanttPRO

Crea gráficos de Gantt visualmente atractivos para realizar el seguimiento de tus tareas, fechas límite, plazos, dependencias, personas asignadas, etc.

Visualiza tu proyecto en las vistas Cuadrícula, Tablero, Lista y Cartera

Conecta tareas en función de su dependencia para fijar los plazos de entrega y retraso de las tareas dependientes

Colabora con equipos remotos gracias a la sincronización de datos en tiempo real, el intercambio de archivos, los comentarios y menciones, y las notificaciones.

Gestiona los recursos de forma dinámica mediante registros de acciones, información del equipo, panorámica de la carga de trabajo y mucho más

Limitaciones de GanttPRO

La curva de aprendizaje inicial puede resultar pronunciada para quienes no estén familiarizados con herramientas avanzadas de gestión de proyectos

La falta de opciones de personalización limita sus capacidades de gestión de proyectos

Precios de GanttPRO

Básico: 9,99 $ al mes

Pro: 15,99 $ al mes

Empresa: 24,99 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de GanttPRO

G2 : 4,8/5,0 (más de 490 opiniones)

Capterra: 4,8/5,0 (más de 480 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre GanttPRO

Un usuario de G2 dice

La interfaz es muy intuitiva, incluso para quienes no tienen experiencia previa con herramientas de gestión de proyectos.

La interfaz es muy intuitiva, incluso para quienes no tienen experiencia previa con herramientas de gestión de proyectos.

🧠 ¿Sabías que...? Los diagramas de Gantt no sirven solo para crear cronogramas. También puedes utilizarlos para visualizar planes de contratación, calendarios de contenido y flujos de incorporación de clientes.

6. ProjectManager (El mejor software gratuito de diagramas de Gantt para obtener información en tiempo real)

vía ProjectManager

Si eres nuevo en el uso de diagramas de Gantt, te recomiendo empezar con ProjectManager. Es una de esas herramientas de gestión de proyectos que sabe cómo hacer bien los diagramas de Gantt. Cuenta con un panel intuitivo y fácil de usar que simplifica la creación de diagramas de Gantt. Puedes definir dependencias en los diagramas de Gantt, obtener una visión general del estado del proyecto, evaluar su salud y corregir el rumbo, generar informes y mucho más.

Sin embargo, ProjectManager no ofrece un plan gratuito ni un plan freemium. Por lo tanto, la inversión inicial resulta bastante desalentadora para quienes cuentan con un presupuesto ajustado.

Las mejores funciones de ProjectManager

Planifica tu proyecto en línea con gráficos de Gantt interactivos y atractivos

Organiza todos los detalles relacionados con tus proyectos en una ubicación central

Consulta las dependencias de las tareas, los hitos, el estado del proyecto, la ruta crítica, etc., en una única plataforma

Programa las tareas con la función de arrastrar y soltar y clasifícalas por colores

Colabora con tu equipo mediante el uso compartido de archivos, los comentarios y las notificaciones automáticas

Limitaciones de ProjectManager

La integración con aplicaciones y servicios de terceros es complicada y con límites

La función de elaboración de informes ofrece opciones de personalización limitadas

Precios de ProjectManager

Equipo: 13 $ al mes (facturación anual)

Empresa: 24 $ al mes (facturación anual)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ProjectManager

G2 : 4,4/5,0 (93 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (338 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre ProjectManager

Un usuario de G2 dice

Las funciones que ofrecen están bien pensadas y no requieren una personalización exhaustiva.

Las funciones que ofrecen están bien pensadas y no requieren una personalización exhaustiva.

💡 Consejo profesional: Cuando utilices dependencias en tu diagrama de Gantt, recuerda tener en cuenta el tiempo de retraso entre tareas. Este margen puede ayudar a evitar retrasos de última hora cuando los proyectos se complican.

7. Smartsheet (El mejor software gratuito de diagramas de Gantt con funcionalidad de hoja de cálculo)

vía Smartsheet

Normalmente utilizo Smartsheet para salvar la brecha entre el software de gestión de proyectos y las hojas de cálculo. Con Smartsheet, puedes alternar fácilmente entre hojas de cálculo y gráficos de Gantt. Puedes importar datos existentes de tus hojas de cálculo y convertirlos en gráficos de Gantt visuales con información codificada por colores, dependencias entre tareas, duraciones, etc.

Por otro lado, puedes exportar los datos de los diagramas de Gantt a hojas de cálculo para analizarlos rápidamente o manipularlos. Esto te permite aprovechar las ventajas de ambos —los diagramas de Gantt y las hojas de cálculo— para planificar y ejecutar proyectos basados en datos.

Mi única pega con Smartsheet sería que la función de IA aún está en trabajo en curso. Teniendo en cuenta que los asistentes de IA son imprescindibles y no solo un extra, Smartsheet ha empezado un poco tarde.

Las mejores funciones de Smartsheet

Rellena automáticamente fórmulas o texto en las celdas de las hojas de cálculo con Smartsheet IA

Coordina las actividades del equipo con el uso compartido de archivos, alertas y notificaciones, hilos de conversación y revisión de documentos

Trabaja en múltiples proyectos utilizando las funciones de gestión de carteras para controlar presupuestos, riesgos y recursos

Crea y realiza un seguimiento de las rutas críticas para gestionar las dependencias entre tareas, la asignación de recursos y la carga de trabajo

Limitaciones de Smartsheet

Solo puedes utilizar una hoja de cálculo por archivo

La capacidad de almacenamiento de datos en filas y columnas tiene un límite

Precios de Smartsheet

Free

Pro: 9 $ al mes por usuario

Empresa: 32 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Smartsheet

G2 : 4,4/5,0 (más de 15 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5. 0 (más de 3200 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Smartsheet

Un usuario de G2 dice

Me gusta que se pueda ver el historial de entradas, dejar comentarios, imágenes, archivos, etc. Utiliza las mismas fórmulas que Excel

Me gusta que se pueda ver el historial de entradas, dejar comentarios, imágenes, archivos, etc. Utiliza las mismas fórmulas que Excel

📚 Lee también: Alternativas a Smartsheet que puedes considerar

8. Toggl Plan (El mejor software gratuito de diagramas de Gantt con funciones de control de tiempo)

a través de Toggl Plan

Toggl Plan ofrece una visión visual de tu proyecto, lo que permite que las partes interesadas internas y externas estén en sintonía. He utilizado la combinación de Toggl Plan y Toggl Track para crear diagramas de Gantt sencillos con funciones de control de tiempo. Ayuda a visualizar los cronogramas del proyecto, realizar un seguimiento del tiempo dedicado a cada tarea, optimizar la asignación de recursos y mucho más.

Esos datos de proyectos anteriores también ayudan a estimar cuánto tiempo llevarán proyectos, tareas o actividades similares en el futuro. Esta previsión ha mejorado mi capacidad para estimar cronogramas, presupuestos y capacidad.

Solo echo en falta ese «toque especial» que tienen otras herramientas de diagrama de Gantt de esta lista. No es realmente una queja, ya que ha terminado su función, pero como tenemos donde elegir, podemos permitirnos ser exigentes, ¿no?

Las mejores funciones de Toggl Plan

Realiza un seguimiento del tiempo dedicado por tu equipo, las tareas asignadas, el estado de las tareas, los cronogramas y otros detalles fundamentales.

Reúne a diferentes equipos y partes interesadas en una ubicación centralizada y mantente al tanto del progreso del proyecto

Planifica tareas y recursos para minimizar los conflictos y la competencia

Genera enlaces de solo lectura que se pueden compartir públicamente con partes interesadas externas

Automatiza las tareas periódicas para eliminar el trabajo manual y redundante

Limitaciones de Toggl Plan

Su app móvil no es tan versátil como la aplicación web (le faltan varias herramientas).

Integración limitada con aplicaciones de terceros

Añadir nuevas personas y asignar tareas a varios usuarios es una pesadilla

Precios de Toggl Plan

Equipo: 9 $ al mes por usuario

Empresas: 15 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Toggl Plan

G2 : 4,3/5,0 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,6/5,0 (más de 110 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Toggl Plan

Un usuario de G2 dice

Las funciones colaborativas de Toggl Plan nos permiten incorporar rápidamente a todos nuestros miembros, para que puedan añadir tareas fácilmente.

Las funciones colaborativas de Toggl Plan nos permiten incorporar rápidamente a todos nuestros miembros, para que puedan añadir tareas fácilmente.

📋 Consejo sobre plantillas: ¿Quieres saltarte la configuración? Utiliza una plantilla de diagrama de Gantt ya preparada para lanzamientos de productos, campañas o sprints de software. Solo tienes que introducir tu información y listo.

9. Instagantt (El mejor software de diagrama de Gantt para la visualización de proyectos)

vía Instagantt

Instagantt hace honor a su nombre: esta herramienta gráfica de diagrama de Gantt los elabora a la velocidad del rayo. Es mi solución preferida para crear diagramas de diagramas de Gantt de forma rápida y sencilla. Cuenta con una interfaz intuitiva y fácil de usar con una sencilla funcionalidad de arrastrar y soltar, lo que reduce cualquier carga cognitiva asociada al uso de la aplicación. Esto, junto con su capacidad de respuesta, te permite crear una representación visual clara de los planes de proyecto en solo unos minutos.

Instagantt cuenta con un asistente de IA capaz de generar un diagrama de Gantt completo —tareas, cronogramas, dependencias— en cuestión de segundos.

Debido a sus capacidades limitadas (en comparación con un software de gestión de proyectos completo), lo utilizo principalmente durante las fases de planificación y lluvia de ideas. Una vez que tengo listos los gráficos de Gantt sencillos, los importo a otras herramientas para perfeccionarlos y colaborar en ellos. Por supuesto, si no quieres pasar por todo este proceso, puedes optar por algo más completo.

Las mejores funciones de Instagantt

Visualiza los proyectos además de la vista Gantt: vistas Tabla, Tablero, Carga de trabajo y proyecto

Organiza tu proyecto y sus recursos de forma lógica con Workbooks

Mantén el control de tu trabajo con funciones de gestión de tareas como la creación, asignación, filtrado, clasificación y priorización de tareas, entre otras.

Comunícate con tu equipo mediante la bandeja de entrada, los comentarios y mucho más

Configura tus gráficos de Gantt con importación de CSV e integración nativa con Asana

Limitaciones de Instagantt

Una interfaz de usuario recargada resta parte de la usabilidad de la herramienta de gráficos de Gantt

Solo ofrece compatibilidad con el acceso de usuarios por libro de trabajo

Precios de Instagantt

Instagantt Standalone:

Plan individual: 12 $ al mes

Plan de equipo: 24 $ al mes

Instagantt Asana:

Plan individual: 12 $ al mes

Plan de equipo: 24 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Instagantt

G2 : 4,4/5,0 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,3/5,0 (más de 430 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Instagantt

Un usuario de G2 dice

Instagantt es una herramienta estupenda para funciones detalladas de diagramas de Gantt, como líneas de base, la opción de mostrar u ocultar subtareas, mantener el intervalo entre tareas y la opción de zoom.

Instagantt es una herramienta estupenda para funciones detalladas de diagramas de Gantt, como líneas de base, la opción de mostrar u ocultar subtareas, mantener el intervalo entre tareas y la opción de zoom.

🧩 Consejo para proyectos: ¿Trabajas con equipos remotos? Asegúrate de que tu diagrama de Gantt tenga compatibilidad con la colaboración en tiempo real para no perder de vista el progreso a pesar de las zonas horarias.

10. Monday (El mejor software de diagramas de Gantt para personalización específica de aplicaciones)

vía Monday

Monday es un software gratuito de gestión de proyectos para uso personal. No solo destaca por sus capacidades de gestión de proyectos, sino que su capacidad para adaptar los diagramas de Gantt a mis necesidades específicas también es bastante impresionante.

Me permite personalizar las columnas que se muestran para poder centrarme en los aspectos más críticos de los detalles del proyecto. Además, puedo ampliar la vista del diagrama de Gantt a las vistas de carga de trabajo y recursos. Esto a veces contrarresta el cansancio de la planificación o pone de relieve ineficiencias que pueden haberse colado en el proyecto. Sus funciones basadas en la IA, como el analizador de proyectos y la detección de riesgos en todas las carteras en tiempo real, están integradas en su funcionalidad de Gantt y flujo de trabajo.

Los costes escalonados son el único problema notable con el que me he encontrado mientras trabajaba el Monday. La plataforma se adaptó muy bien al crecimiento de mi equipo, ¡pero el coste alcanzó niveles insostenibles en muy poco tiempo!

Las mejores funciones de Monday

Crea automatizaciones con la ayuda de Monday AI, un asistente basado en IA

Personaliza tus gráficos de Gantt con más de 30 widgets que adaptan la experiencia del usuario

Incorpora funciones de gestión de proyectos en tus diagramas de Gantt

Visualiza tu proyecto en diferentes modos además de los diagramas de Gantt, como listas, tableros Kanban, etc.

Alinea las metas y las estrategias con la gestión de tareas y recursos para garantizar el éxito del proyecto

Limitaciones de Monday

Se vuelve costoso a medida que creces

La versión gratuita de la herramienta de gestión de proyectos tiene funcionalidades limitadas

Precios de Monday

Para 3 a 49 asientos:

Gratis: 0 $ por 2 asientos

Básico: 12 $ al mes por asiento

Estándar: 14 $ al mes por asiento

Pro: 24 $ al mes por asiento

Corporación: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Monday

G2 : 4,7/5,0 (más de 10 680 opiniones)

Capterra: 4,6/5,0 (más de 4740 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Monday

Un usuario de G2 dice

Monday.com ofrece paneles de control visuales que proporcionan una visión general clara de las tareas, los plazos y el progreso, lo que garantiza que todo el mundo esté en sintonía.

Monday.com ofrece paneles de control visuales que proporcionan una visión general clara de las tareas, los plazos y el progreso, lo que garantiza que todo el mundo esté en sintonía.

🔍 Análisis en profundidad: ¿No estás seguro sobre Monday? Tenemos algunas alternativas a Monday para ti

¿Qué debes buscar en un programa para crear diagramas de Gantt?

Hemos evaluado las opciones disponibles en función de numerosos parámetros para justificar por qué figuran en esta lista. Así que, mientras las valoras, hazte las siguientes preguntas:

Funcionalidades : ¿Qué funcionalidades esperas del software de diagramas de Gantt? ¿Buscas funciones básicas, como la creación de gráficos mediante arrastrar y soltar, o algo más avanzado, como la identificación de la ruta crítica, : ¿Qué funcionalidades esperas del software de diagramas de Gantt? ¿Buscas funciones básicas, como la creación de gráficos mediante arrastrar y soltar, o algo más avanzado, como la identificación de la ruta crítica, la asignación de recursos o la gestión de tareas?

Facilidad de uso : ¿Quién utilizará el creador de diagramas de Gantt? ¿Cuánta formación, incorporación y soporte necesitarían?

Integraciones : ¿Se puede integrar el software de diagrama de Gantt con tu entorno tecnológico actual?

Compatibilidad : ¿Es el creador de gráficos de Gantt compatible con otras herramientas, como un cronómetro o software de gestión de proyectos?

Colaboración : ¿Vas a utilizar la herramienta tú solo o va a trabajar en ella un equipo (o varios equipos) de forma conjunta? ¿Los miembros del equipo estarán en la misma oficina o trabajarán a distancia?

Personalización : ¿Quieres poder personalizar el diagrama de Gantt de alguna manera? Por ejemplo, ¿para indicar prioridades o urgencia?

Presupuesto : ¿Cuál es tu presupuesto para un creador de diagramas de Gantt? ¿Vas a realizar una inversión única o vas a pagar una cuota de suscripción?

Informes : ¿Qué funciones de análisis de datos y elaboración de informes esperas de un diagrama de Gantt? ¿Prefieres paneles de control en tiempo real o tu equipo genera informes estáticos periódicamente?

Accesibilidad móvil: ¿Necesitas acceder a la herramienta desde tu teléfono cuando estás fuera de la oficina?

⚙️ Aumento de la eficiencia: Divide las tareas grandes en subtareas en tu gráfico de Gantt. Las partes más pequeñas son más fáciles de seguir, más fáciles de asignar y mucho menos abrumadoras.

Ventajas de utilizar creadores de diagramas de Gantt gratuitos

He aquí algunas razones por las que los creadores de diagramas de Gantt ocupan un lugar tan destacado en mi lista de herramientas funcionales imprescindibles:

Visualización de proyectos : Los creadores de diagramas de Gantt visualizan : Los creadores de diagramas de Gantt visualizan el cronograma de tu proyecto y la hoja de ruta correspondiente. Esto ofrece una visión completa del proyecto y de sus diversas partes funcionales y variables. Esto incluye los calendarios del proyecto, las tareas, las dependencias, las prioridades, las partes interesadas, etc. A los gestores de proyectos les resulta de gran ayuda poder tener una vista global de cada proyecto.

Mejora de la colaboración : las herramientas de diagramas de Gantt no son solo para gestores de proyectos, ¡sino que benefician a todos los implicados! Los miembros del equipo pueden ver las tareas asignadas o pendientes y cómo afectan a : las herramientas de diagramas de Gantt no son solo para gestores de proyectos, ¡sino que benefician a todos los implicados! Los miembros del equipo pueden ver las tareas asignadas o pendientes y cómo afectan a los resultados del proyecto . Esto ayuda a fomentar el espíritu de equipo y la colaboración. Del mismo modo, los clientes pueden seguir el progreso del proyecto; y me refiero realmente a todas las partes interesadas. El entendimiento común del trabajo que se consigue, al mostrar cómo las contribuciones individuales se vinculan con las metas generales, une a todo el mundo.

Planificación más precisa : Las herramientas de diagramas de Gantt ofrecen una vista general de alto nivel del proyecto, las tareas, los hitos, los cronogramas y el flujo de trabajo. Esto ayuda a los gestores de proyectos a realizar el seguimiento de las dependencias entre tareas y los plazos. También ponen de relieve cualquier ineficiencia procedimental u operativa o cualquier punto de caída que pudiera retrasar el proyecto. Puedes desarrollar un calendario más realista y eficiente al ver cómo encajan estos elementos básicos.

Gestión eficiente de recursos : con las herramientas de diagramas de Gantt, los gestores de proyectos pueden asignar recursos de forma estratégica. Te muestran la carga de trabajo de cada equipo o persona para que puedas asegurarte de que ningún empleado esté sobrecargado o infrautilizado. ¡Haz lo mismo con recursos como soluciones de software, aplicaciones, dispositivos, maquinaria, etc.! Esta gestión proactiva ayuda a sacar el máximo partido a las personas, los procesos y la tecnología.

Mayor productividad : los diagramas de Gantt permiten que todos estén en sintonía con : los diagramas de Gantt permiten que todos estén en sintonía con las metas del proyecto . También ayudan a gestionar los recursos y fomentan el compromiso de los empleados y la productividad general. Es una situación en la que todos ganan, teniendo en cuenta que el progreso resultante motivará aún más a los equipos; yo lo llamo un ciclo de retroalimentación positiva que sigue dando frutos.

Gestión proactiva de riesgos: una visibilidad detallada del proyecto permite a los gestores identificar problemas, algunos de forma proactiva. Disponer de una vista global de las posibles amenazas te prepara para gestionar y mitigar los riesgos. Este enfoque preventivo evita retrasos o fallos posteriores y mantiene el proyecto por el buen camino.

🚀 Planificación eficaz: añade hitos a tu diagrama de Gantt para celebrar los pequeños logros y realizar el seguimiento de los momentos clave del proyecto. Así mantendrás a todo el mundo motivado y en sintonía.

Casos de uso habituales de los gráficos de Gantt

Antes de terminar, me gustaría compartir algunas aplicaciones prácticas y casos de uso de los diagramas de Gantt para que lo veas más claro. Aquí tienes algunos ejemplos de uso de diagramas de Gantt según casos de uso específicos:

Planificación de proyectos : Crea un cronograma realista y práctico para tu proyecto. Los diagramas de Gantt aportan claridad visual al cronograma del proyecto, las tareas y las dependencias, para que puedas entregar los resultados dentro de los plazos establecidos. : Crea un cronograma realista y práctico para tu proyecto. Los diagramas de Gantt aportan claridad visual al cronograma del proyecto, las tareas y las dependencias, para que puedas entregar los resultados dentro de los plazos establecidos.

Asignación de recursos : Utiliza diagramas de Gantt para visualizar la carga de trabajo del equipo y de cada persona. Esto evitará el agotamiento y ayudará a los gestores de proyectos a asignar las tareas o los recursos adecuados a las personas adecuadas en el momento adecuado. Recuerda: un equipo feliz genera resultados que hacen felices a los demás.

Gestión de plazos : Los diagramas de Gantt resultan muy útiles para hacer el seguimiento del progreso en relación con los cronogramas. Estar al tanto de los plazos o hitos ayuda a evitar retrasos y te da un margen de maniobra para volver a encarrilar los proyectos. Si combinas esta aplicación con la asignación de recursos, lo tendrás todo bajo control. : Los diagramas de Gantt resultan muy útiles para hacer el seguimiento del progreso en relación con los cronogramas. Estar al tanto de los plazos o hitos ayuda a evitar retrasos y te da un margen de maniobra para volver a encarrilar los proyectos. Si combinas esta aplicación con la asignación de recursos, lo tendrás todo bajo control.

Colaboración en equipo : al funcionar como una hoja de ruta compartida, el diagrama de Gantt une a todo el equipo. Estar en sintonía fomenta la transparencia, la comunicación intencionada y la propiedad de las tareas. Esto mantiene a todos alineados y comprometidos.

Determinación de la ruta crítica: Crea gráficos de Gantt que describan la ruta crítica. Contar con esta secuencia de actividades que afectan directa y significativamente a los proyectos permite a los equipos trabajar centrándose en los resultados.

📚 Lee también: La diferencia entre los gráficos de Gantt y las hojas de ruta

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Tanto si estás planificando un cronograma sencillo como si gestionas dependencias complejas en un proyecto, la herramienta de diagramas de Gantt adecuada puede ahorrarte tiempo, reducir la confusión y mantener a tu equipo coordinado. ¿La buena noticia? Ya no tienes que conformarte con herramientas poco prácticas u obsoletas.

Muchas de las opciones que hemos analizado aquí ofrecen potentes funciones de forma gratuita, y si buscas algo que vaya más allá de los simples cronogramas, una plataforma de gestión de proyectos podría ser la mejor opción. De hecho, hemos elaborado una lista con las mejores herramientas de gestión de proyectos que te pueden resultar útiles.

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