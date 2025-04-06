13 alternativas y competidores de IA para potenciar tu generación de clientes potenciales

Encontrar los clientes potenciales adecuados y mantener el flujo de clientes potenciales puede ser una tarea ardua. Pero con herramientas de IA como Seamless. AI, puede cambiar el rumbo sin esfuerzo y generar clientes potenciales. 🌟

Seamless. IA automatiza la generación de clientes potenciales, ayudando a los profesionales de ventas y marketing a descubrir clientes potenciales, recopilar datos de contacto y acelerar los esfuerzos de divulgación.

Sin embargo, cada equipo tiene necesidades únicas, y es posible que Seamless. IA no cumpla todos tus requisitos. Busca potentes competidores de Seamless. IA que se adapten mejor a tu estrategia de ventas.

En esta guía, te mostraré algunas de las mejores alternativas a Seamless. IA, destacando las herramientas que aportan un nuevo enfoque a la generación de clientes potenciales.

🔍 ¿Sabías que...? Se espera que el mercado global de generación de clientes potenciales alcance los 15 524,35 millones de dólares en 2031.

⏰ Resumen de 60 segundos Seamless. IA simplifica la generación de clientes potenciales al proporcionar datos de contacto precisos en tiempo real. Pero si no es la opción perfecta, aquí tienes otras 13 herramientas que vale la pena explorar: ClickUp : ideal para la gestión de proyectos de ventas y las relaciones con los clientes. ideal para la gestión de proyectos de ventas y las relaciones con los clientes.

ZoomInfo: ideal para grandes corporaciones que necesitan datos B2B exhaustivos.

Apollo. io: ideal para equipos de ventas que buscan una segmentación precisa de clientes potenciales.

UpLead: La mejor para datos SaaS B2B.

Lusha: La mejor para crear listas de clientes potenciales con objetivos específicos.

Clearbit: La mejor opción para el enriquecimiento avanzado de datos.

Lead411: ideal para equipos que buscan automatizar los flujos de trabajo.

Cognism: La mejor opción para la prospección inteligente.

Nimble: La mejor para la gestión de relaciones.

LinkedIn Sales Navigator: ideal para aprovechar la red profesional de LinkedIn.

Hunter. io: La mejor solución para la prospección por correo electrónico.

Snov. io: La mejor opción para la generación de clientes potenciales a través del correo electrónico.

LeadIQ: La mejor opción para optimizar la generación y recopilación de clientes potenciales.

¿Qué es Seamless. IA?

Seamless. IA es una plataforma de generación de clientes potenciales y ventas basada en IA, diseñada para ayudar a los profesionales de ventas a encontrar y establecer conexiones con clientes potenciales.

Utiliza algoritmos avanzados para buscar en la web datos en tiempo real sobre clientes potenciales, incluyendo información de contacto, roles de trabajo y detalles de la empresa, y los sincroniza directamente con CRM como Salesforce y HubSpot.

¿Su principal ventaja? La automatización de las partes más laboriosas de la prospección para ofrecer un alcance más rápido y preciso.

¿Por qué optar por alternativas a Seamless. IA?

He aquí por qué explorar los competidores de Seamless IA puede ser una decisión inteligente:

Consideraciones sobre el coste: obtenga funciones similares a un precio más asequible.

Funciones avanzadas: acceda a análisis más detallados, información basada en IA o puntuación avanzada de clientes potenciales.

Precisión de los datos: Encuentre herramientas adaptadas a su sector y a su público.

Facilidad de uso: disfruta de interfaces más limpias y disfruta de interfaces más limpias y flujos de trabajo e integraciones de CRM más fluidos.

Las 13 mejores alternativas y competidores de Seamless. IA

Antes de entrar en detalles, aquí tienes un resumen rápido de las mejores alternativas a Seamless. IA, en el que se destaca lo mejor de cada herramienta, sus funciones clave y cuánto cuesta empezar a utilizarla.

Herramienta Mejor caso de uso Funciones principales Precio inicial ClickUp Gestión de proyectos de ventas y CRM Asistente de IA (ClickUp Brain), CRM, formularios, paneles, automatización, plantillas. Planes gratuitos y de pago desde 7 $/usuario/mes. ZoomInfo Amplia base de datos B2B para grandes corporaciones. Más de 70 millones de llamadas, más de 170 millones de correos electrónicos, SalesOS, scripts de correo electrónico con IA. Precios personalizados Apollo. io Segmentación precisa de clientes potenciales para equipos de ventas. Puntuación de clientes potenciales mediante IA, alcance multicanal, 97,5 % de precisión en el envío de correos electrónicos. Planes gratuitos y de pago desde 59 $/usuario/mes. UpLead Datos SaaS B2B con alta precisión. 95 % de precisión, más de 50 filtros, filtros de tecnología, verificación en tiempo real. Prueba gratuita, pago a partir de 99 $ al mes. Lusha Listas de clientes potenciales específicos en EE. UU./UE. Cumplimiento del RGPD/CCPA, recomendaciones de IA basadas en ICP, extensión de Chrome. Gratis, de pago desde 49 $ al mes. Clearbit Enriquecimiento avanzado de datos y segmentación de clientes potenciales. Actualizaciones en tiempo real, formularios dinámicos, paneles de control de visitantes. NA Lead411 Automatización de flujos de trabajo con datos sobre la intención del comprador. Puntuación de clientes potenciales, desencadenantes de ventas, datos sobre intenciones de crecimiento. Versión de prueba gratuita, precio a partir de 99 $/usuario/mes. Cognism Prospección inteligente con cumplimiento del RGPD. Diamond Data®, señales de intención, filtros firmográficos/tecnográficos. Precios personalizados Nimble CRM centrado en la gestión de relaciones Sincronización de datos de correo electrónico y redes sociales, plantillas de flujo de trabajo, expedientes detallados de clientes potenciales. 29,90 $/usuario/mes LinkedIn Sales Navigator Aprovecha la red profesional de LinkedIn. InMail, recomendaciones de clientes potenciales, Relationship Explorer 99,99 $ al mes (Core) Hunter. io Prospección por correo electrónico y seguimiento de campañas Buscador de correos electrónicos, TechLookup, análisis de campañas. Gratis, de pago desde 34 $ al mes. Snov. io Generación de clientes potenciales mediante correo electrónico con automatización. Correos electrónicos con IA, automatización de LinkedIn, campañas de goteo, integración con CRM. (Versión de) prueba, pago desde 39 $ al mes. LeadIQ Optimización de la generación y el enriquecimiento de clientes potenciales Extensión de Chrome, generador de correos electrónicos con IA, análisis de uso. Gratis, de pago desde 45 $/usuario/mes.

Ahora, exploremos cada alternativa a Seamless. IA con más detalle para ayudarte a encontrar la que mejor se adapte a tu estrategia de ventas y marketing.

1. ClickUp (ideal para la gestión de proyectos de ventas y las relaciones con los clientes)

ClickUp es una de las mejores alternativas a Seamless. IA. Es la aplicación integral para el trabajo, una potente herramienta para los equipos de ventas y marketing.

Califica clientes potenciales con ClickUp Formularios

ClickUp Forms te permite capturar y calificar clientes potenciales en un formato estructurado y personalizado. Puedes crear formularios de admisión para segmentos de clientes y asignar automáticamente las respuestas a los representantes del equipo de ventas pertinentes. Incorpora formularios de calificación de clientes potenciales directamente en documentos para un traspaso fluido entre marketing y ventas.

Califica los clientes potenciales creando formularios personalizados con ClickUp Forms.

Crea campañas más inteligentes con ClickUp Brain.

Aunque ClickUp no es una herramienta tradicional de generación de clientes potenciales, sus funciones basadas en IA, ClickUp Brain, lo convierten en un elemento revolucionario para los equipos de marketing y ventas. Ayuda a generar ideas para campañas, redactar correos electrónicos de ventas y resumir las interacciones pasadas con los clientes.

Utiliza la IA para acceder a los datos de CRM y de proyectos, lo que le ayuda a crear mensajes de divulgación hiperpersonalizados y a realizar la automatización de tareas repetitivas.

Genere textos para campañas, presentaciones para el equipo de ventas o documentos de capacitación en cuestión de segundos.

Resuma automáticamente acuerdos, reuniones o tareas clave.

Obtenga ideas nuevas para su próxima estrategia, todo ello desde un único asistente de IA.

Piense en su próxima estrategia de éxito con ClickUp Brain

Graba, transcribe y resume reuniones de ventas con ClickUp AI Notetaker.

ClickUp AI Notetaker ayuda a los equipos de ventas a mantenerse concentrados durante las reuniones mediante la grabación, transcripción y resumen automáticos de las conversaciones.

Es especialmente útil durante las llamadas de descubrimiento, las actualizaciones de clientes o los traspasos internos, ya que garantiza que nunca se pierda ningún detalle importante. Los resúmenes incluyen decisiones clave, acciones y seguimientos, que se pueden enlazar directamente a tareas o registros de CRM.

Sincroniza automáticamente las notas con las tareas y los acuerdos relacionados.

Crea resúmenes estructurados sobre los que tu equipo puede actuar.

Proporciona soporte para una comunicación más precisa y coherente en todo el proceso.

Utiliza ClickUp Brain para tomar notas detalladas y establecer conexiones con el resto de tu trabajo

ClickUp para equipos de ventas automatiza los procesos de ventas, los visualiza y gestiona, y realiza el seguimiento del progreso de las operaciones. Funciones como el chat, la asignación de comentarios, tareas y listas de control garantizan que todos estén en sintonía.

Así es como ClickUp te ayuda en la gestión de proyectos de ventas:

ClickUp Brain para la estrategia de generación de clientes potenciales

Crea comunicaciones personalizadas con ClickUp Brain

ClickUp Brain para equipos de marketing y ventas garantiza que todos tus procesos de ventas sean ágiles y eficientes. Desde la creación de mensajes de divulgación hasta el diseño de flujos de trabajo, ayuda a automatizar tareas repetitivas que, de otro modo, harían perder tiempo a tu equipo.

También aprovecha los datos de CRM para crear comunicaciones personalizadas para los clientes potenciales. Al extraer información de interacciones pasadas, actividades de ventas y otros datos, ClickUp Brain crea correos electrónicos y campañas que realmente conectan con los clientes potenciales.

¿Y lo mejor de todo? Genera resúmenes al instante, redacta contenido para facilitar el trabajo del equipo de ventas y sugiere ideas nuevas para la próxima campaña.

Centralice la gestión de clientes potenciales con ClickUp CRM.

Cree una base de datos de clientes centralizada con ClickUp CRM

ClickUp CRM simplifica la gestión de clientes potenciales al ofrecer una vista clara del proceso de ventas. Puede realizar un seguimiento del estado de los clientes potenciales, personalizar los campos de datos y recibir recordatorios automáticos de seguimiento, todo desde un solo lugar.

Organice las bases de datos de clientes.

Analice los datos de ventas para obtener información valiosa.

Centralice los esfuerzos de captación de clientes.

Personaliza el seguimiento de tu canal de ventas con campos personalizados y supervisa el progreso con paneles de ventas en tiempo real.

Simplifique los procesos con ClickUp Automatizaciones

Crea automatizaciones personalizadas con ClickUp Automations

ClickUp Automations ahorra tiempo al automatizar tareas rutinarias, como enviar correos electrónicos de seguimiento o actualizar el estado de las tareas. Puede configurar flujos de trabajo personalizados utilizando IA como desencadenante de acciones específicas, lo que hace que el cultivo de clientes potenciales y la gestión de tareas sean más eficientes y requieran menos trabajo manual.

Ahorre tiempo con las plantillas de ClickUp

ClickUp cuenta con un amplio repositorio de plantillas, que incluye plantillas de informes de ventas y planes de ventas. Aquí te recomendamos tres:

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Curva de aprendizaje pronunciada

No es un proveedor de bases de datos de contactos de clientes potenciales (utilícelo con herramientas de generación de clientes potenciales).

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $/usuario al mes

Business: 12 $/usuario al mes

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp Brain: añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro.

ClickUp AI Notetaker: Añádalo a cualquier plan de pago por tan solo 6 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 4000 opiniones)

Esto es lo que Max Segal, director de Sistemas Informáticos y de Información de XYZ, opina sobre ClickUp:

La creación automatizada de tareas a partir de direcciones de correo electrónico de carpetas y la integración con Slack han supuesto una gran diferencia en la eficiencia del flujo de trabajo.

La creación automatizada de tareas a partir de direcciones de correo electrónico de carpetas y la integración con Slack han supuesto una gran diferencia en la eficiencia del flujo de trabajo.

2. ZoomInfo (ideal para grandes corporaciones que necesitan datos B2B exhaustivos)

a través de ZoomInfo

ZoomInfo es una de las alternativas más completas a Seamless. IA. Su base de datos incluye más de 70 millones de números de teléfono de marcación directa y 170 millones de direcciones de correo electrónico verificadas.

El software da soporte a las campañas de marketing y optimiza los procesos de ventas. Su función SalesOS, repleta de datos firmográficos, tecnográficos y de intención, hace que la conexión con los clientes potenciales sea más inteligente.

ZoomInfo Copilot también le ofrece las ventajas de la IA con resúmenes de chat interactivos y correos electrónicos redactados por IA para obtener mejores recomendaciones de clientes potenciales.

Las mejores funciones de ZoomInfo

Evalúa las interacciones en varios canales para convertir mejor a los clientes con Chorus.

Accede a una completa base de datos de inteligencia.

Realice un seguimiento de los visitantes del sitio web para conectar con los responsables de la toma de decisiones.

Se integra con las herramientas del equipo de ventas y marketing más populares.

Limitaciones de ZoomInfo

Muchos usuarios se han quejado de datos inexactos y desactualizados.

Precios de ZoomInfo

Equipo de ventas: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ZoomInfo

G2: 4,5/5 (más de 8000 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 200 opiniones)

3. Apollo. io (la mejor opción para equipos de ventas que buscan una segmentación precisa de clientes potenciales)

a través de Apollo.io

Apollo. io es una plataforma de inteligencia de ventas versátil que combina la generación de clientes potenciales, la divulgación multicanal y la gestión de acuerdos en una potente herramienta. Su base de datos incluye más de 210 millones de contactos profesionales y más de 35 millones de perfiles de empresas.

Además, su función personalizable de puntuación de clientes potenciales mediante IA identifica a los clientes potenciales con alta probabilidad de conversión utilizando el historial de éxitos y parámetros como criterios, ponderaciones y variables.

Apollo. io también ofrece herramientas para personalizar la divulgación, realizar la automatización de la comunicación y realizar el seguimiento de los resultados.

Las mejores funciones de Apollo.io

Consigue una precisión del 97,5 % en tus correos electrónicos.

Investiga mejor a los clientes potenciales y personaliza los correos electrónicos con la IA de Apollo.

Personaliza la comunicación según el tipo de cliente potencial con lógica condicional.

Límites de Apollo.io

Algunos usuarios han informado de direcciones de correo electrónico verificadas obsoletas.

Muchos usuarios también encontraron difícil contactar con el soporte al cliente.

Precios de Apollo.io

Free

Básico: 59 $ al mes por usuario.

Profesional: 99 $ al mes por usuario.

Organización: 149 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre Apollo.io

G2: 4,7/5 (más de 8000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 300 opiniones)

Esto es lo que un usuario de G2 opina sobre Apollo. io:

Apollo. io proporciona información de contacto muy precisa y actualizada, incluyendo direcciones de correo electrónico y números de teléfono, que son increíblemente útiles para llegar a personas que no conocía antes. La interfaz de usuario es muy sencilla y permite acceder a todas las opciones.

Apollo. io proporciona información de contacto muy precisa y actualizada, incluyendo direcciones de correo electrónico y números de teléfono, que son increíblemente útiles para llegar a personas que no conocía antes. La interfaz de usuario es muy sencilla y permite acceder a todas las opciones.

4. UpLead (la mejor para datos SaaS B2B)

a través de UpLead

UpLead adopta un enfoque centrado en la prospección B2B y ofrece una base de datos seleccionada con más de 160 millones de contactos profesionales y más de 16 millones de perfiles de empresas, con una impresionante tasa de precisión de datos del 95 %.

Aunque su base de datos es más pequeña que la de algunos competidores de Seamless. IA, prioriza la calidad sobre la cantidad.

Una función destacada es su enfoque en los conocimientos tecnológicos. Esto le permite buscar empresas en función de su tecnología, lo que resulta ideal para aquellos que se especializan en herramientas o servicios específicos.

Las mejores funciones de UpLead

Obtenga soporte al cliente 24/7 por parte de agentes humanos.

Verifique sus datos en tiempo real con la verificación de correo electrónico.

Utiliza más de 50 filtros de búsqueda para obtener contactos que se ajusten a tu perfil de comprador.

Integre con herramientas de CRM y automatización de ventas como HubSpot, Salesforce, etc.

Límites de UpLead

Funciones como los datos de intención y la inteligencia competitiva solo están disponibles en planes costosos.

Opciones de personalización limitadas.

Precios de UpLead

Versión de prueba gratuita (durante 7 días)

Essentials: 99 $ al mes (por 170 créditos)

Plus: 199 $ al mes (por 400 créditos)

Profesional: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre UpLead

G2: 4,7/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 70 opiniones)

💡 Consejo profesional: ¿Quiere crear una experiencia de cliente satisfactoria para el crecimiento de su empresa? Eche un vistazo a estas plantillas gratuitas de mapas de experiencia del cliente para garantizar una excelente experiencia del cliente a lo largo de todo su ciclo de vida.

5. Lusha (la mejor para crear listas de clientes potenciales específicos)

a través de Lusha

Lusha es una opción sólida para los equipos B2B que se centran en los mercados estadounidense y europeo. Una de sus funciones más destacadas es su enfoque en el cumplimiento normativo: Lusha garantiza que todos sus datos cumplen con el RGPD, la CCPA y la norma ISO 27701.

Otra gran función es su buscador de clientes potenciales basado en IA. Proporciona recomendaciones personalizadas basadas en su perfil de cliente ideal (ICP), lo que hace que la prospección sea más inteligente y eficiente.

Las mejores funciones de Lusha

Reciba alertas de actividad de los clientes potenciales cada vez que estos realicen un cambio relevante.

Utilice filtros de búsqueda avanzados, como financiación y tecnología, y puntuaciones de intención para encontrar empresas con interés.

Obtenga datos de contacto validados directamente de varias plataformas utilizando las extensiones de Chrome y Firefox.

Limitaciones de Lusha

Los datos B2B se centran únicamente en los mercados europeos y estadounidenses.

La precisión de los datos es inferior a la de otras herramientas.

Precios de Lusha

Gratis para un asiento.

Pro : 49 $ al mes (para tres asientos)

Premium : 99 $ al mes (para cinco asientos)

Escala: precios personalizados.

Valoraciones y opiniones sobre Lusha

G2 : 4,3/5 (más de 1400 opiniones)

Capterra: 4,0/5 (más de 300 opiniones)

Descubramos por qué los usuarios de G2 consideran que Lusha es la mejor herramienta para encontrar clientes potenciales:

Una herramienta increíble para encontrar clientes potenciales y contactar directamente con ellos para ofrecerles una demostración.

Una herramienta increíble para encontrar clientes potenciales y contactar directamente con ellos para ofrecerles una demostración.

6. Clearbit (la mejor para el enriquecimiento avanzado de datos)

a través de Clearbit

Clearbit es más que una herramienta de enriquecimiento de datos. En combinación con HubSpot, es una opción sólida para optimizar la gestión de clientes potenciales y los procesos del equipo de ventas.

Esta alternativa a Seamless. IA ayuda a las empresas a mejorar sus registros en tiempo real para obtener información precisa y útil que les permita tomar decisiones basadas en datos.

Sus listas inteligentes y sus recomendaciones basadas en IA permiten a los equipos priorizar y segmentar con precisión los clientes potenciales cualificados, lo que simplifica la prospección y mejora las tasas de conversión.

Las mejores funciones de Clearbit

Integración perfecta con plataformas como Marketo y Salesforce.

Marque solo los campos necesarios y elimine los valores no disponibles con la función de acortamiento dinámico de formularios.

Destaca las empresas que coinciden con tu ICP en el panel de visitantes.

Limitaciones de Clearbit

Curva de aprendizaje pronunciada

Algunos usuarios se han quejado del soporte al cliente.

Precios de Clearbit

NA

Valoraciones y reseñas de Clearbit

G2: 4,4/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

📮ClickUp Insight: Solo el 7 % de los profesionales dependen principalmente de la IA para la gestión y organización de tareas. Esto podría deberse a que las herramientas se limitan a aplicaciones específicas como calendarios, listas de tareas pendientes o aplicaciones de correo electrónico. Con ClickUp, la misma IA potencia tu correo electrónico u otros flujos de trabajo de comunicación, calendario, tareas y documentación. Simplemente pregunta: «¿Cuáles son mis prioridades hoy?». ClickUp Brain buscará en todo tu entorno de trabajo y te dirá exactamente qué tienes que hacer en función de la urgencia y la importancia. Así, ClickUp consolida más de 5 aplicaciones en una sola superaplicación.

7. Lead411 (ideal para equipos que buscan automatizar los flujos de trabajo)

a través de Lead411

Lead411 ayuda a las empresas a encontrar, conectar y atraer a sus clientes potenciales B2B ideales. El proveedor de datos ofrece una función Cadence que puede resultar útil para su equipo.

Esta función simplifica la automatización de las ventas al permitirle crear flujos de trabajo del tipo «si esto, entonces aquello», como ser un desencadenante de un correo electrónico en función de la actividad del mercado. Es una forma inteligente de mantenerse a la vanguardia sin tener que supervisar constantemente cada movimiento.

Las mejores funciones de Lead411

Identifique a los responsables de la toma de decisiones dentro de sus organizaciones objetivo utilizando datos sobre la intención de compra.

Utilice Growth Intent Data para obtener información sobre empresas que están creciendo activamente y añadiendo servicios.

Accede a las empresas de más rápido crecimiento con la puntuación de clientes potenciales.

Limitaciones de Lead411

Algunos usuarios se han quejado de problemas con los filtros.

Los datos de intención solo están disponibles en suscripciones anuales.

Precios de Lead411

Versión de prueba gratuita durante 7 días.

Basic Plus Unlimited : 99 $ al mes por usuario.

Enterprise Limited: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lead411

G2: 4,5/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 60 opiniones)

Veamos por qué este usuario de G2 considera que Lead411 es la mejor opción para los contactos B2B:

Empecé a utilizar Lead 411 para contactos B2B y, de alguna manera, estoy viendo resultados. Aún es demasiado pronto para decidir nada, pero sí, he conseguido una oferta mejor que en cualquier otro sitio con Lead411.

Empecé a utilizar Lead 411 para contactos B2B y, de alguna manera, veo los resultados. Aún es demasiado pronto para decidir nada, pero sí, he conseguido una oferta mejor que en cualquier otro sitio con Lead411.

8. Cognism (la mejor para la prospección inteligente)

a través de Cognism

Cognism es una plataforma de inteligencia de ventas B2B que proporciona datos de contacto precisos y conformes con el RGPD. Con acceso a más de 400 millones de contactos profesionales y 10 millones de perfiles de empresas en EMEA, NAM y APAC, es una opción sólida para los esfuerzos de prospección global.

Lo que diferencia a Cognism de otros competidores de Seamless. IA es su función Diamond Data®, que ofrece llamadas directas verificadas con IA y comprobaciones manuales para una mayor precisión.

Otro punto fuerte es su uso de datos contextuales, como señales de intención y desencadenantes de ventas, para identificar clientes potenciales que ya muestran interés en sus ofertas.

Las mejores funciones de Cognism

Prioriza los contactos con mayor probabilidad de conversión mediante señales de intención y desencadenantes de ventas.

Cree rápidamente listas de clientes potenciales específicos con datos de contacto precisos.

Accede a información comercial avanzada, incluyendo cuándo hay cuentas importantes disponibles y qué decir.

Combina datos firmográficos, tecnográficos y señales de intención de compra.

Utilice la búsqueda con IA para obtener resultados más rápidos y flujos de trabajo más eficientes.

Limitaciones de Cognism

Los precios son elevados para las pequeñas empresas.

Algunas personas han informado de continuos intentos de venta adicional.

Precios de Cognism

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Cognism

G2: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 160 opiniones)

9. Nimble (la mejor para la gestión de relaciones)

a través de Nimble

Nimble es un CRM centrado en las relaciones que simplifica la gestión de las conexiones con clientes potenciales y actuales. Recopila y actualiza los datos de empresas y contactos a partir del correo electrónico, las redes sociales y los sitios web, lo que garantiza la precisión y la actualidad de los datos.

Le encantará cómo Nimble se integra a la perfección con las herramientas de Microsoft y Google. Tanto si gestiona su bandeja de entrada como si organiza tareas, Nimble se adapta perfectamente a su flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Nimble

Personalice los flujos de trabajo con plantillas y automatización para aumentar la eficiencia.

Captura clientes potenciales con formularios web personalizados.

Obtenga informes detallados e inteligencia de ventas sobre sus clientes potenciales.

Limitaciones de Nimble

Ofrece funciones limitadas en comparación con algunos CRM más grandes.

Puede que no sea adecuado para grandes organizaciones con procesos de ventas complejos.

Precios flexibles

29,90 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Nimble

G2: 4,5/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 1800 opiniones)

He aquí por qué un usuario de G2 considera que Nimble es invaluable para su empresa:

Nimble me ofrece una visión completa de mis clientes, clientes potenciales, oportunidades y acuerdos, todo en un solo lugar. Se acabaron las hojas de cálculo desordenadas, todo lo que necesito ver está aquí, y es absolutamente invaluable para mi empresa.

Nimble me ofrece una visión completa de mis clientes, clientes potenciales, oportunidades y acuerdos, todo en un solo lugar. Se acabaron las hojas de cálculo desordenadas, todo lo que necesito ver está aquí, y es absolutamente invaluable para mi empresa.

10. LinkedIn Sales Navigator (ideal para aprovechar la red profesional de LinkedIn)

A través de LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator es perfecto para encontrar y establecer conexiones con clientes potenciales de alto valor, aprovechando el tesoro de profesionales y empresas que alberga LinkedIn.

Sus funciones de búsqueda avanzada son perfectas para los profesionales de ventas. Puede filtrar por título de cargo, tamaño de la empresa, sector, ubicación e historial profesional. Este enfoque detallado garantiza que sus listas de clientes potenciales sean relevantes y precisas.

LinkedIn también planifica añadir funciones de IA para mejorar la generación de clientes potenciales. Entre ellas se incluyen Lead Finder, Message Assist y Lead IQ, que permiten automatizar la búsqueda de clientes potenciales, crear borradores personalizados y resumir información clave sobre los clientes potenciales.

Las mejores funciones de LinkedIn Sales Navigator

Habilita las comunicaciones InMail.

Visualice las partes interesadas clave en sus acuerdos mediante mapas de relaciones.

Identifica las mejores vías para alcanzar tus objetivos con recomendaciones de clientes potenciales.

Utilice Relationship Explorer para encontrar conexiones ocultas con cuentas objetivo.

Limitaciones de LinkedIn Sales Navigator

Algunos usuarios se han quejado de la calidad de los resultados de búsqueda.

Algunos usuarios encontraron la interfaz un poco torpe.

Precios de LinkedIn Sales Navigator

Básico: 99,99 $ al mes.

Avanzado: 179,99 $ al mes.

Advanced Plus: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de LinkedIn Sales Navigator

G2: 4,3/5 (más de 1900 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 150 opiniones)

🔍 ¿Sabías que... Según LinkedIn, empresas como Hyland Software han reducido el tiempo de su proceso de ventas entre un 30 % y un impresionante 60 % gracias al poder de Sales Navigator.

11. Hunter. io (la mejor solución para la prospección por correo electrónico)

a través de Hunter.io

Hunter. io es una herramienta optimizada para buscar direcciones de correo electrónico y contactar con clientes, diseñada para ofrecer precisión y simplicidad. Cumple con las normas del RGPD y la CCPA, lo que garantiza que no infringirá las normativas de privacidad.

Una función destacada es su enfoque para el descubrimiento de correos electrónicos. Puede buscar por dominio y nombres individuales o verificar direcciones de correo electrónico directamente. Esto facilita la adaptación de sus esfuerzos de prospección a su perfil de cliente ideal (ICP).

Hunter. io también va más allá de la búsqueda de direcciones de correo electrónico con funciones como la gestión de campañas y el seguimiento de correos electrónicos.

Las mejores funciones de Hunter.io

Utilice la búsqueda por dominio para encontrar a la persona más adecuada con la que establecer una conexión entre sus clientes potenciales.

Obtenga informes precisos y detallados sobre el rendimiento de sus campañas.

Accede a los clientes potenciales más valiosos con los filtros de datos de intención de compra integrados.

Busca empresas en función de las tecnologías que utilizan con TechLookup.

Límites de Hunter.io

Herramientas limitadas para la prospección de ventas.

Precios de Hunter.io

Free

Starter: 34 $ al mes

Crecimiento: 104 $ al mes.

Escala: 209 $ al mes.

Valoraciones y opiniones sobre Hunter.io

G2: 4,4/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 600 opiniones)

A un usuario de G2 le encanta usar Hunter.io por su interfaz fiable y fácil de usar:

Me encanta lo fácil que es navegar por la herramienta. Su interfaz de usuario limpia facilita la búsqueda de direcciones de correo electrónico para las conexiones de LinkedIn... También me gusta la posibilidad de guardar todos los clientes potenciales en una sola lista. Facilita la consulta de los datos que has recopilado.

Me encanta lo fácil que es navegar por la herramienta. Su interfaz de usuario limpia facilita la búsqueda de direcciones de correo electrónico para las conexiones de LinkedIn... También me gusta la posibilidad de guardar todos los clientes potenciales en una sola lista. Facilita la consulta de los datos recopilados.

12. Snov. io (la mejor para la generación de clientes potenciales a través del correo electrónico)

Snov. io es una plataforma dinámica de prospección por correo electrónico y gestión de proyectos de ventas diseñada para empresas que dependen en gran medida del correo electrónico para la generación de clientes potenciales. Su sólida base de datos de direcciones de correo electrónico que cumplen con el RGPD tiene una impresionante tasa de precisión del 98 %.

Snov. io te permite ajustar las búsquedas por sector, tamaño de la empresa y ubicación. ¡Es como tener un radar que te ayuda a encontrar rápidamente a los clientes potenciales perfectos! Más allá de la prospección por correo electrónico, Snov. io ofrece funciones como campañas de goteo, seguimiento de correos electrónicos e integración con CRM.

Las mejores funciones de Snov. io

Utilice el generador de conversaciones con IA y el calentamiento específico para plantillas para mejorar la capacidad de entrega del correo electrónico.

Combina los puntos de contacto del correo electrónico y LinkedIn para aumentar la interacción con los clientes potenciales.

Utilice Email Finder para encontrar correos electrónicos por dominio y empresa.

Aumente su puntuación SSI en LinkedIn y gestione su actividad diaria con la automatización de LinkedIn.

Límites de Snov. io

Algunos usuarios tuvieron problemas con la precisión del correo electrónico.

Algunos usuarios encontraron la interfaz abrumadora.

Precios de Snov. io

Versión de prueba

Starter: 39 $ al mes

Ventaja: desde 99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Snov. io

G2: 4,6/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 200 opiniones)

13. LeadIQ (la mejor para optimizar la generación y recopilación de clientes potenciales)

a través de LeadIQ

Completamos la lista de competidores de Seamless. IA con LeadIQ. Está diseñado para ayudar a los equipos de ventas a aumentar su alcance mediante el descubrimiento y el enriquecimiento de los perfiles de los clientes potenciales.

Su capacidad para identificar rápidamente y realizar el seguimiento fácil de los contactos adecuados es muy útil. Además, LeadIQ se integra a la perfección con los CRM más populares, lo que simplifica la transferencia de perfiles enriquecidos a su canal de ventas.

Las mejores funciones de LeadIQ

Combina la captura de datos en tiempo real y el seguimiento de señales procesables.

Utilice Scribe, el generador de correos electrónicos con IA de LeadIQ, para crear mensajes personalizados.

Obtenga análisis de uso para gestionar y supervisar a su equipo.

Limitaciones de LeadIQ

Algunos usuarios han solicitado funciones más avanzadas.

Curva de aprendizaje pronunciada

Precios de LeadIQ

Free

Essential: 45 $ al mes por usuario.

Pro: 89 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de LeadIQ

G2: 4,2/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 20 opiniones)

Descubramos por qué este usuario de G2 prefiere LeadIQ para el equipo de ventas:

Es muy fácil extraer los correos electrónicos y números de móvil verificados de los contactos de LinkedIn, y la extensión emergente de Chrome es fácil de usar.

Es muy fácil extraer los correos electrónicos y números de móvil verificados de los contactos de LinkedIn, y la extensión emergente de Chrome es fácil de usar.

Menciones especiales UpLead: impulsa la generación de clientes potenciales con contactos verificados y filtrado avanzado.

Kaspr: optimiza la generación de clientes potenciales con contactos verificados y automatización.

RocketReach: mejora la generación de clientes potenciales con contactos precisos e integración CRM.

Potencia tus esfuerzos de ventas y marketing con ClickUp

Las alternativas a Seamless. IA que hemos explorado aquí ofrecen mucho más que la generación de clientes potenciales: potencian los roles y los esfuerzos de marketing con automatización, información basada en IA e integraciones perfectas.

Ya sea para optimizar los flujos de trabajo, nutrir los clientes potenciales o mejorar el compromiso, cada herramienta tiene sus puntos fuertes.

Pero cuando se trata de una plataforma integral que puede aumentar la productividad y simplificar todo el proceso, ClickUp es el claro ganador.

Con potentes funciones de CRM, flujos de trabajo basados en IA y herramientas para equipos de ventas y marketing, ClickUp tiene todo lo que necesitas para mejorar tus estrategias y obtener resultados. 🙌

